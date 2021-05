Trump có thể lãnh án tù 25 năm, nếu Biện Lý Vance Jr. dùng luật chống Mafia - VN chống dịch: thêm 286 ca mắc mới/ngày; Gò Vấp thức đêm, xét nghiệm 50.000 cư dân; 25.680 BS và sinh viên Y dược ghi danh sẵn sàng tới Bắc Giang, Bắc Ninh chống dịch; Ký Túc Xá Đại Học TPSG, nơi ở của 35.000 SV, buộc SV về nhà, thành khu cách ly; VN cảm ơn Mỹ giúp vaccine

VN chống dịch: thêm 286 ca mắc mới/ngày; Gò Vấp thức đêm, xét nghiệm 50.000 cư dân.

QUẬN CAM (VB-29/5/2021) --- Nếu công tố sử dụng một lật chống Mafia rất hiếm khi dùng, Trump có thể lãnh án 25 năm tù, nghĩa là kể như chung thân vì bây giờ Trump sang tháng tới là tròn 75 tuổi. Báo Politico nói rằng các chuyên gia pháp lý suy đoán rằng Biện Lý Cyrus Vance Jr. có thể áp dụng luật “little RICO” - một luật New York mô phỏng theo Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act (Luật Chống Xáx Tổ Chức Bất Lương và Làm Tiền) thường chỉ dùng để triệt hạ Mafia.

.

Robert Anello, luật sư lâu năm ở Manhattan, nói rằng ông tin rằng Vance Jr. đang suy tính như thế, vì tiểu bang New York có thể dùng luật này với chứng cớ là ít nhất có 3 tội hình sự đối với 1 cơ sở kinh doanh, nghĩa là tối thiểu án tù từ 1 tới 3 năm và tối đa là 25 năm tù. Nghĩa là, cơ nguy Trump sẽ chết trong tù.

.

Michael Shapiro, luật sư từng tham gia các hồ sơ truy tố các tội bất lương và làm tiền ở New York, nói rằng tội hình sự có thể tin là rất nghiêm trọng khi nhiều thủ đoạn bất hợp pháp đã dùng để tăng thu nhập cho công ty... "đó là 1 cái dù bao trùm tất cả các thứ."

.

Nhóm công tố của Vance hiện điều tra và đã triệu tập đại bồi thẩm, dự kiến là Trump đã dùng 2 sổ kế toán khác nhau, nhằm khai sụt trị giá tích sản để trốn thuế trong khi thổi phồng trị giá để vay tiền ngân hàng. Do vậy công tố đang điều tra các thương lượng liên hệ nhiều cơ sở địa ốc của Trump, trong đó có Seven Springs Estate tại quận Westchester County ở New York, tòa nhà Trump Tower tại Chicago và sân Trump National Golf Club Los Angeles.

.

--- Biden lại từ bi với Trump. Bộ Tư Pháp hôm Thứ Sáu 28/5/2021 đã yêu cầu 1 chánh án bác bỏ 1 đơn kiện chống Donald Trump, William Barr, và các viên chức khác trong vụ dùng bạo lực mùa hè năm ngoái để giải tán khoảng 1,000 người biểu tình ôn hòa sau cái chết của George Floyd. Đơn kiện nộp từ ACLU, tố cáo Trump và Barr "âm mưu bất hợp pháp để vi pạm" quyền của người biểu tình hôm 1/6/2020 khi cảnh sát bạo lực giải tán người biểu tình ra khỏi quảng trường LaFayette Square (trước Bạch Ốc).

.

Giải tán xong, Trump ra đứng trước một nhà thờ tay cầm Kinh Thánh để chụp hình. Trump gọi người biểu tình là côn đồ và là khủng bố nội địa. Bộ Tư Pháp của Biden xin bác đơn kiện vì rằng Trump sẽ không vi phạm nữa vì không còn là Tổng Thống, trong khi Bộ Tư Pháp tin rằng Tổng Thống Biden sẽ không vi phạm quyền của người biểu tình ôn hòa.

.

--- Bản tin sau đây từ nhiều nguồn: Bộ Y Tế VN, báo, đài. Hình lấy từ màn hình nhiều video. Tình hình dịch COVID-19 nguy ngập thêm. Trong ngày 29/5, Việt Nam ghi nhận thêm 286 ca mắc mới: 09 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh Đồng Nai (1), Bà Rịa - Vũng Tàu (6), Quảng Nam (2); 277 ca ghi nhận trong nước tại Bắc Giang (170), Bắc Ninh (52), TP.SG (29), Hà Nội (7), Lạng Sơn (7), Hà Nam (3), Hải Dương (2), Long An (1) Tây Ninh (1), Điện Biên (1), Bạc Liêu (1), Gia Lai (1), Bệnh viện K cơ sở Tân Triều (1), Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh (1).

.

Như vậy, tính đến 18 giờ ngày 29/5, Việt Nam có tổng cộng 5.354 ca ghi nhận trong nước và 1.502 ca nhập cảnh; Số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/4 đến nay: 3.784 ca.



Hôm 29/05/2021, Bộ trưởng Y Tế thông báo các chuyên gia trong nước đã phát hiện biến thể virus mới, «lai» giữa hai biến thể Anh và Ấn Độ. Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long yêu cầu: Trong vòng 1 tuần, Bộ Y tế hỗ trợ Bắc Ninh phải tiêm hết 200.000 liều vắc xin COVID-19.

.

Hàng loạt trường Y, Dược trên cả nước đã cử cán bộ, giảng viên, sinh viên tình nguyện chi viện cho tuyến đầu quyết dập dịch ở Bắc Giang và Bắc Ninh. Gần 1.000 sinh viên Y Dược tình nguyện tới giúp chống dịch tại Bắc Giang và Bắc Ninh.



.

Ngoài hơn 2.300 lực lượng y tế và sinh viên các trường Đại học, cao đẳng y dược trên cả nước đang có mặt tại điểm nóng Bắc Giang, Bắc Ninh hỗ trợ chống dịch, đến chiều 29/5 đã có 25.680 cán bộ y tế, sinh viên các trường y, dược đăng ký sẵn sàng đến 2 “điểm nóng” này….

.

Riêng tại Sài Gòn, Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.SG (HCDC) cho biết tối 29/5, Thành phố ghi nhận thêm 10 trường hợp nhiễm mới trong cộng đồng. Trong đó có 8 ca liên quan đến Hội thánh truyền giáo Phục Hưng và 2 ca liên quan đến hai vợ chồng đi khám tại Bệnh viện Hoàn Mỹ. Như vậy, từ ngày 27/5 đến nay, thành phố đã ghi nhận tổng cộng 100 ca nhiễm. Trong đó chuỗi lây nhiễm liên quan đến Hội thánh truyền giáo Phục Hưng là chuỗi lớn nhất với 93 bệnh, chuỗi lây nhiễm liên quan đến ca bệnh phát hiện tại Bệnh viện Hoàn Mỹ có 7 ca.

.

Chiều 29/5, Bệnh nhiệt đới TP.SG, cho biết, bệnh viện đang điều trị cho 3 bệnh nhân Covid-19 nặng, trong đó có một người phổi chỉ còn hoạt động 10%. Trong khi đó, bệnh nhân 6293 - vợ của mục sư Hội thánh truyền giáo Phục hưng, được chuyển đến từ Bệnh viện dã chiến Củ Chi, hiện đã bị viêm phổi, suy hô hấp và đang được hỗ trợ hô hấp bằng oxy mũi.

.

Sài Gòn thức đêm: Đêm qua (28.5), lực lượng chức năng đã lấy mẫu xét nghiệm cho 50.000 người dân tại Q.Gò Vấp (TP.SG) để giám sát. Tập trung lấy mẫu xét nghiệm ở phường 15 bởi nơi đây khi phát hiện ca nhiễm, lực lượng y tế đã khoanh vùng lấy mẫu truy vết, trong đó có 5 mẫu gộp (gồm 25 người) xét nghiệm dương tính. Toàn bộ phường 15 của Q. Gò Vấp với khoảng 50.000 dân ở 8 khu dân cư sẽ được lấy mẫu, mỗi nơi lấy 5.000-6.000 người. Tối 28/5, nhiều khu dân cư tổ chức lấy mẫu xuyên đêm cho hàng nghìn người. Sáng 29/5, nhiều người ở quận Bình Thạnh xếp hàng trước Trung tâm y tế quận (cơ sở 2), đường Đinh Bộ Lĩnh chờ lấy mẫu.



.

Ngày 28/5, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã điện đàm với Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken để trao đổi về các vấn đề song phương và khu vực. Bùi Thanh Sơn cảm ơn Hoa Kỳ đã có những hình thức thiết thực để hỗ trợ Việt Nam chống dịch bệnh, đặc biệt là giúp tiếp cận vaccine ngừa Covid-19. VN cũng xin Hoa Kỳ sớm kết thúc vụ việc điều tra về bán phá giá, cũng như liên quan đến việc Mỹ cho rằng Việt Nam thao túng tiền tệ.

.

Ký Túc Xá Đại học Quốc gia TP.SG yêu cầu tất cả sinh viên phải rời đi để nơi này làm khu cách ly. Ký Túc Xá bình thường có 35.700 sinh viên cư ngụ, trong mùa dịch nhiều sinh viên đã về nhà để học trực tuyến. Bây giờ những sinh viên còn lại bị buộc phải dọn ra ngoài để nơi này làm khu cách ly trước viễn ảnh dịch bùng phát.





.

--- Bưu Điện Mỹ hôm Thứ Sáu cho biết giá tem cho thư và bưu thiếp sẽ tăng từ 55 cents tới 58 cents. Giá mới sẽ áp dụng từ ngày 29/8/2021. Đây là trong kế hoạch 10 năm cải tổ bưu điện, tăng thu tài chánh.

.

--- Bờ biển đẹp nhất Hoa Kỳ? "Dr. Beach" (Tiến sĩ Bờ Biển), tên gọi của nhà địa chất học ven biển Stephen P. Leatherman đưa ra danh sách các bờ biển đẹp nhất Hoa Kỳ năm 2021, dựa theo nhiều bảng điểm. Đây là năm thứ 30 cho danh sách thường niên này. Điểmc hấm dựa theo hàng chục lĩnh vực: khí hậu, độ cát mềm, nhiệt độ nước, mức độ rêu, tiếng ồn, thú hoang khu vực...

.

Nhóm 10 bờ biển tuyệt vời nhất 2021 là: 1. Hapuna Beach State Park (Big Island, Hawaii); 2. Coopers Beach (Southampton, NY); 3. Ocracoke Lifeguarded Beach (Outer Banks, NC); 4. St. George Island State Park (St. George Island, Fla.); 5. Old Lighthouse Beach (Buxton/Outer Banks, NC); 6. Duke Kahanamoku Beach (Oahu, Hawaii); 7. Caladesi Island State Park (Caladesi Island, Fla.); 8. Coronado Beach (San Diego); 9. Beachwalker Park (Kiawah Island, SC); 10. Coast Guard Beach (Cape Cod, Mass.).

.

--- Trong khi tiểu bang California lo tiến hành kết thúc nạn dịch COVID-19, nhiều người Cộng Hòa vẫn ráo riết ra sức vận động truất phế Thống Đốc Gavin Newsom, tuy rằng số người ủng hộ Newsom tăng nhiều hơn.

.

Theo cuộc thăm dò vừa hoàn tất của Public Policy Institute of California (PPIC) trong những người nhiều phần sẽ đi bầu trên toàn tiểu bang, 57% sẽ bỏ phiếu "không truất phế" Newsom, trong khi chỉ 40% sẽ bổ phiếu "truất phế" Newsom. Cuộc thăm dò này cũng cho thất đa số cử tri California (54%) chấp thuận thành quả của Newsom trong cương vị Thống Đốc, 64% ủng hộ Newsom trong nỗ lực chống dịch COVID-19.

.

--- Thành phố San Francisco có 41 tỷ phú, với tổng tài sản $173.8 tỷ đôla, theo bản phân tích từ trang thông tin tài chánh 24/7 Wall St.

. Người giàu nhất ở San Francisco là Dustin Moskovitz, theo tin của 24/7 Wall St.

. Hoa Kỳ có khoảng 600 tỷ phú, theo bản phân tích, và hơn 250 thành phố tại Hoa Kỳ có ít nhất 1 cư dân có tài sản trên 1 tỷ đôla.

.

. New York City, thành phố đông dân nhất Hoa Kỳ, là nơi có số lượng tỷ phú nhiều nhất, hơn bất kỳ thành phố nào.

. Nhóm 7 tiểu bang ít dân số – Alabama, Alaska, Delaware, New Hampshire, New Mexico, North Dakota và Vermont – không có thành phố nào có tỷ phú.

.

--- Tình báo Nga liên tục thò tay quậy phá: qua Rudy Giuliani để đánh phá đảng Dân Chủ Hoa Kỳ. Tạp chí Time Magazine hôm Thứ Sáu viết bài về Andriy Derkach, một gián điệp Nga tìm cách mượn tay luật sư của Trump là Rudy Giuliani để phun tin độc, bôi nhọ Joe Biden thời kỳ trước bầu cử 2020. Time ghi rằng Derkach, cựu dân biểu Ukraine, không làm kiểu gián điệp bí mật như những người Nga tin tặc vào mạng của Hillary Clinton hồi năm 2016.

.

Time ghi rằng Derkach hoạt động công khai, đăng hình chụp chung với Giuliani tại Kiev, thủ đô Ukraine, nơi y đưa cho Giuliani các hồ sơ kể lại các "vụ tham nhũng" của Biden trong thời gian giữ chức Phó Tổng Thống. Nghịch lý của độc chiêu này là lộ liễu công khai lại che cho Derkach: nếu y là gián điệp, tại sao không che giấu, mà cố ý lộ lung tung.

.

Bây giờ chính phủ Nga không đưa Trump bám ghế được, thế là mọi lý luận chuyển sang hướng khác: mớm hồ sơ cho Giuliani bịa đặt thông tin về Biden. Yury Shvets, cựu gián điệp KGB của Nga, nói với Time rằng các quan chức tình báo Nga đang khui rượu ăn mừng vì [qua Giuliani]: đã làm nhiều dân Mỹ không còn tin vào hệ thống bầu cử Hoa Kỳ.

.

--- Cựu Tổng Thống Trump đã ca ngợi một vụ kiểm toán phiếu bầu trong một cuộc tranh cử dân cử cấp tiểu bang tại thị trấn Windham thực hiện bởi tiểu bang New Hampshire đầu tháng này, nói rằng nơi đây có thể là chứng cớ bầu phiếu gian lận. Nhưng báo Forbes loan tin hôm Thứ Sáu rằng các nhà kiểm toán Windham thông báo hôm Thứ Năm rằng không có chứng cờ bầu cử gian lận nào.

.

Kết quả "không có gian lận" đã làm thất vọng nhiều người ủng hộ Trump. Harri Hursti, chuyên gia an ninh điện toán do tiểu bang thuê để chỉ huy cuộc kiểm toán phiếu bầu, nói hôm Thứ Năm rằng hoàn toàn không có chứng cớ gian lận nào, cũng không có bất thường kỹ thuật số nào trong hệ thống máy, đây là "một trận bão tuyệt vời."

.

Vấn đề cần kiểm toán tại bầu cử ở thị trấn Windham khởi lên sau khi Kristi St. Laurent (Dân Chủ) thua ghế Dân Biểu tiểu bang New Hampshire chỉ có 24 phiếu. Khi bà yêu cầu đếm lại, bà mất hàng chục phiếu bầu, trong khi đối thủ Cộng Hòa tăng thêm vài trăm phiếu bầu. Thế rồi Thống Đốc Chris Sununu (Cộng Hòa) ký lệnh cho kiểm toán phiếu kỹ hơn.

.

Thế là nhiều nhà bảo thủ khắp nước (và cả Trump) nhìn cuộc kiểm toán như cơ hội tìm ra phiếu gian lận bầu cho Biden ở đây, nơi Biden thắng gần 60,000 phiếu ở tiểu bang chiiến trường New Hampshire. Kết quả: chẳng có gì gian lận. Cựu Trưởng Ban Vận Động của Trump là Corey Lewandowski cũng nói ông không tin thị trấn này có gì gian lận.

.

--- Người ta nói: "chửi cha không bằng pha tiếng." Dân Biểu Marjorie Taylor Greene (Cộng Hòa-GA) hôm Thứ Năm làm nhiều người giựt mình khi đoạn video ghi lời bà nhái "giọng Mexico" của bà xuất hiện trên mạng. Lúc bà nhái giọng là đang cùng vận động tranh cử ở Georgia với Dân Biểu Matt Gaetz (Cộng Hòa-FL), người đang bị liên bang điều tra về tội sex với trẻ vị thành niên.

.

--- Dự luật để thiết lập ủy ban điều tra bạo loạn 6/1/2021 không đủ phiếu thông qua hôm Thứ Sáu vì chỉ có 6 Thượng nghị sĩ Cộng Hòa bỏ phiếu thuận, không đủ để thông qua. Kết quả bầu phiếu: 54-35. Tất cả các Thượng nghị sĩ Dân Chủ đều ủng hộ. Nhưng cần 60 phiếu, tức là cần 10 phiếu Cộng Hòa, mới thông qua.

.

Có 2 TNS Dân Chủ và 9 TNS Cộng Hòa không bỏ phiếu. Dự luật đã thông qua ở Hạ Viện. Cộng Hòa vận động chống việc lập ủy ban điều tra, vì sợ lộ ra nhiều bí mật bất lợi cho cả Trump và Cộng Hòa, và sẽ làm Cộng Hòa thất bại trong bầu cử giữa kỳ 2022.

.

Thượng nghị sĩ Lisa Murkowski (Cộng Hòa, Alaska) chỉ trích các đồng viện Cộng Hòa: "Chúng ta không có thể giả vờ là không có gì tệ hại đã xảy ra, hay rằng người ta chỉ bị hào hứng quá độ. Có điều tệ hại đã xảy ra, thực sự."

.

Lãnh tụ đa số Chuck Schumer nói trong bài diễn văn đọc ở sàn Thượng Viện rằng "lời nói dối khổng lồ của Trump đã bao trùm Đảng Cộng Hòa."

.

--- Cảnh sát thành phố New York đang truy tìm 1 nghi can bị chụp hình hôm Thứ Tư đấm vào một bà cụ gốc Á 75 tuổi tại quận Queens. Cảnh sát phổ biến video này, cho thấy lúc nạn nhân Wing Wa Chin bị đấm vào mặt mà không hề khiêu khích gì.

.

Bà Chin được đưa vào bệnh viện Elmhurst Hospital tại Queens sau khi được người qua đường giúp đỡ. Nạn nhân bị 2 mắt sưng đen, nứt hốc mắt và mũi, theo tin CBS New York. Cảnh sát nói hung thủ là 1 người đàn ông lứa tuổi 20s, lúc đó mặc áo t-shirt xanh lá cây và quần short xanh da trời dài tới đầu gối. Cảnh sát nói không rõ sắc tộc hung thủ.

.

--- Các chuyên gia dự đoán sẽ có mức tăng 577% lượng người đi đường hàng không trong những ngày cuối tuần của Lễ Memorial Day so với năm ngoái, nhưng đại đa số dân Mỹ đi trong những ngày lễ này là qua đường bộ.

.

AAA ước tính 371 triệu dân Mỹ sẽ đi lại vào cuối tuần này, 34.4 triệu đi bằng xe, 2.5 triệu đi hàng không, và 237,000 người đi hoặc xe buýt, xe lửa hay tàu thủy. Như thế là tăng toàn bộ 60% so với 2020, khi nhiều người nằm nhà vì đại dịch. Dù vậy, ước tính vẫn là 13.3% suy giảm so với năm 2019, cho thấy nhiều triệu người vẫn còn muốn ở nhà năm nay.

.

--- Jesse Leal Rodriguez, 34 tuổi, cư dân Anaheim bị truy tố 3 tội mưu sát và 3 tội tấn công, theo hồ sơ Biện Lý Quận Riverside. Nghi can là người liên hệ với một vụ bắn đạn bi bằng súng BB gây thiệt hại 1 xe Tesla tại Norco đầu tuần này.

.

Biện Lý Mike Hestrin nói rằng dùng súng BB bắn vào xe đang chạy trên xa lộ là cực kỳ nguy hiểm, không chỉ làm bể kính xe mà có thể gây kinh hoảng cho người đang lái xe và gây tai nạn lớn. Vì Rodriguez từng có tiền án, nên y có thể bị tối đa 90 năm tù cho tới chung thân, nếu có tội đối với tất cả cáo buộc.

.

Cảnh sát truy tìm xe hung thủ Chevrolet Trailblazer là dựa theo video trên xe Tesla khi xe này bị bắn bể kính ở khu vực Hammer Avenue và Hidden Valley Parkway khoảng 1:30 p.m. Thứ Ba, lúc đó có 3 người trên xe nhưng không ai bị thương. Cảnh sát chận bắt xe nghi can lúc 9:30 p.m. Thứ Ba tại sân đậu xe gần góc Magnolia và Tyler. Người lái xe là Rodriguez bị bắt, khám xe thấy có một súng BB, các đạn BB và một số vật liên hệ.

.

Chưa rõ nghi can có liên hệ tới ít nhất 100 vụ bắn đạn bi trên xa lộ làm vỡ kính xe trên các xa lộ ở 3 quận Riverside, Quận Cam và Los Angeles trong tháng qua hay không. Cảnh sát nói có thể có nhiều tay súng, chứ không phải một.

.

--- HỎI 1: Tin đồn là Giám đốc hãng thuốc chích ngừa Moderna nói thuốc này biến đổi DNA người chích ngừa.

.

ĐÁP 1: Không nói như thế. Có một bài phóng trên Facebook ngày 26/5/2021 ghi là trích dẫn nhưng không ghi nguồn, nói rằng Tal Zaks, Giám đốc y khoa hãng thuốc chích ngừa Moderna, tuyên bố rằng các loại thuốc chích ngừa theo công thức mRNA (như thuốc Moderna chống COVID-19) sẽ biến đổi các nhiễm sắc thể DNA của người được chích. Thế rồi bài viết phóng đi khắp các mạng. Phóng tin đồn nhảm này là từ nhóm cực hữu Sons of Liberty. Sự thực là: Zaks không hề nói như thế, thuốc chủng ngừa theo công thức mRNA cũng không hề biến đổi DNA bệnh nhân. Chi tiết ở:

https://www.usatoday.com/story/news/factcheck/2021/05/28/fact-check-false-claim-mrna-vaccines-attributed-moderna-exec/7456646002/

.

--- HỎI 2: Có tin nói chính phủ Biden quyết định xóa 0$ tiền sinh viên nợ?

.

ĐÁP 2: Không hề như thế. Trong ngân sách 2022 của Biden không có khoản xóa nợ sinh viên, nhưng không có nghĩa là sẽ không xóa nợ sinh viên. Biden đang cân nhắc một số biện pháp xóa nợ sinh viên, có thể là bằng sắc lệnh hành chánh. Biden đã yêu cầu Bộ Trưởng Giáo Dục Miguel Cardona duyệt lại về thẩm quyền pháp lý rằng Tổng Thống có quyền xóa nợ sinh viên tới mức $50,000/sinh viên vay hay không. Chi tiết ở:

https://www.politifact.com/factchecks/2021/may/28/facebook-posts/student-debt-forgiveness-not-bidens-2022-budget-it/

.

.