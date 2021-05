Sài Gòn: đề nghị cư dân hạn chế ra khỏi nhà nếu không thật sự cần thiết - VN thêm 152 ca mắc mới, SG thành điểm nóng vì ổ dịch Hội thánh 36 ca mới - Quận Cam: bắt nghi can bắn đạn bi làm vỡ kính khoảng 100 xe trên xa lộ 91 - chánh án Amy Berman Jackson: lời bịa đặt của Trump đã kích động bạo loạn

Sài Gòn thêm 36 người nhiễm bệnh: đề nghị cư dân hạn chế ra khỏi nhà nếu không thật sự cần thiết. Bộ Y tế: nâng tổng số ca bệnh ở VN lên tới 6.316 người dính COVID-19.

QUẬN CAM (VBB-26/5/2021) --- Hôm Thứ Năm 27/5/2021, báo Politico loan tin rằng các viên chức do Trump bổ nhiệm bây giờ bị kẹt hóa đơn thuế, vì Trump đã cho hoãn trả thuế lương (payroll taxes) của các viên chức này. Lúc đó Trump hứa với các quan chức này là thuế lương sau đó sẽ được xóa, nhưng điều này chưa bao giờ xảy ra, và bây giờ nhiều người nợ thuế nhiều ngàn đôla. Đó là khoản 12.4% tiền thuế an sinh xã hội (Social Security tax).

Một lá thư từ Sở Thuế gửi 1 cựu viên chức Bạch Ốc yêu cầu phải trả $1,500 tiền thuế lương còn nợ trong vòng 30 ngày, nếu không thì sẽ được qua danh sách Bộ Ngân Khố để làm thủ tục siết nợ thuế. Một cựu viên chức của Trump nói với 2 phóng viên Brian Faler và Daniel Lippman rằng bà và các bạn đồng sự đều nổi giận, vừa bị đòi thuế bất ngờ và vừa bị cho thời hạn quá ngắn để trả thuế nợ, mà họ tin là lương của họ được Trump miễn thuế đó.

--- Một cư dân tiểu bang New Mexico, tên John Thornton, 39 tuổi, đã bị cáo buộc về tội gửi tin nhắn, hăm dọa lật đổ chính phủ và xử tử Tổng Thống Biden, cùng dọa xử nhiều người khác, kể cả người vợ cũ. Báo Las Cruces Sun News kể rằng nghi can gửi tin nhắn hăm dọa tới nhiều người ở Florida và Texas, cũng hăm dọa xử tử "toàn bộ" nhân viên công ty D-Wave Systems Inc.

Lý do Thornton nói trên Facebook rằng công ty trên có liên hệ tới các âm mưu của chính phủ Mỹ nhằm cấy thuốc vào dân Mỹ với chất gây nghiện methamphetamine. FBI nói Thornton bị truy tố nhiều tội liên bang vì dùng phương tiện điện tử hăm dọa gây bị thương người khác.

--- Bản tin sau đây dựa vào Bộ Y Tế VN và nhiều báo, đài trong nước. Tính vào đêm 27/5/2021: Thêm 152 ca mắc mới, TP.SG thành "điểm nóng" vì ổ dịch Hội thánh truyền giáo Phục Hưng --- có 7 ca ở Hà Nội, 36 ca ở TP.SG là các trường hợp liên quan đến ổ dịch Hội Thánh truyền giáo Phục Hưng ở P.Thạnh Lộc, Q.12, TP.SG.



Bộ Y tế lúc 19h5 tối 27/5 cho biết, 6 giờ qua có 152 ca mắc mới, nâng tổng số ca bệnh ở VN lên 6.316. Trong 152 ca mắc mới có 2 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Sóc Trăng; 150 ca ghi nhận trong nước tại Bắc Giang (84), Bắc Ninh (22), Hà Nội (7), Đà Nẵng (1), Thành phố Sài Gòn (36).

Người dân Sài Gòn được đề nghị hạn chế ra khỏi nhà nếu không thật sự cần thiết; không tụ tập quá 10 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện; giữ khoảng cách tối thiểu 2 m nơi công cộng. TP Sài Gòn ngừng hoạt động nhà hàng, spa, phố đi bộ: Các nhà hàng ăn uống phải ngưng hoạt động, cơ sở lưu trú kinh doanh theo mô hình Homestay, AirBnb không được nhận khách mới… từ 0h ngày 28/5 để phòng dịch.



Bộ Y Tế cũng cho biết dự kiến trong 2 tháng tới (tháng 6 và tháng 7), Việt Nam sẽ nhận thêm ít nhất 5 triệu liều vắc xin AstraZeneca và Pfizer. Bộ Y tế đặt mục tiêu có được 150 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 trong năm nay để tiêm cho người dân.





--- Chánh án liên bang Amy Berman Jackson của tòa khu vực thủ đô hôm Thứ Tư 26/5/2021 viết phán lệnh rằng "lời nói dối khổng lồ" của Trump rằng cuộc bầu cử 2020 bị trộm từ Trump vẫn có thể kích động một số người ủng hộ Trump cầm vũ khí tác chiến, như họ đã làm hồi tháng 1/2021 trong bạo loạn tấn công tòa nhà Quốc Hội.

Phán lệnh của Chánh án Jackson đưa ra trong quyết định về một nghi can tham dự bạo loạn 6/1/2021, và đưa thêm sức mạnh cho lời cảnh giác từ nhiều quan chức rằng có thể vẫn còn cơ nguy những trận bạo loạn kế tiếp.

Chánh án Jackson viết trong phán lệnh buộc giam nghi can Cleveland Meredith Jr. tiếp tục trong tù vì y vẫn còn nguy hiểm cho công chúng nếu thả ra tù: "Tiếng trống đều đặn kích động nghi can cầm vũ khí tác chiến vẫn chưa tan đi; 6 tháng sau, lời bịa đặt về bầu cử bị đánh cắp vẫn đang lặp đi lặng lại trên truyền thông dòng chính và từ hành lang quyền lực trong chính phủ liên bang và tiểu bang, đó là chưa kể tới những lời quy chụp hàng ngày của Trump."

Meredith là người phóng text nói rằng y muốn bắn Chủ Tịch Hạ Viện Nancy Pelosi trên truyền hình trực tiếp, và y đã lái một xe móc theo một trailer trong đó có nhiều súng và đạn tới thủ đô hồi tháng 1/2021. Y khai là vô tội.

--- Người chỉ huy đường dây ma túy hôm Thứ Ba 25/5/2021 đã bị kêu án 15 năm tù vì bán gần 36 pounds chất gây nghiện methamphetamine. Hồ sơ tòa nói rằng Vang Tran, 53 tuổi, cư dân Los Angeles, Calif., còn có bí danh là “Train” (Xe lửa) đã âm mưu với Hieugod Tran, có bí danh là “Rabbit” (Thỏ), Quang Duong Tao, David Roeum, và George Suarez phân phối khoảng 36 pounds (16.3 kilogram chất ma túy methamphetamine từ tháng 12/2017 tới tháng 11/2018.

Tran là ông trùm mạng lưới ma túy này, đã thực hiện việc tổ chức bán ma túy tại các khách sạn và sòng bài ở Las Vegas. Tran thú tội hồi tháng 3/2020, nhận 1 tội âm mưu phân phối chất cấm, 2 tội phân phối chất cấm, và 1 tội sở hữu chất cấm với ý định phân phối. Bên cạnh án tù, Tran cũng lãnh thêm 10 năm quản chế khi về đời.

Các đồng phạm Hieugod Tran, Tao, Roeum, và Suarez đều đã thú tội. Hieugod Tran và Roeum mỗi người bị án 10 năm tù; Suarez bị kêu án 8 năm 2 tháng tù; Tao chưa bị kêu án.

--- Cảnh sát nói hôm Thứ Tư đã bắt Jesse Leal Rodriguez, 34 tuổi, cư dân Anaheim (Quận Cam) nghi có thể là tay súng chuyên bắn đạn bi BB trên các xa lộ vùng Nam California. Tính tới sáng Thứ Ba 25/5/2021 trong tháng qua đã có hơn 100 vụ bắn vỡ kính xe trên xa lộ bằng loại súng dùng đạn bi BB trên các xa lộ ở 3 quận Riverside, Quận Cam và quận Los Angeles, phần lớn ở xa lộ 91.

Vụ bắt nghi can liên hệ tới 1 nhất 1 vụ bắn được báo cáo vào đêm Thứ Ba, theo lời cảnh sát tuần cành Dan Olivas. Một băng video từ một nhiếp ảnh gia tự do cho thấy 1 người đàn ông bị cảnh sát áp giải vào 1 xe tuần cảnh ở đoạn 10100 trên phố Magnolia Avenue, gần xa lộ 91 ở Riverside. Tuy nhiên cảnh sát chưa xác định người này là nghi can, và cũng không tiết lộ tên người này.

--- Lãnh tụ thiểu số Thượng Viện Mitch McConnell (Cộng Hòa-Ky.) hôm Thứ Tư 26/5/2021 đã đưa ra lời khen ngợi chính phủ Biden về cách đáp ứng với cuộc đảo chánh quân sự ở Miến Điện. McConnell, người nhiều năm qua đã nói chuyện với lãnh tụ dân chủ đang bị bắt Aung San Suu Kyi, đã khen ngợi Bạch Ốc và Bộ Ngoại Giao Mỹ đã trừng phạt các công ty hỗ trợ chính phủ quân sự Miến Điện và kết án chế độ này về vi phạm nhân quyền.

McConnell nói trong một hội nghị viễn liên tổ chức bởi nhóm bảo thủ Heritage Foundation, rằng chính phủ Biden trừng phạt đích đáng các tướng lãnh quân đội Miến Điện: nhắm vào túi tiền các lãnh đạo chế độ. Và Biden đã nhanh chóng đưa ra trừng phạt Miến Điện, theo lời TNS McConnell, và "bây giờ thì các tướng Miến Điện bị đưa vào chung giỏ với các chế độ như ở Trung Quốc, Nga, Iran, Bắc Hàn, Venezuela, Cuba và Syria."

--- Biden hôm Thứ Tư 26/5/2021 nói ông đã yêu cầu các viên chức tình báo "tăng gấp đôi nỗ lực" để tìm xe nguồn gốc siêu vi khuẩn COVID-19 và phải báo cáo ông trong vòng 90 ngày. Biden nói những câu hỏi ngày càng nhiều hơn về chuyện có phải coronavirus gây ra từ một sơ ý trong phòng thí nghiệm Trung Quốc, hay là từ việc con người bị con vật lây nhiễm sang.

Biden nói ông đã yêu cầu có nhiều cuộc điều tra, cùng với nhữngc âu hỏi cụ thể về TQ. Biden nói cộng đồng tình báo hiện nay nghiêng về giả thuyết là có 2 nguyên nhân: hoặc tai nạn phòng thí nghiệm, hoặc là từ thú vật lây sang người. Biden nói đa số quan chức tình báo nói chưa đủ thông tin để khẳng định.

Cội nguồi đại dịch COVID-19 cũng là đề tài tại 1 ủy ban chuẩn chi Thượng Viện hôm Thứ Tư 26/5/2021, khi các Thượng nghị sĩ Cộng Hòa chất vấn Bác sĩ Anthony Fauci, chuyên gia hàng đầu về dịch tễ và bệnh truyền nhiễm, về giả thuyết là siêu vi khuẩn xuất phát từ phòng thí nghiệm TQ. BS Fauci nói ông tin rằng vi khuẩn xuất hiện trong thế giới tự nhiên, nhưng ủng hộ ý kiến cần điều tra xem những gì đã xảy ra.

Bác sĩ Anthony Fauci nói rằng viện y tế quốc gia Hoa Kỳ NIH đã tài trợ cho viện Vi trùng học Vũ Hán (Wuhan Institute of Virology) xuyên qua hội bất vụ lợi EcoHealth Alliance với khoản tiền $600,000 trong thời hạn 5 năm. Tài trợ của Mỹ cho hội bất vụ lợi này hiện nay đã bị NIH ngưng.

Fauci nói tiền tài trợ đó hoàn toàn không dùng cho cuộc nghiên cứu biến đổi bản chất vi khuẩn, mà chỉ là để tiên đoán tốt hơn những cách chống lại vi khuẩn. Hôm Thứ Tư, Thượng nghị sĩ John Kennedy (Cộng Hòa-La.) hỏi Fauci về niềm tin vào các khoa học gia Wuhan, "Làm sao ông biết họ không nói dối với ông, và đã dùng tiền tài trợ để nghiên cứu cách này hay cách kia."

BS Fauci nói không có bảo đảm rằng các khoa học gia Wuhan không nói dối, "Không thể biết được." Nhưng với ông, các khoa học gia tại Wuhan là "đáng tin cậy" và tin là họ đã tôn trọng điều kiện khi nhận tài trợ nghiên cứu [từ Mỹ] về khả năng lây nhiễm coronaviruses từ loài dơi sang người để hiểu rõ về đại dịch SARS-CoV-1 trong những năm đầu thế kỷ 2000s.

Dân Biểu Warren Davidson (Cộng Hòa-Ohio) mới đây đã đưa dự luật có tên là Fauci Incompetence Requires Early Dismissal Act, kêu gọi chính phủ Biden sa thải Fauci. Nhiều Dân cử Cộng Hòa nói rằng họ tin rằng Fauci đã lừa gạt dân Mỹ từ đầu đại dịch để buộc mọi người mang khẩu trang. Fauci nói hồi tháng 3/2020: "Bâyg iờ, dân Mỹ đi ra khỏi nhà cần mang khẩu trang." Nhưng sau đó Fauci nói nhân viên y tế mới cần mang khẩu trang. Dân Biểu Guy Reschenthaler (Cộng Hòa-Pa.) nói rằng Fauci nên từ chức tức khắc, hay là phải sa thải Fauci tức khắc.

--- Hơn 550 nhà hoạt động bảo thủ ủng hộ quyết định khiển trách và lột chức một quan chức Cộng Hòa Michigan vì đã dám đổ tội cho TRump làm Cộng Hòa thua cả Bạch Ốc và lưỡng viện, và dám nói rằng bầu cử là chính xác, không có gì là "trộm cắp" hay gian lận cả, theo tin của MLive.

Jason Roe, Giám Đốc Điều Hành Đảng Cộng Hòa Michigan, trong buổi họp hôm Thứ Ba tại bản doanh Cộng Hòa Michigan ở Lansing đã bị các bạn Cộng Hòa quyc hụp là "tên phản bội" vì không chịu nói theo các lời bịa đặt của Trump.

Theo tin của MLive, các nhà hoạt động bảo thủ nói rằng họ đang trong cuộc săn lùng để thanh trừng các RINOs (Cộng Hòa giả danh) ngay trong Đảng Cộng Hòa. Debra Ell, một viên chức đại diện cho TRump, nói rằng "cần phải có kẻ rơi đầu," ám chỉ việc Roe cần bị khiển trách. Eli nói rằng 550 đại biểu từ khắp tiểu bang Michigan đã ký nghị quyết đòi cách chức lãnh đạo của Roe. Tuy nhiên MLive nói rằng 550 đại biểu là chưa tới 1/10 của hơn 4,800 đại biểu Cộng Hòa tại Michigan.

--- Bản thăm dò mới phổ biến hôm Thứ Tư của Quinnipiac University cho thấy 66% người Cộng Hòa muốn Trump tranh cử Tổng Thống năm 2024 sau khi thắng cử 2016 và thất cử 2020, trong khi 25% Cộng Hòa nói Trump đừng ra ứngc ử 2024.

. 85% Cộng Hòa nói muốn ứng cử viên các chức vụ phải đồng ý với Trump, 10% nói muốn ứng viên chống lại Trump.

. 66% Cộng Hòa nói chiến thắng của Biden là không hợp pháp.

--- Thượng Viện hôm Thứ Năm 27/5/2021 sẽ bàn về chuyện có nên thành lập ủy ban điều tra về cuộc bạo loạn ngày 6/1/2021. Thượng nghị sĩ Cộng Hòa Mitt Romney cảnh báo các dân cử Cộng Hòa rằng họ sẽ bị quy lỗi bưng bít sự thật nếu họ ngăn cản dự luật về điều tra cuộc bạo loạn 6/1/2021.

Romney nói với CNN hôm Thứ Tư rằng dân chúng Mỹ muốn có ủy ban điều tra để tìm sự thật về những gì xảy ra trong ngày 6/1/2021, và Cộng Hòa không nên bị xem như là bưng bít sự thật. Dự kiến Thượng Viện ngày Thứ Năm sẽ thảo luận về việc có nên lập ủy ban điều tra không, rồi sẽ bỏ phiếu, nhưng hiện thời dự đoán là không đủ 60 phiếu để vượt qua thủ tục filibuster (kéo dài thời gian). Hạ Viện đã thông qua dự luật, chấp nhận lập ủy ban điều tra tuần trước, với 35 dân biểu Cộng Hòa chấp thuận, làm Trump nổi giận chỉ trích.

--- HỎI 1: Có phải dân Ấn Độ quăng hình tượng các thần Ấn Độ xuống sông vì thấy cầu nguyện chống COVID-19 không linh hiển?

ĐÁP 1: Không phải. Các hình cho thấy các thánh tượng Ấn Độ quăng bỏ xuống sông đều chụp từ trước, 1 hình từ tháng 9/2017, và 3 hình từ khoảng tháng 8 tới tháng 10/2019, trong khi đại dịch chỉ mới có thông tin xuất hiện từ tháng 12/2019.

Một tấm hình nguyên khởi lên mạng Twitter là ngày 11/8/2019, do Vijay Nehra (@vnehra), cựu ủy viên thành phố Ahmedabad ở Ấn Độ. Ông viết trong tweet rằng dân địa phương với lên các biểu tượng tôn giáo nơi dòng sông Sabarmati để giữ cho sạch dòng sông. Truyền thống đưa biểu tượng tôn giáo nhận chìm nơi sông là sau lễ kết thúc lễ hội dài 10 ngày để mừng nữ thần Dashama, với hy vọng thịnh vượng và may mắn. Lúc đó hãng thông tấn ABP Asmita News của Ấn Độ cũng có bản tin kèm hình đó.

. Một hình khác cho thấy một tượng thần trôi trên sông, dò ngược ra là từ bản tin ngày 3/10/2019 trên báo India Times. Tấm hình đăng kèm bản tin về lệnh chính phủ cấn nhậm chìm các phẩm vật tôn giáo trên sông Hằng và các nhánh sông, nhằm giữ sạch các dòng sông.

. Một hình thứ 3 cho thấy các tượng tôn giáo trôi trêns ông, là từ bản tin ngày 9/10/2019 trên báo Ấn Độ Scoopwhoop về quyết định chính quyền Delhi cấm nhận chìm các biểu tượng tôn giáo trên sông Yamuna để tránh ô nhiễm.

. Hình thứ tư trong các tin vịt là chụp từ bản tin ngày 30/9/2017 của thông tấn AFP, phóng viên Biju Boro, cho thấy 1 biểu tượng Ấn Độ Giáo trên sông trong lễ hội Durga Purga tại thành phố Guwahati. Chi tiết ở:

https://verafiles.org/articles/vera-files-fact-check-these-posts-dont-show-indians-throwing

--- HỎI 2: Có phải giá xăng dưới thời Biden cao nhất trong 1 thập niên?

ĐÁP 2: Sai. Giá xăng và giá sản phẩm tiêu thụ đã tăng là kết quả từ hồi phục kinh tế sau đại dịch. Tuy nhiên không phải ở mức cao nhất trong lịch sử.



Tới gần cuối tháng 5/2021, giá xăng tăng đều kể từ khi sụt tận đáy $1.87/gallon vào cuối tháng 4/2020. Thế rồi tăng giá 2/3 trong vòng một năm. Nhiều lý do. Giá xăng tăng hầu hết là do nguồn cung và cầu ở cả toàn cầu và toàn quốc. Phía cung, dầu từ Nga và OPEC tự ý giảm sản lượng và do vậy làm tăng giá, theo báo cáo của Mark Finley, nhà nghiên cứu ở viện Center for Energy Studies tại Rice University. Nhưng yếu tố lớn nhất để giá xăng tăng gần đây là do kinh tế Mỹ tăng đều sau đại dịch. Chi tiết ở:

https://www.politifact.com/factchecks/2021/may/26/facebook-posts/social-media-post-exaggerates-economic-statistics/

.