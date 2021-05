Weisselberg (trái) trong 40 năm làm Giám Đốc Tài Chánh Trump Organization rõ hết ngọn nguồn gian lận của Trump, dự kiến khai hết để không vào tù thay cho Trump.

.

- New York: đại bồi thẩm sẽ xét hồ sơ Trump gian lận tài chánh, trốn thuế

- LS của Trump vặn vẹo: Trump không thể bị kiện vì Hiến Pháp cho quyền miễn tố

- Mỹ: sẽ tiếp tục giúp Đài Loan tự vệ

- GĐ Tài chánh Weisselberg sẽ khai, vì biết sẽ bị Trump đổ tội gian thuế do đàn em khai gian

- MSNBC chỉ trích Bộ Tư Pháp của Biden ém mật thư Trump có tội cản trở công lý

- lãnh đạo lưỡng viện Cộng Hòa chỉ trích DB Greene về khẩu trang & lò thiêu Holocaust

- Linh mục James Altman bị ép từ nhiệm vì tung tin giả về thuốc chích ngừa COVID

- tòa đồng ý để Trump ân xá Bannon, nhưng sẽ truy tố 3 đồng phạm tội lừa gạt

- Năm 2020 thuế cần sa: Calif. thu hơn 1 tỷ đô, Washington thu 614 triệu, Colorado thu 362 triệu

- 50% người thành niên Mỹ đã chích ngừa chống Covid-19, với 39% chích cả 2 mũi

- Quận Cam: treo giải $150,000 tìm tay súng ở xa lộ 55 đã bắn chết cậu bé 6 tuổi

- Rudy Nguyen nhận án ngộ sát, 15 năm tù

- Huy Tran: biểu tình, đòi San Diego ưu tiên xóa nạn vô gia cư, giúp trẻ em xóm nghèo

- HỎI 1: Có phải phiếu bầu ở Arizona đã bị xé nhỏ và đốt ở 1 vụ cháy trại gà? ĐÁP 1: Sai.

- HỎI 2: Có phải trang trại ở Wyoming của Bill Gates đã bị biệt kích Hải quân SEAL tấn công? ĐÁP 2: Không, đó chỉ là bài viết giễu cho vui.

.

QUẬN CAM (VB-26/5/2021) --- Bình luận viên Rachel Maddow của đài MSNBC đã chỉ trích Bộ Tư Pháp của Biden đêm Thứ Ba vì Bộ đã xin tòa chận bớt một phần mật thư trong đó cựu Bộ Trưởng Tư Pháp Bill Barr giải thích lý do vì sao phải giấu tội cản trở công lý của Trump trong cuộc điều tra về chuyện tình báo Nga giúp Trump thắng cử 2016.

.

Maddow nói rằng Biden và Bộ Trưởng Tư Pháp Merrick Garland đang tiếp tay Barr giấu tội cho Trump khi đòi tòa ém nhẹm mật thư kia, thiệt là xấu hổ khi bưng bít tội cho Trump, trong khi người dân Mỹ xứng đáng được biết sự thật về các hoạt động chính phủ của họ, "xuyên qua hồ sơ Bộ Tư Pháp [của Merrick Garland] nộp tòa hôm qua, lộ rõ rằng Bộ Tư Pháp, chính Bộ Tư Pháp này [của Biden] đang bò loanh quanh và cào cấu về cách họ nói lung tung và rất tội nghiệp..."

.

--- Tim O'Brien, nhà văn nổi tiếng chuyên về tiểu sử của Trump, nói với CNN hôm Thứ Tư rằng Giám đốc Tài chánh Allen Weisselberg của Trump Organization sẽ kể ra mọi tội gian lận tài chánh và trốn thuế của Trump để tránh phải vào tù.

.

Nói về tình hình Biện Lý Vance triệu tập đại bồi thẩm để điều tra về Trump, một quyết định mà TRump gọi là "săn phù thủy" thì O'Brien nói rằng Weisselberg trong 40 năm làm Giám Đốc Tài Chánh rõ hết ngọn nguồn gian lận, nhưng Weisselberg chỉ là người đời thường và có 2 đứa con trai có thể cùng dính vào hồ sơ hình sự này, thì Weisselberg sẽ không chịu vào tù thay cho Trump.

.

Đơn giản vì ngay cả những người dày dạn, xông xáo với kiện tụng và tòa án như Luật sư riêng của Trump là Michael Cohen cũng bỏ rơi Trump khi thấy Trump không chịu bênh vực hay giúp phần pháp lý. Thậm chí, bản tánh TRump cho thấy, Trump luôn luôn đổ tội cho người khác trong mọi trường hợp để chạy tội, và chắc chắn lần này TRump cũng sẽ đổ tội rằng TRump không biết gì chuyện trốn thuế vì khai thuế là do Giám Đốc Tài Chánh Weisselberg và mọi người cấp dưới. Trước viễn ảnh vào tù và cũng để cứu 2 con trai đang có tên trong công ty, Weisselberg hiển nhiên sẽ khai hết, theo nhận định của Tim O'Brien.

.

--- Ngân sách thành phố có nên ưu tăng tiền cho cảnh sát hay cho chương trình giải quyết nạn vô gia cư, hay để giúp trẻ em các xóm nghèo thoát cạm bẫy xã hội? Jean-Huy Tran, nhà hoạt động của tổ chức Center on Policy Initiatives (bản doanh ở San Diego) đã tới Tòa Thị Chính Thành Phố San Diego, biểu tình phản đối Thị Trưởng Todd Gloria, chống ngân sách do Gloria đề nghị tăng ngân sách cảnh sát gần 19 triệu đôla.

.

Tran nói rằng Thị Trưởng Gloria đã bỏ quên lời hứa tranh cử khi ưu tiên tăng ngân sách cảnh sát, trong khi lẽ ra phải tăng ngân sách giải quyết nạn vô gia cư hay là phải tăng ngân sách các tổ chức cộng đồng chuyên giúp giải quyết nạn vô gia cư, hay xây các công viên cho các xóm nghèo, cho các chương trình giúp trẻ em thành công về học vấn hay sáng tạo, thoát cạm bẫy tội hình sự. Các nhóm biểu tình xin giảm 10 triệu đôla từ tiền cảnh sát làm quá giờ (police overtime). Ngân sách chung cuộc sẽ do Hội Đồng Thành Phố biểu quyết giữa tháng 6/2021.

.

--- Rudy Nguyen, 19 tuổi, đã chấp nhận bản án ngộ sát và án 15 năm tù trong thương lượng nhận tội với các công tố quận Alameda County, Bắc California, hôm Thứ Hai. Nguyen bị truy tố tội giết Edwin Guerrero, 24 tuổi, sau khi đồng phạm của Nguyen là Kareem Luon, 23 tuổi, khai với cảnh sát rằng chính Nguyen là người nổ súng.

.

Cảnh sát nói rằng Edwin Guerrero là nạn nhân của một vụ cướp, mà chung cuộc là Guerrero bị giết. Nguyen và Luon không bị truy tố cho tới một năm sau vụ bắn hồi tháng 11/2019. Luon đã khai hết với cảnh sát để xin giảm tội.

.

--- California hốt bạc nhờ cần sa. Các tiểu bang, nơi cần sa hợp pháp, đã thu thuế gần 3 tỷ đôla trên tất cả các sản phẩm liên hệ cần sa năm 2020. Theo thống kê của Marijuana Policy Project, khoảng 7.9 tỷ đôla đã thu được kể từ khi các tiểu bang đầu tiên cho hợp pháp hóa cần sa năm 2014.

.

. Năm 2020 là phong tỏa vì đại dịch, giúp tăng vọt tiêu thụ cần sa. California là thị trường cần sa lớn nhất, thu hơn 1 tỷ đôla thuế cần sa.

. Tiểu bang Washington thu 614 triệu đôla thuế cần sa.

. Colorado thu 362 triệu đô, và Oregon thu 158 triệu đô thuế cần sa.

. Cần sa hiện nay hợp pháp ở 16 tiểu bang và thủ đô DC.

.

--- Phân nửa (50%) người thành niên Hoa Kỳ đã chích ngừa chống Covid-19. Dữ kiện CDC cho biết chích ngừa đầy đủ là hơn 129 triệu người thành niên. Đây là dấu mốc lớn trong cuộc chiến chống đại dịch, hiện đã làm chết hơn 590,000 người ạti Hoa Kỳ, Tính chung, khoảng 39% tổng dân số Mỹ đã chích ngừa đầy đủ (2 mũi), với gần phân nửa chích ít nhất 1 mũi thuốc chích ngừa.

.

--- Bạn có thể lãnh thướng 150,000$ nếu bạn có một số thông tin giúp cảnh sát truy tìm tay súng bắn chết 1 cậu bé 6 tuổi tuần qua trên xa lộ 55 Freeway tại thị trấn Orange, Quận Cam, California.

.

Giám sát viên Quận Cam Don Wagner nói rằng Hội Đồng Giám Sát Quận Cam đã chấp thuận yêu cầu của ông cộng thêm 50,000$ vào khoản tiền thưởng 50,000$ do gia đình nạn chân treo giải cho ai giúp cảnh sát tin tức để bắt tay súng đã bắnc hết em bé Aiden Leos, 6 tuổi, trong khi bé ngồi ở băng sau trên xe do mẹ chở bé tới trường vào sáng sớm. Lại có thêm $50,000 thưởng cộng vào từ văn phòng Giám sát viên Katrina Foley, nâng số tiền thưởng tới $150,000.

.

--- Cuộc điều tra Trump Organization tới giai đoạn mới: Trump có thể bị truy tố. Báo Washington Post ghi rằng Biên Lý khu vực Manhattan là Cyrus Vance Jr. đã triệu tập 1 đại bồi thẩm đặc biệt để cho xem xét có thể truy tố Donald Trump và các viên chức Trump Organization hay không.

.

Nguồn tin cho báo WP biết rằng đại bồi thẩm sẽ họp ở tòa 3 ngày/tuần trong vòng 6 tháng. AP cho biết Vance sẽ dùng đại bồi thẩm điều tra xem có phải Trump trốn thuế hay không, và có phải đã thổi phồng trị giá tài sản để vay ngân hàng hay không. Biện Lý hiện thời cho biết đã chuyển từ điều tra vụ kiện dân sự, chuyển sang vụ truy tố hình sự.

.

--- Các lãnh đạo Cộng Hòa đã chỉ trích Dân Biểu Marjorie Taylor Greene về lời so sánh rằng nội quy mang khẩu trang ở Hạ Viện cũng y hệt như lò thiêu Holocaust. Lãnh đạo Cộng Hòa Hạ Viện Kevin McCarthy và lãnh đạo thiểu số Thượng Viện Mitch McConnell đã công khai chỉ trích DB Greene hôm Thứ Ba.

.

McCarthy nói rằng DB Marjorie sai lầm, và lời so sánh mang khẩu trang như quy luật lò thiêu dân Do Thái là kinh hoàng, vì lò thiêu Holocaust là tội ác diệt chủng tệ hại nhất trong lịch sử nhân loại. Thượng nghị sĩ Cộng Hòa McConnell nói lời của Greene là đáng phẫn nộ. Tuy nhiên, McCarthy không đưa ra hình thức kỷ luật nào đối với DB Greene.

.

DB Greene trong một tweet trước đó đã chỉ trích các cơ sở kinh doanh ra nội quy buộc phải chích ngừa, hay chỉ cho gỡ khẩu trang với người đã chích ngừa, kể cả trường hợp 1 siêu thị cho nhân viên đã chích ngừa mang một huy hiệu trên bảng tên trước ngực. Greene gọi như thế y hệt quân Đức quốc xã buộc dân Do Thái mang huy hiệu ngôi sao trước ngực.

.

--- Một linh mục Công giáo La Mã ở Wisconsin nổi tiếng về loan truyền tin giả về COVID-19 đã bị yêu cầu từ chức, theo tin của báo Kansas City Star. Linh mục James Altman, phụ trách nhà thờ St. James the Less Roman Catholic Church tại La Crosse nói rằng Giám Mục William Callahan đánh giá linh mục này là "gây chia rẽ và kém hiệu qủa."

.

Theo lời LM Altman, chính nền "văn hóa xóa sổ" là trách nhiệm buộc linh mục từ nhiệm trong khi "không hề có giáo dân Công Giáo tốt lành nào" muốn linh mục phải bị sa thải. LM Altman nói rằng chính "phe tả đang muốn lấy đầu của tôi vì nói lên sự thật. Tôi hiển nhiên đa tạo ra nhiều kẻ thù trong chính giáo hội."

.

Theo báo Kansas City Star, linh mục Altman trong nhiều bài giảng từ năm ngoái đã tung tin giả về COVID-19. Và hồi tháng 4/2021, một truyền đơn lưu hành trong nhà thờ của linh mục này nói rằng thuốc chích ngừa COVID là một "thuốc thử nghiệm" đầy nguy hiểm.

.

--- Chánh án Analisa Torres hôm Thứ Ba đưa ra phán lệnh rằng lệnh ân xá Trump giành cho Steve Bannon là hiệu quả và "đúng thủ tục," theo tin Reuters. Bannon là cựu chiến lược gia của Trump, được Trump ký lệnh ân xá từ 4 tháng trước, vài giờ trước khi Trump rời Bạch Ốc.

.

Công tố nói Bannon và 3 người khác đã lừa gạt hàng trăm ngàn người góp tiền để xây tường biên giới, riêng Bannon là được 1 triệu đôla. Nhóm 3 người đồng phạm với Bannon sẽ tiếp tục bị truy tội lừa gạt. Chánh án Torres viết trong phán lệnh rằng Bannon được ân xá có nghĩa là Bannon có tội và được Tổng Thống tha tội.

.

--- John Kirby, phát ngôn nhân Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ, nói hôm Thứ Hai rằng chính sách Mỹ với Đài Loan không thay đổi. TT Biden đã họp với Tổng Thống Nam Hàn Moon Jae-in tại Bạch Ốc hôm 21/5/2021, cam kết hợp tác giữ hòa bình cho eo biển Đài Loan. Khi được hỏi trong buổi họp báo là Nam Hàn sẽ làm gì khi có chiến tranh ở eo biển Đài Loan, John Kirby nói là không bình luận được, hãy để chính phủ Nam Hàn tự nói.

.

Rồi Kirby nói rằng chính sách Mỹ không đổi, không muốn bất kỳ ai đơn phương thay đổi hiện trạng và Hoa Kỳ "sẽ tiếp tục trợ giúp Đài Loan trong việc tự vệ" cho phù hợp với Luật Quan Hệ Đài Loan, Ba Tuyên Bố và Sáu Bảo Đảm (in accordance with the Taiwan Relations Act, the Three Communiques, and the Six Assurances).

.

--- Luật sư của Trump trong hồ sơ trình tòa tuần này nói rằng Trump không thể bị kiện về tội kích động bạo loạn ngày 6/1/2021 vì Trump có "miễn nhiễm tuyệt đối" theo Hiến Pháp Hoa Kỳ. Hồ sơ biện hộ này đưa lên tòa thay mặt cho cựu Tổng Thống Trump và con trai là Donald Trump Jr., xin tòa bác bỏ đơn kiện nộp lên bởi Dân Biểu Eric Swalwell (Dân Chủ-CA).

.

Hồ sơ biện hộ cho Trump không nhắc tới Rudy Giuliani hay Dân biểu Mo Brooks (Cộng Hòa-AL), hai người cũng bị kiện trong hồ sơ này với cha con Trump. Có đặc quyền miễn tố về tội kích động bạo loạn hay không? Nếu Trump được miễn tố, thì cậu Trump Jr. trong cương vị cố vấn có bị truy tố hay không? Vấn đề nữa: Hiến Pháp có cho miễn tố tội phản quốc, kích động đòi treo cổ Phó Tổng Thống và đòi bắn vào trán Chủ Tịch Hạ Viện hay không?

.

--- HỎI 1: Có phải phiếu bầu ở Arizona đã bị xé nhỏ và đốt ở 1 vụ cháy trại gà?

.

ĐÁP 1: Sai. Tin đồn nhảm này nói rằng nhiều phiếu bầu tại quận Maricopa County ở Arizona đã bị xé nhỏ và hỏa thiêu trong 1 vụ cháy trại gà. Sai hoàn toàn. Các phiếu bầu 2020 tại quận Maricopa County được giữ trong một tủ sắt an toàn, cho tới khi được chuyển ra hồi cuối tháng 4/2021 cho một cuộc kiểm toán phiếu bầu theo lệnh Cộng Hòa tiểu bang này. Có một trận hỏa hoạn đã thiêu hủy 2 dãy nhà nuôi gà ở 1 nông trại gia đình, làm chết khoảng 165,000 con gà, và nông trại này có liên hệ với 1 quan chức bầu cử ở quận Maricopa County. Nhưng vụ hỏa hoạn lại xảy ra vào tháng 3/2021. Ty Cảnh Sát Quận Maricopa County nói rằng cuộc điều tra về vụ hỏa hoạn không có chứng cớ tội hình sự nào, và hoàn toàn không có phiếu bầu nào. Trại bị cháy có tên là Hickman Egg Farms, chủ trại gà là Clint Hickman, cũng là Chủ tịch Hội Đồng Giám Sát Quận Maricopa. Chi tiết ở:

https://www.politifact.com/factchecks/2021/may/25/instagram-posts/fowl-play-social-media-users-falsely-claim-arizona/

.

--- HỎI 2: Có phải trang trại ở Wyoming của Bill Gates đã bị biệt kích Hải quân SEAL tấn công?

.

ĐÁP 2: Không, đó chỉ là bài viết giễu cho vui. Vào ngày 20/5/2021, trang Real Raw News đăng bài viết nói rằng trang trại ở Wyoming của Bill Gates đã bị biệt kích Hải quân SEAL tấn công. Đó là bài giễu cợt cho vui, không phải tin thực sự. Real Raw News không phải trang tin tức, nơi trang báo này có phần disclaimer (từ chối trách nhiệm) nói rằng nội dung trang này thuần túy là hài hước và giễu cợt, và phải ghi rõ như thế theo lời các cố vấn pháp lý. Chi tiết:

https://www.snopes.com/fact-check/bill-gates-ranch-stormed-navy-seals/

.