Bắc Giang cấm dân ra khỏi nhà, giãn cách toàn tỉnh, sau khi bùng nổ 375 ca Covid-19 mới. VN báo động Covid-19 tăng kỷ lục: 444 ca trong nước. Sài Gòn cấm tour đi Mỹ chích ngừa.

.

- Biden từ bi với Trump: xin tòa ém 1 phần văn thư mật vụ Trump có tội cản trở cuộc điều tra về dan díu với Nga

- VN báo động Covid-19 tăng kỷ lục: 444 ca trong nước. Bắc Giang thêm 375 ca mới, cấm dân ra khỏi nhà, giãn cách toàn tỉnh. Sài Gòn cấm tour đi Mỹ chích ngừa

- Sài Gòn mưa ngập, xe tắt máy, nhiều nhà phải đắp đê, BS Hóc Môn lội nước chữa bệnh

- 62% dân Mỹ nói ủng hộ cách Biden làm việc, 38% nói không ủng hộ

- DB gốc Việt Stephanie Murphy bỏ ý định tranh ghế Thượng nghị sĩ của Marco Rubio

- Trump: nghiêm túc suy tính ứng cử TT 2024

- Trump: COVID-19 hẳn là từ phòng thí nghiệm

- mục sư Robertson tố Dân Chủ là quỷ satan: Chúa sẽ nguyền rủa kẻ chống Do Thái

- Bạch Ốc: cần điều tra độc lập về cội nguồn siêu vi khuẩn COVID-19

- Tin tặc giả tài khoản, mắng khách hàng Walmart

- Nam Calif.: bắn đạn bi, bể kính xe, 6 vụ/ngày

- Vy Nguyen trộm $200,000 từ ATM, bị bắt

- HỎI 1: Có phải 1 bác sĩ ở Ohio chết vì chích ngừa COVID-19? ĐÁP 1: Sai. BS Ohio không chết vì chích COVID-19.

- HỎI 2: Có phải cô Chelsea Clinton phóng tweet về chuyện Bill Gates dan díu với nữ nhân viên? ĐÁP 2: Không hề như thế.

.

QUẬN CAM (VB-25/5/2021) --- Vy Thac Nguyen, nhân viên kỹ thuật về các máy rút tiền ATM tại thành phố Redwood City, bị cáo buộc là đã trộm gần $200,000 tiền mặt trong khi phụ trách các máy rút tiền này ở Redwood City và San Mateo.

.

Ty cảnh sát Redwood City nói ngân hàng San Mateo County Credit Union đã báo cho cảnh sát vào sáng Thứ Sáu. Cuộc điều tar cho thấy Nguyen, 62 tuổi, đã trộm $145,000 từ các máy ATM của ngân hàng này tại Redwood City và khoảng $47,000 từ một máy ở San Mateo trong các ngày từ 16 tới 18/5/2021.

.

Cảnh sát đã lục soát nhà Nguyen ở thành phố San Jose, tịch thu các chứng cớ trong nhà. Nguyen bị đưa vào nhà tù quận San Mateo County Jail về 2 tội hình sự: trộm thương mại và biển thủ tiền công ty.

.

--- Mục sư truyền hình Pat Robertson trong bài giảng phổ biến toàn quốc hôm Thứ Hai nói rằng "chúng ta trong cương vị một đất nước sẽ đau khổ vì lời nguyền rủa từ Thượng Đế đặt lên những người sẽ nguyền rủa Abraham (tổ phụ Do Thái)," nếu Hoa Kỳ ngưng hỗ trợ Do Thái, và Mục sư mắng một số dân cử Dân Chủ là "quỷ satan" vì muốn ngừng hỗ trợ [Do Thái].

.

Mục sư Robertson trong bài giảng trên chương trình Christian Broadcasting Network dẫn ra các bản thăm dò cho thấy ủng hộ Do Thái sụt tới mức thấp trong thế hệ trẻ millennials và thế hệ Z: "Quý vị thấy rằng chỉ còn 26% những người tuổi từ 18 tới 44 tại Mỹ nhìn Do Thái như một đồng minh. Và trong lứa tuổi đó, chỉ còn 19% tự xem là ủng hộ Do Thái." Tiếp theo, mục sư dẫn ra Sách Khải Huyền trong Kinh Thánh về lời nguyền rủa của Thượng Đế.

.

--- Chính phủ Biden rất mực từ bi với Trump, xin tòa ém một phần văn thư mật về Trump có tội cản trở pháp lý. Bộ Trưởng Tư Pháp Merrick Garland hôm Thứ Hai xin tòa ngăn chận việc phổ biến 1 văn thư mật hồi tháng 3/2019 mà Bộ Trưởng Tư Pháp tiền nhiệm William Barr đã quyết định không truy tố Trump về tội cản trở công lý.

.

Chánh án Amy Berman Jackson đã ra lệnh phổ biến mật thư đó theo yêu cầu từ Luật Tự o Thông Tin theo đòi hỏi của tổ chức dân quyền Citizens for Responsibility and Ethics in Washington (CREW). Tuy nhiên, trong đơn trình của Thứ Trưởng Bộ Tư Pháp Brian Netter xin tòa ém văn thư có nội dung về "đừng truy tố Trump vì cản trở việc điều tra về Nga." Sau đó trong ngày, Bộ Tư Pháp nói là xin ém một phần văn thư, nhưng vẫn tôn trọng quyết định của chánh án cho phổ biến phần còn lại của văn thư.

.

--- Theo tin từ nhiều báo và đài trong nước, vào sáng ngày Thứ Ba 25/5/2021, mưa lớn trên diện rộng ở TP Sài Gòn làm nhiều đường ngập nước, nhiều xe cộ chết máy, buôn bán ế ẩm, nhiều nhà d6an phải rủ nhau tát nước. Trong khi đó, bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn ngập nước, các bác sĩ và y tá phải mang ủng cao su đứng khám và chữa trị trong các phòng cấp cứu.





Nhiều tuyến đường ngập nặng là: Phan Văn Hớn, Nguyễn Văn Quá (Quận 12), Phạm Văn Chiêu, Lê Văn Thọ (quận Gò Vấp), Bình Lợi, Ung Văn Khiêm, Đinh Bộ Lĩnh, Bạch Đằng (quận Bình Thạnh)… phường Thảo Điền (quận 2). Nhiều hộ dân ở quận Bình Thạnh phải đắp đê ngăn nước tràn vô nhà.





Thê thảm cũng là bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn, TP Sài Gòn ngập gần như toàn bộ, các nơi ngập nặng nhất là cổng ra vào của bệnh viện, khoa khám bệnh… Các báo và đài cho biết, mặc dù bị ngập nhưng bệnh viện vẫn hoạt động bình thường. Các bác sĩ đi ủng, xắn quần để tiếp nhận, thăm khám cho các bệnh nhân.

.

--- Tình hình Covid-19 cực kỳ lo ngại, theo tin từ Bộ Y Tế và nhiều báo, đài quốc nội. Ngày Thứ Ba 25/5/, Việt Nam có số ca Covid-19 kỷ lục: 444 ca trong nước. Đêm 25/5/2021, Bộ Y tế công bố 284 bệnh nhân Covid-19 do lây nhiễm trong nước và 3 ca nhập cảnh. Như vậy, ngày 25/5, Việt Nam có số ca mắc trong nước kỷ lục: 444 bệnh nhân. Trong 284 ca mắc trong nước công bố tối 25/5 ghi nhận tại Bắc Giang (243), Bắc Ninh (26), Hà Nội (11), Lạng Sơn (3), Hà Nam (3), Bệnh viện K cơ sở Tân Triều (1).

.

Trong khi đó, Tỉnh Bắc Giang yêu cầu người dân không ra khỏi nhà, trừ trường hợp đi thực hiện công vụ, công nhân đi làm việc, đưa người đi cấp cứu, thành viên Tổ Covid cộng đồng đi hoạt động kiểm tra, giám sát. Nghiêm cấm người dân tụ tập nơi công cộng kể cả tập thể dục, thể thao.





Quyết định trên đưa ra sau khi Bắc Giang phát hiện 375 ca Covid-19 mới, một công ty có 79% F1 dương tính. Bộ Y tế cho biết tình hình Bắc Giang: lý do số lượng F1 chuyển thành FO lên tới 55% do lây từ trước, trong khu lưu trú, nhà máy nhưng vẫn lên xe đi làm. Với 50.000 người có yếu tố nguy cơ rất cao, yêu cầu xét nghiệm 3 ngày 1 lần bằng test kháng nguyên nhanh. Khi phát hiện dương tính, lập tức đưa đi ngay. Trường hợp âm tính chưa được coi là an toàn, thay vào đó tiếp tục cách ly, làm xét nghiệm 3 ngày 1 lần.



.

Bộ Y tế yêu cầu bộ phận công tác đặc biệt của Bộ đang chỉ đạo chống dịch tại Bắc Giang ngay lập tức "đóng băng" tất cả các khu nhà ở của công nhân; đảm bảo cách ly nghiêm ngặt, nhất là các khu nhà cao tầng nơi có đông công nhân sinh sống; áp dụng thiết chế về cách ly tập trung tại các khu vực này, coi như là nơi cách ly tập trung; tuyệt đối không cho người ở ra khỏi nhà, phòng ở và 3 ngày tổ chức xét nghiệm một lần.

.

--- Báo Lao Động cho biết, Sở Du lịch TPSG vừa có cuộc họp với các doanh nghiệp lữ hành có giới thiệu tour đi Mỹ tiêm vaccine kết hợp với thăm thân nhân. Tại buổi làm việc này, Sở Du lịch và các doanh nghiệp lữ hành có tổ chức tour, thống nhất tạm ngưng tổ chức tour này đến hết năm 2021.

.

Chiều 25.5, đại diện Sở Du lịch TPSG cho báo này biết rằng, sau khi trao đổi và phân tích những khó khăn, rủi ro có thể xảy ra khi tổ chức tour đi Mỹ tiêm vaccine, Sở Du lịch cùng các doanh nghiệp đã thống nhất tạm ngưng quảng cáo chương trình này trên các trang mạng xã hội, phương tiện thông tin đại chúng đến hết năm 2021.

.

--- Bạch Ốc hôm Thứ Hai nói rằng các viên chức không thể kết luận về nguồn gốc siêu vi khuẩn COVID-19 khi chưa có cuộc điều tra độc lập và cũng cần thêm dữ kiện từ Trung Quốc, theo lời Trưởng Phòng Báo Chí Bạch Ốc Jen Psaki hôm Thứ Hai.

.

Psaki nói rằng Mỹ đã liên tục kêu gọi Tổ Chức Y Tế Thế Giới WHO ủng hộ cuộc lượng định chuyên nghiệp về cội nguồn đại dịch. Hiện thời Mỹ không có dữ kiện và thông tin để kết luận. Psaki được hỏi về bài báo Wall Street Journal nói rằng 3 nhà nghiên cứu từ Viện Vi Trùng Học Wuhan (Wuhan Institute of Virology) bị bệnh tới nổi nhập viện hồi tháng 11/2019.

.

Bài báo nêu nghi ngờ rằng vi khuẩn coronavirus có thể từ phòng thí nghiệm xuất phát. Psaki nói Bạch Ốc không xác định được gì về bài báo WSJ, và không bình luận về tin tình báo. Psaki nói Mỹ cần cuộc điều tra độc lập, và đã nhiều lần kêu gọi như thế.

.

--- Trump hôm Thứ Hai lên đài phát thanh của Dan Bongino, nói rằng Trump đang nghiêm túc suy tính ra tranh cử Tổng Thống 2024, nhưng Trump sẽ loan báo quyết định đó "vào đúng thời điểm. Chúng tôi sẽ làm cho quý vị rất hạnh phúc. Và chúng tôi sẽ làm cho đúng đắn. Và chúng tôi sẽ làm hoàn tất một công trình lớn cho đất nước -- tái xây dựng quân đội và có một nền kinh tế lớn nhất trước giờ.

.

Trump cũng hôm Thứ Hai nói trên làn sóng D.B. rằng ông không ngờ vực bao nhiều về nguồn gốc siêu vi khuẩn COVID-19 là từ một phòng thí nghiệm. Trump nói rằng Trump đã đúng đắn khi làm mọi thứ trái ngược lời khuyên của Bác sĩ Anthony Fauci (Giám đốc Viện Dị Ứng và Bệnh Truyền Nhiễm -- US National Institute of Allergy and Infectious Diseases). Trump tự ca ngợi đã có thái độ lạc quan trong những ngày đầu đại dịch.

.

--- Hàng chục người hôm Thứ Hai lên mạng Twitter nói rằng họ nhận được emails có nội dung chửi mắng đối với người sắc tộc thiểu số từ một tài khoản Walmart. Tuy nhiênc ông ty Walmart nói rằng đã có ai giả tài khoản với địa chỉ email là địa chỉ trang nhà Walmart.

.

Email đó có nhan đề “Welcome to Walmart” (Chào mừng tới với Walmart), được gửi tới các tài khoản sau khi họ ghi danh để lấy một tài khoản mua hàng ở Walmart, trong đó có chữ n___ (đồ mọi đen). Molly Blakeman, phát ngôn nhân của công ty Walmart, nói trong một bản văn rằng có một kẻ "rất tệ hại từ ngoài công ty" đã tạo ra tài khoản giả mạo "nhằm xúc phạm tới các khách hàng của chúng tôi." Walmart không cho biết bao nhiêu khách hàng bị xúc phạm.

.

--- Các bạn lái xe trên các xa lộ Nam California, cụ thể là xa lộ 91 xuyên qua 3 quận Los Angeles, Riverside và Quận Cam, hãy coi chừng bị bắn trên xa lộ. Cảnh sát Tuần Cảnh Xa Lộ (California Highway Patrol) nói rằng từ đêm Chủ Nhật 23/5/2021 tới giờ (trong gần 24 giờ) đã có thêm 6 vụ bắn bể kính xe đang chạy bằng loại súng BB (bắn đạn bi). Riêng trong tháng trước, đã có hơn 50 vụ bắn bể kính xe như thế. Cho tới giờ vẫn chưa ai bị thương. Cảnh sát chưa bắt được nghi can nào.

.

--- Dân Biểu gốc Việt Stephanie Murphy (Dân Chủ) loan báo hôm Thứ Hai rằng bà dự định sẽ chỉ tái tranh cử trong ghế dân biểu của bà ở Orlando (Florida), và bỏ ý định tranh ghế Thượng nghị sĩ của đương nhiệm Marco Rubio (Cộng Hòa).

.

Quyết định đưa ra sau khi Dân Biểu Dân Chủ Val Demings cho biết nhiều phần sẽ tranh ghế của Marco Rubio. DB Murphy nói rằng thực tế rất khó tranh ghế Thượng nghị sĩ Cộng Hòa Marco Rubio, đặc biệt là trong viễn ảnh tranh sơ bộ Dân Chủ với nhau đã làm tiêu hao nhiều triệu đôla để tấn công nhau, thay vì dùng nhiều triệu đôla đó để xây một hạ tầng mà chúng ta cần để chiến thắng. DB Murphy viết: "Chúng ta đã có quá nhiều trận thua suýt soát tại Florida, và do vậy tôi muốn dùng kinh nghiệm của tôi khi thắng những cuộc tranhc ử suýt soát để giúp Đảng Dân Chủ tự sửa soạn."

.

--- Cuộc thăm dò mới phổ biến của Harvard CAPS/Harris cho thấy trong hơn 4 tháng vào Bạch Ốc, hiện có hơn 60% cử tri ủng hộ Tổng Thống Biden, theo tin The Hill.

. 62% nói họ ủng hộ mạnh mẽ, hay ủng hộ tương đối cách Biden làm việc; 38% nói không ủng hộ. The Hill nhắc: Trump chỉ được 45% ủng hộ vào tháng 5/2017 trong bản thăm dò Harvard CAPS/Harris lúc đó.

. 70% nói Biden xuất sắc chống dịch.

. 62% nói Biden xuất sắc cứu kinh tế và việc làm.

. 61% nói Biden điều hành chính phủ tốt.

. 53% đồng ý cách Biden đối phó về di trú.

. 55% nói đồng ý cách Dân Chủ làm việc.

. 56% nhận định kinh tế đang hồi phục mạnh mẽ.

.

--- HỎI 1: Có phải 1 bác sĩ ở Ohio chết vì chích ngừa COVID-19?

.

ĐÁP 1: Sai. BS Ohio không chết vì chích COVID-19. Câu chuyện là, hôm 27/4/2021, bác sĩ Thomas Flanigan trong ngành giải phẫu thẩm mỹ tại Ohio đã chết. Bản tiểu sử thông báo về cái chết không ghi lý do tử vong. Một số cư dân mạng dẫn lại một tấm hình trên Facebook ngày 3/2/2021 trong đó BS Flanigan đưa lên thẻ chích ngừa COVID-19. BS Flanigan lúc đó nói giỡn chơi: "Liều thuốc thứ nhì nhé. Cái microchip [gắn vô] tuyệt vời." Thế rồi gần 3 tháng sau, bác sĩ từ trần, và người ta bèn đồn nhau rằng BS Flanigan chết vì cảnh giác thế giới về thuốc chích ngừa thử nghiệm. Thực sự, không có chứng cớ gì cho thấy BS Flanigan chết vì chích ngừa. Hôm 10/5/2021, báo Toledo Blade loan tin rằng Flanigan chết vì "vấn đề y khoa chưa xác minh rõ." Bà quả phụ Amy Flanigan nói với báo USA Today rằng cái chết của chồng bà không liên hệ tới thuốc chích ngừa. Bà nói, chồng bà chết vì vỡ động mạch chưa chẩn đoán được (an undiagnosed aortic dissection). Chi tiết ở:

https://www.politifact.com/factchecks/2021/may/24/facebook-posts/no-ohio-doctor-didnt-die-covid-19-vaccine/

.

--- HỎI 2: Có phải cô Chelsea Clinton phóng tweet về chuyện Bill Gates dan díu với nữ nhân viên?

.

ĐÁP 2: Không hề như thế. Tin đồn lại dấy lên, nói rằng cô Chelsea Clinton lên mạng Twitter chỉ trích chuyện Bill Gates dan díu với 1 nữ nhân viên. Thực ra đó là tin giả, vì cô chẳng hề viết gì. Nhưng giới giang hồ nhiều người nóng mặt, liền phóng tweet um sùm, moi chuyện bố cô là Bill Clinton từng dan díu với cô thực tập sinh Monica Lewinsky. Trang Snopes đã dò lại tất cả các trang những ngày dậy sóng và trước đó có liên hệ tới cô Chelsea Clinton thì không hề có tweet nào như thế, kể cả trong kho lưu trữ của Twitter. Thêm nữa, tin đồn nhảm kia là chụp lại màn hình (screenshot format), tức là từ một chương trình biên tập kỹ thuật số, không hề có link nào, dù là link đã xóa đi. Chi tiết ở đây:

https://www.snopes.com/fact-check/chelsea-clinton-bill-gates/

.

.