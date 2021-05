Trump thua Arizona vì 75,000 cử tri thân Cộng Hòa ở 2 quận lớn nhất rời bỏ Trump - Thinh Nguyen đoạt huy chương vàng U.S. Open Pickleball Championships - 4 hãng Hàn Quốc ký đầu tư 40 tỷ USD vào Mỹ - DB Cộng Hòa Greene: DB Pelosi bị tâm thần, biến Hạ Viện thành lò thiêu Holocaust

Thịnh Nguyễn thắng huy chương vàng 2021 trong khung tuổi 50-55 giải thi đơn vô địch U.S. Open Pickleball Championships ở Naples, Florida, theo tin từ báo Daily Telegram.

.

- Trump thua Arizona vì 75,000 cử tri thân Cộng Hòa ở 2 quận lớn nhất rời bỏ Trump

- Thinh Nguyen đoạt huy chương vàng U.S. Open Pickleball Championships ở lứa tuổi 50-55

- 4 hãng Hàn Quốc ký đầu tư 40 tỷ USD vào Mỹ trong hội nghị ở Bộ Thương Mại Mỹ

- DB Cộng Hòa Greene: DB Pelosi bị tâm thần, biến Hạ Viện thành lò thiêu Holocaust

- 3 nghị quyết Hạ Viện xét khiển trách 6 DB Cộng Hòa và Trump vì nói bậy về bạo loạn 6/1/2021

- 2 Mục sư lo đẩy niềm tin QAnon ra khỏi nhà thờ, toàn thuyết âm mưu ủng hộ Trump

- DB Matt Gaetz (Cộng Hòa) kinh hoàng: cô bồ cũ khai với công tố về giao du tiền & sex

- DB Gaetz tố chính khách da đen đã 'cơ khí hóa phiếu bầu' - không ai hiểu Gaetz nói gì

- bị 9 cô tố cáo tội tấn công tình dục, Thị trưởng Windsor, Bắc Calif., từ chức

- Minneapolis: nơi phố chính, 2 người cùng rút súng ra đấu, làm 2 chết, 8 bị thương

- Quận Cam: mẹ lái xe chở con, làm nổi giận, bị nổ súng, chết cậu con 6 tuổi

- HỎI 1: Từ năm 2010, nợ sinh viên tăng 102% và lương thật đã giảm hơn 8%? ĐÁP 1: Đúng nửa phần.

- HỎI 2: Bắt quả tang Joe Biden đang quỳ để vinh danh 1 cựu chiến binh? ĐÁP 2: Đúng thế.

.

QUẬN CAM (VB-22/5/2021) --- Dân Biểu Marjorie Taylor Greene (Cộng Hòa-Ga.) hôm Thứ Sáu đã đấu tố Chủ Tịch Hạ Viện Nancy Pelosi (Dân Chủ-Calif.) về chính sách buộc mang khẩu trang khi vào sàn Hạ Viện, so sánh y hệt như lò thiêu Holocaust (mà Đức quốc xã dùng diệt chủng người Do Thái).

.

DB Greene nói trên đài Real America’s Voice: "Bà này bệnh tâm thần rồi. Quý vị biết rằngc húng ta có thể nhìn ngược về lịch sử khi người ta bị buộc mang ngôi sao vàng [trước ngực áo] và bị xem như công dân hạng nhì, như thế rồi họ bị đẩy lên xe lửa, chở vào lò thiêu trong chế độ Đức quốc xã. Và đây chính xác là kiểu bạo hành mà Nancy Pelosi đang nói như thế."

.

--- Chính thức, có 3 nghị quyết trình lên Ủy ban Đạo đức Hạ Viện để khiển trách 6 Dân cử Cộng Hòa và cựu Tổng Thống Donald Trump về cuộc bạo loạn ngày 6/1/2021. Bản tin NBC ghi rằng những người bị ghi tên trong dự thảo nghị quyết đều đã nói một trong những lời bịa đặt về cuộc tấn công chết người 6/1/2021 hay đòi ngăn cản xác minh phiếu thắng cử của Biden.

.

Các Dân biểu Cộng Hòa Mo Brooks (R-AL), Andrew Clyde (R-GA), Louie Gohmert (R-TX), Paul Gosar (R-AZ), Marjorie Taylor Greene (R-GA) và Jody Hice (R-GA) bị dẫn tên ra trước Ủy ban Đạo đức Hạ Viện vì đã tuyên bố bịa đặt về bạo loạn. Khiển trách là thủ tục gọi tên công khai để khiển trách, hình phạt nghiêm trọng nhất chỉa sau quyết định trục xuất.

.

--- Ty Cảnh Sát Minneapolis cho biết có 2 người chết, 8 bị thương sau vụ nổ súng chết người trong đêm ngay ở khu phố chính của Minneapolis. Một trong các nạn nhân vẫn ở mức nghiêm trọng, trong khi 7 người khác bị thương nhưng không nguy cho tính mạng.

.

Cả 10 nạn nhân trúng đạn đều là thành niên, 5 nam và 5 nữ. Hai người chết là nam. Vụ nổ súng xảy ra ban đầu là gây gỗ giữa 2 người, thế rồi 2 người này đềuc ó súng, cùng rút súng ra bắn lẫn nhau. Cảnh sát chưa kể tên những người liên hệ, chỉ xin công chúng giúp cuộc điều tra, nếu có thông tin gì liên hệ.

.

--- Bạn lái xe trên các xa lộ Quận Cam cẩn trọng. Một cậu bé 6 tuổi bị bắn chết trong một vụ ở xa lộ 55 Freeway nơi khu vực thị trấn Orange sáng Thứ Sáu, và tay súng chưa rõ là ai. Cảnh sát đang điều tra, kể rằng cậu bé ngồi trong băng ghế sau, trên ghế đệm nơi phía bên phải của xe, lúc đó do mẹ cậu bé lái về hướng bắc trên xa lộ 55, gần Chapman Avenue khoảng 8 a.m.

.

Bà mẹ không sao, nhưng cậu bé bị bắn chết. Tay súng từ một xe khác đã bắn vào xe bà mẹ, khi xe hung thủ chạy lấn qua mặt, bà mẹ nổi giận đưa tay ra dấu bất mãn, thế là hung thủ rút súng bắn liền, đạn xuyên cửa kính trúng cậu bé.

.

Cảnh sát nói bà mẹ đang chở con tới trường. Trên xe hung thủ có 2 người, 1 nam và 1 nữ, xe trắng 4 cửa đời mới, có lẽ hiệu xe Volkswagen --- nhưng cảnh sát không có chi tiết về xe hay về nghi can.

.

Cảnh sát cũng nói rằng trên một số xa lộ vùng Quận Cam, quận Los Angeles và quận Riverside, thường nhất là ở xa lộ 91, có hiện tượng chỉ trong 3 tuần qua: hung thủ dùng súng BB (bắn đạn bi) bắn bể kính của khoảng 50 xe đang chạy.

.

Cảnh sát xin ai có thông tin gì, nếu có camera gắn trên xe chạy hướng bắc 55 nơi giữa 22 Freeway và Chapman từ 7:55 a.m. tới 8:15 a.m. hôm Thứ Sáu, xin khẩn cấp giúp thông tin cho điều tra viên Kevin Futrell của Ty Cảnh Sát Xa Lộ Santa Ana số: 714-567-6000.

.

Gia đình cậu bé 6 tuổi tử thương nêu trên hiện có trang gây quỹ GoFundMe ở đây.

.

--- Không ồn ào như Trump, Biden đang làm nên những kỳ tích: Lặng lẽ, các đại công ty Hàn quốc đổ tiền đầu tư vào Hoa Kỳ. Bản tin KBS ghi rằng nhân Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mỹ tại Washington, 4 tập đoàn lớn Hàn Quốc đã công bố kế hoạch đầu tư 44.000 tỷ won (39,4 tỷ USD) vào Mỹ.

.

Tại Hội nghị bàn tròn kinh doanh Hàn-Mỹ diễn ra tại trụ sở Bộ Thương mại Mỹ với sự tham dự của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ngày 21/5 (giờ địa phương), hãng điện tử Samsung công bố sẽ đầu tư 17 tỷ USD để xây dựng nhà máy chế tạo chíp bán dẫn mới tại Mỹ.

. Hai nhà sản xuất pin LG Energy Solution và SK Innovation cũng quyết định xúc tiến kế hoạch đầu tư 14 tỷ USD, bao gồm cả đầu tư riêng và liên doanh với công ty của Mỹ.

. Trong khi đó, hãng xe hơi Hyundai công bố đầu tư 7,4 tỷ USD để mở rộng sản xuất và hạ tầng sạc xe hơi chạy điện tại Mỹ.

. Nhà sản xuất chíp bán dẫn SK Hynix sẽ dành 1 tỷ USD để thành lập Trung tâm nghiên cứu và phát triển (R&D) quy mô lớn, nhằm đổi mới các lĩnh vực tăng trưởng mới như trí tuệ nhân tạo (AI), giải pháp chíp nhớ NAND tại Thung lũng Silicon.

.

Tại hội nghị, các doanh nghiệp nhấn mạnh về tầm quan trọng của thị trường Bắc Mỹ trong các mảng kinh doanh trọng tâm tương lai, như ngành công nghiệp công nghệ thông tin và truyền thông (bao gồm chíp bán dẫn), pin, xe hơi chạy điện; tuyên bố mở rộng thị trường thông qua hợp tác với các doanh nghiệp có nhu cầu và công nghệ tiên tiến của Mỹ, sở hữu được các công nghệ mới. Cũng trong sự kiện này, công ty hóa học hàng đầu của Mỹ DuPont đã công bố kế hoạch xây dựng Trung tâm nghiên cứu và phát triển tại Hàn Quốc, nhằm phát triển các công nghệ gốc về vật liệu chíp bán dẫn.

.

Tham dự Hội nghị bàn tròn kinh doanh Hàn-Mỹ, phía Hàn Quốc có Bộ trưởng Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Moon Seung-wook và lãnh đạo các tập đoàn lớn SK, điện tử Samsung, ô tô Hyundai, LG Energy Solution, Samsung Biologics, SK Bioscience. Phía Mỹ có Bộ trưởng Thương mại Gina Raimondo, cùng lãnh đạo Qualcomm, GM International, Novavax, DuPont, Ampere Computing.

.

--- Theo tin từ báo Daily Telegram: Thịnh Nguyễn, cư dân thị trấn Adrian (Florida) đã thắng huy chương vàng 2021 trong môn bóng Pickleball, một môn thể thao có yếu tố tương tự và kết hợp của bóng bàn, vũ cầu, và quần vợt (Pickleball is a paddleball sport that combines elements of badminton, table tennis, and tennis) trong lứa tuổi 50-55 trong giải thi đơn vô địch U.S. Open Pickleball Championships ở Naples, Florida.

.

Có hơn 2,000 cầu thủ ghi danh dự giải thi đấu này, kéo dài cả tuần lễ, trong nhiều lứa tuổi, từ thiếu niên tới các cụ 90 tuổi. Mỗi cầu thủ phải thắng qua nhiều vòng mới tới chung kết để rồi tranh vô địch theo lứa tuổi.

.

.

Nguyễn nói rằng trời nóng kinh khủng, và khi đấu trận cuối cùng để tranh huy chương vàng, ông cảm thấy quá mệt, rất là kiệt sức. Vợ ông là bà Glady Nguyen an ủi ông rằng đó là trận cuối để giữ tinh thần cho ông. Nguyen chỉ mới chơi môn pickleball khoảng 2 năm trước, nhưng nhờ có kinh nghiệm chơi bóng bàn và quần vợt trước đó, nên có được đam mê môn bóng mới này.



.

Trong 2 năm chơi môn thể thao mới này, ông Thịnh Nguyễn giảm cân được 20 pounds (9 kilogram). Do vậy, Nguyen say mê chơi môn này ít nhất 4 hay 5 lần/tuần. Sau khi thắng huy chương vàng năm nay, ông dự định sẽ tranh giải U.S. Opens tương lai.

.

--- Hai Mục sư evangelical (Tin Lành Phúc Âm) nói với CNN rằng họ đã phải mệt nhọc ngăn chận các thuyết âm mưu QAnon một số giáo dân của họ tìm cách đưa vào nhà thờ. Mục sư Ben Marsh của Hội Thánh First Alliance Church ở North Carolina và Mục sư James Kendall ở hội thánh Grace Community Church tại California đều giải thích rằng trong bài giảng đạo, họ phải nói về QAnon sau khi thấy nhiều giáo dân tự xưng tham dự bạo loạn ở tòa nhà Quốc Hội hôm 6/1/2021 như nỗ lực cuối cùng để đưa Trump bám ghế Tổng Thổng.

.

Mục sư Kendall kể rằng trong bài giảng ông phải nói rằng bạo lực lật đổ chính phủ là trái với giáo luật trong Kinh Thánh, khi giải thích về thuyết âm mưu QAnon. Tuy nhiên, MS Kendall thú nhận ảnh hưởng của ông hạn chế, vì chỉ nói 1 lần/tuần trong nhà thờ, trong khi băng hình QAnon tràn ngập ở Facebook và YouTube mỗi ngày mỗi hấp dẫn, vì trình bày thế giới như trận chiến giữa thiện và ác.

.

Tương tự, Mục sư Marsh nói rằng trong bài giảng hàng tuần, ông phải nói rằng Kinh Thánh không bảo đi nhân danh Chúa Ky Tô để dùng bạo lực chính trị. Hiện thời QAnon chỉ là thiểus ố trong người da trắng Tin Lành Phúc Âm, nhưng 1/4 giáo dân da trắng Tin Lành Phúc Âm lại tin thuyết QAnon rằng Trump đang bí mật lật đổ mạng lưới do bà Hillary Clinton lãnh đạo nối kết sex trẻ em toàn cầu.

.

--- Dân Biểu Matt Gaetz (Cộng Hòa-FL) đang kinh hoàng vì cô bồ cũ đang nói chuyện với các công tố liên bang. CNN nói các công tố điều tra nghi án sex trẻ em của DB Gaetz đã có sự hợp tác của cô bạn gái cũ của Gaetz. Cô này là 1 cựu nhân viên trong tòa nhà Quốc Hội, được xem như nhân chứng quan trọng vì liên hệ DB Gaetz khoảng mùa hè 2017, thời kỳ công tố nghi là Gaetz đã phạm tội.

.

CNN nói cô này có thể đã giải thích về hàng trăm giao dịch tài chánh mà FBI đã có hóa đơn chuyển tiền, trong đó nghi là có trả tiền mua sex từ DB Gaetz và nhóm bạn, theo nguồn tin nói với CNN. Tin về sự hợp tác của bạn gái cũ của Gaetz tới chỉ vài ngày sau khi Joel Greenberg, người bạn vui chơi của Gaetz, thú tội và nói là sẽ khai hết với các công tố.

.

Greenberg khai với điều tra viên rằng DB Gaetz và ít nhất 2 người đàn ông khác đã có giao du sx với 1 cô 17 tuổi. Tuy nhiên, DB Gaetz nói rằng ông không hề sex với vị thành niên, và cũng không hề trả tiền đổi sex. Nguồn tin nói với CNN rằng FBI hầu như tìm xong các chứng cớ.

.

--- Kinh hoàng, nhưng chẳng thanh minh thanh nga gì được. Thế là DB Gaetz đã lên đài Newsmax nói: "Tôi không tập trung vào chuyện xì căng đan. Tôi tập trung vào chuyện chủ nghĩa xã hội." Hàm nghĩa là, Biden đã đưa Hoa Kỳ vào chủ nghĩa xã hội (như kiểu Trump chụp mũ Biden trong thời kỳ tranh cử 2020).

.

Chưa hết, DB Gaetz cũng lên chương trình phát thanh mạng (podcast) của Steve Bannon, đưa ra lý thuyết mới để chụp mũ một số người da đen thành công chỉ vì "gian lận bầu cử" bằng cách rất lạ, kể như lần đầu mới nghe: "Trong sạch bầu cử phải là một trong những ý tưởng lớn mà phe hữu đang đưa ra, bởi vì Eric Holder và phần còn lại, và Stacey Abrams, họ đã cơ khí hóa việc tẩy rửa phiếu bầu." nguyên văn lời Gaetz: "...because Eric Holder and the rest and Stacey Abrams, they mechanized ballot laundering," Gaetz argued."

.

Holder và Abrams là 2 chính khách da đen. Nhưng chẳng ai hiểu ý DB Gaetz nói "cơ khí hóa tẩy rửa phiếu bầu" là gì, vì Gaetz không giải thích. Có vẻ như Gaetz khi nghe tin cô bồ cũ khai hết với công tố, thế là chàng hoảng hốt, nói lung tung.

.

--- Thị Trưởng Dominic Foppoli, 38 tuổi, Thị trưởng thị trấn Windsor, Bắc California, đã từ chức hôm Thứ Sáu 21/5/2021, hiệu lực tức khắc. Foppoli đã bị 9 phụ nữ tố cáo họ đã bị tấn công tình dục, lạm dụng, theo báo Santa Rosa Press Democrat.

.

Người tố cáo mới nhất là cựu ngôi sao truyền hình thực tế Farrah Abraham, hôm 2/4/2021 nộp đơn ra cảnh sát tại Palm Beach, Florida, kể rằng cô đã từng bị Foppoli tấn công tình dục. Trong nhóm 9 phụ nữ tố cáo rằng họ bị Thị trưởng Foppoli tấn công tình dục, có nữ nghị viên Esther Lemus trong Hội Đồng Nghị Viên Windsor tố rằng Foppoli gài thuốc mê cô 2 lần để hiếp cô trong năm 2020 mà không có sự đồng ý của cô.

.

--- Bản phân tích phiếu bầu ở 2 quận Maricopa và Pima tại Arizona do nhà quan sát Cộng Hòa Benny White thực hiện, cho thấy một lý do quan trọng làm Trump thua ở Arizona là khoảng 75,000 cử tri có khuynh hướng Cộng Hòa tại 2 quận này không chịu bầu lại cho TRump trong kỳ bầu cử 2020. Phân tích đưa ra giải thích vì sao Trump thua Biden 10,457 phiếu bầu ở Arizona.

.

Benny White là nhà quan sát nhiều năm về bầu cử Cộng Hòa ở quận Pima County, nói rằng những người Cộng Hòa và những người độc lập đã bầu cho những ứng cử viên Cộng Hòa khác có tên trên phiếu bầu, nhưng họ không bầu cho TRump, một số chuyển sang bầu cho Biden và không số chỉ đơn giản không bầu cho ứng viên Tổng Thống nào. Thành phần Cộng Hòa rời bỏ Trump ở 2 quận lên tới 75,000 phiếu. Hai quận Maricopa County và Pima County chiếm tới 76% tổng phiếu bầu 2020 tại Arizona.

.

--- HỎI 1: Từ năm 2010, nợ sinh viên tăng 102% và lương thật đã giảm hơn 8%?

.

ĐÁP 1: Đúng nửa phần. Câu nói trên của Tom Nelson (Dân Chủ), Giám đốc điều hành quận Outagamie County, tiểu bang Wisconsin. Nelson nói: "Từ năm 2010, nợ sinh viên tăng 102% và lương thật đã giảm hơn 8%."

. Theo thống kê từ Sở Thống Kê Lao Động Hoa Kỳ, lương hàng tuần trung bình cho tất cả các nhân viên là $353.53 trong năm 2010 và tăng 10.8% tới $391.90 trong năm 2020. Đối với nhân viên ngành sản xuất và không phải cấp quản đốc, lương tuần tăng 11.5% trong thời kỳ 10 năm đó.

. Trong khi số liệu từ Federal Reserve of St. Louis cho thấy nợ sinh viên trong quý 4 của năm 2010 là khoảng $855 tỷ đôla. Rồi tăng vọt tới 1.7 ngàn tỷ đô vào cuối năm 2020, tức là tăng gần 100%.

. Thêm nữa, thống kê Experian thấy rằng nợ cá nhân trung bình đã tăng hơn $3,000, tức là 9%, từ 2019 tới 2020, và tăng 6% từ 2015 tới 2019.

. Câu nói đúng rằng nợ sinh viên có tăng gần mức mà Nelson nói (tăng 100%, không phải 102%), nhưng nói lương giảm 8% là sai, vì lương tăng 11% kể từ 2010, khi điều chỉnh với lạm phát. Chi tiết ở đây:

https://www.politifact.com/factchecks/2021/may/21/tom-nelson/nelson-flubs-comparison-between-student-loan-debt-/

.

--- HỎI 2: Bắt quả tang Joe Biden đang quỳ để vinh danh 1 cựu chiến binh?

.

ĐÁP 2: Đúng thế. Trong tấm hình chụp bởi Yonhap, cho thấy Tổng Thống Mỹ Biden và Tổng Thống Nam Hàn Moon Jae-in quỳ một chân hai bên Ralph Puckett Jr (ngồi xe lăn), một cựu chiến binh Mỹ trong Cuộc Chiến Đại Hàn, trong lễ trao huy chương tại Washington hôm Thứ Sáu.

.

.

Biden đã trao tặng huy chương cao nhất của quân đội Mỹ cho Ralph Puckett Jr., 94 tuổi, cựu Đại Tá Bộ Binh Mỹ, vì đã chiến đấu can đảm trong cuộc chiến Korean War 1950-53. Tổng Thống Moon cũng nói rằng nếu không có quân đội Mỹ sát cánh bên quân đội Nam Hàn, thì đất nước Nam Hàn sẽ không thể hồi sinh từ tro tàn chiến tranh như bây giờ. Chi tiết ở:

http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20210522000010

.

.