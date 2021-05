Hình trên, Alexandra Huynh đọc thơ trong lễ tốt nghiệp ở Trung Học Mira Loma High School hồi tháng 6/2020. Cô nữ sinh gốc Việt Alexandra Huynh đã thắng giải "2021 National Youth Poet Laureate" -- Nhà Thơ Khôi Nguyên Giới Trẻ Hoa Kỳ 2021.

nữ sinh gốc Việt Alexandra Huynh thắng giải "2021 National Youth Poet Laureate" - Nhà Thơ Khôi Nguyên Giới Trẻ Hoa Kỳ 2021

Arizona sẽ mua máy bầu phiếu mới, quăng bỏ các máy đã đưa nhóm kiểm toán Cộng Hòa vọc phá

Báo FP: DB gốc Việt Murphy nhờ giỏi tiếng Spanish sẽ thắng sơ bộ Dân Chủ, rồi bứng ghế TNS Cộng Hòa Rubio

Trump bị kiện vì cách dùng chữ "China virus" đã gây thiệt hại cho người gốc Á

Cô con dâu cũ của CFO của Trump Organization: dân Mỹ cần sự thật, CFO sẽ khai về Trump

cựu công tố Kirschner: McCarthy không muốn điều tra, vì chính McCarthy đã nói Trump kích động, từ chối cản bạo loạn

Trump chửi mắng 35 DB Cộng Hòa đã bỏ phiếu cho điều tra bạo loạn 6/1/2021, McCarthy sợ lộ các DB móc nối bạo loạn

Trump tính tiền chính phủ hơn $40,000 trong năm 2021 để Mật Vụ xài 1 phòng ở Mar-a-Lago

các con, dâu, rể Trump rời Bạch Ốc, vẫn tưng bừng xài tiền công quỹ 6 tháng bảo vệ

San Jose: 1 phụ nữ tới tiệm ăn Việt, bị mời mang khẩu trang, liền gây sự, khạc nhổ

các công ty du lịch Việt rủ nhau bán tour đi Mỹ tiêm vaccine Covid-19

Cảnh sát Garden Grove cảnh báo cư dân nhà 2 bên đường Chapman: trộm tăng vọt

HỎI 1: Cậu Eric Trump nói: Bạch Ốc của Biden chẳng có ai ở đó, họ không đi đâu, cũng không tới xem biên giới, cũng không đi hải ngoại. ĐÁP 1: Sai. Con trai Trump cũng bịa đặt đủ chuyện như bố.

HỎI 2: Có phải Biden giả vờ lái chiếc Ford Truck? ĐÁP 2: Biden thực sự đá lái thử xe truck hiệu Ford đời mới.

QUẬN CAM (VB-21/5/2021) --- Cô con dâu cũ của Allen Weisselberg (CFO, Giám đốc Tài chánh Trump Organization) trả lời phỏng vấn trên CNN rằng Weisselberg sẽ khai hết về Trump trong tình hình cuộc điều tra hình sự hướng về hồ sơ thuế của Weisselberg.

.

Cô Jennifer Weisselberg nói rằng trong cương vị Allen Weisselberg nắm giữ tài chánh của Trump Organization trong hơn 40 năm, tất cả bí mật về gian lận tài chánh và trốn thuế của Trump thực ra đều có hiểu biết hay tham dự của CFO. Cô Jennifer Weisselberg là vợ cũ của Barry Weisselberg (con trai của Allen Weisselberg) cho tới năm 2018, đã hợp tác với công tố, cung cấp 3 thùng hồ sơ và 1 máy laptop của cô cho công tố điều tra từ tháng trước.

.

Được CNN hỏi tại sao cô hợp tác với công tố, cô Jennifer Weisselberg nói rằng cô muốn sự thật phơi bày trước mắt dân Mỹ, "Tôi không có động cơ nào hết, cũng không có lợi ích nào hết, nhưng tôi tin là cần tôn trọng sự thật. Tôi nghĩ sẽ rất là kinh hoàng nếu TRump làm Tổng Thống trở lại."

.

--- Báo Washington Post loan tin rằng Trump đã tính tiền chính phủ hơn $40,000 trong năm 2021 để cho Mật Vụ sử dụng 1 căn phòng trong khu giải trí Mar-a-Lago của Trump làm nơi làm việc. Các hóa đơn Trump đòi tiền Mật Vụ thuê phòng là $396.15 đôla/ngày, kể từ ngày 20/1/2021 năm nay, tức là ngày Joe Biden đăng quang.

.

Báo này loan tin rằng Trump được tiêu chuẩn bảo vệ trọn đời, nhưng khi Washington Post hỏi các sử gia và đại diện các Tổng Thống gần dây, thì không có tường hợp nào một Tổng Thống đòi tiền Mật Vụ thuê phòng như Trump. Trong 4 năm Trump làm Tổng Thống, Trump cũng đã tính tiền chính phủ thuê văn phòng tại khu giải trí của Trump tới ít nhất 2.5 triệu đôla.

.

--- Báo The Hill ghi rằng TRump đã bị kiện bởi 1 nhóm dân quyền vì đã gọi COVID-19 là "siêu vi khuẩn Tàu" (“China virus”) hồi năm ngoái. Đơn kiện trình lên bởi Chinese Americans Civil Rights Coalition (CARC) nói Trump sử dụng các chữ như thế đã làm hại cho cộng đồng người Mỹ gốc Hoa.

.

Jason Miller, cố vấn cao cấp của Trump, nói với báo The Hill rằng đơn kiện đó là "điên khùng và ngu ngốc" và sẽ bị tòa án bác bỏ. Một nghiên cứu từ đại học University of California, San Francisco (UCSF) in hồi tháng 3/2021 cho thấy Trump gọi COVID-19 là “Chinese virus” đã làm tăng vọt việc sử dụng chữ này để chống người gốc Á trên Twitter.

.

Đơn kiện của CACRC đòi Trump bồi thường $1 cho mỗi người gốc Á tại Hoa Kỳ, sẽ lên tới $22.9 triệu đôla. Tiền này sẽ dùng thiết lập 1 bảo tàng trưng bày lịch sử và thành tựu của người gốc Á tại Hoa Kỳ.

.

--- Các công ty Việt rủ nhau bán tour đi Mỹ tiêm vaccine Covid-19. Báo VnExpress kể rằng

giá tour công bố 45 triệu đồng (gần 2 ngàn đôla Mỹ) bao gồm vé máy bay một chiều, phòng khách sạn, tiêm vaccine cùng bảo hiểm, nhưng chi phí thực tế có thể lên 170 triệu đồng (=7352 đôla Mỹ).

.

Bản tin cũng ghi lời một quan chức: ông Vũ Thế Bình, Phó chủ tịch thường trực Hiệp hội Du lịch Việt Nam, cho biết hiện nay việc xây dựng và bán tour đi Mỹ không bị cấm, tuy nhiên du khách khi trở về Việt Nam vẫn phải thực hiện cách ly theo quy định. Việt Nam lại chưa áp dụng "Hộ chiếu Vaccine", vì vậy công ty du lịch cần giải thích rõ cho du khách về các quy định hiện hành, cũng như việc vaccine của Mỹ có được công nhận tại Việt Nam.

.

--- Nữ sinh gốc Việt Alexandra Huynh, 18 tuổi, trong buổi chung kết đêm Thứ Năm 20/5/2021 đã thắng giải "2021 National Youth Poet Laureate" -- Nhà Thơ Khôi Nguyên Giới Trẻ Hoa Kỳ 2021. Theo nhà văn Tâm Thường Định giải thích với phóng viên Việt Báo: "Em Alexandra là Huynh trưởng GĐPT Kim Quang, và là học sinh lớp/trường trung học Mira Loma High School. Em ra trường năm ngoái và được nhận vào trường Đại Học Stanford, em cũng nhận giải viết của GĐPT VN tại Hoa Kỳ trong mùa dịch."





Theo bản tin AP, Huynh trả lời phỏng vấn AP đêm Thứ Năm qua điện thoại từ nhà, rằng thơ đối với cô là phương tiện để tự bày tỏ và để giúp công lý xã hội. Nhiệm kỳ trong cương vị Khôi Nguyên Thơ Giới Trẻ sẽ kéo dài 1 năm, được loan báo hôm Thứ Năm qua buổi lễ viễn liên trao tại Kennedy Center từ tổ chức Urban Word, một tổ chức chuyên về quảng bá nghệ thuật văn chương, nơi đã thiết lập chương trình giải thơ khôi nguyên từ năm 2017.





Trong cương vị Khôi Nguyên Thơ Giới Trẻ 2021, Alexandra Huỳnh sẽ viếng thăm các học sinh, tổ chức các buổi đọc thơ hay thảo luận về thơ, và các sự kiện liên hệ về thơ khắp Hoa Kỳ. Cô nói với AP rằng cô có mục tiêu là sẽ trao kinh nghiệm sáng tác thơ với người khác.

.

Huynh được chọn từ chung kết 4 nhà thơ trẻ, đại diện 4 khu vực Hoa Kỳ, trong đó cô đại diện khu vực Miền Tây Hoa Kỳ. Người đầu tiên thắng giải Khôi Nguyên Thơ Giới Trẻ là cô Amanda Gorman, người nổi tiếng quốc tế từ khi đọc thơ trong buổi lễ đăng quang của Tổng Thống Joe Biden hồi tháng 1/2021.





Huynh nói rằng cô Gorman trở thành cảm hứng cho cô Huynh, và "cô [Gorman] đã khích lệ tôi mơ giấc mơ lớn." Huynh nói cô bắt đầu viết lời ca khúc từ năm 7 tuổi, và nghiêm túc làm thơ trong trung học, đặc biệt sau khi trình diễn trong một buổi đọc thơ thể loại "poetry slam" tại địa phương và cảm nhận sức mạnh của chữ khi đọc lớn lên.

.

Huynh dẫn ra Ocean Vuong và Diana Khoi Nguyen là hai người cầm viết cô ưa chuộng, và cô hy vọng sẽ xuất bản các thi phẩm của cô và muốn được dịch ra tiếng Việt, "tiếng mẹ đẻ" của cô. Cô Huynh nói: "Tiếng Việt tự thân đã mang nhiều chất thơ. Trong văn hóa Việt, thơ được nói hàng ngày."



.

--- Cảnh sát Garden Grove cảnh báo cư dân các khu phố dọc theo đường Chapman Avenue trong khoảng giữa hai đường Euclid và đường số 9th về tình hình trộm tăng vọt. Cảnh sát nói đã có nhiều người báo cáo rằng, kiểu trộm này là: 1 người gõ cửa, hỏi về các cây nơi vườn sau nhà. Khi chủ nhà đưa khách ra xem vườn sau nhà, 1 người thứ nhì lẻn vào cửa trước và chôm đồ đạc.

.

Khi vực này có nhiều cư dân Việt, nằm giữa nhiều ngôi chùa Việt. Bọn trộm được mô tả là 1 người nam và 1 người nữ gốc Latino, được chở đi trên 1 xe màu sậm, loại 4 cửa nhưng phía sau có cửa mờ từ phía sau. Cảnh sát nói coi chừng khi có ai gõ cửa. Và ai có thông tin gì về bọn trộm, xin gọi Cảnh sát Garden Grove ở số: (714) 741-5704.

.

--- Một phụ nữ California biết rằng bà phải mang khẩu trang khi vào đặt mua thực phẩm trong tiệm ăn, nhưng rồi bà vào mà không mang khẩu trang, rồi khạc nhổ vào các nhân viên yêu cầu bà mang khẩu trang theo luật định.

.

Trong video phóng lên TikTok, người ta thấy phụ nữ kia khạc nhổ vào các nhân viên nơi một tiệm Umai Savory Hot Dogs tại San Jose chiều Thứ Ba. Nữ nhân viên Kristine Nguyen kể rằng nếu không có lớp kính nhựa, thì cô Nguyen và các bạn làm việc chung đã bị khạc trúng rồi. Họ kể rằng phụ nữ kia đặt mua, trả tiền trước khi gây sự và nói rằng bà có quyền không mang khẩu trang.

.

Chủ tiệm ăn là Dat Thieu xác nhận rằng phụ nữ kia trươc đó đã 2 lần tới mà không mang khẩu trang. Trong lần trước đó, Thieu kể ông nhượng bộ, cho bà này đặt mua và đứng chờ ngoài tiệm. Nhưng sau lần mới đây, Thieu gọi cảnh sát. Phụ nữ kia rời đi, trước khi cảnh sát tới. Nhưng một khách hàng đã quay video được. Cảnh sát nói là chưa nhận diện được phụ nữ kia, nhưng hành vi đó có thể bị truy tố tội tấn công khinh tội.

.

--- Xài tiền công quỹ là thú vui của gia đình Trump. Cựu Đệ nhất phu nhân Melania Trump trong một lần vào 1 spa trong 2 ngày cuối tuần đã làm tốn kém công quỹ ít nhất $64,000, theo phóng viên Carol Leonnig của báo Washington Post trong 1 cuốn sách sắp phát hành.

.

Theo phóng viên Leonnig, riêng tiền chi phí cho cơ quan Mật Vụ theo bảo vệ trong 4 năm cho TRump và 13 người trong gia đình TRump làm tốn ít nhất 600 triệu đôla. Thế rồi, trước khi rời Bạch Ốc, Trump ký lên gia hạn Mật Vụ bảo vệ toàn gia thêm 6 tháng.

.

Trên nguyên tắc, Trump và Melania tự động được Mật Vụ bảo vệ suốt đời, trong khi cậu Barron Trump 15 tuổi sẽ được bảo vệ tới sinh nhật thứ 16, nhưng dị thường là Trump cho bảo vệ cả những đứa con thành niên và dâu rể thêm 6 tháng.

.

Như mới tháng 5/2021, cậu Jared Kushner bay tới Abu Dhabi (quốc gia United Arab Emirates) làm Mật Vụ chi ít nhất $12,950 chỉ cho tiền khách sạn tại Ritz-Carlton. Tương tự, chuyến đi trượt tuyết 10 ngày của vợ chồng Jared và Ivanka tới Salt Lake City, ngay sau khi TRump rời Bạch Ốc, làm tốn $62,599.39 chỉ riêng tiền phòng khách sạn cho Mật Vụ đi theo, theo thống kê của Citizens For Responsibility and Ethics in Washington (CREW).

.

--- Bộ Trưởng Hành Chánh Katie Hobbs báo động rằng tiểu bang Arizona sẽ phải tốn bộn bạc vì cuộc kiểm toán phiếu bầu đang diễn ra sẽ buộc tiểu bang phải tìm mua máy bầu phiếu mới thay thế các máy đang bị công ty Cyber Ninjas vọc phá, nghiên cứu, dò xét xem có phải đã chuyển phiếu bầu Trump sang cho phiếu bầu Biden như tin đồn nhảm lâu nay.

.

Bộ Trưởng Katie Hobbs gửi thư tới quận Maricopa County, nói rằng tất cả các máy bầu cử đã chuyển cho cuộc kiểm toán dò xét sẽ phải thay máy mới, kể cả các phụ tùng cho hệ thống bầu phiếu Dominion Democracy Suite 5.5B. Bởi vì sau khi các máy bầu phiếu chuyển cho kiểm toán, giao cho công ty Cyber Ninjas nghiên cứu, vọc phá, kể như không còn an toàn và bí mật nữa, do vậy sẽ phải mua máy mới thay thế cho các cuộc bầu cử tương lai, và sẽ tốn nhiều triệu đôla.

.

--- Glenn Kirschner, cựu công tố liên bang, hôm Thứ Năm nói rằng hành vi của Lãnh Đạo Hạ Viện Cộng Hòa Kevin McCarthy (Cộng Hòa-CA) khi chống lại việc thành lập ủy ban điều tra bạo loạn ngày 6/1/2021 hiển nhiên là "bao che lộ liễu" cho cuộc bạo loạn ngay 6/1/2021.

.

Kirschner nói đơn giản là McCarthy muốn bưng bít, vì người Tư Lệnh Kích Động Bạo Loạn là Donald Trump. Kirschner là cựu công tố thủ đô DC, nói rằng lý do McCarthy chống cuộc điều tra về ngày 6/1/2021 chỉ vì: "Trump, không chỉ là người tung ra cuộc tấn công, kích động bạo loạn, nhưng ngay thời gian thực tiễn, trong khi bạo loạn diễn tiến, Trump đã từ chối ngăn cản lại. Và chính chúng ta đã từng nghe Kevin McCarthy nói như thế."

.

--- Trump nổi giận, chửi mắng nhắm vào 35 Dân Biểu Cộng Hòa đã bỏ phiếu cho thành lập ủy ban điều tra bạo loạn ngày 6/1/2021, nói rằng đó là 35 Cộng Hòa ngang bướng, không giữ gìn nguyên tắc Cộng Hòa. Sự thực thấy rõ là; ủy ban 6/1 sẽ điều tra xem ai đã kích động bạo loạn, ai đã đọc diễn văn kêu gọi người biểu tình tiến về tòa nhà Quốc Hội để ngăn cản thủ tục lưỡng viện xác minh phiếu bầu... nghĩa là, chính Trump đã đọc diễn văn kích động, đã kêu gọi tiến về tòa nhà Quốc Hội chống lại bọn "đánh cắp bầu cử" - nghĩa là, điều tra Trump.

.

Trong bản văn gửi phóng viên hôm Thứ Năm, Lãnh đạo Thỉểu số Hạ Viện Kevin McCarthy (Cộng Hòa-CA) nói rằng không cần ủy ban điều tra nữa, vì FBI đã bắt 400 người bạo loạn rồi. Tuy nhiên, thực tế McCarthy còn sợ lộ ra những dân cử Cộng Hòa có liên hệ tới bạo loạn, trong đó có người đã đưa kẻ bạo loạn đi tour do thám tòa nhà Quốc Hội trước ngày bạo loạn.

.

--- Báo Florida Politics hôm Thư Năm viết rằng, Dân Biểu gốc Việt Stephanie Murphy (Dân Chủ, Florida) sẵn sàng tranh sơ bộ để đại diện cho Dân Chủ bứng ghế của Thượng nghị sĩ Marco Rubio (Cộng Hòa, Florida), và như thế chấp nhận tranh cử sơ bộ kình với Dân Biểu Val Demings (Dân Chủ, Florida), một ứng cử viên da đen có ủng hộ đông đảo từ khối cử tri da đen.

.

Báo này nói rằng trong khi DB Val Demings trước đây suy tính ra tranh cử chức Thống Đốc Florida, DB Stephanie Murphy (tên khai sanh là Đặng Thị Ngọc Dung) đã tiến hành cho nỗ lực tranh ghế Thượng nghị sĩ của Rubio từ lâu, và đã bắt đầu đi tiếp xúc nhiều đơn vị Dân Chủ ở các quận Florida từ tháng 2/2021.

.

Một số nhà bình luận từ thủ đô nói rằng DB Demings có nhiều cơ may để thắng phiếu Rubio, nhờ từng là Giám Đốc Ty Cảnh Sát Thành Phố Orlando từ 2007 tới 2011, rồi nằm trong danh sách những người có thể được Joe Biden chọn làm ứng cử viên Phó Tổng Thống 2020, nhưng báo Florida Politics nói rằng DB Murphy có một ưu thế độc đáo: khả năng nói tiếng Spanish lưu loát. Như thế, DB Murphy có thể thuyết phục cộng đồng Mỹ Latin rằng không hề có chuyện Đảng Dân Chủ là "cộng sản" như Cộng Hòa chụp mũ.





.

Báo FP cũng ghi nhận rằng DB Murphy là đồng chủ tịch khối Blue Dog Coalition ở Hạ Viện, gồm các dân biểu trung dung, lập trường này sẽ kiếm phiếu những người độc lập và cả phiếu của những người Cộng Hòa bất mãn với Trump. Báo FP cũng ghi rằng theo bản chấm điểm của viện nghiên cứu Center for Effective Lawmaking thì DB Murphy ở vị trí 26 trong các dân biểu hiệu quả nhất trong nhiệm kỳ Quốc Hội 114, trong khi DB Demings đứng hạng thứ 103.

.

Tuy nhiên, tranh cử sơ bộ Dân Chủ không chỉ có Demings và Murphy, còn có thể có cựu Dân Biểu Alan Grayson, người có thế lực ở miền Trung Florida.

.

--- HỎI 1: Cậu Eric Trump nói: Bạch Ốc của Biden chẳng có ai ở đó, họ không du hành đi đâu, cũng không tới xem biên giới, cũng không đi hải ngoại.

.

ĐÁP 1: Sai. Con trai Trump cũng bịa đặt đủ chuyện như bố. Tổng Thống Biden đã từng bay đi nhiều nơi từ Bạch Ốc. Mới hôm 19/5/2021, Biden tới đọc diễn văn ra trường tại Học Viện Hải Quân Duyên Phòng (U.S. Coast Guard Academy) tại thị trấn New London, Conn.

. Ngày 18/5/2021, Biden bay tới Dearborn, Mich., nơi đây Biden nói chuyện về xe điện của Ford sẽ tới ngày thay hoàn toàn xe chạy xăng, và đích thân Biden lái thử chiếc xe truck chạy điện kiểu mới của hãng Ford.

. Ngày 6/5/2021, Biden bay tới thăm cơ xưởng lọc nước của New Orleans Sewerage & Water Board's Carrollton tại New Orleans.

. Không kể các chuyến thăm nhà ở Delaware, Biden trong hơn 3 tháng qua đã từng bay tới Georgia, Ohio, Virginia, Maryland, Pennsylvania, Louisiana, Wisconsin và Texas.

. Biden chưa tới thăm biên giới, nhưng nhiều viên chức chính phủ đã tới biên giới.

. Trong Bạch Ốc đã từng có nhiều buổi họp giữa Biden và các dân cử Cộng Hòa, mới nhất là ngày 12/5/2021 tại Phòng Bầu Dục, Bạch Ốc.

. Gần đây, Biden đã đón Thủ Tướng Nhật Bản Yoshihide Suga hồi tháng 4/2021 tại Bạch Ốc.

. Về xuất ngoại, Ngoại Trưởng Anthony Blinken, Bộ Trưởng Quốc Phòng Lloyd Austin và Đặc sứ John Kerry cùng nhiều viên chức đã thăm nhiều nước, dự nhiều hội nghị.

. Biden sẽ xuất ngoại tháng 6/2021, dự hội nghị G-7 tại Anh quốc và dự Thượng đỉnh NATO ở Brussels. Chi tiết ở:

https://www.politifact.com/factchecks/2021/may/20/eric-trump/eric-trumps-pants-fire-claim-joe-bidens-white-hous/

.

--- HỎI 2: Có phải Biden giả vờ lái chiếc Ford Truck?

.

ĐÁP 2: Biden thực sự đã lái thử xe truck hiệu Ford đời mới. Các tin đồn nhảm này là để bịa đặt về tình hình sức khỏe của Biden. Ngày 19/5/2021, Biden tới thăm cơ xưởng Ford River Rouge Complex tại thị trấn Dearborn, Michigan, để xem dây chuyền sản xuất xe chạy toàn điện năng F-150 Lightning. Thế rồi Biden đòi lái thử. Hãng Ford đồng ý. Rồi Biden nhảy lên xe lái thử một vòng, sau đó khi ngừng xe đã nói: “this sucker’s quick” (thằng cà chớn này mau thiệt). Lái thiệt, không có gì giả vờ. Có phóng viên AP chứng kiến, quay video và làm bản tin. Cũng có phóng viên báo Detroit Free Press chứng kiến để làm tin. Chi tiết ở đây:

https://www.snopes.com/fact-check/did-biden-fake-drive-a-ford-truck/

.