Công Ty Trung Quốc Alibaba Đầu Tư 400 Triệu MK Vào Tập Đoàn Bán Lẻ Masan Lớn Nhất Việt Nam

Nghiên cứu toàn cầu, mà WHO gọi là lần đầu tiên thuộc loại này, cho thấy rằng trong năm 2016, có 488 triệu người đã gặp nguy cơ của làm việc nhiều giờ. Tổng cộng, hơn 745,000 người chết vào năm đó vì làm việc quá nhiều mà đưa tới bị tai biến và bệnh tim, theo WHO. “Từ năm 2000 tới 2016, số tử vong từ bệnh tim vì làm việc nhiều giờ đã tăng 42% và từ tai biến tăng 19%, theo WHO cho biết vào lúc tổ chức này công bố nghiên cứu, mà đã thực hiện với Tổ Chức Lao Động Quốc Tế (ILO).