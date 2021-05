Thị trưởng TP Windsor (Calif.) bị 7 cô tố tấn công sex, liền dọa lộ băng sex 1 nữ nghị viên - quan chức Cộng Hòa phụ trách bầu cử quận Maricopa: Trump chỉ bịa đặt điên khùng - Trump lại mắng cựu PTT Pence và TNS Cộng Hòa McConnell làm Trump mất ghế Tổng Thống - DB Zeldin (Cộng Hòa) ứng cử Thống Đốc New York, trở cờ, nói Biden hơn phiếu Trump

Hình trên, Phố Tàu Vancouver, Canada. Cảnh sát Vancouver đưa ra bản báo cáo rằng các tội thù ghét người gốc Á nơi này trong năm 2020 đã tăng 717% so với năm 2019.

.

- Thị trưởng TP Windsor (Calif.) bị 7 cô tố tấn công sex, liền dọa lộ băng sex 1 nữ nghị viên

- quan chức Cộng Hòa phụ trách bầu cử quận Maricopa: Trump chỉ bịa đặt điên khùng

- Trump lại mắng cựu PTT Pence và TNS Cộng Hòa McConnell làm Trump mất ghế Tổng Thống

- DB Cheney: sẽ có ngày 6/1/2021 khác, nguy hiểm hơn vì Cộng Hòa tiếp tay Trump

- DB Zeldin (Cộng Hòa) ứng cử Thống Đốc New York, trở cờ, nói Biden hơn phiếu Trump

- DB Cộng Hòa Upton: Cộng Hòa xóa tầm nguy hiểm bạo loạn 6/1/2021 là bịp bợm lừa đảo

- CDC: các trường nên cho mang khẩu trang nếu chưa chích ngừa tất cả HS, thầy cô

- công đoàn y tá lớn nhất Mỹ chỉ trích CDC: vẫn còn cần mang khẩu trang

- California: Newsom đề ra dự án cấp tiền dân nghèo để giúp tìm việc toàn thời gian

- Nam Calif.: cháy rừng 750 acres, nghi phóng hỏa; Bắc Calif.: cháy rải rác ở 3 quận

- Israel dội bom Gaza, giết ít nhất 33 người Palestine, trong đó 2 em bé 1 và 3 tuổi

- Vancouver, Canada: tội thù ghét người gốc Á trong năm 2020 đã tăng 717%

- HỎI 1: Dân Biểu Cộng Hòa Kevin McCarthy nói: Tôi không nghĩ còn ai thắc mắc về sự hợp pháp của bầu cử Tổng Thống? ĐÁP 1: Sai nhiều.

- HỎI 2: Cần trang bị vũ khí hạt nhân chiến thuật cho Nam Hàn? ĐÁP 2: Các chuyên gia quốc tế nói không nên.

.

QUẬN CAM (VB-16/5/2021) --- Báo Coast Mountains News hôm 15/5/2021 loan tin rằng cảnh sát thành phố Vancouver (Canada) đưa ra bản báo cáo rằng các tội thù ghét người gốc Á trong năm 2020 đã tăng 717% so với năm 2019, và các lãnh đạo cộng đồng gốc Á đã kêu gọi có những biện pháp cụ thể để ngăn chận trong cuộc thảo luận bàn tròn do Hội Đồng Cảnh Sát Vanocuver thực hiện.

.

Thành phố cho biết có 15 trường hợp tội thù ghét báo cáo từ đầu năm nay. Carol Lee, Chủ tịch hội Vancouver Chinatown Foundation, nói rằng người gốc Á đã bị loại trừ ra khỏi quyền lực trong thành phố Vancouver. Một số người tham dự hội thảo hôm Thứ Năm nói rằng thực sự con số nhiều hơn con số báo cáo, vì nhiều nạn nhân nhẫn nhịn, im lặng bỏ qua, và cũng vì không muốn ra báo cáo cảnh sát.

.

Giám đốc Cảnh sát khu vực Bắc Vancouver là Howard Tran (Police Superintendent, Operations Division, North Command) nói rằng các tội thù ghét cũng làm ba mẹ của ông lo sợ khi rời nhà. Tran nói: "Họ ít lo ngại bị nhiễm COVID khi đi ra ngoài, hơn là sợ bị tấn công." Tran nói rằng trong 13 vụ trong 98 vụ bán cáo năm 2020 đã dẫn tới truy tố hình sự trước tòa.

.

--- Rạng sáng Chủ Nhật 16/5/2021, Israel đã dội bom vào Gaza City giết ít nhất 33 người, trong đó có 2 em bé 1 tuổi và 3 tuổi. Ty Y Tế Gaza nói có 10 phụ nữ và trẻ em trong số người chết, với 50 người bị thương. Trong số người chết có bác sĩ Palestine tên là Ahmad Abu al-Aouf, giám đốc Nội khoa bệnh viện al-Shifa Hospital của Gaza, và một bác sĩ khác chuyên về thần kinh học.

.

Trước đó, hôm Thứ Bảy 15/5/2021, Israel đã dội bom vào hàng trăm địa điểm tại Gaza, và phá hủy một tòa nhà cao tầng, nơi tập trung nhiều văn phòng thông tấn thế giới, trong đó có tòa soạn Associated Press và tòa soạn Al Jazeera. Israel nói tòa nhà cao tầng này là nơi quân đội Gaza tập trung. Các phóng viên nói Israel muốn dội bom các tòa soạn thông tấn, để làm chậm và thu hẹp đà loan tin các vụ dội bom vào Gaza.

.

--- Dân Biểu Fred Upton (Cộng Hòa-Mich.) hôm Chủ Nhật nói trong cuộc phỏng vấn của chương trình “State of the Union” của CNN rằng các Dân Biểu Cộng Hòa đang làm giảm tầm nguy hiểm của trận bạo loạn ngày 6/1/2021 và làm như thế là "bịp bợm lừa đảo tuyệt đối" (“absolutely bogus”).

.

"Lừa đảo, bịp bợm lừa đảo tuỵệt đối. Tôi có mặt ở đó, tôi nhìn thấy nhiều người lũ lượt đi tới Bạch Ốc rồi quay trở lại. Văn phòng tôi có bal-công nhìn ra ngoài. Do vậy tôi nhìn thấy họ đi tới. Tôi nghe họ gây ra những tiếng động. Ngửi mùi khói trái nổ flashbangs, một số loại khói cay tấn công..."

.

--- Dân Biểu Liz Cheney (Cộng Hòa-Wyo.) hôm Chủ Nhật nói trên chương trình “This Week" của ABC rằng hiển nhiên là, không còn thắc mắc gì nữa, rằng sẽ có một cú tấn công tương tự ngày 6/1/2021 hay là tệ hại hơn chỉ vì các lời bịa đặt do Trump đưa ra về "gian lận" trong bầu cử 2020.

.

DB Cheney nói rằng quyết định của Cộng Hòa Hạ Viện khi tước bỏ chức lãnh đạo hàng thứ 3 của bà trong Cộng Hòa Hạ Viện bằng 1 người ủng hộ các tuyên bố bịa đặt của Trump là điều nguy hiểm, vì có nghĩa là "tiếp sức cho Trump tiếp tục vu khống hệ thống bầu cử Hoa Kỳ hết xài được, không thể hiện ý muốn người dân."

.

Cộng Hòa đang sử dụng biện pháp khủng bố? Đó là hiện tượng mới. Dân Biểu Liz Cheney cũng nói rằng một số dân biểu Cộng Hòa không bênh vực bà vì họ lo sợ cơ nguy mất mạng, bị giết ("threats on their lives"). Bà nói rằng bà biết nhiều Dân Biểu đã bày tỏ lo ngại về an ninh riêng của họ.

.

DB Cheney hôm Chủ Nhật cũng xuất hiện trên Fox News, trả lời phỏng vấn của Chris Wallace, nói rằng Lãnh đạo Cộng Hòa Hạ Viện Kevin McCarthy (Cộng Hòa-CA) đang giấu "các thông tin quan trọng" về bạo loạn ngày 6/1/2021. Bà nói bà bị Cộng Hòa trù dập vì không chịu "đồng lõa" trong nỗ lực TRump đưa ra các lời bịa đặt về "gian lận" bầu cử.

,

Cheney cũng nói rằng cả McCarthy và Dân biểu Elise Stefanik (Cộng Hòa-NY) đang đồng lõa với Trump và như thế là vi phạm lời thề bảo vệ Hiến Pháp. Cheney nói cản phải đưa McCarthy ra điều trần hữu thệ trước 1 ủy ban lưỡng đảng để hỏi về những gì McCarthy biết về bạo loạn 5/1/2021, vì những thông tin quan trọng đang giấu đó cần cho FBI điều tra.

.

--- Báo San Francisco Chronicle loan tin rằng Thị trưởng Dominic Foppoli của thành phố Windsor, California, trong khi gặp cơ nguy mất chức vì cáo buộc từ 7 phụ nữ, trong đó có nghị viên đương nhiệm Esther Lemus, về tội tấn công tình dục, thì liền sử dụng độc chiêu: dọa phổ biến băng sex trong đó bà Lemus làm tình với 1 người khác.

.

Thị trưởng không có băng hình sex đó, nhưng đã nhờ tới bạn thân là nhà vân động hành lang Robert Stryk, "ngươi được mô tả bởi AP là một trong các nhà vận động hành lang thành công nhất trong 4 năm cầm quyền của Tổng Thống Trump."

.

Báo SFC ghi rằng trong khi sự nghiệp chính trị của Foppoli bên bờ sụp đổ vì 7 phụ nữ tố cáo tội tấn công tình dục, Thị Trưởng Foppoli cầu cứu từ bạn thân, người có liên hệ tới Trump trong một kinh doanh về vận động hành lang nhiều triệu đôla ở thủ đô, thế là câu chuyện ầm ĩ chuyển từ vụ Foppoli tấn công các cô bỗng nhiên chuyển sang chuyện băng sex của nữ nghị viên Esther Lemus (cũng là Phó công tố quận Sonoma County).

.

Theo lời Stryk nói với báo SFC, ông có thể sẽ phổ biến 1 băng sex của Lemus giao du với một trong những người bạn của Foppoli bị máy quay giám sát quay được trong trại rượu nho của Foppoli ở phía bắc thị trấn Windsor. Stryk nói rằng Lemus biết rằng hễ băng sex đó phổ biến thì sự nghiệp chính trị của Lemus kết thúc.

.

Theo lời nữ nghị viên Lemus với báo SFC, có thể có băng sex đó: Lemus nói rằng bà kinh hoàng nếu băng sex đó có, nói với báo SFC rằng bà tin rằng bà bị ai đó gài thuốc mê bà vào một đêm trong tháng 8/2020 mà bà có mặt ở trại nho, và rồi bà không nhớ có ai đã làm gì và làm thế nào. Bà nói ký ức của bà có khoảng trắng và đã quá say thuốc mê để gọi là có đồng thuận tình dục. Ông ta [Thị trưởng] khủng bố tôi. Ông không đánh tôi bằng nắm đấm, nhưng vi phạm và lạm dụng tôi với sự độc ác lộ ra cho truyền thông."

.

--- Trung Tâm Phòng Chống Bệnh Hoa Kỳ (CDC) đưa ra lời khuyến nghị các trường học Hoa Kỳ rằng nên tiếp tục mang khẩu trang cho trọn niên học bởi vì không phải tất cả giáo viên và học sinh đều đã chích ngừa.

.

CDC nói trong bản văn cập nhật hôm Thứ Bảy rằng bên cạnh mang khẩu trang, các trường cũng nên giữ giãn cách xã hội. Hồi đầut uần, CDC nói là có thể gỡ điều kiện mang khẩu trang đối với người đã chích ngừa đầy đủ trong hầu hết các nơi trong phòng.

.

--- Trở mặt như chong chóng. Đó là các dân biểu Lee Zeldin (Cộng Hòa-NY) "tái phối trí lập trường" về Lời Nói Dối Khổng Lồ của Trump về gian lận bầu cử trong khi Zeldin vận động tranh chức Thống Đốc New York năm 2022. Ghi nhận rằng: trong những ngày trước ngày bạo loạn 6/1/2021, Zeldin lập lại thuyết âm mưu của Trump rằng "gian lận bầu cử" đầy khắp, bất kể Trump và Zeldin không đưa ra chứng cớ nào.

.

Thế rồi sau ngày bạo loạn, Zeldin đứng ở sàn Hạ Viện, bênh vực bọn nổi loạn, bỏ phiếu để lật ngược kết quả bầu cử. Thế nhưng, bây giờ, khi trả lời phỏng vấn của báo Newsday, Zeldin thú nhận rằng Biden thắng phiếu công minh: "Bạn có hàng chục triệu phiếu được đếm từ hàng chục triệu cử tri đi bầu. Đó là cách Tổng Thống Biden trở thành Tổng Thống, bằng cách thắng cử tháng 11/2020."

.

DB Zeldin nói với Newsday rằng ông không gọi Tổng Thống Biden thắng phiếu "bất hợp pháp." Người ta hiểu ngay tại sao Zeldin trở mặt: trong bầu cử 2020, Biden thắng phiếu tại New York, hơn TRump với tỷ lệ 60% phiếu. New York là tiểu bang Dân Chủ. Muốn làm Thống Đốc New York, thế là DB Zeldin phải đổi giọng. Nhưng chính Zeldin là người đứng bên cạnh TRump liên tục đánh phá Biden, cho tới khi Zeldin về lại New York để vào cuộc vận động mới.

.

--- Viên chức Cộng Hòa Stephen Richer, phụ trách về bầu cử quận Maricopa County ở tiểu bang Arizona, hôm Thứ Bảy 15/5/2021 đã tuyên bố rằng Trump đã nói dối trắng trợn vì TRump đưa ra bản tuyên bố về kiểm toán phiếu bầu ở quận Maricopa: "Toàn bộ kho dữ kiện ở quận Maricopa County ở tiểu bang Arizona đã bị XÓA TRẮNG."

.

Richer nói rằng Trump bịa đặt, vì đích thân Richer "nhìn vào kho dữ kiện ghi danh cử tri của quận trên màn hình khác, ngay bây giờ. Chúng ta không thể chấp nhận những lời bịa đặt điên khùng này lâu hơn nữa. Trong cương vị 1 đảng. Trong cương vị 1 tiểu bang. Trong cương vị 1 quốc gia. Điều [Trump nói] rõ ràng bịa đặt y hệt như 2+2=5."

.

--- Cũng hôm Thứ Bảy 15/5/2021, Trump đưa ra 2 bản văn, trong đó lập lại rằng bầu cử 2020 đã bị trộm mất, và đặt biệt là chửi mắng cựu Phó Tổng Thống Mike Pence và lãnh đạo thiểu số Thượng Viện Mitch McConnell (Cộng Hòa-KY) đã không làm nhiều hơn để Trump bám được ghế Tổng Thống.

.

Trump viết trong bản văn đầu rằng "gian lận bầu cử" năm 2020 sẽ được lịch sử gọi là TỘI ÁC CỦA THẾ KỶ, trong khi bản văn thứ nhì chửi mắng 2 lãnh đạo Cộng Hòa, rằng nếu Mike Pence có can đảm đưa phiếu đại cử tri về các tiểu bang xét lại, và nếu Mitch McConnell chiến đấu ngang bướng tới cùng thì "chúng ta bây giờ đã có 1 Tổng Thống Cộng Hòa, người sẽ phủ quyết các dự luật xa hội chủ nghĩa kinh hoàng đang nhanh chóng đi qua Quốc Hội."

.

--- Trong đề nghị ngân sách do Thống Đốc Gavin Newsom đề ra hôm Thứ Sáu, với nhiều chương trình dựa vào thặng dư 100 tỷ đôla, có một khoản có tên là "chương trình thử nghiệm thu nhập căn bản phổ quát" dự kiến sẽ chi 35 triệu đôla trong vòng 5 năm: trong tiền mặt mỗi tháng giúp người nghèo vừa để họ bớt nghèo, vừa giúp họ có thể rãnh tay đi tìm việc làm toàn thời gian và sống khỏe mạnh.

.

Chương trình này từng thử nghiệm ở một vài thành phố, chưa từng đưa ra thử nghiệm ở cấp tiểu bang. Chương trình thực ra đã có ở Mỹ từ thập niên 1960s và 1970s dưới thời Tổng Thống Richard Nixon. Mấy năm gần đây là thử nghiệm ở thị trấn Stockton (Bắc California). Từ đó, nhiều nơi cũng thử nghiệp khắp Hoa Kỳ. Đầu năm nay là Oakland thử nghiệm chương trình giúp 600 gia đình mỗi gia đình $500/tháng. Mới tháng trước, thành phố Los Angeles cho biết sẽ thử nghiệm xài 24 triệu đôla để cung cấp $1,000/tháng cho 2,000 gia đình trong 1 năm với "không câu hỏi nào đưa ra."

.

Chương trình Newsom thực ra không ở cấp tiểu bang, chỉ giúp chính quyền địa phương khởi động chương trình riêng ở cấp thị xã. Cuộc duyệt xét độc lập về chương trình ở Stockton cho thấy việc làm toàn thời gian đã tăng trong những người nhận tiền trong năm đầu của dự án. Khi khởi đầu, 28% người nhận tiền có việc làm toàn thời gian. Sau 1 năm, có 40% người nhận tiền có việc làm toàn thời gian.

.

--- Nam California cháy rừng. Lệnh di tản hôm Chủ Nhật đưa ra cho cư dân trong khu vực Topanga trong khi lính cứu hỏa tìm cách ngăn chận và dập tắt đám cháy rừng gần Pacific Palisades, cùng lúc truy tìm 1 người nghi là đã đốt lửa trận cháy này. Hơn 110 lính cứu hỏa và nhiều trực thăng ngăn trận cháy từ đêm Thứ Sáu, tới sáng Chủ Nhật đã lan ra 750 acres. Trận cháy được đặt tên là Palisades Fire, nằm ở vùng núi Santa Monica Mountains, theo lệnh cảnh báo của Los Angeles Fire Department.

.

--- Bắc California lại lo ngại, khi mùa nắng hạn bắt đầu: cháy rưng. Nhiều trận cháy rừng nhỏ đang xuất hiện hôm Thứ Bảy ở các quận Shasta, Trinity và Tehama. Cơ quan Cal Fire đã đưa ra lệnh cấm đốt các cành và lá trong sân vườn nhà sẽ bị cấm kể từ 17/5/2021. Cal Fire nói biến đổi khí hậu là cơ nguy gây ra cháy rừng khắp tại California và miền Tây Hoa Kỳ.

.

--- Công đoàn y tá lớn nhất Hoa Kỳ đã lên án bản hướng dẫn mới do CDC đưa ra trong đó nói rằng người đã chích ngừa đầy đủ không cần mang khẩu trang trong hầu hết mọi hoàn cảnh. Công đoàn National Nurses United (NNU) hôm Thứ Bảy đưa ra bản văn nói là NNU lo ngại vì [gỡ khẩu trang] sẽ gây nguy cơ cho các bệnh nhân, nhân viên tuyến đầu và y tá vì đại dịch vẫn còn gây chết chóc ở Mỹ.

.

NNU viết rằng bản hướng dẫn mới của CDC không dựa vào khoa học, không bảo vệ sức khỏe công cộng, đe dọa sinh mạng bệnh nhân, y tá và nhân viên tuyến đầu khắp Hoa Kỳ. Giám đốc Điều hành Bonnie Castillo của NNU viết rằng: "Bâyg iờ chưa phải là lúc nới lỏng các biện pháp phòng bệnh, và chúng tôi nổi giận vì CDC đã làm như thế trong khi chúng ta còn trong giữa đại dịch chết chóc nhất trong 1 thế kỷ."

.

NNU cụ thể nói rằng hơn 35,000 trường hợp nhiễm bệnh mới mỗi ngày tại Mỹ, và nỗi lo vẫn còn đối với sự lây lan của các biến chủng. NNU đưa ra bản văn phản đối 2 ngày sau khi CDC nói là dân Mỹ đã chích đầy đủ không cần mang khẩu trang nữa.

.

--- HỎI 1: Dân Biểu Cộng Hòa Kevin McCarthy nói: Tôi không nghĩ còn ai thắc mắc về sự hợp pháp của bầu cử Tổng Thống?

.

ĐÁP 1: Sai nhiều. Kevin McCarthy là lãnh đạo Cộng Hòa Hạ Viện, mới đây trả lời báo chí, nói không còn ai thắc mắc về tính chính danh của TT Biden. Vậy mà mới hôm 12/5/2021, các dân biểu Cộng Hòa đã bỏ phiếu để tước bỏ cương vị lãnh đạo cao hàng thứ 3 trong Cộng Hòa Hạ Viện đối với Dân Biểu Liz Cheney, chỉ vì DB Cheney nói Trump đã thua và Biden đã thắng, rằng bầu cử 2020 là an toàn, không gì gian lận. Chi tiết ở:

https://www.politifact.com/factchecks/2021/may/14/kevin-mccarthy/ignoring-claims-his-own-party-kevin-mccarthy-says-/

.

--- HỎI 2: Cần trang bị vũ khí hạt nhân chiến thuật cho Nam Hàn?

.

ĐÁP 2: Các chuyên gia quốc tế nói không nên. Một hội nghị viễn liên với 170 chuyên gia về ngoại giao và về Bắc Hàn tổ chức bởi nhiều tổ chức nghiên cứu, nói rằng trang bị vũ khí hạt nhân chiến thuật cho Nam Hàn không phải là câu trả lời đúng đối với hiểm họa tấn công hạt nhân từ Bắc Hàn. Giải phái đúng nên là Nam Hàn nên liên minh với Mỹ, Nhật và nhiều nước để phi hạt nhân hóa bán đảo Đại Hàn. Chi tiết ở:

https://www.koreatimes.co.kr/www/nation/2021/05/205_308836.html

.