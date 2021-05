Quận Los Angeles County có thể sớm trở thành quận lớn nhất Hoa Kỳ thử nghiệm chương trình thu nhập phổ quát, cung cấp ít nhất $1,000/tháng cho ít nhất 1,000 cư dân trong 3 năm.

- Trump sẽ biểu tình đông người ở 2 sự kiện vào tháng sau, sự kiện thứ 3 sẽ là 4/7/2021

- Cộng Hòa quận Palm Beach: nếu New York truy tố Trump, Florida sẽ dùng luật chống dẫn độ

- nếu Florida không cho dẫn độ, Trump cũng hết đường ứng cử TT 2024 vì bước ra là sẽ bị bắt

- Texas: Cộng Hòa họp riêng những người muốn ứng cử Tổng Thống 2024, không mời Trump

- CDC cho gỡ khẩu trang, chỉ trừ khi đi phi cơ, xe buýt, xe lửa, trong nhà tù, bệnh viện

- BS Fauci: học sinh nên đi học, trường học Mỹ nên mở 100% cả 5 ngày/tuần

- DB Stefanik thế chỗ lãnh đạo của DB Cheney; DB Cheney: có thể ứng cử Tổng Thống 2024

- DB/TB Quang Nguyen (Cộng Hòa, AZ): luật súng Arizona sẽ bảo vệ hãng súng khỏi bị kiện

- đa số dân ủng hộ Thống Đốc California đã xuất sắc giúp hệ thống các lớp K-12

- con trai Rudy Giuliani lên TV Nga, tố FBI rình mò, than thở muốn rời bỏ nước Mỹ

- Amazon thuê thêm 75,000 nhân viên, lương 17$+/giờ, thưởng $1,000 khi mới vào

- McDonald's tăng lương 36,500 nhân viên, thuê thêm 10,000 nhân viên mới trong 3 tháng tới

- New York: cậu gốc Á bị vây đánh; cảnh sát bắt, truy tố nhóm hung thủ 2 cậu, 1 cô

- Iowa: Viet Tran (Black Lives Matter) bị bắt vì lên TV nói về bản tin cảnh sát, tòa xử vô tội

- HỎI 1: Có phải tiểu bang Ohio mở lô xổ số 1 triệu đô cho người chích ngừa? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Các hãng hàng không sẽ không cho người đã chích ngừa bay vì sợ máu đóng cục? ĐÁP 2: Không cấm, cũng không nguy hiểm gì.

QUẬN CAM (VB-14/5/2021) --- Công ty Amazon Inc. cho biết đang tiến hành tuyển dụng 75,000 nhân viên cho các mạng lưới kho bãi và dây chuyền gửi hàng tại Mỹ và Canada. Các việc khởi đầu này sẽ có lương hơn 17$/giờ cũng như sẽ tặng thưởng khi mới vào tại nhiều trung tâm lên tới $1,000, trong khi cũng có bảo hiểm y tế, được nghỉ khi chăm sóc con nhỏ và các chương trình khác trong công ty. Nếu nhân viên mới vào đã chích ngừa, trong ngày đầu nhận việc sẽ được thưởng 100$/người.

--- Công ty McDonald's Corp. sẽ tăng lương giờ tại các tiệm do công ty làm chủ ở Mỹ trong vài tháng tới. Quyết định sẽ ảnh hưởng khoảng 36,500 nhân viên, vì đại đa số các tiệm ăn McDonald là của người mua thương hiệu kinh doanh. Lương sẽ tăng tới $11 - $17/giờ cho người mới vào nhận việc, và tới $15 - $20/giờ cho người quản lý các ca làm việc. Công ty cũng sẽ thuê thêm 10,000 nhân viên mới trong 3 tháng tới.

--- Xã hội chủ nghĩa lộ liễu hiện ra ở Hoa Kỳ, trong khi Trung Quốc, Việt Nam, Cuba và Bắc Hàn cứ mãi mang tiếng là Xã hội chủ nghĩa dỏm: quận Los Angeles County có thể sớm trở thành quận lớn nhất Hoa Kỳ thử nghiệm chương trình thu nhập phổ quát, cung cấp ít nhất $1,000/tháng cho ít nhất 1,000 cư dân.

Hai giám sát viên Supervisors Holly Mitchell và Sheila Kuehl đề nghị thử nghiệm chương trình tặng tiền thu nhập trong vòng 3 năm, nhưng chưa quyết định rõ tiêu chuẩn người đượcc ấp. Hai giám sát viên nói chương trình chống nghèo này nên là chính sách vĩnh viễn của quận, không chỉ là biện pháp khẩn cấp hỗ trợ vì đại dịch COVID-19. Lý do cấp tiền thu nhập được 2 giám sát viên giải thích là vì có những người gặp bất ổn tài chánh đã nỗ lực nhưng lại thất bại, và trợ giúp này sẽ giúp họ thoát khỏi bất bình đẳng và có thể tìm cơ hội thoát khó nghèo.

--- Cựu Tổng Thống Donald Trump đang chuẩn bị kế hoạch: sẽ tiếp tục tổ chức những cuộc tập họp đông người tưng bừng, theo báo New York Post. Ngày và địa điểm chưa công bố, nhưng ban cố vấn của Trump đang tuyển chọn địa điểm cho 2 cuộc tập họp đông người vào tháng sau, tức là tháng 6/2021. Buổi tập họp đông người thứ 3 dự kiến sẽ là ngày Lễ Độc Lập 4/7/2021.

Tin này dẫn tới suy đoán rằng có thể Trump chuẩn bị vận động giúp các nhân sự Cộng Hòa trung thành với ông cho bầu cử giữa kỳ 2022, và như thế sẽ đặt nền móng cho Trump ứng cử Tổng Thống 2024. Mới tuần trước, TRump nói với báo Daily Wire rằng Trump có nhiệt tâm suy tính với khả thể ra ứng cử năm 2024.

--- Trong buổi tụ họp riêng tư tại một khách sạn ở Austin, Texas, tuần trước dưới hình thức tiệc cảm ơn cho những người góp quỹ Cộng Hòa, nhưng lại là cơ hội cho những người suy tính trở thành ứng cử viên Tổng Thống Cộng Hòa 2024 trình bày về viễn ảnh nghị trình riêng -- nếu Trump không ra ứng cử 2024.

Cộng Hòa không mời Trump dự tiệc này, sự kiện cũng không thảo luận về Trump, cũng không nói về lời Trump "bịa đặt về gian lận bầu cử" năm 2020, theo lời những người tham dự sự kiện kể cho Reuters.

Nguồn tin kể, Chris Christie (cựu Thống Đốc New Jersey), Ron DeSantis (Thống đốc Florida), Mike Pompeo (cựu Ngoại Trưởng), (cựu Phó Tổng Thống), và các Thượng nghị sĩ Tim Scott, Rick Scott, Marco Rubio, Tom Cotton được các dân biểu Texas trong vai chủ nhà mời lên diễn đàn để được phỏng vấn vễ hướng đi cho Hoa Kỳ và Cộng Hòa.

Khi Phó Tổng Thống Pence bước lên diễn đàn, đã được toàn bộ trong phòng đứng lên vỗ tay nồng nhiệt khi Pence nói về thành quả của chính phủ Trump-Pence. DeSantis nói về đối phó dịch ở Florida, nơi 36,000 người chết và 45% đã chích ngừa mà DeSantis đều gọi là thành quả lớn. Pompeo nói tập trung về Trung Quốc và Iran. Cotton nói về chính sách ngoại giao. Rubio nói Cộng Hòa phải cập nhật nghị trình. Tim Scott, người Cộng Hòa da đen duy nhất trong Thượng Viện, được mô tả là có ủng hộ nhiệt tình.

--- Trong khi chơi ở một sân chơi công viên Rego Park ở Queens, New York, cùng bạn hữu đầu tháng này, cậu Leting Cai, 15 tuổi, bị 2 cậu vị thành niên khác tới gây sự, rồi 1 cậu mắng Cai bằng các chữ miệt thị người gốc Á. Cai nói "mày ngon thì nói lại xem," thì cậu kia gọi thêm mấy bạn khác tới bao vây. Thế là Cai bị 5 cậu bao vây, liền bước đi, thì bị vây đánh, theo tin đài ABC7.

Cai kể là họ đánh thực, như muốn giết Cai. Cảnh sát nói đã bắt 3 trong nhóm 5 vị thành niên, 2 cậu 14 tuổi và một cô 18 tuổi. Họ sẽ bị truy tố về khinh tội tấn công và quấy nhiễu. Bây giờ, ban đặc nhiệm tội thù ghét Ty Cảnh Sát New York đang điều tra.

--- CDC cho biết những người đã chích ngừa đầy đủ thì không cần mang khẩu trang hay là đứng giãn cách trong các hoạt động ngoài trời hay trong nội thất, dù lớn hay nhỏ. Dù vậy, người chích ngừa đầy đủ nên tiếp tục mang khẩu trang trong khi du hành bằng phi cơ, xe buýt, xe lửa, cũng như khi vào bệnh viện, nhà dưỡng lão và nhà tù.

--- Anthony Fauci, cố vấn trưởng y tế của TT Biden, nói rằng trường học mùa thu này nên mở ra đầy đủ, bình thường, 5 ngày/tuần. Fauci nói như thế khi được Jake Tapper phỏng vấn trên đài CNN, rằng Fauci đồng ý với Giám đốc CDC Rochelle Walensky và chủ tịch Liên Đoàn Giáo Viên Hoa Kỳ (American Federation of Teachers) rằng trường học vào mùa thu này nên 100% mở cửa và sinh viên nên trực tiếp vào trường 5 ngày/tuần.

--- Dân biểu Cộng Hòa Elise Stefanik (New York) đã được bầu hôm Thứ Sáu vào chức vụ lãnh đạo cao hàng thứ 3 trong Cộng Hòa Hạ Viện, sau khi Dân biểu Liz Cheney bị truất phế khỏi chức vụ này hôm Thứ Tư. Stefanik, 36 tuổi, là người trung thành với Trump, và đã chụp lấy các lời Trump bịa đặt về "gian lận" bầu cử 2020.

Dân Biểu Cộng Hòa Liz Cheney nói hôm Thứ Sáu là sẽ "tập trung tái xây dựng" Cộng Hòa, sau khi bị tước chức vụ lãnh đạo cao hàng thứ 3 trong Cộng Hòa Hạ Viện. Bà nói với báo NH Today rằng bà không "gạt bỏ mọi thứ ra nghị trình" về khả thể ra ứng cử Tổng Thống 2024, nhưng thêm rằng bà chưa tập trung năng lực vào việc đó bây giờ. Bà bị tước bỏ chức lãnh đạo hàng thứ 3 Cộng Hòa Hạ Viện vì nói rằng Trump đã kích động bạo loạn ngày 6/1/2021 và rằng Biden thắng cử Tổng Thống rất minh bạch, công bằng.

--- Hầu hết cư dân California chấp thuận cách Thống Đốc Gavin Newsom làm việc cho hệ thống giáo dục K-12 (từ mẫu giáo tới lớp 12) trong thời đại dịch, theo bản khảo sát thực hiện bởi Viện Chính Sách Công California (Public Policy Institute of California) hội ý 1,602 người thành niên California từ 1/4 tới 14/4/2021.

.

. 57% người thành niên, 64% phụ huynh học sinh trường công hài lòng với Newsom về giáo dục K-12.

. 41% người thành niên nói không hài lòng.

. 3% nói không biết rõ.

. hơn 8/10 nghĩ rằng con em họ tệ hơn về học lực vì học trực tuyến qua mạng thời dịch, lo nhất là các khu vực dân nghèo và thành phần HS còn học tiếng Anh.

. 6/10 nói họ lo ngại vì các trường K-12 tại California vào mùa thu này sẽ không mở cửa đầy đủ như trước thời dịch.

. 75% người thành niên, 76% phụ huynh trường công nói muốn có kỳ thi cuối năm để đo lường tác hại của đại dịch lên học lực các em.

--- Con trai Rudy Giuliani (cựu Thị Trưởng New York City, cựu luật sư riêng của Trump) đã lên đài truyền hình Nga, đưa ra các thuyết âm mưu về chuyện FBI điều tra ông bố. Cậu Andrew Giuliani lên án an ninh Mỹ đã tin tặc vào tài khoản mạng iCloud của Rudy Giuliani (thực tế, FBI vào xem là theo trát tòa cho phép).

Cậu Andrew Giuliani nói rằng Bộ Tư Pháp (của Biden) đã chính trị hóa vấn đề để nhắm điều tra những người ủng hộ Trump, "Đó là những người ủng hộ Trump mạnh mẽ và vài người không phải ủng hộ Trump. Họ không muốn sống trong 1 đất nước nơi có một Bộ Tư Pháp sẽ chính trị hóa 1 điều gì đó nhắm vào luật sư riêng của một cựu Tổng Thống để rồi họ sẽ bị Bộ Tư Pháp rình mò."

--- Các viên chức quận Palm Beach County, Florida, đang suy tính sẽ bảo vệ Trump trong trường hợp Biện Lý Cy Vance của Manhattan, thành phố New York, ra lệnh truy tố Trump trong khi Trump cư ngụ ở Mar-A-Lago. Trường hợp Trump bị truy tố ở New York, Thống Đốc Ron DeSantis của Florida có thể dùng 1 luật tiểu bang để bảo vệ Trump, không cho cảnh sát tới dẫn độ Trump giải về New York.

Joe Abruzzo, thư ký tòa án quận Palm Beach County, nói rằng Thống Đốc Florida có quyền ký lệnh duyệt lại, và có thể có quyền bác bỏ lệnh dẫn độ từ nơi khác. Một điều khoản trong luật dẫn độ xuyên bang của Florida cho Thống Đốc DeSantis thẩm quyền điều tra xem người bị truy tố (trường hợp này, là Trump) có phải hay không trình diện cảnh sát từ 1 tiểu bang khác.

Tuy nhiên vấn đề là, Trump dự tính dọn về sân golf tại thành phố Bedminster, New Jersey, trong khi sân golf Mar-A-Lago sẽ đóng cửa mù hè năm nay. Luật về dẫn độ của New Jersey tương tự luật Florida, nhưng Thống Đốc New Jersey là Phil Murphy thuộc Đảng Dân Chủ, nhiều phần sẽ không can thiệp.

--- Tuy nhiên, Andrew Weissmann, cựu luật sư của FBI và là cựu công tố phụ giúp Robert Mueller điều tra về Trump, nói rằng Thống Đốc Florida có thể chống luật dẫn độ để bảo vệ Trump, nhưng hậu quả sẽ có: hễ điều tra hình sự, dù được Thống Đốc Florida bảo vệ, thì Trump không thể nào ra ứng cử Tổng Thống nữa, vì hễ bước chân ra ngoài lãnht hổ Florida là bị bắt liền.

Công tố New York cũng khám phá ra các chi phiếu do Trump ký để chi trả cho các cháu của Allen Weisselberg đi học một trường "prep school" (trường luyện thi vào đại học) ở New York. Ưu đãi này là vì con trai của Weisselberg điều hành 1 sân trượt băng cho Trump. Nhưng các chi phiếu này và tương tự, cũng như cho ở căn chung cư miễn phí, theo luật Mỹ là gian lận tài chánh để trốn thuế. Người ta đoán Biện Lý Cy Vance sẽ truy tố Trump năm nay, vì Vance sẽ mãn nhiệm cuối năm nay (2021) và có ý về hưu.

--- Chuyện này ở tiểu bang Iowa: Viet Tran, 1 người gốc Việt hỗ trợ phong trào Black Lives Matter, đã được chánh án Jeffrey Farrell tuyên xử không phạm luật khi phổ biến một bản tin nội bộ cảnh sát khi trả lời phỏng vấn của đài truyền hình WOI-TV.

Trong cuộc biểu tình bên ngoài nhà tù quận hồi tháng 7/2020, Tran nói về và đưa ra bản tin nội bộ cảnh sát khi nói trên TV, bản tin có hình của 13 nghi can bị truy nã vì đập phá 1 xe cảnh sát trong cuộc biểu tình ngày 20/6/2020 bên ngoài 1 siêu thị. Thế là Viet Tran bị bắt từ mùa hè 2020 về cáo buộc phổ biến dữ kiện tình báo mà không được cho phép, một tội có thể bị 5 năm tù.

Trần trước đó đã bị giam 3 tuần lễ, sau khi bị bắt về truyt ố từ mùa hè 2020 nhưng rồi được 1 chánh án cho thả với điều kiện theo dõi bằng cách mang 1 máy GPS. Chánh án Farrell hôm Thứ Năm 13/5/2021 nói rằng bản tin đó không phải là tin mật tình báo gì, mà chỉ là "dữ kiện điều tra hình sự" vì nói về những hành vi hình sự đã xảy ra trước đó.

--- Tiểu bang Arizona ra thêm luật mới bảo vệ các công ty sản xuất súng khỏi bị thưa kiện. Thống Đốc Doug Ducey vừa ký luật nói rằng tiểu bang bảo vệ các tiệm bán súng là "thiết yếu" cũng như bảo vệ các hãng làm súng và các hội súng như National Rifle Association khỏi bị kiện từ những người bị súng bắn bị thương hay từ gia đình người bị bắn chết.

Dân biểu tiểu bang Quang Nguyen (Cộng Hòa-Prescott Valley) nói rằng luật mới của Arizona cần thiết vì Tổng Thống Joe Biden từng nói là bạo lực súng nằm trong nghị trình của ông và có thể sẽ ra luật siết về súng. Nguyen nói: "Một phần việc làm của tôi trong cương vị Dân biểu tiểu bang là bảo vệ kinh doanh và việc làm, Và tôi tin luật mới [của Arizona] sẽ làm như thế."

DB/TB Quang Nguyen nói ông sinh tại Việt Nam vào năm 1962, định cư vào Mỹ sau chiến tranh: "Tôi biết thế nào phải sống trong một đất nước không có Tu Chính Án Thứ 2 (về quyền dùng súng). Tôi đã thấy người ta chết mà không có khả năng tự vệ cho chính họ."

--- HỎI 1: Có phải tiểu bang Ohio mở lô xổ số 1 triệu đô cho người chích ngừa?

ĐÁP 1: Đúng thế. Tại Ohio, bạn chích ngừa, vừa được bảo vệ khỏi dịch COVID-19, vừa cho bạn dự cuộc xổ số có giải độc đắc 1 triệu đôla: sẽ có 5 người trúng giả, mỗi người lãnh 1 triệu đôla, trong chương trình có tên là xổ số "Vax-a-Million." Trong khi chích ngừa vẫn làm nhiều người do dự, tiểu bang Ohio nghĩ ra độc chiêu: chích ngừa sẽ có cơ hội thành triệu phú. Vào ngày 12/5/2021, Thống Đốc Mike DeWine công bố chương trình “Vax-a-Million”: tiểu bang Ohio sẽ trao 5 giải độc đắc, mỗi giải trị giá 1 triệu đôla, cho 5 người thành niên (từ 18 tuổi trở lên).

. Đối với giới trẻ vị thành niên (dưới 18 tuổi), Ohio sẽ có giải học bổng đại học toàn phần.

. Xổ số sẽ xổ vào các ngày Thứ Tư trong 5 tuần lễ liên tục, kể từ ngày 26/5/2021, để chọn người thắng giải 1 triệu đôla. Chi tiết ở:

https://www.snopes.com/fact-check/ohios-covid-vaccine-lottery/

--- HỎI 2: Các hãng hàng không sẽ không cho người đã chích ngừa bay vì sợ máu đóng cục?

ĐÁP 2: Không hề cấm, cũng không nguy hiểm gì. Bản tin từ thông tấn ABC Úc Châu nói nhiều tin đồn nhảm nói các hãng hàng không sẽ không cho người đã chích ngừa bay vì sợ máu đóng cục nhưng thực tế là không cấm, cũng không nguy hiểm gì. Các hãng hàng không Qantas và Virgin Australia lập tức bác bỏ các tin đồn nhảm. Xm chi tiết ở:

https://www.abc.net.au/news/2021-05-14/airlines-debunk-vaccinated-travellers-ban-rumours-coronacheck/100134084

.