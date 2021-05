Chép 2 đoạn văn, không ghi nguồn, Bob Caslen mất chức Viện trưởng đại học University of South Carolina - Mỹ nghi Nga đã dùng vũ khí mật làm hư não 130 nhà ngoại giao, gián điệp Mỹ - DB Cộng Hòa: không có bạo loạn 6/1/2021, chỉ có du khách vô xem, chụp hình

Tennessee: cầu Hernando de Soto Bridge nứt, phải đóng toàn bộ giao thông đường bộ và đường thủy quanh cầu.



QUẬN CAM (VB- 13/5/2021) --- Cộng Hòa Hạ Viện đã tẩy trắng lịch sử, nhằm làm giảm tầm nguy hiểm của trận bạo loạn ngày 6/1/2021 trong buổi điều trần hôm Thứ Tư 12/5/2021, trong khi Dân Chủ chất vấn các cựu viên chức chính phủ TRump về cách đáp ứng để đối phó trận tân công vào tòa nhà Quốc Hội.



Ủy Ban Giám Sát và Cải Tổ Hạ Viện nghe điều trần từ cựu quyền Bộ Trưởng Tư Pháp Jeffrey Rosen và cựu quyền Bộ Trưởng Quốc Phòng Christopher Miller, hai người đều phục vụ trong chính phủ Trump vào ngày 6/1/2021. Tư Lệnh Cảnh Sát Thủ Đô Robert Contee cũng điều trần.



Người biểu tình đã xông vào, xô xát với rào cảnh sát, chạy tràn ngập tòa nhà Quốc Hội ngay sau khi Trump kết thúc bài diễn văn sáng 6/1/2021 với lời kêu gọi những người yêu nước hãy "chiến đấu" như tiền nhân đã xây dựng nước Mỹ. Lúc đó, Phó Tổng Thống Mike Pence và các dân cử có mặt tại Quốc Hội để xác minh phiếu thắng cử Tổng Thống của Joe Biden.



Nhiều dân biểu Cộng Hòa hôm Thứ Tư nói buổi bạo động ngày 6/1/2021 không phải "nổi loạn". Dân biểu Cộng Hòa Andrew Clyde gọi đó là "đám đông vô kỷ luật. Xem TV về những người xông vào tòa nhà Quốc Hội, đi bộ xuyên qua chính điện Statuary Hall, mọi ngườit uần tự tới đứng chụp hình các nơi. Nếu quý vị không xem các băng video trong ngày 6/1/2021, quý vị nghĩ thực sự chỉ là chuyến đi du khách vào xem bình thường."



Clyde không nhắc tới kết quả rằng bạo động ngày 6/1/2021 đã làm cho 140 cảnh sát bị thương, 1 cảnh sát chết trong ngày sau trận tấn công, 2 cảnh sát chết vì tự từ sau đó. Trong khi đó, quyền Bộ Trưởng Quốc Phòng Miller thú nhận rằng nếu không có bài diễn văn và lời sách động của Trump, hẳn là sẽ không có tấn chiếm tòa nhà Quốc Hội.



--- Chuyện này ở Sydney, Úc châu. Một anh nghiện ma túy tên là Khanh Xuan Pham, 40 tuổi, đã bị thẩm phán Helen Wilson tuyên án ít nhất 22 năm tù vì đã cắt "chim" và rồi chặt xác 1 người tên là Goran Stevanovic. Wilson nói là không hiểu nổi cái dã man khi Pham đâm Stevanovic tới chết trong căn chung cư của hung thủ vào tháng 1/2019, rồi chặt xác nạn nhân làm nhiều mảnh, lột da và rồi "cắt chim" từ xác Stevanovic. Chuyện xảy ra sau khi Stevanovic tới nhà Pham để mua ma túy.



Mẹ của Pham khi tới căn chung cư để thăm con, xem tình hình sức khỏe con ra sao, khi thấy mùi hôi nên vô phòng tắm ngó, thì thấy xác đã bị phân thây của Stevanovic trong bồn tắm, kinh hoàng khi thấy các cơ phận nạn nhân đã rời ra, chất chồng.



--- Một nhóm hơn 150 viên chức Cộng Hòa loan báo thành lập 1 phong trào chính trị mới, nhằm đẩy ảnh hưởng Trump ra khỏi Cộng Hòa, và kêu gọi cải tổ đảng. Nỗ lực đưa ra vài giờ sau khi Dân Biểu Liz Cheney bị tước bỏ chức vụ lãnh đạo cao hàng thứ 3 trong Cộng Hòa Hạ Viện vì tội nói lên sự thật mà chánh án 63 phiên tòa đã nói: không hề có gian lận bầu cử 2020, rằng Trump thua phiếu Biden nhiều triệu phiếu và đã thât cử.



Lãnh đạo nỗ lực mới là Evan McMullin (từng là cựu ứng cử viên Tổng Thống độc lập 2016) và Miles Taylor (cựu viên chức trong chính phủ Trump và là tác giả 1 sách về thời kỳ Trump). Tham dự có Bill Weld (cựu Thống Đốc Massachusetts), Mark Sanford (cựu Thống Đốc South Carolina), 27 cựu Dân Biểu Cộng Hòa, và nhiều cựu quan chức chính phủ Trump, như Anthony Scaramucci, Elizabeth Neumann, John Mitnick.



--- Dân Biểu Cộng Hòa Marjorie Taylor Greene đã chơi kiểu giang hồ: bước ra gây sự Dân Biểu Dân Chủ Alexandria Ocasio-Cortez (AOC) ngoài tòa nhà Hạ Viện chiều Thứ Tư. AOC bước ra trước, Greene bước ra sau. Greene hô lớn 2 lần: “Hey Alexandria.” Nhưng AOC vẫn bước đi, nên Greene chạy nhanh tới và hô những lời cáo buộc AOC, bảo là muốn tranh luận công khai với AOC.



Greene la hét: "Bà không bận tâm gì tới dân Mỹ cả. Tại sao bà ủng hộ bọn khủng bố và Antifa?" Dân biểu AOC đưa 2 tay lên đầu ra dáng thất vọng. Văn phòng của AOC đã báo cáo lên Trưởng Ban Bảo Vệ Hạ Viện (Sergeant at Arms). Sau đó, DB Greene cũng lên mạng xã hội ngay trong ngày để nói rằng AOC lạnh cẳng vì "sợ tranh luận" với DB Greene, và chụp mũ AOC là cảm tình viên của khủng bố chống Mỹ. Phần lớn dư luận trên mạng liền bênh vực AOC, không ưa kiểu giang hồ chợ búa của Greene.



--- Những người đạo văn tại VN nên chú ý tin này: Bob Caslen đã từ chức cương vị Viện trưởng đại học University of South Carolina sau khi thú nhận đã đạo văn, chép lại 2 đoạn văn vào bài diễn văn cuối niên khóa của ông mà không ghi nguồn. Hội Đồng Khoa đã chấp thuận đơn từ chức của Caslen, trong bản thông báo đưa ra hôm Thứ Tư.



Trong lá thư tuần này gửi sinh viên và ban giám hiệu, Bob Caslen viết rằng ông "thực sự rất tiếc" vì đã chia sẻ một trích dẫn từ Đô Đốc William McRaven, người chỉ huy trận tấn kích hạ sát Osama bin Laden. Trích dẫn đó có nguồn từ bài nói chuyện của McRaven trước sinh viên tốt nghiệp University of Texas năm 2014. Caslen xác nhận ông chép 2 đoạn văn của McRaven mà không ghi nguồn trong bái diễn văn Caslen đọc hôm Thứ Sáu.



--- Từ thiện là tốt đẹp. Nhưng xin coi chừng từ thiện dỏm. Báo QĐND từ Hà Nội ghi rằng Bộ Công an VN vừa phát cảnh báo thủ đoạn tạo lập Fanpage (trên mạng xã hội Facebook) để kêu gọi từ thiện rồi chiếm đoạt tiền ủng hộ của các nhà hảo tâm. Số tiền các đối tượng đã chiếm đoạt lên đến hàng chục tỷ đồng. Theo đó, các đối tượng tạo lập các trang Fanpage, như: Chia sẻ vì người nghèo; Hỗ trợ trẻ em; Quỹ bảo trợ trẻ em; Chia sẻ yêu thương; Kết nối yêu thương... rồi đăng tải các bài viết, tạo dựng những nội dung không có thật... rồi đăng tải các bài viết kêu gọi cộng đồng mạng giúp đỡ.



Tinh vi hơn, đối tượng còn sử dụng các bài báo viết về những hoàn cảnh khó khăn đã được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng để dẫn nguồn rồi cài số tài khoản ngân hàng do các đối tượng tạo lập để tiếp nhận nguồn tiền ủng hộ. Các bài viết được các đối tượng đăng tải trên mạng xã hội đã thu hút hàng chục nghìn người quan tâm theo dõi, gửi tiền ủng hộ từ 50 nghìn đồng đến 5 triệu đồng. Tuy nhiên, sau khi tiếp nhận số tiền trên, chúng không bàn giao cho các gia đình gặp hoàn cảnh khó khăn mà chiếm đoạt làm của riêng; hoặc chỉ chuyển một phần rất nhỏ để làm hình ảnh nhằm tiếp tục “kêu gọi từ thiện”... Bộ Công an đề nghị người dân cần nâng cao cảnh giác trước các thủ đoạn nêu trên.



--- Bản tin CafeF hôm Thứ Năm ghi rằng vào ngày 13/5/2021, Ngân hàng Thế giới (WB) đã công bố báo cáo cập nhật dữ liệu kiều hối toàn cầu tháng 5/2021. Theo đó, tổ chức này đã điều chỉnh ước tính lượng kiều hối về Việt Nam năm 2020 từ mức 15,7 tỷ USD trong báo cáo hồi tháng 10/2020 lên đến 17,2 tỷ USD. Đặc biệt, Việt Nam tiếp tục nằm trong top 10 quốc gia nhận kiều hối nhiều nhất thế giới.



Nếu không tính Trung Quốc thì lượng kiều hối nhận về tại các nước thu nhập thấp và trung bình còn lớn hơn tổng mức đầu tư ngoài nước và nguồn viện trợ chính thức gộp lại. WB viết: "Điều này thể hiện vai trò rất quan trọng của nguồn lực kiều hối đối với phát triển".



Tính riêng khu vực Đông Á - Thái Bình Dương, Việt Nam xếp thứ 3, chỉ sau Trung Quốc và Philippines. Xét theo quy mô tương đối với nền kinh tế, lượng kiều hối về Việt Nam năm 2020 tương đương 5% GDP, cũng nằm trong top 10 thế giới. Năm 2019, lượng kiều hối về Việt Nam là 17 tỷ USD, tương đương 6,5% GDP.



--- Bộ Quốc Phòng Mỹ nghi rằng tình báo quân đội Nga (GRU) đang sử dụng một loại vũ khí bí mật để tấn công một số nhà ngoại giao Mỹ làm việc ở Cuba và Trung Quốc. Người bị tấn công sẽ gặp nhiều vấn đề sức khỏe, vài trường hợp là bị hư não. Trong vòng 5 năm, có tổng cộng 130 nhà ngoại giao, chiến binh, gián điệp Mỹ tại các tòa đại sứ Mỹ ở hải ngoại như dường vô cớ bị suy sụp sức khỏe, hư não.



Theo báo New York Times, các vụ tấn công tiếp tục xảy ra ở khắp thế giới và vào Châu Âu. Mỹ nghi GRU là thủ phạm. Từ tháng 12/2020, có thêm 3 gián điệp CIA bị tấn công và bây giờ sức khỏe thê thảm. Một trường hơp xảy ra trong 2 tuần qua, và tất cả các viên chức bị tấn công phải chữa trị ngoại chẩn ở bệnh viện Walter Reed National Military Medical Center hay y viện khác.



Trong 1 trường hợp, vào năm 2019, trước đó chưa từng như thế, 1 sĩ quan quân đội làm việc ở hải ngoại lái xe vào một ngã tư, rồi đột nhiên bị tràn ngâp vì nhức đầu và muốn ói, theo lời kể của 4 viên chức được báo cáo về chuyện này, theo bản phúc trình. Cậu con trai 2 tuổi của viên sĩ quan, ngồi nơi ghế sau, bắt đầu khóc. Sau khi viên sĩ quan lái xe ra khỏi ngã tư đó, thì cảm giác muốn ói ngưng. và cậu bé ngừng khóc. Cả bố và con đều được chăm sóc sức khỏe bởi chính phủ, nhưng chưa rõ tai hại lâu dài thế nào.



Chính phủ Biden vẫn chưa quyết định là ai, hay cái gì gây ra các cuộc tấn công sức khỏe đó. Mặc dù vài quan chức quốc phòng Mỹ tin rằng sở quân báo Nga GRU hẳn là đứng sau trường hợp cậu bé 2 tuổi khóc, và chứng cớ cho thấy hung thủ là Nga trong các trường hợp khác, tình báo Mỹ vẫn chưa kết luận nguyên nhân gây bệnh, hay là có cường quốc hung hiểm nào trong các vụ tấn công sức khỏe này. Nga đã chối là không dính gì.



--- Một cậu bé gốc Á 6 tuổi tại thị trấn Syosset, NY đã bị tấn công bởi các học sinh khác, những bọn trẻ khác quy lỗi cậu bé là nguyên nhân COVID-19 và đòi hỏi cậu bé về lại "quê nhà của cậu bé" hồi tuần trước. Vụ đó xảy ra trong giờ ra chơi ngày 6/5/2021 tại trường trung học cơ sở South Woods Middle School, khi 1 học sinh xô cậu bé, 1 học sinh khác đấm vào cậu bé, rồi bọn trẻ bảo "Mày về quê nhà mày đi nhé."



Dữ kiện mới từ Bộ Giáo Dục New York cho thấy 52% học sinh trong học khu Syosset Central School District là da trắng, và 40% là gốc Á. Các viên chức trường đang điều tra, phỏng vấn hơn 2 tá cá nhân liên hệ, theo đài WABC. Cảnh sát Nassau nói rằng ba mẹ cậu bé gốc Á không muốn truy tố chuyện này.





--- Chủng sinh Peter Trần Quốc Ngữ đã chết trong một tai nạn kiểu đụng rồi bỏ chạy ở khu East Side của thành phố Manhattan, theo lời các viên chức Công Giáo trong Giáo phận Metuchen. Báo NJ nói rằng Tran đang học để làm linh mục, đã chết khi băng qua đường ở New York City đêm Thứ Ba 11/5/2021 lúc 10:15 p.m. giờ đêm.



Kẻ lái xe bỏ chạy được cảnh sát mô tả là say rượu, đã bị bắt thời gian ngắn sau đó. Jonathan Sutherland, 23 tuổi, lái chiếc xe đen hiệu Honda Accord 2007 đã phóng xe bỏ chạy sau khi đụng Peter Trần Quốc Ngữ, nhưng khoảng 20 phút sau thì bị bắt khi xe hư trên đường FDR gần góc E. 53rd Street. Sutherland bị thương nhẹ, được vào bệnh viện chăm sóc, và bị truy tố về tội ngộ sát, tội xe đụng rồi bỏ chạy.



Tran, 29 tuổi, sinh tại An Giang. Trước khi vào Mỹ năm 2017, Tran tốt nghiệp Đại Học An Giang bằng Cử nhân Văn Học Anh và làm việc trong cương vị giáo viên Anh văn. Trước khi vào học ở chủng viện Seton Hall, Tran cư ngụ tại Saint John Vianney House of Discernment ở Highland Park, nơi chiêm nghiệm xem có nên vào đời sống linh mục hay không, rồi vào chủng viện Saint Vincent Seminary ở Latrobe, Pennsylvania, năm 2018, rồi vào học ở Immaculate Conception Seminary tại South Orange năm kế tiếp.

Giáo phận Metuchen cho biết dự kiến thi thể của Tran sẽ chở về Việt Nam cho gia đình an táng.



--- Các viên chức giao thông tiểu bang Tennessee hôm Thứ Ba 11/5/2021 khám phá ra một vài vết nứt trầm trọng trên một cấu trúc hạ tầng lớn, và ra lệnh đóng toàn bộ chiếc cầu Hernando de Soto Bridge trên xa lộ Interstate 40 tại Memphis, Tennessee, ngay hôm Thứ Ba để sửa khẩn cấp, dự kiến sẽ mất nhiều tháng mới sửa xong.



Vết nứt khám phá trong cuộc kiểm tra thường kỳ mỗi 2 năm. Không chỉ đóng cầu toàn bộ, Bộ Giao Thông Tennessee cũng sẽ đóng toàn bộ đường sông dưới cầu để phòng hờ nguy hiểm. Các lối đi vòng sẽ mở ra tại cả 2 tiểu bang Tennessee và Arkansas nơi 2 đầu xa của cầu này. Các viên chức không đưa ra ước tính sẽ đóng cầu bao lâu.







Hiện thời đang có ít nhất 24 tàu trong tổng số 346 tàu đang chờ lưu thông đường thủy ở cả 2 đầu sông Mississippi River. Bộ Giao thông nói mỗi ngày có hơn 50,000 xe chạy qua cầu nói trên.



--- HỎI 1: Sở Thống Kê Hoa Kỳ xác nhận có mâu thuẫn trong tổng số cử tri trong bầu cử 2020?



ĐÁP 1: Sai. Sở Thống Kê không hề xác định có vấn đề trong kết quả bầu cử 2020. Lý do có tin vịt này đưa ra vì bản khảo sát thăm dò (survey) của Sở Thống Kê cho thấy số người báo cáo rằng họ đã đi bầu trong bầu cử 2020 thì ít hơn con số phiếu bầu trong chức vụ Tổng Thống. Nhưng sai biệt này (chênh lệch số phiếu và số báo cáo) không thể là yếu tố suy luận được, vì có hơn 36 triệu người không hề báo cáo là họ có bầu hay không bầu.

. Theo con số Sở Thống Kê đưa ra tháng 4/2021 thì có 154,628,000 người từ 18 tuổi trở lên báo cáo họ đã bầu phiếu trong tháng 11/2020, trong khi đó 40,561,000 người báo cáo là họ không đi bầu. Nhưng có hơn 36 triệu người, khoảng 36,404,000 người — không trả lời là họ có bầu hay không. Đâu có phải người dân Mỹ nào cũng ưa trả lời các bản thăm dò. Do vậy là chênh lệch 4 triệu người, nằm giữa những người báo cáo họ đã bầu và hơn 158,400,000 triệu phiếu bầu Tổng Thống tháng 11/2020. Không trả lời được vì không ai biết nhóm 36 triệu người không trả lời Thống kê là họ đã bầu hay không. Ngắn gọn: không có gì sai trái trong bầu cử, khi dựa vào số phiếu chênh lệch. Xem:

https://www.politifact.com/factchecks/2021/may/12/facebook-posts/no-census-bureau-didnt-confirm-problem-2020-electi/



--- HỎI 2: Có phải Mỹ lo Bắc Hàn bắn bom hóa học vào Mỹ và Nam Hàn?



ĐÁP 1: Đúng thế. Jennifer Walsh, quyền Thứ Trưởng Quốc Phòng Hoa Kỳ, nói rằng Mỹ và Nam Hàn có cơ nguy bị Bắc Hàn bắn vũ khí giết người hàng loạt. Mỹ nói rằng Bắc Hàn có từ 2,500 tới 5,000 tấn, gồm 20 loại vũ khí hóa chất độc. Ước tính là 50,000 người trong thủ đô Seoul của Nam Hàn sẽ chết nếu Bắc Hàn dùng chỉ 1 kilogram chất anthrax. Xem chi tiết:

http://english.chosun.com/site/data/html_dir/2021/05/06/2021050601395.html



