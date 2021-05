Kiều hối về Sài Gòn năm nay dự kiến kỷ lục mới: đạt 6,5 tỷ USD

.

- DB Cheney mất chức lãnh đạo Cộng Hòa vì lập lại lời 63 phiên tòa: Trump chỉ bịa đặt

- DB Cheney: vì Hiến Pháp và lý tưởng Cộng Hòa, sẽ cản lối Trump vào Bạch Ốc

- 100 Cộng Hòa truyền thống: có thể lập đảng thứ 3 vì Cộng Hòa đã thành Đảng Trump

- New York: nhiều dấu hiệu Biện Lý Vance sẽ truy tố Trump, kéo ra tòa

- các LS: đời Trump chưa từng giúp ai tiền, sao Giuliani xin giúp tiền pháp lý được

- 1 GS luật: Cộng Hòa các tiểu bang ra luật siết quyền bầu cử, sẽ thắng lưỡng viện 2022, sẽ luận tội Biden tháng 2/2023

- Mỹ: sẵn sàng tặng thuốc chích ngừa COVID và viện trợ nhân đạo Bắc Hàn

- thiếu xăng, giá tăng: 1,000 trạm xăng vùng Đông Nam Hoa Kỳ thiếu xăng

- đại dịch: 87,000 người/năm chết vì thuốc gây nghiện quá liều, tăng 29%

- HS tiểu bang Illinois hy vọng sẽ học thêm môn lịch sử người Mỹ gốc Á

- California: 2 vụ nổ súng, 2 cảnh sát chết, cảnh sát thứ ba bị thương

- 3 quận Nam California: nhiều xe bị đạn cao su bắn bể kiếng khi chạy ở xa lộ

- kiều hối về Sài Gòn năm nay dự kiến kỷ lục mới: đạt 6,5 tỷ USD

- HỎI 1: Có phải cô Chelsea Clinton đã phóng tweet về Chúa Jesus và hội Planned Parenthood? ĐÁP 1: Không hề có.

- HỎI 2: Một người mặc bộ áo bay đã phóng lên bầu trời Đài Loan? ĐÁP 2: Đúng thế.

.

QUẬN CAM (VB-12/5/2021) --- Công ty điều hành hệ thống dẫn xăng dầu Colonial Pipeline hy vọng hồi phục lại phần lớn hoạt động vào cuối tuần này. Cho tới lúc đó, CBS nói, chính quyền và các chuyên gia ngành dầu báo động rằng cơ nguy xăng dầu thiếu tại một số nơi ở Hoa Kỳ.

.

Hôm Thứ Ba, nhiều hàng xe nối nhau tại nhiều trạm xăng, đặc biệt ở vùng Đông Nam Hoa Kỳ. Một số trạm thiếu xăng, một số trạm tăng giá. S&P's Oil Price Information Service nói có hơn 1,000 trạm xăng cho biết thiếu xăng. AP giải th1ich vì nhiều cây xăng bán ra bây giờ lượng xăng gấp 3 hay gấp 4 lần bình thường.

.

--- Nếu bạn lái xe trên một vài xa lộ Nam California, hãy cẩn trọng: cảnh sát đang truy tìm 1 người đã bắn vỡ kiếng xe của ít nhất là 2 xe trên xa lộ 91 Freeway ở khu vực Corona-Riverside hôm Thứ Ba 11/5/2021. Cảnh sát nói một xe van trắng hiệu GMC Safari bể kiếng xe vì đạn cao su từ loại súng BB khoảng 6 p.m. khi chạy làn hướng đông ở xa lộ 91.

.

Vụ bắn khác xảy ra 1 giờ sau đó. Một người lái chiếc xe trắng hiệu Jeep Wrangler về hướng đông, nơi phía đông của đường Tyler Street, thì nghe nổ bốp 1 tiếng rồi kiếng sau xe bể tan tành. Cảnh sát cũng điều tra vụ bắn bể kiếng xe khác ở thị trấn Riverside.

.

Hôm Thứ Hai 10/5/2021, một loạt vụ bắn bể kiếng xe lúc 5 a.m. trong cung khu vực xa lộ 91 Freeway gần Main Street và Lincoln Avenue. Một số vụ bắn bể kiếng xe các tuần gần đây là ở quận Los Angeles và Quận Cam, kể cả 1 vụ trên 405 Freeway ở Quận Cam. Như thế, nên cảnh giá khi vào xa lộ ở 3 quận khu vực này.

.

--- Học sinh tiểu bang Illinois hy vọng sẽ học thêm môn học về lịch sử người Mỹ gốc Á. Thượng Viện Illinois đang được thúc giục thông qua dự luật TEAACH Act, ghi dấu Illinois là tiểu bang đầu tiên thêm môn học lịch sử người Mỹ gốc Á vào chương trình. Nhiều sự kiện đau đớn và vinh quang sẽ được dạy: vụ tống giam người Mỹ gốc Nhật trong Thế Chiến 2, vụ quấy nhiễu kỳ thị gốc Á từ sau đại dịch tới giờ, nhưng cũng sẽ làm nổi bật những khuôn mặt gốc Á đóng góp cho nền dân chủ và lịch sử Hoa Kỳ.

.

Kayla Huynh, một sinh viên hậu cử nhân tại Northwestern University từng học 12 năm đầu từ mẫu giáo tới lớp 12 tại Bloomington, nói rằng cô không có kiến thức về Mỹ gốc Á đã làm cô cô lập khi lớn lên nơi đa số là da trắng. Cô nói chỉ vài điêu cô biết là luôn luôn được dạy về cách người gốc Á đóng góp cho người da trắng, "do vậy tự cảm thấy cô đơn, khi mọi người quanh mình học về lịch sử của họ."

.

--- Dân Biểu Cộng Hòa Liz Cheney chỉ nói những gì các chánh án đã nói trong 63 phiên tòa sau Ngày Bầu Cử 3/11/2021: rằng không hề có bầu cử gian lận, rằng Trump thua phiếu Biden nhiều triệu phiếu, rằng nói "bầu cử gian lận" là nói dối trắng trợn, rằng vu cáo về hệ thống bầu cử Mỹ là phá hoại tận gốc guồng máy dân chủ Mỹ. Nói như chánh án của hàng chục phiên tòa, bây giờ DB Cheney hôm Thứ Tư 12/5/2021 đã bị tước khỏi chức vụ lãnh đạo cao cấp hàng thứ 3 trong Hạ Viện Cộng Hòa.

.

DB Cheney nói với các phóng viên sau khi bị Cộng Hòa tước bỏ chức lãnh đạo hàng thứ 3 Hạ Viện Cộng Hòa rằng bà sẽ vẫn nói lời sự thật, "Chúng ta không thể ôm giữ lời nói dối và ôm giữ Hiến Pháp. Hãy đi tới, đất nước cần sự thật. Tôi vẫn giữ quyết tâm đưa Đảng Cộng Hòa đi tới trước. Đảng này đã bị kéo lùi lại vì các lời nói dối nguy hiểm của cựu Tổng Thống Trump." Bà nói bà sẽ làm mọi thứ có thể để Trump không vào Bạch Ốc tương lai.

.

Trump dùng lời nặng nề, chửi mắng DB Cheney là một kẻ hiếu chiến, một lãnh đạo tồi, một "kẻ lặp lại những lời nói của Dân Chủ" (a major Democrat talking point) --- nhưng than ôi, DB Cheney đâu có nói gì khác với chánh án của 63 phiên tòa, khi các chánh án nói rằng bầu cử Mỹ an toàn tuyệt vời, rằng Trump chỉ bịa đặt khi nói "gian lận bầu cử" đã xảy ra.

.

--- Dự kiến, vào Thứ Năm 13/5/2021, sẽ có bản tuyên bố của hơn 100 người Cộng Hòa truyền thống, nói rằng họ có thể sẽ lập đảng thứ 3 trong khi Cộng Hòa đã trở thành Đảng Của Trump. Một câu từ bản tuyên bố sẽ đưa ra được báo chí trích là: "Khi trong nền cộng hòa dân chủ của chúng ta, thế lực thuyết âm mưu, sự chia rẽ và nền độc tài khởi dậy, nhiệm vụ yêu nước của công dân là hành động cùng nhau bảo vệ cho tự do và công lý."

.

Miles Taylor, cựu viên chức Bộ Nội An của chính phủ Trump và là người giúp làm bản tuyên bố của 100 người Cộng Hòa kỳ cựu, nói đây chỉ là bước đầu, và tương lai có thể sẽ lập đảng thứ 3, nếu thấy cần thiết.

.

--- Bản tin VnExpress cho biết kiều hối về TP Sài Gòn năm nay dự kiến đạt kỷ lục mới. Bất chấp dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, năm nay Sài Gòn dự kiến đón lượng kiều hối cao kỷ lục, đạt 6,5 tỷ USD. Với lượng kiều hối trên, ông Nguyễn Hoàng Minh, Phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước TPHCM cho biết tăng khoảng 7% so với cuối năm ngoái. Ông Minh nói, kiều hối vẫn tăng mạnh trong thời kỳ đại dịch, phần nào giúp giữ tiền đồng ổn định. Ngoài kiều hối tăng, đầu tư trực tiếp nước ngoài và xuất khẩu tăng trong năm nay cũng sẽ giúp đảm bảo nguồn cung ngoại tệ.

.

VnExpress cũng cho biết theo ước tính của Ngân hàng Thế giới (WB), lượng kiều hối toàn cầu năm 2020 giảm khoảng 7%. Lượng kiều hối chuyển về Việt Nam tính đến tháng 10/2020 đạt khoảng 15,7 tỷ USD, thấp hơn 7% so với năm 2019 và cũng là lần đầu tiên giảm trong 10 năm. Trong 5 năm qua, lượng kiều hối gửi về Việt Nam đạt khoảng 71 tỷ USD, tăng trưởng trung bình 6% mỗi năm. Việt Nam là nước nhận kiều hối lớn thứ 9 thế giới năm 2020, xếp thứ ba khu vực Đông Á - Thái Bình Dương, sau Trung Quốc và Philippines.

.

--- Đài CNN dẫn lời hai nguồn tin cho biết Chính phủ TT Joe Biden sẵn sàng cung cấp thuốc chích ngừa COVID-19 và viện trợ nhân đạo cho Bắc Hàn. Bản tin KBS nói rằng một quan chức cấp cao Mỹ cho biết Washington sẵn sàng xem xét đề nghị viện trợ nhân đạo của Bắc Hàn, nhưng với điều kiện là phải giám sát một cách hiệu quả, bảo đảm vật phẩm viện trợ tới được đối tượng đề ra. Điều này có nghĩa là Mỹ có thể viện trợ cho Bắc Hànn với điều kiện là phải được giám sát về việc người dân miền Bắc được tiêm vắc-xin COVID-19.

.

Tuy nhiên, quan chức này cho biết hiện Hoa Kỳ không có kế hoạch chia sẻ vắc-xin cho Bắc Hàn. Bắc Hàn đã từ chối hợp tác với Hội đồng cung cấp vắc-xin quốc tế (COVAX Facility), và cũng từng từ chối đề xuất hỗ trợ đối phó với COVID-19 của Hàn Quốc.

.

--- Cựu công tố liên bang Preet Bharara khu vực New York nói hôm Thứ Ba 11/5/2021 trên làn sóng của ông phát thanh về luật pháp rằng tại sao Rudy Giuliani và những người liên hệ lại xin Trump giúp tiền cho chi phí pháp lý -- điều này sẽ vô ích, vì trọn đời Trump trước giờ chưa từng giúp ai tiền nong gì cả.

.

Trong cuộc thảo luận với cựu công tố Joyce White Vance, Bharara giải thích rằng khi trọn đời TRump chưa từng giúp ai tiền, thì tại sao bây giờ cận kề tuổi 80, Trump có thể rộng lượng để chi tiền pháp lý cho Giuliani được. Bởi vì, "chúng ta nghe hoài chuyện Trump cũng không chịu trả tiền cho các luật sư của Trump mà."

.

Luật sư và là nhà văn James Zirin đã viết tác phẩm "Plaintiff in Chief: A Portrait of Donald Trump in 3,500 Lawsuits" (Tư Lệnh Thưa Kiện: Chân Dung Trump trong 3,500 Đơn Kiện) trong đó Zirin giải thích về cách Trump không trả tiền hóa đơn.

.

Tác giả giải thích với CNN năm 2019: "Người ta thường hỏi tôi, 'làm sao Trump có thể kiện tới 3,500 vụ, hay là bị liên hệ trong 3,500 vụ kiện?' Câu trả lời là, Trump không trả hầu hết chi phí luật sư... Trump không trả tiền luật sự, không trả tiền cho các kiến trúc sư, không trả tiền cho chủ tín dụng, chỉ khai phá sản thôi."

.

--- Trong cuộc phỏng vấn với chuyên gia pháp lý Dhalia Lithwick của báo Slate, cựu công tố Preet Bharara nói rằng ông không có tin mật báo gì về những cuộc điều tra về TRump, nhưng các dấu hiệu lộ ra của Biện Lý Cyrus Vance Jr. tại khu vực Manhattan cho thấy Trump khó bình an nổi.

.

Bharara nói hồ sơ khai thuế của Trump nằm trong tay Biện Lý Cyrus Vance Jr., các công tố đang muốn tìm nhân sự trong nội bộ Trump Organization thú tội, khai hết về TRump. Cy Vance không vận động tái tranh cử. Vance đang thuê 1 công ty điều tra kế toán bên ngoài, đó là điều khác thường. Ông cũng thuê 1 luật sư ngoài chính quyền, Mark Pomerantz, 1 luật sư rất nổi tiếng ở New York, cũng là điều khác thường. Nghĩa là, đã thấy có gì đó. Cầm chắc là Trump sẽ bị truy tố, và có thể sẽ vào tù sớm.

.

--- Lạm dụng thuốc gây nghiện tăng vọt trong thời đại dịch, với 87,000 người chết vì thuốc quá liều trong 12 tháng, tính kết thúc vào tháng 9 --- tức là tăng 29% trong thời gian từ tháng 10/2019 tới tháng 9/2020, theo báo New York Times dựa vào nghiên cứu của công ty WalletHub.

.

Nhóm 10 tiểu bang (tính thủ đô cũng là 1 tiểu bang) có nan đề ma túy nhiều nhất là, nhiều nhất là thủ đô DC: 1. Thủ đô District of Columbia; 2. West Virginia; 3. Missouri; 4. Colorado; 5. New Mexico; 6. Nevada; 7. Delaware; 8. Michigan; 9. Indiana; 10. Kentucky.

.

Ghi nhận: Tiểu bang California hàng thứ 31. Trong khi đó, các tiểu bang ít nghiện ngập nhất là, theo thứ tự ngược, từ số 51: 47. Iowa; 48. Idaho; 49. Minnesota; 50. Utah; 51. Hawaii.

.

--- Hai cảnh sát California đã bị bắn chết, một cảnh sát thứ ba bị thương -- trong vòng 24 giờ, trong 2 vụ riêng biệt, theo lời cảnh sát hôm Thứ Ba. Một cảnh sát ở thị trấn Stockton, Bắc California, đã bị bắn chết sáng Thứ Ba 11/5/2021. Một nam nghi can cũng bị bắn chết trong vụ này. Cảnh sát chưa nói thêm thông tin.

.

Tại thị trấn San Luis Obispo, miền trung California, khoảng 250 dặm (402.34 kilometers) phía nam Stockton, Thám tử Lucas “Luca” Benedetti bị bắn chết vào đêm Thứ Hai trong khi thực hiện 1 lệnh truy nã. Thám tử Steve Orozco bị thương trong vụ nổ súng ở San Luis Obispo. Hung thủ Edward Zamora Giron đã quay súng tự sát.

.

--- Tiến sĩ Jason Johnson, giáo sư tại Morgan State University, trả lời phỏng vấn trên đài MSNBC, chương trình của Nicolle Wallace, hôm Thứ Ba nói rằng nếu quốc hội liên bang không thông qua dự luật bảo vệ quyền bầu cử thì, nếu không có luật này, các luật chèn ép phiếu do Cộng Hòa đưa ra sẽ bảo đảm là Dân Chủ sẽ thua liên tục.

.

Johnson nói dự luật bảo đảm quyền bầu cử của cử tri là trung tâm chiến lược Dân Chủ nên tập trung vào. Bình luận gia Tim Miller của báo Bulwark cũng đồng ý, nói chỉ có luật bảo vệ quyền bầu cử mới bảo đảm vòng bầu cử giữa kỳ 2022 không bị trộm cắp.

.

Johnson nói: "Anh Tim ơi, ai cũng biết tâm địa Cộng Hòa. Họ tuần hành tới tòa nhà Quốc Hội, không phải kiểu tuần hành dân quuyền, kiểu như mấy tháng trước. Ai cũng biết Cộng Hòa không có gì để giấu nổi nữa. Nói thẳng nhé, nếu họ không ra luật siết quyền bầu cử là ưu tiên, thì chớ chờ ới bầu cử 2022. Vì các luật họ đưa ra [ở các tiểu bang] siết quyền bầu cử hiệu lực cho năm 2022, Dân Chủ lúc đó sẽ mất cả Thượng Viện và Hạ Viện và Cộng Hòa sẽ luận tội Joe Biden vào tháng 2/2023. Tôi bảo đảm nhé, Cộng Hòa sẽ làm như thế."

.

--- HỎI 1: Có phải cô Chelsea Clinton đã phóng tweet về Chúa Jesus và hội Planned Parenthood?

.

ĐÁP 1: Không hề có. Nhiều người cực hữu vẫn quen bịa đặt đủ chuyện, phóng lên mạng nhiều chuyện về vợ chồng Bill Clinton và bà Hillary Clinton. Bây giờ, họ nhắm vào cô Chelsea Clinton. Tin phóng lên rằng cô Chelsea Clinton phóng tweet và đưa cả lên mạng Instagram ngày 7/5/2021 và sau đó tweet dỏm này chuyện khắp nơi rằng: "Cô đã viết là, Tổng Giám Mục Salvatore Cordileone đã rất sai lầm khi từ chối Tổng Thống Biden và Chủ Tịch Hạ Viện Nancy Pelosi quyền dự Thánh Lễ Hiệp Thông (Holy Communion) vì cho rằng họ (các lãnh đạo Dân Chủ) đã ủng hộ quyền lựa chọn mà Thiên Chúa đã trao cho người phụ nữ. Nếu Chúa Jesus còn sống hôm nay, ngài sẽ vào làm việc ở hội Planned Parenthood. Hãy đọc Kinh Thánh."

. Nhiều người Công Giáo nổi giận vì tưởng là cô Chelsea Clinton đã dám nói rằng Chúa Jesus nếu còn sống là sẽ xin vào làm việc ở nơi kế hoạch hóa gia đình, cũng có nghĩa là cho phụ nữ quyền phá thai.

. Sara Horowitz, một phát ngôn nhân của cô Clinton, nói với báo USA TODAY qua email rằng cô Clinton không hề phóng tweet đó. Thêm nữa, cũng không hề có báo nào, đài nào loan tin như thế. Khi vào xem trang Twitter của cô Clinton thì không thấy gì cả. Vào ngày 3/5/2021, cô Clinton có phóng 7 tweets, không cái nào nói về Planned Parenthood hay Chúa Jesus.

. Kết luận: Cô Chelsea Clinton không hề nói hay viết gì về chuyện "nếu Chúa Jesus sống lại hay đang sống... là sẽ vào làm việc ở hội Planned Parenthood." Chi tiết ở:

https://www.usatoday.com/story/news/factcheck/2021/05/10/fact-check-fake-chelsea-clinton-tweet-biden-pelosi/5005170001/

.

--- HỎI 2: Một người mặc bộ áo bay đã phóng lên bầu trời Đài Loan?

.

ĐÁP 2: Đúng thế. Chuyện đó xảy ra ở Đài Trung. Một người mặc bộ jetpack bay trên bầu trời thành phố Đài Trung, theo một video chiếu lên mạng TikTok hôm 10/5/2021.

Hình từ video: 1 người khoác áo bay, trên bầu trời Taichung, Đài Loan

.

Báo Taiwan News loan tin video đó dài 15 giây đồng hồ. Sở Hàng Không Dân Sự Đài Loan (Civil Aeronautics Administration) nói là có biết video đó, và sở này đang điều tra. Bởi vì các bộ áo bay jetpacks bị cấm sử dụng ở Đài Loan, bất kể một số nước Tây Âu cho sử dụng áo bay như thế. Sở này nói mặc áo jetback bay ở Đài Loan có thể lãnh án 5 năm tù hay bị phạt $1 triệu Đài Tệ (US$35,917 đôla). Xem băng hình và chi tiết ở đây:

https://www.taiwannews.com.tw/en/news/4200429

.

.