Ngày 20/5/2021, cô Alexandra Huynh có nhiều hy vọng đoạt danh hiệu 2021 National Youth Poet Laureate (Thi Khôi Giới Trẻ Quốc Gia 2021).

- ngày 20/5/2021: Alexandra Huynh hy vọng đoạt danh hiệu Thi Khôi Giới Trẻ Hoa Kỳ

- California: 600$ sẽ gửi trực tiếp, cứu trợ người có lương dưới $75,000/năm

- DB Greene (Cộng Hòa-GA) ra dự luật đuổi BS Fauci vì đã cho bào chế vi khuẩn Covid

- Lý thuyết gia bảo thủ Matt Lewis: Cộng Hoà bám vô Trump là tự sát vì khối da trắng ít học ngày càng co cụm

- Florida: Học khu Trưởng gốc Hoa bị la hét "Đồ Cộng sản, đồ Cộng Hòa giả danh"

- 209/6,000 trường Công Giáo đóng cửa năm 2020, gấp đôi tốc độ gần đây

- 58% người lớn đã chích ít nhất 1 mũi chích ngừa; Dân Chủ ưa chích, Cộng Hòa do dự

- Georgia: Joseph Pham buôn ma túy, bị bắt

- nông trại làm 15,900 người/năm chết yểu

- Oakland: cặp vợ chồng gốc Á bị giựt túi xách

- San Leandro: giễu cợt, xô té cụ gốc Á, giựt đồ

- Quận Cam mời chích ngừa từ 12 tuổi trở lên, vào Thứ Bảy 15/5/21

- HỎI 1: Có phải công ty giày Crocs đang tặng giày miễn phí cho nhân viên y tế? ĐÁP 1: Đúng vậy.

- HỎI 2: Có phải 40% thầy cô ở Hồng Kông muốn bỏ nghề dạy học? ĐÁP 2: Đúng vậy.

QUẬN CAM (VB-11/5/2021) --- Bản tin CBS/SF ghi rằng một băng hình mới cho thấy một cặp vợ chồng gốc Á đã bị cướp lúc 6 giờ chiều Thứ Hai 10/5/2021 tại sân đậu xe khu tiệm Restaurant Depot địa chỉ 400 High Street ở Oakland, California.

Băng video cho thấy hung thủ bước ra từ 1 xe hơi đen, đậu kế bên xe nạn nhân. Người này mở cửa xe nạn nhân và chôm túi xách của nạn nhân. Lúc đó, cặp vợ chồng gốc Á đang chất đồ lên sau xe, chợt thấy nên quay lại tìm cách giựt lại túi xách trong khi xe hung thủ phóng đi. Nam nạn nhân kể bị hung thủ đấm. Cả 2 nạn nhân bị xe hung thủ lôi đi trước khi thả tay ra và té xuống đất. Đài KPIX 5 giữ kín tên các nạn nhân.

--- Một cụ già gốc Á, 80 tuổi, đã bị tấn công lúc 4 giờ chiều Thứ Bảy 8/5/2021 tại thị trấn San Leandro (trong quận Alameda County, California). Vụ này ghi lại trong một băn video giám sát. Hai thanh niên mang khẩu trang, mặc áo có mũ trùm đầu, tấn công ông cụ, giựt lấy đồng hồ loại thiết bị Fitbit, xô cụ té ngã, rồi cười bỏ đi.

Vụ tấn công này xảy ra trên đường Acapulco Road, theo lời cảnh sát San Leandro. Trong nhóm hung thủ có 1 người thứ ba hiện ra trong video, nhưng người này không tham dự tấn công. Cả 3 nhảy lên một xe hơi màu sậm, phóng đi. Một người gần đó kể rằng có nghe các hung thủ khi cười cợt có giễu người gốc Á.

Mới 2 tháng trước, cảnh sát San Leandro đưa ra phúc trình rằng tội bạo lực chống người gốc Á tăng 283% trong thị trấn từ 2019 tới 2020. Thị trấn Bắc California này có 36% dân số là gốc Á châu.

--- Bạn hẳn còn nhớ hình ảnh nhà thơ trẻ Amanda Gorman đọc thơ trong Lễ Đăng Quang của Tổng Thống Joe Biden. Cô là người đầu tiên giữ vị trí National Youth Poet Laureate, một chương trình vinh danh thơ hàng năm cho những ngườid ưới 20 tuổi. Giải NYPL có từ năm 2017. Năm nay, vinh dự 2021 có thể sẽ trao cho một nhà thơ nữ gốc Việt: cô Alexandra Huynh. Chương trình công bố lễ vinh danh thơ sẽ là trong tháng 5/2021.

National Youth Poet Laureate có thể dịch là Thi Khôi Giới Trẻ Quốc Gia. Danh hiệu "Poet Laureate" là để chỉ cho một nhà thơ đại diện cho một địa phương để phụ trách những vấn đề về thi ca. Nếu dịch là "đại biểu thơ" kiểu như "đại biểu quốc hội" thì không thơ mộng. Do vậy, chữ này có thể tạm dịch là "Thi khôi" - nghĩa là, người đại diện cho một địa phương về Thi ca.

Chung kết năm nay là 4 nhà thơ trẻ: Serena Young, Alora Young, Faye Harrison và Alexandra Huynh.

. Cô Serena Yang, 19 tuổi, đang giữ danh hiệu New York City Youth Poet Laureate (Thi Khôi Giới Trẻ Thành Phố New York).

. Cô Alora Young, 17 tuổi, hiện giữ danh hiệu Nashville, Tennessee, Youth Poet Laureate (Thi Khôi Giới Trẻ Thành Phố Nashville).

. Cô Faye Harrison hiện giữ danh hiệu 2020-21 Ann Arbor/ Ypsilanti Youth Poet Laureate (Thi Khôi Giới Trẻ Thành Phố Ann Arbor).

. Cô Alexandra Huynh, 18 tuổi gốc Việt, hiện nay có 2 danh hiệu Thi Khôi: Sacramento Youth Poet Laureate (Thi khôi giới trẻ Sacramento) và Youth Poet Laureate Western Regional Ambassador (Đặc sứ Miền Tây Thi khôi Giới Trẻ).

Chung kết lễ công bố danh hiệu sẽ là ngày 20/5/2021 từ 7 giờ chiều giờ Miền Đông (4 giờ giờ California) trong buổi lễ với sự tham dự của nhiều nhà thơ nổi tiếng Hoa Kỳ. Độc giả muốn đọc thơ cô Alexandra Huynh có thể vào Google tìm.

Độc giả có thể xem thêm chi tiết về buổi lễ ở đây:

https://www.youthlaureate.org/2021#:~:text=On%20Thursday%2C%20May%2020th%2C%207pm,are%20leaders%20in%20their%20communities

--- Quận Cam mời chích ngừa từ 12 tuổi trở lên. FDA đã chấp thuận Vaccine Pfizer để chủng ngưà Covid cho trẻ em 12-15 tuổi, hội thiện nguyện Project Vietnam Foundation có tổ chức buổi chích ngừa Covid 19 cho người từ 12 tuổi trở lên vào ngày Thứ Bảy 15/5/21 từ 8:30 đến 12g trưa. Tại điạ chỉ: Miyoco Medical Center, 15975 Harbor Blvd, Fountain Valley, CA 92708.

Với thiếu niên, chích ngừa cho trẻ từ 12-18t (thuốc Pfizer có thể dùng cho lứa tuổi này). Với người thành niên: có Johnson/Johnson và Moderna vắc xin. Xin ghi danh để sắp xếp vaccine vì cần bảo quản đặc biệt.

Để ghi danh:

. quý vị có thể vào link: https://bit.ly/pvnfvaccineforall

. Hay nhắn tin số 714-262-3230 tên người cần chích và ngày/tháng/năm sanh;

. hay điện thoại số 714-546-6575 để lấy hẹn.

--- Dân Biểu Marjorie Taylor Greene (Cộng Hòa-GA) hôm Thứ Ba 11/5/2021 đưa ra một thuyết âm mưu mới: Bác sĩ Anthiny Fauci đã dùng tiền công quỹ Hoa Kỳ chi trả cho việc bào chế ra siêu vi khuẩn coronavirus. Và đó là lý do nữ dân biểu này đưa ra dự luật có tên là "The Fire Fauci Act" trong đó bà yêu cầu chính phủ sa thải BS Fauci.

BS Fauci hiện này là chuyên gia dịch tễ học hàng đầu. SB Greene viết trên Twitter rằng không ai bầu BS Fauci nhưng bác sĩ này có lương cao nhất trong các công chức liên bang, "và theo lệnh chỉ huyc ủa Fauci, lệnh phong tỏa và mang khẩu trang đang phá hoại Hoa Kỳ, cho điều có vẻ như siêu vi khuẩn nhân tạo mà BS Faucis đã chi tiền bào chế bằng tiền của chúng ta." (nguyên văn: At his direction, shutdowns and masks are ruining our country, for what appears to be a man made virus that Fauci paid for with our money.) Lập tức, nhiều phản hồi trên mạng đã phản đối DB Greene.

--- Lý thuyết gia bảo thủ Matt Lewis trong bài viết trên báo Daily Beast, nói rằng Cộng Hòa nếu chỉ đưa ra các nguyên lý bảo thủ là đủ lấn bước chính trị đối với TT Biden, nhưng bây giờ Cộng Hòa không bàn lý tưởng bảo thủ nữa là lại sa lầy vào thờ cúng lãnh tụ Trump, nghĩa là đang biến các Dân Biểu Cộng Hòa trở thành "biệt đội tự sát" khi chỉ trích người bất đồng với Trump trong nội bộ Cộng Hòa.

Lewis viết rằng để vuốt ve, nhằm làm hài lòng Trump, Cộng Hòa đang gần như tự tìm lối tự sát để vĩnh viễn trở thành một đảng thiểu số. Lewis nói rằng bầu cử 2020 cho thấy phụ nữ trình độ đại học đang tẩy chay Trump, trong khi hình ảnh DB Liz Cheney (Cộng Hòa-WY), người sắp bị Cộng Hòa Hạ Viện lột chức lãnh đạo, mới thực sự là mẫu người kiếm được phiếu các phụ nữ trình độ đại học.

Lewis cũng nói rằng thành phần da trắng dưới bậc đại học mới là những người bám vào Trump nhiều nhất, nhưng tỷ lệ thị phần trong cử tri đang co cụm lại, ngày càng ít đi. Lewsi nói rằng vuốt ve Trump là đẩy ra người Cộng Hòa trình độ đại học ở ngoại ô để chụp lấy người da trắng học kém đa số ở nông thôn là chính sách sai lầm. Và Cộng Hòa sẽ ngày càng co cụm.

-- Khí trời ô nhiễm vì các nông trại tại Hoa Kỳ có liên hệ tới khoảng 15,900 người chết yểu mỗi năm, theo một cuộc nghiên cứu mới vừa ấn hành hôm Thứ Hai trên tạp chí Proceedings of National Academy of Sciences of the United States of America.

Trong đó, ước tính có 12,700 cái chết — tức là 80% — liên hệ tới sản xuất thực phẩm dựa vào gia súc. Nuôi gia súc, sẽ gây ô nhiễm khí trời. Các khoa học gia biết từ nhiều năm rằng nông trại gây ô nhiễm khí trời, nhưng nghiên cứu này là lần đầu tiên ước tính số người chết có liên hệ tới sản xuất nông sản.

--- Bà Wei Ueberschaer là Chủ tịch khu học chánh Địa hạt 5 tại quận Santa Rosa County, tiểu bang Florida. Hôm 3/5/2021, Hội đồng Học khu họp để thảo luận về việc gỡ hạn chế mang khẩu trang hiện áp dụng ở các trường trong học khu. Biết rõ tính nhạy cảm của vấn đề, bà Ueberschaer bắt đầu bằng cách đọc 1 bản văn bà sửa soạn trước, nói rằng người thảo luận nên tôn trọng ý kiến người khác.

Bà Wei Ueberschaer là người Mỹ gốc Hoa. Thế rồi có những phụ huynh không muốn con em họ mang khẩu trang đi học, gây ra nhiều tiếng ồn ào. Và rồi có một người to tiếng nói rằng bà Wei Ueberschaer là cộng sản, và nhiều tiếng la ó. Một người la lớn: "Đây là quận Santa Rosa County, không phải Trung Quốc." Trong nhiều tiếng la hét, nghe có nhiều người nói: "Đồ Dân Chủ," "Đồ Cộng sản," và "Đồ RINO's." (ghi chú: RINO là Cộng Hòa giả danh). Đài 3WEAR-TV loan bản tin này.

--- Nếu bạn ở California, nhiều phần bạn sẽ được cứu trợ thêm. Thống Đốc Gavin Newsom hôm Thứ Hai đưa ra kế hoạch hồi phục kinh tế nhờ thặng dư ngân sách $75.7 tỷ đôla, trong kế hoạch sẽ gửi tiền cứu trợ trực tiếp tới thêm nhiều triệu cư dân California và giúp tài trợ nhiều người thuê nhà.

Theo kế hoạch. 2/3 cư dân California sẽ hưởng lợi từ 600$ giúp trực tiếp, gửi tới những người có lương dưới $75,000/năm. Các gia đình có người lệ thuộc, kể cả cư dân bất hợp pháp, sẽ được giúp 500$/người.

Kế hoạch dự kiến 100 tỷ đôla, gọi là “California Comeback Plan” (Kế Hoạch California Trở Lại) cũng sẽ tăng gấp đôi trợ giúp tiền thuê nhà trong tiểu bang, trong đó 5.2 tỷ đô sẽ giúp người lương thấp bị ảnh hưởng đại dịch sẽ trả 100% tiền thuê nhà họ còn nợ. Newsom cũng cho biết có 2 tỷ đô sẽ giúp cư dân California trả tiền còn nợ hóa đơn tiện ích, như tiền nước, gas, điện...

--- Hơn 200 trường Công Giáo tại Hoa Kỳ đã đóng cửa năm ngoái, và dự kiến đóngc ửa thêm vào mùa hè này, trong khi đại dịch đã làm nhiều gia đình không còn đủ khả năng tài chánh để trả học phí cho con em, và buộc các trường phải lên mạng xin gây quỹ, hoặc là đóng cửa, theo báo Wall Street Journal.

Đã có ít nhất 209 trong tổng cộng 6,000 trường Công Giáo đóng cửa năm ngoái, gấp đôi tốc độ các năm gần đây. Trong năm 1970 có khoảng 4.4 triệu học sinh học các trường Công Giáo, lúc đó hầu hết học sinh là Công Giáo, các lớp dạy thường là do linh mục, bà sơ, hay sư huynh các dòng tu. Bây giờ, ghi danh chỉ còn 1.6 triệu học sinh, trong đó 80% là tín đồ Công Giáo, và thầy cô phần lớn là người đời thường, nên chi phí nặng hơn. Trong năm 2007, khoảng 24% dân số Mỹ theo đạo Công Giáo, nhưng rồi giảm còn 20% theo nghiên cứu 2019 Pew Research Center.

--- Một người gốc Việt tại quận Hart County, tiểu bang Georgia, đã bị bắt về các cáo buộc liên hệ buôn ma túy tại quận Franklin County: Joseph Pham, 33 tuổi, cư dân Hartwell. Cảnh sát nói Pham buôn ma túy các loại methamphetamine và thuốc an thần gây nghiện từ một căn nhà ở thị trấn Lavonia. Pham cũng bị truy tố về tội vũ khí.

--- Khoảng 58% người thành niên Hoa Kỳ đã chích ít nhất 1 mũi chích ngừa dịch Covid-19. Nhưng mỗi tiểu bang lại dị biệt nhau. Đứng đầu chích ngừa là Vermont, nơi 74.5% người thành niên đã có ít nhất 1 mũi chích ngừa. Tất cả các tiểu bang vùng Đông Bắc Hoa Kỳ có ít nhất 1 mũi đã chích cho hơn 60% cư dân thành niên.

Chích ngừa ít nhất là Mississippi, nơi 41.5% người thành niên chích ít nhất 1 mũi. Tương tự, tất cả các tiểu bang giáp biên tiểu bang này chích chưa tới 1/2 người thành niên. Các tiểu bang bầu cho Dân Chủ có tỷ lệ chích ngừa cao hơn ở các tiểu bang bầu cho Cộng Hòa.

Nhóm 19 tiểu bang có tỷ lệ chích ngừa cao nhất đều bầu cho TT Joe Biden. Trong nhóm 16 tiểu bang có tỷ lệ chích ngừa ít nhất, chỉ Georgia bầu cho Biden, theo CDC.

--- HỎI 1: Có phải công ty giày Crocs đang tặng giày miễn phí cho nhân viên y tế?

ĐÁP 1: Đúng vậy. Công ty này mỗi ngày sẽ cung cấp 10,000 đôi giày miễn phí từ bây giờ tới ngày 14/5/2021 cho các nhân viên y tế. Công ty giày Crocs có bản doanh ở Colorado sẽ chỉ tặng giày cho các nhân viên y tế. Trong quá khứ, hãng này trong tháng 3/2020 đã tặng hơn 860,000 đôi giày cho các nhân viên y tế ở tuyến đầu chống dịch.

. Nếu bạn là nhânv iên y tế tại Hoa Kỳ, hãy vào ghi danh ở:

https://www.crocs.com/COVID19-REQUEST.html

để xin một đôi. Kết thúc sẽ là ngày 14/5/2021. Xem chi tiết:

https://www.snopes.com/fact-check/free-crocs-healthcare-workers/

--- HỎI 2: Có phải 40% thầy cô ở Hồng Kông muốn bỏ nghề dạy học?

ĐÁP 2: Đúng vậy. Cuộc thăm dò thực hiện bởi Liên Đoàn Giáo Viên Chuyên Nghiệp Hồng Kông (Hong Kong Professional Teachers’ Union) trong khoảng các ngày từ 29/4/2021 tới 5/5/2021 cho thấy 40% trong tổng số 1,178 giáo viên bậc mẫu giáo, tiểu học và trung học cho biết sẽ, hay nhiều phần sẽ từ bỏ nghề dạy hay là về hưu sớm, theo báo Sing Tao Daily. Trong những người muốn bỏ nghề dạy:

. 71.1% nói áp lực chính trị là lý do chính yếu làm họ muốn bỏ nghề dạy.

. 55.3% nói là bất mãn với sự phát triển của xã hội Hồng Kông.

. 38.6% nói bất đồng với chính sách giáo dục của nhà nước.

. Trong những người ở lại với nghề dạy, 58% nói phải nuôi gia đình, 53.3% nói vì lý do tài chánh, 43.9% nói là đã quen rồi. Chi tiết ở:

https://www.taiwannews.com.tw/en/news/4199423

.