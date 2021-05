73% Mỹ gốc Á sợ là nạn nhân bạo lực; 68% gốc Á sợ bị bắt nạt, chế giễu nơi công cộng - Họp qua Zoom Thứ Năm 13/5/2021 về chống kỳ thị gốc Á, DB/TB Tram Nguyen sẽ thuyết trình - Trump nói thuyết âm mưu: Biden ngồi chơi, Kamala Harris điều hành chính phủ

Hội nghị chống kỳ thị người gốc Á sẽ họp qua Zoom, mở cho mọi người, Thứ Năm 13/5/2021 từ lúc 6-7 giờ chiều giờ Miền Đông, Dân biểu tiểu bang Tram Nguyen sẽ là thuyết trình viên chính.

- HỎI 1: Bạn sắp nhận được chi phiếu thứ 4 trị giá 2,000$ cứu trợ sau đại dịch? ĐÁP 1: Quốc Hội chưa chấp thuận cứu trợ đợt 4.

- HỎI 2: Biden là Tổng Thống đầu tiên trong bản Tuyên bố Cầu nguyện Quốc gia không có chữ "God" (Thượng Đế)? ĐÁP 2: Đúng vậy.

QUẬN CAM (VB - 8/5/2021) --- Dân số California giảm hơn 182,000 người trong năm 2020, lần đầu tiên tiểu bang này giảm dân số kể từ khi thành lập năm 1850 trong làn sóng di dân khắp Hoa Kỳ đổ xô về California tìm vàng và cơ hội ở miền Tây.

Dù vậy, dân số California hiện nay là 39.5 triệu người, đông nhất trong các tiểu bang, và vẫn giữ được 52 ghế Dân Biểu. Một lý do nhiều người rời California là vì giá nhà biệt lập tăng đều, và tới kỷ lục $758,990 trong tháng 3/2021, tức là tăng 23.9% so với một năm trước.

Trong khi đó, sinh suất giảm, tử suất tăng: đặc biệt chết vì COVID là 51,000 người tại California trong 2020, đẩy tử suất tăng 19% so với trung bình 3 năm trước. Thêm nữa, phong tỏa vì dịch đã làm giảm 29% du học sinh quốc tế vào California, tứa là giảm 53,000 người.

--- Cuộc thăm dò thực hiện từ nhiều tổ chức, trong đó có Center for Asian Americans United for Self-Empowerment, cho thấy dân Mỹ gốc Á, nhiều hơn bất kỳ nhóm sắc dân nào tại California, lo sợ trở thành nạn nhân bạo lực.

. 73% dân Mỹ gốc Á sợ trở thành nạn nhân bạo lực.

. 68% gốc Á sợ bị bắt nạt, chế giễu, quấy rối nơi công cộng.

. 72% sợ hơn sắc dân khác rằng con của họ sẽ bị bắt nạn, quấy rối ở trường vì màu da.

. 70% dân California tin là dân Mỹ gốc Á thường xuyên hay đôi khi bị kỳ thị -- tăng 15% so với bản thăm dò thực hiện hồi tháng 2/2020.

--- Nếu bạn quan tâm về kỳ thị chống người gốc Á, hay nếu bạn là cư dân Massachusetts thì đây là tin quan tâm: buổi họp thường kỳ hàng tháng của tổ chức Women in Action Huddle Newburyport ngày Thứ Năm 13/5/2021 từ lúc 6-7 giờ chiều giờ Miền Đông (tức: 3-4 giờ chiều giờ California).

Hội nghị họp qua Zoom, mở cửa cho tất cả mọi người muốn tìm hiểu về nỗ lực toàn quốc và địa phương nhằm khuyến khích chống quấy nhiễu sắc tộc tại địa chỉ trực tuyến:

https://us02web.zoom.us/j/87641332599

meeting ID: 876 4133 2599

Thứ Năm 13/5/2021 từ lúc 6-7 giờ chiều giờ Miền Đông



Dân biểu tiểu bang Tram Nguyen

Dân biểu tiểu bang Tram Nguyen của Massachusetts sẽ là thuyết trình viên chính cùng với Jorge Arteaga, Phó giám đốc tổ chức Hollaback!, sẽ nói về tội kỳ thị thù ghét và về cách đối phó.

DB/TB Tram Nguyen mới đây đã trình HD.1653, một dự luật sửa đổi luật về tội hình sự kỳ thị thù ghét của tiểu bang nhằm làm dễ hơn trong việc truy tố kẻ quấy nhiễu và bạo hành, trong khi tăng án phạt.

--- Theo báo Newsweek, Mục sư nổi tiếng Johnny Enlow, người cũng tự nhận là tiên tri, đang đưa ra thuyết âm mưu rằng ông thấy chứng cớ Donald Trump vẫn còn là Tổng Thống Hoa Kỳ. Enlow viết trên Facbook cho tín đồ rằng ông nhìn thấy trước cặp mắt ân sủng của ông hình ảnh Trump cầm một cây vương trượng bằng vàng, ngồi trên một ngai vua và một vương miện vàng trên đầu, và đó là chứng cớ Thượng Đế cho mục sư nhìn thấy.

MS Enlow nói như thế là Nước Trời không chấp nhận Biden làm Tổng Thống, và "chỉ có sự chính thống của Trump. Thượng Đế đã bổ nhiệm nhiều thiên thần tới bay quanh vương miện và vương trượng [của Trump]."

Enlow viết như thế một ngày sau khi 85 lãnh tụ Thiên Chúa Giáo viết một thư chung dài 4 trang, yêu cầu các vị tự nhận là tiên tri của Chúa hãy công khai xin lỗi về các tiên đoán sai trật về bầu cử Hoa Kỳ, cũng như chỉ trích về các tiên đoán nói TRump sẽ trở về Bạch Ốc vào một ngày mà bây giờ các ngày đó đều đã qua rồi.

--- Ngoại Trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken hôm Thứ Sáu 7/5/2021 kêu gọi Hội Đồng Y Tế Thế Giới (World Health Assembly - WHA) cho Đài Loan tham dự với tư cách quan sát trong đại hội thường niên cuối tháng này, một lập trường sẽ làm TRung Quốc nổi giận vì TQ xem Đài Loan là một tỉnh nổi loạn của TQ.

Blinken nói không có lý do nào để loại trừ Đài Loan ra khỏi diễn đàn y tế này. Ông viết trong bản văn kêu gọi Tổng giám đốc Tedros Adhanom Ghebreyesus của Tổ Chức Y Tế Thế Giới (World Health Organization - WHO) hãy mời Đài Loan tham dự bất kể TQ chống đối.

Hiện thời đã có nhiều lời kêu gọi từ Thượng Viện và Hạ Viện Mỹ ủng hộ việc đưa Đài Loan vào làm quan sát viên ở WHA, cơ quan quyết định chính sách của WHO, để thiết lập nghị trình y tế toàn cầu thường niên trong đại hội này. Ngoại Trưởng TQ Wang Wenbin nói rằng phải hành xử về vấn đề Đài Loan phù hợp với chính sách "Một Trung Quốc" vì Đài Loan là lãnh thổ thuộc TQ.

--- Cho tới giờ, FBI đã bắt hơn 440 người với hồ sơ truy tố về tội tham gia bạo loạn ngày 6/1/2021 tại thủ đô. Những nghi can trên bị bắt từ tất cả các tiểu bang Hoa Kỳ chỉ trừ 6 tiểu bang, theo tin NBC. Nhưng cuộc săn lùng các nghi can vẫn tiếp diễn. Mộtv iên chức an ninh nói với NBC, rằng FBI vẫn chưa bắt được những kẻ hung hiểm nhất trong nhóm hung hiểm nhát, và "FBI không chậm lại đà truy lùng."

Trên trang web, FBI đăng hình hàng trăm nghi can và xin công chúng giúp thông tin để tìm bắt những kẻ tham dự bạo loạn đã gây ra bị thương khoảng 140 cảnh sát của 2 đơn vị: Cảnh Sát Capitol và Cảnh Sát Thủ Đô.

Cho tới giờ, 60 trong nhóm hơn 440 người bị FBI bắt đã bị truyt ố tội tấnc ông cảnh sát. FBI tiếp tục treo giải thưởng $100,000 cho ai giúp thông tin để bắt các cá nhân gài bom ống ở các trụ sở bản doanh Đảng Dân Chủ và Đảng Cộng Hòa tại thủ đô ngày 5/1/2021. Các bom ống không nổ, nhưng có thể đã gài bom để làm cảnh sát phân tâm, không chú ý cuộc bạo loạn ngày hôm sau ở thủ đô.

--- Chuyện này ở San Jose, California. Ông cụ Ton Tran, 106 tuổi, hôm Thứ Năm đã ngồi xe lăn tới bệnh viện Santa Clara Valley Medical Center để chích ngừa mũi thứ nhì. Các thành viên gia đình của cụ nói cụ Tran rất hào hứng cho dịp này. Các viên chức bệnh viện nói đây là thời điểm đểm ăn mừng và họ hy vọng chuyện ông cụ Tran chích ngừa sẽ thu hút thêm nhiều người chích ngừa.

--- Chuyện này ở Little Saigon, Quận Cam, California. Cô nữ sinh Julia Do, 18 tuổi, năm cuối trung học La Quinta High School, mới đây được chấp nhận vào 16 đại học nổi tiếng, trong đó có Princeton và Harvard University. Các đại học khác chấp nhận cô vào còn có Amherst, Brown, Claremont McKenna, Fordham, Hofstra, Scripps, Stanford, Swarthmore, University of California in Berkeley, UCI, University of Pennsylvania, USC, University of the Pacific và Williams College. Tiền học bổng cho Julia Do được đề nghị trao tặng tổng cộng $900,000.

Đại học Harvard luôn luôn là hàng đầu mà cô ước mơ, theo cô nói với báo OC Register. Khi thăm trường này, cô Do nói kinh nghiệm như dường là "siêu thực" và cô "bị hớp hồn bởi kiến trúc và năng lượng khuôn viên trường." Cô dự định sẽ học ngành xã hội học và văn học đối chiếu tại Harvard, theo tin KTVU.

Cô Do là đứa con giữa trong gia đình "trung lưu bậc thấp" từ khu vực Little Saigon, Westminster, và ba mẹ là di dân Việt Nam. Anh của cô sẽ tốt nghiệp đại học University of California, San Diego, vào tháng 6/2021.

--- Katie Hobbs, Bộ Trưởng Hành Chánh Arizona, nói rằng bà là mục tiêu nhận nhiều lời hăm dọa xử tử trong khi tiểu bang Arizona đang diễn ra cuộc đếm phiếu lại do Thượng Viện Arizona thực hiện, mà kết quả bà Hobbs và các viên chức bầu cử khác đã xác định là an toàn, chính xác, không gì gọi là "gian lận" vì đã qua mấy lần kiểmt oán và bị TRump kiện ra tòa.

Katie Hobbs, một đảng viên Dân Chủ và là cấp cao nhất trong tiểu bang Arizona phụ trách về bầu cử 2020, nói hôm Thứ Năm rằng 1 người đàn ông điện thoại tới văn phòng của bà, "nói rằng bà đáng tội chết và muốn biết bà mặc áo gì để y dễ dàng tấn công." Bà Hobbs nói, "đó là một trong ít nhất 3 cuộc hăm dọa giết tôi như thế hôm nay."

Bà Hobbs nói bà và một nhân viên trong văn phòng sau đó "bị rượt" bên ngoài văn phòng của họ bởi 1 người đàn ông mà bà không biết. Có vẻ như ngườir ượt bà Hobbs là Jordan Conradson, người tự nhận là phóng viên Gateway Pundit, một trang báo cực hữu chuyên tung tin giả và thuyết âm mưu. Conradson phóng 1 video lên Twitter hôm Thứ Năm cho thấy y đi theo bà Hobbs và 1 phụ nữ khác trong khi họ đi nhanh về cổng tòa nhà. Y hét lớn về Hobbs: "Tại sao bà ra sức dẹp bỏ cuộc kiểm toán? Muốn giấu gì hả?"

.

KNXV-TV loan tin hôm Thứ Sáu rằng Thống Đốc Arizona là Doug Ducey (Cộng Hòa) đã ký lệnh để an ninh theo bảo vệ bà Hobbs và gia đình bà vì các hăm dọa tử hình này.

--- Có khoảng 905,000 người Mỹ có thể đã chết vì COVID-19, theo cuộc nghiên cứu mới cho thấy con số chết thực sự có thể cao hơn con số chính phủ đã tính là 577,000 người Mỹ chết dịch. Trong khi đó, trên toàn cầu, con số người chết vì dịch COVID-19 thực sự là gần 7 triệu người, nhiều hơn gấp đôi con số báo cáo từ các chính phủ.

Đó là kết quả nghiên cứu của viện Institute for Health Metrics and Evaluation từ đại học University of Washington. Các chuyên gia y tế đồng ý rằng số người chết vì dịch cao hơn con số các chính phủ báo cáo, nhưng chính xác mức nào thì chưa rõ. Bản ước tính mới là theo mô hình thống kế mới đượcc âp nhật hàng ngày.

--- Trump lại tung ra một thuyết âm mưu mới, sau mấy tháng ngồi gặm căm hờn nơi góc biển Palm Beach. Một thập niên trước, TRump đã tung ra thuyết âm mưu để bôi nhọ Obama rằng Obama ra đời ở ngoài lãnh thổ Hoa Kỳ nhằm làm dân Mỹ nghi ngờ về tính chính danh của Tổng Thống Obama. Bây giờ là Biden bị Trump bôi nhọ.

Báo Washington Post hôm Thứ Sáu loan tin rằng Trump nói với quần thần chung quanh rằng Trump dự tính tranh cử Tổng Thống năm 2024, vì Trum nhìn thấy "điểm thấp" của Biden, theo lời một người gần đây nói chuyện với TRump. Đặc biệt, Trump liên tục gọi Biden là "một thảm họa" và nói rằng "Joe [Biden] không phải là người điều hành, mọi người đều biết người điều hành là Kamala" -- một thuyết âm mưu gần đây một số người Cộng Hòa tung ra để bôi nhọ Biden.

Tuy nhiên, Trump sẽ không chính thức loan báo tranh cử Tổng Thống 2024, mà sẽ chờ sau bầu cử giữa kỳ 2022, theo lời một cố vấn của Trump. Các cựu cố vấn nói rằng sự tái xuất hiện của Trump do từ động cơ cao ngạo, tự ái, hám quyền và khát vọng muốn trả thù. Trong đó, thể hiện quyền lực trước tiên là khống chế Cộng Hòa.

Trong khi đó, báo Axios cho biết, Trump sẽ thực hiện các chuyến đi nhiều nơi để tổ chức các cuộc biểu tình MAGA có thể là cuối mùa xuân sắp tới hay đầu mùa hè sắp tới, theo lời cố vấn cao cấp của Trump là Jason Miller.

Miller nói rằng Trump đang bắt đầu tuyển chọn những người trung thành với Trump để sẽ đưa ra tranh cử vào bầu cử giữa kỳ 2022, và các chuyến đi của Trump là tổ chức các cuộc biểu tình vận động kiếm phiếu cho các ứng cử viên do Trump lựa chọn. Như thế, hình ảnh Trump xuất hiện nhiêu nơi trong năm 2022 không chỉ giúp người của Trump, mà cũng là tiếng vang cho các cuộc biểu tình MAGA với Trump là hào quang che cả Cộng Hòa.

--- Bộ Tư Pháp dưới thời Trump đã bí mật lấy hồ sơ nói chuyện điện thoại của các phóng viên báo Washington Post, và cũng tìm các hồ sơ emails của các phóng viên này để xem báo này điều tra thế nào về hồ sơ tình báo Nga hỗ trợ cho TRump thắng cử 2016. Bản tin do phóng viên Devlin Barrett viết hôm Thứ Sáu trên tờ The Washington Post.

Trong 3 lá thư riêng rẽ đề ngày 3/5/2021 gửi cho các đương nhiệm phóng viên Ellen Nakashima và Greg Miller, và cựu phóng viên Adam Entous của báo Washington Post, Bộ Tư Pháp viết rằng họ thông báo thủ tục pháp lý Bộ Tư Pháp nhận được hồ sơ liên hệ các số điện thoại trong thời gian từ ngày 15/4/2017 tới ngày 31/7/2017 trong thời gian 3 tháng rưỡi về các số điện thoại ở sở, nhà và di động của 3 phóng viên.

Thời gian đó, Jeff Sessions là Bộ TRưởng Tư Pháp của Trump. Cameron Barr, quyền Chủ Bút báo WP, đã chỉ trích hành vi lạm quyền của chính phủ TRump khi xâm nhập vô cớ vào hoạt động của các phóng viên, và như thế là vi phạm Tu Chánh Án thứ nhất.

--- HỎI 1: Bạn sắp nhận được chi phiếu thứ 4 trị giá 2,000$ cứu trợ sau đại dịch?

ĐÁP 1: Quốc Hội chưa chấp thuận cứu trợ đợt 4. Hiện nay đang có tin đồn, chi phiếu cứu trợ đợt 4 trị giá 2,000 đôla sẽ gửi tới dân Mỹ vào khoảng Ngày Lễ Chiến Sĩ Trận Vong (Memorial Day là ngày 31/5/2021). Tổng Thống Biden mới gửi cứu trợ đợt 3 chi phiếu $1,400/người, một phần trong gói cứu trợ trị giá 1.9 ngàn tỷ đôla Quốc Hội thông qua đầu năm nay. Tuần này, Sở Thuế IRS nói vừa mới gửi 1.1 triệu chi phiếu tới dân Mỹ qua hình thức trực tiếp vào tài khoản ngân hàng và chi phiếu giấy. Nhưng đó vẫn là đợt 3. Bây giờ tin đồn phóng lên mạng xã hội nói sẽ cứu trợ đợt 4, chi phiếu 2,000 đô/người sẽ gửi tới dân Mỹ vào khoảng Ngày Lễ Chiến Sĩ Trận Vong cuối tháng này. Thực tế, chưa có đợt thứ tư.

. Đợt thứ nhất cứu trợ dân Mỹ là qua luật CARES Act vào tháng 3/2020 với chi phiếu $1,200/người, trong khi $500/trẻ em.

. Đợt thứ nhì cứu trợ là $600/người và $600/trẻ em, do Quốc Hội chấp thuận vào tháng 12/2020.

. Đợt cứu trợ thứ ba là $1,400/người, và $1,400/người lệ thuộc bất kể lứa tuổi, do Quốc Hội chấp thuận vào tháng 3/2021.

. Đợt cứu trợ thứ tư chưa có. Nhiều dân cử kêu gọi gửi chi phiếu cứu trợ đợt tư. Nhưng Hạ Viên, Thượng Viện cũng chưa đồng ý. Với tình hình kinh tế Mỹ đang tăng vọt, có lẽ khó có cứu trợ đợt tư. Chi tiết ở:

https://www.usatoday.com/story/news/factcheck/2021/05/07/fact-check-congress-hasnt-approved-fourth-round-stimulus-checks/4990570001/

--- HỎI 2: Biden là Tổng Thống đầu tiên trong bản Tuyên bố Cầu nguyện Quốc gia không có chữ "God" (Thượng Đế)?

ĐÁP 2: Đúng vậy. Theo một luật thông qua năm 1952, yêu cầu Tổng Thống Hoa Kỳ phải đề ra một Ngày Toàn Quốc Cầu Nguyện. Ngày này trong năm 2021 là "National Day of Prayer 2021" rơi vào Thứ Năm 6/5/2021. Trong bản tuyên bố ký ngày 5/5/2021 cho Ngày Toàn Quốc Cầu Nguyện 2021, TT Biden không ghi chữ "God" nào trong bản tuyên bố. Tuy nhiên, Biden có viết rằng bản tuyên bố này được ký trong "năm hai ngàn hai mươi mốt niên lịch của Đấng Tối Cao của chúng ta" (nguyên văn: “the year of our Lord two thousand twenty-one”) và trong khi nói trong lễ ghi nhớ ngày này, Biden có dùng chữ "God" (Thượng Đế).

. Bản tuyên bố ghi rằng "Người dân Mỹ thuộc nhiều tôn giáo và tín ngưỡng đã hướng về cầu nguyện để có sức mạnh, hy vọng và hướng dẫn" trong suốt lịch sử đất nước chúng ta. Sau khi bản tuyên bố của Biden phổ biến, nhiều trang web nhận ra rằng bản văn không có chữ "God" (Thượng Đế). Theo trang báo mạng Christian Headlines, Biden là Tổng Thống đầu tiên để chữ "God" ra ngoài bản tuyên bố.

. Đó là bản viết, nhưng khi Biden nói thì có 2 lần nói tới chữ "God" qua bài nói chuyện: "Nhờ ân sủng Thượng Đế và nhờ các nỗ lực phi thường của các nhà nghiên cứu và khoa học, chúng at đã có thuốc chích ngừa an toàn và hiệu quả... Cảm ơn quý vị về các lời cầu nguỵen và xin Thượng Đế ban phước cho quý vị và tất cả những người quý vị yêu thương và quan tâm trong ngày này và trong mọi ngày." Chi tiết ở:

https://www.snopes.com/fact-check/biden-omit-god-national-day-of-prayer/

.