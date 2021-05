NY truy nã kẻ nện búa vào người gốc Á - TQ đang chiến tranh: không nổ súng, lấn từng bước - FBI tịch thu 10 thiết bị điện tử của Giuliani để điều tra vụ Trump ghìm viện trợ để đòi Ukraine bôi bẩn Biden - Mariotti: Giuliani muốn thoát án tù, sẽ đổ tội cho Trump

Sumit Ahluwalia (hình trái) kể với đài CBS vụ anh bị kẻ lạ (hình phải, từ video giám sát) rút búa nện vào đầu 3 cú mạnh. Cảnh sát New York đang xin người dân giúp cho tin về hung thủ để truy nã.

- New York: truy nã kẻ nện búa vào người gốc Á

- TQ đang chiến tranh: không nổ súng, lấn từng bước

- FBI tịch thu 10 thiết bị điện tử của Giuliani để điều tra vụ Trump ghìm viện trợ để đòi Ukraine bôi bẩn Biden

- Cựu công tố Mariotti: Giuliani muốn thoát án tù, sẽ phải đổ tội cho Trump

- sử gia Naftali: McConnell kinh hoàng vì Biden đang chinh phục cử tri Cộng Hòa miền quê

- TNS Cộng Hòa Marshall năn nỉ: đừng hỏi nữa, hãy đi tới, quên chuyện bạo loạn 6/1/2021

- Fort Worth bầu dân biểu: Dân Chủ ra rìa, 2 Cộng Hòa sẽ tranh chung kết tháng 11

- ứng cử Thống Đốc N.J., Cộng Hòa níu áo Trump

- Dân Chủ kêu gọi giữ ghế Thống Đốc Calif cho Newsom

- Fox News thanh trừng phóng viên Leland Vittert

- New York: đập phá 4 nhà thờ Do Thái, bị bắt

- HỎI 1: Tỷ lệ chết trong những người chích ngừa đẩy đủ lại cao hơn người chưa chích ngừa? ĐÁP 1: Sai.

- HỎI 2: Có phải loài chim cũng có thương khóc, tang lễ cho chim chết? ĐÁP 2: Nửa phần đúng.

QUẬN CAM (VB-2/5/2021) --- Hôm nay, Chủ Nhật 2/5/2021, sẽ có một cuộc biểu tình ở Flushing, Queens (New York) sau khi một video giám sát cho thấy một người đàn ông đạo Sikh bị tấn công bằng búa -- thêm 1 cuộc tấn công bạo lực nhắm vào người gốc Á. Cuộc biểu tình sẽ khởi sự lúc 12:30 p.m. giờ New York hôm nay tại Flushing Town Hall.

Nạn nhân là Sumit Ahluwalia, 32 tuổi, vừa từ Ấn Độ sang Mỹ định cư 3 năm nay. Anh tin rằng anh bị tấn công vì trang phục kiểu Ấn của anh, thêm khăn bịt đầu kiểu Sikh. Vụ tấn công ghi hình trong video giám sát ở hành lang 1 khách sạn ở Brooklyn.

Sáng Thứ Hai 26/4/2021, anh Ahluwalia đang làm việc ở khách sạn Quality Inn tại Brownsville thì 1 người đàn ông bước vào hành lang, la hét mắng nhân viên phía bàn tiếp tân phía trước, nhổ vào mặt anh 3 lần và rút 1 cái búa trong xô ra nện vào đầu anh. Anh kể với CBS2, anh lùi lại và hỏi chuyện gì vậy. Người kia nói, "Mày không phải anh em tao. Mày khác màu da. Tao không thích mày."





Cảnh sát New York kêu gọi anh có thông tin về hung thủ, hãy gọi NYPD’s Crime Stoppers Hotline ở số 1-800-577-8477, hay gửi qua mạng NYPDTips Twitter, hay ở trang: NYPD Crime Stoppers.

--- Bầu cử dân biểu ở địa hạt TX-06 tại Fort Worth, Texas. Bầu cử vòng đầu hôm Thứ Bảy 1/5/2021 tại địa hạt này, tuyển chọn từ 23 ứng cử viên để tìm ra 2 ứng cử viên tranh chung kết tháng 11/2021 có kết quả phổ biến vào sáng nay, 3 người nhiều phiếu nhất là:

- Susan Wright (Cộng Hòa): 19.2% =15,052 phiếu;

- Jake Ellzey (CH): 13.8% =10,851;

- Jana Lynne Sanchez (Dân Chủ): 13.4% =10,497.

Nghĩa là, vào chung kết sẽ là 2 ứng viên Cộng Hòa tại địa hạt truyền thống Cộng Hòa này. Trump ủng hộ ứng viên Susan Wright. Cách biệt giữa Ellzey (CH) và Sanchez (DC) là 354 phiếu. Ghi nhận rằng địa hạt TX-06 này có 722,452 cư dân (già trẻ lớn bé) và tổng số phiếu bầu cho 23 ứng viên là 78,374 phiếu.

Tỷ lệ da màu: 69.0% trắng, 22.7% Hispanic, 19.3% đen, 5.3% gốc Á. Như thế, gốc Á = 38,289 cư dân. Không rõ bao nhiêu là dân gốc Việt, nhưng trong Texas thì vùng này được biết đông dân gốc Việt chỉ sau Houston. Với cách biệt vài trăm phiếu, thì hằn là phiếu gốc Việt dư thừa. Nếu cử tri gốc Việt hôm qua dồn cho ứng viên Sanchez của Dân Chủ, thì tranh cử chung kết tháng 11/2021 sẽ là Dân Chủ kình với Cộng Hòa. Nhưng bây giờ, nếu đếm phiếu không có gì thay đổi, thì tranh chung kết sẽ là 2 ứng viên Cộng Hòa (Wright vs. Ellzey) kình nhau, trong đó Wright có ủng hộ của Trump. Còn Ellzey thuộc Cộng Hòa truyền thống.

--- Cảnh sát New York đã tịch thu 10 thiết bị điện tử, gồm máy điện toán và điện thoại, khi bố ráo nhà và văn phòng của Rudy Giuliani. FBI muốn tìm biết xem các cuộc nói chuyện của Giuliani với các quan chức Ukraine trong nỗ lực Giuliani cố vấn cho Trump cách chức Đại sứ Mỹ tại Ukraine là Marie Yovanovitch.

Trong lệnh khám xét nhà và văn phòng Giuliani có ghi tên 8 người liên hệ cho cuộc điều tra, trong đó có tên bà Yovanovitch, người đã có các biện pháp khi Mỹ đưa ra để chống tham nhũng tại Ukraine. FBI hiện điều tra Giuliani là vi phạm luật Foreign Agents Registration Act vì Giuliani hoạt động hành lang tại Mỹ vì quyền lợi Ukraine mà không ghi danh.

Trong điều tra có cuộc điện thoại vào mùa hè 2019, Trump nói với Tổng Thống Ukraine là Volodymyr Zelensky rằng [đại sứ Mỹ] Yovanovitch là "tin tệ hại" và "bà Yovanovitch sẽ gặp vài điều xấu." Chính TRump trong 1 video 2018 cũng giận dữ nói với các phụ tá là Trump sẽ loại trừ Yovanovitch. Các đối thoại của Giuliani sẽ làm sáng tỏ các bóng tối trong vụ sa thải này.

Trong cú điện thoại với Zelensky năm 2019, Trump y6u cầu "hãy làm cho chúng tôi một điều ơn nghĩa" bằng cách moi móc tro bụi dơ bẩn về Joe Biden và con trai là Hunter. Lúc đó Trump ghìm lại viện trợ và phi đạn mà Quốc Hội đã chấp thuận gửi cho Ukraine. Nghĩa là bố ráp Giuliani để điều tra Trump vụ áp lực Ukraine đánh phá Biden.

--- Cựu công tố liên bang Renato Mariotti trong bài viết hôm Chủ Nhật trên báo Politico rằng Rudy Giuliani không còn lựa chọn nào để thoát án tù, cách duy nhất là khai hết, trình chứng cớ để đổ tội cho Trump. Bởi vì chuyện Giuliani thúc giục Trump sa thải Đại sứ Mỹ tại Ukraine là Marie Yovanovitch thì có động cơ bất chính quá lộ liễu. Bài học cho Giuliani là Manafort đã lãnh án tù 5 năm vì vi phạm luật Foreign Agents Registration Act, trong khi bây giờ Giuliani không thể chờ ân xá vì Trump đã mất quyền Tổng Thống.

--- Trung Quốc đang lặng lẽ chiến tranh, theo phân tích của Jamie Seidel trên báo News.com.au. Năm ngoái, Ấn Độ tố cáo TQ tin tặc làm mất điện thành phố lớn nhất Ấn Độ. Trong khi đó TQ liên tục áp lực biên giới các nước hàng xóm như Ấn, Đài Loan, Nhật, Philippines và Việt Nam. Không nổ phát súng, nhưng lấn từng bước.

Bài báo dẫn ra phân tích của John Lee, nhà nghiên cứu của viện United States Studies Centre, nói đây là 3 cuộc chiến TQ khởi dậy: tăng dư luận công chúng, phá hoại tinh thần đối thủ, xúc tiến các hồ sơ pháp lý. Hiển nhiên đó là những gì xảy ra tại Biển Đông (đối với Việt, Philippines, Mã Lai...), và tại eo biển Đài Loan (với Đài Loan), và tại biển Hoa Đông (đối với Nhật, Nam Hàn). Nhưng cũng là cuộc chiến tại Hoa Kỳ, khi dư luận viên TQ bôi nhọ, tung tin giả, làm dân chúng Mỹ không tin vào chính phủ, không tin vào guồng máy dân chủ của họ, bôi nhọ niềm tin vào các lãnh đạo Mỹ...

Bài nhận định ghi rằng dư luận viên TQ lập đi lập lại vào ý thức công cộng 5 thông điệp quan trọng: 1. TQ là nền văn minh lớn có truyền thống lịch sử; 2. Đảng CSTQ là bền vững, không đổi; 3. không gì ngăn cản nổi Bắc Kinh; 4. TQ sẵn sàng trả mọi giá để đạt mục tiêu cốt lõi; 5. Mỹ đang nằm giường bệnh hấp hối.

---Jordan Burnette, 29 tuổi, hôm Thứ Bảy 1/5/2021 đã bị truy tố về tội trộm, tội thù ghét, và "cũng đối diện nhiều truy tố liên hệ hành phi phá hoại vì thù ghét," theo lời cảnh sát Jessica Corey, Trưởng Ban Đặc Nhiệm Chống Tội Thù Ghét tại thành phố New York, trong một buổi họp báo.

Đã có 4 nhà thờ Do Thái Giáo ở New York City bị đập phá. Burnette bị nhận diện qua các băng hình giám sát là người ném đá đập bể kính một xe van ở khu vực Riverdale tại Bronx, cho thấy y rời một sân đậu xe của nhà thờ Conservative Synagogue Adath Israel tại Riverdale, nơi cảnh sát thấy một căn chòi bị đập bể, xâm nhập. Người giữ nhà thờ này nói với cảnh sát chiếc xe đạp Burnette đangc hạy là trộm từ căn chòi sau nhà thờ này.

--- Một số ứng cử viên vận động tranh cử chức Thống Đốc New Jersey muốn chứng tỏ là người níu theo hào quang của Trump. Thoạt tiên là Frank Rizzo, cựu tư bản bất động sản bây giờ là mục sư nhà thờ ở thị trấn Hoboken và là một trong các ứng cử viên Cộng Hòa ra tranh vòng sơ bộ vào ngày 8/6/2021 này, chiều Thứ Bảy đã phóng lên tấm hình mục sư đứng bên Trump trong dinh thự Mar-a-Lago.

Rizzo viết rằng tấm hình chụp với Trump là đêm Thứ Tư ở Mar-a-Lago. Trước đó trong tuần, Rizzo phóng lên hình Rizzo chụp với Ron DeSantis (Thống Đốc Florida). Rizzo viết rằng "New Jersey 2021 có thể là một chiến thắng trở lại của 2016..." hàm ý Rizzo là hiện thân của Trump.

Hirsh Singh, một ứng cử viên Cộng Hòa, liền nhảy vào cuộc, phóng lên 1 video cho thấy Rizzo nói rằng Rizzo không hề bầu cho Trump năm 2016. Thế rồi Brad Parscale, một viên chức làm trong Trump Organization từ 2011, là giám đốc truyền thông mạng cho ban vận động của Trump 2016 và trưởng ban vận động khu vực cho TRump 2020, nhảy vào, viết, tố Rizzo là kẻ chống Trump từ lâu, và "Singh là ứng cử viên duy nhất ủng hộ Trump. New Jersey cần 1 thống đốc như Singh."

Bản tin PIX11 nói rằng chưa rõ có phải Parscale làm việc trong ban vận động của Singh hay không. Rizzo vẫn chưa trả lời cho Singh hay cho Parscale. Vòng tranh luận giữa các ứng cử viên Thống Đốc sẽ là Singh và Jack Ciatterelli, trong khi Rizzo không đủ điều kiện gây quỹ để vào tranh luận.

Hiện nay Thống Đốc New Jersey là Phil Murphy, Đảng Dân Chủ. Theo một cuộc thăm dò của Stockton University Poll phổ biến vài tuần trước, Thống đốc Murphy có điểm ủng hộ là 58%, chỉ 36% không hài lòng. Có vẻ như Cộng Hòa sẽ thua, nhưng ngày bầu cử 2/11/2021 vẫn còn xa, có thể sẽ có diễn biến bất ngờ khác.

--- Các lãnh đạo Dân Chủ trong đại hội đảng thường niên của tiểu bang California thúc giục các nhà hoạt động Dân Chủ California chung sức, đoàn kết đứng sau lưng Thống Đốc Gavin Newsom, người sẽ gặp cuộc bầu cử đặc biệt cuối năm nay vì Cộng Hòa đã tìm dư phiếu xin truất phế Thống Đốc. Lời kêu gọi đoàn kết dưa ra từ Chủ tịch Ủy ban Dân Chủ Toàn Quốc Jaime Harrison, Chủ tịch Hạ Viện Nancy Pelosi, Dân Biểu Barbara Lee và nhiều viên chức khác. Nói chuyện trong đại hội hôm Thứ Bảy kêu gọi ủng hộ Newsom cũng có Phó Tổng Thống Kamala Harris, Thượng nghị sĩ Alex Padilla.

Hiện thời chưa có chính khách Dân Chủ nào ra tranh ghế Thống Đốc, và nếu cứ như thế, Newsom hy vọng thắng phiếu các đối thủ Cộng Hòa trong bầu cử đặc biệt. Ủy viên Ngân Khố tiểu bang Betty Yee nói bầu cử đặc biệt sẽ làm tốn kém $90 triệu đôla, mà bà nói là xài phí vì lẽ ra tiền này có thể dùng cho việc khác có lợi cho dân hơn.

Nếu bầu cử đặc biệt, phiếu sẽ có 2 câu hỏi: (1) có nên truất phế Newsom không? Nếu trả lời "không" thì không cần tới câu kế tiếp. (2) nếu truất phế, bạn bầu cho ai? Hiện thời Cộng Hòa có các ứng cử viên hàng đầu: Kevin Faulconer (cựu Thị trưởng San Diego), doanh nhân John Cox, cựu dân biểu Doug Ose và ngôi sao điện ảnh TV Caitlyn Jenner.

--- Tim Naftali, nhà sử học chuyên về tổng thống, xuất hiện hôm Thứ Bảy trên CNN nhận định rằng lãnh tụ thiểu số Thượng Viện Mitch McConnell (Cộng Hòa-KY) đang bí mật kinh hoàng vì chính sách của Tổng Thống Joe Biden có thể làm cho nhiều cử tri Cộng Hòa truyền thống ở vùng nông thôn tâm phục và khẩu phục, để rồi sẽ chuyển sang ủng hộ Đảng Dân Chủ.

Naftali nói rằng Mitch McConnell kinh hoàng vì chính sách xây hạ tầng và kích thích kinh tế mà Biden thúc đẩy sẽ thu hút cử tri Kentucky, cũng như lôi cuốn cử tri nông thôn Hoa Kỳ. Naftali nói: "Biden đã ở thủ đô quá lâu, hiểu vì sao Dân Chủ thất bại. Biden hiểu rằng Dân Chủ phải đổi thông điệp. Rằng phải đem phúc lợi về cho nông thôn Mỹ. Thế là Mitch McConnell lạnh cẳng, thấy ngay chính sách đó là hiểm họa [cho Cộng Hòa."

Video phân tích về chuyện McConell kinh hoàng vì Biden đang lôi cuốn cử tri nông thôn Mỹ dài 7:20 phút ở đây:

https://youtu.be/JaKmNa9odZA

--- Nhiều người Cộng Hòa mắc cỡ quá, cứ bị hỏi hoài. Thượng nghị sĩ Roger Marshall (Cộng Hòa-KS) hôm Thứ Bảy nói rằng đã tới lúc người ta nên ngừng hỏi vì sao ông bỏ phiếu ủng hộ những người bạo loạn vào đêm của ngày bạo loạn 6/1/2021 tại tòa nhà Quốc Hội. Pamela Brown, người dẫn chương trình CNN, nhắc rằng một cuộc thăm dò mới cho thấy 70% người Cộng Hòa còn tin vào "Lời nói dối vĩ đại" do Trump đưa ra bịa đặt rằng TRump thắng phiếu 2020.

Pamela Brown hỏi TNS Marshall: "Ông đã bỏ phiếu đòi quăng bỏ nhiều triệu phiếu của cử tri Arizona và Pennsylvania, ông cũng ký tên chung trong đơn Texas kiện đòi quăng bỏ phiếu bầu của 4 tiểu bang chiến trường. Tôi tò mò, thắc mắc, rằng ông có ân hận gì về hành động bỏ phiếu như thế không? Và có quan tâm nào rằng bỏ phiếu như thế góp phần loan tin giả về bầu cử?"

Thượng nghị sĩ Marshall nói: "Này cô Pamela, như thế đó. Tới lúc chúng ta đi tới rồi. Tôi đã quyết định như thế dựa vào các sự kiện tôi biết lúc đó. Nhưng bây giờ là phải đi tới, tới lúc đất nước phải chữa lành, tới lúc phải đưa tinh thần tha thứ ra thực hiện." Có vẻ như Marshall còn cố ý nói Trump thắng phiếu? Hay là Marshall nói Biden và Dân Chủ cần tha thứ cho bọn bạo loạn và cả những dân cử bênh vực bạo loạn như TNS Marshall? Bi hài, đài Newsmax đã đưa ra bản văn thú nhận rằng hoàn toàn không có chứng cớ gì về "gian lận bầu cử" như Trump đưa ra mà đài Newsmax đã chụp lấy phóng đi liên tục để đánh phá Biden. Hiển nhiên Biden đã từ bi tha thứ từ lâu rồi. Người thù dai, thù vặt chính là Trump, phải không?

--- Leland Vittert, người xướng ngôn và dẫn chương trình trình nổi tiếng của Fox News, từ lâu nổi tiếng là nói thẳng, nói thật, làm mất lòng Trump... bây giờ đã biến mất khỏi làn sóng này. Một phát ngôn viên Fox News nói rằng hai phía đã chia tay êm đẹp. ABC News nói rằng tin đồn có từ mấy tháng nay là Vittert bị thanh trừng khỏi Fox News từ tháng 1/2021. Tài khoản Twitter của phóng viên nổi tiếng này nằm ngủ từ 13/1/2021.

Trump khi còn chức Tổng Thống đã từng nổi giận với phóng viên Vittert và nhiều cộng sự trong dàn đồng nghiệp, nêu thắc mắc có phải Vittert, Shepard Smith và Arthel Neville là được CNN huấn luyện. Bạn có thể xem 1 video trên Fox News hồi tháng 11/2020, trong đó Vittert chất vấn một phụ tá của Trump cho thấy cách nói thật dễ làm Trump nổi giận. Video này dài 4:22 phút:

https://youtu.be/uTl5o0yAxUs

--- HỎI 1: Tỷ lệ chết trong những người chích ngừa đẩy đủ lại cao hơn người chưa chích ngừa?

ĐÁP 1: Sai. Những tin giả như thế vẫn liên tục làm hại sức khỏe dân Mỹ, gây hoang mang lo sợ, và làm nhiều người không dám chích ngừa, bất kể mọi nỗ lực của các cơ quan y tế, các bác sĩ, các chuyên gia. Lời bịa đặt đó có phải từ các sở tình báo của Nga hay Trung Cộng? Một tin giả đầy nguy hại đó là: "Tỷ lệ chết trong những người chích ngừa đẩy đủ lại cao hơn người chưa chích ngừa." Tương tự, trong đó có một tin bóp méo ngày 24/4/2021 viết, "CDC báo cáo có 7,157 người Mỹ chích ngừa đầy đủ đã dính COVID-19, trong đó 88 người đã chết..."

. Thực tế, dự kiện mới trong tuần này cho thấy người 65 tuổi trở lên đã chích ngừa đầy đủ có xác suất 95% kém cơ nguy nhập viện vì COVID-19 hơn là những người cùng tuổi chưa chích, và 64% kém cơ nguy nhập viện vì COVID-19 hơn là những người cùng tuổi chỉ mới chích 1 mũi đối với loại thuốc chủng cần 2 mũi. Kết quả đó là từ nghiên cứu thực tiễn toàn cầu từ dữ kiện đối với thuốc chủng ngừa Pfizer và Moderna (và kết quả ban đầu từ Israel), theo lời CDC. Ngắn gọn: hãy chích ngừa để tự cứu mình, cứu gia đình mình (khỏi bị lây), vì thuốc chích ngừa an toàn. Chi tiết ở:

https://www.usatoday.com/story/news/factcheck/2021/04/30/fact-check-misleading-claim-deaths-fully-vaccinated-people/4856504001/

--- HỎI 2: Có phải loài chim cũng có thương khóc, tang lễ cho chim chết?

ĐÁP 2: Nửa phần đúng. Một số nhà quan sát nói rằng loài chim cũng có tang lễ tiễn đưa và thương khóc cho những con chim từ trần. Trước tiên, không có chuyện tang lễ giống như loài người. Một số loài chim có tụ tập, bày tỏ thương tiếc cho con chim vắn số. Nhưng không phải loài chim nào cũng như thế.

Như một video cho thấy có một con chim màu sậm, có lẽ màu đen, nằm chết trên đường lộ, và nhiều chim khác tụ họp, vẫy cánh như muốn từ biệt con chim chết kia:

https://imgur.com/byta86S

Cũng không chắc đó là nghi thức tang lễ hay thương tiếc. Có thể là báo động cho nhau về một hiểm họa nào đó.

Loài chim có đau đớn, thương tiếc chim từ trần hay không? Có thể xem video trong bài này:

https://www.audubon.org/news/do-birds-grieve

Câu trả lời là "nửa phần đúng" vì loài chim có thương khóc chim chết, nhưng cần thêm dữ kiện và nghiên cứu minh bạch hơn. Chi tiết ở đây:

https://www.snopes.com/fact-check/birds-funerals-dead/

