Bắc Kinh nhức nhối, Đài Bắc tưng bừng, Cộng Hòa chưa biết phải chụp mũ ra sao: Biden đề cử 1 phụ nữ Mỹ gốc Đài Loan vào chức Thứ Trưởng Quốc Phòng Hoa Kỳ. Bà Heidi Shyu (Từ Nhược Băng) chuyên ngành phát triển kỹ thuật vũ khí thế hệ mới.

- Hôm nay, TT Biden diễn văn 100 ngày trước lưỡng viện và toàn dân

- Biden đề cử 1 phụ nữ Mỹ gốc Đài Loan chức Thứ Trưởng Quốc Phòng Hoa Kỳ

- Biden dự kiến: thuế cá nhân trung bình sẽ zero với người lương dưới $75,000/năm

- nội dung diễn văn Biden: miễn phí tiền mẫu giáo, miễn phi SV cao đẳng 2 năm, tăng trợ cấp Pell Grant cho SV 4 năm, công nhân nghỉ có lương để chăm sóc gia đình, giảm bảo phí y tế

- TGĐ Bưu Điện sẽ xóa sổ 18 trung tâm lựa thư, Công Đoàn phản đối, đòi giữ việc làm

- CDC: chích rồi, khỏi mang khẩu trang ngoài trời

- California: bị 3 cảnh sát đè, 1 anh Latino chết

- NBC: 32% ủng hộ Trump, 55% chống Trump

- WCVB: 45% nói Trump có tội gây bạo loạn

- North Carolina: thần đồng 12 tuổi tốt nghiệp trung học và cao đẳng cùng lúc

- Indiana: bắt 3 nghi can giết 1 người Việt, tính chặt xác xóa dấu vết thì bị cảnh sát dò bắt

- HỎI 1: Có phải Dominion Voting Systems đưa 70 luật sư tới Arizona ngăn cản kiểm toán phiếu bầu 2020? ĐÁP 1: Không có chuyện đó.

- HỎI 2: Có phải loài bò trung tiện (đánh dắm) gây ra hâm nóng địa cầu? ĐÁP 2: Nửa phần đúng.

QUẬN CAM (VB-28/4/2021) --- Tổng Thống Joe Biden sẽ đọc bài diễn văn đầu tiên trước lưỡng viện Quốc Hội vào đêm nay, Thứ Tư 28/4/2021, hai ngày trước khi tròn 100 ngày vào Bạch Ốc. Bài diễn văn Biden sẽ nói về các ưu tiên chính sách và các thành quả, vạch ra hướng đi tương lai cho Hoa Kỳ.

Bài diễn văn sẽ khởi sự lúc 9:00 pm giờ Miền Đông, tức là 6:00 pm giờ California, tại chính điện Hạ Viện, sẽ chiếu trực tiếp trên nhiều đài truyền hình, như ABC, CBS, CNN, C-SPAN, Fox, MSNBC và NBC.

https://www.whitehouse.gov/live/

https://youtu.be/Bh87V3f0FaA

An ninh sẽ dày đặc, để tránh xảy ra một cú bạo loạn tương tự ngày 6/1/2021. Vì giãn cách ngừa dịch, số người tham dự trong khán đường sẽ chỉ hạn chế khoảng 200 người. Trong quá khứ, mỗi thành viên Quốc Hội có quyền mang 1 vị khách vào, và khán đường trong các bài diễn văn quan trọng này thường đông tới 1,600 người. Truyền thống. các thẩm phán Tòa Tối Cao và các bộ trưởng được tham dự, nhưng lần này sẽ bị hạn chế.

Ngồi sau lưng Tổng Thống Biden trong nghi thức này sẽ là Chủ Tịch Hạ Viện Nancy Pelosi (Dân Chủ-Calif.) và Phó Tổng Thống Kamala Harris, và đây là lần đầu trong lịch sử 2 phụ nữ ngồi sau lưng vị Tổng Thống trong buổi đọc bài diễn văn.

Thay mặt Cộng Hòa để trả lời diễn văn Biden sẽ là Thượng nghị sĩ Tim Scott (Cộng Hòa-S.C.), phúc đáp tức khắc ngay sau khi Biden đọc xong diễn văn. Scott là Thượng nghị sĩ Cộng Hòa da đen duy nhất và có thể sẽ là ứng cử viên Tổng Thống Cộng Hòa cho năm 2024, hiện nay là tiếng nói hàng đầu trong Đảng Cộng Hòa về cải tổ tư pháp hình sự và sắc tộc.

--- Độc giả có thể xem sơ lược các ý chính sau đây trước khi mở TV nghe bài diễn văn lịch sử của Biden. Nổi bật trong kế hoạch American Families Plan (AFP) trị giá 1.8 ngàn tỷ đô của Biden là: sinh viên học miễn phí hệ 2 năm và gần như miễn phí hệ 4 năm, trong khi người lao động Hoa Kỳ được nghỉ có lương khi bệnh hoặc khi phải ở nhà chăm sóc gia đình.

. Phúc lợi trẻ em: tín dụng thuế trẻ em ít nhất $250/tháng/trẻ em, tạm thời tới hết 2025, nhưng Biden nói là muốn vĩnh viễn.

. Miễn phí tiền mẫu giáo (prekindergarten): tất cả trẻ em tuổi 3 và 4 học miễn phí tiền mẫu giáo, chương trình tốn 200 triệu đô trong 10 năm.

. Miễn phí cao đẳng cộng đồng: cao đẳng bậc 2 năm sẽ miễn học phí theo chương trình 109 tỷ đô.

. Tăng trợ cấp Pell Grant cho sinh viên hệ 4 năm thuộc gia đình lương thấp.

. Công nhân được nghỉ để chăm sóc gia đình khi hữu sự, vẫn có lương.

. Vĩnh viễn giảm bảo phí y tế đối với người hưởng chương trình y tế ObamaCare (Affordable Care Act).

. Tiền đâu: tăng thuế suất từ 37% lên tới 39.6% và gần gấp đôi thuế suất cho lợi nhuận cổ tức (capital gains) đối với người lương hơn 1 triệu đô/năm từ 20% tới 39.6%.

. Các bình luận gia nói, chương trình của Biden là "cải tổ đi xa nhất cho mạng lưới an sinh xã hội Hoa Kỳ kể từ thời kỳ của Tổng Thống Lyndon B Johnson trong thập niên 1960s." Phía đảng Cộng Hòa không đồng ý, một số người chụp mũ đây là xã hội chủ nghĩa, khi lấy tiền người giàu để giúp người nghèo.

--- Bắc Kinh nhức nhối, Đài Bắc tưng bừng: Biden ra độc chiêu, đưa 1 phụ nữ Mỹ gốc Đài Loan vào chức Thứ Trưởng Quốc Phòng Hoa Kỳ. Báo Defense Daily cho biết Tổng Thống Joe Biden hôm Thứ Ba 27/4/2021 loan báo đề cử Frank Kendall vào chức Bộ Trưởng Không Quân, và người phụ nữ Mỹ gốc Đài Loan Heidi Shyu vào chức Thứ Trưởng Quốc Phòng Hoa Kỳ (under secretary of defense).

Bà Heidi Shyu (tên khai sanh: Xú Ruòbīng; tên phiên âm Việt Hán: Từ Nhược Băng) sinh ở Đài Loan, vào Mỹ định cư năm 10 tuổi. Ông nội bà Từ Nhược Băng là Xu Kangliang, Phó Tư Lệnh Không Quân trong quân đội của Tưởng Giới Thạch, di tản ra Đài Loan khi Mao Trạch Đông chiếm toàn bộ Hoa Lục.

Bà tốt nghiệp Thạc sĩ Kỹ sư Điện lực tại UCLA, vào làm kỹ sư ở Hughes Aircraft, rồi snag công ty Grumman and Litton Industries, và rồi làm nhiều năm ở Raytheon. Phần lớn công việc là nghiên cứu kỹ thuật về không gian và vũ khí cho không quân. Chức vụ cuối cùng ở Raytheon là: Vice President of Technology Strategy for Raytheon Company's Space and Airborne Systems (Phó chủ tịch công ty Raytheon về Chiến lược Kỹ thuật cho các Hệ thống Không gian).

Theo RTI, bà Từ Nhược Băng từng là Chủ tịch Ủy ban cố vấn Khoa học Không quân Mỹ (U.S. Air Force Scientific Advisory Board), cũng từng là viện sỹ Viện Hàn lâm Khoa học quốc gia Mỹ (NAE), từng nhận được huân chương xuất sắc trong công tác phục vụ công cộng của Bộ Quốc phòng Mỹ, huân chương phục vụ dân sự xuất sắc của Lục quân Mỹ trao tặng và giải thưởng Dịch vụ dân sự xuất sắc của lực lượng Không quân Mỹ.

Theo Defense Daily, Biden đề cử bà Từ Nhược Băng vào chức Thứ trưởng ban nghiên cứu phát triển công trình (undersecretary of defense for research and engineering) thuộc Bộ Quốc phòng Mỹ, trong đó bà sẽ trách nhiệm chính trong phát triển các vũ khí mới, kể cả vũ khí siêu thanh thế hệ kế tiếp (next-generation hypersonic weapons).

Bà Từ Nhược Băng như thế đã trở thành người Mỹ gốc Á có chức vụ cao nhất từ trước đến nay trong hệ thống công vụ thuộc Bộ Quốc phòng Mỹ, bà cũng trở thành nữ thứ trưởng thứ hai sau bà Michele Flournoy trong hệ thống Bộ Quốc phòng Mỹ.

--- Nghiệp đoàn Nhân viên Bưu điện Hoa Kỳ (APWU), với 200,000 thành viên, hôm Thứ Ba bày tỏ phẫn nộ trước thông báo của Tổng Giám Đốc Bưu Điện Louis DeJoy là sẽ xóa sổ 18 trung tâm lựa thư và bưu kiện. Mark Dimondstein, Chủ tịch APWU, đưa ra bản văn nói, nghiệp đoàn nói rõ rằng việc gỡ bỏ các trung tâm lựa thư sẽ làm thiệt hại tới việc làm bưu tín viên, đồng thời lãm trễ việc thư tín của dân Mỹ, và APWU sẽ bảo vệ việc làm bưut ín viên và bảo vệ việc thư tín tới hiệu quả chod ân Mỹ.

Louis DeJoy được Trump bổ nhiệm từ tháng 6/2020, sau đó gỡ bỏ 700 máy lựa thư trong khi nhổ cả ngàn thùng thư dẫn tới hiện tượng thư đi chậm, gây nguy hại cho nhiều phiếu bầu qua thư có thể trễ hạn và sẽ bị quăng bỏ.

--- Bản tin CNN ghi rằng cậu bé 12 tuổi Mike Wimmer, cư dân thị trấn Salisbury, tiểu bang North Carolina, chuẩn bị tốt nghiệp bậc trung học và bậc cao đẳng cùng trong một tuần lễ. Em thần đồng này đã hoàn tất 4 năm học chỉ trong 1 năm: 2 năm trung học và 2 năm cao đẳng (bằng AS).

Wimmer sẽ tốt nghiệp với điểm GPA=4.0 tại cao đẳng Rowan-Cabarrus Community College vào ngày 21/5/2021, và tốt nghiệp Thủ khoa (valedictorian) với điểm GPA=5.45 trung học Concord Academy High School vào ngày 28/5/2021. Wimmer ưa thích nhất là ngành robotics.

--- Lộ quá. Biden rõ ràng là xã hội chủ nghĩa hơn cả Thượng nghị sĩ cực tả Bernie Sanders: một điểm mới nhận ra trong kế hoạch American Rescue Plan (ARP) do Biden ký thành luật là ảnh hưởng hạ thấp tỷ suất thuế cá nhân trung bình tới gần như số không (zero) --- và còn thấp hơn nữa --- đối với các gia đình lương thấp hơn $75,000/năm.

Đó là ước tính của tổ chức phi đảng phái Joint Committee on Taxation (JCT), khi phân tích về tỷ suất thuế cá nhân trung bình trong tài khóa 2021, với ảnh hưởng của ARP khi đưa 1.9 ngàn tỷ đôla trợ giúp các gia đình, các doanh nghiệp, các thành phố và các chính quyền địa phương.

Theo phân tích này, nhưng người trả thuế trung lưu có lương từ $50,000 tới $75,000 sẽ có tỷ suất thuế trung bình là -1.9% (âm 1.9%), trong khi những người có lương nằm chặng giữa từ $50,000 tới $75,000 sẽ có tỷ suất thuế 1.8%, theo JCT phân tích. (Nguyên văn: Middle-class taxpayers earning $50,000 to $75,000 will have an effective average tax rate of -1.9%, while those earning between $50,000 to $75,000 will face a tax rate of 1.8%, the JCT found.)

Hồ sơ thuế cũng sẽ dị biệt, vì sẽ có những người không được hưởng một số tín dụng thuế, thí dụ tín dụng CTC chỉ cho các gia đình có con dưới 18 tuổi. Bản ước tính cũng loại trừ thuế sổ lương (bao gồm thuế An sinh Xã hội, Medicare, các chương trình liên bang và tiểu bang).

--- Cảnh sát thị trấn Fort Wayne đã bắt 3 nghi can liên hệ cái chết của Shane Van Nguyen, 55 tuổi. Ban đầu Nguyen được báo cáo mất tích hồi cuối tuần vừa rồi ở Indiana. Nhưng rồi cảnh sát tìm ra xác Nguyen trong một xe đã bị đụng ở đoạn phố 1500 trên đường Forest Park Boulevard ở thị xã Fort Wayne, tiểu bang Indiana, hôm Chủ Nhật.

Lần cuối người ta thấy Nguyen còn sống là khi rời Allen County Memorial Coliseum nơi Nguyen vừa chích ngừa COVID-19 lúc 3:00 pm chiều Thứ Sáu 23/4/2021. Hôm Thứ Bảy, Ty Cảnh Sát Fort Wayne báo cáo Nguyen mất tích và nhờ mọi người tìm giúp.

Lúc 5:00 am sáng Chủ Nhật 25/4/2021, một cảnh sát thấy 1 xe khả nghi trong khu vực Lake và Coliseum nên chận lại, nhưng người lái phóng xe đi. Cảnh sát rượt theo nhưng không kịp. Sau đó thấy 1 xe giống như thế ở gần Lake Avenue và Anthony Boulevard đã đụng vào sau 1 căn nhà. Bên trong xe có xác của Nguyen. Chưa rõ ai lái xe này, nhưng điều tra viên được kể là ít nhất 2 người bỏ chạy từ xe này.

Trung sĩ cảnh sát Jeremy Webb mô tả cái chết của Nguyen rất là "man rợ." Cảnh sát sau đó nhận diện 3 nghi can là: Matthew J. Cramer, 21 tuổi; Jacob D. Carreon-Hamilton, 20; và Cody Clements, 20. Cả 3 đã bị bắt đêm Thứ Hai, trong khi cảnh sát nói Clements tự ra đầu thú. Cảnh sát chưa rõ liên hệ giữa 3 nghi can và Nguyen, nhưng không nghĩ là do kỳ thị màu da.

Cramer khai với cảnh sát rằng y đã xin Nguyen cho lên xe quá giang từ Elkhart tới Fort Wayne và nảy sinh ý nghĩ giết Nguyen trước khi tới Fort Wayne. Hồ sơ tòa không nói rõ vì sao y muốn giết Nguyen. Khi tới nơi Cramer cất đồ đạc ở North Coliseum Boulevard, thì Cramer bảo Nguyen quay đầu lại, rồi siết cổ Nguyen bất tỉnh, sau đó dộng đầu Nguyen xuống vệ đường.

Sau đó y đưa xác Nguyen vào chỗ cất đồ đạc, giết Nguyen, khóa nơi cất đồ lại, lái xe về Goshen mua vài thứ với Carreon-Hamilton và với người khác – đó là Cody Clements. Cramer khai lấy tiền của Nguyen, rồi bàn chuyện chặt xác Nguyen để thủ tiêu, xóa hết mọi dấu tích. Tình cờ, cảnh sát thấy dấu xe, mới vây bắt.

--- Trung Tâm Phòng Chống Dịch Bệnh CDC hôm Thứ ba cho biết quy định cởi mở: những người đã chích ngừa đầy đủ sẽ không cần mang khẩu trang trong khi đi bộ đơn độc hay tụ họp nhóm nhỏ ngoài trời, kể cả ngồi ăn ngoài trời. Tuy nhiên, CDC nói người dân vẫn cần mang khẩu trang tại các nơi trong phòng, cũng như khi tụ họp đông người ngoài trời, như dự hòa nhạc.

--- Số người ủng hộ Trung đã giảm, theo bản thăm dò mới phổ biến của NBC News hôm Thứ Ba. Bản khảo sát cho thấy trong tất cả những người thành niên:

. hiện nay: 32% ủng hộ Trump, 55% chống Trump;

. giảm từ tháng 1/2021: 40% cử tri ủng hộ TRump, 53% chống Trump.

. giảm từ trước bầu cử 3/11/2020: 43% ủng hộ Trump, 52% chống Trump.

Đặc biệt trong nội bộ Cộng Hòa, Trump cũng xuống điểm: hiện nay 44% Cộng Hòa nói ủng hộ cá nhân Trump hơn là ủng hộ Cộng Hòa, 50% nói ủng hộ Cộng Hòa hơn là ủng hộ Trump.

--- Đa số dân Mỹ hiện nay ủng hộ nỗ lực FBI điều tra về cuộc bạo loạn ngày 6/1/2021 tại tòa nhà Quốc Hội, theo cuộc thăm dò mới của UMass Amherst/WCVB về ai là người trách nhiệm của bạo loạn. Theo thăm dò:

. 45% nói Trump có trách nhiệm nhiều nhất.

. trong những người bầu cho Trump năm 2020: chỉ 5% nói Trump trách nhiệm bạo loạn, 33% nói Đảng Dân Chủ trách nhiệm bạo loạn.

. trong những người bầu cho Biden năm 2020: 79% nói Trump trách nhiệm bạo loạn.

--- Đè cổ cũng chết. Bây giờ đè lưng cũng chết. Cảnh sát đã phổ biến một video về cái chết của một người gốc Latino, tên là Mario Gonzalez, 26 tuổi, tại Alameda, California, cho thấy cảnh sát hôm 19/4/2021 đã quỳ trên lưng và vai người này cho tới khi hết nhúc nhích. Băng video trái ngược với lời kể ban đầu của cảnh sát về sự kiện này rằng Gonzalez vùng vẫy, chống đối nên phải kềm chế rồi sau đó là y tế cấp cứu.

Băng video mang trên người cảnh sát phổ biến chiều Thứ Ba 27/4/2021 cho thấy Gonzalez không hề bạo lực, không hề vùng vẫy, không hề chống đối. Video cho thấy cảnh sát tới gần Gonzalez lúc đó đứng một mình ở công viên với vài chai rượu trong 1 cái giỏ. Gonzalez nói dịu dàng với cảnh sát gần 9 phút, rồi cảnh sát chéo tay Gonzalez ra sau lưng, đè nằm áp mặt xuống đất, ít nhất 2 cảnh sát đè trên lưng, 1 đè trên vai Gonzalez khoảng 5 phút, tới khi Gonzalez hết nhúc nhích.

Cảnh sát nói Gonzalez chết ở bệnh viện, nhưng video cho thấy y đã tắt thở ạti chỗ, và 1 cảnh sát nói "không thấy mạch nhảy" một chút xíu sau khi các cảnh sát bắt đầu CPR (hô hấp nhân tạo) nạn nhân. Cả 3 cảnh sát tạm nghỉ có lương, chờ điều tra.

--- Thượng nghị sĩ tiểu bang Joe Nguyen (Dân Chủ, Washington) loan báo hôm Thứ Ba rằng ông sẽ tranh cử chức Giám Đốc Điều Hành Quận King (King County Executive), đây là chức dân cử cao nhất trong quận King. Như thế Nguyen sẽ tìm cách bứng ghế đương nhiệm là GĐ Dow Constantine, người mới đầu đắc cử chức này từ tháng 9/2009.

Hiện thời Joe Nguyen là Thượng nghị sĩ tiểu bang địa hạt 34 của tiểu bang Washington, liên tục thúc đẩy nghị trình cấp tiến của Đảng Dân Chủ, đã thành công khi ra luật cấm chính pjhủ sử dụng nhu liệu nhận diện khuôn mặt, đã thành công khi mở rộng giúp trợ cấp dân nghèo TANF (Temporary Assistance for Needy Families), và đầu năm 2021 bảo trợ dự luật SB 5055 để lập danh sách toàn tiểu bang các trường hợp cảnh sát kỷ luật và cho công khai hồ sơ này.

TNS Joe Nguyen giải thích vì sao anh hết lòng phục vụ dân nghèo, vì anh lớn lên trong 1 gia đình tỵ nạn từng ở nhà do chính phủ tài trợ (housing), thân phụ tê liệt vì tai nạn xe hơi và cả nhà nhiều năm sống nhờ vào lòng tốt của cộng đồng. Bạn có thể đọc thêm về Joe Nguyen ở: https://meetjoenguyen.com/

--- HỎI 1: Có phải Dominion Voting Systems đưa 70 luật sư tới Arizona ngăn cản kiểm toán phiếu bầu 2020?

ĐÁP 1: Không có chuyện đó. Đó là huyền thoại của Cộng Hòa dựng chuyện. Sau khi một nhóm dân cử Cộng Hòa ở tiểu bang Arizona ra lệnh kiểm toán hôm cuối tuần qua số lượng phiếu bầu từ quận Maricopa County, cũng là quận lớn nhất Arizona. Khi cuộc đếm phiếu bằng tay KHÔNG CHÍNH THỨC gần 2.1 triệu phiếu bầu này diễn ra, một tin đồn từ Cộng Hòa phóng lên mạng rằng một nhóm 70 luật sư đại diện Dominion tìm cách ngăn cản kiểm toán. Bi hài là, đã là cuộc đếm phiếu lại, dù là do Cộng Hòa Thượng Viện Arizona cho đếm lại, nhưng kết quả sẽ không ảnh hưởng gì hết vì các kết quả đã xác minh từ lâu, thì luật sư cản làm gì? Một phát ngôn nhân Dominion nói với báo USA TODAY rằng công ty không có nhóm 70 luật sư nào tìm cách ngăn cản kiểm toán phiếu ở Arizona. Phát ngôn nhân này trả lời qua email: "Họ vu cáo, bịa đặt. Không có nhóm 70 luật sư nào đại diện Dominion ở Arizona. Và Dominion cũng không hề có hành động pháp lý nào để ngăn cản kiểm toán." Dominion trên trang web riêng nói rằng "một ngàn cuộc kiểm toán và đếm lại độc lập kể từ Ngày Bầu Cử tháng 11/2020 cho thấy sự chính xác và tin cậy của hệ thống máy bầu Dominion."

. Báo USA TODAY ghi nhận rằng trước đó đã có các cuộc kiểm toán về bầu cử 2020 thực hiện bởi quận Maricopa County và 2 công ty độc lập thấy không có gì thắc mắc về sự chính xác, mã nguồn, thiết bị, nhu liệu, và mạng lưới, và sự kết nối Internet. Chi tiết ở:

https://www.usatoday.com/story/news/factcheck/2021/04/27/fact-check-dominion-lawyers-did-not-try-stop-arizona-audit/7357488002/

--- HỎI 2: Có phải loài bò trung tiện (đánh dắm) đã gây ra hâm nóng địa cầu?

ĐÁP 2: Nửa phần đúng. Câu hỏi nêu ra vì nhiều người nói bớt ăn thịt sẽ dẫn tới bớt nuôi bò, sẽ dẫn tới bớt hâm nóng địa cầu. Phần đúng là: bò gây ra chất methan, loại khí thải nhà kính (methane, a greenhouse gas) trong tiến trình tiêu hóa. Phần sai là: Bò phóng ra khí methane chủ yếu là do ợ hơi nơi miệng, không phải do khí thải ở hậu môn bò. Một thực tế khác, theo Sở Môi Trường EPA, nông nghiệp gây ra 10% lượng khí thải trong năm 2019, nhưng tất cả những khí thải không phải từ riêng loài bò: đất, cát, thức ăn gia súc, phân gia súc và nhiều yếu tố gây ra khí thải nhà kính nông nghiệp. Trong khi đó, riêng với loài bò, khí thải độc cho địa cầu phần lớn là từ ợ hơi, không phải từ cửa sau của bò. Chi tiết ở đây:

https://www.snopes.com/fact-check/cow-farts-global-warming/

.