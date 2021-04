Đạo diễn Chloe Zhao -- tên phiên âm tiếng Việt là Triệu Đình -- đã trở thành phụ nữ da màu đầu tiên thắng Giải Oscar Đạo Diễn Xuất Sắc Nhất qua phim "Nomadland".

- Đạo diễn Chloe Zhao (Triệu Đình) với phim "Nomadland": Giải Oscar Đạo Diễn Hay Nhất, Phim Hay Nhất; CSTQ chặn Internet vì cô mang tiếng nói xấu quê mẹ

- 21 TNS Dân Chủ ra dự luật: bảo hiểm y tế Medicare từ 65 tuổi hạ xuống 50 tuổi

- California giảm dân, có thể mất 1 ghế dân biểu

- Fresno: bồi thường 2 vụ cảnh sát bắn chết người

- BS Bicette: chích thuốc J&J vẫn an toàn hơn là số phận đàn ông da đen ở Mỹ

- con gái khoe mẹ từ Kansas về thủ đô bạo loạn, cô bạn báo cho FBI bắt mẹ bạn

- Thống Đốc Texas vu cáo Biden đòi dân Mỹ giảm 90% thịt đỏ trong thực đơn

- Apple Inc. đầu tư 430 tỷ đô vào Mỹ trong 5 năm, tăng 20,000 việc làm mới

- Alaska Airlines cấm bay TNS/TB Lora Reinbold (Cộng Hòa) vì không khẩu trang

- báo TQ: dân quân biển VN có 8,000 tàu đánh cá, 70,000 ngư dân, vừa đánh cá, vừa do thám, bảo vệ biển

- HỎI 1: Kế hoạch khí hậu của Biden bao gồm giải pháp cắt giảm 90% thịt đỏ ra khỏi thực đơn dân Mỹ vào năm 2030? ĐÁP 1: Sai, không có chuyện đó.

- HỎI 2: Có phải Đức Giáo Hoàng Francis muốn thăm Bắc Hàn? ĐÁP 2: Đúng vậy.

QUẬN CAM (VB-26/4/2021) --- Đảng Cộng Hòa Hoa Kỳ lại có cớ chụp mũ Đảng Dân Chủ Hoa Kỳ là xã hội chủ nghĩa... bất kể rằng nền Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam không hề có gì giống với Đảng Dân Chủ Hoa Kỳ: một nhóm 21 Thượng nghị sĩ Dân Chủ đã trình dự luật để hạ thấp tuổi bảo hiểm y tế Medicare từ 65 tuổi xuống 50 tuổi.

.

TNS Tammy Baldwin (Dân Chủ, Wisconsin), nói rằng cần phải thay đổi điều kiện hưởng Medicare để tiến tới chăm sóc y tế giá rẻ cho mọi người dân Hoa Kỳ và cải thiện hệ thống chăm sóc sức khỏe, và dự luật sẽ cho nhiều triệu dân Mỹ một cơ hội để "có bảo hiểm y tế họ cần ở một giá họ có thể chi trả."

.

Bảo hiểm Medicare hiện nay chỉ giành cho người 65 tuổi trở lên. TNS Sherrod Brown (Dân Chủ, Ohio), nói trong buổi công bố dự luật rằng hạ tuổi Medicare về 50 tuổi sẽ cứu mạng nhiều người. Ông kể rằng vài năm trước, trong buổi họp phố ở Youngstown, Ohio, một phụ nữ đứng lên nói: "Phụ nữ này nói là 63 tuổi, mục tiêu chỉ là ráng sống tới 65 tuổi để có Medicare. Làm 2 việc lương thấp cùng lúc, không bảo hiểm y tế..."

.

Các nghiên cứu cho biết hạ thấp tuổi Medicare sẽ cứu mạng nhiều người. Chẩn đoán một số bệnh ung thư cho thấy mức độ cao là nhóm người 65 tuổi trở lên, so với người 64 tuổi trở xuống, theo nghiên cứu của Stanford University. Nếu chẩn đoán sớm, sẽ chữa sớm, sẽ cứu được nhiều mạng người.

.

--- Thống Đốc Greg Abbott (Cộng Hòa, Texas) hôm Chủ Nhật chơi màn chụp mũ XHCN cho Tổng Thống Biden: đăng lại một màn hình chụp từ Fox News, nhan đề là về thực đơn, trong đó phụ chú là Biden yêu cầu chống biến đổi khí hậu, sau đó giải thích ra 3 dòng:

. giảm 90% thịt đỏ trong thực đơn.

. tối đa cho ăn 4 lbs (1.8 kilogram) thịt đỏ/năm.

. chỉ ăn 1 bánh burger/tháng.

Và Abbott tweet: "Sẽ không có chuyện đó ở Texas."

Như thế là vu cáo cho Biden. Vì Biden không hề ra lệnh kỳ dị như thế. Xin xem giải thích ở cuối bản tin này, nơi đoạn HỎI 1.

.

--- Công ty Apple Inc. hôm Thứ Hai chi biết sẽ đầu tư 430 tỷ đôla vào Hoa Kỳ trong 5 năm, tăng thêm 20,000 việc làm mới cùng thời gian đó: mở rộng các cơ sở và tăng nhân viên ở California, Colorado, Massachusetts, Texas, Washington, Iowa, Indiana, Kentucky, Maine, New York, Oregon và Vermont.

.

Tổng quản trị Tim Cook nói là sẽ tạo ra việc làm ở các lĩnh vực kỹ thuật cao, từ 5G tới thông minh nhân tạo, tạo ra một thế hệ mới cho nhiều lĩnh vực kinh doanh mới, trong khi sẽ làm sạch môi trường, thích hợp với tương lai. (Không thấy Biden chơi kiểu Trump: đứng bên cạnh Tim Cook để họp báo ồn ào?)

.

--- Đạo diễn Chloe Zhao -- tên phiên âm tiếng Việt là Triệu Đình, tên Hoa là Zhào Ting -- đã trở thành phụ nữ da màu đầu tiên thắng Giải Oscar Đạo Diễn Xuất Sắc Nhất qua phim "Nomadland" hôm Chủ Nhật 25/4/2021. Cô năm nay 39 tuổi, sinh ngày 31/3/1982, thắng giải thưởng này nhưng chính phủ Bắc Kinh đã cắt đường nối trực tuyến VPN của nhiều mạng trong hơn 2 giờ đồng hồ để không ai xem trực tiếp lễ trao giải này. Cô vào sổ đen công an TQ từ năm 2013, khi trả lời báo Mỹ phỏng vấn và nói rằng quê nhà TQ của cô đầy dối trá.

.

Trong khi nhận giải Oscar, cô Triệu Đình để tóc thắt 2 bím kiểu cổ Trung Hoa, nói rằng khi cô còn nhỏ, cô thường cùng thân phụ học Tam Tự Kinh bằng cách khi bố cô đọc vài chữ thì cô đọc tiếp cho trọn câu, trong đó câu cô nhớ hoài để mang trong đời là "Nhân chi sơ, tính bản thiện" (Bản tính con người là thiện).

.

Cô nói trong đêm Oscar ở Los Angeles: "Tôi đã luôn tìm thấy tính thiện trong mọi người tôi gặp, mọi nơi tôi đi trên thế giới (cầm tượng vàng lên) và giải này là giành cho mọi người có niềm tin và lòng can đảm để sống với tính thiện trong mình và người, bất kể gian nan cuộc đời thế nào. Và giải thưởng này là cho quý vị, chính quý vị là cảm hứng để tôi tiếp tục."

.

Phim "Nomadland" thắng 3 giải Oscar 2021 cho phim hay nhất, đạo diễn xuất sắc nhất và nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Phim "Nomadland" do Triệu Đình đạo diễn, kể về một phụ nữ sống trên xe tải và đi vòng quanh nước Mỹ sau khi mất việc và mất nhà. Triệu Đình trở thành phụ nữ châu Á đầu tiên được trao giải Đạo diễn xuất sắc nhất.

.

Triệu Đình sinh năm 1982, tại Bắc Kinh, thân phụ là một đại gia ngành thép và sau đó chuyển sang ngành địa ốc và chứng khoán, mẹ là nhânv iên bệnh viện và từng trình diễn trong đội văn công quân đội. Cô trả lời phỏng vấn của báo Vogue, mô tả là thời nhỏ ưa nổi loạn, làm biếng học, ưa vẽ manga và viết tiểu thuyết, say mê phim ảnh. Khi cô 15 tuổi, không biết tiếng Anh, được ba mạ đưa vào học nội trú ở Brighton College, Anh quốc.

.

Ba mẹ cô sau đó rời nhau. Thân phụ cô sau đó kết hôn với Song Dandan, một nữ tài tử nổi tiếng trong các phim hài mà cô Triệu Đình trước đó chỉ nhìn qua TV. Sau trường nội trú, cô sang Los Angeles (Hoa Kỳ) để học xong trung học, rồi hoàn tất Cử nhân khoa học chính trị ở Mount Holyoke College ( Massachusetts) và hoàn tất Thạc Sĩ Điện Ảnh ở New York University Tisch School of the Arts. Cô kể gian nan thời sinh viên, có lúc làm nhân viên trong quán rượu, đứng bán ở tiệm trang phục, rửa chén ở nhà hàng... Triệu Đình đang cư ngụ ở Ojai, California, với bạn trai là người quay phim Joshua James Richards.

.

. Phim đầu tay của cô là "Songs My Brothers Taught Me" (2015), trình chiếu tại Sundance Film Festival, được đề cử giải Independent Spirit Award for Best First Feature.

. Phim thứ nhì là "The Rider" (2017), được đề cử giải Independent Spirit Award for Best Film and Best Director.

. Nhưng phim thứ 3 là thắng lớn trong Oscar 2021 (và thắng ở nhiều giải trước đó, trong 3 đại hội phim: Golden Globe Awards, Directors Guild of America Awards, and British Academy Film Awards): "Nomadland" (2020).

.

Kết quả Giải Oscars 2021 trao đêm Chủ Nhật 25/4/2021:

. Phim hay nhất: Nomadland.

. Nam tài tử hay nhất: Anthony Hopkins, The Father.

. Nữ tài tử hay nhất: Frances McDormand, Nomadland.

. Phim quốc tế hay nhất: Another Round, Denmark.

. Nam tài tử phụ hay nhất: Daniel Kaluuya, Judas and the Black Messiah.

. Nữ tài tử phụ hay nhất: Yuh-Jung Youn, Minari (Youn là tài tử Nam Hàn).

. Đạo diễn hay nhất: Chloé Zhao, Nomadland (Triệu Đình là phụ nữ da màu đầu tiên thắng giải này, và là phụ nữ thứ nhì thắng giải này).

.

--- Hàng không Alaska Airlines đã ra bản văn, cho biết sẽ từ chối bay đối với Thượng nghị sĩ tiểu bang Lora Reinbold (Cộng Hòa) vì liên tục bác bỏ chính sách mang khẩu trang trên phi cơ hãng này, theo lời Tim Thompson, phát ngôn nhân hàng không này, nói với báo Anchorage Daily News.

.

Mới tuần trước, nữ TNS Reinbold bị ghi hình tại sân bay Juneau International Airport khi cãi nhau với nhân viên hàng không Alaska Airlines được được yêu cầu mang khẩu trang che mũi và miệng. TNS Lora Reinbold từ lâu đã lớn tiếng chỉ trích các biện pháp chống dịch như mang khẩu trang. Chưa rõ các hãng hàng không khác sẽ cho Thượng nghị sĩ này bay với không khẩu trang hay không.

.

--- Thống kê dân số Hoa Kỳ sẽ phổ biến trong những ngày sắp tới. Tiểu bang California dự kiến sẽ giảm bớt dân cư. Trong thập niên qua, sức tăng dân số California giảm trung bình 0.06%/năm, thấp hơn bất cứ lúc nào kể từ năm 1900. Giảm dân, dự kiến California sẽ mất một ghế Dân Biểu, trong khi Texas và Florida nhờ tăng dân số sẽ tăng số ghế Dân Biểu.

.

May mắn thì California có thể vẫn là 53 ghế Dân Biểu, như mức sau thống kê dân số 2010. Nếu thế, cũng là nhờ lãnh đạo California đã xài 200 triệu đôla cho nỗ lực thống kê, để cư dân được đếm và để tiền liên bang đổ về theo đầu dân số không giảm. Nhưng, nếu giảm còn 52 ghế Dân Biểu, vẫn là nhiều hơn bất kỳ tiểu bang nào khác, và vẫn là đông dân nhất với gần 40 triệu dân, trong khi Texas chỉ gần 30 triệu dân. Dự kiến, Texas có thể tăng thêm 3 ghế Dân Biểu. Các tiểu bang dự kiến tăng ghế Dân Biểu nhờ tăng dân số cũng là Arizona, Colorado và Florida.

.

--- Thành phố Fresno, California, đồng ý thương lượng 2 đơn kiện dân sự trong vòng chưa tới 1 tháng để dàn hòa 2 vụ cảnh sát bắn chết người, trong đó có 1 vụ là trường hợp 1 em vị thành niên tình nghi trong một vụ sát nhân đã bị bắn phía sau gáy trên đất của một trung tâm giữ trẻ em.

.

Thành phố Fresno loan báo thương lượng bồi thường 4.9 triệu đôla vụ năm 2017, khi cảnh sát bắn chết Isiah Murrietta-Golding, 16 tuổi, vài ngày sau khi công bố thương lượng đơn kiện 4.4 triệu đôla cho vụ năm 2015 khi cảnh sát bắn chết Casimero "Shane" Casillas, 45 tuổi.

.

Trường hợp Murrietta-Golding được báo chí chú ý: bị bắn chết ngày 16/4/2017, khi bỏ chạy sau khi cảnh sát chận 1 chiếc xe mà cậu này đang ngồi lái. Cảnh sát nói cậu này và người anh (hay em) là tình nghi trong 1 vụ sát nhân. Hơn 2 năm sau, vào tháng 10/2019, cảnh sát mới phổ biến băng hình từ máy mang trên người cảnh sát, cho thấy trung sĩ Ray Villalvazo bắn 1 phát duy nhất, trúng vào gáy Murrietta-Golding sau khi cậu này trèo rào vào 1 nhà giữ trẻ. Băng video làm cộng đồng nổi giận vì có giọng nói 1 cảnh sát khác khen ngợi Villalvazo đã bắn "rất thiện xạ" trong khi Murrietta-Golding nằm chết.

.

--- Hai phụ nữ Kansas khai với FBI rằng khi họ tới thủ đô tham dự ngày 6/1/2021 theo lời kêu gọi của Trump, chỉ nghĩ là biểu tình bất bạo động, mà không ngờ có chuyện bạo loạn chết chóc. Hai bà bạnt hân này là Jennifer Ruth Parks và Esther Schwemmer, đã cùng bị bắt hôm Thứ Sáu 23/4/2021, và bị chuyển về tòa liên bang thủ đô Hoa Kỳ.

.

Hai phụ nữ này khai đã cùng nhau tới thủ đô, vào tòa nhà Quốc Hội. Parks khai rằng bà chỉ nghĩ là tham dự biểu tình ôn hòa để ủng hộ Trump. Có ít nhất 7 người từ Kansas tới tham dự bạo loạn ngày 6/1/2021. Trường hợp bà Jennifer Ruth Parks bị bắt là đặc biệt: FBI vào ngày 11/1/2021 được tin mật báo rằng bà Parks tham dự "bạo loạn ở thủ đô DC." Con gái bà Parks cho biết mẹ mình về thủ đô quậy, thế là cô bạn của cô con gái bà Parks báo ngay cho FBI.

.

--- Báo South China Morning Post ghi theo một báo quân sự Trung Quốc, cho biết Việt Nam đang xây dựng lực lượng dân quân biển để bảo vệ Biển Đông nhằm ngăn cản đà xâm lấn của TQ. Tạp chí Naval and Merchant Ships Magazine ghi rằng tàu dân quân biển VN hoạt động gần Hainan (Hải Nam), Paracel Islands (Hoàng Sa) và Spratly Islands (Trường Sa) hăm dọa an ninh quốc phòng TQ.

.

Bản tin cho biết VN có luật từ 2009 cho lập dân quân biển để tuần tra biển, do thám, kiểm soát, và trục xuất tàu biển nước ngoài trong lãnh hải VN. Trong khi Liên Âu ước tính có 8,000 tàu đánh cá và 46,000 ngư dân là một phần dân quân biển VN, báo TQ nói con số sau có lẽ là 70,000 ngư dân. Khi không lưới cá, các dân quân này tham dự nhiều hoạt động quân sự, đôi khi chung với Hải quân VN, như do thám và đôi khi cố ý đụng chạm với tàu Hải cảnh TQ để báo chí Tây phương chú ý.

.

--- Bác sĩ Richina Bicette, Viện trưởng đại học y khoa Baylor College of Medicine, hôm Chủ Nhật nói trên CNN, khi trả lời phỏng vấn của Fredricka Whitfield về mức độ an toàn của thuốc chủng ngừa Johnson & Johnson, đã nói rằng chích ngừa thuốc J&J còn an toàn hơn là sống trong vị trí một người đàn ông da đen tại Hoa Kỳ.

.

Bà Bicette nói rằng bà có nhiều chuyện để lo trong thế giới này, còn chuyện an toàn của thuốc chủng ngừa J&J thì rất là thấp trong danh sách nỗi lo đó. Kế đó bà giải thích về hiện tượng máu cục (huyết khối) do phản ứng thuốc J&J rằng rất hy hữu, ở tỷ lệ 2 trên 1 triệu người. Trong khi đó, tỷ lệ lây nhiễm COVID là 147,000 trên 1 triệu người.

.

Bác sĩ Richina Bicette là một phụ nữ da đen, do vậy bà nói rằng riêng trong tháng 4/2021 tại Hoa Kỳ, có 50 người Mỹ bị bắn chết trong các vụ bắn người tập thể. Và rồi: "Rủi ro trong đời 1 người đàn ông da đen bị cảnh sát bắn chết là 1 trên 1,000 người -- không phải trên 1 triệu người -- 1 trên 1,000 người. Có ai phẫn nộ và đòi cải tổ cảnh sát không?"

.

--- HỎI 1: Kế hoạch khí hậu của Biden bao gồm giải pháp cắt giảm 90% thịt đỏ ra khỏi thực đơn dân Mỹ vào năm 2030?

.

ĐÁP 1: Sai, không có chuyện đó. Biden loan báo rằng chính phủ của ông muốn giảm khí thải phân nửa vào năm 2030. Báo The Daily Mail khi loan tin này, đã phân tích rằng về mặt lý thuyết, chính sách đó yêu cầu dân Mỹ giảm ăn thịt tới 90%. Thế là các chính khách Cộng Hòa, trong đó có dân biểu Lauren Boebert liền phóng đi bài phân tích lý thuyết đó để tấnc ông Biden. Thực ra trong lý luận của Biden đưa ra ngày 22/4/2021 khi nói trong thượng đỉnh về khí hậu, nói rằng Hoa Kỳ có thể giảm khí thải phân nửa kể từ năm 2030, và như thê sẽ là cơ hội cho nhiều triệu việc làm trung lưu, lương cao. Biden đề nghị việc chống lại nạn hâm nóng địa cầu sẽ cần tham dự của toàn dân, của tất cả các thành phố, tất cả các công ty. Và Biden hình dung ra sẽ rời bỏ năng lượng hóa thạch như dầu, khí, than... để sử dụng năng lượng tái tạo, vừa cứu sức khỏe cho người dân, vừa cứu địa cầu cho các thế hệ tương lai. Biden hình dung xe hơi sẽ không chạy xăng, mà sẽ chạy điện, và xa lộ toàn quốc sẽ xây 500,000 trạm sạc bình điện cho xe hơi... Trong bài diễn văn không chỗ nào nói chuyện bớt ăn thịt đỏ.

. Chỉ vì báo The Daily Mail dẫn ra cuộc nghiên cứu của University of Michigan Center for Sustainable Systems nói về viễn ảnh thay đổi thực đơn nhân loại để cứu địa cầu, trong đó có đề nghị bớt ăn thịt bò tới 90%. Nhưng không liên hệ gì tới chuyện Biden nói về việc làm trong ngành năng lượng, không nói gì về chuyện ăn hay uống. Chỉ tiết ở:

https://www.snopes.com/fact-check/90-percent-red-meat/

.

--- HỎI 2: Có phải Đức Giáo Hoàng Francis muốn thăm Bắc Hàn?

.

ĐÁP 2: Đúng vậy. Đức Giám Mục Lazarus You Heung-sik, Tổng giáo phận Daejeon ở Nam Hàn, hôm Thứ Hai 26/4/2021 kể với thông tấn Yonhap rằng Đức Giáo Hoàng Francis đã bày tỏ ý định thăm Bắc Hàn, vì thương xót cho người dân Bắc Hàn đau khổ 70 năm nay. Đây là lần thứ nhì ý muốn thăm Bắc Hàn được nêu lên. Vào tháng 10/2018, trong không khí đối thoại giữa Trump và Kim Jong-un, Đức Giáo Hoàng Francis nói với Tổng Thống Nam Hàn Moon Jae-in rằng ngài sẵn sàng thăm Bắc Hàn nếu chính phủ Kim Jong-un gửi lời mời chính thức. Không có tiến bộ nào, kể cả trong thượng đỉnh Trump-Kim ở Hà Nội năm 2019. Do vậy mọi nỗ lực đều bị đông lạnh. Theo lời Giám Mục You, Đức Giáo Hoàng bày tỏ biết ơn vận động chia sẻ thuốc chủng ngừa từ giáo phận Daejeon trị giá $460,000 trao tặng Vatican. Chi tiết ở đây:

http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20210426000113

.

.