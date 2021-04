Giải Oscars 2021 sẽ chiếu trực tiếp trên đài ABC hôm nay, Chủ Nhật 25/4/2021.

.

- Điểm ủng hộ Biden 100 ngày đầu: ABC nói 52%, NBC nói 53%, Fox News nói 54%

- Florida: truy tố 4 người lấy thuốc tẩy bồn cầu bán làm "phép lạ" chữa trị COVID-19

- nhiều Mục sư cầu nguyện xin Thượng Đế phá hoại các nỗ lực của Biden, Dân Chủ

- sợ dân theo Trump sẽ lại bạo loạn tương lai

- Virginia: thấy cầm phone tưởng cầm súng, cảnh sát bắn 1 người da đen bị thương

- Arkansas: Liem Nguyen hy vọng dự luật mới sẽ giảm bạo lực chống người gốc Á

- New York: ông cụ gốc Á bị đấm đá bầm dập

- 3 phút trước khi Trump về vườn, Pentagon trao 175 triệu địa chỉ IP cho 1 hãng lạ

- Indonesia: thấy tàu ngầm gặp nạn ở đáy biển Bali, 53 lính thủy tử nạn

- Iraq: cháy bệnh viện, 82 người chết, 110 bị thương

- HỎI 1: Thuốc chủng ngừa có lợi ích cho người đã bị COVID-19 hay không? ĐÁP 1: Có lợi ích.

- HỎI 2: Dân Ấn chết dịch tăng vọt. Nhiều người Ấn tin rằng "xông hơi" sẽ giết siêu vi khuẩn coronavirus? ĐÁP 2: Không có chứng cớ khoa học

.

QUẬN CAM (VB-25/4/2021) --- Chỉ 3 phút trước khi Tổng Thống Donald Trump chính thức chuyển giao quyền lực cho Tổng Thống đắc cử Joe Biden, Bộ Quốc Phòng Mỹ trao một khoảng 6% toàn bộ không gian Internet (khoảng 175 triệu địa chỉ mạng) cho một công ty tân lập bí ẩn tên là Global Resource Systems LLC, bản doanh tại Plantation, Florida.

.

AP nói rằng công ty mới này chỉ mới có hồ sơ thành lập từ tháng 10/2020 trên hồ sơ tiểu bang Florida, và như thế, vừa trước khi Joe Biden nhậm chức, công ty kiểm soát không gian Internet lớn hơn một số công ty lớn nhất thế giới về Internet, kể cả Comcast và AT&T.

.

AP viết bản tin hôm Thứ Bảy cho biết đã phỏng vấn một phát ngôn nhân Pentagon, nhưng không được giải thích vì sao Bộ Quốc Phòng chọn Global Resource Systems LLC, một công ty chưa thấy xuất hiện cho tới tháng 9/2020 để quản trị không gian Internet khổng lồ kia.

.

--- Bản thăm dò Washington Post/ABC News phổ biến hôm Chủ Nhật, vài ngày trước khi Biden tròn 100 ngày nhậm chức, cho thấy 52% dân Mỹ nói ủng hộ cách Biden làm việc, chỉ 42% nói không ủng hộ. Trong khi đó, bản thăm dò NBC News nói Biden có 53% ủng hộ; Fox News thăm dò nói 54% ủng hộ.

.

Bản tin Washington Post/ABC News nhắc rằng hồi 4 năm trước, vào lúc Trump gần 100 ngày nhậm chức, chỉ 42% người nói ủng hộ Trump, và rồi sau đó các bản thăm dò cho thấy điểm Trump sụt dần ở mức 36% ủng hộ.

.

Washington Post/ABC News ghi nhận 53% dân thành niên Mỹ không đồng ý cách Biden đối phó vấn đề di dân ở biên giới Mỹ-Mexico, trong đó 44% nói là chống gay gắt. Trong khi đó, 64% Dân Chủ nói chấp nhận cách Biden đối phó về di dân, chỉ 10% Cộng Hòa nói như thế.

.

--- Một tàu ngầm mất tích của Indonesia đã được tìm ra, bể làm 3 phần, nằm sâu dưới biển Bali Sea, theo lời các viên chức Hải quân nước này hôm Chủ Nhật, trong khi Tổng Thống Joko Widodo gửi lời an ủi tới gia đình của 53 chiến binh trong tàu ngầm.

.

Tàu ngầm gặp nạn này tên là KRI Nanggala-402, cũ từ 42 năm, mất liên lạc từ Thứ Tư trong khi chuẩn bị tập trận bắn thủy lôi. Tư lệnh Hải quân Yudo Margono nói tàu ngầm gãy làm 3 phần, với vết nứt ở phần chính tàu ngầm, hiển nhiên không phải là lỗi của thủy thủ đoàn.

.

--- Mục sư cực hữu Mario Bramnick trong buổi cầu nguyện toàn cầu của mạng lưới World Prayer Network đã kêu gọi Thượng Đế hãy "lay động Thượng Viện" nhằm ngăn cản nghị trình Dân Chủ, xin giữ thủ tục filibuster, xin cản dự luật cải tổ cho dễ dàng bầu phiếu HR-1, xin cản dự luật vì quyền bình đẳng HR-5, xin cản nỗ lực Dân Chủ đòi mở rộng Tòa Tối Cao.

.

Mạng lưới cầu nguyện toàn cầu World Prayer Network thành lập từ sau khi Trump thất cử 2020, do các mục sư tụ họp để cầu nguyện xin Thượng Đế giúp các đơn kiện của Trump và Cộng Hòa nhằm lật ngược kết quả bầu phiếu để hy vọng phép lạ sẽ làm Biden thua phiếu. Sau khi chung cuộc là Trump mất Bạch Ốc, Cộng Hòa mất đa số ở cả Hạ và Thượng Viện, mạng lưới WPN chuyển sang cầu nguyện để xin Thượng Đế ngăn cản các dự luật do Dân Chủ đưa ra ở Quốc Hội.

.

Mục sư cực hữu Mario Bramnick có bài kinh cầu nguyện, nhân danh Chúa Jesus, xin cõi trời lay chuyển Quốc Hội Mỹ, lay chuyển Thượng Viện Mỹ, và kể tên từng dự luật cần bị Thượng Đế chống phá. Bài kinh cầu nguyện không hề nhắc rằng Joe Biden cũng là con Chúa, là một tín đồ Công Giáo La Mã thuần thành, hàng tuần đi nhà thờ thay vì đi sân golf. Mục sư Bramnick đọc lời cầu nguyện ở đây:

https://www.rightwingwatch.org/post/mario-bramnick-calls-on-god-to-shake-the-senate-to-prevent-democrats-from-enacting-their-agenda/

.

--- Iraq cho biết hôm Chủ Nhật rằng 82 người đã chết trong trận hỏa hoạn tại 1 bệnh viện ở thủ đô Baghdad, nơi đang chữa trị bệnh nhân COVID-19, làm 110 người bị thương. Trận hỏa hoạn xảy ra trong khi Iraq đối phó đợt nhì đại dịch bùng phát, với kỷ lục số người dương tính tăng vọt gần đây.

.

--- Một cảnh sát tiểu bang Virginia vào sáng thứ Tư 21/4/2021 đã bắn bị thương anh Isaiah Brown, một người đàn ông da đen 32 tuổi trong khi Briwn đang cầm điện thoại nói chuyện với đường dây cấp cứu 911. Brown được đưa tới bệnh viện với vết thương không nguy hại cho sanh mạng.

.

Cảnh sát tiểu bang đang điều tra theo yêu cầu của Ty Cảnh Sát Quận Spotsylvania County. Băng hình từ máy thu hình mang trên người cảnh sát đã phổ biến khuya Thứ Sáu. David Haynes, luật sư của gia đình Brown, nói rằng băng hình và băng ghi âm 911 cho thấy lẽ ra tránh được vụ bắn anh Isaiah Brown, vì anh Brown đang cầm điện thoại nói với 911 trong khi cảnh sát nhầm điện thoại là súng, trong khi khoảng cách giữa người cảnh sát nổ súng và nạn nhân cách xa gần 50 feet (15.24 mét), không có gì nguy hiểm.

.

--- Những lời Trump "bịa đặt" về cuộc bầu cử 2020 vẫn còn có thể kích động những người say mê Trump gây bạo loạn, theo nhận định của một số chánh án liên bang tuần qua, khi các phiên tòa cân nhắc về mức độ nguy hiểm tương lai của các nghi can bạo loạn ngày 6/1/2021.

.

Công tố liên bang Jason McCullough lý luận trong một phiên tòa xét xử một lãnh đạo nhóm cực hữu Proud Boys, rằng "không bao giờ quá trễ" đối với những tổ chức cực hữu say mê Trump như nhóm Proud Boys để kích hoạt bạo lực, vì những "lời nói dối" rằng cuộc bầu cử 2020 đã "bị đánh cắp" mà Trump đưa ra liên tục.

.

Bản khảo sát Quinnipiac University thực hiện trong tháng 2 ghi rằng 76% người Cộng Hòa tin rằng đã có "gian lận rộng lớn" trong bầu phiếu 2020, bất kể không có chứng cớ gian lận, và bất kể những cuộc đếm phiếu lại đã xác nhận chiến thắng của Biden.

.

--- Một số người Mỹ gốc Á tại tiểu bang Arkansas nói rằng họ cảm thấy một chút an toàn hơn sau khi Thượng Viện hôm Thứ Năm thông qua 1 dự luật chống thù ghét người gốc Á. Lúc đó tỷ phiếu là 94-1. Người duy nhất chống là TNS Josh Hawley (Cộng Hòa-Mo). Liem Nguyen nói rằng anh rất hạnh phúc khi thấy dự luật được thông qua.

.

Liem Nguyen nói anh đã quen thuộc với những kiểu thù ghét nhắm vào dân gốc Á tại Arkansas. Nguyen nói anh cứ luôn luôn ngó chừng qua vai xem có ai khả nghi sau lưng không. Ty Cảnh Sát Hot Springs Police nói rằng hồi tháng 3/2021, Benjamin Snodgrass, một cựu trường ty cứu hỏa ở Bentonville đã quấy nhiễu và hăm dọa Nguyen bên ngoài sòng bài Oaklawn Casino.

.

Nguyen kể lại rằng hôm đó là ngày 13/3/2021, Snodgrass "bước tới gần chúng tôi, nói là sẽ giết tôi và những người da vàng như tôi" và rồi lúc đó Snodgrass đấm vào mặt Nguyen, và rồi Nguyen đấm trả lại. Snodgrass bị truy tố tội hành hung bậc 3 và tội say rượu nơi công cộng.

.

Liem Nguyen nói anh hy vọng dự luật mới sẽ ngăn cản những gì xảy ra với anh sẽ không xảy ra với người khác. Và anh mong muốn dự luật sớm thành luật.

.

--- Phim hay, nhạc hay, hình ảnh đẹp, diễn viên tuyệt sắc hơn người... Những người tài năng nhất trong làng điện ảnh Hoa Kỳ sẽ rủ nhau lên thảm đỏ Hollywood hôm nay: Giải Oscars 2021 lần thứ 93, còn gọi là Giải điện ảnh Academy Awards năm nay sẽ chiếu trực tiếp truyền hình trên đài ABC vào Chủ Nhật 25/4/2021 vào lúc 8 giờ tối giờ Miễn Đông Hoa Kỳ, tức là 5 giờ chiều giờ California.

.

Vài giờ trước lễ chính thức, sẽ có những chương trình liên hệ chiếu trên đài ABC. Lễ trao giải Oscars 2021 sẽ thực hiện ở rạp Dolby Theatre tại Hollywood, ở Los Angeles. Nếu bạn bận rộn, không xem được vào giờ chiếu trực tiếp, một số hình ảnh sẽ chiếu lại trên ABC vào sáng Thứ Hai. Và sau cùng, bạn có thể xem một phần lễ trao giải ở YouTube.

.

--- Rao bán phép lạ? Theo bản tin trên BayNews9, ông Mark Grenon, 62 tuổi, cư dân Bradenton, Florida, cùng với 3 con trai Jonathan Grenon (34 tuổi), Jordan Grenon (26 tuổi), và Joseph Grenon (32 tuổi) đã bị truy tố hôm Thứ Sáu 23/4/2021 vì bán thuốc được gọi là phép lạ chữa trị COVID-19, nhưng thực ra là thuốc tẩy rửa kỹ nghệ.

.

Thuốc này được gia đình Grenon đặt tên là 'Miracle Mineral Solution' (Dung dịch Nước khoáng Phép lạ). Cáo trạng nói họ đã bán hàng chục ngàn chai, thu vào hơn 1 triệu đôla. Họ đã sản xuất, quảng cáo và bán dung dịch này chủ yếu là chất sodium chlorite pha nước, "khi uống vào, dung dịch trở thành chất chlorine dioxide, một chất chủ yếu để tẩy trắng các loại vải và giấy.

.

Hồ sơ tòa nói gia đình Grenon có thể bị án chung thân. Sáng kiến uống thuốc tẩy rửa nhà vệ sinh để chống COVID-19 ban đầu là do Trump nói trên màn hình TV một năm trước, và ngay khi Trump nói như thế, công ty Lysol chuyên về nước tẩy rửa bồn cầu nói rằng ngườid ân không nên uống Lysol vì đây là độc chất, cơ nguy sẽ chết.

.

--- Đội Đặc Nhiệm Chống Tội Thù Ghét của Ty Cảnh Sát New York đang điều tra về một "cú tấn công kinh hoàng" nhắm vào một người gốc Á 61 tuổi trong đêm Thứ Sáu 23/4/2021. Cảnh sát đã phổ biến một vài hình và một băng video về vụ tấn công này, theo tin NBC New York.

.

Nạn nhân đang trong tình trạng nguy kịch. Chuỵện xảy ra ở phố East Harlem khoảng 8:20 giờ đêm, hung thủ từ phía sau áps át nạn nhân, đánh nạn nhân té xuống đất rồi dùng chân đạp liên tục vào đầu nạn nhân. Hiện thời hung thủ vẫn chưa bị bắt.

.

Một nhân chứng kể rằng nạn nhân chuyên đi lượm chai, lon để mưu sinh. Sau đây là hình và video do cảnh sát phổ biến (ghi chú để cảnh giác: video tàn bạo):

https://twitter.com/NYPDHateCrimes/status/1385931078008033283?s=20

.

--- HỎI 1: Thuốc chủng ngừa có lợi ích cho người đã bị COVID-19 hay không?

.

ĐÁP 1: Có lợi ích. Không có chứng cớ thuốc chủng ngừa sẽ gây hại cho người đã nhiễm hay đã lâm bệnh vì COVID-19. Ngược lại, các nghiên cứu mới cho thấy thuốc chủng ngừa giúp tăng sức miễn nhiễm cho những người trước đó từng bị nhiễm và khuyến cáo rằng một mũi chích có thể không đủ. Thuốc chủng ngừa thí nghiệm an toàn: trong hơn 220 liều thuốc chích và thử nghiệm với nhiều ngàn người tham dự thử nghiệm ở bệnh viện, không có chứng cớ cho thấy chích ngừa cho người từng nhiễm COVID có thể là không an toàn. Ngược lại, có thêm chứng cớ một mũi chủng ngừa chích thêm lại có lợi cho người hồi phục sau lây nhiễm, giúp tăng phản ứng miễn nhiễm và cung cấp bảo vệ toàn lực trong một thời gian.

. E. John Wherry, giám đốc viện Institute for Immunology của đại học University of Pennsylvania, nói rằng nghiên cứu của viện và nghiên cứu nhiều nơi khác ho thấy có lợi về mặt miễn nhiễm học trong những người trước đó từng dính siêu vi COVID và được chích ngừa thêm. Chi tiết ở:

https://www.factcheck.org/2021/04/scicheck-vaccines-benefit-those-who-have-had-covid-19-contrary-to-viral-posts/

.

--- HỎI 2: Dân Ấn chết dịch tăng vọt. Nhiều người Ấn tin rằng "xông hơi" sẽ giết siêu vi khuẩn coronavirus?

.

ĐÁP 2: Không có chứng cớ khoa học. Tình hình này năm ngoái cũng là băn khoăn của cộng đồng gốc Việt, khi chưa có thuốc chủng ngừa COVID-19. Nhiều người trong cộng đồng gốc Việt Hoa Kỳ khi biết bị lây nhiễm, đã xông hơi với lá xả, lá chanh, dầu khuynh diệp và cùng lúc dùng nhiều liệu pháp khác. Nhiều người bình phục. Nhiều người không bình phục. Câu trả lời chính xác: chưa có nghiên cứu khoa học nào thử nghiệm, do vậy không thể nói là COVID-19 sẽ biến mất bằng cách xông hơi hay không. Y khoa cổ Ấn Độ cũng có xông hơi như Đông Y Việt Nam, từ nền y khoa cổ gọi là Ayurveda. Nhưng cả CDC và cả Tổ Chức Y Tế Thế Giới WHO đều không khẳng định rằng liệu pháp xông hơi sẽ chữa trị được COVID-19. Tuy nhiên, xông hơi không khéo sẽ dẫn tới cơ nguy phỏng, lại có hại. Một câu trả lời cũ của Reuters là: xông hơi không được chứng minh là ngừa COVID-19. Chi tiết ở 2 bài sau:

https://www.indiatvnews.com/health/fact-check-coronavirus-dies-by-taking-steam-benefits-know-the-truth-700133

https://www.reuters.com/article/uk-factcheck-steam/fact-check-inhaling-steam-is-not-proven-to-prevent-covid-19-idUSKBN2AC2FV

.