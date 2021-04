Biden tới Georgia dịp 100 ngày, Cộng Hòa quậy ồn ào - Moon: Trump chỉ nổ; Trump: đã ngăn cản Bắc Hàn chiếm Nam Hàn - chàng mê Trump vô mạng hẹn hò, khoe hình bạo loạn, bị nàng tố ra FBI - FBI bắt 1 người từ Little Saigon bay về thủ đô bạo loạn ngày 6/1/2021

Trump nói Tổng Thống Nam Hàn Moon Jae-in "vô ơn" vì chính Trump đã "ngăn cản Bắc Hàn xâm chiếm Nam Hàn." Trump đưa ra bản văn giận dữ trên, sau khi Moon trả lời phỏng vấn của New York Times nói rằng Trump chỉ ưa nổ và đã thất bại trong việc phi hạt nhân hóa Bắc Hàn.

.

- HỎI 1: Trẻ em tuổi từ 5 tới 9 không bị ảnh hưởng siêu vi coronavirus? ĐÁP 1: Ít nguy hiểm cho trẻ em, nhưng nói "không ảnh hưởng" sẽ sai.

- HỎI 2: Dan Patrick (Phó Thống Đốc Texas, Cộng Hòa) nói hầu hết người da màu không sở hữu xe hơi? ĐÁP 2: Sai.

.

QUẬN CAM (VB-24/4/2021) --- Tổng Thống Joe Biden và đệ nhất phu nhân Jill Biden sẽ bay tới Atlanta vào Thứ Năm 29/4/2021 sau khi đọc diễn văn trước lưỡng viện Quốc Hội. Mục đích tới Georgia để trong dịp 100 ngày nhậm chức sẽ để quảng bá cho "Kế hoạch xây hạ tầng" có tên là American Jobs Plan. Bên cạnh mang ý nghĩa tạo việc làm sau đại dịch, kế hoạch còn được Biden gọi là American Families Plan, vì cũng tập trung xây hạ tầng con người.

.

Dĩ nhiên Cộng Hòa không vui. Do vậy, cánh tay nối dài của Cộng Hòa là tổ chức Citizens for the Republic, đưa ra bản tuyên bố nói rằng Biden cần xin lỗi người dân Georgia vì Biden đã tuyên bố ủng hộ việc liên đoàn bóng chày Major League Baseball (MLB) đưa giải thi đấu toàn quốc All-Star Game dự kiến tháng 7/2021 rời bỏ Georgia để dọn sang Colorado và "làm kinh tế Georgia mất hơn 100 triệu đôla."

.

Lý do MLB dọn giải thi bóng chày lớn nhất Hoa Kỳ ra khỏi Georgia là nhằm phản đối Georgia đã ra luật dìm phiếu, làm khó khăn cho quyền bầu cử của cử tri, rút ngắn ngày bầu sớm, điều kiện xin bầu bằng thư khó hơn... Không chỉ MLB phản đối, nhiều kinh doanh khác như Coca-Cola, Microsoft... cũng tuyên bố phản đối Georgia siết quyền bầu phiếu.

.

--- Các Luật sư bảo vệ những người cực hữu Oath Keepers bạo loạn ngày 6/1/2021 được tòa cho phép vào xem các hàng lang, phòng ốc trong tòa nhà Quốc Hội để các luật sư có thể tìm cách biện hộ "hợp lý" cho những người đã tấn công tòa nhà Quốc Hội. Tuy nhiên, Ty Cảnh Sát Capitol bày tỏ quan ngại rằng khi đưa các luật sư đi "tour" các lối đi trong tòa nhà Quốc Hội, những thông tin về bản đồ này, tuy là không được quay phim và chụp ảnh, sẽ được người cực hữu dùng cho các cuộc bạo loạn tương lai.

.

Khoảng một tá thành viên nhóm Oath Keepers bị truy tố vì tấn công vào sâu trong tòa nhà Quốc Hội, và các luật sư của họ bây giờ sẽ được dẫn đi tour xem các ngõ ngách trong tòa nhà Quốc Hội, theo tin Politico.

.

Thomas DiBiase, luật sư của Ty Cảnh Sát Capitol, bày tỏ lo ngại vì cho các luật sư của nhóm cực hữu vào khảo sát các lối đi trong Quốc Hội nhiều giờ sẽ có thể nhận ra những yếu kém, thiếu sót trong kiến trúc và việc bảo vệ an ninh khu vực này. Các viên chức liên bang đưa ra quy định chặt chẽ khi hướng dẫn các luật sư của người bạo loạn đi "tours" là các vị trí "cực kỳ nhạy cảm" sẽ hạn chế người xem nếu dùng cho biện hộ.

.

--- Dân Biểu Lauren Boebert (Cộng Hòa-CO) sáng Thứ Bảy 24/4/2021 lên mạng Twitter báo động rằng "người da trắng" bị từ chối chích ngừa COVID-19. Lời báo động sai lầm này tức khắc bị nhiều người chỉ trích, gây sóng gió bằng nhiều câu trả lời trên mạng xã hội này.

.



DB Boebert viết: "Từ chối chích ngừa cho người da trắng không làm cho bạn cấp tiến, mà chỉ làm cho bạn trở thành người kỳ thị sắc tộc." ("Denying vaccine access to White people doesn't make you woke, it makes you racist.") Thực tế không hề có chuyện kỳ thị như thế. Người ta không hiểu vì sao dân biểu này dựng chuyện như thế.

.

--- Thein Kevin Nguyen, 31 tuổi, cư dân Sacramento, đã bị truy tố tội gian lận vì đã nộp 35 hồ sơ khai mất điện thoại di động trong khi đi câu hoặc cắm trại, và nhờ vậy thu tiền bảo hiểm sai trái, theo Bộ Bảo Hiểm California. Sau đó Nguyen đưa các điện thoại (đã khai bị mất) ra bán kiếm tiền.

.

Nguyen đã thú tội khai gian về chuyện làm mất 35 điện thoại di động, trong đó chỉ thực sự mất 3 cái và sau đó nhận được 25 điện thoại Samsung thay thế từ công ty bảo hiểm. Nguyen nói đã đưa các điện thoại ra bán ở mạng Facebook Marketplace hay Craigslist, kiếm hơn 7,000$. Tổng cộng,, Nguyen kiếm khoảng $24,000 trị giá điện thoại thay thế trong thời gian 3 năm.

.

--- Trong thời gian 3 tuần qua, cô Christine Nguyen, chủ tiệm Opal Spa and Boutique tại thị trấn Capitola, California, nói rằng tiệm bị đập phá 2 lần. Terry McManus, Cảnh sát trường Capitola, nói rằng chuyện đập phá này được điều tra như có thể là tội thù ghét nhắm vào người gốc Á.

.

Ngày 29/3/2021, người chị (hay em) của cô Nguyen kể là đang ở trong tiệm thì nghe cái rầm ở mặt trước tiệm, xem mới thấy mặt kính nơi cửa tiệm đã bị đập bể. Nguyen nói lúc đó không rõ là gì, có thể là viên đá từ một chiếc xe chạy qua làm bật trúng. Cảnh sát được báo tin, tới làm biên bản điều tra.

.

Thế rồi ngày 20/4/2021, cô Nguyen được cảnh sát gọi lúc 4 giờ sáng, nói toán tuần đêm thấy mặt trước tiệm lại bể, và cả tiệm Amazon Juices kế bên cũng bị đập bể kính. Nguyen nói không rõ có phải xảy ra vì thù ghét sắc tộc hay không, nhưng tiệm của cô đã ở đây 6 hay 7 năm rồi mà chưa từng bị kỳ thị.

.

Tuy nhiên, cảnh sát nói những chuyện bể kính là cố ý, vì dựa vào các tấm ảnh giám sát và chụp từ các kính nứt bể, cho thấy có lẽ gây ra từ đá bắn vào, hay là từ loại súng "bb gun"...

.

--- Cựu Tổng Thống Donald Trump nói rằng Tổng Thống Nam Hàn Moon Jae-in đã "yếu đuối" và "vô ơn." Trump nói rằng chính Trump đã ngăn cản Bắc Hàn xâm chiếm Nam Hàn. Trump nói "không may" cho Nam Hàn là TRump thất cử, và nói lãnh tụ Bắc Hàn Kim Jong-un, người mà Trump ưa thích, đã "không bao giờ tôn trọng" Moon Jae-in.

.

Trump cũng nói chính phủ Nam Hàn đã liên tục moi tiền chính phủ Mỹ, trong khi Trump không chấp nhận như thế, thì chính phủ Biden không bận tâm chuyện này. Trump đưa ra bản văn giận dữ trên, sau khi Moon trả lời phỏng vấn của New York Times nói răng Trump chỉ ưa nổ và đã thất bại trong việc phi hạt nhân hóa Bắc Hàn.

.

--- Biện Lý Quận Fulton County, tiểu bang Georgia, bất mãn vì Bộ Trưởng Hành Chánh Georgia không hợp tác đầy đủ trong hồ sơ quận điều tra về cú điện thoại của Trump áp lực Bộ Trưởng Brad Raffensperger lật ngược kết quả bầu cử 2020, theo lời các điều tra viên của Biện Lý Fani Willis tiết lộ với CNN.

.

Tình hình không hợp tác đầy đủ dẫn tới thảo luận trong nội bộ Phòng Biện Lý Quận Fulton rằng tới mức có thể gọi là cản trở công lý chưa, và có cần đưa ra thủ tục trát tòa (subpoenas) để buộc các viên chức trong Bộ Hành Chánh Georgia ra điều trần và cung cấp thông tin.

.

Tuy nhiên, Ryan Germany, tổng luật sư của Bộ Hành Chánh Georgia nói Bộ đã hợp tác tốt đẹp với cuộc điều tra của Biện Lý. và chỉ trích việc một số viên chức Phòng Biện Lý cung cấp tin tức sai cho báo chí dẫn tới ngộ nhận.

.

Một nguồn tin cho biết Biện Lý quận Fulton County sẽ đưa ra một loạt trát tòa từ tháng 5/2021 để lấy các thông tin đang trì trệ cung cấp từ Bộ Trưởng Raffensperger. Biện Lý Willis từ chối bình luận với báo chí. Trong lá thư gửi hồi tháng 2/2021, gửi các viên chức bầu cử Georgia, kể cả gửi Bộ Trưởng Raffensperger, Willis yêu cầu giữ kỹ các hồ sơ liên hệ cú điện thoại Trump yêu cầu Raffensperger "ráng tìm" cho ra 11.780 phiếu bầu để Trump lật ngược kết quả ở Georgia.

.

Cuộc điều tra của Willis không kể tên Trump, chỉ nói là điều tra xem có vi phạm nào đối với luật bầu cử Georgia, cũng như các việc làm và lời nói các viên chức liên hệ bầu cử 2020 tại Georgia, kể cả các lời khuyến dụ, hăm dọa đối với các viên chức bầu cử, "việc này ở ưu tiên cao, nhằm bảo vệ Hiến Pháp hoa Kỳ và Georgia" -- trong đó quan ngại là cú điện thoại của Trump áp lực Raffensperger.

.

--- Có từ 30% thành phần trẻ ở lứa tuổi 18 tới 29 nói rằng lịch sử sẽ nhận định Trump là "Tổng Thống tệ hại nhất trước giờ," theo cuộc khảo sát mới của Harvard Institute of Politics.

. có thêm 50% giới trẻ nói họ tích cực về chính trị bây giờ hơn là năm 2009.

. 56% giới trẻ nói lịch sử sẽ nói Trump là "dở" (bad), "dở kinh hoàng" (terrible), hay "Tổng Thống tệ hại nhất trước giờ" (the worst president ever) -- trong này 30% nói Trump tệ hại nhất lịch sử.

. chỉ 56% người trẻ Cộng Hòa nói họ muốn Trump "giữ vai trò chủ lực trong tương lai chính trị Cộng Hòa".

.

. Người trẻ Cộng Hòa: 42% nói họ ủng hộ Cộng Hòa hơn là Trump, 1/4 nói chủ yếu ủng hộ Trump, 1/4 nói ủng hộ cả Cộng Hòa và Trump, chỉ 1/4 nói họ tin là Biden đã thắng cử chính danh Tổng Thống 2020, và 20% tin là Trump thắng Biden năm 2020.

. 2/3 giới trẻ Hoa kỳ nói chung tin rằng Tổng Thống Biden thắng cử 2020.

.

--- Một người đàn ông ở New York bị cáo buộc tham dự bạo loạn ngày 6/1/2021 ở thủ đô đã bị FBI bắt sau khi anh này lên mạng hẹn hò với các cô và bị các cô báo cho FBI. Mạng xã hội hẹn gặp tình nhân này có tên là Bumble dating app.

.

Hồ sơ tòa hôm Thứ Năm 22/4/2021 ghi rằng người đàn ông cuồng Trump này tên là Robert Chapman, còn dùng tên trên mạng là Robert Erick, khi lên mạng tìm bạn nữ để hẹn hò đã khoe rằng: "Anh đã xông vào tòa nhà Quốc Hội. Anh đã tiến thẳng vào chánh điện Statuary Hall."



Tuy nhiên, người phụ nữ được gạ gẫm trên mạng xã hội trả lời rằng: "Tụi mình không hợp nhau đâu," và rồi liên lạc với FBI với màn hình chụp đoạn đối thoại đó. Bản tin NBC kể rằng Chapman bị bắt, bị truy tố về tội xâm nhập cơ sở hạn chế của chính phủ. Hồ sơ tòa có một số tấm hình lấy từ mạng xã hội, chụp trong chánh điện Statuary Hall của tòa nhà Quốc Hội. Hồ sơ tòa cũng nói máy camera trên người cảnh sát cũng có hình Chapman trong khi xô xát ở bạo loạn.

.

--- Một người đàn ông từ tiểu bang Virginia đã thú tội đốt cây thánh giá cắm trên sân cỏ một người hàng xóm da đen, theo báo The Free Lance-Star loan tin. Anh này tên James Brown, 41 tuổi, đã thú tội "sử dụng bạo lực hay hăm dọa bạo lực để can thiệp với quyền gia cư được liên bang bảo vệ dựa trên sắc tộc, màu da của nạn nhân."

.

Brown đốt cây thập tự vào ngày 14/6/2020, thì một ngày trước đó, một thành viên trong gia đình hàng xóm này đã tổ chức cuộc biểu tình vì dân quyền. Theo lời công tố, Brown thú nhận đã đốt cây thập tự trước 2 nhân chứng. Y cũng được biết là thường xài chữ miệt thị sắc tộc khi nói về những người hàng xóm da đen.

.

--- Trump có thể sẽ tạm dọn từ sân golf ở Mar-A-Lago, Florida tới một sân golf của Trump ở Bedminster, New Jersey, theo lời các cố vấnc ủa Trump nói với báo Business Insider. Người cố vấn này nói sẽ có nhiều hoạt động gây quỹ cho các ứng cử viên ủng hộ Trump.

.

Khu sân golf Mar-A-Lago, ở thị trấn Palm Beach, Florida dự kiến sẽ đóng cửa sau Lễ Chiến Sĩ Trận Vong (Memorial Day) vì khí hậu nóng và ẩm của mùa hè tại South Florida.

.

--- Cổ nhân có câu "họa vô đơn chí" nghĩa là, khi xui thì xui dồn dập. Derek Chauvin sau khi bị bồi thẩm kết tội 3 án sát nhân mấy hôm trước, bây giờ có tin sẽ bị điều tra về một chuyện hồi năm 2017. Hiện nay Chauvin đang ở tù vì làm chết anh George Floyd.

.

ABC News kể rằng hồi năm 2017, Chauvin bị cho là đã đánh vào đầu một cậu bé da đen, rồi đè cậu bé xuống mặt đất tới gần 17 phút đồng hồ. Xui cho Chauvin là có một video ghi hình ảnh này --- nghe hệt như chuyện Chauvin đè Floyd chết, nhưng nạn nhân năm 2017 không chết. ABC nói công tố đã bắt đầu thủ tục đưa nhân chứng ra trước một đại bồi thẩm về chuyện hồi 4 năm trước.

.

--- Một người đàn ông tên là Kevin Galetto, 61 tuổi -- cư dân Westminster, nơi trung tâm Little Saigon, và là nơi nổi tiếng là thủ đô người Việt hải ngoại --- đã bị cảnh sát bắt lúc 6 giờ sáng Thứ Sáu vì liên hệ vụ bạo loạn ngày 6/1/2021 tại tòa nhà Quốc Hội, theo lời phát ngôn nhân FBI Laura Eimiller.

.

Máy ảnh mang trên người cảnh sát cho thấy một người được nhận ra là Galetto vào ngày 6/1/2021 tại tòa nhà Quốc Hội. Galetto là một trong những người đầu tiên ủng hộ TRump xông vào đường hầm Lower West Terrace để vào tòa nhà Quốc Hội, và máy ảnh cho thấy y đẩy lại các tấm khiên cảnh sát, rồi y rớt mất chiếc mũ kiểu dã cầu mang chữ Trump khi xô xát, rồi y hô to về hướng đám đông “more people!” (Thêm người nữa) có thể hiểu là kêu thêm người lên vượt vòng cảnh sát. FBI đã tới xem buổi bán lạc-xon tại nhà Galetto hồi tháng 3/2021 để chụp hình Galetto để đối chiếu và thấy đúng là người bạo loạn trong video.

.

--- HỎI 1: Trẻ em tuổi từ 5 tới 9 không bị ảnh hưởng siêu vi coronavirus?

.

ĐÁP 1: Ít nguy hiểm cho trẻ em, nhưng nói "không ảnh hưởng" sẽ sai. Hầu hết trẻ em khi dính dương tính COVID-19 đều có triệu chứng nhẹ hay là không có dấu hiệu gì hết, rất hiếm em gặp trường hợp nghiêm trọng. Hơn 3.6 trẻ em tại Mỹ đã dính dương tính dịch này, và ít nhất 297 em đã chết. Trẻ em có thể lây dương tính sang người khác, ngay cả nếu các em không có triệu chứng, đây là 1 lý do chính để yêu cầu trẻ em mang khẩu trang ở trường. Hiện thời chưa tới 10% lây dương tính tại Mỹ là trong các trẻ em tuổi từ 5 tới 17 tuổi, theo thống kê CDC. Xem chi tiết ở:

https://www.politifact.com/factchecks/2021/apr/23/facebook-posts/covid-19-far-less-dangerous-kids-wrong-say-they-ar/

.

--- HỎI 2: Dan Patrick (Phó Thống Đốc Texas, Cộng Hòa) nói hầu hết người da màu không sở hữu xe hơi?

.

ĐÁP 2: Sai. Phó Thống Đốc Dan Patrick nói hầu hết người da màu không sở hữu xe hơi khi các dân cử Dân Chủ yêu cầu lập trạm cho ngồi trên xe bầu phiếu, nghĩa là Patrick nói không cần cho lập các trung tâm phiếu bầu mà cử tri có thể ngồi trên xe lái xuyên qua, bấm máy bầu cử là xong. Lý do tranh cãi vì dự luật Senate Bill 7 do các Thượng nghị sĩ tiểu bang Texas đưa ra đòi xóa bỏ các trung tâm ngồi xe bầu phiếu: Cộng Hòa nói bỏ vì cần an toàn, và Dân Chủ nói cần giữ vì bỏ đi là dìm phiếu cử tri da đen và Latino.

. Bầu hình thức ngồi xe nổi tiếng là từ năm ngoái, quận Harris County, nơi lập khoảng 10 trung tâm ngồi xe bầu phiếu để ngừa dịch. Đã có 127,000 cử tri quận này ngồi xe bầu phiếu trong mùa bầu cử 2020.

. Tiểu bang Texas có 3.4 triệu dân da đen, trong đó 88% làm chủ ít nhất 1 xe hơi, theo thống kê 2019 American Community Survey.

. Texas có 1.3 triệu dân gốc Á, trong đó 95% làm chủ ít nhất 1 xe hơi.

. Texas có 11.1 triệu dân gốc Latino, trong đó 95% làm chủ ít nhất 1 xe hơi.

. Thống kê American Community Survey 2017 ghi rằng: 93% hộ dân không-trắng tại Texas có ít nhất 1 xe, tương tự 96% hộ dân da trắng.

. Texas: 12% hộ da đen không có xe, toàn quốc là 19%.

. Texas: 6% dân Latino không xe, toàn quốc là 11%.

xem chi tiết ở:

https://www.statesman.com/story/news/politics/politifact/2021/04/23/texas-dan-patrick-claims-people-color-do-not-own-cars/7352889002/

.

.