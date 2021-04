Một cảnh sát thị trấn Westminster đã bị cho tạm nghỉ có lương sau khi video cho thấy anh này đấm 2 cú vào mặt một phụ nữ da trắng khi cô này vùng vẫy giữa lúc bị bắt, còng tay sau lưng.

.

- Trump trốn nợ $200,000 từ 2019, thị xã Albuquerque đành đưa ra dịch vụ đòi

- kinh tế gia: Trump và Cộng Hòa thắng 2016 nhờ lương 50% thợ từ 2014-2019 dưới mức lương 2007; nếu 2024 còn bám Trump là sẽ thua

- Thang giá 5$ vượt tường biên giới 15 tỷ đô

- ô nhiễm không khí: bao phủ 4/10 dân Mỹ, Quận Cam ô nhiễm hạng thứ 25

- Matthew Martin ra tòa, thú tội bạo loạn 6/1/2021 vì theo lời kêu gọi của Tổng Thống Trump

- Thượng Viện: 94-1 OK dự luật chống lại bạo lực nhắm vào dân Mỹ gốc Á

- Oklahoma: xét dự luật cho xa lộ mang tên Trump

- gần 3/10 nhân viên y tế muốn bỏ nghề vì đại dịch: kiệt sức, căng thẳng

- thú tội bắn chết Lisa Nguyen, cướp tiệm, Christopher Tyce bị án chung thân

- đâm thủng bụng linh mục, đốt nhà thờ giáo xứ An Khê (Gia Lai), bị bắt

- HỎI 1: Có phải Biden sẽ mua thêm thực phẩm từ nông dân Mỹ để phân phối cho bếp ăn từ thiện? ĐÁP 1: Đúng vậy.

- HỎI 2: Một nhân viên bệnh viện tại Ý không đi làm, vẫn lãnh lương suốt 15 năm? ĐÁP 2: Đúng vậy.

.

QUẬN CAM (VB-23/4/2021) --- Đảng Cộng Hòa không thể vận động theo kiểu Trump trong bầu cử 2024 nữa, nếu làm như thế, hay ngay cả nếu vòng sơ bộ chọn Trump ứng cử, thì sẽ thua thê thảm. Đó là nhận định của kinh tế gia Michael Strain từ viện American Enterprise Institute.

.

Viết trên báo Bloomberg, Strain lý luận rằng kinh tế Mỹ trong 3 năm tới sẽ thay đổi rất nhiều, khác hẳn kinh tế thời Trump ứng cử 2016. Lý do vì trận suy thoái tài chánh 2008 đã dìm phân nửa người lao động liên tục ở mức nghèo và cận nghèo. Lương điều chỉnh mức lạm phát trên mức lương năm 2007 suốt thời gian từ 2008 tới 2019 đối với người trong lứa 20% công nhân cao cấp.

.

Strain cũng chi ra rằng, bi thảm là vào năm 2014 (tức 5 năm sau khi suy thoái chính thức kết thúc), lương của nửa dưới công nhân (tức là lương công nhân chia đôi, thì 50% bậc thấp) là lương thấp hơn năm 2007. Do vậy chủ nghĩa dân túy mới mạnh. Cộng Hòa không thấy như thế vào năm 2024, sẽ lại thua thê thảm.

.

--- Bức tường biên giới 15 tỷ đôla của Trump bị đánh bại đơn giản chỉ bằng các thang trị giá có 5 đôla, theo tin từ báo Texas Monthly. Các lính biên phòng dọc biên giới Mỹ-Mexico của tiểu bang Texas nói rằng họ thường xuyên tịch thu các chiếc thang bỏ lại sau khi di dân lậu trèo vào lãnh thổ hoa Kỳ xong rồi bỏ lại.

Scott Nicol, nhà hoạt động ở Texas, nói với báo Texas Monthly, rằng các chiếc thang chỉ tốn cỡ 5 đôla, trèo qua bức tường tốn kém 12 triệu đôla/dặm trong khu vực này.

.

--- Trump nợ tiền, rồi bỏ chạy... Nhưng thành phố Albuquerque, tiểu bang New Mexico, sau một thời gian đòi $200,000 chi phí từ buổi vận động của Trump tại thị xã Rio Rancho trong năm 2019 tới giờ vẫn chưa được, liền đưa ra nhớ dịch vụ đòi tiền để buộc Trump trả tiền.

.

Thị trưởng Albuquerque là Tim Keller nói rằng hóa đơn an ninh phát sinh vì TRump và phái đoàn ở qua đêm tại một khách sạn nơi phố chính Albuquerque, buộc phải phong tỏa giữ an ninh cả đoạn phố, trả tiền cảnh sát quá giờ và kể cả chi phí để cho các công chức bị ảnh hưởng phải ở nhà. Keller nói gửit hư đòi tiền hoài, không được, cho nên phải mang hóa đơn ra nhờ dịch vụ đòi tiền (collection agency) để kỹ thuật đòi tiền bằng gọi điện thoại quấy nhiễu may ra mới được Trump nghe.

.

--- Cảnh sát đã bắt nghi phạm Trần Trọng Ca (30 tuổi) sau khi người này xông vào nhà thờ giáo xứ An Khê (Gia Lai) đâm bị thương linh mục Trần Văn Truyền (70 tuổi) và ông Nguyễn Văn Tùng (44 tuổi, người bán nước trong khu vực nhà thờ), sau đó hung thủ lái xe hơi đi mua xăng để đốt nhà thờ.

.

Báo Tuổi Trẻ ghi rằng vào sáng 23-4, ông Nguyễn Hùng Vỹ, chủ tịch thị xã An Khê (Gia Lai), xác nhận tối 22-4, lực lượng công an thị xã đã bắt giữ nghi phạm Trần Trọng Ca (trú tại tổ 1, phường An Phú, thị xã An Khê) vì đâm 1 linh mục và 1 người dân, sau đó lại đốt nhà thờ giáo xứ An Khê. Người dân dập tắt lửa kịp, nhà thờ chỉ bị cháy sém. Nhưng linh mục bị đâm thủng bụng.

.

Báo Người Lao Động ghi rằng, vào khoảng 11 giờ 45 phút cùng ngày, lực lượng chức năng đã bắt giữ đối tượng Ca ngay tại nhà riêng. Bên cạnh đó, thu giữ tang vật gồm: 2 chiếc rựa, 1 dao bầu, 1 can nhựa và chiếc xe tải. Kết quả kiểm tra nhanh xác định nghi can Ca âm tính với chất ma túy. Được biết, năm 2018, Ca từng điều trị tại Bệnh viện tâm thần tỉnh Bình Định với chẩn đoán “rối loạn phân liệt cảm xúc, loại hưng cảm”, theo Người Lao Động

.

--- Các dân cử tiểu bang Oklahoma đang xem xét đặt tên một đoạn xa lộ trong tiểu bang theo tên Donald TRump. Dự luật SB-624 đề nghị lấy một khúc đường State Highway 287 khởi đầu từ biên giới thành phố Boise City chạy tới phía đông bắc phía giáp biên 2 tiểu bang Oklahoma-Texas ở quận Cimarron County đặt tên là “President Donald J. Trump Highway” (Xa lộ Tổng Thống Donald J. Trump).

.

Hạ Viện Oklahoma đã thông qua dự luật này hôm Thứ Năm, bây giờ Thượng Viện sẽ thảo luận. Hiện thời tại New York đã có một công viên tên là Donald J. Trump State Park trên khu đất do Trump hiến tặng năm 2006. Thị xã Kalispell tại tiểu bang Montana cũng có một đường phố đặt tên là Trump Drive.

.

Trong khi đó tên cựu Tổng Thống Barack Obama đã được đặt cho nhiều xa lộ, đường phố, trường học, viện nghiên cứu. Riêng ở tiểu bang California đã có 6 con đường mang tên Obama:

. Obama Way – tại thị xã Seaside, California.

. Obama Boulevard – tại Los Angeles, California.

. President Barack H. Obama Highway – xuyên qua 3 thị trấn Glendale, Pasadena, và Los Angeles của California.

. Barack Obama Boulevard - tại San Jose, California.

. Barack Obama Boulevard – tại Milpitas, California.

.

--- Bộ Tư Pháp Mỹ truy tố thêm một người ủng hộ Trump tham dự bạo loạn ngày 6/1/2021. Matthew Martin, cư dân Sante Fe, New Mexico, bị truy tố 4 tội vì tham dự bạo loạn ở tòa nhà Quốc Hội. Cần ghi nhận rằng Martin là người được liên bang cấp quy chế an ninh an toàn (security clearance) bị đồng nghiệp trong một công ty hợp đồng quốc phòng làm việc với liên bang chỉ điểm cho FBI bắt Martin.

.

Martin đã thú nhận với FBI về vai trò tham dự bạo loạn ngày 6/1/2021, nói anh quyết định tới thủ đô sau khi đọc một tweet từ Tổng Thống Trump kêu gọi tới thủ đô biểu tình ngày 6/1/2021 để bảo vệ nền dân chủ Hoa Kỳ khỏi bị "trộm cuộc bầu cử" --- do vậy Martin bay tới thủ đô ngày 5/1/2021, tham dự biểu tình buổi sáng ngày 6/1/2021 và tiến vào tòa nhà Quốc Hội và nhiều người khác. Martin nói anh chỉ vâng lời Tổng Thống Donlad Trump, người lúc đó vẫn còn là Tư Lệnh Tối Cao của Hoa Kỳ và 2 tuần sau đó Trump mới rời chức Tổng Thống khi Biden đăng quang.

.

--- Chuyện này ở Little Saigon: một cảnh sát thị trấn Westminster đã bị cho tạm nghỉ có lương sau khi video cho thấy anh này đấm 2 cú vào mặt một phụ nữ da trắng khi cô này vùng vẫy giữa lúc bị bắt.

.

Trong vụ này, 2 cảnh sát đã tìm cách bắt giữ một phụ nữ (chị này bị cáo buộc đã tấn công) và bị nghi là chị đang say chất gây nghiện, trong khi cảnh sát thứ ba đứng gần đó. Trong khi cảnh sát tìm cách đưa chị này đứng dậy, chị này vùng vẫy và ngã xuống đất. Hai tay chị bị còng ra phía sau, nhưng hai chân có vẻ như đá lung tung. Thì lúc đó người cảnh sát đấm vào mặt chị 2 cái. Hai cảnh sát kia ghìm tay người cảnh sát này lại.

.

Ty Cảnh Sát Westminster nói vụ này xảy ra hôm Thứ Tư, lúc 4 giờ chiều, trên đoạn phố 14100 ở đường Locust Street, khi cảnh sát được gọi tới vì có vụ xô xát. Tên những người liên quan vụ này còn được giữ kín, trong khi Ty sẽ điều tra. Tọa lạc tại trung tâm Little Saigon, Thị xã Westminster có Thị trưởng là Trí Tạ, Phó Thị Trưởng là Chí Charlie Nguyễn, và 3 nghị viên là Tài Đỗ, Carlos Manzo, Kimberly Hồ.

.

--- Cuộc khảo sát của báo Washington Post và hội y tế Kaiser Family Foundation cho thấy rằng gần 3/10 nhân viên y tế nói họ muốn rời bỏ nghề y tế vì ảnh hưởng đại dịch: kiệt sức, căng thẳng, và nhiều yếu tố khác.

.

Bản khảo sát thực hiện từ ngày 11/2/2021 tới ngày 7/3/2021 ghi rằng 6/10 nhân viên y tế nói căng thẳng từ đại dịch ảnh hưởng sức khỏe tinh thần của họ. Y tá, bác sĩ, nhân viên kỹ thuật và hànhc hánh bệnh viện nói động cơ làm họ muốn bỏ nghề không chỉ vì nguy hiểm đại dịch, mà còn vì cảm thấy bị phản bội từ công chúng. Đặc biệt là nhiều người trong cộng đồng không chịu mang khẩu trang hay ngừa dịch. Nghiên cứu cũng nói dự kiến 1 triệu y tá sẽ về hưu năm 2030, và cũng sẽ thiếu khoảng 130,000 bác sĩ vào lúc đó.

.

--- Christopher “Fat Boy” Tyce, 28 tuổi, đã thú tội sát nhân và sẽ thọ án chung thân trong tù sau khi bị kêu án bởi Chánh án Robert Helfrich của tòa quận Forrest County, Miss. Nạn nhân là Lisa Nguyen, 59 tuổi, chủ tiệm tạp hóa ở thị trấn Hattiesburg, bị Tyce bắn chết ngày 20/7/2020 khi Tyce xông vào tiệm để cướp.

.

Trong phiên tòa xử ngày 8/4/2021, Tyce thú tội, bày tỏ ân hận. Lisa Nguyen là chủ tiệm tạp hóa Steelman Grocery tại Hattiesburg. Bà Lisa Nguyen sang Mỹ năm 1975, được tàu Hải quân Mỹ với ngoài Biển Đông và đã định cư ở California. Gia đình bà sau đó dọn về Louisiana, và rồi cùng chồng dọn về Hattiesburg năm 2015.

.

--- Một phụ nữ Nam Hàn và là cư dân lâu năm ở Thượng Hải đã chết sau khi chích mũi Sinopharm (thuốc chích ngừa do TQ bào chế) để ngừa diịch COVID-19. Bản tin chỉ cho biết phụ nữ trong tuổi 40s, được tìm thất chết tại nhà sáng Thứ Năm 22/4/2021. Trước đó 3 ngày, bà được chích mũi đầu tiên tại y viện Tongren Hospital ở Thượng Hải (Shanghai), theo báo Nam Hàn Asia Business loan báo.

.

Phụ nữ này không có bệnh nào trước đó, nhưng khi vừa chích xong là thấy khó chịu, muốn ói. Tòa lãnh sự Nam Hàn tại Thượng Hải nói chưa rõ lý do phụ nữ này chết có phải vì liên hệ thuốc chích ngừa hay không. Pháp y TQ đang điều tra. Phòng Thương Mại Nam Hàn tại đây đề nghị cộng đồng Nam Hàn đừng nghe hay loan truyền tin đồn. KBS nói nhiều người Nam Hàn đã hủy bỏ hẹn chích ngừa. Cũng nên nhắc rằng, Bộ Y Tế Nam Hàn không chấp thuận các thuốc chủng ngừa Sinovac hay Sinopharm do TQ bào chế.

.

--- Bản phúc trình mới từ hội y tế về các bệnh phổi American Lung Association ghi rằng hơn 4/10 dân Mỹ (135 triệu người) sống trong vùng ô nhiễm không khí, nơi sức khỏe và sinh mạng của họ gặp nguy. Bản phúc trình "State of the Air" năm thứ 22 cho thấy người da màn 61% nhiều phần sống trong 1 quận có không khí ô nhiễm hơn là người da trắng.

.

Khu vực trung tâm thành phố Los Angeles lại mịt mờ sương khói... Đây là lần thứ 21 trong vòng 22 năm khu vực thành thị Los Angeles mịt mờ khói xe với cảnh báo từ American Lung Association. Nhưng nguy hại nhất là quận San Bernadino County (giáp biên Quận Cam và Los Angeles) là quận ô nhiễm không khí nhất Hoa Kỳ, nối tiếp sau đó là 2 quận Riverside County và Los Angeles County. Quận Cam (Orange County) ô nhiễm không khí hàng thứ 25.

.

--- Thượng Viện Mỹ hôm Thứ Năm bỏ phiếu thuận, tỷ lệ 94-1 cho dự luật chống lại bạo lực nhắm vào dân Mỹ gốc Á. Người duy nhất bỏ phiếu chống là Thượng nghị sĩ Josh Hawley (Cộng Hòa, Missouri), lý do Hawley nói rằng dự luật "bao trùm quá rộng," theo báo The Hill.

.

Một nghiên cứu đại học nói rằng tội phạm chống người gốc Á đã tăng 149% hồi năm ngoái tại 16 thành phố. Nhiều dân cử Cộng Hòa phản đối, nói dự luật không cần thiết vì Mỹ đã có luật chống tội thù ghét. Dân Chủ đồng ý bỏ phiếu đối với 3 tu chính do Cộng Hòa đưa ra cho dự luật, nhưng cả 3 đều bị bác bỏ. Các hội đoàn bênh vực người gốc Á, trong đó có National Council of Asian Pacific Americans, khen ngợi việc thông qua dự luật, nhưng nói rằng cần thêm biện pháp dân sự ngoài luật.

.

--- HỎI 1: Có phải kế hoạch của Biden sẽ mua thêm thực phẩm từ nông dân Mỹ để phân phối cho bếp ăn từ thiện?

.

ĐÁP 1: Đúng vậy. Kế hoạch liên bang có tên là American Rescue Plan sẽ chi ra 4 tỷ đô mua thêm thực phẩm từ nông dân, trước là giúp đỡ và khuyến khích kinh doanh nông nghiệp, sau là trao tặng các hội bất vụ lợi, các bếp ăn từ thiện nhằm giúp các gia đình nghèo. Thượng nghị sĩ tiểu bang Zach Wahls (Dân Chủ, Iowa), cũng là lãnh đạo thiểu số Thượng Viện Iowa, giải thích về kế hoạch Biden trong một bản tin hàng tuần, nói rằng Bộ Nông Nghiệp sẽ só thêm 4 tỷ đôla vào ngân sách hiện nay. Kế hoạch này được Biden ký thành luật The American Rescue Plan Act of 2021, gọi tắt là ARP, vào ngày 11/3/2021, mục đích là cứu trợ kinh tế thời hồi phục sau đại dịch. ARP cũng sẽ cấp tín dụng giúp kinh tế các tiểu bang và giúp các cơ sở kinh doanh nhỏ. Bộ Nông Nghiệp USDA sẽ quyết định cách sử dụng 4 tỷ đôla, cho dù sẽ có khoản tiền cho những người hay những hội đoàn không phải nông dân. Chi tiết ở:

https://www.politifact.com/factchecks/2021/apr/22/zach-wahls/american-rescue-plan-has-4-billion-food-distributi/

.

--- HỎI 2: Một nhân viên bệnh viện tại Ý không đi làm, vẫn lãnh lương suốt 15 năm?

.

ĐÁP 2: Đúng vậy. Thông tấn ANSA của Ý ngày 21/4/2021 nói rằng chuyện này xảy ra ở bệnh viện Ciacci ở phía Nam Ý, có một nhân viên suốt 15 năm không đi làm những vẫn lãnh lương đầy đủ. Các cấp chỉ huy của người vắng mặt kinh dị kia đang bị điều tra về lý do tại sao không kiểm soát được tình hình này, theo lời cảnh sát Ý hôm Thứ Tư. Người vắng mặt kinh niên đó là Salvatore Scumace, 66 tuổi, bị điều tra về gian lận, làm tiền và lạm dụng. Danh sách bị điều tra cũng là 6 cấp chỉ huy của nhân vật tàng hình. Hồ sơ bệnh viện cho thấy Scumace được đưa vào sổ lương bệnh viện từ năm 2005 nhưng không bao giờ tới sở làm. Tính chung, Scumace được lãnh 538,000 euros ($645,608 USD) trong thời gian 15 năm mà không hề tới sở làm, Cảnh sát cũng cáo buộc Scumace về tội hăm dọa cấp chỉ huy của y để buộc bà này không làm giấy kỷ luật đương sự.

. Không phải chỉ có một trường hợp vắng mặt lãnh lương như nói trên. Cuộc điều tra bắt đầu từ 2015, cho thấy hàng trăm trường hợp công chức vắng mặt trong khi vẫn lãnh lương. Theo báo The Local, vào tháng 10/2015, có 35 người bị bắt ở San Remo, phía tây bắc Ý và 195 người bị điều tra vì vắng mặt vẫn lãnh lương.

. Vào tháng 9/2016, cảnh sát Ý kết thúc cuộc điều tra nhắm vào 29 công chức trong đó cho thấy họ vắng mặt trung bình 40% thời gian, và có một tháng tỷ lệ vắng mặt tăng tới 85%. Chi tiết ở:

https://www.snopes.com/fact-check/15-years-skipping-work/

.

.