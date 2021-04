Tổng Thống Nam Hàn: Trump chỉ nổ, thua thê thảm trước Kim Jong Un - 81% dân Mỹ gốc Á nói bạo lực chống họ tăng, 1/5 nói do Trump kích động - California chống dịch tuyệt vời: nhiễm COVID thấp nhất lục địa Mỹ - Bản khảo sát Bolton: Cộng Hòa sẽ thua 2024, nếu còn bám vào Trump

Tổng Thống Nam Hàn Moon Jae-in nói trên báo New York Times ấn bản Thứ Tư 21/4/2021, rằng Trump chẳng được gì, chỉ quậy cho ồn ào trong các hội nghị thượng đỉnh giữa Trump và nhà độc tài Bắc Hàn Kim Jong Un.

.

- HỎI 1: Có dự luật Hạ Viện đòi Tòa Tối Cao tăng từ 9 lên tới 13 thẩm phán? ĐÁP 1: Có dự luật như thế.

- HỎI 2: Stanford nói rằng khẩu trang vô hiệu và nguy hiểm? ĐÁP 2: Sai, bài báo tầm bậy đó không liên hệ gì tới đại học Stanford University

.

QUẬN CAM (VB-22/4/2021) -- Khoảng 81% dân Mỹ gốc Á nói bạo lực chống họ đang tăng tại Hoa Kỳ, theo bản khảo sát phổ biến hôm Thứ Năm 22/4/2021 của Pew Research Center, với 6% nói bạo lực chống gốc Á không đổi, 2% nói bạo lực này đang giảm, và 9% nói không biết chắc để trả lời.

.

Có 45% người thành niên gốc Á nói họ kinh nghiệm ít nhất 1 trong 5 trường hợp sau: có ai đó cảm thấy khó chịu khi gần họ, họ là nạn nhân bị la hét kỳ thị hay là chuyện giễu kỳ thị, có ai đó nói rằng họ nên về quê cũ mà ở, có ai đó nói rằng họ chịu trách nhiệm lây lan coronavirus, và họ sợ có ai đó tới tấn công hay hăm dọa họ,.

.

Có 1/5 người gốc Á nói Trump là cội nguồn làm tăng kỳ thị gốc Á bằng ngôn ngữ về Trung Quốc và về dịch COVID-19, khi Trump sử dụng chữ “China virus” (siêu vi khuẩn Tàu) hay “kung flu” (cúm kungfu).

.

--- Các bạn cuồng Trump sẽ hài lòng khi đọc tin này: Thượng Viện Arizona do Cộng Hòa kiểm soát sẽ "kiểm toán" kết quả bầu cử 3/11/2020 vào Thứ Sáu 23/4/2021, và sẽ trực tiếp truyền hình lên mạng cánh hữu One America News Network. Joe Biden thắng phiếu ở tiểu bang truyền thống Cộng Hòa này, nhiều cuộc đếm phiếu và kiểm toán lưỡng đảng đã công nhận rằng Trump thua phiếu ở Arizona.

.

Nhưng các dân cử Cộng Hòa Arizona có kiểu chơi tốn tiền: sẽ phải đếm lại 2.1 triệu phiếu bầu ở quận Maricopa County lần nữa. Giấc mơ lúc nào cũng đẹp: Cộng Hòa tin rằng giấc mơ thắng phiếu có thể xảy ra vào Thứ Sáu này trên màn hình OANN. Cựu dân biểu tiểu bang Anthony Kern nói ông sẽ tham dự đếm phiếu, thế là các dân biểu Dân Chủ Arizona phóng tweet đăng hình Kern tham dự bạo loạn ngày 6/1/2021 ở thủ đô Mỹ. Cộng Hòa Arizona đang tưng bừng với câu chuyện đếm phiếu lại ở đây:

https://www.azcentral.com/story/opinion/op-ed/laurieroberts/2021/04/21/oann-livestream-arizona-election-audit-absurd/7324889002/

.

--- Tỷ lệ nhiễm COVID tại California bây giờ nằm trong hàng thấp nhất Hoa Kỳ, cho thấy kết quả nỗ lực của các chuyên gia y tế tiểu bang này. Các trường hợp mới nhiễm trong 7 ngày qua của California là: 40.3 trên mỗi 100,000 người. Tức là rất thấp so với tỷ lệ nhiễm toàn quốc là 135.3/100,000 người. Tỷ lệ đó chỉ thua Hawaii (39.1/100,000 người) trong cùng thời lượng, theo dữ kiện CDC.

.

Thê thảm nhất về tỷ lệ nhiễm tuần qua là:

. Michigan, 483/100,000 người;

. New Jersey, 269.7;

. Delaware, 264.1;

. Pennsylvania, 248.5;

. Minnesota, 238.4.

.

Các tiểu bang lớn cùng thời gian 7 ngày qua nhiễm thê thảm là: Florida (201.1/100,000 người), Texas (65.9).

.

--- Dự luật biến thủ đô Washington DC trở thành tiểu bang thứ 51 của Mỹ dự kiến sẽ được Hạ Viện thông qua hôm nay, Thứ Năm 22/4/2021. Dự luật dự kiến sẽ trở ngại khi chuyển lên Thượng Viện vì Cộng Hòa không muốn tăng thế lực cho Dân Chủ vì hầu hết cư dân thủ đô là người Dân Chủ.

.

Thủ đô hiện có 700,000 cư dân -- tức là đông dân hơn Wyoming và Vermont -- nhưng quy chế thủ đô không cho cư dân này có người đại diện trong Quốc Hội có quyền bầu phiếu trong Quốc Hội.

.

--- Tại sao Biden bênh vực Đài Loan mạnh mẽ, mà vẫn bị chụp mũ là thân Tàu? Tại sao Trump kinh doanh ở TQ, Trump đóng thuế doanh nghiệp cho TQ, và cô Ivanka có thương hiệu thời trang bán ở TQ mà Trump vẫn được phong cho chức chống Tàu? Chính phủ Biden thêm một bước mạnh mẽ bênh vực Đài Loan: Ủy ban Đối ngoại Thượng Viện hôm Thứ Tư 21/4/2021 bỏ phiếu tỷ lệ 21-1 để sẽ đưa dự luật The Strategic Competition Act (Luật Cạnh tranh chiến lược) ra sàn Thượng Viện để hỏi tội TQ, kể cả về nhân quyền và cạnh tranh kinh tế bất công.

.

Một phiếu phản đối duy nhất là từ Thượng nghị sĩ Rand Paul (Cộng Hòa-Ky.). Dự luật sẽ bơm $655 triệu đô cho quỹ Foreign Military Financing (Quân Phí Đối Ngoại) cho vùng Ấn Độ Thái Bình Dương, và $450 triệu đô cho Indo-Pacific Maritime Security Initiative (Chương trình An Ninh Hải Dương Ấn Thái Bình Dương), cùng với nhiều khoản tiền khác cho các dự án.

.

Đặc biệt sẽ có 10 triệu đôla cho Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ với mục tiêu cụ thể là hỗ trợ dân chủ Hồng Kông, và một số biện pháp giúp quốc phòng Đài Loan. Ngày 22/4, bà Âu Giang An – Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Đài Loan nói, “Luật Cạnh tranh chiến lược” (Strategic Competition Act) với nhiều điều khoản thân Đài Loan, nội dung bao gồm quan hệ hợp tác trong nhiều mặt như an ninh, kinh tế, chính trị… cho thấy rõ Quốc Hội Mỹ đã ủng hộ Đài Loan mạnh mẽ không phân biệt đảng phái trong thời gian dài. Về việc này, Bộ Ngoại giao Đài Loan đã bày tỏ chân thành hoan nghênh và cảm ơn.

.

Đài Loan ca ngợi Biden tận lực, theo lời bà Âu Giang An: “Những năm gần đây, như chúng ta cũng thấy, quan hệ giữa Đài Loan và Mỹ đã được sâu sắc hóa, đây là điều các giới đều thấy rõ, chúng ta cũng thấy được rằng, từ sau khi ông Biden lên nhậm chức Tổng thống Mỹ đến nay, đã không ngừng dùng các hành động cụ thể để minh chứng Mỹ rất xem trọng và ủng hộ quan hệ Đài-Mỹ, Bộ Ngoại giao Đài Loan sẽ tiếp tục quan tâm diễn biến tiếp theo của dự luật này, và giữ liên lạc mật thiết với Quốc Hội cùng các cơ quan hành chính liên quan của Mỹ, để tiếp tục sâu sắc hóa quan hệ hợp tác, đối tác toàn diện của Đài Loan và Mỹ.”

.

Bà Âu Giang An chỉ ra, trong dự luật này có nhắc lại lời hứa của Mỹ với Đài Loan, ủng hộ năng lực tự phòng thủ của Đài Loan và răn đe Trung Quốc dùng vũ lực xâm phạm Đài Loan, thông qua việc khởi động lại Hiệp định khung về Thương mại và đầu tư (TIFA) và ký kết Hiệp định thương mại tự do (FTA)… tăng cường quan hệ thương mại hai bên, ủng hộ Đài Loan tham gia vào hoạt động quốc tế, hỗ trợ đối phó với “Quyền lực sắc bén” của Trung Quốc, cải thiện đãi ngộ với chính phủ Đài Loan. Trong dự luật này cũng đã đưa vào nhiều điều luật thân Đài mà Quốc Hội Mỹ đang xét duyệt, như “Luật Học bổng Đài Loan” (Taiwan Fellowship Act) sâu sắc thêm hợp tác giao lưu thực chất trong lĩnh vực chuyên môn và ngôn ngữ giữa hai bên; “Luật Tái bảo đảm lời hứa năm 2021” (Reassurance On Commitments Act of 2021, ROC Act), yêu cầu không được hạn chế đại diện chính quyền và binh sĩ Đài Loan sử dụng Quốc kỳ và biểu tượng quân sự khi chấp hành công vụ…

.

--- Đảng Cộng Hòa bi quan về viễn ảnh tương lai thê thảm: bản khảo sát dữ kiện của ủy ban hành động chính trị PAC của John Bolton (cựu cố vấn An Ninh Quốc Gia 2018-2019) cho thấy lập trường ủng hộ Trump sẽ dẫn tới thêm nhiều thất bại cấp quốc gia cho Cộng Hòa.

.

Những ứng cử viên ủng hộ Trump sẽ thắng thế trong các vòng bầu cử sơ bộ, giữa các ứng cử viên Cộng Hòa với nhau, nhưng tới vòng tổng tuyển cử sẽ thua, sau khi đếm phiếu Dân Chủ và độc lập. Nicolle Wallace, người dẫn chương trình trên đài MSNBC, nêu thắc mắc vì sao cử tri độc lập không còn tin cậy Trump nữa, có phải vì cá tính TRump, hay vì quy lỗi Trump kích động bạo loạn ngày 6/1/2021, hay vì Trump đã và đang bám vào lời nói dối vĩ đại (big lie: ám chỉ Trump bịa đặt về "gian lận bầu cử" năm 2020).

.

Bolton là người Cộng Hòa, đã làm việc trong nội các chính phủ Reagan từ 1982-1989, trong chính phủ George H. W. Bush (1989-1993) trong chính phủ George W. Bush (2001-2006), trong chính phủ Trump (2018-2019).

.

Một Cộng Hòa khác -- Tim Miller, nhà tham vấn chính trị và là nhà văn, hoạt động từ lúc còn sinh viên cho ban vận động Thống Đốc Cộng Hòa Colorado 1998, rồi cho John McCain năm 2008, rồi làm cho Mitt Romney năm 2012, rồi cố vấn chính trị cho Jeb Bush năm 2015... --- nói về bản phânt ích của Bolton, "vấn đề không chỉ là 56% cử tri năm 2024 không muốn bầu cho Trump, nhưng nhức nhối là 44% muốn bầu cho Trump"... Nghĩa là, Cộng Hòa không thu hút nổi cử tri độc lập. Nghĩa là, Cộng Hòa cần phải suy nghĩ, có muốn thu hút phiếu cử tri độc lập hay không, và nếu muốn thì phải dẹp bỏ Trump về quá khứ.

.

--- Tổng Thống Nam Hàn Moon Jae-in, người dự kiến sẽ gặp TT Biden vào tháng tới tại Bạch Ốc, trả lời phỏng vấn của báo New York Times trên ấn bản Thứ Tư 21/4/2021, nói rằng Trump chỉ quậy cho ồn ào trong các hội nghị thượng đỉnh giữa Trump và nhà độc tài Bắc Hàn Kim Jong Un.

.

Moon nói rằng Trump gây được tiếng vang, nhưng chẳng có thành quả gì với nền ngoại giao về Bắc Hàn, và không đạt được gỡ hạt nhân trên Bán Đảo Đại Hàn trong nhiệm kỳ của Trump, dù Trump đã 2 lần họp với Kim Jong Un -- năm 2018 tại Singapore và năm 2019 tại Hanoi, Vietnam. Trump không tham khảo gì với Moon, dù Moon nhậm chức Tổng Thống Nam Hàn từ 2017.

.

Moon phân tích rằng Trump ưa thích kiểu ngoại giao "từ trên xuống" để giải quyết nguyên tử Bắc Hàn, nhưng Biden ưa kiểu "từ dưới lên" (“bottom-up”) trong ngoại giao, và Moon hy vọng Biden sẽ đạt thành quả cụ thể để gỡ nguyên tử và đạt hòa bình tại Đại Hàn qua "lộ trình tin cậy hỗ tương" với Bắc Hàn. Moon không tiên đoán trên báo N.Y.T. gì về lộ trình nào Biden có thể đạt được.

.

--- Báo Philadelphia Inquirer hôm 21/4/2021 ghi rằng Lam Trieu, 49 tuổi, từng là thành viên cao cấp của 1 băng đảng Việt từng khủng bố Phố Tàu New York thời 1990s hôm Thứ Tư 21/4/2021 thú nhận trước Chánh án J. Curtis Joyner rằng y đóng vai chính trong việc thu nợ tiền ma túy và dẫn tới chuyện đâm 3 người đàn ông, cột họ vào các tảng bê-tông và ném xuống sông Schuylkill cho chết mất tích; lúc đó, chỉ 1 người trong 3 nạn nhân thoát chết.

.

Khi thú tội làm tiền, ma túy, âm mưu, Lam Trieu nói y không có ý định đánh hay giết, mà chỉ muốn làm cho họ sợ thôi. Trieu là một trong 6 người đàn ông bị công tố truyt ố vì liên hệ việc giết hai anh em Viet và Vu “Kevin” Huynh. Hai anh em Huỳnh bị bắt cóc, tra tấn nhiều giờ trước khi bọn bắt cóc chở 2 anh em tới bờ sông, đâm nhiều nhát dao, bịt mắt và ném xuống sông.

.

Người thứ ba bị bắt chung với 2 anh em Huynh đã trồi lên được từ dòng sông, chận xe cảnh sát và sau đó ra tòa làm chứng chống lại băng đảng hung thủ. Người bắt cóc chính trong vụ này là Tam Minh Le, 50 tuổi, bị bắt và bị kêu án tử hình. Nhưng điều tra viên mất thêm nhiều năm để dò ra các thành viên băng đảng dính trong vụ thảm sát này. Hồ sơ tòa ghi rằng Le và Trieu đều là cấp chỉ huy trong băng đảng gốc Việt có tên là "Born to Kill" (Ra đời để sát nhân).

.

Nói trước tòa hôm Thứ Tư 21/4/2021 qua thông dịch viên, TRieu thú nhận đã nhờ Le thu hồi món nợ 300,000$ tiền họ nợ cho người cung cấp cần sa tại California. Le đã đưa ma túy cho 2 anh em Huynh, được biết là buôn ma túy ở South Philadelphia. Thế là Trieu bay tới Philadelphia cùng 3 người khác để đòi 2 anh em Huynh trả nợ tiền ma túy. Và rồi, dẫn tới bắt cóc, tra tấn, quăng xác xuống sông.

.

FBI bắt Triệu năm 2018 về tội âm mưu, phân phối ma túy, thu tiền nợ bắng cách tống tiền và hăm dọa, và do vậy cơ nguy sẽ có án chung thân. Ba người khác — John Dao, 43 tuổi; Jason Rivera, 35; và Minh Nguyen — bị truy tố trong hồ sơ này, sẽ ra tòa tháng 9/2021, trong khi nghi can Trung Lu, 40 tuổi vẫn đào thoát, nghi là có thể đã trốn về Việt Nam. Nhân vật thứ 6 là Hai Nguyen, 38 tuổi, đã thú tội năm 2020 rằng đã giúp Le trốn về Ashland, Va., sau khi giết 2 anh em Huynh. Le vẫn còn bị giam ở nhà tù tiểu bang ở quận Greene County, gần biên giới với West Virginia.

.

--- Chuyện xảy ra tại tiểu bang Arizona: Dân biểu tiểu bang Travis Grantham (Cộng Hòa) hôm Thứ Ba 20/4/2021 đã chận họng Dân Biểu da đen Reginald Bolding (Dân Chủ) khi người sau này lên tiếng phản đối một dự luật dìm phiếu. DB/TB Grantham, 42 tuổi, nói rằng dự luật gây khó khăn cho quyền bầu phiếu không có ý kỳ thị cử tri da đen, và "Tôi nghĩ rằng Bolding nên ngồi xuống, và không nên được phép nói lên như thế về dự luật."

.

Sau vài giờ thảo luận, Hạ Viện Arizona do Cộng Hòa nắm đa số đã chấp thuận dự luật SB 1485, cho phép xóa tên cử tri trong hệ thống phiếu bầu qua thư của tiểu bang. Dự luật kết thúc tình trạng vĩnh viễn của danh sách cử tri bầu sớm "Permanent Early Voting List" --- danh sách các cử tri muốn nhận phiếu bầu qua thư nhiều tuần lễ trước Ngày Bầu Cử. Cộng Hòa muốn xóa tên các cử tri không dùng phiếu bầu sớm này trong 2 chu kỳ bầu cử 2-năm liên tục.

.

--- Cộng Hòa kinh hoàng: Trưởng phòng Báo chí Bạch Ốc Jen Psaki nói trong buổi họp báo hôm Thứ Tư rằng Tổng Thống Joe Biden dự định sẽ tái ứng cử vào năm 2024, và Biden sẽ giữ lời hứa trong nỗ lực chống biến đổi khí hậu. Nếu điểm của Biden không thay đổi trong ba năm tới, hiển nhiên là Biden sẽ thắng cử 2024.

.

Tuy nhiên, giới cá cược trên trang US-Bookies nói rằng Phó Tổng Thống Kamala Harris có nhiều cơ may hơn TT Biden để thắng cử Bạch Ốc 2024, thắng cả vòng sợ bộ và vòng tổng tuyển cử.

. Xác suất để Harris thắng cử Tổng Thống 2024 là 7/2 (tức là: 22.2%)

. để Biden thắng là 9/2 (18.2%)

.

Phía Cộng Hòa có tin là Chris Christie đang suy tính tranh cử Tổng Thống 2024, bất kể Trump ra ứng cử hay không. Chrisite, 58 tuổi, cựu Thống Đốc New Jersey đang nghiêm túc ra tranh cử 2024, theo báo Axios, dẫn 3 nguồn tin từ nội bộ những người thân cận của kế hoạch này. Chính thức, Christie chưa lên tiếng.

.

--- Bản tin từ báo Korea Bizwire ghi rằng hầu hết các cô dâu Việt Nam tại Nam Hàn khi ly dị chồng đã gửi các con về Việt Nam cho ông bà ngoại chăms óc, và khi ổn định việc làm ở Nam Hàn xong, các cô sẽ đón con từ VN sang Nam Hàn trở lại, theo các thống kê từ Choi Soo-ahn, một dự tuyển Tiến sĩ tại đại học Inha University.

.

Nghiên cứu này dựa vào 14 lĩnh vực khảo sát trong bản chỉ số Korea Citation Index (2013-2020), dựa vào thống kê như số liệu về hồ sơ ly dị, ba/mẹ đơn thân, gia đình ly tán... Trong đó, cho thấy hầu hết cô dâu Việt khi ly dị chồng Nam Hàn đã gửi con về VN cho người thân chăm sóc, và khi kinh tế bảnt hân ổn định thì đón các con từ VN sang trờ lại Nam Hàn sống với mẹ.

.

Choi đưa ra đề nghị chính phủ Nam Hàn nên cải thiện chính sách nhập tịch thuận lợi cho các cô dâu Việt gặp hoàn cảnh ly dị chồng Nam Hàn, và nên giúp trợ cấp việc chăm sóc con nhỏ để các cô ổn định việc làm.

.

--- HỎI 1: Có dự luật Hạ Viện đòi Tòa Tối Cao tăng từ 9 lên tới 13 thẩm phán?

.

ĐÁP 1: Có dự luật như thế. Nhưng Chủ Tịch Hạ Viện Nancy Pelosi chưa muốn thảo luận chuyện này. Dự luật do Thượng nghị sĩ Ed Markey (Dân Chủ, Massachusetts) cùng với các dân biểu Jerrold Nadler, Hank Johnson, và Mondaire Jones đòi Tòa Tối Cao hiện nay 9 thẩm phán phải tăng thành 13 thẩm phán. Trong quá khứ, số lượng ghế thẩm phán trên Tòa Tối Cao thay đổi nhiều lần trong 2 thế kỷ qua:

. 6 thẩm phán trong năm 1789;

. 7 trong năm 1807;

. 9 trong năm 1837;

. 10 trong năm 1863;

. 7 trong năm 1866;

. 9 thẩm phán kể từ 1869 tới giờ.

Có thể lý do bà Pelosi chưa muốn bàn, trước tiên là chờ cuộc nghiên cứu về Tòa Tối Cao sẽ trình lên từ một ủy ban do TT Biden thành lập sẽ đúc kết nghiên cứu 6 tháng tới. Và cũng có thể muốn chờ kết quả bầu cử giữa kỳ 2022, truyền thống là đảng của Tổng Thống đương nhiệm sẽ mất đa số ở lưỡng viện. Các suy đoán bây giờ vẫn còn mơ hồ, nhưng chuyện Dân Chủ có thúc đẩy việc tăng số lượng thẩm phán Tòa Tối Cao sẽ còn tùy theo đoán được ý cử tri để không thiệt hại cho bầu cử 2022 và 2024. Một lý do quan trọng: dự luật dự đoán sẽ bế tắc vì thủ tục filibuster ở Thượng Viện. Xem chi tiết ở 2 trang:

https://www.seattletimes.com/nation-world/nation-politics/fact-check-yes-the-house-can-vote-on-expanding-the-supreme-court/

https://www.snopes.com/news/2021/04/20/supreme-court-packing/

.

--- HỎI 2: Cuộc nghiên cứu Stanford nói rằng khẩu trang vô hiệu và nguy hiểm?

.

ĐÁP 2: Sai, bài báo tầm bậy đó không liên hệ gì tới đại học Stanford University. Bài báo trên tờ Medical Hypotheses cũng đầy sai lầm. Người viết bài cũng không liên hệ gì tới đại học Stanford University. Bài báo nói khẩu trang không ngăn cản được COVID-19 trong khi hại cho sức khỏe và gây ra cái chết yểu. Benjamin Neuman, Giáo sư sinh học chuyên ngành vi trùng học tại Texas A&M University’s Global Health Research Complex, nói bài báo kia vô nghĩa. Người viết bài tên là Baruch Vainshelboim, viết trên trang Medical Hypotheses đầy những sai lầm như: khẩu trang gây ra khó thở, cạn dưỡng khí trong phổi, sẽ gây ngộ độc, căng thẳng bắp thịt... và tất cả các điều đó đều sai lầm. Từ nhiều thế kỷ, khẩu trang đã dùng trong y khoa, không gây ngộ độc mà chỉ giảm ngộ độc, thiết kế khẩu trang trong thế kỷ 21 không hề làm căng thẳng bắp thịt hay gây khó thở mà chỉ giúp hơi thở trong lành hơn vào buồng phổi... Ngắn gọn: hãy mang khẩu trang để tự cứu mạng và để giúp ngăn cản lây nhiễm. Chi tiết ở:

https://www.politifact.com/factchecks/2021/apr/21/blog-posting/paper-about-mask-wearing-was-not-stanford-and-make/

.

.