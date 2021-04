DB/TB Tram Nguyen được đề cử giải Gabrielle Giffords Rising Star Award - Mỹ cảnh báo về công dân Mỹ muốn vào thăm VN trong mùa dịch - Trump lên Fox News: rất nghiêm túc suy tính ứng cử Tổng Thống 2024 - Trump ca ngợi tình riêng với Putin, nên kết thân, đừng gây sự với Nga

Báo Boston Herald ghi rằng Dân Biểu tiểu bang Tram Nguyen (Dân Chủ) có thể sẽ là chính khách thứ nhì của Massachusetts thắng giải thưởng uy tín Gabrielle Giffords Rising Star Award từ tổ chức EMILY’s List và đang cần cử tri giúp bà đạt mức thắng giải này.

.

- HỎI 1: Thống Đốc Greg Abbott nói rằng Texas rất gần tới chỗ miễn dịch cộng đồng? ĐÁP 1: Nói sai. Texas còn xa lắm.

- HỎI 2: Có phải 1 tiệm Walgreens ở NC đã bất cẩn chích dung dịch saline thay vì thuốc chích ngừa COVID-19? ĐÁP 2: Đúng thế.

.

QUẬN CAM (VB-20/4/2021) --- Cựu Tổng Thống George W. Bush nói hôm Thứ Ba 20/4/2021 rằng Đảng Cộng Hòa hiện nay đã xa rời quá khứ, "Tôi có thể mô tả Cộng Hòa bây giờ như là muốn cô lập, bảo hộ và một mức độ nào là chống di dân," khi Bush xuất hiện trên NBC.

.

Bush cũng trả lời phỏng vấn NBC rằng ông nghĩ là một ứng cử viên Cộng Hòa với lập trường cấp tiến về luật di trú, về trẻ em di dân được ba mẹ đưa vào Mỹ [bất hợp pháp], về cải tổ súng và về tài trợ cho trường công lập sẽ có cơ may thắng cử Tổng Thống năm 2024.

.

Kỳ lạ: có vẻ như Bush đang nói về một Cộng Hòa kém đạo đức và lương thiện như 4 năm vừa qua... Về ứng cử viên Cộng Hòa có thể có cơ hội giành được Bạch Ốc 2024, Bush nói: "Tôi nghĩ là cơ may thắng cử còn tùy vào điểm nhấn mạnh. Tôi nghĩ nếu nhấn mạnh vào lương thiện và đạo đức (integrity and decency) và tìm cách giải quyết vấn đề, thì tôi nghĩ người như thế sẽ có cơ may thắng cử."

.

Bush đang quảng bá sách mới của ông, nhan đề “Out of Many, One: Portraits of American Immigrants,” trong đó có nhiều tấm tranh sơn dầu Bush vẽ nhiều khuôn mặt quốc gia và di dân.

.

--- Nhạc sĩ nổi tiếng Ted Nugent, 72 tuổi, hôm Thứ Hai cho biết ông đã dính dương tính COVID-19 tuần qua, thê thảm tới mức "Tôi đã nghĩ rằng tôi đang hấp hối. Mọi người bảo tôi chớ nên tiết lộ tin này, nhưng bạn có thể nghe chứ, tôi có hội chứng cúm trong 10 ngày qua, tôi đã nghĩ là tôi sắp chết. Tôi mấy ngày qua không lết nổi ra khỏi giường, nhưng rồi cũng bò lết ra được."

.

Nugent là người ủng hộ Trump cuồng nhiệt, từng gọi COVID là "trò lừa cánh tả để quậy phá Trump" và đã chỉ trích các lời khuyên y tế về giãn cách và khẩu trang.

. Nhạc sĩ Nugent cũng nổi tiếng trong giới điện ảnh, từng cho mượn giọng nói trong một số phim hoạt họa The Simpsons (Gia Đình Simpsons), và bản thân trở thành một nhân vật trong loạt phim nổi tiếng này với tư cách thắng sơ bộ (phim 2012, episode "Politically Inept, with Homer Simpson") và được đề cử làm ứng viên Tổng Thống Cộng Hòa. Nugent cũng là tác giả 5 quyển sách.

.

--- Báo Boston Herald ghi rằng Dân Biểu tiểu bang Tram Nguyen (Dân Chủ) có thể sẽ là chính khách thứ nhì của Massachusetts thắng giải thưởng uy tín Gabrielle Giffords Rising Star Award từ tổ chức EMILY’s List và cần cử tri giúp bà đạt mức thắng giải này.

.

Emily Cain, giám đốc điều hành EMILY’s List, viết rằng: "DB Tram Nguyen là người can đảm, đã bênh vực các cộng đồng bên lề kể từ khi khởi đầu sự nghiệp chính trị. Là phụ nữ gốc Việt đầu tiên trong nghị viện Massachusetts, Tram Nguyen không chỉ làm lịch sử bằng cuộc bầu cử mà cũng đã giành được ghế bằng cách thắng phiếu một Cộng Hòa đương nhiệm có lập trường chống quyền lựa chọn."

.

Giải thưởng Rising Star Award hàng năm vinh danh một phụ nữ xuất sắc đang làm việc trong một văn phòng địa phương hay tiểu bang, theo EMILY’s List. Giải thưởng vinh danh một phụ nữ làm việc tận tâm cho cộng đồng, phụ nữ và gia đình...

Giải thưởng năm nay sẽ được chọn với phiếu bầu từ cộng đồng. Bạn có thể bầu phiếu cho DB Tram Nguyen qua trang này:

https://secure.emilyslist.org/page/s/20210412_website_risingstarvote

.

--- Cảnh sát thị trấn Perth Amboy, New Jersey đang bị chỉ trích sau khi các video ghi hình ảnh họ chận lại, quấy nhiễu một nhóm thiếu niên da đen đang đi xe đạp, chất vấn tại sao đi xe đạp mà không có bảng số xe đạp. Thị xã Perth Amboy có luật đòi xe đạp gắn bảng số. Các thiếu niên nói các em sống ở Edison, và đang đạp xe về.





Có một lúc 6 xe cảnh sát trờ tới bao vây. Cảnh sát tịch thu ít nhất là 1 xe đạp từ nhóm trẻ, bắt ít nhất 1 thiếu niên về đồn. Sau đó, cảnh sát trên đồn cảnh sát hỏi thiếu niên kia có biên nhận mua xe đạp hay không, và nếu có thì hãy ghi danh trên đồn cảnh sát này. Cảnh sát nói rằng bắt em này về, và rồi thả ra, chỉ vì an toàn xe cộ cho em. Thị trấn Perth Amboy có luật về xe đạp là phải gắn bảng số xe, ghi danh với lệ phí 50 cents ($0.50) mỗi năm cho mỗi xe đạp.

.

--- Cựu Tổng Thống Trump nói trên Fox News đêm Thứ Hai rằng ông rất nghiêm túc suy xét sẽ ứng cử Tổng Thống 2024, nhưng "từ một điểm pháp lý (a legal standpoint), tôi không muốn thực sự nói ra. Bây giờ cũng còn quá sớm." Chưa rõ "từ một điểm pháp lý" là ám chỉ điều gì, có thể là các hồ sơ điều tra Trump về trốn thuế và gian lận tài chánh ở New York?

.

Trên đài Fox News, Trump cũng chỉ trích hai Thượng nghị sĩ Mitch Romney Lisa Murkowski, hai người đôi khic hống nghị trình của Trump trên Thượng Viện. Trump nói là chỉ có những ứng cử viên ủng hộ lập trường "Ưu tiên Hoa Kỳ" của Trump mới có cơ may thắng cử, "Nếu bạn muốn thắng và thắng lớn, bạn phải làm như thế. Bạn phải làm như thế." Thực tế bầu cử 2020 cho thấy Trump thua Bạch Ốc, và Cộng Hòa mất luôn đa số ở Thượng và Hạ Viện. Chưa rõ bầu cử giữa kỳ 2022 sẽ tới đâu.

.

--- Trump hôm Thứ Hai cũng ca ngợi quan hệ tình riêng với Tổng Thống Nga Vladimir Putin. Các tuyên bố này đưa ra trong khi có tin nhà đối lập Nga Alexei Navalny được chuyển từ phòng giam sang bệnh viện vì có thể sẽ chết vài ngày tới, và trong lúc Pentagon cảnh báo quân lực Nga đang áp sát biên giới Ukraine.

.

Bình luận gia trên Fox News là Sean Hannity hỏi Trump rằng Trump sẽ làm gì tương lại nếu thắng cử Tổng Thống 2024, thì Trump không nói về tương lại, chỉ than phiền về cuộc điều tra liên hệ giữa Trump và Putin. Trump nói kết thân với Nga là điều tốt, không xấu, "Tôi có tình thân lớn với Tổng Thông Putin, tôi thích Putin, và Putin thích tôi." Bạn đọc có thể xem tình thân này mô tả qua lời Trump ở:

https://youtu.be/X7FuxEbJ3bI

.

--- Nhiều dân biểu Hoa Kỳ từ 2 đảng đã trình một dự luật hôm Thứ Hai: dự luật "Taiwan International Solidarity Act" (Luật Đoàn kết Quốc tế Đài Loan) sẽ tăng nỗ lực Hoa Kỳ chống sức ép Trung Quốc đang cô lập Đài Loan ra khỏi các tổ chức quốc tế.

.

Dự luật kết thân hơn với Đài Loan được bảo trợ bởi Ami Bera (Dân Chủ-CA), chủ tịch tiểu ban đối ngoại về Châu Á (House Foreign Affairs Subcommittee on Asia); DB John Curtis (Cộng Hòa-UT), cũng như 4 đồng chủ tịch của Taiwan Caucus -- Gerry Connolly (Dân Chủ-VA), Albio Sires (Dân Chủ-NJ), Mario Diaz-Balart (Cộng Hòa-FL) and Steve Chabot (Cộng Hòa-OH).

.

Nội dung Luật Đoàn kết Quốc tế Đài Loan nhấn mạnh Nghị quyết 2758 của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc chỉ xử lý vấn đề quyền đại biểu của Trung quốc, nhưng không can thiệp đến Đài Loan và dân chúng Đài Loan. Do đó nước Mỹ phản đối bất kỳ chủ trương nào có ý đôịnh thay đổi địa vị của Đài Loan khi chưa được người dân Đài Loan đồng ý.

.

Sáng Thứ Ba 20/4, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao, Âu Giang An (Joanne Ou) nói lời cám ơn các dân cử quốc hội Mỹ đã có hành động cụ thể ủng hộ Đài Loan trong mấy năm nay: “Bộ Ngoại giao Đài Loan sẽ tiếp tục quan tâm đến sự phát triển của dự thảo luật này, đồng thời sẽ giữ liên lạc chặt chẽ với các bạn hữu trong quốc hội Mỹ cùng các cơ quan hành chính của Mỹ."

.

Bà Âu Giang An còn cho biết, Bộ Ngoại giao Đài Loan hoan nghênh Liên minh châu Âu cùng các nước hội viên có tâm muốn cùng bắt tay nhau duy trì hòa bình, ổn định và phồn vinh khu vực Ấn Độ- Thái Bình Dương; cũng hy vọng có thể cùng hợp tác với Liên minh châu Âu và các nước thành viên để đảm bảo xác thực sự ổn định của khu vực.

.

--- Hôm Thứ Hai, báo Axios loan tin rằng John Sullivan, đại sứ Mỹ tại Nga, từ chối rời nước Nga, bất kể "bị khuyến cáo" từ các quan chức Nga là hãy về Mỹ. Rồi giờ chót, nói sẽ về Mỹ và sẽ quay lại Nga sớm.

.

Bản tin nói rằng Bộ Ngoại Giao Nga loan báo hôm Thứ Sáu là sẽ trục xuất 10 nhà ngoại giao Nga và ngăn cấm một số quan chức Mỹ, như Bộ Trưởng Tư Pháp Hoa Kỳ Merrick Garland, không được vào thăm Nga. Nhưng chính phủ Nga không trục xuất đại sứ Sullivan, chỉ mời lên gặp quan chức cao cấp về ngoại giao là Yuri Ushakov, và người này khuyên ông nền về Mỹ tham khảo với chính phủ Biden.

.

Bản tin ban đầu nói đại sứ Sullivan cho biết là sẽ không rời Nga, trừ phi bị trục xuất. Mỹ đã trừng phạt Nga vì tin tặc Nga đã tấn công Mỹ nhiều lần. Trong khi đó, Mỹ cảnh cáo về quân đội Nga tập trung quá đông ở biên giới Ukraine, nhiều nhất kể từ 2014.

.

Thế rồi, vào sáng Thứ Ba 20/4/2021, Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ nói đại sứ Sullivan sẽ về Mỹ ngắn hạn, sẽ quay lại Nga vài tuần nữa. Đài RFE nói đại sứ Sullivan giải thích, "Điều quan trọng cho tôi là nói trực tiếp với các bạn đồng nghiệp của tôi trong chính phủ Biden về tình hình Nga. Thêm nữa, hơn 1 năm qua, tôi chưa gặp gia đình."

.

--- Bộ Ngoại Giao Mỹ không muốn công dân Mỹ du hành sang nước khác trong mùa đại dịch, và nói rõ rằng khoảng 80% các nước trên thế giới là nằm trong vòng cảnh báo "Đừng du hành tới," theo báo Washington Post hôm Thứ Hai. Trước đại dịch, danh sách khuyên đừng tới chỉ là 16% quốc gia. Khuyến cáo đừng du hành là phù hợp với lời khuyên chống dịch của CDC. Nhưng không có nghĩa là 20% quốc gia còn lại là an toàn, vì Bộ Ngoại Giao Mỹ viết rõ rằng khuyên công dân Mỹ đừng ra hải ngoại, nên hoãn các chuyến đi hải ngoại nếu có thể.

.

Tòa Đại sứ Mỹ tại Việt Nam ghi rõ lời khuyên rằng: "Đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam xin lưu ý các công dân Hoa Kỳ cần tuân thủ pháp luật Việt Nam khi đến thăm hoặc sinh sống tại Việt Nam. Các cá nhân được chính phủ Việt Nam yêu cầu xét nghiệm COVID-19 hoặc cách ly cần tuân thủ các yêu cầu này; người vi phạm sẽ phải chịu các chế tài nặng. Các cơ quan chức năng Việt Nam có thể kéo dài thời gian cách ly quá 14 ngày mà không báo trước. Công dân Hoa Kỳ có ý định đến Việt Nam hoặc di chuyển giữa các tỉnh thành ở Việt Nam, đặc biệt từ các khu vực mà chính phủ Việt Nam đã xác định là “vùng có dịch,” có thể phải xét nghiệm, cách ly và hạn chế đi lại mà không được báo trước. Đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam không thể can thiệp vào các chính sách này." (https://vn.usembassy.gov/vi/)

.

--- Cựu Phó Tổng Thống Walter F. Mondale đã từ trần hôm Thứ Hai, thọ 93 tuổi. Mondale từng là Thượng nghị sĩ, Đại sứ và Bộ Trưởng Tư Pháp Minnesota. Cái chết của ông được gia đình loan báo, nhưng không ghi rõ lý do từ trần.

.

Mondale đi theo hướng dẫn từ người đỡ đầu chính trị là Hubert H. Humphrey, hoạt động từ chính trị Minnesota rồi vào Thượng Viện Hoa Kỳ, rồi làm Phó Tổng Thống dưới quyền Tổng Thống Jimmy Carter từ 1977 tới 1981. Trong bản văn đêm Thứ Hai, Carter nói rằng ông xem Mondale “là Phó Tổng Thống tuyệt vời nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Fritz Mondale cho tất cả chúng ta một gương mẫu về phục vụ công chúng và tư cách cá nhân."

.

--- Bí ẩn tại Florida. Bản tin đài WPLG TV ghi rằng nhiều thùng với các máy thở mới tinh nằm trong một bãi rác Florida. Một video từ một cư dân quay hình tại bãi rác South Dade Landfill tuần qua cho thấy tất cả đều là máy thở mới tinh (ventilators) quăng bỏ giữa bãi rác đủ thứ vỏ xe, nệm và các thứ rác khác.

.

Đài truyền hình này chiếu hình các thùng ghi về máy thở là từ công ty Beijing Aerospace Changfeng Ltd. tại Beijing. Một thương gia cho biết loại máy thở này có giá $26,000/máy trong thời cao điểm đại dịch hồi mùa xuân 2020, khi các nhân viên y tế Hoa Kỳ lo tìm máy thở cho bệnh nhân COVID-19. Điều bí ẩn theo đài này, kiểu máy thở Beijing Aerospace ChangFeng Ltd ACM812A không nằm trong danh sách 86 loại máy thờ dùng cấp cứu với cho phép của FDA.

.

Đài Local 10 News dò ra rằng máy thở loại này từ một xe tải đổ rác, xe này là của một công ty nhập tại Doral (Florida), có thể phải hủy vì FDA không cho phép sử dụng loại máy thở mô hình này.

.

--- Người ta khám phá nhà sư Thái Lan 68 tuổi Dhammakorn Wangphrecha, trụ trì ngôi chùa Wat Phu Hin ở tỉnh Nong Bua Lamphu, hôm Thứ Năm 15/4/2021 đã tự chặt đầu bằng một máy tử hình do ông chế tạo ra, với dây nối vào một lưỡi dao khổng lồ để dao này rơi xuống chặt đầu ông nhằm tìm giác ngộ cõi sau.

.

Tuy nhiên, Giáo hội PG Thái Lan qua văn phòng National Buddhism Office (NBO) nói rằng chuyện đó không liên hệ gì tới giáo pháp nhà Phật. Phát ngôn nhân NBO là Sipbowon Kaeo-ngam nói rằng Dhammakorn đã xả giới, về đời trước đó, và tất cả những huyềnt huật và nghi lễ bùa chú không phù hợp với Phật pháp đã bị giáo hội cấm.

.

Ông nói: "Tất cả các trụ trì và viên chức các chùa toàn quốc nên xem lại việc tu tập, quan sát các nhà sư khác trong chùa. Sự kiện này [tự chặt đầu] xảy ra là vì không quan sát các việc trong chùa. Chúng ta phải ngăn cản các trường hợp đó, không cho xảy ra." Nhiều nhà sư nổi tiếng Thái Lan đã lên tiếng nói rằng nhà sư Dhammakorn đã hiểu nhầm giáo pháp.

.

--- Mike Lindell, Tổng quản trị công ty MyPillow, hôm Thứ Hai cho biết công ty của ông đang kiện công ty Dominion Voting Systems để đòi bồi thường $1.6 tỷ đôla, ngang số tiền 1.6 tỷ đôla mà Dominion kiện ông. Dominion nói rằng Lindell bôi nhọ Dominion bằng cách bịa đặt rằng máy bầu cử nhãn hiệu Dominion đã bí mật chuyển phiếu bầu Trump sang phiếu bầu Biden.

.

Lindell kiện ngược, nói rằng: "MyPillow vừa đưa đơn kiện Dominion để đòi $1.6 tỷ đôla. Đây là quyền tự do phát biểu. Đây là Tu Chánh Án số 1 của Hiến Pháp."

.

--- Michael Vivona, 25 tuổi, cư dân thị trấn Corona (Quận Cam) bị cáo buộc đấm vào mặt cặp vợ chồng cao niên Mỹ gốc Hàn hôm Chủ Nhật 18/4/2021 ở công viên Grijalva Park tại thị trấn Orange, cùng nơi y bị tố cáo quấy nhiễu, chửi mắng và hăm dọa Sakura Kokumai, một vận động viên Thế Vận Mỹ gốc Nhật ngày 1/4/2021, theo lời cảnh sát.

.

Cảnh sát Orange đã bắt Vivona hôm Chủ Nhật, đưa vào nhà tù Quận Cam vì liên hệ cả 2 sự kiện thù ghét người gốc Á.

.

--- Trường hợp này ở New York City: một người đàn ông gốc Á 33 tuổi đang lái xe đưa các con đi ở phố Lower Manhattan đêm Thứ Bảy 17/4/2021 thì thì ngừa xe, vì con trai ông cảm thấy bệnh, theo cảnh sát nói với báo New York Post.

.

Một người đàn ông chợt nhảy ra khỏi 1 chiếc xe, tới gần người gốc Á chửi mắng tục tĩu, và bảo hãy dời xe chỗ khác, rồi đấm vào mặt người gốc Á và rồi nhảy về chiếc xe xám hiệu Acura và phóng đi, theo lời cảnh sát. Vụ này được điều tra như là thù ghét người gốc Á.

.

--- HỎI 1: Thống Đốc Greg Abbott nói rằng Texas rất gần tới chỗ miễn dịch cộng đồng?

.

ĐÁP 1: Nói sai. Texas còn xa lắm. Thống Đốc Greg Abbott nói với phóng viên Chris Wallace trên đài Fox News hôm 11/4/2021 rằng số trường hợp nhiễm dương tính ạti Texas ngày càng giảm, và Texas đang tiến gần tới miễn dịch cộng đồng vì chích ngừa đã nhiều, trong khi nhiều người đã nhiễmd ương tính và chữa trị xong, nghĩa là sẽ rất khó để siêu vi COVID lây lan trở lại ở Texas. "Trông có vẻ như rất gần tới miễn dịch cộng đồng rồi."

. Thực tế vào ngày 12/4/2021, có khoảng 5.8 triệu người chích ngừa đầy đủ ở Texas, tức là 20% dân số Texas. Thêm nữa, tiểu bang đã có khoảng 2.8 triệu trường hợp dương tính xuyên qua xét nghiệm, kể từ đầu đại dịch. Trừ đi con số 50,000 ngườic hết vì dịch. Còn lại khoảng 2.75 triệu người Texas hồi phục sau khi nhiễm dịch và được cho là có kháng thể tự nhiên để ngừa nhiễm tương lai. Con số 8.55 triệu người trên tổng dân số 29 triệu dân Texas cho thấy vẫn còn rất xa chỗ gọi là miễn dịch cộng đồng. Chưa tới 1/3, thì chẳng gọi là an tâm được.

. Tạp chí khoa học Nature ước tính có lẽ miễnd ịch cộng đồng đối với COVID-19 là phải chích ngừa tới 60%-70%. Nhưng hồi tháng 12/2020, bác sĩ Anthony Fauci, cố vấn phòng dịch Bạch Ốc và là Giám đốc Viện National Institute for Allergy and Infectious Diseases, nói tren CNBC rằng miễn dịch cộng đồng có lẽ là khoảng 70%, 75% hay 80% dân số đã chích ngừa. Chi tiết ở:

https://www.politifact.com/factchecks/2021/apr/19/greg-abbott/calculating-herd-immunity-more-simple-math/

.

--- HỎI 2: Có phải 1 tiệm Walgreens ở NC đã bất cẩn chích dung dịch saline thay vì thuốc chích ngừa COVID-19?

.

ĐÁP 2: Đúng thế. Dung dịch Saline, còn gọi là sodium chloride solution, dùng để pha loãng vài thuốc chích ngừa COVID-19 trước khi chích. Hồi tháng 3/2021, nhân viên một tiệm thuốc tây Walgreens ở thị trấn Monroe, North Carolina đã sơ ý chích nhầm chất saline thay vì thuốc chính ngừa COVID-19 cho một số người. Tổng cộng 22 người bị chích nhầm. Toàn bộ 22 người đã được tiệm thuốc tây này thông báo để chích lại. Chi tiết ở:

https://www.snopes.com/fact-check/walgreens-saline-covid-vaccine/

.

.