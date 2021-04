Cộng Hòa thú nhận Biden làm việc tuyệt vời, không quậy phá nổi. - DB Greene tính lập nhóm da trắng thượng tôn, bị Cộng Hòa chống, phải dẹp. - phóng viên rình, Dân Biểu Gaetz tránh né. - bạn gái cũ của DB Gaetz lo sợ bị ghi âm - sau 6/1/2021, nhiều TNS, DB thuê cận vệ

Cộng Hòa thú nhận Biden làm việc tuyệt vời, không thể quậy phá nổi. Hai khuôn mặt Tổng Thống trái nghịch: sau khi TNS McConnell (Cộng Hòa, Ky.) nói trong buổi họp phố ở Kentucky rằng Biden là một "người quân tử chính trực..." vài ngày sau McConnell bị Trump chửi mắng là "thằng chó đẻ ngu ngốc."

QUẬN CAM (VB-18/4/2021) --- Gần 2/3 người thành niên Hoa Kỳ trong cuộc thăm dò Reuters/Ipsos thực hiện trong các ngày 15-16 tháng 4/2021 nói họ tin rằng thẩm phán Tòa Tối Cao nên có thời hạn nhiệm kỳ (thay vì ở vĩnh viễn như hiện nay) và rời chức sau một thời hạn.

. 63% nói thẩm phán nên có hạn kỳ chức vụ, chỉ 22% ủng hộ chức thẩm phán Tòa Tối Cao là suốt đời.

. 38% nói ủng hộ tăng thêm số lượng thẩm phán Tòa Tối Cao, 42% không đồng ý, 20% không ý kiến.

--- Cải tổ phương pháp làm việc của cảnh sát? Bình luận gia CNN Chris Cuomo đêm Thứ Sáu nói lên một sự thực rằng chỉ khi nào trẻ em các gia đình da trắng bị giết thì Hoa Kỳ mới đổi chính sách về cách làm việc của cảnh sát. Cuộc tranh luận trên đài ban đầu là chuyện cậu bé 13 tuổi Adam Toledo tại Chicago và những người khác đã bị cảnh sát bắn chết. Hiện nay các trường hợp này người bị chết, kể cả trẻ em, đại đa số là da đen và các màu da khác.

--- Bộ Tư Pháp đã nộp đơn kiện Roger Stone hôm Thứ Sáu 16/4/2021, nói rằng Stone nợ Sở Thuế IRS gần 2 triệu đôla. Stone liền lên mạng xã hội Telegram nói rằng Stone bị truy chỉ vì "Cùng Nhà Nước Ngầm Tệ Hại -- nhưng là ngày khác," theo báo Law & Crime. Stone nói rằng Stone đã phá sản trong cuộc điều tra thực hiện bởi Công Tố Đặc Biệt Mueller. Cuộc điều tra của Mueller thời chính phủ Trump dẫn tới truy tố và kết tội, nhưng Stone đã được Trump ân xá, xóa các tội liên bang.

Tuy nhiên, nợ thuế là chuyện khác. Theo IRS, từ 2007 tới 2011, hai vợ chồng Roger và Nydia Stone khai thuế liên bang chung nhưng không trả đầy đủ (tức là: trả theo hạn kỳ, từng phần). Tính tổng cộng vào ngày 2/4/2021, hai vợ chồng Roger và Nydia Stone có nợ IRS $1,590,361.89 đôla tiền nợ thuế, tiền phạt và tiền lãi suất nợ thuế từ 2007 cho tới hết 2011.

IRS nói từ năm 2018, Stone khai thuế riêng (không đứng tên chung với vợ, bản tin không nói rõ vì sao, có lẽ đoán rằng Trump sẽ ân xá là được xóa nợ thuế?) thì Stone chưa trả thuế, thì IRS viết "Stone nợ chính phủ $407,036.84 sau khi không trả đầy đủ thuế mà đương sự đã báo cáo." Hiển nhiên, nghệ thuật trốn thuế của Stone thua Trump xa.

--- Đặc sứ Tổng Thống về Khí Hậu John Kerry nói hôm Chủ Nhật rằng chính phủ Biden "cảm thấy rất tiếc về 4 năm qua Tổng Thống Hoa Kỳ không bận tâm gì tới khoa học." Kerry nói rằng Trump là lãnh đạo thế giới duy nhất rút ra khỏi Hiệp Ước Khí Hậu Paris, và nói rằng chính phủ Biden cam kết giải quyết vấn đề khí hậu.

Kerry nói với đài Sky News rằng thượng đỉnh sắp tới về khí hậu do Biden tổ chức ngày 22-23/4/2021 là cơ hội ngăn thảm ạnn khí hậu, đưa các nước vào bàn họp để giúp môi trường sống cho các thế hệ tương lai. Kerry nói không quốc gia nào đơn độc giải quyết được nạn biến đổi khí hậu và ô nhiễm môi trường.

--- Dân Biểu Cộng Hòa Marjorie Taylor Greene hôm Thứ Sáu cho biết bà sẽ thành lập nhóm các dân biểu “America First caucus" (Nhóm Hoa Kỳ Ưu Tiên) để "tập trung vào các giá trị Anglo-Saxon" (Anglo-Saxon = người Anh cổ = ám chỉ da trắng thượng đẳng). Tuy nhiên, hôm Thứ Bảy bà chối, sau khi bị các lãnh đạo Cộng Hòa chỉ trích.

Một truyền đơn của bà do báo Punchbowl News ghi nhận về dự định tổ chức nhóm dân biểu nêu trên đã bị chỉ trích là làm cho Đảng Cộng Hòa lộ mặt duy trì thái độ da trắng thượng tôn. Hôm Thứ Bảy, Dân Biểu Marjorie Taylor Greene nói với báo Forbes rằng bà chưa từng độc tuyên ngôn gì của tổ chức “America First" và mọi chuyện là do nhân viên văn phòng của bà.

Tuy nhiên, Nick Dyer, phát ngôn nhân của DB Greene, nói với CNN rằng DB Greene sẽ không "khởi động tổ chức nào cả. Đó chỉ mới là đề nghị sơ khởi ban đầu và chưa có gì được chấp thuận," theo email của Dyer gửi CNN. Theo các nhà phân tích, nếu DB Greene đề ra kế hoạch đề cao giá trị văn hóa Anh quốc cổ, nghĩa là Cộng Hòa sẽ thê thảm trong bầu cử 2022, vì sẽ lộ nguyên hình da trắng thượng đẳng.

--- Bản tin Kotaku ghi rằng 2 người trong nhóm đi đầu sáng chế ra loại "arcade joysticks" (cần điều khiển dùng chơi game điện tử) trong thâp niên 1990s đã chết trong một tai nạn vô ý cháy nhà vì bếp phựt lửa. Bà Reynalda Lynn Nguyen, 63 tuổi, chết hôm 29/3/2021 tại Westminster, California. Chồng bà là Thao Nguyen bị thương nặng và 2 tuần sau thì từ trần vào ngày 13/4/2021.

Tuy đã giúp phát minh một loại cần điều khiển chơi game, hoàn cảnh tài chánh của gia đình họ Nguyễn không lạc quan. Họ sống trong một khu mobile home, và ngôi nhà này đã cháy rụi. Cặp vợ chồng Nguyen từ trần để lại 2 người con -- con trai là Anthony Nguyen, và con gái là Alexandria Kristen Nguyen. Hai người con đang gây quỹ để lo lễ tang cho ba mẹ:

https://www.gofundme.com/f/Help-for-Anthony-Kristens-Moms-Funeral-Expense

--- Nhiều dân cử Cộng Hòa thú nhận rằng chính phủ Biden tuyệt vời, có muốn tìm cách chỉ trích hay quậy phá cũng không thấy bao nhiêu sơ hở, theo báo The Hill ghi nhận, khó cho Cộng Hòa chiếm lại ưu thế qua bầu cử 2022.

Thượng nghị sĩ John Thune (S.D.), lãnh đạo thứ 2 của Cộng Hòa Thượng Viện, thú nhận những gì Biden làm đang được đa số dân Mỹ ưa thích, rằng khi Biden đưa tiền ra là dân Mỹ thích rồi.

. Được hỏi Cộng Hòa làm việc có được chăng, Thượng nghị sĩ Mike Braun (Cộng Hòa-Ind.) thú nhận: "Tệ quá. Tôi không nghĩ chúng tôi đang làm việc tốt."

TNS Thune nói rằng trong tận cùng chỉ hy vọng rằng cử tri sẽ chống chính sách Biden tiêu xài cả ngàn tỷ đôla. Nhưng bây giờ thì Thune thú nhận: "Ngôn ngữ Biden êm dịu, Biden là một người dễt hương, một cá nhân gây cảm tình từ người khác và nhiều người [Cộng Hòa] chúng tôi lại quen Biden từ lâu, và sẽ khó để tấn công một người đã quen và dễ thương như Biden. Nhưng nếu Biden đi quá xa về cánh tả, về chánh sách quá cấp tiến, thì [chúng tôi] sẽ bắf đầu gây sự được."

Biden gần đây chinh phục được cả những người tả và hữu, cho dù là đi ngược chính sách của Trump. Trong khi Trump bênh vực Putin, Biden mới đây đã trừng phạt Nga. Trong khi Trump lui về, rút khỏi các cam kết và liên minh, Biden lập ra nhiều liên minh mới từ Âu tới Á, kết thân hơn với Nhật, Nam Hàn và Đài Loan. Thậm chí đài Fox News cũng ca ngợi Biden về bài nói chuyện trong lễ tưởng niệm cảnh sát Capitol bị giết. Bình luận gia Harris Faulkner của Fox News khen Biden là "biểu tượng" vì đã nói chuyện với "lòng tử tế và thương cảm."

Lãnh đạo thiểu số Thượng Viện Mitch McConnell (Cộng Hòa, Ky.) trong một buổi họp phố ở Kentucky, tố cáo Biden là đang lãnh đạo một "chính phủ cánh tả" nhưng thêm rằng Biden là một "người quân tử chính trực. Tôi trực tiếp quen Biden, tôi muốn nói rằng chúng tôi là bạn nhiều năm." Có lẽ vì khen ngợi Biden như thế, vài tuần sau thì TNS McConnell bị Trump chửi mắng là "thằng chó đẻ ngu ngốc."

TNS John Cornyn (Cộng Hòa-Texas) nói với báo The Hill rằng, "Luôn luôn sẽ khó khăn, khi phải chống lại một người dễ thương [như Biden], người ta nghĩ rằng hễ là người dễ thương tì hẳn là người trung dung [không cực tả hay cực hữu], nhưng thực tế Biden điều hành không như một người trung dung tí nào." Ý của TNS Cornyn là, Biden đã quá cấp tiến.

Cuộc thăm dò Pew Research Center phổ biến hôm Thứ Năm cho thấy dân Mỹ ủng hộ Biden ở tỷ lệ 59%, tăng từ 54% hồi tháng 3/2021. Có 46% dân Mỹ nói họ thích cách Biden cư xử rất có tác phong Tổng Thống, 44% nói Biden cải thiện cuộc tranh luận chính trị.

Cộng Hòa bây giờ chỉ còn gây sự được Biden về chuyện biên giới và người di dân. Nhiều dân cử Dân Chủ cũng xác nhận, và TNS Joe Manchin (Dân Chủ-W.Va.) thú nhận di dân là "khủng hoảng," và bản thăm dò Pew ghi rằng 48% dân Mỹ xem chuyện di dân bất hợp pháp là "nan đề rất lớn, trong khi bản thăm dò Quinnipiac University ghi rằng chỉ 29% dân Mỹ đồng ý về cách Biden ứng phó tình hình biên giới.

Do vậy, biên giới là đề tài Cộng Hòa đưa ra quậy phá Biden. TNS Ron Johnson (Cộng Hòa-Wis.) nói: "Tôi nghĩ tất cả chúng ta phải làm là chỉ vào cách Biden đang làm, đó, khủng hoảng đó ở biên giới."

Tuy nhiên, dân Mỹ biết chuyện biên giới là muôn đời. Màn ảnh TV tuần qua lại chiếu về những cuộc tranh luận về dự luật xây hạ tầng. Cộng Hòa moi móc rằng Biden muốn xài quá nhiều. Tuy nhiên, chẳng người Mỹ nào than phiền kế hoạch hạ tâng của Biden về xây dựng và nâng cấp cầu, đường, hải cảng, phi cảng, lưới điện, hệ thoát nước, Internet cao tốc...

Pew ghi rằng 67% dân Mỹ chấp thuận gói luật chống dịch 1.9 ngàn tỷ đô của Biden. Morning Consult-Politico ghi rằng 57% dân Mỹ ủng hộ kế hoạch hạ tầng của Biden. TNS Cộng Hòa Braun thú nhận Biden thắng lớn tuyệt vời, vì chỉ có 10% cử tri Mỹ nói là họ chống gói luật chống dịch COVID, và chỉ 6% dân Mỹ chống kế hoạch xây cầu đường.

--- Theo nghiên cứu của viện Americans for Financial Reform (AFR), các kỹ nghệ và các chuyên gia tài chánh Hoa Kỳ đã bơm kỷ lục 2.9 tỷ đôla vào tiền vận động cho các cuộc tranh cử trong bầu cử 2020, vừa cả tiền góp vận động, vừa cả tiền vận động hành lang. Tiền đó bơm cho cả 2 đảng, bảo đảm là các dân cử sẽ thông qua "chính sách để làm người giàu sẽ giàu hơn, và phần còn lại sẽ nghèo hơn."

Bản báo cáo AFR ghi rằng 1.05 tỷ đôla là tiền đen, nghĩa là không rõ nguồn gốc là ai hay công ty nào tặng, đã bơm vào bầu cử liên bang 2020. AFR ước tính tổng chi của giới thị trường chứng khoán Wall Street không dò ra nổi, chỉ tính là tối thiểu hẳn là 1/7 số tiền xài cho bầu cử 2020, và là năm xài nhiều kỷ lục.

AFR ước tính đa số tiền vận động từ Wall Street là tới các ứng cử viên Dân Chủ (53% tổng số tiền). Hơn 74% triệu đô là tặng cho ban vận động của Biden. Các Thượng nghị sĩ được Wall Street hiến tặng 300 triệu đôla.

Những công ty từ Wall Street tặng nhiều nhất cho các ứng cử viên là: Bloomberg LP, tặng $157.8 triệu đô vào các cuộc bầu cử; hội địa ốc National Association of Realtors tặng hơn $154 triệu đô; và Blackstone Group, tặng hơn $49 triệu đôla.

--- Hồi hộp chờ tin: dân biểu nào từng được Dân Biểu Matt Gaetz cho xem hình khỏa thân của các cô trong chiến tích của Gaetz? Giới phóng viên rình rập quanh tòa nhà Quốc Hội tới nổi Gaetz kinh hoàng. Bây giờ DB Gaetz tránh vào văn phòng dân biểu của chính ông, và đang sử dụng cửa hông để vào sàn Hạ Viện nhằm tránh các phóng viên.

Trong khi đó, các dân biểu Cộng Hòa tránh để bị chụp hình đứng gần Gaetz, và Lãnh tụ Thiểu số Cộng Hòa Hạ Viện Kevin McCarthy lúng túng trước các câu hỏi của phóng viên về Gaetz. Nhiều nhà hoạt động nữ quyền nổi giận vì sao các dân biểu Dân Chủ chưa đòi trục xuất DB Gaetz ra khỏi Ủy ban Tư Pháp Hạ Viện, trong khi FBI đang điều tra nghi vấn Gaetz "dan díu" với thiếu nữ 17 tuổi.

Tuy nhiên, một số nhà báo suy luận rằng Chủ Tịch Hạ Viện Nancy Pelosi giả vờ như không có chuyện gì về Dân Biểu Gaetz, vì hình ảnh các phóng viên rình trước văn phòng DB Gaetz và các ống kính TV chạy theo phỏng vấn các lãnh đạo Cộng Hòa về DB Gaetz là món quà tuyệt vời của Dân Chủ để bêu xấu Cộng Hòa: kiếm đâu ra chuyện y như phim gián điệp gài bẫy tình trong Hạ Viện. Thêm nữa, DB Gaetz đang bị FBI điều tra nhưng chưa bị truy tố, chẳng dân cử Dân Chủ nào bận tâm chen vào.

Trong khi đó, theo báo Politico, một bạn gái cũ của Dân Biểu Matt Gaetz (Cộng Hòa-FL) đang hoảng sợ vì lo cơ nguy bị kéo vào chuyện của Gaetz, sau khi cô này nói chuyện qua điện thoại với một phụ nữ được cho là nhân chứng chủ yếu chống lại Gaetz trong cuộc điều tra Gaetz về nghi vấn vận chuyển người vì tình dục.

Bản tin của 2 phóng viên Marc Caputo và Matt Dixon ghi rằng công tố đã có 2 nhân chứng hợp tác: (1) thiếu nữ là nạn nhân trong vụ vận chuyển người vì tình dục khi cô này là gái vị thành niên; (2) bạn lâu năm của Gaetz là Joel Greenberg, người được cho là đã thú tội và khai hết để được giảm án.

Báo Politico giữ kín tên cô bạn gái của của Gaetz, nói rằng cô này lo sợ là cô bị ghi âm khi "thiếu nữ nhân chứng" điện thoại cho cô bạn gái cũ hỏi chuyện về Gaetz trong cú điện thoại xảy ra sau khi Greenberg bị khởi tố về các tội tình dục hồi tháng 8/2020. Cô bạn gái cũ của DB Gaetz trước giờ từ chối nói chuyện với các công tố và bây giờ lo là công tố có thể quy chụp cô về tội cản trở công lý. Than ôi, không lẽ tình cũ lại hóa ra thành tội mới...

--- Nhiều dân cử phải tốn tiền thuê cận vệ từ sau ngày bạo loạn 6/1/2021. Dân Biểu Alexandria Ocasio-Cortez (Dân Chủ, New York) là một trong các dân cử phải thuê cận vệ riêng. Trong đó, các dân biểu Cộng Hòa từng bỏ phiếu luận tội Trump cũng phải dùng tiền gây quỹ để thuê cận vệ, theo tin của báo Punchbowl News.

Trong các dân cử thuê cận vệ riêng gần đây có Dân biểu Liz Cheney (Cộng Hòa, Wyoming), Thượng nghị sĩ Mitt Romney (Cộng Hòa, Utah), TNS Pat Toomey (Cộng Hòa, Pennsylvania).

Trong các dân cử Dân Chủ thuê cận vệ riêng, bên cạnh DB Ocasio-Cortez còn có DB Eric Swalwell (Dân Chủ, California), người bị điều tra vì "quen biết" với một phụ nữ bị xem là một gián điệp Trung Quốc.

--- Giới trẻ tuổi từ 25 tới 39 tuổi đang rủ nhau rời bỏ các thành phố lớn như New York, Chicago, và Los Angeles để tìm về các thành phố trầm lặng hơn, theo nghiên cứu của SmartAsset sau khi khảo sát các dữ kiện thống kê dân số từ 180 thành phố lớn nhất Hoa Kỳ, kể cả thủ đô DC. Nghiên cứu về số người lứa tuổi đó dọn vào và dọn ra các thành phố, thì thấy các thành phố thu hút lứa tuổi giới trẻ này nhiều nhất trong năm 2019.

Thu hút giới trẻ vào nhiều nhất là: 1. Denver. 2. Seattle. 3. Phoenix. 4. Austin, Texas. 5. Colorado Springs, Colo. 6. Frisco, Texas. 7. Cary, NC. 8. Portland, Ore. 9. Henderson, Nev. 10. Cape Coral, Fla.

--- HỎI 1: Có phải một phụ nữ Trung Hoa tát vào mặt cô nhân viên Nam Hàn trong 1 tiệm bách hóa ở Seoul và sẽ không bị tòa trừng phạt?

ĐÁP 1: Đúng thế. Cảnh sát Nam Hàn hôm Thứ Năm 15/4/2021 nói đang điều tra về phụ nữ 63 tuổi, vợ của Đại sứ Bỉ quốc Peter Lescouhier, bị cho là tát vào mặt một nữ nhân viên 34 tuổi tại một tiệm trang phục ở Seoul hôm 9/4/2021. Người vợ của Đai sứ Bỉ đã rời tiệm, thì 1 nhân viên rượt theo, nói bà trộm vì mặc một bộ váy của tiệm bước ra. Khi kiểm tra, thì bộ váy đó là của phụ nữ đó, không phải của tiệm. Phụ nữ 63 tuổi liền bước trở vào tiệm, đòi nói chuyện với ngưiời quản lý tiệm. Một nữ nhân viên bước tới xin can, bà khách liền tát vào mặt cô này, làm má sưng và mắt đỏ. Cảnh sát nói rằng khó truy tố, vì bà này được quy chế ngoại giao miễn tố. Vợ của Đại sứ Bỉ là gốc Trung Hoa, từng làm việc cho một tổ chức quốc tế. Chi tiết ở đây:

http://english.chosun.com/site/data/html_dir/2021/04/16/2021041601516.html

--- HỎI 2: Có thực có con đường tên là ‘A Dog Will Lick His Butt But Won’t Eat A Pickle Road’?

ĐÁP 2: Có bảng đường như thế, nhưng không phải đường chính thức của thành phố. Tên bảng đường dài kinh khủng: "A Dog Will Lick His Butt But Won’t Eat A Pickle Road" (Đường 'Một con chó sẽ liếm mông nó, nhưng sẽ không ăn một trái dưa leo ngâm dấm'). Có hình chụp bảng đường và nơi cắm bảng đường này.

Hình thật, bảng đường thật, nhưng không phải đường thật, mà chỉ là một lối xe chạy riêng tại nhà cư dân. Bảng đường này ở thị trấn Fountain, Colorado. Nhưng thị trấn không công nhận đó là con đường. Bản đồ thị trấn cũng không có tên đường này. Theo đài phát thanh KRDO trong một bản tin năm 2015, bảng đường dài kinh khủng này dựng lên theo yêu cầu của hội chủ nhà địa phương. Chi tiết ở đây:

https://www.snopes.com/fact-check/dog-lick-butt-wont-eat-pickle-rd/

.