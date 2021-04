TT Biden bổ nhiệm Marc Knapper vào chức Đại sứ Mỹ tại Việt Nam. Hình trên, Marc Knapper trong một sự kiện tại Seoul tháng 4/2017, tương tác với trẻ em Nam Hàn, khi giữ chức Phó Đại sứ Mỹ tại Nam Hàn.

- Vào trụ sở FedEx, bắn chết 8 người rồi tự sát.

- Bộ Ngân Khố Mỹ: ban vận động của Trump móc nối với tình báo Nga đưa Trump thắng cử 2016.

- Cộng Hòa bơm tiền cho DeSantis tái tranh cử Thống Đốc Florida 2022, dự kiến ứng cử Tổng Thống 2024.

- Mỹ xác nhận có video về nghi vấn "dĩa bay"

- đã từng có 2.5 tỷ khủng long T.rex chạy trên địa cầu trong vài triệu năm.

- Cộng Hòa ra dự luật sửa Hiến Pháp để giữ Tòa Tối Cao chỉ có 9 thẩm phán thôi.

- Tổng quản trị tự cắt lương để nhân viên lương tối thiểu ít nhất $70,000/năm

- 75 người kiện đòi phạt Trump 1 ngàn tỷ đô vì đã làm 570,000 người chết

- TNS Cruz (Cộng Hòa): không mang khẩu trang.

- 5,800 người Mỹ chích 2 mũi lại bị dương tính COVID-19

- Sếp Pfizer: cần chích mũi thứ 3 trong vòng 12 tháng sau khi chích 2 mũi

- Mỹ: rời bỏ tôn giáo thuộc nhiều thành phần.

- tập thể dục sẽ giảm các hội chứng nguy hiểm của siêu vi COVID-19.

- bán lẻ tăng gần 10% trong tháng 3/2021; thất nghiệp tuần qua giảm

- Bổ nhiệm Marc Knapper chức Đại sứ Mỹ tại VN.

- HỎI 1: Có phải chính phủ Mỹ đã làm ra con chip (vi xử lý) cấy vào da để dò ra COVID? ĐÁP 1: Đúng là Mỹ đã làm ra cảm ứng sinh hóa (bio sensor) cấy vào da, nhưng không để dò ra COVID.

- HỎI 2: Lại có tin đồn rằng Joe Biden ghìm lại khoản viện trợ 150 triệu đôla để áp lực Ukraine dẹp bỏ các cuộc điều tra nhắm vào cha con Biden? ĐÁP 2: Sai.

QUẬN CAM (VB-16/4/2021) --- Hợp tác với tình báo Nga để gian lận bầu cử Hoa Kỳ có phải là tội phản quốc? Nếu Trump được Putin dàn dựng để thắng cử Tổng Thống Mỹ 2016, có phải Trump là tay sai cộng sản Nga? Nhiều chi tiết hiển lộ ra hôm Thứ Năm, theo hồ sơ Mỹ đưa ra.

Paul Manafort --- cựu Trưởng Ban Vận Động tranh cử 2016 của Trump và là tội phạm bị kết án và rồi được Trump ân xá --- có người làm việc chung lâu năm là Konstantin Kilimnik. Bộ Ngân Khố Mỹ hôm Thứ Năm nói Kilimnik là gián điệp Nga đã chuyển dữ kiện bầu cử về công dân Mỹ về Nga.

Konstantin Kilimnik là 1 trong 16 người và 16 cơ chế pháp nhân bị Mỹ trừng phạt hôm Thứ Năm vì thực hiện "ảnh hưởng Nga vào bầu cử Tổng Thống Mỹ 2016." Trong thời kỳ vận động 2016, Kilimnik cung cấp cho tình báo Nga nhiều thông tin nhạy cảm về thăm dò và vận động, và dựng chuyện bịa đặt rằng Ukraine (chứ không phải Nga) can thiệp bầu cử Mỹ.

Hồ sơ Mỹ trừng phạt Nga hôm Thứ Năm cũng cho thấy liên hệ trực tiếp giữa ban vận động của Trump và tình báo Nga. FBI đang treo giải thưởng tới $250,000 cho ai cho tin dẫn tới bắt Kilimnik, người được suy đoán là đang ở Nga. Kilimnik lấy vỏ bọc là tham vấn chính trị Ukraine và Nga, làm việc nhiều năm với Manafort, người từ lâu là tham vấn Cộng Hòa và từng là Trưởng Ban Vận Động 2016 của Trump.

Công tố đặc biệt Robert Mueller khi điều tra về chuyện Nga can thiệp bầu cử 2016 đã truy tố Manafort nói dối chuyện cung cấp dữ kiện bầu cử Mỹ cho Kilimnik để chuyển sang tình báo Nga. Trump chối là không biết chuyện này. Kilimnik năm 2017 bị Mỹ truy tố chung với Manafort về cản trở công lý và âm mưu cản trở công lý. Manafort bị tòa Mỹ kết 8 tội đại hình, kể cả gian lận tài chánh và thuế, bị kêu án 7 năm tù, và được Trump ân xá tháng 12/2020.

--- Bản nghiên cứu mới của FiveThirtyEight cho thấy ngày càng nhiều người Mỹ rời tôn giáo và nghĩ rằng các hệ tôn giáo chỉ là chuyện khi chưa có khoa học. Những người rời bỏ các định chế tôn giáo không chỉ riêng trong giới trẻ da trắng có bằng đại học, mà thuộc nhiều thành phần.

Suy giảm giáo dân Ky tô giáo trong thập niên vừa qua là da đen (giảm 11%), người thành niên Mỹ Latin (giảm 10%), da trắng thành niên (giảm 12%), người tốt nghiệp đại học (giảm 13%), người chưa có bằng đại học (giảm 11%).

--- Một nhân vật Cộng Hòa đang thu hút nhiều tài trợ và được xem như một phiên bản Trump tử tế hơn: nhiều người Cộng Hòa đang bơm tiền cho Thống Đốc Ron DeSantis để tái tranh cử Thống Đốc Florida 2022, và dự kiến sẽ qua mặt nhiều Cộng Hòa khác để sẽ tranh cử Tổng Thống 2024, nếu Trump không ra tái ứng cử.

Art Pope, một người tài trợ bảo thủ và là chủ tịch viện Bradley Foundation, nói DeSantis là hàng đầu rồi, nếu ra tranh cử Tổng Thống 2024. Joanne Zervos, một nhà tài trợ Cộng Hòa từ New York City, nói DeSantis là một phiên bản Trump nhưng tử tế, dịu dàng hơn.

DeSantis đang xây dựng mạng lưới gây quỹ toàn quốc tương tự như tổ chức mà George W. Bush xây dựng khi ứng cử Tổng Thống 2000 trong khi Bush xây dựng cho tái trang cử chức Thống Đốc Texas hai năm trước đó.

--- Một tay súng đã giết chết 8 người, gây bị thương nhiều người khác, trước khi tự sát tại một cơ sở FedEx gần sân bay Indianapolis. Cảnh sát nói có 5 người nhập viện, trong đó 1 người nguy kịch. FedEx nói trong những người chết có nhân viên công ty.

Nhân chứng Levi Miller kể với đài WTHR-TV rằng ông thấy 1 người cầm súng trường vào tòa nhà và nghe hàng loạt tiếng súng bắn ra, thế là mọi người chạy tán loạn. Đây là vụ bắn giết tập thể thứ 3 riêng tại Indianapolis. Có 5 người, trong đó có 1 thai phụ, bị bắn chết hồii tháng 1/2021; và 1 người đàn ông bị cáo buộc đã giết 3 người lớn và 1 trẻ em trước khi bắt cóc con gái của y trong một vụ gây gỗ tại 1 căn nhà hồi tháng 3/2021.

--- Tổng Thống Biden đã chỉ định Phó Trợ lý Ngoại trưởng phụ trách khu vực Đông Á-Thái Bình Dương thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ Marc Knapper giữ chức Đại sứ Mỹ tại Việt Nam. Knapper đã giữ chức Phó Trợ lý Ngoại trưởng từ tháng 8/2018. Trước đó, ông giữ chức Quyền Đại sứ Mỹ tại Nam Hàn trong thời gian vị trí Đại sứ bị bỏ trống kể từ tháng 1/2017 tới tháng 7/2018.

Trước khi giữ chức Phó Đại sứ Mỹ tại Nam Hàn vào năm 2015, ông từng làm việc tại nhiều quốc gia như Nhật Bản, Việt Nam, Iraq, thông thạo tiếng Hàn, tiếng Nhật và tiếng Việt. Knapper sẽ thay thế Đại sứ sắp mãn nhiệm của Hoa Kỳ tại Việt Nam là Daniel Kritenbrink. Cùng hôm Thứ Năm, Biden đã chỉ định tổng cộng 9 Đại sứ tại các nước, ngoài Việt Nam còn có Somalia, Algeria, Bahrain.

--- Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ xác nhận rằng các tấm ảnh và một video lộ ra cho thấy "một hiện tượng bay chưa xác minh" chụp được năm 2019 là hình ảnh thực về cái được một số người đồn là hiện tượng dĩa bay.

Vật bay này có hình tam giác đã chớp chớp và di chuyển xuyên qua các đám mây ghi hình được bởi một viên chức Hải quân, theo lời phát ngôn nhân Pentagon là Sue Gough viết trong bản văn trả lời CNN. Xem ở đây:

https://www.cnn.com/videos/business-videos/2021/04/15/navy-pyramid-ufo-video-orig-jm-kj.cnn/video/playlists/business-news/

Bà cũng xác nhận các tấm ảnh về ba vật bay chưa xác minh --- một có hình cầu, một có hình trái acorn (từ cây oak), và một có hình “metallic blimp” (khí cầu hình bầu dục) --- cũng do Hải quân ghi hình được.

Bộ Quốc Phòng nói rằng Bộ đã lập ra Ban Đặc Nhiệm về Hiện Tượng Bay Chưa Minh Bạch (Unidentified Aerial Phenomena Task Force) từ tháng 8/2020, nhưng không thảo luận công khai về các hiện tượng này vì lý do an ninh bầu trời, cũng không nói về các trường hợp xâm nhập bầu trời ban đầu được đưa vào danh sách vật bay chưa xác minh.

--- Dân Biểu Andy Biggs (Cộng Hòa-Ariz.), Trưởng nhóm dân biểu bảo thủ House Freedom Caucus, hôm Thứ Năm đã trình dự luật để tu chính Hiến Pháp để chỉ cho giữ Tòa Tối Cao 9 thẩm phán thôi. Dự luật này không hy vọng gì Hạ Viện do Dân Chủ thiểu số thông qua, nhưng là phản ứng đối với dự luật một số dân cử Dân Chủ đưa ra đòi tăng thẩm phán Tòa Tối Cao từ 9 người lên 13 người.

Để tu chính Hiến Pháp sẽ cần 2/3 lưỡng viện mới thông qua. Trước đó hôm Thứ Năm, các dân cử Dân Chủ trong đó có Thượng nghị sĩ Dân Chủ Ed Markey (Mass.), Chủ Tịch Ủy Ban Tư Pháp Hạ Viện Jerry Nadler (N.Y.) và các dân biểu Hank Johnson (Ga.) và Mondaire Jones (N.Y.) trình dự luật đòi tăng lên 13 thẩm phán Tòa Tối Cao. Chủ Tịch Hạ Viện Pelosi nói bà sẽ không đưa dự luật tăng thẩm phán này ra bàn luận.

--- Dan Price, Tổng quản trị công ty thẻ tín dụng Gravity Payments bản doanh ở Seattle, nói rằng ông đã tự giảm lương để trao cho toàn bộ nhân viên mức lương tối thiểu là ít nhất $70,000/năm và thế là trong vòng 6 năm, thương vụ công ty tăng gấp 3 lần. Lúc đó, đài Fox News chụp mũ Dan Price là xã hội chủ nghĩa, nhưng công ty trở thành đề tài nghiên cứu của đại học kinh doanh Harvard Business School, và nhân viên công ty đã mua nhà nhiều gấp 10 lần.

Price nói lúc đầu là 130 nhân viên ở Seattle (tiểu bang Washington) với lương tối thiểu 70,000$, bây giờ mở rộng thêm văn phòng ở Boise (thủ phủ Idaho) cũng lương tối thỉểu đó, trẻ em do nhân viên sinh ra tăng 10 lần, 70% nhân viên trả xong nợ, nhà do nhân viên mua tăng 10 lần, nhân viên lương cao nhất có lương gấp 4 lần lương thấp nhất trong công ty.

--- Arnett Thomas, 71 tuổi, cư dân New Jersey --- đang cư ngụ trong gia cư trợ giúp từ chính phủ và là cựu tội phạm sát nhân đã có 2 thập niên trong tù trước khi được thả ra năm 2000 --- đang kiện Trump về tội trách nhiệm sát nhân hàng loạt qua đại dịch với đơn kiện ký tên chung 75 người cùng đứng kiện.

Đơn kiện đòi phạt Trump khoản tiền 1 ngàn tỷ đôla vì trách nhiệm làm 570,000 người chết tại Hoa Kỳ. Đơn kiện cũng nói Trump vô trách nhiệm đã gây trở ngại kinh tế và tâm thần làm nhiều người mất việc hay rơi vào trầm cảm. Một người cùng đứng kiện là Kyani Robinson, 21 tuổi, nói rằng mọi thứ Trump làm từ khi đăng quang đều là mờ ám, lùi lại và gây lộn xộn.

--- Trong khi CDC thúc giục dân Mỹ tiếp tục giãn cách xã hội và mang khẩu trang bất kể đã chích ngừa 2 mũi, Thượng Nghị Sĩ Ted Cruz (Cộng Hòa, Texas) quyết định chơi nổi, tuyên bố với CNN rằng ông sẽ không mang khẩu trang trong Quốc Hội nữa, vì mọi người trong Thượng Viện đã chích ngừa xong rồi. Thực tế, còn 1/4 dân cử vẫn hoặc là công khai từ chối chích ngừa, hoặc là im lặng đối với tình trạng có chích ngừa hay chưa, tính vào tháng trước..

Trong khi đó, nhiều người không làm việc ở Thượng Viện nhưng vì lý do công việc phải vào khu vực Thượng Viện. Báo Axios nói rằng COVID -19 đang tăng ở phân nửa Hoa Kỳ, kể cả Texas, nơi có mức tăng 18.5% trường hợp dương tính từ ngày 6/4 tới ngày 13/4/2021.

Một lãnh tụ Cộng Hòa cũng chơi nổi: Thượng nghị sĩ Rand Paul (Cộng Hòa-KY) từ trước đó đã tuyên bố là không mang khẩu trang, đồng thờic ũng nói là ông chưa chích ngừa và sẽ không chích ngừa. Paul có dương tính siêu vi COVID từ tháng 3/2020 và khi bình phục nói rằng ông thuộc loại miễn nhiễm. Hiện thời vẫn có 43% người Cộng Hòa khắp Hoa Kỳ từ chối chích ngừa.

--- Kết quả một cuộc nghiên cứu ấn hành trên tạp chí British Journal of Sports Medicine thực hiện bởi các nhà nghiên cứu ở bệnh viện Kaiser Permanente Fontana Medical Center và các bệnh viện California khác cho biết những người tập thể dục thường xuyên sẽ giảm rủi ro gặp các hội chứng nguy hiểm của siêu vi COVID-19.

Nghiên cứu này khảo sát dữ kiện từ gần 50,000 bệnh nhân tuổi thành niên cho thấy người thể dục thường xuyên trước khi nhiễm dương tính sẽ ít cơ nguy nhập viện, hay vào chăm sóc đặc biệt ICU hay tử vong. Nghiên cứu nói người thụ động cơ nguy nhập viện lớn hơn. Nghiên cứu kêu gọi người dân theo cẩm nang U.S. Physical Activity Guidelines tậpt hể dục ít nhất 150 phút/tuần với vận động cơ thể trung bình, hay ít nhất 75 phút/tuần với vận động nặng.

--- Địa cầu này một thời xa xưa là của loài khủng long, chủng loại khổng lồ Tyrannosaurus rex (T. rex). Ngó 1 con đã muốn té xỉu rồi, huống gì là cả tỷ con khủng long. Một nhóm khoa học gia từ đại học University of California-Berkeley đưa ra kết quả nghiên cứu cho biết đã từng có 2.5 tỷ con khủng long T.rex chạy trên địa cầu trong vòng vài triệu năm.

T. rex là loại khủng long lớn nhất trên mặt đất ăn thịt sống, đã trải qua hơn 127,000 thế hệ, theo nghiên cứu in trên tạp chí Science. Khủng long T. rex đã chạy trên Bắc Mỹ trong khoảng từ 1.2 triệu năm cho tới 3.6 triệu năm. Riêng tại California ước tính đã có khoảng 3,800 khủng long đã từng sống. Hiện thời các khoa học gia đã tìm ra khoảng 100 bộ xương hóa thạch của khủng long T. rex. Hóa ra nhân loại chỉ là khách tới trễ...

--- Hôm Thứ Năm 15/4/2021 là ngày mạnh mẽ tuyệt vời của kinh tế. Tiêu xài bán lẻ tăng, cả trực tuyến và trong tiệm, gần 10% trong tháng 3/2021 nhờ chi phiếu cứu nguy 1,400$ gửi tới cư dân Hoa Kỳ, và nhờ tiền tài trợ cho các cơ sở kinh doanh vay tín dụng, cùng lúc là nhiều tiểu bang mở cửa lại kinh doanh sau đại dịch. Bản báo cáo của Bộ Thương Mại cho biết mức tăng này trái nghịch với mức giảm 2.7% trong tháng 2/2021.

Dân Mỹ nộp đơn xin tiền thất nghiệp tuần qua giảm từ 769,000 xuống còn 576,000, và là mức trong tuần thấp nhất kể từ khi đại dịch bùng phát hơn một năm nay. Đơn xin thất nghiệp tăng tới 900,000 hồ sơ trong tháng 1/2021, và trước đó là trung bình hơn 700,000 đơn trong nhiều tháng.

--- CDC cảnh giác rằng sẽ có một số người chích ngừa xong 2 mũi vẫn bị dính COVID-19, nhưng không nhiều. Tại Mỹ có 5,800 người chích 2 mũi và bị dính dương tính, nhưng trên 77 triệu người thì đó là con số quá nhỏ, theo lời bác sĩ Anthony Fauci. Nghĩa là tỷ lệ hiệu lực chích ngừa 2 mũi là trong khoảng 90%, 95%, 97%...

Trong số 5,800 người nhiễm dương tính sau chích ngừa, có khoảng 400 người (tức là 7%) cần nhập viện, và 74 người chết. Ước tính 40% trường hợp như thế xảy ra cho người hơn 60 tuổi, và 65% là nữ bệnh nhân. Khoảng 30% trường hợp đó không có hội chứng (asymptomatic) hiển lộ.

Nói chuyện trên CNBC, Tổng quản trị hãng dược Pfizer là Albert Bourla nói người ta có sẽ cần chích thêm mũi thứ 3 trong vòng 12 tháng sau khi chích ngừa 2 mũi Pfizer. Và ông nói, có thể là mỗi năm đều cần chích ngừa. Đó là còn tùy theo hiệu lực thuốc chích và tùy các biến chủng siêu vi mới.

--- HỎI 1: Có phải chính phủ Mỹ đã làm ra con chip (vi xử lý) cấy vào da để dò ra COVID?

ĐÁP 1: Đúng là Mỹ đã làm ra cảm ứng sinh hóa (bio sensor) cấy vào da, nhưng không để dò ra COVID. Mục đích khi làm ra chỉ để xem như một "đèn cảm ứng" cho cơ thể. ĐÚNG: Kể từ ít nhất là năm 2018, 2 cơ quan chính phủ Hoa Kỳ đã làm việc với một hãng tư để chế tạo ra một cảm ứng sinh học có thể ra dấu cảnh báo về những phản ứng hóa học và các biến đổi trong cơ thể để có thể nhận ra các viêm nhiễm. SAI: Kỹ thuật này không phải là một microchip, mà cũng không chế tạo để đối phó với đại dịch COVID-19, cũng không phải để cho biết những gì mà siêu vi khuẩn đã lây nhiễm vào cơ thể.

. Kỹ thuật này xuất hiện có thể là từ năm 2018, cơ quan nghiên cứu dự án quốc phòng Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) làm việc chung với một cơ quan quốc phòng khác chuyên về các loại vũ khí độc có tên là Joint Program Executive Office for Chemical, Biological, Radiological and Nuclear Defense, và hợp tác với hãng tư chuyên về kỹ thuật sinh hóa tên là Profusa để bào chế một cảm ứng sinh hóa mô (tissue-like biosensor) và cảm ứng này có thể báo hiệu các phản ứng hóa học và thay đổi trong cơ thể người. Nhưng đây không phải là một vi xử lý (microchip), và cũng không để đối phó với dịch COVID-19. Bộ cảm ứng (sensor) có thể dùng để ngăn cản các tình thế như trường hợp chiến hạm USS Roosevelt năm 2020, lúc đó 1,271 thủy thủ xét nghiệm có dương tính COVID-19. Thí dụ, nếu thủy thủ lúc đó được tranh bị cảm ứng này thì về lý thuyết, họ có thể nhận tín hiệu rằng đang có trường hợp nhiễm trùng để phản ứng sớm, rút ngắn thời gian chữa trị. Kỹ thuật này vẫn chưa áp dụng cho công chúng, và cũng không phải một microchip, cũng không cụ thể để dò COVID-19, cho nên có thể gọi rằng tin đồn này nửa đúng, nửa sai. Chi tiết ở:

https://www.snopes.com/fact-check/covid-detecting-microchip/

--- HỎI 2: Lại có tin đồn rằng Joe Biden ghìm lại khoản viện trợ 150 triệu đôla để áp lực Ukraine dẹp bỏ các cuộc điều tra nhắm vào cha con Biden?

ĐÁP 2: Sai. Không có chứng cớ gì là Ukraaine đang điều tra Joe Biden hay con trai là Hunter Biden. Bộ Quốc Phòng Mỹ đã trao cho Ukraine $125 triệu đô trong gói quân viện $275 triệu đôla, nhưng luật liên bang Hoa Kỳ buộc Ukraine phải cải tổ quốc phòng để nhận thêm khoản $150 triệu đôla. Người tung ra tin đồn là George Papadopoulos, cố vấn ban vận động của Trump 2016, từng bị 12 ngày tù vì nói dối về nỗ lực nối kết các viên chức khác trong ban vận động của Trump với các viên chức Nga. George Papadopoulos được Trump ân xá khi Trump sắp rời Bạch Ốc. Chi tiết ở:

https://www.politifact.com/factchecks/2021/apr/15/george-papadopoulos/no-evidence-joe-biden-withholding-aid-ukraine-help/

.