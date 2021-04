Amanda Chase, TNS/TB ở Virginia, ra độc chiêu kiểu Trump: nếu bà không được Đảng Cộng Hòa Virginia đề cử tranh chức Thống Đốc Virginia là có đếm phiếu gian lận trong đại hội Cộng Hòa Virginia.

- California: 16 tuổi trở lên có thể ghi danh lấy hẹn chích ngừa ở trang My Turn.

- FBI: thêm 1 hồ sơ điều tra TQ cứ mỗi 10 tiếng đồng hồ, hiện nay FBI đang có hơn 2,000 cuộc điều tra TQ.

- Dự luật tăng thẩm phán Tòa Tối Cao từ 9 người lên thành 13 thẩm phán.

- 6 TNS Cộng Hòa phản đối dự luật chống kỳ thị gốc Á.

- DB Liz Cheney: không ủng hộ nếu Cộng Hòa đề cử Trump ứng cử 2024.

- Ủy ban Hạ Viện OK dự luật để biến thủ đô Mỹ thành tiểu bang thứ 51.

- DB Gaetz và nhóm bạn qua Greenberg: hơn 150 giao dịch trả tiền qua mạng cho các cô.

- Placerville (Calif.) gỡ bỏ hình dây thòng lọng trên biểu tượng thành phố.

- khai trước tòa: bạo loạn ngày 6/1/2021 vì Chúa Jesus.

- Houston: Domino’s thử nghiệm xe hơi robot để giao bánh pizza.

- CDC: ghế giữa phi cơ để trống sẽ giảm 23% tới 57% mức lây bệnh.

- TNS/TB Chase (Virginia): Cộng Hòa sẽ gian lận để không chọn bà ra ứng cử Thống Đốc Virginia.

- đơn kiện: Trump đã giết nửa triệu người với COVID-19.

- Mỹ trục xuất 10 nhà ngoại giao Nga, phạt 6 công ty và 32 cá nhân Nga: tin tặc Mỹ, treo thưởng Taliban giết lính Mỹ.

- Bà Erika Moritsugu vào chức điều hợp vấn đề cộng đồng người Mỹ gốc Á-TBD.

- HỎI 1: Có tin nói rằng điểm chấp thuận Tổng Thống Joe Biden là 11%, thấp nhất trong lịch sử Mỹ? ĐÁP 1: Sai. Biden có điểm cao tuyệt vời là 56%.

- HỎI 2: Có phải Hoa Kỳ đứng nhất về tỷ lệ giam tù, về tiêu xài xăng, về chi phí quân sự? ĐÁP 2: Nửa đúng, nửa sai.

QUẬN CAM (VB-15/4/2021) --- Tất cả mọi cư dân tiểu bang California từ 16 tuổi trở lên bây giờ có thể ghi danh lấy hẹn chích ngừa COVID-19 trên trang ghi hẹn My Turn của tiểu bang. Trên trang ghi danh lấy hẹn My Turn có thể lấy hẹn bằng Anh ngữ và 11 ngôn ngữ khác, trong đó có tiếng Việt, địa chỉ ở đây: https://myturn.ca.gov/

--- Amanda Chase, Thượng nghị sĩ tiểu bang ở Virginia khét tiếng ủng hộ Trump, tuần này phóng ra các tweet tấn công Đảng Cộng Hòa Virginia, cảnh cáo cử tri Cộng Hòa đừng có tin vào việc đếm phiếu bầu trong đại hội Cộng Hòa để tìm ứng cử viên tranh chức Thống Đốc vì sẽ có đếm gian lận.

Chase đang muốn đại diện Cộng Hòa để tranh chức Thống Đốc Virginia, trong quá khứ từng bị ép ngồi trong lồng kính vì từ chối mang khẩu trang, nói với mọi người rằng Đại Hội Cộng Hòa Virginia sẽ không có kết quả "chính xác" trong khi bà phải cạnh tranh với 6 ứng cử viên Cộng Hòa khác, trong đó có Pete Snyder, một người Cộng Hòa từng tố cáo "cựu Tổng Thống Trump là một kẻ kỳ thị sắc tộc."

Bà Chase nổi tiếng về các thuyết âm mưu, và mới năm ngoái bà kêu gọi thực hiện thiết quân luật sau khi cử tri đoàn xác nhận Joe Biden chiến thắng ở bầu cử 2020. Bây giờ bà viết rằng nếu Cộng Hòa Virginia không chọn bà ứng cử chức Thống Đốc, nghĩa là có đếm gian lận trong đại hội.

--- Arnett Thomas, cư dân tiểu bang New Jersey, đã nộp đơn kiện liên bang thay mặt tập thể, nói rằng cựu TT Trump chịu trách nhiệm làm chết qua độ cần thiết tới nửa triệu người trong thời đại dịch COVID-19. Nói trên mạng NorthJersey.com, Thomas cho biết hàng trăm bác sĩ đều nói siêu vi là nguy hiểm, chỉ có Trump muốn biến Hoa Kỳ thành một thử nghiệm miễn dịch bầy đàn.

Đó là thử nghiệm thất bại. Vì ngay tự lý thuyết, nếu miễn dịch bầy đàn ở Mỹ mà không thuốc chủng ngừa, sẽ có 25 triệu người Mỹ chết vì đại dịch. Thomas nói, nhiều bác sĩ đã gọi Trump là tên sát nhân. Đơn kiện dẫn ra Tu Chánh Án 14 trong Hiến Pháp, đòi tôn trọng mạng sống công dân Mỹ.

--- Tuần trước, TT Biden lập ủy ban nghiên cứu về cách cải tổ Tòa Tối Cao. Không chịu chờ bản nghiên cứu sẽ đúc kết 6 tháng sau, nhiều dân cử Dân Chủ hôm Thứ Năm đưa ra dự luật -- trình ra với Thượng nghị sĩ Ed Markey và dân biểu Jerry Nadler, kêu gọi tăng số thẩm phán Tòa Tối Cao từ 9 người lên thành 13 thẩm phán, một quyết định cần phải Quốc Hội phê thuận.

Dự luật là phản ứng về trò trở mặt của Cộng Hòa: khi TT Obama đề cử Merrick Garland hồi tháng 3/2016 điền chỗ thẩm phán Antonin Scalia lúc đó vừa từ trấn, thì Mitch McConnell (lúc đó là lãnh đạo đa số Thượng Viện) từ chối, nói là trong năm bầu cử (trống ghế 9 tháng trước bầu cử), hãy để Tổng Thống kế nhiệm đề cử điền chỗ. Sau đó, Trump đưa Neil Gorsuch vào làm thẩm phán Tối Cao.

Thế nhưng khi thẩm phán Ruth Bader Ginsburg chết hồi tháng 9/2020 (trước bầu cử 2 tháng), thì Cộng Hòa đưa Amy Coney Barrett vào thay, phê thuận chỉ vài ngày trước ngày bầu cử. Nghĩa là Cộng Hòa không hề tôn trọng quy định do chính họ yêu cầu.

Số lượng thẩm phán Tòa Tối Cao từng là 10 người, rồi 9 người vào năm 1869 tới giờ. Nhưng Quốc Hội đã từng 7 lần trong lich sử đổi số lượng thẩm phán Tòa Tối Cao, trong đó có 5 lần tăng số lượng thẩm phán.

--- Chính phủ Biden hôm Thứ Năm ra lệnh trục xuất 10 nhà ngoại giao Nga, trừng phạt 6 công ty Nga đã từng tấn công tin tặc Hoa Kỳ, trừng phạt 32 cá nhân và pháp nhân bị cáo buộc can thiệp bầu cử Hoa Kỳ năm 2020, kể cả loan tin giả hay bóp méo thông tin.

Bạhc Ốc nói nhóm 10 nhà ngoại giao Nga bị trục xuất là có ổ tình báo hải ngoại của Nga. Bên cạnh các hoạt động tin tặc và gián điệp, Biden cũng trừng phạt Nga vì Putin đã treo giải thưởng tiền cho Taliban đối với mỗi chiến binh Mỹ bị giết ở Afghanistan -- điều này Trump đã bác bỏ tin tình báo Mỹ khi Trump bênh vực Putin.

--- Biden bổ nhiệm bà Erika Moritsugu vào chức Phó phụ tá Tổng thống và điều hợp viên cao cấp phụ trách cộng đồng người Mỹ gốc Á và Thái Bình Dương, ứng phó nạn bạo lực nhằm vào người Mỹ gốc Á ngày một gia tăng. Bà Moritsugu là người Mỹ gốc Nhật, sinh ra tại California, có kinh nghiệm sâu rộng và đa dạng ở Quốc hội và trong nhiều cơ quan chính phủ”, từng là Phụ tá Bộ trưởng Gia Cư và Phát triển Đô thị trong chính phủ Obama.

Bà Erika Moritsugu hiện nay là Phó chủ tịch National Partnership for Women and Families (Cộng Tác Toàn Quốc vì Phụ Nữ và Gia Đình), trước đó bà giữ chức Phó chủ tịch quan hệ công quyền cho liên đoàn Anti-Defamation League. Bà từng là luật sư cố vấn cho Thượng nghị sĩ Tammy Duckworth, Dân Chủ-Ill. TNS này đã ca ngợi Biden khi được tin Moritsugu được bổ nhiệm chức mới.

--- Giám đốc FBI Christopher Wray tường trình trước Ủy ban Tình báo Thượng Viện rằng trung bình cứ mỗi 10 tiếng đồng hồ, tình báo Mỹ mở ra một cuộc điều tra mới nhắm vào Trung Quốc, và hiện nay FBI đang có hơn 2,000 cuộc điều tra TQ về nhiều lĩnh vực.

FBI cho biết TQ đang tìm cách trở thành siêu cường lớn nhất thế giới bằng nhiều thủ đoạn bất lương: cho các nước vay tiền để ngập nợ, kinh doanh bất lương, trộm có hệ thống các tài sản trí tuệ, xâm nhập mạng thô bạo... Đây là cuộc điều trần đầu tiên về hiểm họa thế giới kể từ 2019, vì Trump từ chối thực hiện trong khi không muốn phổ biến các tin tình báo bất lợi cho Putin và Nga.

-- Một bản tin trên báo Daily Beast hôm Thứ Tư 14/4/2021 kể rằng người bạn thân của Dân biểu Matt Gaetz (Cộng Hòa-FL) đang bị liên bang điều tra, cựu quan chức thuế Joel Greenberg, đã thực hiện hơn 150 giao dịch trả tiền qua mạng Venmo cho các thiếu nữ, trong đó có 1 cô 17 tuổi, và các dòng ghi nhớ (memo) thường là chữ gợi dục.

Theo lời 3 người biết về những quan hệ này nói với báo trên, Dân biểu Gaetz là trong nhóm quý ông nhờ Greenberg tiếp cận một mạng lưới các thiếu nữ trẻ. Có một khoản tiền Greenberg gửi cho cô 17 tuổi chỉ ghi memo là "Food" (Thực phẩm).

Có ít nhất 16 khoản tiền chi trả trong năm 2017 tổng cộng gần $5,000 gửi cho một cô và cô này sau đó đi hẹn hò với DB Gaetz. Thêm nữa, Greenberg chi trả cho cô này $1,500 trong vòng 2 ngày trong tháng 4/2017 xuyên qua mạng Cash App. Cô này --- đã tới thủ đô Washington, D.C. trong cương vị một thực tập sinh (intern) vào tháng 1/2018 --- nói rằng cô đã hẹn hò với DB Gaetz trong khi và sau khi học học năm thứ tư đại học.

--- Dân Biểu Liz Cheney (Cộng Hòa-WY) lên đài Fox News hôm Thứ Tư 14/4/2021 nói rằng bà sẽ không ủng hộ Trump nếu Trump được Cộng Hòa đề cử tranh chức Tổng Thống năm 2024.

Bình luận gia Neil Cavuto trên Fox News hỏi rằng DB Cheney sẽ ủng hộ hay không, nếu Trump được đề cử tranh cử 2024. DB Cheney nói là sẽ không. Bà giải thích rằng Trump là người kích động bạo loạn tấn công Quốc Hội và đó là vi phạm lời thề lớn nhất của bất kỳ Tổng Thống nào trong lịch sử Mỹ. DB Cheney là lãnh đạo cao hàng thứ 3 của Cộng Hòa tại Hạ Viện.

--- Chiều Thứ Tư 14/4/2021, Thượng Viện đã bỏ phiếu tỷ lệ 92-6 để khởi sự thảo luận về dự luật "COVID–19 Hate Crimes Act" - nội dung giúp chống làn sóng kỳ thị căm ghét nhắm vào người Mỹ gốc Á, nguyên khởi từ đại dịch và từ cựu Tổng Thống Trump người đã gọi dịch này là "siêu vi khuẩn Tàu."

Dự luật bị chống từ một nhóm 6 Thượng nghị sĩ đều là Cộng Hòa --- Tom Cotton (AR), Ted Cruz (TX), Josh Hawley (MN), Roger Marshall (KS), Rand Paul (KY), và Tommy Tuberville (AL) --- muốn ngăn chận dự luật. Các Thượng nghị sĩ Cruz, Hawley, Marshall, và Tuberville trong nhóm hỗ trợ cho bạo loạn ngày 6/1/2021. Hai TNS Cotton và Paul đã bác bỏ chứng cớ quay trong các video bạo loạn trong cuộc luận tội Trump ngày 26/1/2021.

--- Ủy ban Giám sát Hạ Viện (do Dân Chủ kiểm soát) đã chấp thuận 1 dự luật để biến thủ đô Washington, D.C., trở thành tiểu bang thứ 51 của Hoa Kỳ, sẽ gửi dự luật này lên sàn Hạ Viện thảo luận tuần tới. Dự luật được Ủy ban chấp thuận tỷ phiếu 25-19 theo lằn ranh 2 đảng, dự kiến khó qua Thượng Viện vì sẽ bị Cộng Hòa chống dữ dội.

Dân biểu Carolyn Maloney (Dân Chủ, New York), Chủ tịch Ủy ban Giám sát Hạ Viện, nói Hoa Kỳ là quốc gia dân chủ duy nhất ngăn chận công dân thủ đô, không cho họ quyền bầu phiếu ở Quốc Hội và cũng không cho họ quyền chính quyền địa phương tự quản (vì thủ đô không có quyền tương đương cấp tiểu bang).

Dự luật có tên là H.R. 51 sẽ co cụm thủ đô thành khu vực các tòa nhà liên bang và tượng đài, khu thương mại National Mall, Bạch Ốc, tòa nhà Capitol và tòa nhà Tòa Án Tối Cao. Phần còn lại của thủ đô hiện nay sẽ thành tiểu bang thứ 51. Mặc dù dân số thủ đô hiện nay đông hơn Wyoming hay Vermont, thủ đô chỉ có 1 đại diện ở Quốc Hội (DB Eleanor Holmes Norton) để quan sát nhưng không có quyền bỏ phiếu. Từ năm 1991, DB Norton mỗi năm đều trình dự luật xin đưa thủ đô thành tiểu bang thứ 51 để có đầy đủ các thượng nghị sĩ và dân biểu như tiểu bang bình thường, nhưng đều bị Cộng Hòa dìm... vì cư dân thủ đô đại đa số là Dân Chủ.

--- Domino’s Pizza đang thử nghiệm xe hơi robot để giao bánh pizza tại thị trấn Woodland Heights ở Houston (Texas). Các xe robot này đã được Bộ Giao thông chấp thuận lưu hành từ năm 2020, sẽ chở bánh pizza tới tận nhà người đặt mua, và người khách này sẽ ra lấy bánh bằng cách bấm trên màn hình của xe một số PIN (số xác nhận căn cước đúng là người mua - Identity Protection Number). Hệ thống tiệm bánh Domino’s Pizza đã thử nghiệm giao bánh bằng drone (phi cơ robot) tại Anh quốc năm 2013.

--- Thành phố Placerville của California còn nổi tiếng là Thị trấn Treo Cổ -- Hangtown -- dự tính sẽ gỡ bỏ hình dây thòng lọng trên biểu tượng thành phố. Hình biểu tượng thành phố này khoảng từ 40 năm nay, mô tả một thợ mỏ và một dây thòng lọng treo lủng lẳng từ một cây phía sau. Đó là hình ảnh thời tìm vàng Gold Rush của Californi và lúc đó tội phạm tăng vọt.





Trang web thành phố giải thích là vào thời tìm vàng, sát nhân và cướp của là chuyện thường xảy ra dọc sông American River, những ngườit ìm vàng liên tục bị chỉa dao cướp. Thị trấn thời đó sau một vụ treo cổ một tội phạm, liền có tên là Hangtown (Thị trấn Treo Cổ ). Nhưng thị trấn có tên chính thức là Placerville từ năm 1854.

--- Michael Lee Roche, 26 tuổi, cư dân Murfreesboro, Tenn., hôm Thứ Ba 13/4/2021 đã bị bắt về tội bạo loạn tấn công tòa nhà Quốc Hội ngày 6/1/2021, cũng như hàng trăm người khác. Nhưng bản thân Roche có một lý do khác mọi người: anh nói rằng anh tham gia đặc biệt là vì Chúa Jesus.

Roche cũng bị chụp hình trong buổi biểu tình trước bạo loạn, khi TRump đọc diễn văn kích động. Bản thân Roche cũng từng chụp hình chung với Jacob Chansley (còn gọi là thầy bùa QAnon Shaman) và chính Roche ghi chú thích tấm hình này: "Đã chụp hình này với người đàn ông tuyệt vời từ Arizona trước khi truyền thông bôi nhọ người này là Antifa. Người huynh đệ này của tôi đã vai bên vai cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus tại tòa nhà chính của thủ đô tay cầm cao quyền Kinh Thánh."

Chính Roche phóng một video lên Facebook, theo hồ sơ FBI cáo buộc, trong đó Roche nói: "Tên tôi là Michael Roche. Chúng tôi tới thủ đô Washington D.C. Chúng tôi có một cơ hội xông vào tòa nhà Quốc Hội. Và chúng tôi đã xông vào. Chúng tôi đã thuyết phục cảnh sát để chúng tôi vào. Họ lắng nghe lý lẽ. Khi chúng tôi vào tòa nhà [Quốc Hội], chúng tôi bắt đầu cầu nguyện, hô to danh hiệu Jesus Christ và mời đấng Christ vào lại thủ đô chúng ta." Roche có thể bị phạt tù giam và phạt tiền.

--- Cựu Phó Thống Đốc David Dewhurst (Cộng Hòa, Texas) đã bị băt đêm Thứ Ba 13/4/2021 tại Dallas vì bị cáo buộc bạo hành trong nhà. Ông bị bắt sau khi cảnh sát tới theo lời báo động tại một địa chỉ gần sân bay Dallas Love Field Airport và gặp một phụ nữ khai rằng bà bị một người nam quen biết tấn công. Hóa ra người tấn công là Phó Thống Đốc Dewhurst, 75 tuổi, thế là cảnh sát bắt Dewhurst, rồi thả ra tù sáng Thứ Tư sau khii nộp tiền tại ngoại 1,000$. Cảnh sát không tiết lộ tên người phụ nữ và cũng không nói liên hệ ra sao với Dewhurst.

Dewhurst là Phó Thống Đốc Texas từ 2003-15. Năm 2012, ứng cử Thượng nghị sĩ, nhưng thua phiếu Ted Cruz, và rồi năm 2014 ứng cử chức Phó Thống Đốc nhưng thua Dan Patrick vòng sơ bộ Cộng Hòa.

Cuộc đời tình cảm của Dewhurst đầy sóng gió. Năm 1995, Dewhurst kết hôn với Tammy Jo Hopkins, một người mẫu 32 tuổi. Cô bị bắt khi say rượu lái xe năm 1999, rồi phải đi chữa chứng nghiện rượu. Hai người ly dị năm 2000. Năm 2020, có tin bạn gái của Dewhurst và Dewhurst xô xát, cảnh sát tới can thiệp. Năm nay không rõ có phải người năm ngoái hay không.

--- Trung Tâm Phòng Chống Dịch Bệnh CDC đưa ra bản nghiên cứu, nói rằng trên các chuyến bay, nếu để ghế giữa trống thì có thể giảm mức độ lây COVID-19 cho hành khách. Nghiên cứu đưa ra hôm Thứ Tư tiên đoán để ghế giữa trống sẽ giảm 23% tới 57% mức lây bệnh.

Nghiên cứu CDC thực hiện chung với Kansas State University, sử dụng loại siêu vi MS2 thay cho siêu vi COVID-19 để nghiên cứu xem để trống ghế có giảm mức độ lây nhiều không.

. Giảm cao nhất độ lây lan là 57% khi nghiên cứu 3 cột ghế hành khách có và không có hành khách ngồi giữa 3 ghế.

. Giảm từ 35% tới 39.4% độ lây lan khi gỡ bỏ hàng khách ghế giữa trong khi khảo sát về cách 3 hành khách bị nhiễm dương tính sẽ ảnh hưởng ra sao cho đầy khách 120 ghế khách ngồi.

--- HỎI 1: Có tin nói rằng điểm chấp thuận Tổng Thống Joe Biden là 11%, thấp nhất trong lịch sử Mỹ?

ĐÁP 1: Sai. Biden có điểm cao tuyệt vời là 56%. Biden đã làm được những kỷ lục chưa từng thấy trong lời hứa 100 ngày đầu nhiệm kỳ, từ tăng gấp đôi số người chích ngừa dịch COVID-19 cho tới dự luật kích thích kinh tế 1,900 tỷ đôla. Do vậy, Biden liên tục bị đánh phá, vu khống, chụp mũ. Từ những ngày TRump hăm dọa là hễ Biden thắng cử Tổng Thống thì thị trường chứng khoán sụp đổ, nhưng hóa ra thị trường lại tăng vọt; từ chụp mũ Biden là tay sai Tập Cận Bình sẽ đưa Hoa Kỳ đầu hàng Trung Quốc, hóa ra Biden lại kết thân chặt chẽ hơn với Đài Loan; từ quy chụp rằng Biden sẽ dựng lên một đầm lầy vương triều xã hội chủ nghĩa, hóa ra chẳng hề chút gì có chuyện như Trump từng làm là đưa con gái, con trai, dâu, rể làm cố vấn cao cấp Bạch Ốc; từ chụp mũ rằng Biden sẽ moi sạch ngân sách tư lợi, hóa ra Biden không hề có một ngày đi chơi golf như Trump làm hao tiền tốn của ngân sách. Bây giờ là Cộng Hòa tung tin đồn Biden chỉ có 11% điểm chấp thuận. Con số 11% điểm cho Biden ở đâu ra? Báo Daily Caller nói rằng theo một thăm dò Gallup, điểm Biden chỉ còn 11%. Đó là sai lầm. Gallup đã nói rằng điểm dân Mỹ chấp thuận Biden là 56% trong 3 cuộc thăm dò kể từ khi Biden tuyên thệ nhậm chức ngày 20/1/2021. Con số 56% là cao hơn trung bình 53% cho các Tổng Thống trong quá khứ trong thời kỳ "trăng mật" mới lên. Báo Daily Caller ngày 26/1/2021 in bản tin về một cuộc thăm dò Gallup riêng biệt, không dính gì tới điểm hoạt động của Biden, trong đó Gallup hỏi dân Mỹ cảm thấy thế nào về hướng đi của Hoa Kỳ. Có 11% người trả lời nói họ "rất"hay "tương đối thỏa mãn" về hướng đi Hoa Kỳ, và đó là điểm thấp nhất về "hài lòng" kể từ 2011. Chú ý, ấn bản báo Daily Caller in ngày 26/1/2021, và bản tin viện Gallup thăm dò ý dân là các ngày 4 tới 15/1/2021, trong khi Joe Biden đăng quang Tổng Thống ngày 20/1/2021. Nghĩa là, điểm thấp 11% là điểm của Trump, thấp thê thảm. Chi tiết ở đây:

https://www.usatoday.com/story/news/factcheck/2021/04/13/fact-check-joe-bidens-approval-rating-isnt-lowest-history/7206601002/

--- HỎI 2: Có phải Hoa Kỳ đứng nhất về tỷ lệ giam tù, về tiêu xài xăng, về chi phí quân sự?

ĐÁP 2: Nửa phần đúng, nửa phần sai. Điều đúng là: Hoa Kỳ có số lượng tù nhân cao nhất và có tỷ lệ vào tù cao nhất, tiêu thụ xăng cho xe hơi nhiều nhất, tiêu thụ dầu nhiều nhất và chi phí quân sự cao nhất. Điều sai là: khi tính theo các yếu tố như dân số và GDP, Mỹ không xài xăng cho xe hơi hay xài dầu nhiều nhất, cũng không xài chi quân sự cao nhất.

. TÙ. Về giam tù. Đúng. Mỹ có tỷ lệ giam tù cao nhất so với bất kỳ nước nào trên thế giới. Năm 2018, viện nghiên cứu bất vụ lợi Prison Policy Initiative (bản doanh Massachusetts) đưa ra thống kê cho thấy Mỹ giam 698 người trong tù trên mỗi 100,000 người. Cao thứ nhì thế giới là El Salvador, tỷ lệ giam là 614 người trong tù, và thứ 3 là Turkmenistan, giam 583 người trên mỗi 100,000 người.

. Thống kê khác của Institute for Crime and Justice Policy Research tại Birkbeck, University of London, cho thấy Mỹ giam tù cũng đông nhất trong năm 2018, giam 639 người trên mỗi 100,000 người, với El Salvador thứ nhì và Turkmenistan thứ ba.

. XĂNG. Tiêu thụ xăng. Nói về tiêut hụ xăng cho xe hơi thì Gần Đúng. Theo thống kê của cơ quan liên bang U.S. Energy Information Administration, dân Mỹ xài 9.3 triệu thùng barrels xăng cho xe hơi/ngày trong năm 2018 — nhiều nhất thế giới, nhưng khi tính theo dân số thì nhiều thứ nhì. Tức là dân Mỹ chạy trung bình 1.2 gallon xăng/người/ngày. Tính theo dân số xài xăng xe hơi, nhiều nhất trong năm 2018 là Gibraltar, một lãnh thổ của Anh quốc, xài gần 1.3 gallon xăng/người.ngày (Gibraltar chỉ có 33,718 người dân trong năm 2018).

. DẦU. Tiêu thụ dầu. Nửa phần đúng. Báo cáo U.S. Energy Information Administration ghi rằng trong năm 2018 nước Mỹ xài 20.5 triệu thùng barrels (861.5 triệu gallons) dầu/ngày, tức là 20% mức tiêu xài dầu toàn cầu, và là nước xài nhiều nhất. Nhưng khi tính dân số, thì 20.5 triệu thùng barrels => 2.6 gallons dầu/người/ngày. Nhiều nước xài dầu tỷ lệ cao hơn, như:

- Singapore (11 gallons dầu/người/ngày),

- Kuwait (4.3 gallons dầu/người/ngày),

- Saudi Arabia (3.8 gallons dầu/người/ngày), và

- Canada (2.9 gallons dầu/người/ngày).

. QUÂN PHÍ. Nửa phần đúng. Thống kê của Stockholm International Peace Institute (viện nghiên cứu ở Thụy Điển) cho thấy Hoa Kỳ trong năm 2019 xài cho quân sự gần $732 tỷ đôla, cao nhất, Trung Quốc xài nhiều thứ nhì, $261 tỷ đôla, Ấn Độ xài 71 tỷ đôla, Nga xài 65 tỷ đôla.

. Nhưng khi tính theo dân số, Mỹ đứng thứ nhì, xài $2,224/người cho quân phí, trong khi Israel đứng đầu xài $2,402/người. Chi tiết ở đây:

https://www.snopes.com/fact-check/incarceration-gas-consumption-us/

.