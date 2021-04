Biểu tình thượng tôn da trắng "White Lives Matter" tại cầu tàu Huntington Beach Pier, Quận Cam, hôm Chủ Nhật 11/4/2021 dẫn tới xô xát và hàng chục người bị bắt. Hình trên: anh da trắng (áo đen, mang khẩu trang) xông vào đấm anh gốc Việt (áo trắng) đang đưa tay đỡ.

.

- Da trắng thượng tôn mở hội "White Lives Matter" ở Quận Cam: Nilsen đấm Triet Tran.

- Biden: tăng thuế xăng 5 cents sẽ dư xây dựng hạ tầng tới 2.25 ngàn tỷ.

- 16 hãng luật sẽ chống các luật siết quyền bầu phiếu khắp các tiểu bang Mỹ.

- Đề cử Christine Wormuth chức Bộ Trưởng Lục Quân, lần đầu cho 1 phụ nữ.

- Smartmatic kiện Fox News vì bị chụp mũ "gian lận phiếu bầu" giúp Biden.

- DB Gaetz bị dính vụ đưa ra ứng cử viên ma Jestine Iannotti ở địa hạt 9 Florida.

- Texas: cậu bé 9 tuổi bắn chết cậu bé 11 tuổi.

- có 316 người/ngày bị bắn ở Mỹ; trong đó, 106 người bị bắn chết.

- ĐGM Hoeppner từ chức trong khi Vatican điều tra về hồ sơ LM lạm dụng sex.

- Hơn 100,000 dân chạy ra khỏi Bago (Miến Điện) khi quân đội tấn công người biểu tình.

- HỎI 1: TT Biden nói: ít nhất 55 công ty lớn nhất đã không trả xu nào cho thuế thu nhập liên bang năm 2020" - Biden nói đúng không? ĐÁP 1: Đúng.

- HỎI 2: DB Cộng Hòa Grothman: Chúng ta đang thấy mức tăng di dân nhiều nhất ở biên giới phía nam trong vòng 20 năm qua. Đúng không? ĐÁP 2: Sai.

.

QUẬN CAM (VB-13/4/2021) --- Hơn 100,000 dân bỏ chạy ra khỏi thị trấn Bago (Miến Điện) trong khi và sau khi quân đội tấn công những người biểu tình hồi cuối tuần, làm ít nhất 100 người chết, theo tin RFA Anh ngữ. Một phụ nữ nói ít nhất là 100,000 người từ trong 4 quận của thành phố Bago chạy ra khỏi nơi này.

.

Trận bố ráp này tương tự như đợt bỏ chạy khỏi Yangon hồi tháng trước, sau đợt quân đội tấn công vào 6 quận trong thành phố lớn nhất và là trung tâm thương mại Miến Điện. Những người chạy khỏi Bago kể rằng nhiều khu phố đã trở thành chiến trường, khi người biểu tình dùng giàng ná và bom xăng, trong khi quân đội bắn đạn thật và giết nhiều người.

.

Cao Ủy Nhân Quyền LHQ Michelle Bachelet đưa ra bản văn nói 3,080 người biểu tình đã bị bắt giam và có tin 23 người bị xử tử sau các phiên tòa bí mật.

.

--- Công ty kỹ thuật bầu cử Smartmatic hôm Thứ Hai đưa hồ sơ 120 trang ra tòa, tố cáo đài Fox News đã tường trình sau bầu cử 2020 vô trách nhiệm, cố ý về hùa với khách mời đưa ra thuyết âm mưu quy chụp rằng các thiết bị bầu cử đã "gian lận phiếu bầu" giúp cho Biden thắng cử, và thái độ đó không phải là quyền tự do ngôn luận của Tu Chánh Án số 1 trong Hiến Pháp.

.

J. Erik Connolly, luật sư của Smartmatic, viết trong hồ sơ trình lên Tòa Tối Cao tiểu bang New York rằng các nghi can Fox news cũng không đính chánh hay làm lại các bản tường trình và do vậy bây giờ phải bị kiện. Đơn kiện của Smartmatic liệt kê bị kiện là Fox Corporation và 3 bình luận gia đài này — Maria Bartiromo, Jeanine Pirro và Lou Dobbs — trả lời khiếu nại của Fox News xin bác đơn kiện của Smartmatic về bôi nhọ chụp mũ.

.

Smartmatic và một công ty khác, Dominion Voting Systems, là tập trung các thuyết âm mưu do TRump và người cuồng Trump -- trong đó ngoài Fox News còn có Rudy Giuliani và Sidney Powell -- quy chụp là dùng kỹ thuật máy móc để chuyển phiều bầu Trump thành phiếu bầu Biden, gây thiệt hại uy tín và kinh doanh 2 hãng này. Tháng trước, Dominion đã kiện Fox News. Hai đơn kiện đòi Fox bồi thường cả tỷ đôla.

.

--- Dân Biểu Matt Gaetz (Cộng Hòa-Fla.), bên cạnh nữ nạn, lại dính cuộc điều tra mới: bị nghi giúp 1 ứng cử viên ma ra tranh cử Thượng Viện tiểu bang Florida để chia phiếu bbên Dân Chủ nhằm giúp một ứng cử viên Cộng Hòa thắng phiếu, theo tin đài Local 10 News.

.

Ứng cử viên ma tên là Jestine Iannotti, một phụ nữ tranh cử Thượng Viện cho địa hạt 9 ở Central Florida. Đường dây tiền bạc cho thấy Iannotti có vẻ như được tài trợ cùng "hang ổ tiền đen" dùng tài trợ cho 2 ứng cử ma khác ở South Florida: (1) Alex Rodríguez, ứng cử Thượng Viện tiểu bang ở địa hạt 37, và (2) Celso Alfonso, ứng cử Thượng Viện tiểu bang ở địa hạt 39.

.

Cả 3 ứng cử viên "cò mồi" do Cộng Hòa đưa ra để lấy phiếu Dân Chủ nhằm giúp Cộng Hòa thắng phiếu đều liên hệ tới Frank Artiles, Thượng nghị sĩ tiểu bang Florida đã từ chức và là người bị mô tả như "bộ não và kho tiền phía sau các dàn dựng ứng viên ma kia." Bản tin nói Dân Biểu Gaetz bị cho là dính vào vụ dàn dựng ứng cử viên ma Jestine Iannotti ở địa hạt 9 Florida.

.

--- Đức Giám mục Công giáo Michael Hoeppner, 71 tuổi, tại Minnesota đã từ chức, và Đức Giáo Hoàng Francis đã chấp nhận đơn từ chức này, trong khi bị Vatican điều tra về các hồ sơ tu sĩ lạm dụng tình dục. Giám mục Hoeppner là Giám mục Hoa Kỳ đầu tiên mất chức kể từ khi Vatican áp dụng quy định 2019 theo lệnh Đức Giáo Hoàng điều tra về các cáo buộc cản trở điều tra hay ém nhẹm các hồ sơ lạm dụng tình dục.

.

--- Hơn một tá công ty luật hàng đầu Hoa Kỳ sẽ nối tay nhau thách thức các hạn chế quyền bầu cử khắp Hoa Kỳ. Một trong những lãnh đạo nỗ lực đó là Brad Karp, chủ tịch công ty luật Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison tại New York, nói hôm Thứ Hai rằng 16 hãng luật, kể cả hãng của ông, sẽ lập đội đặc nhiệm pháp lý chống lại các luật dìm quyền bầu phiếu của cử tri.

.

Jeffrey Sonnenfeld, một giáo sư đại học Yale School of Management, nói rằng liên minh pháp lý này sẽ làm như "một binh đoàn chuyên gia luật bầu cử sẵn sàng ra trận pháp lý." Hiện thời tiểu bang Georgia đã ra luật siết quyền bầu phiếu, và các dự luật tương tự đang xét ở Texas, Arizona, Florida và các tiểu bang khác.

.

Cũng hôm Thứ Hai 12/4/2021, có 65 công ty luật ký vào tuyên ngôn chung thúc giục các quan chức bầu cử hãy ưu tiên cho dễ dàng tiếp cận bầu phiếu. Trong 65 hãng luật đó, có 16 hãng luật sẽ đưa nhân sự ra lập đội đặc nhiệm chống các luật siết quyền bầu phiếu. Cuộc chiến này dự kiến sẽ kéo dài nhiều năm tại nhiều tiểu bang.

.

Cộng Hòa lý luận rằng cần siết quyền bầu phiếu để ngăn cản gian lận, nhưng họ không đưa ra chứng cớ gian lận nào trong quá khứ. Hiện đang có hơn 350 dự luật siết quyền bầu phiếu đang cứu xét ở 47 tiểu bang, theo thống kê của Brennan Center for Justice tại New York University Law School.

.

--- Trong một buổi họp với các dân cử, TT Biden nêu ý tưởng là ông có thể tài trợ chương trình hồi phục kinh tế xuyên qua việc tăng thuế xăng, theo tin ABC News. Nếu tăng thuế xăng 5 cents sẽ giúp trả cho kế hoạch hạ tầng dự kiến sẽ chi tới 2.25 ngàn tỷ đôla. Biden trước đây nói rằng chính phủ sẽ không áp đặt thuế tài sản để chi trả các kế hoạch đưa ra.

.

--- Biden sẽ đề cử Christine Wormuth, một nữ viên chức dân sự nhiều năm kinh nghiệm làm việc trong Bộ Quốc Phòng, vào chức Bộ Trưởng Lục Quân, theo lời Bạch Ốc hôm Thứ Hai, và như thế Wormuth sẽ là phụ nữ đầu tiên giữ chức này, nếu được phê chuẩn.

.

Bộ Trưởng Quốc Phòng Lloyd Austin nói trong bản văn rằng bà Christine là một người yêu nước chân chính phục vụ cho Hoa Kỳ và cho an ninh quốc gia. Gần đây Wormuth giữ chức TRưởng Ban Chuyển Giao Quyền Lực tại Pentagon cho chính phủ Trump, và hiện đang giữ chức Giám Đốc việnc hính sách quốc phòng và an ninh quốc tế International Security and Defense Policy Center tại viện RAND Corp.

.

--- Trong buổi tụ họp những người cực hữu và thượng tôn da trắng có tên là "White Lives Matter" (Sinh Mạng Người Da Trắng Quan Trọng) tại cầu tàu Huntington Beach Pier, Quận Cam, hôm Chủ Nhật 11/4/2021 dẫn tới xô xát và hàng chục người bị bắt. Trong một tranh cãi và xô xát ghi lại trong một video, người ta thấy một người đàn ông có xâm huy hiệu chữ vạn phát xít nơi cánh tay.





Một trong những người chống cực hữu biểu tình, người này là gốc Á, nghe được trong video nói: "Nếu ông mạnh mẽ đủ để bảo vệ niềm tin của ông, thì hãy nói với tôi." Và rồi 2 người xô xát. Người có vết xâm chữ vạn xô người gốc Á và đấm vào mặt người này, kế bên một xe cảnh sát.

.

Cảnh sát cho biết người có chữ vạn phát xít hung hăng đấm người là Andrew Nilsen, 38 tuổi, cư dân Huntington Beach, bị truy tố tội đánh nhau nơi công cộng.

Còng tay anh da trắng có hình xâm chữ Vạn của Phát Xít.



Triet Tran, 36 tuổi, cư dân Santa Ana, là người bị đấm vào mặt, cũng bị truy tố về tội xô xát nơi công cộng; người ta không rõ vì sao Tran bị khởi tố.



Trong một video, người ta nghe Triet Tran nói: "Phát xít kết thúc hồi Thế Chiến 2 rồi, tại sao quý vị lại làm thế này?" Bản tin NBC ghi rằng thế là Nilsen chửi thề và xông vào đánh Tran.

Độc giả có thể xem các video này bằng cách vào YouTube, gõ nhóm chữ "white lives matter huntington beach" sẽ thấy nhiều video xô xát.

.

--- Một cậu bé 11 tuổi đã bị bắn chết bởi một cậu bé 9 tuổi hôm Chủ Nhật. Hai em bé này không bà con với nhau, bị để ngồi trong xe trong khi một phụ nữ 32 tuổi vào mua sắm ở một tiệm Walmart Dallas, Texas. Em bé 11 tuổi được chở vào bệnh viện nhưng chết tại đây.

.

Phụ nữ khai với cảnh sát rằng bà để 2 cậu bé trong xe trong khi đi mua sắm. Cảnh sát không nói phụ nữ này là gì với 2 cậu bé, và cũng không tiết lộ tên ai cho báo chí. Điều tra viên nói cậu bé 9 tuổi đã thấy một khẩu súng tay ở trong xe.

.

Theo nghiên cứu của tổ chức chống súng Brady (tên cũ là Brady Campaign), có 316 người/ngày bị bắn tại Hoa Kỳ. Trong đó, 106 người bị bắn và chết.

. Mỗi ngày, 22 trẻ em và vị thành niên (1-17 tuổi) bị bắn tại Hoa Kỳ, trong đó 5 người chết vì súng. Mỗi năm trung bình chết 38,826 người vì súng tại Mỹ.

.

--- HỎI 1: TT Biden nói hôm 7/4/2021 tại Bạch Ốc: "Một nghiên cứu mới, độc lập, đưa ra tuần qua cho thấy ít nhất 55 công ty trong nhóm lớn nhất Hoa Kỳ đã dùng nhiều sơ hở để không trả xu nào cho thuế thu nhập liên bang năm 2020" - Biden nói đúng không?

.

ĐÁP 1: Đúng. Một nghiên cứu từ tổ chức có tên là Institute on Taxation and Economic Policy phổ biến ngày 2/4/2021 cho thấy ít nhất 55 công ty lớn trả thuế zero cho thuế thu nhập liên bang trong năm 2020. Tuy nhiên, chữ Biden nói là trốn thuế qua các sơ hở “loopholes” có thể không thích nghi, vì nhiều điều khoản liên hệ là cho ưu đãi thuế chứ không phải là "lổ hổng pháp lý" bị lợi dụng. Danh sách 55 đại công ty đóng thuế zero đó có các đại công ty như FedEx, HP, Nike, Salesforce và XCel Energy. Tính gộp chung, nghiên cứu cho thấy, các công ty này kiếm được 40.5 tỷ đôla chưa thuế trong năm 2020 và lẽ ra phải trả thuế 8.5 tỷ đôla nếu bị đánh thuế tiêu chuẩn 21%. Nhưng thực tế, các công ty nhận được hoàn thuế từ chính phủ liên bang trị giá $3.5 tỷ đôla. Nhiều luật thuế tiểu bang lại giúp các công ty miễn nộp thuế xuyên qua nhiều chương trình, như ưu đãi thuế cho cổ phiếu, qua lĩnh vực nghiên cứu và thử nghiệm, qua năng lượng tái tạo, vân vân. Kết luận, Biden nói hầu hết là sự thực. Chi tiết ở:

https://www.politifact.com/factchecks/2021/apr/12/joe-biden/fact-checking-joe-biden-corporation-taxes/

.

--- HỎI 2: Dân Biểu Glenn Grothman (Cộng Hòa, Wisconsin) nói "Chúng ta đang thấy mức tăng di dân nhiều nhất ở biên giới phía nam trong vòng 20 năm qua." Đúng không?

.

ĐÁP 2: Sai. Con số di dân nơi biên giới phía nam đông nhất là đầu thiên niên kỷ 2000s, khi hơn 1 triệu người/năm tìm cách vào Mỹ. Bộ TRưởng Nội Vụ Alejandro Mayorkas nói rằng Mỹ đang nhìn thấy tốc độ bình thường di dân nơi biên giới Mỹ-Mễ. Đông kỷ lục là khi Biên Phòng bắt hơn 1.64 triệu di dân bất hợp pháp trong tài khóa 2000, và rồi trung bình 1 triệu di dân/năm cho tới tài khóa 2006. Sau các đợt đó, tăng cao nhất là tài khóa 2019 khi hơn 851,000 người bị bắt ở biên giới. Trong khi đó tài khóa 2021 tới giờ (ghi chú: tài khóa 2021 là từ ngày 1/10/2020 tới 30/9/2021) Biên Phòng đã bắt gần 382,000 người và trục xuất. Chi tiết ở:

https://www.politifact.com/factchecks/2021/apr/12/glenn-grothman/grothman-miscalculates-claim-largest-surge-migrant/

.

.