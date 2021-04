Chính quyền thành phố Burbank (quận Los Angeles County) dựng rào mắt cáo quanh tiệm Tinhorn Flats Saloon & Grill, không cho mở cửa lại trong điều kiện kém an toàn theo lệnh tòa, đồng thời cúp điện.

.

Thê thảm đại dịch: 20%-43% HS Học khu L.A. sẽ không được công nhận ra trung học. Dịch COVID-19: Quận Cam giảm kỷ lục. Nhiều Cộng Hòa nổi giận: Trump mắng McConnell là "thằng ch. đẻ" ngu ngốc. Hội luận 100 Tổng quản trị công ty đối phó các tiểu bang siết quyền bầu phiếu. DB Cheney: Cộng Hòa phải giữ Hiến Pháp, chớ ôm bạo loạn và lời bịa đặt của Trump. Cựu Chủ Tịch Hạ Viện Cộng Hòa: Trump chà đạp lòng trung thành của cử tri, bịa đặt để tới bạo loạn. LS diGenova (trong chính phủ Trump) xin lỗi cựu Giám đốc CISA vì nói phải bắn bỏ. UC Berkeley: California chống dịch hàng 10/50; Trump chống dịch dở, đưa Mỹ về hạng 161 trong 172 nước. WSJ: Thị trường việc làm nóng nhất là: 1. Salt Lake City; 2. Austin, Texas; 3. Denver. Biden sẽ đề cử bà McCain chức đại sứ Mỹ tại UNWFP. Elk Grove chi tiền cho vô gia cư tự dọn rác. Mục sư tiên tri Jansen: đa số lãnh đạo Ky Tô Giáo bây giờ là trung tính hay đồng tính. HỎI 1: Có phải hãng dược Pfizer nói sẽ nâng cấp thuốc chích ngừa COVID-19 sẽ gài chip Microsoft bên trong? ĐÁP 1: Không, đó chỉ là bài viết giễu cợt. HỎI 2: Có phải nhạc sĩ Ted Nugent thắc mắc tại sao không phong tỏa cho các dịch ‘COVID từ 1 tới 18’? ĐÁP 2: Đúng, nhạc sĩ đã nói thế, vì tin vào Fake News.

.

QUẬN CAM (VB-12/4/2021) --- Mục sư Jeff Jansen -- đồng sáng lập hội tháng Global Fire Ministries International tại thị trấn Murfreesboro, Tennessee, cũng từng tự nhận là một "nhà tiên tri Ky Tô Giáo" --- trong bài giảng hôm cuối tuần tại một thánh lễ ở Oregon nói rằng các lãnh đạo Ky Tô Giáo hiện đại bây giờ đa số là "trung tính" và "gần như đồng tính luyến ái."

.

Mục sư Jeff Jansen nổi tiếng là ủng hộ Trump cuồng nhiệt cũng nói rằng những người làm việc tiếp đón tại hội thánh của ông đều mang súng và được chỉ thị là sẽ giết tất cả những hiểm họa đối với mục sư tiên tri này. Jansen hồi tháng 3/2021 cũng kêu gọi cần phải đưa Trump vào lại Bạch Ốc.

.

--- Tổng Thống Biden dự kiến sẽ đề cử bà quả phụ Cindy McCain vào chức vụ đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc Chương Trình Thực Phẩm Thế Giới (UNWFP). Bà McCain, 66 tuổi, vợ cố Thượng nghị sĩ John McCain, trọn đời là Cộng Hòa nhưng trong bầu cử 2020 đã có công kêu gọi cử tri Arizona bầu phiếu cho Joe Biden vi Trump nguy hiểm không chỉ cho Cộng Hòa mà còn hại cho cả Hoa Kỳ.

.

Anh ninh đang làm thủ tục kiểm soát lý lịch bà McCain trước khi chính phủ Biden loan báo danh sách nhiều đại sứ được đề cử. Đề cử bà McCain cũng là truyền thống được tôn trọng bởi các cựu Tổng Thống Obama, George W. Bush và Bill Clinton đề cử ít nhất 1 người từ đảng đối lập vào nội các. Politico ghi rằng chỉ có Trump không giữ truyền thống này.

.

--- Bản tường trình của Học Khu LAUSD (Los Angeles Unified School District) cũng là học khu lớn thứ 2 Hoa Kỳ ghi nhận về thiệt hại của đại dịch:

. 40% học sinh trung học cơ sở và trung học LAUSD bị tách rời hay vắng mặt ở các lớp mùa xuân 2020.

. Tỷ lệ tách rời hay vắng mặt ở các lớp tiểu học cao hơn bậc trên.

. 2 bậc trung học cơ sở và trung học LAUSD: hơn 13,000 học sinh trung học cơ sở và trung học LAUSD bị tách rời hay vắng mặt ở các lớp mùa thu 2020; 56,000 HS không tham gia sinh hoạt thường nhật.

. 2/3 học sinh LAUSD xuống điểm văn và toán. Hầu hết học sinh da màu kém điểm đọc so với năm trước.

. Nhiều học sinh trung học cơ nguy không tốt nghiệp: 20% học sinh lẽ ra tốt nghiệp 2021 sẽ kẹt lại; 43% em lẽ ra ra năm 2022; 37% em lẽ ra ra năm 2023, và 30% em lẽ ra ra năm 2024 sẽ không được công nhận tốt nghiệp.

.

--- Trong khi nhiều nước trên thế giới tăng vọt lây nhiễm COVID-19, Quận Cam (California) giảm kỷ lục hôm Chủ Nhật 11/4/2021: chỉ có 196 người mới nhiễm, và 8 người chết dịch. Số bệnh nhân đại dịch phòng chăm sóc đặc biệt (ICU) là 25 người (giảm từ 33 người so với Thứ Bảy). Quận Cam bây giờ có 35.1% giường ICU trống, và 71% máy thở trống.

.

--- Chính quyền thành phố Burbank (quận Los Angeles County) hôm Thứ Bảy dựng rào mắt cáo quanh một tiệm ăn có tên là Tinhorn Flats Saloon & Grill, địa chỉ 2623 W. Magnolia Blvd., để không cho chủ tiệm mở cửa lại trong điều kiện kém an toàn theo lệnh tòa ban ra hôm Thứ Sáu, đồng thời cúp điện và không cho hoạt động. Trước đó, cư dân trong nhiều ngày đã chia 2 phe bênh và chống về chuyện dựng rào đóng cửa tiệm này. Đám đông biểu tình làm kiệt sức cảnh sát, đặc biệt là những đêm cuối tuần đông người.

.

Theo tin NBC Los Angeles, thành phố dựng rào hôm Thứ Bảy vây tiệm sau khi chủ tiệm không chịu đóng tiền phạt $50,000 vì vi phạm luật phòng chống dịch. Bản tin kể rằng cảnh sát lúc 9:40 giờ sáng hôm Thứ Ba đã bắt con trai chủ tiệm là Lucas Lepejian, 20 tuổi, khi anh này ra khiêng bỏ các bao cát do thành phố đặt trước tiệm để không cho khách vào. Anh này bị phạt và thả ra vài giờ sau; đó là vụ bắt anh này lần thứ ba trong vòng 6 ngày.

.

Lệnh phòng chống dịch ban hành từ lâu, nhưng chủ tiệm là Baret Lepejian từ chối, nói với báo Los Angeles Times: "Hãy cho tôi thấy chút xíu chứng cớ về cách nào tôi gây nguy hiểm cho công chúng." Baret Lepejian đang ở Thái Lan, đồng ý cho con chống lệnh phòng dịch để mở cửa bất kể các lệnh phong tỏa thời gian qua, nói sẽ không trả tiền phạt $50,000: "Toàn bộ chuyện này không phải an toàn hay công chúng gì. Chưa bao giờ như thế. Toàn bộ là chuyện kiểm soát và sợ hãi."

.

Baret Lepejian cũng đã gây sóng gió hồi mùa thu 2020 khi phóng lên mạng xã hội kêu gọi chống lệnh mang khẩu trang, trong khi cảnh báo hậu quả "khốc liệt" nếu các cuộc biểu tình ở Los Angeles chống Tổng Thống Trump tiếp diễn. Trong những ngày tiệm mở cửa chống lệnh phong tỏa, vài người đặt bàn ngoài phố gần đó, bán áo T-shirt và cờ mang hình Trump.

.

-- Chiến lược của tiểu bang California ngăn chận đại dịch lây lan trong năm 2020 được xếp hạng hàng đầu hiệu quả trên thế giới, theo xếp hạng của viện nghiên cứu Othering & Belonging Institute tại đại học UC Berkeley: California đứng hạng 10 trong toàn bộ 50 tiểu bang. Về cấp quốc gia, viện này chấm điểm 172 quốc gia.

.

Nghiên cứu chấm điểm theo chỉ số "2020 Inclusiveness Index" (Chỉ số bao dung 2020) so sánh các tiểu bang Hoa Kỳ và các quốc gia toàn cầu theo 6 lĩnh vực: bạo lực từ các nhóm bên ngoài, đại diện các nhóm chính trị, bất bình đẳng thu nhập, luật chống kỳ thị, tỷ lệ người trong tù, các chính sách di trú và tỵ nạn. Riêng năm 2020 có thêm Chỉ số 2020 cho đáp ứng dịch COVID-19.

.

Dữ kiện về đại dịch sẽ đánh giá chính quyền tiểu bang trong việc ra lệnh buộc mang khẩu trang, lệnh phong tỏa tại gia, lệnh giãn cách xã hội cho thấy kết quả tốt hơn các tiểu bang không cưỡng bách. Ba tiểu bang hàng đầu đối phó đại dịch là: Vermont, Alaska, và Maine. Các tiểu bang tệ nhất khi đối phó đại dịch là: South Dakota, tệ nhìn và ba là Iowa và Mississippi.

.

Về toàn cầu, 3 nước chống dịch hay nhất là: United Arab Emirates, Denmark, và Iceland. Các nước chống dịch huệu quả khác còn là: New Zealand, Vietnam, và Rwanda. Chống dịch hạng bét, dở tệ là: San Marino, Montenegro, và Belgium. Chính phủ Trump đưa Mỹ về mức dở thê thảm: hạng thứ 161 trong 172 quốc gia.

.

--- Một chương trình thử nghiệm tại thành phố Elk Grove của California chi tiền cho người vô gia cư làm sạch nơi họ cắm trại đang cho thấy thành công. Sarah Bontrager, viên chức về gia cư tại Elk Grove nói với CNN rằng thành phố đưa các túi nhựa cho họ đựng rác, rồi cứ mỗi 2 tuần là tới lấy rác, thì cho các thẻ quà 20 đôla để người vô gia cư dùng mua ở siêu thị.

.

Các thẻ quà này mua mọi thứ, chỉ trừ thuốc lá và rượu. Chương trình này vừa dọn sạch nơi người vô gia cư tụ tập, vừa tiết kiệm cho thành phố. Gần $10,000 trong ngân sách $15,000 đã xài. Chi phí ước tính 1,000$/lần thành phố gửi một đơn vị dọn rác tới làm sạch. Có một số người vô gia cư đã được giúp hoặc tự tìm được nơi cư trú.

.

--- Một nhóm khoảng 100 lãnh tụ các cơ sở kinh doanh đã họp trên Zoom hôm Thứ Bảy để xem xét có thể làm gì đẩy ngược các dự luật cấp tiểu bang khắp Hoa Kỳ đang muốn siết quyền bầu phiếu của dân, theo tin Washington Post. Các Tổng quản trị của các công ty như 3 hãng hàng không Delta, American, United, các công ty như Starbucks, Target, LinkedIn, Levi Strauss và Boston Consulting Group đã tham dự hội thảo này.

.

Có 2 cách được thảo luận: ngưng góp tiền tài trợ các chính khách muốn siết quyền bầu phiếu, hoãn đầu tư vào các tiểu bang có luật siết quyền bầu phiếu. Một trong những người tổ chức hội luận là Jeffrey Sonnenfeld, giáo sư đại học Yale. Mục tiêu hội luận là đối phó với các dự luật dìm phiếu của dân, như luật vừa thông qua ở Georgia. Tuy nhiên, hội luận không đưa tới kết quả chung kết.

.

--- Cựu Chủ Tịch Hạ Viện John Boehner (Cộng Hòa-Ohio) nói rằng cựu Tổng Thống Trump đã chà đạp lên lòng trung thành của cử tri khi Trump "bịa đặt về cái gọi là gian lận bầu cử" để xách động người ủng hộ gây bạo loạn ngày 6/1/2021. Boehner trả lời phỏng vấn của báo USA Today như thế trước ngày phát hành hồi ký nhan đề “On the House: A Washington Memoir” và nói rõ rằng Trump có trách nhiệm gây ra bạo loạn 6/1/2021.

.

Boehner nói rằng không chỉ rằng Trump nói chuyện trước cuộc biểu tình ngày 6/1/2021 mà là trong suốt mùa hè 2020 Trump đã bịa đặt rằng cuộc bầu cử sắp tới sẽ bị trộm cắp, rồi tới những ồn ào tương tự sau Ngày Bầu Cử --- tôi đã quan sát các sự kiện đó, và tôi kinh hoảng khi thấy sau bầu cử Trump lạm dụng người ủng hộ, và Trump đạp lên tấm lòng trung thành của cử tri để cứ nói những điều dối trá.

.

--- Dân Biểu Liz Cheney (Cộng Hòa-Wyo.) hôm Chủ Nhật 11/4/2021 kêu gọi Đảng Cộng Hòa của bà rời xa Trump, nói trên CBS rằng Trump đã xào nấu các lời dối trá cũ và cứ mãi gây chiến chống lại Hiến Pháp Hoa Kỳ.

.

Trong bài diễn văn đọc ở buổi gây quỹ hôm Thứ Bảy tại Mar-a-Lago giúp Ủy Ban Cộng Hòa Toàn Quốc RNC, Trump lập lại các lời bịa đặt về bầu cử gian lận đã bị hơn 60 phiên tòa bác bỏ là vô căn cứ. Trong cũng chỉ trich Phó Tổng Thống Mike Pence thiếu lòng can đảm để ngăn chận việc xác minh chiến thắng bầu cử của Joe Biden. Trump không bày tỏ ân hận nào về bạo loạn hay những cái chết trong bạo loạn ngày 6/1/2021.

.

DB Cheney nói về bài diễn văn của Trump rằng đó chính là ngôn ngữ Trump đã nói để kich động bạo loạn ngày 6/1/2021: "Trong vai trò đảng Cộng Hòa, chúng ta cần tập trung về tương lai. Chúng ta cần ôm giữ Hiến Pháp -- không phải là ôm giữ cuộc bạo loạn."

.

DB Cheney nói cuộc bầu cử "không hề bị trộm cắp [như Trump bịa đặt] vì có một tiến trình tư pháp. Nếu tấn công tiến trình tư pháp, là tấn công nền pháp trị, là không còn bảo vệ Hiến Pháp nữa, là gây chiến chống lại Hiến Pháp."

.

DB Cheney cũng nói về đồng viện Cộng Hòa Matt Gaetz (Fla.), nói rằng cáo buộc vận chuyển người để mua bán tình dục là chuyện "rất bệnh hoạn." Bà Cheney nói bà chờ kết quả điều tra, nhưng trong cương vị bà mẹ của các cô con gái, "cáo buộc kia thiệt là bệnh hoạn." Hiện nay DB Gaetz đang chối.

.

--- Trong khi đó, ngôn ngữ Trump trong bài diễn văn hôm Thứ Bảy ở Mar-a-Lago cũng làm nhiều người Cộng Hòa khác nổi giận, khi Trump chỉ trích Lãnh đạo thiểu số Thượng Viện Mitch McConnell (Cộng Hòa-Ky.) là một “dumb son of a bitch” (một thằng ch. đẻ ngu ngốc). Asa Hutchinson, Thống Đốc Arkansas, nói trên CNN rằng "ngôn ngữ chia rẽ [của Trump] không có lợi gì cho chúng ta [Cộng Hòa] đang chiến đấu [chống Dân Chủ] tại Washington và tại cấp tiểu bang."

.

Dân Biểu Adam Kinzinger (Cộng Hòa, Ill.) phóng tweet kể chuyện Trump chửi mắng nặng nề đối với Mitch McConnell với cách mỉa mai rằng Trump, "vẫn luôn luôn ngôn ngữ quý phái. Tôi nhớ là khi các bạn Cộng Hòa của tôi lẽ ra kết án kiểu ngôn ngữ như thế, nhưng đó là chuyện 4 năm trước xa xưa rồi."

.

--- Theo bản tin trên báo Axios, luật sư Joeseph diGenova đã đưa ra bản văn xin lỗi Chris Krebs (cựu Giám đốc An Ninh Hạ Tầng và An Ninh Mạng CISA trong chính phủ Trump) vì nhiều tháng trước đã nói trên Newsmax rằng Krebs cần bị lôi ra khỏi nhà lúc rạng sáng để bắn bỏ.

.

Lý do Krebs trong cương vị giám đốc CISA đã đưa ra bản báo cáo rằng bầu cử tháng 11/2020 là an toàn nhất trong lịch sử Mỹ, điều này làm Trump nổi giận. Thế rồi Trump sa thải Brebs trong tháng 11, và diGenova về hùa, đòi bắn bỏ Krebs. Hồi tháng 12/2020, Krebs mới kiện diGenova, Newsmax và ban vận động của Trump vì nhục mạ, gây căng thẳng và vì đòi bắn bỏ Krebs. Bây giờ thì diGenova xin lỗi "ông Krebs và gia đình ông về bất kỳ nguy hại nào lời nói của tôi gây ra."

.

--- Sau một năm đại dịch, thành phố nào sẽ là thị trường mạnh nhất về việc làm? Báo Wall Street Journal phân tích các dữ kiện về tỷ lệ thất nghiệp, lương tuần, mức độ tham gia lực lượng lao động, và biến đổi kích thước lực lượng lao động... và nói rằng thị trường việc làm nóng nhất tại Hoa Kỳ là Salt Lake City, còn gọi là "Silicon Slopes" (hàm ý so sánh với Thung Lũng Điện Tử Bắc California).

.

Trong khi đó, điểm nóng du lịch trước kia, thí dụ Orlando, rơi từ hàng thứ 8 xuống hàng thứ 47. Nhóm 6 thị trường việc làm nóng nhất theo báo WSJ là: 1. Salt Lake City; 2. Austin, Texas; 3. Denver; 4. Indianapolis; 5. Washington, DC; 6. Kansas City.

.

--- HỎI 1: Có phải hãng dược Pfizer nói sẽ nâng cấp thuốc chích ngừa COVID-19 sẽ gài chip Microsoft bên trong?

.

ĐÁP 1: Không, đó chỉ là bài viết giễu cợt. Một tin lưu chuyển trên các mạng xã hội trong tháng 4/2021 nói rằng công ty dược Pfizer nói sẽ dự định gài bộ vi xử lý Pluton của hãng điện tử Microsoft vào phiên bản nâng cấp chích ngừa COVID-19 nhằm "giảm hội chứng liên hệ tới phản ứng của thuốc chích ngừa." Vào ngày 8/4/2021, báo The Stonk Market đăng bài viết trong đó có nội dung nói như thế. Nhưng trang báo TheStonkMarket.com không phải là trang tin thật, mà là trang báo giễu cợt về tài chánh và thị trường. Giễu cho vui thôi, không thật. Chi tiết ở:

https://www.snopes.com/fact-check/covid-vaccine-microsoft-chip/

.

--- HỎI 2: Có phải nhạc sĩ Ted Nugent thắc mắc tại sao không có phong tỏa cho các dịch ‘COVID từ 1 tới 18’?

.

ĐÁP 2: Đúng là nhạc sĩ nói thế trong một video dài 12 phút phóng lên Facebok Live ngày 7/4/2021, chỉ vì tin vào các thuyết âm mưu và tin giả về COVID-19. Nhạc sĩ nổi tiếng này tên đầy đủ là Theodore Anthony Nugent, cũng là người bày tỏ quan điểm chính trị bảo thủ, nồng nhiệt bênh vực quyên sử dụng súng, chống kiểm soát súng và bản thân là một ủy viên trong hội đồng của Hội Súng Trường Quốc Gia NRA. Trong video dài 12 phút, nhạc sĩ Ted Nugent nói toàn thuyết âm mưu rằng ông không sợ cái gọi là dịch COVID-19, than phiền rằng các công ty sản xuất đã hủy bỏ các chuyến lưu diễn của ông cả trong năm 2021, và nói rằng "tại sao chúng ta không phong tỏa từ COVID một tới 18?" Nugent không đùa, chỉ vì tin vào thuyết âm mưu. Chi tiết ở đây:

https://www.snopes.com/fact-check/ted-nugent-lockdowns-covid-1-18/

.

.