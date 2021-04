Các viên chức Cộng Hòa suy tính đẩy Trump vào bóng tối: dính vô Trump, Cộng Hòa sẽ lại thê thảm. Các sử gia: Trump suy tàn từng ngày. Costco lặng lẽ dẹp bỏ sản phẩm MyPillow. Cộng Hòa bơm tiền cho Trump: trong 5 năm, từ 5/2016 tiền vào Mar-a-Lago tăng gấp 69 lần.

Một nữ sinh viên Miến Điện đang phát truyền đơn dân chủ ngoài chợ. Bị cắt đứt Internet, các sinh viên Miến Điện dùng máy photocopy làm các báo lậu và truyền đơn phổ biến ra chợ cho cuộc chiến toàn dân vì dân chủ.

Quận Cam thử nghiệm "thẻ thông hành chích ngừa COVID-19" gọi là Digital Passport. Nhiều viên chức Cộng Hòa suy tính đẩy Trump vào bóng tối: dính vô Trump, Cộng Hòa sẽ lại thê thảm. Các sử gia: Trump suy tàn từng ngày. Costco lặng lẽ dẹp bỏ sản phẩm MyPillow. Cộng Hòa bơm tiền cho Trump: trong 5 năm, từ 5/2016 tiền vào Mar-a-Lago tăng gấp 69 lần. Thống Đốc DeSantis hàng đầu thay Trump tranh cử Tổng Thống 2024. Miến Điện, 82 người biểu tình bị bắn chết; Liên Âu: phải tăng áp lực Miến Điện. Mỹ-Philippines: cần an ninh, ổn định Biển Đông. Trump: thất vọng với Pence, tố McConnell vô ơn (McConnell có thể tố ngược: Trump chưa cảm ơn vợ chồng McConnell). Florida: ít nhất 7 quan chức Cộng Hòa lộ ý vận động ngầm muốn lên thay DB Gaetz. New York: bị bắt vì chửi mắng 1 người gốc Á, dọa rút dao đâm, ai ngờ nhằm cảnh sát chìm. Gần 40% lính TQLC từ chối chích ngừa. HỎI 1: Có phải Phó Tổng Thống Pence ngày 6/1/2021 xin quân đội tới Quốc Hội cứu nhưng trễ tới nhiều tiếng đồng hồ mới được đáp ứng? ĐÁP 1: Đúng vậy. HỎI 2: Có phải Henry Kissinger bị tố cáo là tay sai Tàu Cộng, theo lời một viên chức Mỹ có 34 năm trong ngành ngoại giao? ĐÁP 2: Đúng thế, người tố cáo là William Stanton.

QUẬN CAM (VB- 11/4/2021) --- Thống Đốc Ron DeSantis (Cộng Hòa - Florida) trở thành một người được suy đoán đứng hàng đầu sẽ mang lá cờ của Trump tranh cử Tổng Thống 2024, theo phân tích của báo New York Times.

DeSantis, 42 tuổi, làm những gì người Cộng Hòa nhận ra ngay là chủ trương của Trump. Chống chính sách phong tỏa lâu dài thời đại dịch. Chỉ trích các lời khuyên từ các quan chức y tế để tuyên dương "tiểu bang Florida tự do." Chỉ trích các mạng xã hội vì "siết quyền tự do ngôn luận" khi các mạng xóa bỏ các thuyết âm mưu. Cấm chính sách "thông hành chích ngừa" vì cho là hạn chế tự do. Mới nhất là nộp đơn kiện các cơ quan y tế Hoa Kỳ nhằm tăng tốc đưa các tàu du lịch ra biển sớm.

--- Dân Biểu Matt Gaetz (Cộng Hòa-FL) lúng túng với cuộc điều tra về dan díu với vị thành niên, và cơ nguy sớm vào tù. Thế là các quan chức Cộng Hòa Florida chen chúc nhau để chuẩn bị lên thay ghế Dân Biểu của Gaetz, trong địa hạt bảo đảm là Cộng Hòa sẽ thắng, theo báo Politico, trong đó có Laura Loomer người thất cử địa hạt này năm 2020.

Những ngày cuối tuần qua, nhiều cử tri trong địa hạt nhận được cú điện thoại tự động hỏi rằng cử tri có muốn Dân Biểu Gaetz từ chức sớm hay không, và nếu muốn thì cử tri muốn quan chức Cộng Hòa nào sẽ vào thay ghế Dân Biểu trong địa hạt. Politico ghi tên ít nhất 7 người Cộng Hòa rục rịch vận động để lên thay DB Gaetz.

--- Bộ Trưởng Quốc Phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin nói rằng tìm giải pháp cho Biển Đông cần đoàn kết giữa Mỹ và các đồng minh. Austin nói như thế trong hội thoại viễn liên với Delfin Lorenzana, Bộ trưởng quốc phòng Philippines. Austin cũng lên mạng Twitter nhấn mạnh Mỹ muốn bảo đảm an ninh và ổn định trong khu vực, vì vùng Ấn Độ Thái Bình Dương tự do và thông thương là mục tiêu 2 nước đều muốn.

Trước đó, báo Nhật lộ tin rằng Mỹ đã mời Nam Hàn tham gia nhóm Hội Thoại Tứ Quốc (Mỹ, Ấn, Úc, Nhật) nhằm ngăn cản sức lấn chiếm của Trung Quốc. Nhưng Nam Hàn từ chối tham gia Bộ Tứ. Thượng Đỉnh đầu tiên của Bộ Tứ thực hiện tháng trước, bàn cả việc chống dịch, biến đổi khí hật, an ninh quốc tế.

--- Josep Borrell, Bộ Trưởng Ngoại Giao Liên Âu, nói hôm Chủ Nhật rằng trận đàn áp mới nhất tại Miến Điện làm chết 82 người biểu tình cho thấy tính khẩn cấp cần quốc tế tăng tốc trừng phạt để hồi phục dân chủ Miến Điện. Hôm Thứ Sáu, 82 người biểu tình bị bắn chết ở Miến điện, nâng số người chết từ ngày quân đội đảo chánh tới hơn 700 người chết.



Tình hình nhà nước cắt đứt Internet, các sinh viên Miến Điện dùng máy photocopy làm các báo lậu và truyền đơn phổ biến ra chợ cho cuộc chiến toàn dân vì dân chủ. Cũng mấy ngày qua, một liên minh 3 nhóm vũ trang của người sắc tộc và dân chủ đã tấn công 1 đồn cảnh sát ở Shan State, giết chết hơn 10 cảnh sát.

--- Cựu Tổng Thống Donald Trump đêm Thứ Bảy đã chỉ trích cựu Phó Tổng Thống Mike Pence và Lãnh tụ Thiểu số Thượng Viện Mitch McConnell trong buổi tiếp tân những người góp tiền tài trợ Cộng Hòa, theo tin Politico. Trong buổi gây quỹ tổ chức ở khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của Trump, Trump nói là "thất vọng" với Pence, và chỉ trích McConnell vì đã các hành xử trong "phiên tòa luận tội Trump tháng 2/2021" theo bản tin.

Trump cũng than phiền rằng TNS McConnell chưa bao giờ cảm ơn chuyện TRump đã mời Elaine Chao (vợ của McConnell) giữ chức Bộ Trưởng Giao Thông 2017-2020. Thực ra, chúng ta có thể hiểu rằng McConnell nghĩ rằng: lẽ ra Trump phải cảm ơn bà Chao đã nhận lời giữ chức Bộ Trưởng cho Trump vì bà Chao (sinh tại Đài Loan, vào Mỹ năm 8 tuổi) đã làm quan trước Trump cả 2 thập niên: Elaine Chao giữ chức Bộ Trưởng Lao Động liên tục 8 năm trong chính phủ George W. Bush từ 2001 tới 2009.

--- Trong khi nhiều ứng viên Cộng Hòa rủ nhau tới Mar-a-Lago với hy vọng được Trump chính thức tuyên bố ủng hộ cho cuộc tranh cử giữa kỳ 2022 của họ, nhiều chuyên gia gây quỹ than thở rằng phải chi Trump biến vào hậu trường, sẽ có lợi cho Đảng Cộng Hòa biết là bao nhiêu.

Báo New York Times ghi lời Fred Zeidman, một người giúp tiền rất nhiều cho Cộng Hòa nhiều năm, nói rằng Cộng Hòa sẽ khá hơn nếu Trump lui vào bóng tối, vì Trump là hiện thân hình ảnh thất bại của Cộng Hòa 2020 -- một cuộc bầu cử làm Cộng Hòa mất cả Bạch Ốc, đa số Thượng Viện và đa số Hạ Viện -- và là cuộc tranh cãi rạn nứt trong nội bộ Cộng Hòa.

Bill Palatucci, một viên chức Ủy Ban Cộng Hòa Toàn Quốc từ New Jersey, nói rằng điều khó cho Cộng Hòa là giữ được năng lực đã thúc đẩy Trump thành công trong nội bộ Cộng Hòa trong khi ghìm giữ để không cho Trump khống chế Cộng Hòa: "Công việc quân bình đó khó vô cùng. Trump có người ủng hộ nhiệt tâm nhưng Trump cũng xúc phạm nhiều người khác vì hành vi Trump bày tỏ kể từ bầu cử 11/2020 rồi dẫn tới cao điểm là kích động bạo loạn ngày 6/1/2021."

William Oberndorf, một người Cộng Hòa California từng trao tặng nhiều triệu đô la cho các ứng cử viên Cộng Hòa, nói: "Điều cực kỳ quan trong là Đảng Cộng Hòa phải đưa Trump vào quá khứ càng xa càng tốt."

Henry Barbour, một thành viên RNC từ Mississippi, nói làm Trump biến mất thiệt là khó: "Khi bạn mất Bạch Ốc, lẽ ra cần một thời gian để hàn gắn [vết thương thất cử] và tôi nghĩ tam cá nguyệt đầu [sau bầu cử thất bại] nên là tiến xa hơn theo nghị trình tốt hơn, nhưng Trump là một sức mạnh lớn trong Cộng Hòa, và dù vậy Cộng Hòa lớn hơn bất kỳ ứng cử viên nào, kể cả Trump."

--- Quận Cam sẽ thử nghiệm chương trình điện tử "thẻ thông hành chích ngừa COVID-19" --- gọi là Digital Passport (Thông hành kỹ thuật số), giúp người tham dự an tâm và an toàn trong các hoạt động tương tác với người khác, kể cả khi du lịch, tới các điểm thu hút du khách, dự hội nghị, dự hòa nhạc, thể thao, vào trường học, vân vân.

Chưa có chi tiết về Thông Hành Chích Ngừa kỹ thuật số. Nhưng trước đó, Bác sĩ Clayton Chau nói với báo O.C. Register rằng Quận Cam có thể dễ dàng cập nhật thời biểu chích ngừa trên trang nhà Othena để mọi người sử dụng có thể chứng minh cho người khác thấy chứng cớ họ đã chích ngừa.

--- Hai cư dân (Rene Lima-Rivera, 47 tuổi; Jose Portillo-Lopez, 70 tuổi) cùng ngụ ở tiểu bang Connecticut đối diện cơ nguy vào tù vì bị cáo buộc nhập lậu vào Mỹ 4 công dân Việt Nam bằng xe van qua biên giới Mỹ-Canada. Hai nghi can khi bị biên phòng chận xe khám xét, Portillo-Lopez khai rằng được Lima-Rivera thuê để đón 4 công dân VN nhằm đưa vào Mỹ bất hợp pháp.

Nhóm 4 công dân VN đã bị nhà chức trách Mỹ đưa ngược vào Canada. Cả hai Lima-Rivera và Portillo-Lopez có thể lãnh án tù 10 năm nếu bị tòa kết tội.

--- Juvian Rodriguez, 35 tuổi, hôm Thứ Sáu 9/4/2021 đã bị bắt vì hăm dọa đâm vào mặt một người gốc Á tại trạm xe điện Penn Station ở New York City. Không ngờ người gốc Á bị hăm dọa lại là một cảnh sát chìm. Khi Rodriguez và cảnh sát chìm kia cùng trên một cầu thang gần góc đường 7th Avenue và 32nd Street để vào trạm, thì hung thủ chửi mắng bằng ngôn ngữ thù ghét người gốc Á.

Rodriguez mắng anh cảnh sát chìm là "mày về Tàu đi nhé, trước khi lăn ra chết ở đây," theo tin đài WABC, rồi hăm dọa rút dao đâm vào mặt anh cảnh sát chìm. Roriguez bị bắt trong trạm xe điện lúc 1:20 p.m. hôm 9/4/2021 theo hồ sơ cảnh sát, đưa về tạmg iam ở đồn Midtown South Precinct.

--- Bản tin CNN ghi rằng gần 40% lính Thủy quân Lục chiến từ chối chích ngừa COVID-19. Con số trong hồ sơ Hải quân cho biết 38.9% lính TQLC không chịu chích ngừa, nhưng Bộ Tư Lệnh đang cung cấp thông tin để khuyến khích các chiến binh nên chích ngừa.

Thống kê cho biết 75,500 lính TQLC đã chích ngừa, và 48,000 đã từ chối chích ngừa. Như thế, tỷ lệ chấp nhận chích ngừa là 61.1%. Con số đó bao gồm cả lính trừ bị, lính hiện tại ngũ và lính TQLC trong đơn vị cơ động tăng viện (Individual Mobilization Augmentee Marines), theo CNN. Lính TQLC hầu hết là "trẻ và khỏe mạnh" cho nên có nhiều lý do để họ từ chối chích ngừa.

--- Hôm Thứ Bảy 10/4/2021, báo The Guardian phỏng vấn nhiều sử gia và viên chức Cộng Hòa, cho thấy sức mạnh của Trump trên Cộng Hòa và dân Mỹ hiện nay đang yếu dần. Alex Conant, nhà tham vấn Cộng Hòa, nói với AP rằng sức mạnh của Trump yếu đi từng ngày, vì không còn dễ trở thành chủ đề cho các bản tin.

Conant nói lẽ ra Trump sau khi rơi Bạch Ốc nên ở vị trí chiến lược hơn, nên công bố sắp in sách, nên ngồi với những người phỏng vấn trên TV, hay đi đọc diễn văn, "vậy mà Trump lại cứ phóng ra những câu tweet ngắn, gửi thẳng tới phóng viên qua email. Trump nói là sẽ lập mạng xã hội riêng, nhưng vẫn cứ nói các câu tuyên bố của Trump hiệu quả hơn thông điệp mạng."

Một sử gia nói với AP rằng Trump từng y hệt "như vị thần Zeus… phóng ra những câu tweet như sấm sét từ trên cao" nhưng bây giờ chúng ta thấy y hệt như tiếng kêu chíp chíp từ một con chuột ở Mar-a-Lago".

--- Các viên chức Cộng Hòa bu quanh Trump, nhưng có những người bị áp giải ra vì không phải là người góp tiền nhiều. Cựu Bộ Trưởng Ngân Khố Ohio là Josh Mandel đêm Thứ Sáu 9/4/2021 đã bị áp giải ra khỏi một buổi họp Cộng Hòa ở Florida. Đó là buổi hội nghị quyên tiền của Ủy Ban Cộng Hòa Toàn Quốc RNC tại Palm Beach, Florida. Và Josh Mandel, ứng cử viên Thượng nghị sĩ Ohio, đã bị áp giải ra ngoài buổi họp trong khi đối thủ sơ bộ của ông là Jane Timken được phép ở lại họp.

Hội nghị gây quỹ này họp ở khách sạn Four Seasons Resort, và RNC đã đặt bao toàn bộ khách sạn này. Lý do Timken, cựu Chủ tịch Đảng Cộng Hòa Ohio, được mời dự sự kiện này "bởi vì bà ta góp tiền nhiều cho Cộng Hòa. Trong khi Mandel không, do vây bị mời ra ngoài. Sự kiện này sẽ cho Timken tới gần Trump. Điều này cho thấy Trump vẫn là ảnh hưởng lớn trong Cộng Hòa."

--- Hôm Thứ Bảy 10/4/2021, báo Business Insider cho biết hệ thống tiệm bán lẻ Costco có vẻ như đang lặng lẽ dẹp bỏ sản phẩm công ty MyPillow, mặc dù không nói công khai. Báo B.I. nói rằng sản phẩm MyPillow đã biến mất trên trang web của Costco, và cũng không có sản phẩm nào của hiệu trên bán qua mạng nữa.

Báo này đã hỏi Costco là có phải đã dẹp bỏ sản phẩm MyPillow hay không, thì không được trả lời. Tình hình này xảy ra sau khi nhiều tiệm bán lẻ khác, trong đó có Bed, Bath & Beyond và Kohls dẹp bỏ sản phẩm MyPillow. Tổng quản trị MyPillow là Mike Lindell thời gian qua đã liên tục tuyên truyền cho thuyết âm mưu về "gian lận bầu cử đã làm Biden thắng phiếu" để bị kiện đòi bồi thường 1.3 tỷ đôla từ công ty máy bầu phiếu Dominion Voting Systems.

Không sợ hại gì, Lindell còn tuyên bố là sẽ nộp đơn kiện lên Tòa Tối Cao để đưa Trump vào Bạch Ốc trong tháng 8/2021, và cũng nói sẽ thiết lập mạng xã hội cho phép đủ thứ nội dung cực hữu, kể cả người chống chích ngừa cũng sẽ được Lindell cho vào tuyên truyền.

--- Tiền vẫn liên tục chạy vào túi Trump, cho dù không còn làm Tổng Thống nữa. Dự kiến Trump sẽ đọc diễn văn trong buổi gây quỹ cho Cộng Hòa vào đêm Thứ Bảy 10/4/2021 tại Mar-a-Lago, và Trump sẽ có thể có 1/4 triệu đôla, theo ước tính của báo HuffPost.

Thống kê cho thấy trong 5 năm, từ tháng 5/2011 tới tháng 5/2016, các ứng cử viên Cộng Hòa xải chỉ $17,066 tại Mar-a-Lago ― và hơn 90% tiền đó là từ quỹ Allen West Guardian Fund, một quỹ điều hành bởi Allen West , cựu dân biểu Florida người lúc đó cũng là cộng tác bình luận viên trên đài Fox News.

Thế rồi 5 năm sau, từ tháng 5/2016 là tiền vào tăng gấp 69 lần, để tới $1,179,686 đôla, theo báo HuffPost duyệt các dữ kiện hồ sơ liên bang Federal Election Commission.

--- HỎI 1: Có phải Phó Tổng Thống Pence ngày 6/1/2021 xin quân đội tới Quốc Hội cứu nhưng trễ tới nhiều tiếng đồng hồ mới được đáp ứng?

ĐÁP 1: Đúng vậy. Bản tin AP kể rằng Mike Pence đang từ một phòng an toàn trong tòa nhà Quốc Hội hôm 6/1/2021, khi người cuồng Trump xông vào tấn công cảnh sát, đập phá tòa nhà Quốc Hội, hô hào khẩu hiệu treo cổ Phó Tổng Thống Pence và xử tử Chủ Tịch Hạ Viện Nancy Pelosi, chính Pence điện thoại trực tiếp tới quyền Bộ Trưởng Quốc Phòng Christopher Miller xin “Clear the Capitol” (Hãy tới kiểm soát an toàn tòa nhà Quốc Hội).

. Nơi khác trong tòa nhà Quốc Hội, lãnh tụ đa số Thượng Viện Chuck Schumer và Chủ Tịch Hạ Viện Nancy Pelosi điện thoại cho các lãnh đạo quân đội, xin Vệ Binh tới cứu gấp. Hơn 1 tiếng đồng hồ sau khi quân bạo loạn xông vào, Schumer nói "Chúng tôi cần cứu gấp."

. Tại Bộ Quốc Phòng, các viên chức thảo luận về các bản tin rằng các thủ phủ các tiểu bang cũng gặp bạo loạn tương tự. Tướng Mark Milley, Tham Mưu Trưởng Liên Quân, nói: "Chúng ta phải lập lại trật tự," trong cuộc hội thoại với các lãnh đạo Pentagon. Nhưng trì trệ tới vài giờ sau.

. Lúc đó, Tổng Thống Trump không làm gì hết, im lặng nhiều giờ đồng hồ. Đó là lý do nhiềuq aun chức chần chờ, do dự và không muốn phản ứng, cho tới vài giờ sau lời kêu cứu của Pence và Pelosi. Trong tuần sau, Tổng thanh tra Cảnh Sát Capitol sẽ tường trình cho các dân cử nghe chuyện gay cấn đó. Sau đây là AP ghi lại thứ tự thời gian theo các bản báo cáo.

. Lúc 4:08 p.m. ngày 6/1/2021, người bạo loạn xông vào tòa nhà Quốc Hội, hô hào đi tìm để treo cổ PTT Pence và Chủ Tịch Hạ Viện Pelosi. Pence đang ở 1 phòng an toàn, điện thoại cho quyền Bộ Trưởng Quốc Phòng Christopher Miller xin đưa quân tới cứu. Cú điện thoại chỉ kéo dài 1 phút. Lúc đó, 2 tiếng đồng hồ trước đó, quân bạo loạn đã tràn ngập tòa nhà Quốc Hội, gây bị thương nhiều cảnh sát, đã giết ít nhất 1 cảnh sát, và đập phá bàn ghế đủ thứ.

. Ba ngày trước đó, các quan chức đã bàn vê việc sử dụng Vệ Binh. Vào chiều ngày 3/1/2021, khi các dân cử tuyên thệ vào khóa mới Quốc Hội, Miller và tướng Milley gặp các quan nội các thảo luận việc xác nhận kết quả phiếu bầu. Họ cũng họp với Trump. Trong buổi họp ở Bạch Ốc, Trump chấpt hậun sử dụng Vệ Binh Thủ Đô và nói rằng quyền Bộ Trưởng Quốc Phòng làm những gì cần thiết theo tình hình.

. Hôm 4/1/2021, các quan quốc phòng nói điệnt hoại với nội các chính phủ, có cả quyền Bộ Trưởng Quốc Phòng và hoàn tất chi tiết việc dùng Vệ Binh. Vai trò Vệ Binh sẽ dùng kiểm soát xe cộ và ở các điểm chặn quanh thủ đô. Miller cũng cho Bộ Trưởng Lục Quân Ryan McCarthy nếu cần thì dùng đơn vị phản ứng nhanh của Vệ Binh Thủ Đô đang trú đóng ở sân bay Joint Base Andrews.

. Một ngày trước ngày bạo loạn 6/1/2021, gần Bạch Ốc, nhóm 255 Vệ Binh đầu tiên vào trấn đóng. Thị Trưởng Muriel Bowser thư gửi chính phủ rằng như thế là đủ, không cần thêm.

. Sáng ngày 6/1/2021, đám đông tập trung ở công viên Ellipse (phía nam Bạch Ốc) nghe Trump đọc diễn văn. Theo kế hoạch, quyền Bộ Trưởng Quốc Phòng sẽ được thông báo nếu đám đông vượt hơn 20,000 người. Lúc gần trưa, TRump đọc diễn văn và bảo đám đông diễn hành tới tòa nhà Quốc Hội, đám đông ít nhất là 10,000 người.

. Vào lúc 1:15 p.m., đám đông tràn vào khuôn viên Quốc Hội, hung hăng, tấn công hàng rào cảnh sát, đập bầm dập các cảnh sát.

. Lúc 1:49 p.m., bạo lực tăng vọt, Tư Lệnh Cảnh Sát Quốc Hội là Steven Sund điện thoại cho Tướng William Walker, Tư lệnh Vệ Binh Thủ Đô, xin tới cứu. Tướng Walker tức khắc gọi các lãnh đạo Bộ Binh thông báo về yêu cầu của cảnh sát.

. Lúc 2:10 p.m., nhóm bạo loạn đập bể được cửa và cửa sổ khu vực Thượng Viện, xông vào đại sảnh truy lùng các dân cử. Sund hốt hoảng gọi Walker lần nũa,x in ít nhất 200 Vệ Binh "và gửi thêm nếu có sẵn." Mọi chuyện vẫn như không hề động binh.

. Trong 20 phút kế tiếp, các Thượng nghị sĩ bỏ chạy tìm nơi ẩn trú, người bạo loạn xong vào lục soát các phòng và bàn giấy. Bộ Trưởng Lục quân McCarthy nói với Thị Trưởng và các lãnh đạo Pentagon về lời kêu cứu của Tư Lệnh Cảnh Sát Steven Sund.

. Ngồi nơi tầng 3 Pentagon, các lãnh đạo Lục quân ngồi quanh điện thoại nghe kêu cứu. McCarthy phóng ra khỏi phòng, chạy tới văn phòng Miller ngay giữa một buổi họp, báo động. Lúc đó, người bạo loạn đã đập bể cửa kính một lối đi tới gần nơi một nhóm dân cử đang ẩn núp.

. Lúc 2:25 p.m., McCarthy ra lệnh đơn vị phản ứng nhanh phải sẵn sàng vào tòa nhà Quốc Hội. Sẽ cần 20 phút mới tới.

. Lúc 2:44 p.m., một phụ nữ ủng hộ Trump cuồng nhiệt là Ashli Babbitt bị một cảnh sát Quốc Hội bắn chết khi cô tìm cách trèo xuyên qua 1 cửa sổ dẫn tới sàn Hạ Viện.

. Qua 3 p.m. chút xíu, McCarthy ra "khẩu lệnh" kích hoạt 1,100 Vệ Binh tới giúp Cảnh sát thủ đô.

. Vài phút sau, đơn vị phản ứng nhanh rời sân bay Joint Base Andrews để tới kho vũ khí D.C. Armory. Từ nơi đây, họ sẽ chuẩn bị tiến vào tòa nhà Quốc Hội nếu quyền Bộ Trưởng Quốc Phòng Miller ra lệnh cuối cùng. Cùng lúc, Tham Mưu Liên Quân lập hội thoại truyền hình viễn liên kéo dài tới 10 giờ đêm hôm đó, để các lãnh đạo quân sự biết trực tiếp các chuyển biến.

. Lúc 3:19 p.m., Pelosi và Schumer điện thoại về Pentagon xin cứu, thì được nói là Vệ Binh đã có lệnh tới.

. Nhưng trong 90 phút kế tiếp là tà tà, đưa lính ra các điểm chặn trong thủ đô, cung cấp thiết bị cho họ, giải thích về nhiệm vụ. Vệ Binh nhận lệnhc hỉ kiểm soát xe cộ qua lại. Lục quân tranh cãi vê chuyện cần thêm chỉ thị để giữ cho lính và công chúng đều an toàn.

. Lúc 3:37 p.m., Bộ quốc phòng đưa lực lượng an ninh tới canh gác nhà của các quan chức quốc phòng. Chưa lính nào vào khuôn viên tòa nhà Quốc Hội.

. Lúc 3:44 p.m., các lãnh đạo Quốc Hội kêu cứu nữa, thúc giục. Schumer thúc giục: "Hãy gọi Tổng Thống Trump tweet bảo mọi người rời đi." Lãnh tụ đa số Hạ Viện Steny Hoyer, Dân Chủ-Md., yêu cầu gọi quân lực tới ngay.

. Lúc 3:48 p.m., thấy Vệ Binh thủ đô chưa nối kết với cảnh sát, Bộ Trưởng Lục quân phóng từ Pentagon tới bản doanh cảnh sát thủ đô để giúp điều hợp.

. Lúc 4:17 p.m., Trump phóng tweet kêu gọi người ủng hộ Trump "hãy về nhà và đi bình an."

. Lúc 4:30 p.m., Tướng William Walker, Tư lệnh Vệ Binh Thủ Đô, cho gửi Vệ Binh vào khuôn viên Quốc Hội.

. Lúc 4:40 p.m. Pelosi và Schumer nói điện thoại lần nữa với Tướng Milley và các lãnh đạo quốc phòng, xin quyền Bộ Trưởng Quốc Phòng Miller cho bảo vệ chu vi Quốc Hội. Cú điện thoại kéo dài 30 phút, các lãnh đạo Quốc Hội "tố cáo rằng bộ máy an ninh quốc gai biết trước rằng người bạo loạn đã chuẩn bị thực hiện trận tấn công Quốc Hội."

. Thêm 1 giờ đồng hồ nữa, đơn vị đầu tiên gồm 155 Vệ Binh vào tòa nhà Quốc Hội. Lúc đó là 5:20 p.m. Các chiến binh xua đuổi người bạo loạn về. Cảnh sát bắt vài người.

. Lúc 8 p.m. khu vực Quốc Hội được tuyên bố an toàn. Chi tiết ở:

https://www.snopes.com/ap/2021/04/10/%e2%80%98clear-the-capitol%e2%80%99-pence-pleaded-timeline-of-riot-shows/

--- HỎI 2: Có phải Henry Kissinger bị tố cáo là tay sai Tàu Cộng, theo lời một viên chức Mỹ có 34 năm trong ngành ngoại giao?

ĐÁP 2: Đúng thế, người tố cáo là William Stanton. Một bài viết trên báo Taiwan News hôm 9/4/2021, nhan đề "Agents of influence acting on behalf of China" (Tay Sai của Trung Quốc) của tác giả William Stanton kể chi tiết như thế. William Stanton là nhà ngoại giao Hoa Kỳ, đã về hưu sau khi phục vụ 34 năm. Từ khi về hưu, Stanton là một giáo sư tại đại học National Tsinghua University và tại National Taiwan University ở Đài Loan. Hiện nay là Phó Viện Trưởng đại học National Yang Ming University ở Đài Loan.

Bài viết cho thấy Henry Kissinger đã giúp CSTQ nhiều tới mức sẵn sàng hy sinh Đài Loan, nơi Kissinger chưa từng tới thăm bao giờ. Trong khi đó, Kissinger thăm Bắc Kinh hơn 50 lần, một số ngươi ước tính là Kissinger thăm TQ hơn 100 lần. Kissinger nhiều lần công khai ca ngợi nhà nước CSTQ và than phiền rằng tình thân Mỹ-TQ không bao giờ thắm thiết như thời Kissinger giúp đẩy Đài Loan ra khỏi LHQ và đưa CSTQ vào Hội Đồng Bảo An LHQ. Trong khi đó, Kissinger chưa bao giờ nói về chính sách TQ đối với Ấn Độ, Hồng Kông, Tân Cương, Tây Tạng hay Biển Đông. Chính Kissinger từng nói về thảm sát Thiên An Môn rằng CSTQ đàn áp là chuyện có thể hiểu được. Stanton kể rằng khi còn làm một nhà ngoại giao Hoa Kỳ tại TQ, Stanton tham dự một buổi Ngoại Trưởng Henry Kissinger đọc diễn văn trước cử tọa người Hoa ở Bắc Kinh. Ngồi cạnh Stanton là một học giả TQ mà Stanton quen biết. Trongd iễn văn, Kissinger bày tỏ kính trọng và yêu thương TQ, "thú nhận rằng khi cụ thể đối với TQ, có một 'điểm nồng ấm' trong trái tim ông." Stanton nghe thế mới kinh ngạc, khi Kissinger kết thúc diễn văn, Stanton quay sang người bạn học giả TQ kế bên và hỏi: "Ổng [Kissinger] thiệt sự không biết gì về TQ, có phải không?" Người bạn học giả TQ đáp: "Chúng tôi biết thế, nhưng hắn hữu dụng cho chúng tôi." Đơn giản là, phần lớn sự nghiệp ngoại giao của Kissinger là vuốt ve Tàu Cộng, nghĩ như thế là chiến thắng. Nhưng TQ nhìn rằng, TQ chỉ lợi dụng y thôi. Chi tiết ở:

https://www.taiwannews.com.tw/en/news/4170721

.