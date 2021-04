Dự luật: Đài Loan vào lại LHQ. Tăng vọt giáo dân bầu cho Trump trong năm 2020, tăng vọt cử tri vô thần và bất khả tri bầu cho Biden. 2 dân biểu Cộng Hòa (Matt Gaetz, Tom Reed) bị Ủy Ban Đạo Đức Hạ Viện điều tra tội sex. Seattle: truy tố 1 người vì dọa, la mắng thù ghét nhắm vào người hàng xóm gốc Việt. Phở Xe Tăng trả lại tiểu bang $150,000 tiền cứu trợ đại dịch vì khai gian hồ sơ.

Tăng vọt giáo dân bầu cho Trump trong năm 2020, tăng vọt cử tri vô thần và bất khả tri bầu cho Biden.

QUẬN CAM (VB-10/4/2021) --- Các công tố Quận Cam đã cáo buộc Chris Vo tội giết người để tránh lộ ra chuyện biển thủ tiền bạc, và sau nhiều trì hoãn phiên điều trần đầu tiên trước tòa đã thực hiện hôm Thứ Năm 8/4/2021 nơi trước tòa, luật sư T. Edward Welbourn nói rằng Chris Vo vô tội và không có chuyện tài chánh là động cơ để tội ác xảy ra.

Phiên thụ lý hồ sơ dự kiến sẽ tổ chức vào ngày 20/4/2021 tại cơ sở tòa án Santa Ana Central Justice Center. Cái chết của Steven Shek Keung Chan, cựu viên chức đại học Cal State Fullerton, vì dao đâm tại sân đậu xe College Park vào tháng 8/2019 đã dẫn tới truy tìm hung thủ và rồi bắt Chris Chuyen Vo, một nhân viên đại học ở CSUF.

Brian Young, phụ trách kế toán hình sự ở phòng công tố, nói hơn 200,000 đôla chuyển vào tài khoản David Parker Educational Services là 1 trong 3 tài khoản cá nhân mà Vo điều hành trong ngân hàng J.P. Morgan Chase. Young nói tiền đó trải từ tháng 12/2017 tới tháng 8/2019, vừa trước khi Vo bị bắt. Bị truy tố tội sát nhân, Vo khai vô tội hồi tháng 10/2019. Một năm 2 tháng sau, công tố ghép thêm tội sát nhân để kiếm lợi và vì biển thủ tiền.

--- Tại sao Trump thua phiếu Biden? Nghiên cứu các dữ kiện cho thấy cử tri theo các tôn giáo Ky Tô đã tăng số người ủng hộ Trump trong năm 2020 so với 2016, nhưng phía người vô thần và không tôn giáo lại tăng vọt bầu phiếu cho Biden. Và cũng vì tăng vọt số cử tri lần đầu đi bầu để chống lại Trump.

Các dữ kiện về bầu phiếu tháng 11/2020 đã phổ biến trong tháng 3/2021, cho thấy trong hầu hết các tôn giáo hệ Ky Tô Trump kiếm thêm phiếu một chút so với năm 2016, theo nghiên cứu của Cooperative Election Study.

. 80% cử tri da trắng hệ Tin Lành Phúc Âm (white evangelicals) bầu cho Trump 2020, tăng từ 78% trong bầu cử 2016.

. Trump cũng tăng 2% phiếu bầu so với 2016 từ 4 nhóm cử tri: da màu hệ Tin Lành Phúc Âm, Công Giáo La Mã da trắng, Tin Lành Kháng Cách da đen, và Do Thái Giáo.

. Trump cũng tăng 15% phiếu bầu so với 2016 từ phiếu tín đồ Mormon.

. Trump cũng tăng 4% phiếu bầu so với 2016 từ phiếu Phật giáo và Ấn Độ Giáo.

. Phiếu bầu cho Trump từ cử tri vô thần (atheist) giảm từ 14% trong năm 2016 còn 11% năm 2020.

. Bầu cho Trump từ cử tri theo thuyết bất khả tri (agnostics) giảm từ 23% còn 18%.

. Bầu cho Trump từ cử tri "không gì cụ thể" (nhóm này 21% dân số Mỹ) giảm 3%, và tăng phiếu cho Biden 7%.

. Đặc biệt tăng lượng cử tri đi bầu gần 22 triệu người trong năm 2020 so với 2016, đa số thiên về Dân Chủ.

--- Sau khi Thống Đốc Cộng Hòa Brian Kemp ký luật siết quyền bầu cử tại Georgia, nhiều công ty lên tiếng phản đối, trong đó liên đoàn bóng chày Major League Baseball sẽ đưa giải thí toàn quốc sang tiểu bang Colorado, nhiều dân cử Cộng Hòa bắt đầu lo ngại sẽ không quyên tiền đủ để tranh cử 2022 khi bị các công ty trứng phạt.

Phó Thống Đốc Geoff Duncan (cũng là Cộng Hòa) bây giờ dịu giọng, nói rằng luật mới ký ở Georgia là lỗi của Rudy Giuliani. Duncan nói trên CNN rằng đó là hậu quả 10 tuần lễ tin vịt phun ra từ cựu Tổng Thống Trump, và "chính Rudy Giuliani tới xuất hiện ở nhiều phòng ủy ban và để ra nhiều giờ loan truyền tin giả và gây ngờ vực khắp nơi, quý bạn biết rồi, nhiều giờ điều trần."

Cách nói cho biết Duncan lo sợ Georgia sẽ trở thành chiến trường nghiêng ngửa năm 2022, và Duncan tìm cách giải thích rằng luật dìm phiếu bầu chỉ là do Trump và Giuliani loan truyền tin giả nhưng Duncan không nói rõ vì sao Thống Đốc Brian Kemp ký luật siết quyền bầu cử.

--- Báo Taiwan News ghi rằng một dự luật vừa do Thượng nghị sĩ Bob Menendez (Dân Chủ-NJ) đưa ra hôm Thứ Năm ở Thượng Viện Hoa Kỳ, cho biết Ủy Ban Đối Ngoại Thượng Viện Hoa Kỳ vào ngày 14/4/2021 sẽ bỏ phiếu về một dự luật nhan đề "Strategic Competition Act of 2021" (Luật Cạnh Tranh Chiến Lược 2021) nhằm đối phó tình hình Trung Quốc hung hăng và vi phạm nhân quyền. Trong dự luật này có 46 lần nhắc tới Đài Loan.

Dự luật trong mục số 7 (Item 7) sẽ củng cố quan hệ Mỹ-Đài Loan, trong đó chính phủ Mỹ sẽ đề cử Đài Loan vào lại Liên Hiệp Quốc, ủng hộ hiện diện Đài Loan trong Liên Hiệp Y Tế Thế Giới (World Health Assembly - WHA), Tổ Chức Hàng Không Dân Sự Quốc Tế (International Civil Aviation Organization - ICAO), và Tổ Chức Cảnh Sát Hình Sự Thế Giới (International Criminal Police Organization - INTERPOL), cùng với nhiều cơ quan LHQ khác. Chưa rõ dự luật sẽ thông qua được không.

--- Một ngôi chùa tại thành phố Durham, North Carolina, mới bị quậy phá tuần này. Các máy quay phim giám sát cho thấy 3 phụ nữ và một người đàn ông đã đột nhập vào chùa này. Nhà sư Bhante Yatiyana Wajirapala lái xe vào lối cổng chùa thì thấy tức khắc nhóm người kia không có thiện ý, đoán rằng họ là kẻ gian, nên ngừng xe và chụp hình nhóm kia và gọi 911.

Nhà sư kể rằng 2 trong nhóm phụ nữ bước tới sư, chào sư và hỏi sư để xinc ầu nguyện cho bà nội (ngoại) của họ đang nằm bệnh ở bệnh viện. Các phụ nữ này rời đi trước khi cảnh sát tới. Nhóm kia ra đi với khoảng 1,000 đôla lấy từ tiền "khẩn cấp" của chùa. Nhà sư nói: "Tiền này không chỉ là của tôi. Đôi khi nếu người của chúng tôi hữu sự, thì tôi có thể xài tiền đó. Đó là lý do vì sao tôi giữ tiền đó. Những người kia phải hiểu rằng lấy tiền của người khác thì không phải chuyện tốt." Bản tin ABC News không ghi rõ là nhà sư bị cướp hay thùng phước sương bị bọn gian cạy khóa.

--- Chuyện xảy ra tại Quận Cam. Một người đàn ông đã chửi mắng kỳ thị nhắm vào cô Sakura Kokumai, võ sĩ karate Thế Vận Hoa Kỳ tuần trước trong khi cô tập luyện tại công viên Grijalva Park ở thị trấn Orange, California. Kokumai cũng là người đoạt giải vô địch Karate Hoa Kỳ 7 lần. Hình ảnh kẻ kỳ thị này chửi mắng cô được quay phim lại và phóng lên mạng Instagram của cô.

Nữ võ sĩ Kokumai, 28 tuổi, nói với đài truyền hình KTLA-TV rằng ban đầu cô không hiểu vì sao người lạ kia chửi mắng nhắm vào cô, nhưng khi xe người kia lăng bánh thì cô nghe những chữ kỳ thị sắc tộc mới hiểu. Cô viết trên Instagram không người chung quanh nào can thiệp. Cô nói với KTLA rằng sau đó một phụ nữ tới gần, hỏi xem cô có OK hay không. Vấn đề là, hung thủ rời đi, mới có vài người tới hỏi thăm cô.

--- Báo Seattle Times ghi lời công tố nói rằng cảnh sát đã bắt và truy tố bà Jan Myers, cư ngụ tại Shoreline, một nơi ngoại ô Seattle, vì đã hăm dọa và chửi mắng bằng ngôn ngữ kỳ thị sắc tộc nhắm vào một người hàng xóm gốc Việt.

Trước giờ bà Myers đã có nhiều lời chửi mắng, nhưng ngày 5/4/2021 các lời miệt thị săc tộc tăng cường độ tới mức hăm dọa, gọi hàng cóm là đồ "mắt xếch" (“slant eye”) và hét lớn "Ê Hoa Hậu Việt Nam... Mày không sống lâu nữa đâu nhé" (“Hey Miss Vietnam … You’re not going to live very long”) theo lời cáo buộc.

Cảnh sát nói người hàng xóm đã quay video cuộc chạm trán đó. Myers được thả ra sau phiên tòa điều trần sơ khởi. Bà Myers sẽ ra tòa thụ lý hồ sơ vụ án ngày 22/4/2021. Đây là hồ sơ tội thù ghét thứ 11 mà công tố Quận King County đưa ra tòa năm nay, trong đó 4 vụ liên hệ nạn nhân là người gốc Á hay gốc Thái Bình Dương.

--- Báo Chicago Tribune hôm 9/4/2021 ghi rằng tiệm phở Tank Noodle (Phở Xe Tăng) tại Chicago phải trả lại tiểu bang $150,000 tiền cứu trợ đại dịch sau khi các quan chức nói chủ tiệm khai gian trong đơn xin và như thế là phạm luật. Tiệm này hồi tháng trước đã bị Bộ Lao Động điều tra, bây giờ phải trả lại tiền trợ cấp gián đoạn kinh doanh (Business Interruption Grant - viết tắt BIG) về cho Bộ Cơ Hội Kinh Thương Illinois.

Hồi tháng 3/2021, Bộ Lao Động nói rằng chủ tiệm Phở Xe Tăng đồng ý trả tiền nợ lương gần $700,000 cho nhân viên. Bây giờ lại bể thêm chuyện khai gian để xin tiền cứu trợ đại dịch và phải hoàn trả tiểu bang $150,000 tiền cứu trợ. Gia đình chủ tiệm phở này nổi tiếng về lập trường chính trị ủng hộ Trump nồng nhiệt, đã rủ cả nhà tới thủ đô ngày 6/1/2021 để ủng hộ Trump.

--- Ronnie Long bị vào tù oan ức tới 44 năm về cáo buộc tội hiếp dâm ở North Carolina. Nhưng tiểu bang chỉ bồi thường 15 năm tù trong thời lượng oan ức đó. Long nói lẽ ra phải bồi thường ông nhiều hơn. Năm 1975, Long, da đen, bị chụp mũ tội hiếp dâm 1 phụ nữ da trắng và bị kêu án tù chung thân. Luật sư nói Long bị oan vì 40 dấu tay và các chứng cớ khác không đưa vào hồ sơ xét xử.

Long ra tù sau 44 năm ngồi tủ oan. Khi Long ra tù tháng 8/2020, được chi phiếu $750,000 bồi thường vì luật tiểu bang cho người tủ oan $50,000 mỗi năm tù oan, tới tối đa là $750,000. Nghĩa là Long, bây giờ 65 tuổi, sẽ không được bồi thường 29 năm tù oan.

--- Ủy Ban Đạo Đức Hạ Viện cho biết sẽ điều tra Dân biểu Cộng Hòa Matt Gaetz trong khi Gaetz hiện nay đang bị liên bang điều tra hình sự về tình dục với trẻ em vị thành niên. Trong khi bạn của Gaetz là Joel Greenberg đã thương lượng giảm án vớic ông tố bằng cách kể hết những tội hình sự của Gaetz, Ủy Ban Đạo Đức Hạ Viện cho biết sẽ điều tra thêm về tội đưa xem, khoe khoang các hình khỏa thân của các bạn tình nữ cho các dân biểu đồng viện xem ngay tại tòa nhà Quốc Hội như các chiến tích lãng mạn.

--- Ủy ban Đạo Đức Hạ Viện cũng cho biết sẽ điều tra Dân biểu Cộng Hòa Tom Reed, người bị cáo buộc đã đưa tay sờ chạm phụ nữ không thích nghi, vuốt lưng phụ nữ và táy máy gỡ nút dây nịt ngực trong khi ngồi bên nhau trong một bữa tiệc tại Minneapolis năm 2017.

DB Tom Reed đã thú nhận hành vi sai trái vì say rượu, và đã xin lỗi, và nói sẽ không tái ứng cử khi mãn nhiệm kỳ. Tuy nhiên, nếu Ủy Ban Đạo Đức quyết định sa thải DB Reed sớm, bầu cử người thay ghế Reed có thể là sớm một năm, thay vì chờ mãn nhiệm.

--- Tổng Thống Joe Biden ký lệnh thiết lập Ủy Ban Tổng Thống Về Tòa Án Tối Cao (SCOTUS), theo lời Bạch Ốc hôm Thứ Sáu. Ủy ban sẽ gồm một nhóm lưỡng đảng các chuyên gia có mục đích phân tích về có nên cải cách Tòa Tối cao hay không. Ủy ban sẽ tìm hiểu ảnh hưởng, về vị trí Tòa Tối Cao trong hệ thống Hiến Pháp, thời lượng dài trong công việc tư pháp, và có nên tăng thêm số thẩm phán Tòa Tối Cao hay không. Hiện nay Tòa Tối Cao có 9 thẩm phán, trong đó 6 người khuynh hướng bảo thủ và 3 cấp tiến. Nếu mở rộng vượt quá 9 thẩm phán, tỷ lệ bảo thủ đa số 6/3 có thể sẽ thay đổi.

Lãnh tụ Thiểu số Thượng Viện Mitch McConnell đã chỉ trích sắc lệnh hành pháp của Joe Biden về việc thiết lập ủy ban nghiên cứu về cách cải tổ Tòa Tối Cao. McConnell nói rằng thay đổi cơ cấu hay hoạt động của Tòa Tối Cao sẽ là "tấn công trực tiếp" vào hệ thống tư pháp Hoa Kỳ.

--- Người Mỹ gốc Á là nhóm sắc tộc tăng nhanh nhất tại Hoa Kỳ từ năm 2000 tới 2019, và dân số gốc Á dự kiến tăng tới 35.8 triệu người vào năm 2060.

. Nghiên cứu của Pew cho thấy dân gốc Á trong thời gian 2000-2019 đã tăng 81%, tăng từ 10.5 triệu người tới kỷ lục 18.9 triệu người.

. Cũng thời gian 2000-2009, dân gốc Mỹ Latin tăng 70%, gốc Hawaii và Thái Bình Dương tăng 61%, dân da đen tăng 20%, dân da trắng gần như không đổi.

Dân gốc Á nhiều nhất là tại các tiểu bang sau vào năm 2019, theo thứ tự: California đông nhất với 5.9 triệu người gốc Á năm 2019, New York (1.7 million), Texas (1.5 million), New Jersey (870,000) and Illinois (732,000).

. Đa số dân Mỹ gốc Á (56%) sống tại 5 tiểu bang trên.

--- HỎI 1: Có phải Georgia đã gỡ bỏ các sản phẩm Coca-Cola ra khỏi các cao ốc của chính quyền tiểu bang?

ĐÁP 1: Không. Sau khi công ty Coca-Cola phản đối luật mới của Georgia về siết quyền bầu cử, nhiều dân cử tiểu bang kêu gọi tẩy chay sản phẩm Coca-Cola. Một số bài viết trên mạng nói rằng chính quyền tiểu bang đã gỡ bỏ các nước uống sản phẩm Coca-Cola ra khỏi các cao ốc của tiểu bang. Tổng quản trị Coca-Cola là James Quincey nói trên đài CNBC ngày 1/4/2021 rằng luật siết bầu cử của Georgia là "không chấp nhận" được và là "một bước lùi" về dân quyền. Vài ngày sau, một nhóm dân cử Cộng Hòa của Georgia kêu gọi tẩy chay Coca-Cola, tuy nhiên sản phẩm Coca-Cola thực tế không bị gỡ ra khỏi tất cả các tòa nhà do tiểu bang sở hữu. Ann Moore, phát ngôn nhân của Coca-Cola, nói với báo USA TODAY qua mail rằng "tin đồn không đúng" tí nào. "Có một văn phòng của các dân cử Georgiam nhóm này đòi gỡ bỏ sản phẩm của chúng tôi, lúc đó được truyền thông loan tin. Nước uống từ Coca-Cola là hiến tặng cho các trụ sở công quyền --- chúng tôi hiến tặng nước uống [miễn phí] cho dân cử để cung cấp cho cư dân khi dân tới thăm văn phòng dân cử." Báo Atlanta Journal-Constitution ghi rằng Coca-Cola, bản doanh ở Atlanta, cung cấp nước uống miễn phí và các sản phẩm khác cho các văn phòng Cộng Hòa và Dân Chủ tại Georgia trong nhiều thập niên.

. Kết luận: sai. Tin đồn rằng Georgia gỡ bỏ Coca-Cola ra khỏi tất cả các cao ốc do tiểu bang làm chủ là SAI. Một phát ngôn nhân Coca-Cola xác nhận rằng lời đồn là sai. Một nhóm 8 dân cử Georgia đã yêu cầu gỡ bỏ sẩn phẩm công ty này ra khỏi văn phòng của họ, mà các sản phẩm này trước giờ là do công ty cung cấp miễn phí. Chi tiết:

https://www.usatoday.com/story/news/factcheck/2021/04/09/fact-check-georgia-not-removing-coke-products-state-buildings/7129548002/

--- HỎI 2: Có bài viết trên mạng Instagram rằng có 56 triệu người không vũ khí đã bị bố ráp và giết chết trong thế kỷ 20 vì kiểm soát súng?

ĐÁP 2: Sai. Bởi vì không có liên hệ trực tiếp giữa việc 'kiểm soát súng như trong xã hội Mỹ' và với các trận thảm sát do các chế độ toàn trị độc tài gây ra. Thí dụ các trận thảm sát lớn trong lịch sử nhân loại thế kỷ 20 như Liên Xô, Cam Bốt và Đức Phát Xít không liên hệ gì tới chuyện kiểm soát súng, bởi vì trước thảm sát, trong khi thảm sát và sau khi thảm sát thì người dân các nước liên hệ cũng không hề có quyền mang súng. Trong nội chiến và chiến tranh các nước, hai phía đều mang súng, nhưng không hề liên hệ gì tới quyền mang súng như tại xã hội Mỹ. Các bên tham chiến không chỉ dùng súng, mà dùng cả xe tăng, đại bác, chiến đấu cơ, phi đạn... Và 56 triệu người chết, nếu con số này đúng, không phải vì người dân không có quyền mang súng, vì người dân nếu mang súng có thể sẽ bị bắn trước tiên. Chi tiết ở:

https://www.politifact.com/factchecks/2021/apr/09/instagram-posts/no-direct-link-between-gun-control-and-killings-au/

.