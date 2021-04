HĐ Giáo Dục Quận Cam sóng gió vì tin đồn sẽ ép học sinh chích ngừa, Sở Y Tế bác bỏ. Cố vấn của Trump ép CDC sửa số liệu chết dịch. DB Escobar đòi bỏ tù Stephen Miller, cựu cố vấn của Trump, tội vi phạm nhân quyền. Cộng Hòa đưa danh sách chấm điểm 15 người có thể ứng cử Tổng Thống Cộng Hòa 2024, Trump hàng thứ 14. Biết sẽ bị truy tố hình sự, Trump thuê luật sư nổi tiếng về hình sự để bảo vệ. DB Gae

Vô địch thiên hạ vẫn thua Cô Vy: Trận đấu ONE Championship dự kiến tuần sau sẽ phải hoãn vì võ sĩ Martin Nguyen phải cách ly theo lệnh chính phủ Singapore. (Hình hồ sơ, 2019)

.

HĐ Giáo Dục Quận Cam sóng gió vì tin đồn sẽ ép học sinh chích ngừa, Sở Y Tế bác bỏ. Cố vấn của Trump ép CDC sửa số liệu chết dịch. DB Escobar đòi bỏ tù Stephen Miller, cựu cố vấn của Trump, tội vi phạm nhân quyền. Cộng Hòa đưa danh sách chấm điểm 15 người có thể ứng cử Tổng Thống Cộng Hòa 2024, Trump hàng thứ 14. Biết sẽ bị truy tố hình sự, Trump thuê luật sư nổi tiếng về hình sự để bảo vệ. DB Gaetz chi 900$ vui sex với cô 18 tuổi. Bạn của DB Gaetz xin giảm tội, sẽ khai hết về Gaetz đi du hí với các cô. DB Kinzinger (Cộng Hòa) kêu gọi DB Gaetz từ chức. Người thứ 2 trong văn phòng DB Gaetz từ chức. Xóm nhà DB Gaetz dựng bảng: Gaetz muốn 'hẹn hò' với con của bạn. Biden ký sắc lệnh siết bạo lực súng. Thống kê: 11,000 người chết vì súng tại Hoa Kỳ từ đầu năm 2021 tới giờ. Hoàng Tế Philip, chồng Nữ Hoàng Elizabeth II, từ trần, thọ 99 tuổi. Calif. sẽ hồi phục kinh tế nhanh nhất Hoa Kỳ. Garden Grove và Fullerton, 2 nơi Quận Cam, vô danh sách 10 nơi thư giãn nhất Hoa Kỳ. Tòa Los Angeles xử vụ cựu DB Katie Hill kiện báo Daily Mail: báo có quyền đăng hình dân cử khỏa thân, vì dân cần biết. VN: sản xuất thuốc chủng ngừa Covid-19 từ 8/2021. HỎI 1: Có phải nhiều tiểu bang cho mang súng lộ ra công khai, không cần giấy phép? ĐÁP 1: Đúng vậy, hơn 30 tiểu bang cho mang súng lộ ra công khai, không cần giấy phép. HỎI 2: Dân biểu Tom Tiffany (Cộng Hòa, Wisconsin) nói sẽ vô lý nếu đòi giới trẻ chích ngừa vì giới trẻ không gặp nguy với COVID-19. Đúng không? ĐÁP 2: DB Tiffany nói thế, là sai.

.

QUẬN CAM (VB-9/4/2021) --- Bản tin trên báo BJPENN chuyên về võ tổng hợp hôm 8/4/2021 cho biết võ sĩ Úc Martin Nguyen, cựu vô địch thế giới giải ONE Championship, dự kiến sẽ đấu với võ sĩ Kim Jae Woong vào ngày 14/4/2021 tại Singapore nhưng chính phủ Singapore đã ra lệnh cách ly Martin Nguyen vì trong chuyến bay tới Singapore, một người ngồi ghế trước Nguyen xét nghiệm dương tính COVID-19.

.

Do vậy, trận đấu dự kiến phải hoãn. Martin Nguyen nói với báo South China Morning Post rằng Nguyen đã tập luyện kỹ, đã sẵn sàng lên đấu, nhưng vì cùng chuyến bay có người ngồi hàng ghế trước bay từ phi trường Qatar tới Singapore, khi hạ cánh ở Singapore mọi người đều phải xét nghiệm PCR và kết quả là người kia dương tính và những người ngồi gần người kia, trong đó có Martin Nguyen đều phải cách ly ở khách sạn thêm 9 ngày cho tròn 2 tuần lễ. Nguyen xét nghiệm âm tính.

.

--- Lộ ra các emails mới cho thấy quan chức của Trump tưng bừng với nhau sau khi họ áp lực để buộc CDC xào nấu số liệu để giảm tầm nguy hiểm của COVID-19. Báo Washington Post ghi rằng Paul Alexander, cựu cố vấn của Trump, gửi email tới Michael Caputo (lúc đó là Trưởng phòng Công luận Bộ Y Tế) trong đó Alexander khoe rằng đã buộc CDC giảm nhẹ rủi ro trong 2 bản báo cáo khác nhau mà ông tin là lộ ra hình ảnh u ám của COVID-19.

.

Alexander viết trong email gửi Caputo rằng CDC đồng ý sửa câu đầu tiên trong một bản báo cáo về la lan trong giới trẻ sau khi Alexander áp lực đòi sửa đổi. Alexander nói đó là "một chiến thắng nhỏ, nhưng vẫn là chiến thắng tuyệt vời."

.

Alexander cũng nói với Caputo về cách móc nối với Bác sĩ Scott Atlas (cố vấn của Trump) để sửa một bản báo cáo hàng tuần của CDC về số người chết dịch trong giới trẻ Hoa Kỳ: cần nâng số người tự tử trong đại dịch, bất kể số người tự tử tại Mỹ năm 2020 thực sự giảm 6%.

.

Caputo viết: "Chúng ta cần các ước tính kiểu như là: thêm 50,000 người chết vì ung thư, thêm 40,000 người chết vì trụy tim, thêm 25,000 người chết vì tự tử.

.

--- Bản tin VnExpress ghi rằng Việt Nam có thể tự sản xuất thuốc chủng ngừa Covid-19 trong tháng 8/2021. Bản tin ghi về cuộc họp báo của Bộ Quốc phòng ngày 9/4/2021, Cục trưởng Quân y cho biết "sau thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 ba tháng, đến tháng 8, Việt Nam có thể tự sản xuất vaccine để tiêm cho người dân." Bản tin cũng cho biết hiện Việt Nam có 4 đơn vị đang nghiên cứu vaccine theo các hướng khác nhau.

.

--- Hoàng Tế Philip, chồng của Nữ Hoàng Anh quốc Elizabeth II, đã từ trần ở lâu đài Windsor Castle hôm Thứ Sáu 9/4/2021, thọ 99 tuổi. Hoàng Tế Philip sinh ngày 10/6/1921, trong một gia đình hoàng tộc Hy Lạp. Ông kết hôn ngày 20/11/1947 với cô Elizabeth Alexandra Mary, và người phụ nữ này 5 năm sau trở thành Nữ Hoàng Elizabeth Đệ Nhị.

.

--- Học sinh Quận Cam (Nam California) sẽ bị cưỡng bách chích ngừa COVID-19? Không có chuyện cưỡng bách. Một tin đồn sai lạc nói rằng các quan chức đang bí mật lên kế hoạch biến các trường Quận Cam thành các trung tâm chích ngừa tập thể. Thế là buổi họp của Hội Đồng Giáo Dục Quận Cam (OCBE) tranh cãi sóng gió hôm Thứ Tư.

.

Tin đồn nhảm đó chuyền qua in nhắn và mạng Facebook, nói trẻ em sẽ buộc phải chích ngừa COVID-19 ở trường mà không cần ba mẹ đồng ý. Một nữ cư dân nói trong buổi họp OCBE rằng chích ngừa cũng tệ hại như lò thiêu người Holocaust, vì vaccine đó là thử nghiệm y khoa đã giết sạch các con chuột ferret trong nghiên cứu mới về loài vật này. Phụ nữ này tự nhận là một luật sư nhân quyền nói rằng nhân loại cũng trải qua thử nghiệm tương tự là năm 1943 do quân phát xít Đức thực hiện hóa chất trên các trẻ em bất kể an toàn cho nạn nhân.

.

Bác sĩ Clayton Chau, giám đốc Sở Y Tế Quận Cam, đã phải họp báo hôm Thứ Năm để bác bỏ các tin đồn, nói rằng "không ai có thể cưỡng bách" chích ngừa. Buổi họp Hội Đồng Giáo Dục Quận Cam sôi động ghi lại ở video này:

https://rumble.com/vfiijd-beginning-of-orange-county-board-of-education-meeting.html

.

--- Các kinh tế gia tiên đoán rằng tiểu bang California sẽ hồi phục kinh tế nhanh hơn Hoa Kỳ một cách tổng quát. Jerry Nickelsburg, Giáo sư kinh tế ở đại học UCLA và là giám đốc viện tiên đoán kinh tế UCLA Anderson Forecast, nói tất cả các sức mạnh ngành kỹ thuật, ngành giải trí, ngành tổ chức vận chuyển sẽ là sức đẩy kinh tế cho California trong thập niên tới, nhanh hơn Hoa Kỳ nói chung.

.

Nickelsburg cũng nói đang có nhiều đơn thiết lập cơ sở kinh doanh mới trong năm nay, sẽ thúc đẩy hồi phục, đặc biệt khuynh hước xây dựng trong các phần đất nội địa, kể các các vùng Imperial, các thung lũng San Joaquin và Central, vì vật giá rẻ, sức tăng kỹ nghệ vận chuyển và ngành nông nghiệp, cùng nhiều ngành khác.

.

Tại San Francisco, Rodney Fong, Chủ tịch Phòng Thương mại địa phương, nói thiệt hại vì đại dịch còn nhiều, khoảng 50% cơ sở kinh doanh nhỏ nơi đây đã đóng cửa và chưa rõ có sẽ mở ra kinh doanh tiếp nữa hay không.

.

--- Trump cần bị tống giam vì vi phạm nhân quyền? Chưa. Nhưng có dân cử suy nghĩ gần gần như thế. Dân Biểu Veronica Escobar (Dân Chủ-Texas) trong Ủy Ban Tư Pháp Hạ Viện, hôm Thứ Tư kêu gọi tống giam Stephen Miller, cựu cố vấn Bạch Ốc của Trump, vì bà gọi là Miller đã "vi phạm nhân quyền" tại biên giới phía nam.

.

DB Escobar nói như thế trên làns óng phát thanh “Deconstructed” của cơ quan truyền thông The Intercept rằng Miller nên bị tống giam vì các hành vi tàn bạo trong chính sách biên giới ] thời Trump và "tôi nghĩ những người chung quanh y để giúp các hành vi tàn bạo [với di dân] cần phải chịu trách nhiệm." Nhưng Escobar nhìn nhận rằng làm thế [tống giam Miller] không dễ.

.

--- Trump sẽ không vui. Ủy Ban Cộng Hòa Toàn Quốc (RNC) tuần qua gửi thư tới những người ủng hộ xin quyên tiền và bản khảo sát về các ứng viên Cộng Hòa có thể có để ứng cử Tổng Thống 2024, mang chữ ký Chủ Tịch RNC Ronna McDaniel.Lá thư không nhắc về Trump, nhưng liệt kê Trump trong danh sách 15 người có thể trở thành ứng cử viên Tổng Thống Cộng Hòa 2024.

.

McDaniel viết trong thư rằng RNC không thiên vị ai "nhưng khi bầu sơ bộ xong vào năm 2024, RNC là đảng duy nhất theo luật liên bang có thể trực tiếp tài trợ tiền cho ứng cử viên Tổng Thống." Trong thư cũng có vài câu chỉ trích Biden và Dân Chủ, nhưng kêu gọi người nhận thư [Cộng Hòa] hãy cho điểm 15 ứng viên kia theo 5 bậc thang trong 5 ô, từ 'ưa thích nhất' tới 'khó ưa nhất' ("strongly favorable" to "strongly unfavorable.").

.

Danh sách 15 người có thể là ứng viên Cộng Hòa, Trump hàng thứ 14, và con trai Trump thứ 15, theo vần abc:

. Tom Cotton (Arkansas Senator)

. Chris Christie (Former New Jersey Governor)

. Ted Cruz (Texas Senator)

. Ron DeSantis (Florida Governor)

. Nikki Haley (Former South Carolina Governor)

. Josh Hawley (Missouri Senator)

. Larry Hogan (Maryland Governor)

. Rand Paul (Kentucky Senator)

. Mike Pence (Former Vice President)

. Mike Pompeo (Former Secretary of State)

. Marco Rubio (Florida Senator)

. Rick Scott (Florida Senator)

. Tim Scott (South Carolina Senator)

. Donald J. Trump (Former President)

. Donald Trump Jr. (Businessman)

.

Trump sẽ nổi điên lên khi có ai gọi Trump là "cựu Tổng Thống" vì như thế là công nhận Biden thắng cử Tổng Thống, điều Trump chưa bao giờ công nhận. Bây giờ thì Cộng Hòa công nhận rồi.

.

--- Dân Biểu Matt Gaetz (Cộng Hòa-FL) bị kêu gọi từ chức từ một đồng viện Cộng Hòa. Dân Biểu Adam Kinzinger (Cộng Hòa-IL) đêm Thứ Năm phóng tweet nói rằng Gaetz cần phải từ chức, và nối tweet này với một bản tin trên báo Daily Beast nhan đề "Gaetz Paid Accused Sex Trafficer, Who Then Venmo'd Teen" (Gaetz chi tiền cho một người vận chuyển sex, rồi người này chi tiền cho cô vị thành niên qua mạng Venmo).

.

Báo này nói trong 2 giao dịch qua mạng Venmo vào lúc rất khuya trong tháng 5/2018, DB Gaetz gửi 900$ tới người bạn là Joel Greenberg (bây giờ đang bị cáo buộc là vận chuyển người vì lý do tình dục). Sáng hôm sau, trong vòng 8 phút đồng hồ, Greenberg cũng dùng mạng Venmo gửi tới 3 thiếu nữ tổng số tiền 900$.

.

Chữ ghi nhớ trong giao dịch đầu tiên của DB Gaetz tới Greenberg ghi là 'Test' (Thử nghiệm). Trong giao dịch gửi thứ nhì, DB Gaetz ghi chữ 'hit up ___' (Sẽ truy hoan với___). Báo Daily Beast không ghi rõ tên thân mật của cô kia vì cô chưa tới 18 tuổi rưỡi. Thế rồi Greenberg gửi qua mạng Venmo tiền cho 3 cô gái, và ghi chú 3 khoản tiền này là: 'Tuition' (Học phí), 'School' (Trường) và 'School' (Trường).

.

--- Thêm 1 người thứ nhì ra đi. Dân Biểu Matt Gaetz (Cộng Hòa) mất thêm 1 nhân viên: Devin Murphy, Giám đốc về soạn thảo dự luật, từ chức hồi cuối tuần qua. Vài ngày trước đó, Luke Ball, giám đốc truyền thông của DB Gaetz, cũng đã từ chức. DB Gaetz đang bị điều tra về dan díu tình dục với một cô vị thành niên, 17 tuổi, cũng như nghi vấn xuyên bang vận chuyển người vì lý do tình dục.

.

--- Một tấm bảng billboard khổng lồ dựng lên nơi địa hạt của DB Gaetz, mang dòng chữ rằng Gaetz "muốn 'hẹn hò' với con của bạn," theo tin trên báo Daily Mail. Tấm bảng này dựng lên chi trả bởi ủy ban Mad Dog PAC, một tổ chức tự cho nhiệm vụ "chống chủ nghĩa phát xít" và "Ngăn chận Trump."

.

Cho tới giờ, Gaetz, 38 tuổi, vẫn chưa bị truy tố và vẫn bác bỏ mọi nghi vấn, tự nói rằng ông vô tội cho dù ông không phải tu sĩ và vẫn không phải tội phạm hình sự. Tấm bảng dựng lên ở Crestview, một thị trấn phía đông bắc Florida, có in tấm chân dung đen trắng của DB Gaetz với dòng chữ "Matt Gaetz muốn 'hẹn hò' với con của bạn."

.

--- Hôm Thứ Năm, sau khi có tin rằng bạn thân của Gaetz trong nhiều chuyện vui chơi là Joel Greenberg (cựu ủy viên thuế Florida) đã đạt thương lượng giảm tội với công tố trong hồ sơ dẫn tới cuộc điều tra về vi phạm sex trẻ em đối với DB Matt Gaetz, công tố quận Palm Beach, Florida, là Dave Aronberg nói rằng Gaetz sẽ thê thảm, vì Gaetz tự biện hộ rằng Gaetz không chi trả tiền cho sex, và rằng Gaetz không hề dan díu với gái 17 tuổi, bây giờ chỉ cần ông bạn Greenberg kể ra hết về chuyến đi vui vẻ với các cô dịch vụ "hộ tống" thì kể như hết cứu.

.

Aronberg nói luật trừng phạt rất nặng đối với tội dan díu với trẻ vị thành niên, và cũng đủ kết tội nếu Gaetz trả tiền khách sạn cho cô kia, hay là nếu Gaetz cung cấp ma túy hay thuốc kích thích cho cô kia, ngay cả nếu Gaetz đứng ở phi trường với bảng tên cô kia và lái xe chở cô về khách sạn thì "tình bạn trong sáng với nữ hộ tống" cũng sẽ thê thảm nếu cô chỉ mới 17 tuổi.

.

--- Trump tiên đoán rằng Trump sẽ bị truy tố hình sự ở New York, do vậy Trump đã thuê một luật sư nổi tiếng về hình sự để bảo vệ. Trump Organization đã thuê LS Ronald Fischetti, 84 tuổi. Luật sư Alan Futerfas của Trump Organization nói rằng ông vui mừng vì có thêm luật sư Fischetti vì những kinh nghiệm và kiến thức phi thường của Fischetti sẽ giúp chống đỡ cuộc điều tra do Biện Lý Cyrus Vance Jr. của địa hạt Manhattan thực hiện dự kiến sẽ truy tố Trump về gian lận tài chánh và trốn thuế.

.

--- Tổng Thống Joe Biden nói hôm Thứ Năm rằng bạo lực súng là một đại dịch và là nỗi xấu hổ quốc tế của Hoa Kỳ. Biden nói trung bình mỗi ngày có 106 người Mỹ chết vì súng. Và khủng hoảng bạo lực súng làm Mỹ thiệt hại nhân sự và tiền. Biden ký nhiều sắc lệnh hành chánh hôm Thứ Năm để giảm bạo lực súng, siết tình trạng súng ma (súng không số) mà người mua có thể mua phụ tung về tự ráp ở nhà.

.

Biden trong bài diễn văn kêu gọi Quốc Hội ra luật cấm vũ khí tấn công và cấm các băng đạn kích thước lớn. Biden nói muốn Quốc Hội ra luật kiểm tra lý lịch hình sự của người tìm mua súng. Bộ Trưởng Tư Pháp Merrick Garland nói về một thống kê: 11,000 người chết vì súng tại Hoa Kỳ kể từ đầu năm 2021 tới giờ.

.

--- Nếu bạn là dân cử, tức là khuôn mặt công cộng, những tấm hình khỏa thân của bạn có thể bị báo chí đăng lên mà bạn không làm gì được. Cựu dân biểu liên bang Katie Hill đã thua trận pháp lý đối với báo Daily Mail vì báo này đăng hình bà khỏa thân và như thế là kết thúc sự nghiệp chính trị của bà. Thẩm phán Yolanda Orozco tại Los Angeles đã bác đơn bà Hill kiện báo Daily Mail vì cho rằng báo này có quyền in các hình khỏa thân đó, vì đó là 'quan tâm của công chúng' và vì các hình này nói lên 'cá tính và phẩm chất cho cương vị [dân cử] của bà Hill.'

.

Hill lý luận rằng các hình đăng lên đó là "gợi dục không đồnng thuận" và rằng báo này không có quyền làm mất phẩm giá các viên chức một cách gợi dục. Hill nói rằng sau khi bị lộ chuyện dan díu bất chính với một nữ nhân viên trong văn phòng, Hill bị chồng cũ là Kenneth Heslep phổ biến các hình khỏa thân của bà để trả thù. Dự kiến cựu dân biểu Hill sẽ đưa lên tòa cấp cao hơn.

.

--- Thư giản, thoải mái, không căng thẳng... nhất Nam California là cư dân thị trấn Garden Grove và nhì là Fullerton, 2 nơi vào được danh sách 10 nơi thư giãn nhất Hoa Kỳ. Công ty LawnStarter dựa vào thống kê CDC, Sở Thống Kê và các nguồn chính phủ, khảo sát xem thành phố nào thư giãn nhất trong 190 thành phố đông dân nhất Hoa Kỳ, dựa theo 7 lĩnh vực chính: sức khỏe tâm thần, sức khỏe cơ thể, tài chánh, môi trường làm việc, môi trường cơ thể (như bạo lực súng, tỷ lệ ly dị, tội thù ghét...), môi trường xã hội và giải trí.

.

Nhóm 10 thị trấn thư giãn nhất (Most Relaxed) là: 1. Sunnyvale, Calif. 2. Arlington, Va. 3. San Francisco. 4. Bellevue, Wash. 5. Seattle, Wash. 6. Naperville, Ill. 7. Garden Grove, Calif. 8. Fort Collins, Colo. 9. Fullerton, Calif. 10. Honolulu.

.

Nhóm 10 thị trấn ít thư giãn nhất (Least Relaxed) là, đếm ngược: 182. Augusta, Ga. 183. St. Louis. 184. Little Rock, Ark. 185. Cleveland. 186. Chattanooga, Tenn. 187. Clarksville, Tenn. 188. Shreveport, La. 189. Detroit. 190. Kansas City, Kan.

.

--- HỎI 1: Có phải nhiều tiểu bang cho mang súng lộ ra công khai, không cần giấy phép?

.

ĐÁP 1: Đúng vậy, hơn 30 tiểu bang cho mang súng lộ ra công khai, không cần giấy phép (more than 30 states allow for permitless open carry), trong khi gần 20 tiểu bang không đòi giấy phép đối với người mang súng giấu trong người (nearly 20 others that currently don’t require permits for the concealed carry of handguns).

. Tiểu bang Tennessee trở thành tiểu bang mới nhất cho hầu hết người trên 21 tuổi mang súng không cần kiểm tra lý lịch tư pháp và cũng không cần huấn luyện về dùng súng, theo luật mới do Thống Đốc Bill Lee ký hôm Thứ Năm. Bill Lee là Cộng Hòa, dự kiến sắp vận động tái ứng cử trong năm 2022. Luật mới cho mang súng lục, không phải súng trường, sẽ hiệu lực từ ngày 1/7/2021. Theo luật mới, người 21 tuổi trở lên và các quân nhân tuổi từ 18-20 được phép mang súng lục (không phải súng trường) lộ liễu công khai, hay mang súng giấu trong người sẽ không cần giấy phép. Trên toàn quốc Hoa Kỳ, có ít nhất 6 tiểu bang cũng đang xem xét các luận tương tự năm nay, với người ủng hộ muốn tham gia gần 20 tiểu bang khác hiện đang không cần giấy phép để mang súng giấu trong người. Trong khi đó, hơn 30 tiểu bang cho phép mang súng công khai lộ ra ngoài mà không cần giấy phép. Chi tiết ở đây:

https://apnews.com/article/covid-19-pandemic-legislation-coronavirus-pandemic-tennessee-gun-politics-133f593ffb8ca29005870aa049f35655

.

--- HỎI 2: Dân biểu Tom Tiffany (Cộng Hòa, Wisconsin) nói sẽ vô lý nếu đòi giới trẻ chích ngừa vì giới trẻ không gặp nguy với COVID-19. Đúng không?

.

ĐÁP 2: DB Tiffany nói thế, là sai, vì giới trẻ cũng chết như thường. DB Tom Tiffany (Cộng Hòa, Wisconsin) nói trong buổi họp phố ở Hudson hôm 29/3/2021 rằng sẽ vô lý nếu đòi giới trẻ chích ngừa vì giới trẻ không gặp nguy với COVID-19. Thực tế giới trẻ ít gặp hậu quả nghiêm trọng như giới cao niên khi dính COVID-19, nhưng tình hình nhập viện và chết dịch của giới trẻ cũng đã xảy ra. Thêm nữa, chích ngừa còn nhằm bảo vệ người khác trong nhà, trong khu phố, với những người giao tiếp, và để tạo ra miễn dịch bầy đàn khi số đông chích ngừa xong. Các khoa học gia nói cần chích ngừa ít nhất 70% dân số và có thể cần chích tới 90% dân số mới có miễn dịch bầy đàn, vì siêu vi khuẩn sẽ rất khó lây lan khi quá đông người đã chích ngừa. Tại Wisconsin, những người lứa tuổi 0-19 chiếm khoảng 16% lây dương tính COVD-19 và trong đó chỉ 2% nặng tới mức nhập viện và đã có 3 trường hợp chết ở tuổi từ 10 tới 19 tuổi, theo Bộ Y Tế Wisconsin.

. Gần đây, vao ngày 1/4/2021, một cậu thiếu niên 14 tuổi ở Milwaukee chết vì COVID-19., đó là cái chết trong tuổi nhi khoa tại Milwaukee đầu tiên chết vì dịch. Trong khi đó, có 35 bệnh nhân (kể cả trẻ em 16 tuổi) nhiễm dương tính biến chủng COVID-19 tại một trung tâm chăm sóc trẻ em ở quận Dane County.

. Kết luận: Giới trẻ cũng cần chích ngừa. Chi tiết ở:

https://www.politifact.com/factchecks/2021/apr/08/tom-tiffany/tiffany-misses-mark-claim-young-adults-are-not-sus/

.

.