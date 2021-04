Nhà thơ Amanda Gorman, 23 tuổi, nổi tiếng từ khi đọc thơ trong Lễ Đăng Quang của Tổng Thống Joe Biden, trở thành ngôi sao có hình bìa trên tạp chí Vogue ấn bản tháng 5/2021. Cô đã từ chối tổng cộng 17 triệu đôla đối với một số công ty muốn làm việc với cô.

.

Mỹ: sẽ bảo vệ nếu Phi bị TQ tấn công. Lý do FBI thắc mắc: DB Gaetz đi chơi Bahamas với "nữ hộ tống" năm 2018-19. Giáp biên Little Saigon: truyền đơn kỳ thị da màu ở Long Beach và Huntington Beach. Cảnh sát Santa Ana sẽ đăng lên web số liệu các tội kỳ thị thù ghét người gốc Á. New York: bà da trắng chửi mắng anh gốc Á, không ngờ anh là cảnh sát chìm. Bộ Trưởng Hành Chánh Alabama thú tội ngoại tình, sẽ không ứng cử 2022. Biden sẽ ký lệnh siết súng, đề cử tân Giám Đốc Sở Súng, Rượu, Thuốc Lá, Chất Nổ. Cách biệt kỷ lục: 49% thiên về Dân Chủ, 40% thiên về Cộng Hòa. 2/3 dân Mỹ ủng hộ Biden tăng thuế doanh nghiệp để xây hạ tầng và tạo việc làm. TNS Cộng Hòa Blackburn phản đối Biden xài tới 400 tỷ đô chăm sóc người già. Kẹt xe ở L.A., la hét gây sự, rút súng bắn chỉ thiên 5 phát, bị cảnh sát bắt. Hơn 3,600 nhân viên y tế Mỹ chết trong năm đầu đại dịch. Nỗi lo: lứa tuổi 30s và 40s nhập viện vì nhiễm nặng biến chủng Covid-19. Chính phủ VN nên học theo Đài Loan: vì xe lửa trật đường rầy, Thủ tướng và nội các cúi rạp mình xin lỗi các nạn nhân vì xe lửa chưa an toàn. HỎI 1: Bầu cử Colorado và Georgia có khác nhau không? ĐÁP 1: Khác. Georgia siết quyền bầu phiếu, Colorado mở rộng bầu phiếu dễ dàng hơn. HỎI 2: Ngày 16/4/2021 Biden đón Thủ Tướng Nhật, sẽ bàn chuyện phụ nữ Đại Hàn bị lính Nhật ép làm nô lệ thời Thế Chiến 2? ĐÁP 2: Không rõ, đó chỉ là yêu cầu của sinh viên gốc Á từ 15 đại học luật Hoa Kỳ.

.

QUẬN CAM (VB-8/4/2021) --- Hơn 3,600 nhân viên y tế Hoa Kỳ đã chết trong năm đầu tiên đại dịch, theo “Lost on the Frontline” (Hy sinh ở mặt trận), cuộc điều tra dài 12 tháng của báo The Guardian và trang tin y tế KHN theo dõi các tử vong như thế.

.

Cuộc điều tra cho thấy một số khám phá trong hệ thống y tế Mỹ: 2/3 nhân viên y tế chết vì dịch đó là người da màu, cho thấy tình hình các nhân viên lương thấp phải chăm sóc bệnh nhân hàng ngày tại các bệnh viện hay nhà dưỡng lão, dễ tử vong hơn là các bác sĩ.

.

--- Các bệnh viện báo cáo ngày càng có thêm giới trẻ trong tuổi 30s và 40s nhập viện vì nhiễm nặng dương tính Covid-19. Thống kê CDC cho thấy tình hình xảy ra là vì biến chủng siêu vi đang tác hại lây lan ở 52 khu vực y tế Hoa Kỳ. Mặc dù không còn nhiều như thời gian trước, hôm Thứ Tư 7/4/2021 có hơn 61,000 trường hợp dương tính ở Mỹ, theo thống kê của Johns Hopkins University. Bác sĩ Anthony Fauci nói với Anderson Cooper của CNN rằng quan ngại bây giờ là các biến chủng đang nhiễm cho giới trung niên.

.

--- Các truyền đơn kỳ thị sắc tộc, đề cao da trắng thượng tôn được tìm thấy hôm Thứ Tư ở mặt tiền các tiệm và cơ sở trong khu phố Bixby Knolls ở Long Beach, một thành phố giáp biên Westminster, thủ đô tỵ nạn Việt tại Hoa Kỳ. Trên các truyền đơn mang khẩu hiệu da trắng thượng đẳng gọi là “The 14 Words” (14 chữ) phổ biến ở đường Atlantic Avenue, theo báo Long Beach Post. Cảnh sát Long Beach đã tịch thu các truyền đơn, nhưng không nói là bao nhiêu. Trường hợp tương tự cũng thấy truyền đơn KKK (lực lượng da trắng thượng đẳng) vào sáng ngày Lễ Phục Sinh tại thành phố Huntington Beach, cũng nằm giáp biên Little Saigon.

.

--- Báo Voice of OC ghi rằng Ty Cảnh Sát Santa Ana Police Department sẽ đăng các bản tin hàng tháng về tội thù ghét trên trang web của ty, sau khi Hội đồng Thành phố bỏ phiếu đồng thuận đêm Thứ Ba để phổ biến các dữ kiện cho dân biết. Nghị viên Thai Viet Phan, người phụ nữ gốc Việt đầu tiên được bầu vào hội đồng, nói tội thù ghét nhắm vào dân gốc Á tăng 150% khắp Hoa Kỳ nhưng bà không biết có bao nhiêu tội như thế xảy ra tại Santa Ana. Hội đồng bỏ phiếu đồng thuận lên án hành vi kỳ thị thù ghét dân gốc Á. Các thành phố Quận Cam khác cũng có các bản văn tương tự lên án như thế, trong đó có Westminster, Huntington Beach và Cypress.

.

--- Nhà thơ Amanda Gorman, 23 tuổi, nổi tiếng từ khi đọc thơ trong Lễ Đăng Quang của Tổng Thống Joe Biden, trở thành ngôi sao có hình bìa trên tạp chí Vogue ấn bản tháng 5/2021. Vogue là tạp chí nổi tiếng về thời trang Hoa Kỳ. Gorman cũng là nhà thơ trẻ nhất trong lịch sử Mỹ đọc thơ trong Lễ Đăng Quang Tổng Thống.

.

Gorman nổi tiếng sau khi đọc bài thơ của cô nhan đề "The Hill We Climb" (Ngọn Đồi Chúng Ta Lên) hồi tháng 1/2021 khi đăng quang TT Biden. Cô tâm sự trong ấn bản mới của Vogue, kể về bà Hillary Clinton, người thất cử Tổng Thống 2016 mà cô gọi là "bà nội như thế." Cô gọi cựu TT Obama là "cũng như ông bố" và cựu đệ nhất phu nhân Michelle Obama là "bà dì tuyệt vời."

.

Cô Gorman kể rằng trong các tháng gần đây cô từ chối tổng cộng 17 triệu đôla đối với một số công ty muốn làm việc với cô. Cô nói khi người ta đề nghị đưa mình nhiều triệu đôla, hẳn là phải suy nghĩ, phải đọc kỹ các hợp đồng. Cô nói cô hy vọng tương lai ứng cử Tổng Thống hoa Kỳ.

.

--- Chuyện xảy ra tại Phố Tàu New York vào chiều Thứ Ba 6/4/2021, một phụ nữ xông vào tiệm móng Good Choice for Nails Salon gần Chinatown, la hét, chửi mắng "Tụi bay mang siêu vi COVID-19 vào Mỹ đấy." Cảnh sát nói phụ nữ hung hăng kỳ thị này là Sharon Williams, 50 tuổi, cư dân New York. Tiếp theo, bà Sharon Williams ra tiệm, đứng ra hè phố bên ngoài tiệm, chửi mắng tương tự nhắm vào một người đàn ông gốc Á nơi hè phố, mắng anh này là thằng "Ba Tàu... mẹ f." ('a Chinese mother f-----' ).

.

Tuy nhiên, người đàn ông gốc Á này lại là cảnh sát chìm của New York. Thế là cảnh sát chìm này gọi cảnh sát đồng phục tới, bắt chị Williams, sẽ truy tố chị này về tội thù ghét, gây rối và quấy nhiễu.

.

--- Chính phủ VN nên học theo Đài Loan. Vì xe lửa trật đường rầy ở Đài Loan, thế là Thủ tướng Tô Trinh Xương (Su Tseng-chang) cúi rạp mình xin lỗi các nạn nhân vụ tai nạn lật tàu, tuyên bố sẽ kiểm điểm và sẽ theo dõi sát sao công việc cải cách Đường sắt Đài Loan, theo bản tin RTI. Nguyên ủy tai nạn ở Hoa Liên là tuyến xe lửa Taroko số 408 ngày 2/4, đã va vào một chiếc xe công trình trượt từ trên dốc xuống, trong vụ tai nạn này đã khiến 50 người tử vong, hơn 200 người bị thương.

.

Trước khi họp Quốc Hội Đài Loan ngày 8/4/2021, Thủ tướng Tô Trinh Xương đã dẫn theo toàn thể nội các cùng mặc niệm một phút. Thủ tướng thay mặt chính phủ cúi mình xin lỗi với toàn bộ nạn nhân, gia quyến và những hành khách bị thương. Ngày 8/4/2021 cũng là cái thất đầu tiên (7 ngày sau tai nạn xảy ra) vụ lật xe lửa Taroko.

.

Thủ Tướng Tô Trinh Xương nói, đường sắt Đài Loan gặp một tai nạn thảm khốc như vậy, đơn vị vận chuyển không thể chối bỏ trách nhiệm, chính phủ lại càng không thể; Thủ tướng thay mặt chính phủ cúi mình xin lỗi với toàn bộ nạn nhân, gia quyến và những hành khách bị thương. Thủ tướng bày tỏ, cải cách cấp thiết nhất đối với đường sắt Đài Loan chính là phải đảm bảo an toàn.

.

--- Mỹ tái khẳng định lập trường là sẽ bảo vệ Philippines nếu nước này bị Trung Quốc tấn công. Bản tin NHK ghi rằng khi họp báo hôm thứ Tư, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price cho biết Mỹ đang xem xét quan điểm rằng dân quân biển của Trung Quốc đang ở trên các tàu còn neo tại Biển Philippines. Ông cũng nói một cuộc tấn công vũ trang chống lại các lực lượng vũ trang của Philippines ở Thái Bình Dương, bao gồm cả trên Biển Nam Trung Hoa (Biển Đông của VN), sẽ kích hoạt các nghĩa vụ của Mỹ theo Hiệp ước Phòng thủ Hỗ tương Mỹ - Philippines.

.

Đầu tháng 3/2021, khoảng 220 tàu cá TQ tới neo đậu gần một rạn san hô cách đảo Palawan trên Biển Đông khoảng 300 km về phía Tây. Một số tàu hiện vẫn còn ở đây. Manila đã kháng nghị Bắc Kinh và cho biết vùng biển này nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines.

.

Chính quyền của Tổng thống Joe Biden cho biết sẽ đẩy mạnh tham gia vào các vấn đề Biển Nam Trung Hoa (Biển Đông) khi tăng cường hợp tác với các đồng minh, trong đó có Nhật Bản và Philippines.

.

--- Bản tin CBS News hôm Thứ Tư loan tin rằng Dân Biểu Matt Gaetz (Cộng Hòa-FL) có một chuyến đi tới Bahamas cuối năm 2018 hay đầu năm 2019 và từ đây là khởi đầu cuộc điều tra của FBI.

.

DB Gaetz đi chung với nhà kinh doanh cần sa và là bác sĩ giải phẫu tên là Jason Pirozzolo, người được kể là chi trả tiền du lịch, khách sạn và tiền cho dịch vụ "các nữ hộ tống" (female escorts). Bộ Tư Pháp muốn xem việc nữ hộ tống có phạm luật vận chuyển xuyên bang vì tình dục hay không, hay là có những liên hệ đường dây quốc tế gài bẫy tình dục với DB Gaetz, hay chỉ là "hộ tống đi theo để làm bạn du lịch trong sáng" với DB Gaetz.

.

Cựu công tố Arlo Devlin-Brown nói với CBS rằng đi xuyên bang mờ ám dễ bị truy tố, cho dù là Gaetz trực tiếp trả tiền hay là biết có ai trả tiền. Câu hỏi cho điều tra viên cũng là DB Gaetz chấp nhận dịch vụ "nữ hộ tống" có trao đổi gì hay không. BS Pirozzolo nói trên báo Ganjapreneur.com hồi tháng 7/2018 rằng DB Gaetz đang đưa ra dự luật liên bang cho nghiên cứu về lợi ích của cần sa.

.

Lập tức phát ngôn nhân của DB Gaetz nói rằng DB Gaetz chưa bao giờ trả tiền mua sex và cũng không hề giao du với gái vị thành niên, đó chỉ là những bản tin vô nghĩa không căn cớ. Tuy nhiên, DB Gaetz đã xin cựu Tổng Thống Trump ân xá toàn diện khi Trump sắp rời Bạch Ốc, nhưng Bạch Ốc từ chối vì không muốn dính vào chuyện "ân xá chận đầu trước" (preemptive pardons).

.

--- Hôm Thứ Tư, báo AL.com loan tin rằng John Merrill (Bộ Trưởng Hành Chánh Alabama) từ lâu được nghĩ là ứng cử viên chính yếu vào Thượng Viện liên bang năm 2022, thú nhận có một quan hệ không thích nghi với một phụ nữ 44 tuổi tên là Cesaire McPherson, và bây giờ ông không ứng cử vị trí cũng như vào bất kỳ chức vụ nào khác nữa.

.

Lời tự thú đưa ra vài giờ sau khi ông chối là không dan díu gì và tố cáo cô McPherson đã "bám sát" ông. Thế rồi cô McPherson trao cho báo Al.com một băng ghi âm cuộc nói chuyện hồi tháng 10/2020 giữa cô và Merrill trong đó 2 người nói về những kỷ niệm "dan díu" họ đã thực hiện trong hàng chục chuyến gặp gỡ lãng mạn từ giữa tháng 11/2017 và 11/2020.

.

Trong băng ghi âm, Merrill muốn kết thúc mối tình, nói với cô McPherson rằng ông đã gặp cô lần cuối và đang cầu nguyện Thượng Đế giúp xa lánh cô. Merrill rút lui sẽ mở đường cho Dân Biểu Mo Brooks, người đã tìm cách ngăn cản kết quả bầu cử Tổng Thống 2020 và là một trong những người đọc diễn văn ngày 6/1/2021 tại thủ đô trước khi cuộc biểu tình này trở thành bạo loạn tấn công tòa nhà Quốc Hội.

.

--- Tổng Thống Biden dự kiến hôm Thứ Năm 8/4/2021 sẽ ký một loạt sắc lệnh hành chánh về súng. Trong buổi công bố ở Bạch Ốc sẽ có tham dự của Bộ Trưởng Tư Pháp Merrick Garland, một số dân cử Quốc Hội, người thoát chết vì bạo lực súng và thành viên các nhóm vận động hạn chế súng.

.

Dự kiến Biden sẽ buộc những người mua các loại "súng ma" (không số) về ráp tại nhà phải kiểm tra lý lịch tư pháp. Biden cũng sẽ siết chặt các loại súng kiểu tấn công, và cấm người từng phạm tội bạo lực trong gia đình không được mua súng. Bidenc ũng sẽ đề cử cựu viên chức liên bang David Chipman vào chức Giám Đốc Sở Kiểm Soát Súng, Rượu, Thuốc Lá, Chất Nổ (ATF). Chipman là viên chức ATF trong 25 năm.

.

--- Nghiên cứu của Gallup phổ biến hôm Thứ Tư cho thấy bây giờ cử tri Dân Chủ đông hơn Cộng Hòa ở cách biệt chưa từng thấy so với một thập niên trước. Thăm dò này thực hiện từ tháng 1 tới tháng 3/2021 qua điện thoại.

.

. 49% người trên 18 tuổi nói rằng họ là Dân Chủ, hay nói họ độc lập nhưng nghiêng về Dân Chủ trong quý đầu của năm 2021.

. 40% người thành niên nói họ là Cộng Hòa hay độc lập nhưng nghiêng về Cộng Hòa.

. Như thế Dân Chủ đông hơn Cộng Hòa 9%, con số cao kỷ lục kể từ quý 4 của năm 2012.

. 11% còn lại là độc lập, không nghiêng về đảng nào.

. Số người tự nhận độc lập có mức tăng 6%, từ 38% trong quý 4 của 2020 tới 44% trong quý đầu của 2021. Mức tăng người độc lập phù hợp với số người rời bỏ Đảng Cộng Hòa.

.

--- Cuộc thăm dò Morning Consult phổ biến hôm Thứ Tư cho thấy gần 2/3 cử tri Mỹ ủng hộ Biden về tăng thuế doanh nghiệp để tài trợ cho American Jobs Plan, kế hoạch xây hạ tầng và tạo việc làm trị giá 2.25 ngàn tỷ đôla. Nhóm ủng hộ tăng thuế để xây hạ tầng có 85% cử tri Dân Chủ, 59% cử tri Cộng Hòa. Chỉ 21% cử tri chống quyết định tăng thuế doanh nghiệp.

.

Kế hoạch của Biden là tăng thuế doanh nghiệp hiện nay từ 21% lên 28%, sẽ tăng mức thu chính phủ thêm $891.6 tỷ đô từ 2022 tới 2031, và thêm $1.49 ngàn tỷ đô từ 2022 và 2036. Bên cạnh việc xây hạ tầng, tăng thuế doanh nghiệp cũng sẽ giảm nợ Hoa Kỳ 6.4% vào nằm 2050.

.

--- Thượng nghị sĩ Marsha Blackburn (Cộng Hòa-TN) hôm Thứ Tư đã chỉ trích kế hoạch xây hạ tầng của Tổng Thống Biden, và gọi một điều khoản không thể chấp nhận được là Biden muốn xài tới "400 tỷ đôla để chăm sóc người già." Nhiều người trên mạng xã hội nhắc dân cử Cộng Hòa này bắn lạc đạn rồi, vì khoản chi đó thì ai cũng thích cả.

.

--- Bạn lái xe tại quận Los Angeles nhớ cẩn trọng: có những người có súng và ưa bắn sảng trên xa lộ. Bản tin TMZ ghi rằng theo một băng hình ghi lại hôm Thứ Ba 6/4/2021, một phụ nữ bị kẹt xe, đã la hét nhắm vào một ai đó trên đường, rồi bà rút súng chỉa ra cửa sổ, và rồi như ngừng một chút để nạp đạn, thế rồi bắn lên trời xuyên qua cửa mui lộ thiên.

.

Bà nói, "Có ai muốn chết không? Có ai không?" Theo TMZ, không ai bị thương. Cảnh sát đã bắt phụ nữ này về tội nổ súng, bắn ít nhất 5 phát súng.

.

--- HỎI 1: Cộng Hòa chỉ trích liên đoàn bóng chày Major League Baseball chuyển nơi thi đấu giải bóng chày All-Star Game từ Georgia về Colorado vì chống luật siết bầu cử Georgia. Bầu cử Colorado và Georgia có khác nhau không?

.

ĐÁP 1: Khác. Khác nhiều lắm. Trong khi Georgia siết quyền bầu phiếu, Colorado mở rộng bầu phiếu dễ dàng hơn.

. Colorado gửi tận nhà tất cả cử tri ghi danh phiếu bầu qua thư, và trở thành một trong vài tiểu bang giúp dân bầu dễ dàng nhất. Trong bầu cử 2020, tới 94% phiếu bầu ở Colorado là bầu qua thư. Trong bầu cử 2016, con số bầuq ua thư đó là 93% phiếu bầu.

. Georgia cho bầu qua thư, nhưng phải làm đơn xin với lý do cụ thể vì sao không đi bầu trực tiếp ở phòng phiếu được, cấm Bộ Trưởng Hành Chánh gửi phiếu bầu qua thư tới tất cả cử tri.

. Colorado cho các thùng nhận phiếu bầu cho tới đêm Ngày Bầu Cử.

. Georgia chỉ cho các thùng nhận phiếu bầu sớm, nhưng đóng vào ngày Thứ Sáu trước Ngày Bầu Cử (truyền thống là Thứ Ba, tuần đầu của tháng 11).

. Colorado cho ghi danh cử tri trong Ngày Bầu Cử và bầu phiếu liền.

. Georgia hạn chót ghi danh là ngày Thứ Hai thứ 5 (the fifth Monday) trước Ngày Bầu Cử.

. Colorado cho đặt nhiều thùng nhận phiếu bầu nơi công cộng. Các quận đông cử tri, buộc phải đặt tối thiểu 1 thùng nhận phiếu mỗi 12,500 cử tri.

. Georgia mỗi quận có ít nhất 1 thùng nhận phiếu, nhưng không thể đặt nhiều hơn 1 thùng nhận phiếu bầu nơi trạm bầu sớm, hay là mỗi 100,000 cử tri, bất cứ con số nào nhỏ hơn. (Nghĩa là, nếu quận có 100,000 cử tri, thì chỉ cho 1 thùng nhận phiếu.)

. Colorado: thùng nhận phiếu đặt ngoài trời, nhận phiếu 24 giờ/ngày.

. Georgia: thùng nhận phiếu đặt trong phòng bầu cử, trong giờ làm viêc, nhiều nhất là từ 7 a.m. tới 7 p.m.

. Colorado: bầu trực tiếp cho cử tri có thẻ căn cước có hình hay không hình (như hóa đơn tiền điện, báo cáo ngân hàng, giấy khai sanh...).

. Georgia: bầu trực tiếp phải có thẻ căn cước có hình.

. và một số dị biệt khác. Kết luận: bầu phiếu ở Colorado dễ hơn ở Georgia.

Chi tiết ở:

https://www.cnn.com/2021/04/07/politics/fact-check-georgia-colorado-election-law-kemp-scott-cotton/index.html

.

--- HỎI 2: Buổi họp ngày 16/4/2021 tại Bạch Ốc giữa Tổng Thống Mỹ Joe Biden và Thủ Tướng Nhật Yoshihide Suga cũng sẽ bàn chuyện phụ nữ Đại Hàn bị lính Nhật ép làm nô lệ thời Thế Chiến 2?

.

ĐÁP 2: Không rõ, đó chỉ là yêu cầu của sinh viên gốc Á từ 15 đại học luật Hoa Kỳ. Trong một lá thư với đại diện sinh viên gốc Á từ 15 trường luật Hoa Kỳ, trong đó có Harvard yêu cầu Biden nêu vấn đề "phụ nữ bị cưỡng bức mua vui" trong thảo luận với Suga. Hội sinh viên luật Harvard Asian Pacific American Law Students Association nói hôm Thứ Ba rằng họ đã gửi thư, cùng ký tên với các hội sinh viên luật gốc Á từ 14 đại học luật khoa Hoa Kỳ, trong đó có Columbia, Stanford và Yale, thúc giục Biden nêu vấn đề trách nhiệm Nhật Bản trong vấn đề từ thời Thế Chiến 2 với nạn sử dụng phụ nữ làm nô lệ, buộc Suga phải xin lỗi rõ ràng các phụ nữ nạn nhân của lính Nhật thời đó. Hiện nay chủ đề thảo luận giữa Biden và Suga được cho biết trước là sẽ hợp tác Mỹ-Nhật về đối phó Trung Quốc và Bắc Hàn. Chi tiết ở:

http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20210407000647

.

.