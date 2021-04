Đức Giáo Hoàng Francis, trong Thánh Lễ Phục Sinh thu hẹp vì ngừa dịch, hôm Thứ Bảy đã lên án những cuộc chiến tranh trong khi nhân loại đang chống đại dịch.

Thứ Bảy 3/4/2021, kỷ lục 4.1 triệu dân chích ngừa. Riverside: cụ bà gốc Á đi dạo, bị đâm chết. North Carolina: đập phá tiệm tạp hóa gốc Á, bị bắt. Nam California: nhiều chùa bị trộm. Trầm cảm có liên hệ tới ho kinh niên. Trump bí mật rút trộm tiền hàng chục ngàn người ủng hộ; năm 2020, Trump phải trả lại người ủng hộ 122.7 triệu đô. Các mục sư báo động về tín đồ ghét chích ngừa. 46 triệu dân (18% dân số) không tiền trả y phí. HỎI 1: Có phải mạng chiếu phim Netflix đã gỡ bỏ các phim nội dung về Thiên Chúa Giáo? ĐÁP 1: Không gỡ bỏ gì đâu. HỎI 2: Có phải phát ngôn viên Bạch Ốc yêu cầu không ai được quay phim hay chụp hình trong khi TT Biden bước lên bậc thang phi cơ? ĐÁP 2: Không hề cấm.

QUẬN CAM (VB-4/4/2021) --- Người gốc Á vùng Nam California cẩn trọng. Bà Ke Chieh Meng, 64 tuổi, cư dân Riverside, trong khi dẫn 2 con chó đi dạo trong khu xóm La Sierra đột nhiên bị một người xông tới rút dao đâm chết. Cảnh sát Riverside tới lúc 7:30 a.m. sáng Thứ Bảy 3/4/2021, thấy nạn nhân đã nằm chảy máu trên đường Golden Avenue vì nhiều vết thương dao đâm vào bụng.

Bà Ke Chieh Meng được chở vào bệnh viện và từ trần nơi đây. Cảnh sát truy tìm và bắt được hung thủ là Darlene Stephanie Montoya, 23 tuổi, một phụ nữ được mô tả là lang thang bụi đời ở Monterey Park.

--- Một người đàn ông cầm gậy sắt xông vào một tiệm tạp hóa Plaza Sundries do 2 vợ chồng người gốc Nam Hàn làm chủ ở Charlotte, N.C. đập phá dữ dội trong khi la hét chửi mắng người gốc Á. Nhiều khách hàng bỏ chạy ra ngoài vì kinh hoảng.

Ty Cảnh Sát Charlotte-Mecklenburg Police cho biết đã bắt hung thủ là Xavier Rashee Woody-Silas, 24 tuổi, vì liên hệ vụ tấn công đập phá tiệm ạtp hóa này. Woody-Silas bị truy tố tội gây rối trật tự, đập phá tài sản người khác, chống nhân viên công lực và cướp với vũ khí nguy hiểm. Băng hình giám sát xem ở đây:

https://youtu.be/9iY9gTPnw8c

--- Đức Giáo Hoàng Francis, trong Thánh Lễ Phục Sinh thu hẹp vì ngừa dịch, hôm Thứ Bảy đã lên án những cuộc chiến tranh trong khi nhân loại đang chống đại dịch. Ngài thực hiện nghi lễ trong thánh điện St. Peter's Basilica trong thủ tục các viên chức tham dự mang khẩu trang. Nước Ý hiện đang phong tỏa chống dịch.

Ngài cụ thể nói tới 2 cuộc chiến ở Myanmar và Tigray, kêu gọi cầu nguyện cho hòa bình thế giới, cho quyền tự do thờ phượng toàn cầu. Buổi lễ đêm Thứ Bảy sớm 2 giờ đồng hồ so với truyền thống, vì cần kết thúc lễ trước 10 giờ đêm là giờ giới nghiêm của Rome.

Ngài ghi nhận nỗ lực chống đại dịch, ca ngợi các nhân viên y tế và nỗ lực bào chế và chích ngừa. Ngài kêu gọi phổ biến chích ngừa cho toàn cầu, giúp người dân những nước nghèo có thể có thuốc để chich ngừa.

--- Bản tin KNBC ghi rằng nhiều ngôi chùa vùng Nam California cho biết trong tuần qua bị trộm các thùng công đức, ước tính nhiều ngàn đôla bên trong. Cảnh sát cho biết các vụ trộm là có dàn dựng kỹ.

Ngôi chùa Lankarama Buddhist Temple tại thị trấn La Puente, quận Los Angeles County, đã báo cáo cảnh sát về một vụ trộm. Nhà sư Bhante Sumitta nói với KNBC rằng một nhóm tới nói là xin chùa tụng kinh cầu an cho bà nội/ngoại đang bệnh, thực sự chỉ là làm phân tâm các sư để trộm, vì khi nhóm này rời chùa, các nhà sư mới thấy một thùng lưu giữ an toàn của họ biến mất.

KNBC kể rằng, một vụ tương tự ở một ngôi chùa ở quận San Bernardino với yêu cầu tương tự. Khi các sư tụng kinh, một máy camera giám sát của chùa cho thấy một phụ nữ cạy cửa một phòng khác trong chùa, và một phụ nữ khác đang tìm cách khiêng một thùng lớn. Một trường hợp tương tự cũng báo cáo ở nơi gần đó là Riverside.

--- Trầm cảm có liên hệ tới ho kinh niên, theo một nghiên cứu mới đăng trên tạp chí y tế Clinical Respiratory Journal. Ngược lại, ho kinh niên cũng có thể gây ra trầm cảm. Nghiên cứu này lần đầu tiên tìm ra hai chiều ảnh hưởng của trầm cảm và ho kinh niên.

Nghiên cứu này dò xem số liệu của dân Nam Hàn, dựa vào thống kế của Bản Khảo Sát Dinh Dưỡng và Y Tế Đại Hàn (Korea National Health and Nutrition Examination Survey) thực hiện 2014 và 2016, theo dõi thông tin về dân số, tình trạng hút thuốc, vận động cơ thể, chức năng phổi, cảm giác trầm cảm, phẩm chất đời sống và tình trạng ho... với người trên 18 tuổi và trả lời các bản câu hỏi y tế.

Khảo sát y tế thực hiện trên 15,700 người, trong đó 7550 người là từ 2014 và 8150 là từ 2016, trong đó 6175 người thích hợp đã trả lời các bản câu hỏi và ghi danh cho nghiên cứu. Trong 3 tháng 95% (n = 5949) người không ho và 5% (n = 226) người ho kinh niên. Ho kinh niên thường là già, nam, hút thuốc lá, chức năng phổi yếu, trầm cảm.

--- Hôm Thứ Bảy 3/4/2021 báo The New York Times loan tin rằng ban vận động của cựu Tổng Thống Donald Trump lại lừa gạt kiểu mới: những người vào cúng tiền một lần tự động bị ghi là cúng tiền thường kỳ và rồi tài khoản ngân hàng hay thẻ Visa người ủng hộ bị rút tiền đều đặn hàng tháng mà người cúng tiền không hay biết.

Do vậy khi khám phá ra, nhiều người đòi tiền lại: hơn 1/10 người cúng tiền đã khiếu nại đòi tiền bị rút mà họ không đồng ý. Và với những người khiếu nại, ban vận động của Trump đã bồi hoàn khoản tiền rút dư. Tính trọn năm 2020, tiền ban vận động của Trump trả lại người ủng hộ là 122.7 triệu đôla, tức là hoàn trả 11% tổng số tiền gây quỹ được, dựa vào báo cáo nộp ở ủy ban Federal Election Commission.

--- Hôm Thứ Bảy, bản tin CBS ghi rằng các lãnh đạo Tin Lành Evangelical ý thức rằng giáo dân của họ không chịu nghe lời khuyên các chuyên gia y tế về dịch COVID-19. Một trong các lãnh đạo là mục sư Franklin Graham, ngườit ừng là cố vấn tâm linh cho cựu TT Donald Trump. Graham dẫn Kinh Thánh nói rằng Chúa Jesus muốn cứu mạng người, nên dùng thuốc chủng ngừa như công cụ để giúp cứu mạng.

Nhiều tín đồ phản đối, nói rằng dạy như thế là dị giáo. Bản khảo sát Pew Research Center thực hiện trong tháng 2/2021 cho thấy 54% người da trắng Tin Lành Evangelicals nói là sẽ chích ngừa, nhưng tới 45% nhóm này nói là 'nhất định không' hay 'có lẽ không' chích ngừa. Curtis Chang, cựu mục sư và là giáo sư trường thần học Duke Divinity School, nói các cơq un y tế công cộng cần trang bị cho các nhà thờ này những thông tin cụ thể và cần thiết.

--- Một kỷ lục mới về chích ngừa: hôm Thứ Bảy 3/4/2021, ước tính 4.1 triệu người Mỹ được chích ngừa. Thứ Bảy tuần trước đó, con số đó là 3.5 triệu người chích ngừa. Nếu tính trung bình trong tuần vừa qua thì mỗi ngày có hơn 3 triệu người chích ngừa. Bloomberg News ghi rằng tính tới bây giờ đã có hơn 162 triệu liều thuốc chích ngừa COVID-19 đã chích cho dân Mỹ. Andy Slavitt, cố vấn y tế Bạch Ốc, nói rằng mới 10 tuần trước, vào lúc Joe Biden đăng quang, mỗi ngày trung bình chỉ có 840,000 ngươi chích ngừa.

--- Bản khảo sát thực hiện bởi Gallup và West Health cho biết có khoảng 46 triệu người, tức là 18% dân số Mỹ, không có khả năng tài chánh chi trả y tế nếu họ cần ngay hôm nay. Trong khi đó, bản khảo sát thực hiện bởi Texas Public Policy Foundation cho thấy đa số bệnh viện tại Mỹ vẫn chưa thi hành luật minh bạch chi phi áp dụng năm nay để giúp bệnh nhân so sánh tìm giá rẻ cho thích hợp.

Gallup thăm dò từ 15/2 tới 21/2/2021 với 3,753 người thành niên, sai số 2%, cho thấy:

. 35% người lương thấp không trả nổi y phí trong vòng 12 tháng qua.

. Có 12% người phải giảm chi về thực phẩm để chi trả y phí.

. Đa số ủng hộ chương trình Medicare giúp y tế người già.

. Trong nhóm người không trả nổi y phí đa số là người thành niên da màu từ 18 tới 49 tuổi, và từ 50 tới 64 tuổi.

. 18% nói không trả nổi y phí tốt nều cần hôm nay.

. 18% nói có người trong gia đình đã không đi khám bệnh khi cần thiết trong 12 tháng qua vì quá đắt.

--- HỎI 1: Có phải mạng chiếu phim Netflix đã gỡ bỏ các phim nội dung về Thiên Chúa Giáo?

ĐÁP 1: Không gỡ bỏ gì đâu. Tại Hoa Kỳ, cứ thỉnh thoảng lại có tin rằng nơi này, nơi kia những gì liên hệ tới Thiên Chúa Giáo bị kỳ thị, bị chèn ép. Thực ra, theo khảo sát của Pew Research, Thiên Chúa Giáo nhiều hệ phái vẫn là sức mạnh lớn nhất và truyền thống nhất tại Hoa Kỳ. Nhưng nhiều bản tin gần đây ưa gây kinh hoảng về "Satanic Panic" (Nỗi Sợ Satan) gây ấn tượng rằng ma quỷ đang ám ảnh dân Mỹ để phá hoại niềm tin Thiên Chúa Giáo. Thế rồi có tiếng đồn: mạng chiếu phim Netflix gỡ bỏ tất cả các nội dung liên hệ Thiên Chúa Giáo kể từ ngày 4/4/2021. Trả Lời: Không. Một phát ngôn nhân Netflix trả lời câu hỏi từ nhóm phóng viên Verify rằng không có chuyện đó, thực ra là đang tăng thêm nội dung về Thiên Chúa Giáo. Mới nhất là phim "A Week Away" - một phim ca nhạc về một trại hè Thiên Chúa Giáo mới chiếu phim từ ngày 26/3/2021. Tuy nhiên thuyết âm mưu và tin vịt cứ luôn luôn gây kinh hoảng cho nhà thờ. Chi tiết ở:

https://www.kens5.com/article/news/verify/netflix-not-removing-christian-content-religious-movies-fact-check-satanic-panic-lil-nas-x-shoe-nike/65-784bf0f6-8401-4c4d-bf99-e24e6dd145c2

--- HỎI 2: Có phải phát ngôn viên Bạch Ốc yêu cầu không ai được quay phim hay chụp hình trong khi TT Biden bước lên bậc thang phi cơ?

ĐÁP 2: Không hề cấm. Một bản tin nổi tiếng hôm 26/3/2021 là chuyện Biden bước trượt chân khi lên bậc thang phi cơ Air Force One tại sân bay Andrews Air Force Base ở Maryland. Hình ảnh Biden trượt chân được báo chí chiếu lên, đăng lại khắp màn hình và báo chí. Thế rồi tuần này một video TikTok cho biết Bạch Ốc ra lệnh mới: cấm quay phim hay chụp hình trong khi TT Biden bước lên bậc thang phi cơ. Đó là tin vịt, và phóng lên đúng Ngày Cá Tháng Tư để đùa giỡn, nhưng được nhiều người quan tâm và phóng đi khắp nơi. Nhóm truyền thông Bạch Ốc đã bác bỏ tin đó, và nói báo chí truyền thông vẫn có quyền tự do quay phim chụp hình khi Biden bước lên bậc thang phi cơ. Chi tiết ở đây:

https://www.politifact.com/factchecks/2021/apr/02/tiktok-posts/no-media-isnt-banned-filming-biden-he-climbs-stair/

