California: chích ngừa cho người trên 50 tuổi. FBI điều tra DB Gaetz về: lên mạng dân chơi gạ gẫm, mua dâm, sex trẻ em, hút ma túy. DB Gaetz thường khoe hình và video khỏa thân của các cô mà Gaetz từng vui vẻ. Pelosi: Ủy ban Đạo Đức Hạ Viện nên điều tra DB Matt Gaetz về chuyện sex trẻ em. Boehner (cựu Chủ Tịch Hạ Viện Cộng Hòa): ứng cử viên Cộng Hòa dù là "ngu vô cùng tận" vẫn có thể đắc cử dân bi

California đã bắt đầu chích ngừa COVID-19 miễn phí cho người trên 50 tuổi. Hãy ghi danh qua mạng để chích ngừa tại 143 tiệm Walmart và Sam’s Club.

California: chích ngừa cho người trên 50 tuổi. FBI điều tra DB Gaetz về: lên mạng dân chơi gạ gẫm, mua dâm, sex trẻ em, hút ma túy. DB Gaetz thường khoe hình và video khỏa thân của các cô mà Gaetz từng vui vẻ. Pelosi: Ủy ban Đạo Đức Hạ Viện nên điều tra DB Matt Gaetz về chuyện sex trẻ em. Boehner (cựu Chủ Tịch Hạ Viện Cộng Hòa): ứng cử viên Cộng Hòa dù là "ngu vô cùng tận" vẫn có thể đắc cử dân biểu trong bầu cử giữa kỳ 2010. Nevada cho bầu qua thư vĩnh viễn, Cộng Hòa nổi giận. Trump cắt, Biden hồi phục food stamps cho 700,000 người. Cận vệ cũ của Trump: Trump nợ 130 đôla từ 2008, vẫn chưa trả lại. TNS McConnell: sẽ chống kế hoạch xây hạ tầng 2.3 ngàn tỷ đô của TT Biden. DB Greene đưa ra 2 dự luật: giảm lương BS Fauci về 0$, chờ thay người khác; cấm kỳ thị người không chích ngừa. Toàn cầu có 2,365 tỷ phú, tài sản tăng $4 ngàn tỷ đô chỉ trong 1 năm đại dịch. Các hãng thuê thêm 916,000 nhân viên trong tháng 3/2021, tăng gấp 2 lần tháng 2/2021. Xe lửa Đài Loan trật đường rầy: 54 chết, 100 bị thương. HỎI 1: Có phải tàu hàng Ever Given mắc cạn ở kênh đào Suez Canal là dàn dựng trước? ĐÁP 1: Không có chứng cớ. HỎI 2: Có phải 1/2 các tòa đại sứ ngoại quốc ở Bắc Hàn đã đóng cửa? ĐÁP 2: Đúng thế, vì dịch.

QUẬN CAM (VB-2/4/2021) --- Tiểu bang California đã bắt đầu chích ngừa COVID-19 miễn phí cho người trên 50 tuổi. Cư dân California có thể ghi danh qua mạng để được chích ngừa tại 143 tiệm Walmart (https://www.walmart.com/cp/1228302 ) và Sam’s Club (https://www.samsclub.com/pharmacy/immunization?imzType=covid ) khắp tiểu bang, theo tin hôm Thứ Năm. Vào ngày 15/4/2021 tất cả cư dân California trên 16 tuổi đều đủ điều kiện ghi danh chích ngừa.

--- John Boehner, cựu Chủ Tịch Hạ Viện Cộng Hòa, nói rằng một người Cộng Hòa có thể là "một kẻ ngu vô cùng tận" vẫn có thể đắc cử dân biểu trong bầu cử giữa kỳ năm 2010, vì năm đó là năm tuyệt vời cho Cộng Hòa và rồi Cộng Hòa đã thắng lớn. Ông viết như thế trong hồi ký. Trích đoạn vừa nói đã đăng hôm Thứ Sáu trên báo Politico Magazine on Friday. Sách nhan đề "On The House: A Washington Memoir" của ông sẽ phát hành từ ngày 13/4/2021.

--- Donald Trump ưa thích ăn thực đơn kiểu McDonald's, nhưng nhiều khi không chịu trả tiền. Kevin McKay, làm cận vệ 5 năm cho Trump, nói rằng một lần trong năm 2008, sau khi thăm một sân golf của Trump ở Scotland, đoàn xe 6 chiếc Range Rovers vào tiệm Mickey D's trước khi bay về Mỹ. McKay nói Trump không có tiền Anh quốc, nên hỏi McKay ứng trước, mua 20 bánh mì cheeseburgers và khoai chiên, và khoảng 10 tới 15 phần nước Coca-Cola.

McKay kể với báo Daily Mail là Trump theo lệ thường là ăn 2 cheeseburgers với khoai chiên và một lon diet coke. McKay nói $130 lúc đó là nặng tiền, vì lương cận vệ cho Trump chỉ $2,700/tháng. Thế rồi Trump lờ đi, không bao giờ trả lại 130 đôla này. McKay mất việc năm 2012, và nói cận vệ cho TRump gây căng thẳng làm cô vợ 23 năm hôn nhân của anh đưa đơn ly dị. Và 130 đôla bốc hơi, đòi không được.

--- Tháng 3/2021, các công ty Hoa Kỳ thuê thêm 916,000 nhân viên, trong dấu hiệu kinh tế hồi phục sau đại dịch. Mức tăng việc làm trong tháng 3 là gần gấp đôi mức thuê tháng 2/2021 là 468,000, theo lời Bộ Lao Động. Tỷ lệ thất nghiệp từ 6.2% xuống còn 6%.

--- Dân Biểu Cộng Hòa Marjorie Taylor Greene đưa ra 2 dự luật, và cái nào cũng gây tranh cãi, và dự kiến sẽ không dự luật nào được thông qua.

. Dự luật có tên là "Fire Fauci Act" (Đuổi cổ Fauci) nhằm sa thải bác sĩ Anthony Fauci ra khỏi chức vụ Giám đốc Viện Y Tế Chống Dị ứng và Bệnh Lây Nhiễm (National Institute of Allergy and Infectious Diseases), và đưa lương $434,312/năm của Fauci về zero cho tới khi tân viện trưởng được chuẩn thuận.

. Dự luật "We Will Not Comply Act" (Chúng Ta Không Nghe Lệnh) nhằm ngăn cản sự kỳ th5i đối với người không chích ngừa, cấm các cơ sở kinh doanh không được kỳ thì người khác dựa vào việc chích ngừa COVID hay không. Nghĩa là, cấm các đại học buộc sinh viên chích ngừa, buộc không kỳ thị người không mang khẩu trang.

Sáng ngày Thứ Sáu 2/4/2021, chuyến xe lửa Taroko Express số 408 chở 350 người, khi đi qua đường hầm ở Hoa Liên, phía đông Đài Loan, đã bị một xe công trình đụng phải, làm trật đường rầy. Nguyên nhân có thể vì xe tải kia hư thắng. Toa xe lửa từ số 1 đến số 6 bị trật ra khỏi đường rầy, toa số 4 đến số 8 mắc kẹt trong đường hầm. Theo tin sơ khởi, có 54 người tử vong, gần 100 người bị thương và được đưa đi bệnh viện.

--- Đảng Cộng Hòa mất thế lực ở Nevada, và trở thành đảng thứ ba ở tiểu bang này: danh sách cử tri ghi danh từ Bộ Hành Chánh Nevada cho biết đông nhất tại Nevada là Đảng Dân Chủ, kế đó là những người độc lập/khác (independent/other), rồi mới tới cử tri Cộng Hòa.

Chưa hết, hôm Thứ Năm, quốc hội Nevada (do Dân Chủ kiểm soát) thảo luận về một dự luật để biến hệ thống bầu cử qua thư năm 2020 trở thành biện pháp y tế công cộng ngừa dịch vĩnh viễn. Jon Ralston, người sáng lập đảng Nevada Independent, nói rằng trong buổi điều trần, các dân cử Cộng Hòa giận dữ tung ra thuyết âm mưu của Trump về "gian lận" bầu cử 2020. Ralston nói rằng Cộng Hòa giận dữ vì bầu qua thư là Cộng Hòa sẽ thua, và cũng vì tại Nevada Cộng Hòa xuống hàng thứ 3 về cử tri.

--- Chủ Tịch Hạ Viện Nancy Pelosi (Dân Chủ-Calif.) hôm Thứ Năm nói rằng Ủy Ban Đạo Đức nên mở cuộc điều tra về chuyện Dân Biểu Matt Gaetz (Cộng Hòa-Fla.) quan hệ vui vẻ với 1 cô vị thành niên. Pelosi nói nếu chuyện đúng như thế, Gaetz sẽ là đối tượng hình sự nằm ngoài chu vi pháp lý của Quốc Hội.

DB Gaetz, 38 tuổi, một người thân tín của cựu Tổng Thống Trump và là ngôi sao của truyền thông bảo thủ, trong mấy ngày qua bị báo chí tìm hiểu chuyện Gaetz bị FBI điều tra về chuyện chở một thiếu nữ 17 tuổi ra ngoài tiểu bang Florida để dan díu.

--- Dân biểu Matt Gaetz nổi tiếng là dân chơi sang trọng, thường khoe cho những người thân cận, trong đó có bạn dân biểu, xem những tấm hình và video khỏa thân của các phụ nữ mà Gaetz nói rằng ông đã từng chung giường chiếu. Nhiều nguồn tin nói với CNN rằng một số đồng viện của Gaetz biết rằng Gaetz khét tiếng vì quan hệ với nhiều phụ nữ và thường khoe chiến tích chinh phục lãng mạn của Gaetz.

Theo 2 nguồn tin cho CNN biết như trên. Một người kể rằng được FB Gaetz cho xem một video trong đó một thiếu nữ khỏa thân đang múa một vòng hula hoop. Nguồn tin này nói với CNN rằng Gaetz tự hào khi khoe như thế. Một người kể rằng một lần Gaetz khoe hình như thế khi đứng ngoài sàn Hạ Viện, nhưng vẫn còn trong khuôn viên tòa nhà Quốc Hội.

--- Báo New York Times hôm Thứ Năm phổ biến bản tin động trời về Dân Biểu Matt Gaetz (Cộng Hòa-FL), cho biết Bộ Tư Pháp đang điều tra DB Gaetz và một cựu chính khách Florida vì dan díu với các phụ nữ họ tuyền mộ qua mạng để trao đổi sex lấy tiền mặt. Báo New York Times đã có các tin nhắn tuyển mộ và hẹn hò với các cô, cũng như chứng cớ trả cho các cô bằng tiền mặt.

Điều tra viên tin rằng Joel Greenberg, cựu quan chức thu thuế tại quận Seminole County, Fla., người bị truy tố năm 2020 về một tội vận chuyển phụ nữ để vui sex và các tội khác, ban đầu gặp các cô qua các trang web nối kết tìm bạn tình để đổi lấy quà tặng, du lịch và tiền chu cấp, theo lời 3 người biết chuyện này nói với phóng viên N.Y.T. Thế rồi Greenberg giới thiệu các cô với Dân Biểu Gaetz, và Gaetz đã vui sex với các cô.

Bộ Tư Pháp đang điều tra vì có thể DB Gaetz đã vui sex với một cô 17 tuổi và xem cô có nhận quà tặng nào không. Cáo buộc vận chuyển các cô xuyên bang để vui sex chống lại Greenberg là nhắm vào cùng một cô bé này. Điều tra viên muốn biết có phải những người đàn ông khác liên hệ tới DB Gaetz và Greenberg cũng làm tình với cô 17 tuổi này.

Báo N.Y.T. đang xem các biên nhận từ Cash App (một ứng dụng trả tiền qua mạng) và ứng dụng Apple Pay cho thấy có các khoản tiền từ DB Gaetz và Greenberg chi trả cho một trong các cô, và một khoản tiền từ Greenberg trả cho một cô thứ nhì. Hai cô nói với các bạn của 2 cô rằng tiền đó là tiền phục vụ sex cho Gaetz và Greenberg. Một vài người hút ma túy trước khi vui sex, trong đó có DB Gaetz. Báo này nói FBI đã phỏng vấn nhiều cô liên hệ trong nhiều buổi vui vẻ với 2 ông, không chỉ 2 cô có biên nhận tiền trên.

Một trang móc nối các cặp dan díu nhau có tên là Seeking Arrangement, nơi tự mô tả là nơi người giàu tới tìm bạn tình và sẽ cung cấp những yến tiệc linh đình, những chuyến đi xa lãng mạn và tiền trao tặng. Người chủ trang web này nói có 20 triệu người sử dụng mạng này toàn cầu. FBI nhắc tới web này trong một cuộc nói chuyện với 1 người có thể là nhân chứng.

--- Một kế hoạch do Trump đưa ra để cắt trợ cấp thực phẩm (food stamps) đối với 700,000 người thành niên bây giờ được Biden cho hồi phục lại. Kế hoạch Trump cắt là qua việc siết yêu cầu làm việc đối với những người tuổi lao động mà không con nhỏ. Bộ Nông Nghiệp cho biết hôm 24/3/2021 đã rút lại đơn kháng cáo của chính phủ Trump trước tòa liên bang dự kiến Trump sẽ cắt trợ cấp thực phẩm đối với những người không tìm được việc làm theo yêu cầu liên bang.

Các hội cứu đói bùng lên khắp Hoa Kỳ trong thời đại dịch, với 41.4 triệu người ghi danh xin trợ cấp thực phẩm trong chương trình SNAP vào tháng 11/2020, tăng 13% so với tháng 2/2020 trước khi đại dịch bùng nổ. Bộ Trưởng Nông Nghiệp Tom Vilsack nói rằng kế hoạch cắt trợ cấp thời Trump sẽ làm hại những người thành niên vì khủng hoảng tài chánh chưa qua, đặc biệt với người nông thôn, người da màu và người học kém hơn, nên khó tìm việc.

--- Lãnh đạo thiểu số Thượng Viện Mitch McConnell nói từ Kentucky rằng ông sẽ chống kế hoạch xây hạ tầng trị giá 2.3 ngàn tỷ đôla do Tổng Thống Biden đưa ra, và ông sẽ lãnh đạo Cộng Hòa sẽ "chống từng bước một" bất kể về cá nhân ông ưa thích Biden và là đôi bạn từ nhiều năm.

McConnell nói rằng Biden tăng thuế sẽ làm hại người dân Hoa Kỳ, và Cộng Hòa chống lại việc tăng thuế doanh nghiệp vì sẽ trở ngại cho Hoa Kỳ cạnh tranh với kinh tế thế giới. Chánh văn phòng Bạch Ốc Ron Klain nói rằng dân Mỹ ủng hộ kế hoạch Biden vì dân Mỹ muốn đường xá tốt hơn, cầu an toàn hơn, giao thông công cộng tin cậy hơn, muốn xe điện, muốn nước uống được từ vòi, muốn xây trường mới và muốn đầu tư vào sản xuất kinh tế.

--- Thế giới có 2,365 tỷ phú, và họ đã có tài sản tăng thêm $4 ngàn tỷ đôla trong năm đầu tiên của đại dịch, tức là tăng tài sản lên 54%, theo bản phân tícj mới của viện nghiên cứu Institute for Policy Studies.

Tính từ ngày 18/3/2020 tới 18/3/2021, tài sản từ các tỷ phú thế giới tăng từ $8.04 ngàn tỷ đôla tới $12.39 ngàn tỷ đôla. Trong đó Jeff Bezos, người giàu nhất thế giới, có tài sản tăng tới 178 tỷ đôla từ $113 tỷ đôla, tức là tăng 57% trong thời kỳ đó.

--- HỎI 1: Có phải tàu hàng Ever Given mắc cạn ở kênh đào Suez Canal là dàn dựng trước?

ĐÁP 1: Không có chứng cớ. Tàu hàng khổng lồ Ever Given nặng 220,000 tấn mắc cạn ở kênh đào Suez Canal, làm đóng thủy lộ này nhiều ngày, kinh tế thế giới liên hệ thủy lộ này thiệt hại nhiều tỷ đôla. Và ngày 29/3/2021 tàu hàng mới giải cứu được, và thủy lộ này mới thông thương được, 6 ngày sau khi mắc cạn. Một tin lan truyền trên mạng Exposing the Elite Agenda hôm 28/3/2021 nêu nghi vấn là tàu hàng mắc cạn là sắp xếp dự tính trước, để làm cạn nguồn cung cấp và tăng giá mọi thứ liên hệ. Người nêu nghi vấn đó viết: Phải tốn bao nhiêu tiền để hối lộ một thuyền trưởng và những người phụ tá thuyền trưởng để làm mắc cạn?

. Thực tế, kênh đào này buộc đóng cửa 5 lần từ khi mở cửa năm 1860. Có 3 lần kênh đào đóng là do tai nạn chở hàng. Kênh đào này nối Châu Âu và Châu Á, chở khoảng 12% thương mại thế giới. Thiệt hại vừa qua làm kinh tế thế giới mất 10 tỷ đôla/ngày.

. Tàu dầu Tropic Brilliance mắc cạn, cản trở kênh đào này 3 ngày trong năm 2004. Phải cứu y như tàu Ever Given: đào cát quanh tàu và dưới tàu.

. Tàu hàng Okal King Dor chệch hướng năm 2006, tạm thời cản kênh đào 8 giờ đồng hồ.

. Tàu hàng Ever Given trước đó từng gặp nạn rồi. Tàu hàng này của Đài Loan, gặp nạn ở Đức quốc năm 2019, theo báo The Wall Street Journal. Lúc đó tàu hàng dài 1,300-feet (=400 mét) đụng vào một chiếc phà dài 57 feet (17.4 mét) ở Hamburg.

. Trong khi đó, tàu dầu mắc cạn mấy tuần qua sẽ bị chính phủ Ai Cập phạt 1 tỷ đôla, chưa nộp tiền thì chưa cho rời đi. Và sẽ bị điều tra xem lỗi vì đâu, có đúng là gió mạnh làm bạt tàu hay là lỗi của con người. Nghĩa là, tàu mang cờ Panama nhưng chủ là Đài Loan này sẽ chưa đi đâu được, vì sẽ bị phạt rất nặng, có khiếu nại ra tòa thì cũng nằm ụ chờ phạt y hệt như tù tại chỗ. Hẳn là không ai mua chuộc Thuyền trưởng với giá cao hơn 1 tỷ đôla? Tóm tắt: không có (hay chưa có) chứng cớ tàu mắc cạn là sắp xếp để mắc cạn. Chi tiết:

https://www.usatoday.com/story/news/factcheck/2021/04/01/fact-check-no-evidence-ever-givens-suez-canal-mishap-planned/4809085001/

--- HỎI 2: Có phải 1/2 các tòa đại sứ ngoại quốc ở Bắc Hàn đã đóng cửa?

ĐÁP 2: Đúng thế, vì dịch. Đó là tiết lộ của Tòa Đại sứ Nga từ Bình Nhưỡng nói hôm Thứ Năm 1/4/2021. Bởi vì các biện pháp chống dịch của Bắc Hàn nghiêm ngặt, và vì thiếu hàng hóa thiết yếu, làm nhiều tòa đại sứ quốc tế ở Bắc Hàn đóng cửa. Tổng cộng có 12 quốc gia, bao gồm cả Anh quốc, Đức và Pháp, đã đóng cửa tòa đại sứ. Bây giờ tại Bắc Hàn chỉ có 9 nhà đại sứ và 4 người giữ chức quyền đại sứ. Tổng cộng có 25 tòa đại sứ tại Bình Nhưỡng, thủ đô Bắc Hàn. Hiện thời tại thủ đô Bắc Hàn còn chưa tới 290 ngoại kiều. Chi tiết ở:

http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20210401001165

