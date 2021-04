Bên ngoài tòa án Hồng Kông, truyền thông lo lắng theo dõi: 7 nhà hoạt động dân chủ hôm Thứ Năm bị xử là có tội vì đã tổ chức và tham dự những cuộc biểu tình ôn hòa năm 2019.

.

Hôm Nay Ngày Cá Tháng Tư, cẩn trọng đùa giỡn. Quận Cam nổ súng: 4 chết, có 1 trẻ em. Đài ABC: DB Gaetz bị điều tra vì dan díu sex "nhiều cô vị thành niên" tại nhiều tiểu bang. Facebook gỡ bỏ video cô Lara Trump phỏng vấn Donald Trump (bố chồng của cô). Texas: Tranh chức Thị Trưởng Haltom City, bảng tiếng Việt lỗi chính tả, thành nghĩa tục, phải hủy bỏ. Hunter Biden in hồi ký, trả đũa Trump. Vì nhầm lẫn, 15 triệu liều chích ngừa phải hủy. Delta Airlines chỉ trích luật dìm phiếu, bị Hạ Viện Georgia ra dự luật xóa ưu đãi thuế xăng phi cơ. Từ Mễ 2 bé gái (5 tuổi và 3 tuổi) được thả qua tường biên giới cao 4.3 mét vào sa mạc Mỹ. Thống Đốc Wisconsin: đòi phạt LS Sidney Powell $106,780. 7 nhà dân chủ Hong Kong bị xử là có tội. Người Việt đông thứ 2 ở Nhật: đông nhất là 778.112 người TQ, thứ nhì là 448.053 người Việt. HỎI 1: Có phải Dân Biểu Matt Gaetz từng chuyển tweet ‘There’s No Age That You Can’t Be Sexy’ (Tuổi nào bạn cũng sexy được)? ĐÁP 1: Đúng vậy. HỎI 2: Luật bầu cử mới ở Georgia viết rằng nếu bạn cầm lá phiếu bầu khiếm diện của bà nội/ngoại bỏ vào thùng nhận phiếu, bạn sẽ vào tù hình sự? ĐÁP 2: Sai, không sao cả.

.

QUẬN CAM (VB-1/4/2021) --- Hôm nay là Ngày Cá Tháng Tư 2021, truyền thông Hoa Kỳ gọi là April Fools' Day, ngày mọi người có thể nói đùa, nói giỡn, nói sai sự thật chỉ để đùa vui. Nếu bạn tham dự trò vui này, xin nhẹ nhàng chớ làm nguy hiểm gì cho mình và người. Và nhớ cẩn trọng vì một vài bản tin trên mạng có thể chỉ là trò vui. Chỉ trừ Việt Báo, nơi hàng ngày và hàng giờ, tin luôn luôn chính xác 100%, toàn tin rất mực khả tín.

.

--- Thống Đốc Wisconsin là Tony Evers (Dân Chủ) đưa đơn kiện yêu cầu luật sư Sidney Powell bị trừng phạt vì các chi phí tòa án mà các đơn kiện của bà gây tốn kém trong nỗ lực đòi lật ngược chiến thắng của Biden trao sang cho Trump trong bầu cử 2020. Bản tin Reuters ghi rằng Thống Đốc Evers yêu cầu Powell nộp $106,780 tiền trừng phạt trong các hồ sơ bà Powell kiện vô lý tại Wisconsin.

.

--- Hạ Viện tiểu bang Georgia đã thông qua dự luật với tỷ phiếu 97-73 và đưa dự luật này lên Thượng Viện tiểu bang, nội dung đòi gỡ bỏ ưu đãi thuế xăng phi cơ đối với hãng hàng không Delta Airlines để trừng phạt Delta có ý kiến về luật mới của Georgia nhằm chèn ép phiếu bầu.

.

Trong một Thư luân lưu hôm Thứ Tư, Ed Bastian (Tổng quản trị Delta Air Lines) viết cho nhân viên rằng luật mới của Georgia về dìm phiếu là "không chấp nhận được" và là "dựa vào lời nói dối" về cái gọi là "gian lận" bầu cử 2020. Tổng quản trị Coca-Cola (công ty bản doanh ở Georgia) cũng nói rằng "không chấp nhận được". Microsoft đang xây một trung tâm lớn ở Georgia cũng viết trên blog công ty phản đối luật mới Georgia, và nói các doanh nghiệp cần chống những luật dìm phiếu như thế.

.

Atlanta là bản doanh Delta Airlines. Năm 2018, dân cử Cộng Hòa kiểm soát Georgia đã ưu đãi thuế xăng để giữ hàng không này ở Georgia. Delta là hãng tư lớn nhất Georgia với 33,000 nhân viên toàn tiểu bang. Nhiều tiểu bang khác cũng đang muốn chiêu dụ Delta dọn bản doanh sang và có thể cũng sẽ có một số ưu đãi tài chánh.

.

--- Hồng Kông nhức nhối: 7 nhà hoạt động dân chủ hôm Thứ Năm bị xử là có tội vì đã tổ chức và tham dự những cuộc biểu tình ôn hòa năm 2019. Nhóm 7 người này có Jimmy Lai (người sáng lập nhật báo Apple Daily), Martin Lee (nhà hoat động 82 tuổi, được gọi là cha đẻ phong trào dân chủ Hong Kong), Albert Ho, Lee Cheuk-yan...

.

Họ bị kết tội vì tổ chức biểu tình ngày 18/8/2019 với 1.7 triệu người tuần hành trong ngày này để phản đối dự luật sẽ cho dẫn độ nghi can từ Hồng Kông về đại lục xử. Các nhà hoạt động này được cho taị ngoại với điều kiện không rời Hồng Kông và phải nộp các giấy tờ thông hành. Phiên tòa sắp tới sẽ là ngày 16/4/2021. Tội biểu tình bất hợp pháp (dù là ôn hòa) tại Hong Kong có thể 10 năm tù.

.

--- Sở Biên Phòng Hoa Kỳ hôm Thứ Tư phổ biến một băng hình cho thấy những người tổ chức nhập lậu vào Hoa Kỳ đã trèo lên rào biên giới Mỹ-Mễ ở giữa sa mạc tiểu bang New Mexico, thả xuống lãnh thổ Hoa Kỳ 2 bé gái, một em 5 tuổi và em kia 3 tuổi. Tường rào biên giới cao 14-feet (4.2672 mét). Sau khi thả 2 chị em gái vào lãnh thổ Mỹ, người thả trèo ngược về Mexico bỏ chạy. Hiện tượng này làm nhớ tới tình hình vượt biên sau 1975 tại Việt Nam, khi ba mẹ chỉ muốn con mình rời nước để có đời sống an lành hơn.

.

Biên phòng nói rằng 2 bé gái thả vào Mỹ nơi cách ngôi nhà dân gần nhất là vài dặm, may mắn lính biên phòng tới cứu kịp 2 bé gái. Theo AP, hiện có hơn 17,000 trẻ em di dân đang được chính phủ Mỹ giữ trong các trung tâm di trú, tính vào hôm Thứ Hai. Băng hình dài 1:13 phút có thể xem ở đây:

https://youtu.be/Lv7WlBEruJE

.

--- Sau khi nín thở qua sông vài năm, Hunter Biden, con trai Tổng Thống Joe Biden, bắt đầu chỉ trích cựu Tổng Thống Trump trong sách mới, gọi Trump là "một người hung ác với một mục tiêu hung ác" và là người đi tận "các chiều sâu chưa từng có" trong bầu cử 2020. Tác phẩm hồi ký của Hunter Biden có nhan đề "Beautiful Things" (Những Điều Tốt Đẹp) sẽ phát hành tuần sau.

.

Trong sách, Hunter Biden nói rằng Trump phóng ra toàn thuyết âm mưu về Hunter Biden nhằm triệu hạ Joe Biden, nói rằng Hunter Biden làm việc sai trái ở Ukraine và Trung Quốc mà hoàn toàn đầy các chuyện bịa đặt. Trump và cố vấn là Rudy Giuliani đã áp lực Ukraine quy chụp Hunter Biden, đòi Ukraine điều tra về cả 2 cha con nhà Biden để làm điều kiện viện trợ kinh tế, nhưng Ukraine từ chối.

.

--- Hôm Thứ Ba lộ ra tin Bộ Tư Pháp từ thời Trump, dưới chỉ thị của cựu Bộ Trưởng Bill Barr, điều tra chuyện Dân Biểu Matt Gaetz (Cộng Hòa-FL) chở một bé gái 17 tuổi sang tiểu bang khác để dan díu sex. Hôm Thứ Tư đài ABC cho biết không phải chỉ một, mà có tin là DB Gaetz đã dan díu sex với "ít nhất là một bé vị thành niên" -- có nghĩa là nhiều cô vị thành niên --- không chỉ riêng tại tiểu bang Florida mà ở cả tiểu bang khác.

.

ABC đã dẫn ra 3 nguồn tin tiết lộ như thế, Một nguồn tin nói với ABC rằng điều tra viên liên bang đã nói chuyện với "nhiều nhân chứng" trong cuộc điều tra mà Gaetz được mô tả là đối tượng. Gaetz đã bác bỏ chuyện có bạn gái vị thành niên, nhưng đã tìm các luật sư nổi tiếng để tìm cố vấn.

.

Joyce White Vance, từng là công tố Bộ Tư Pháp, nói rằng Gaetz nên tránh lên truyền hình nói chuyện vì có thể sẽ sơ hở, thành ra tự kết tội. Cựu công tố liên bang Cynthia Alksne nói trên đài MSNBC rằng Gaetz nên giữ quyền im lặng của Tu Chính Án thứ 5, chẳng nên nói gì hết.

.

--- Một công ty hợp đồng cho hãng dược Johnson & Johnson đã phạm nhầm lẫn, làm cho 15 triệu liều thuốc chích ngừa COVID-19 loại-1-mũi phải hủy bỏ vì vô dụng. J&J đã thuê hãng Emergent BioSolutions bào chế một thành phần trong thuốc chích ngừa tại xưởng hãng này ở West Baltimore, nhưng nhân viên nơi đây pha chế nhầm lẫn, làm hỏng cả lô thuốc.

.

Chính phủ Biden đã yêu cầu hãng J&J từ đó trở đi phải trực tiếp chỉ huy việc sản xuất thuốc ở Emergent. Điều chỉnh dây chuyền sản xuất này cần vài ngày, hay có thể vài tuần. Nhưng chính phủ Biden tin là trong 100 ngày đầu Biden nhậm chức sẽ hoàn tất chích ngừa 200 mũi thuốc.

.

-- Công ty mạng Facebook và Instagram đã gỡ bỏ một video trong đó cô Lara Trump (bây giờ là bình luận viên cộng tác của Fox News) phỏng vấn cựu Tổng Thống Donald Trump (bố chồng của cô Lara) được cô phóng lên đêm Thứ Ba. Trong video, Donald Trump nói ông có thể sẽ tranh cử Tổng Thống năm 2024.

.

Video dài 18 phút phỏng vấn này còn có thể xem ở trang web chương trình Right View của cô. Lý do Facebook gỡ bỏ vì trang này đang cấm các hoạt động của Trump, kể cả "nội dung trong giọng nói cùa Donald Trump." Trump bị Facebook cấm ngặt kể từ ngày xảy ra bạo loạn 6/1/2021.

.

--- Tính vào cuối năm 2020, dân số người Việt đông thứ 2 ở Nhật Bản, theo tin NHK. Thống kê chính phủ Nhật nói có khoảng 2,89 triệu người nước ngoài ở Nhật Bản tính đến cuối năm 2020, giảm khoảng 46.000 người so với năm trước đó. Trong đó, Trung Quốc đứng đầu với 778.112 người, tiếp đến là Việt Nam với 448.053 người, và Nam Hàn với 426.908 người.

.

Như thế người Việt Nam chiếm hơn 15% tổng số, tăng gấp hơn 10 lần so với 10 năm trước. Gần đây số người Việt Nam đến Nhật tăng mạnh, chủ yếu là du học sinh và thực tập sinh kỹ năng. Trong khi đó, năm ngoái có 15.875 người nước ngoài có lệnh trục xuất vì lưu trú quá hạn visa và các lý do khác. Trong đó, gần 70% tức khoảng 11.000 người, lao động trái phép, chủ yếu trong lĩnh vực nông nghiệp và xây dựng.

.

--- Nổ súng hôm Thứ Tư ở một khu building văn phòng 2 tầng tại thị trấn Orange, Quận Cam, California, làm 4 nngười chết, trong đó có một trẻ em. Nạn nhân thứ 5 bị thương trầm trọng. Cảnh sát tới khu văn phòng này lúc 5:30 pm chiều Thứ Tư, lúc đó súng còn nổ bên trong. Hung thủ và cảnh sát đã bắn nhau. Hung thủ trúng đạn, bị thương nguy kịch nhưng không rõ là trúng đạn cảnh sát hay tự bắn. Cảnh sát chưa phổ biến thêm các thông tin chi tiết.

.

-- Willis Odell đang tranh cử chức Thị Trưởng Haltom City, đã cắm nhiều bảng vận động xin phiếu đã dịch ra tiếng Việt, nhưng lỗi chánh tả đã đổi nghĩa nguy kịch. Odell nói rằng bảng vận động của ông dịch câu “Vote for Odell mayor for the people Haltom City, Texas” (Hãy bầu cho Odell làm Thị trưởng cho cư dân Haltom City, Texas) thành ra có chữ nói về "dương vật" và ông nói rằng ông phải xin lỗi dân gốc Việt vì lỗi chánh tả đó. (Bản tin báo Mỹ không nói rõ chữ viết sai thế nào trong tiếng Việt, nhưng có lẽ chữ "cư dân" thì chữ cư sót mất dấu ư.)

.

Odell cũng nói, chắc là có ai chơi khăm ông. Khi một người Việt chỉ ra lỗi đó, ông gom toàn bộ các bảng tiếng Việt có lỗi về. Odell nói hôm Chủ Nhật ông được cú điện thoại từ Thị Trưởng An Truong, một người Mỹ gốc Việt và cũng đang tái ứng cử. Trương nói với ông còn một bảng tiếng Việt cắm gần 1 trạm xăng. Odell mới xin Trương tới gỡ bảng về giúp.

.

Odell nói, Trương thiệt là tử tế, lịch sự, nói là kỳ tới cần làm bảng chữ Việt thì nói, Trương sẽ giúp. Trương kể là Trương ngạc nhiên khi đọc bảng tiếng Việt của đối thủ, nên mới điện thạoi trực tiếp, nói Odell gỡ bảng chữ có lỗi kia đi: "Ông là đối thủ của tôi, và điều này làm cho ông trông quá tệ hại."

.

Trương kể đã nhìn thấy bảng vận động của Odell từ 10 ngày trước: "Tôi rất cẩn thận. Tôi ngó bảng tới khoảng 10 lần." Quang Than, một kỹ sư hồi hưu và là thông dịch viên có chứng nhận, nói bảng tiếng Việt của Odell có lỗi chính tả, thiếu dấu nên mang nghĩa tục tĩu trong tiếng Việt.

.

--- Thống kê của CDC về những cái chết trong năm 2020: đại dịch làm tăng số người Mỹ chết thêm 15.9%. Năm 2020 có 828.7 người chết trên mỗi 100,000 dân, trước đó thì 715.2 người chết trong năm 2019. Nguyên nhân chết vì đại dịch nhiều thứ 3 Hoa Kỳ. Sau đây là 10 lý do làm dân Mỹ chết nhiều nhất.

.

1. Bệnh tim: 690,882 người chết năm 2020.

2. Ung thư: 598,932.

3. COVID-19: 345,323.

4. Vô ý bị thương: 192,176.

5. Đột quỵ: 159,050.

6. Bệnh hô hấp kém kinh niên: 151,637.

7. Bệnh lãng trí Alzheimer's: 133,382.

8. Bệnh tiểu đường: 101,106.

9. Cúm và viêm phổi: 53,495.

10. Bệnh thận: 52,260.

.

--- HỎI 1: Có phải Dân Biểu Matt Gaetz từng chuyển tweet ‘There’s No Age That You Can’t Be Sexy’ (Tuổi nào bạn cũng sexy được)?

.

ĐÁP 1: Đúng vậy. Trong khi báo chí theo đuổi các bản tin về chuyện Dân biểu Matt Gaetz (Cộng Hòa, Fl.) bị điều tra vì dan díu sex với thiếu nữ vị thành niên, một số tweet cũ của Gaetz lại bị khui ra, kể rằng DB Matt Gaetz (Cộng Hòa, Fl.) từng phóng tweet rằng các bản hiệu đón khách của tiểu bang Florida nên là "There's No Age That You Can't Be Sexy" (Tuổi nào bạn cũng có thể sexy được). Chuyện từ hai năm trước. Đó là khi ca sĩ Bebe Rexha (sinh ngày 30/8/1989) sắp tới sinh nhật thứ 30, cô này than thở rằng phụ nữ khi già đi thì chẳng còn sexy được nữa. Thế là Dân Biểu Gaetz trả lời ý của cô ca sĩ Rexha liền, nói rằng tuổi nào cũng có thể sexy được. Chưa hết, DB Gaetz còn đề nghị tiểu bang Florida cắm bảng quanh biên giới tiểu bang câu nói "There's No Age That You Can't Be Sexy" (Không có tuổi nào mà bạn không thể sexy được). Thực ra, câu nói của Gaetz rõ ràng là vô hại, vì chỉ ngợi ca phụ nữ sắp vào tuổi 30 (vì nguyên cớ, ca sĩ Rexha lúc đó sắp tròn 30 tuổi) rằng khi rời tuổi 20s họ vẫn có thể sexy như thường. Có thể gọi là nịnh đầm vô hại. Cũng có thể gọi là Gaetz rất mực lãng mạn. Hiển nhiên, nhan sắc tuổi 30 vẫn rất mực tuyệt vời. Chi tiết ở đây:

https://www.snopes.com/fact-check/matt-gaetz-age-sexy/

.

--- HỎI 2: Luật bầu cử mới ở Georgia viết rằng nếu bạn cầm lá phiếu bầu khiếm diện của bà nội/ngoại bỏ vào thùng nhận phiếu, bạn sẽ vào tù hình sự?

.

ĐÁP 2: Sai, không sao cả. Tiểu bang Georgia ra luật bầu cử mới, siết chặt quyền bầu phiếu, trong đó có những điều khoản như: khi người ta xếp hàng chờ vào trạm bỏ phiếu, bạn trao cho người đứng chờ đó chai nước uống hay cái bánh ngọt, bạn sẽ bị khép tội hình sự để vào tù vì tội can thiệp tiến trình bầu phiếu. Nếu bạn cầm lá phiếu khiếm diện của ai đó để rồi bỏ vào thùng nhận phiếu, thì bạn sẽ bị vào tù hình sự, trừ vài trường hợp ngoại lệ. Các ngoại lệ này là: các thân nhân -- trong đó có các con, các cháu nội/ngoại, người phối ngẫu -- nộp lá phiếu thay mặt cho các thân nhân đó. Do vậy, hàng con cháu có thể cầm phiếu của ba mẹ, ông bà đưa vào thùng nhận phiếu mà không bị xem là phạm tội. Chi tiết ở đây:

https://www.politifact.com/factchecks/2021/mar/30/facebook-posts/georgia-voting-law-does-not-make-it-crime-drop-gra/

.

.