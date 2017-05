Biểu Tình Chống Erdogan Trước Sứ Quán Thổ, 9 Người Bị Thương

(Xem: 144)

WASHINGTON - Tạp chí nghiên cứu Proceedings of the National Academy of Science (bản doanh Hoa Kỳ) công bố 1 hồ sơ ghi: 37.7 mảnh rác nhựa plastic trôi dạt vào bờ 1 hải đảo hẻo lánh giữa Thái Bình Dương.