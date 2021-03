Điều tra: DB Matt Gaetz (Cộng Hòa-Fla.) dan díu sex với bé gái 17 tuổi. Tòa: hợp đồng bịt miệng nhân viên của Trump bất khả thi hành. Tòa: Trump có thể bị ra tòa để luật sư thẩm vấn. Nhiều quan chức Trump hốt bạc nhờ đại dịch: mở hãng, ép liên bang ký hợp đồng miễn đấu thầu. Biden sẽ ra dự luật 2.25 ngàn tỷ đôla để xây hạ tầng và tạo ra việc làm.

Dân Biểu Matt Gaetz (Cộng Hòa-Fla.) lộ chuyện nghi vấn dan díu tình dục với một bé gái 17 tuổi. Gaetz nổi tiếng bảo thủ, và là đồng minh thân cận của Trump.

QUẬN CAM (VB-31/3/2021) -- Một tiểu ban Hạ Viện điều tra về khủng hoảng COVID-19 đưa ra một số thông tin hôm Thứ Tư, cho thấy nhiều tài liệu cảnh báo cựu TT Trump, trong đó có bản ghi chú của cố vấn thương mại Bạch Ốc Peter Navarro viết từ tháng 3/2020 nói là dịch cơ nguy lan rộng nghiêm trọng. Lúc đó Trump vẫn còn trấn an dân Mỹ rằng dịch không có gì nguy hiểm vì dân Mỹ chết vì cúm gấp nhiều lần nhiều hơn và dịch sẽ biến mất như một phép lạ.

Tiểu ban có tên là Select Subcommittee on the Coronavirus Crisis viết rằng các hợp đồng hàng trăm triệu đôla do chính phủ Trump áp lực các cơ quan liên bang trao cho một số công ty cụ thể mà không đấu thầu, và rồi tiền mất tật mang. Navarro và một số quan chức của Trump yêu cầu các cơ quan liên bang trao hợp đồng miễn đấu thầu cho các công ty thiết bị y tế vừa mới thành lập và có liên hệ chính trị với các quan chức Trump.

Một hợp đồng nêu ra trị giá 354 triệu đôla trao cho Phlow Corporation — công ty này lần đầu hợp đồng với chính phủ, vừa lập công ty vài tháng trước khi nhận tiền từ hợp đồng. Chính Navarro gửi nhiều email thúc giục cơ quan liên bang BARDA trao hợp đồng cho Phlow, và trong nhóm người vận động hợp đồng có Stephen Bannon, cựu cố vấn chính trị của Trump.

Một hợp đồng liên bang 3 triệu đôla cũng trao cho công ty do Phó Chánh Văn Phòng Bạch Ốc Zachary Fuentes thành lập thì 11 ngày sau là có hợp đồng, chuyên làm khẩu trang máy thở. Thế nhưng khi khẩu trang máy thở giao tới, cơ quan y tế Indian Health Services nói là không xài được dù là cho môi trường y khoa hay môi trường giải phẫu. Hạ Viện nói còn một số trường hợp khác đang điều tra.

--- Pfizer nói rằng thuốc chủng ngừa Covid-19 của hãng này an toàn 100% ngừa bệnh cho các vị thành niên tuổi 12 tới 15. Thuốc chủng này chích 2 mũi, cách nhau 3 tuần lễ, hiện được dùng khẩn cấp cho người tuổi 16 trở lên. Công ty đang xin FDA cấp quy chế dùng khẩn cấp cho các em tuổi 12-15 để kịp mùa nhập học sắp tới.

--- Hai quan chức ngoại giao Nga đã bị chính phủ Ý trục xuất sau khi an ninh Ý bắt quả tang một đại tá Hải quân Ý (chức vụ: frigate captain, có thể cũng là Hạm trưởng) trong đêm Thứ ba trao tài liệu mật cho một nhà ngoại giao Nga để lấy tiền. Người Nga này làm việc trong quy chế ngoại giao ở tòa đại sứ Nga, nên được miễn tố.

Bộ Ngoại Giao Ý xác nhận hôm Thứ Tư về vụ gián điệp Nga, và quyết định trục xuất 2 viên chức ngoại giao Nga, người mua tài liêu và vị chỉ huy trực tiếp của người này, vì liên hệ vụ gián điệp móc nối mua tài liệu mật của sĩ quan Hải quân Ý. Bộ Trưởng Ngoại Giao Ý Luigi di Maio nói vụ này cực kỳ nghiêm trọng và nói ông đã gửi kháng thư tới tòa đại sứ Nga.

--- Hai cảnh sát trong đơn vị Capitol Police --- James Blassingame và Sidney Hemby --- đã nộp đơn kiện Trump vì đã khuyến khích, kích động, chỉ huy và trợ giúp cuộc nổi loạn ngày 6/1/2021. Đơn kiện dài 40 trang nộp ở tòa liên bang tại thủ đô.

Blassingame và Hemby nói 2 người bị thương về thể xác và tinh thần vì vụ nổi loạn làm một bạn cảnh sát của họ (Brian Sicknick) chết và làm 4 cảnh sát bị thương. Đơn kiện đòi Trump bồi thường thiệt hại ít nhất $75,000/người và đòi phạt tiền để trừng phạt không ghi rõ số tiền. Đơn kiện được tiết lộ vài ngày sau khi Trump nói bạo loạn ngày 6/1/2021 rất ôn hòa vì người bạo loạn chỉ tới ôm hôn cảnh sát, vẫy chào.

--- Thẩm phán liên bang Paul Gardephe hôm Thứ Ba 30-3-2021 ra phán lệnh rằng bản hợp đồng không-tiết-lộ (NDA) mà các viên chức trong ban vận động tranh cử 2016 của cựu Tổng Thống Trump phải ký là bất khả thi hành. Thẩm phán Paul Gardephe nguyên bổ nhiệm bởi George W. Bush.

Lý do thẩm phán nói rằng bản hợp đồng có ngôn ngữ mơ hồ, không có giá trị theo luật hợp đồng của New York, trong khi đó hợp đồng bịt-miệng cho thấy ban vận động của Trump không hoạt động tử tế "với lòng tin tưởng tốt" nhằm đàn áp quyền ngôn luận người khác theo lợi ích của ban vận động.

Hồ sơ thẩm phán Gardephe xử là đưa lên từ Jessica Denson, một giám đốc về tiếp cận người gốc Latin trong ban vận động 2016 của Trump. Denson tố cáo ban vận động của Trump kỳ thị tính phái. Denson nói với báo Politico rằng bà vui mừng vì "Tổng thống... cựu Tổng Thống đã để ra 4 năm uy quyền độc tài trong khi tự xưng là bênh vực tự do và quyền tự do ngôn luận... Nhiều người cũng như tôi, lo sợ không dám nói ra." Tuy nhiên, luật sư của Trump cho biết có thể kháng cáo.

--- Bộ Tư Pháp đang điều tra Dân Biểu Matt Gaetz (Cộng Hòa-Fla.) về nghi vấn quan hệ tình dục với một bé gái 17 tuổi. Gaetz nổi tiếng bảo thủ, và là đồng minh thân cận của Trump. DB Gaetz và một người bạn của Trump cũng bị điều tra về thông tin rằng họ chi tiền cho cô bé đi "vui vẻ" với Gaetz xuyên qua biên giới giữa các tiểu bang, điều này vi phạm luật liên bang về vận chuyển trẻ em xuyên bang vì tình dục.

DB Gaetz, 38 tuổi, nói rằng ông đang bị một cựu viên chức FBI muốn làm tiền, đòi Gaetz và gia đình nộp 25 triệu đôla để ém chuyện vui chơi với gái vị thành niên. Gaetz nói trên Fox News rằng nhân vật tống tiền ông tên là David McGee. Nhiều luật sư bình luận trên các đài rằng vấn đề không phải tống tiền, câu hỏi chỉ là Maetz có chở cô bé sang tiểu bang khác để "vui vẻ" hay không. Thêm nữa, hồ sơ điều tra khởi động từ cựu Bộ Trưởng Tư Pháp Bill Barr trong thời Trump.

McGee nguyên là phụ tá thứ nhất cho Biện lý Khu Vực Bắc Florida, và có 7 năm làm luật sư trưởng cho Ban Đặc Nhiệm Chống Tội Ác có Tổ Chức của Bộ Tư Pháp. McGee rời chức vụ công tố năm 2005 để gia nhập hãng luật Beggs & Lane tại Florida, bây giờ vẫn làm việc ở đây. Dân biểu Gaetz đã lên Fox News thanh minh thanh nga, nói với phóng viên Tucker Carlson rằng ông không dính gì tới sex vị thành niên, thậm chí còn nói rằng hai năm trước Gaetz và cô "bạn gái kia" đã cùng ăn cơm tối với vợ chồng Carlson, hẳn là Carson còn nhớ. Carlson nói là không nhớ "cô bạn" kia của DB Gaetz.

Báo Axios ghi rằng trông Gaetz trên TV như "run rẩy" trong khi Carlson phỏng vấn. Gaetz nói trong những ngày độc thân, Gaetz vẫn chi tiền cho các cô bạn gái, tiền phi cơ, tiền phòng khách sạn, "Bạn biết, tôi rộng rãi khi là đối tác với các cô. Tôi nghĩ có ai muốn biến chuyện này như là hình sự nhưng thực ra không hình sự."

Nếu bị kêu án dan díu với vị thành niên, Gaetz sẽ lãnh án nặng. Cũng cần ghi rằng Gaetz là dân biểu duy nhất trong năm 2017 bầu phiếu chống lại một dự luật tăng quyền cho chính phủ liên bang để truy tố tội vận chuyển người với lý do tình dục (Sex trafficking).

Sáng Thứ Ba 30/3/2021, Gaetz nói lặng lẽ với những người thân cận rằng Gaetz muốn rời Quốc Hội để nhận 1 việc làm trong đài cánh hữu Newsmax. Nhưng hồi năm 2019, Gaetz (dân biểu Florida) nói dự định tranh cử chức Thượng nghị sĩ ở Alabama.

--- Bộ Ngoai Giao Mỹ đã triệu hồi về Mỹ các nhân viên không khẩn cấp và gia đình từ Miến Điện về Mỹ trong khi nhà cầm quyền quân đội Miến Điện đàn áp người biểu tình gay gắt. Bộ Ngoại Giao Mỹ cũng đưa ra khuyến cáo Bậc 4 rằng công dân Mỹ không nên tới thăm Miến Điện trừ phi có chuyện khẩn cấp, thiết yếu.

--- Bạn vừa nhận được tiền cứu trợ 1,400 đôla? Không thấm bao nhiêu cả. Do vậy 21 Thượng nghị sĩ Dân Chủ viết thư chung hôm Thứ Ba gửi TT Biden, xin tiếp tục trao tặng tiền cứu trợ dân Mỹ, đồng thời nới thêm hạn cung cấp phúc lợi thất nghiệp trong kế hoạch hồi phục kinh tế.

Thư này dẫn đầu là Chủ Tịch Ủy Ban Tài Chánh Thượng Viện Ron Wyden, Dân Chủ-Ore., nói rằng họ lo ngại về ngày 6/9/2021 mãn hạn trợ cấp thất nghiệp 300 đôla/tuần. Họ cũng nói 1,400$ trợ cấp vừa gửi dân Mỹ cũng không đủ gì được. Trong 21 Thượng nghị sĩ ký tên có các TNS Elizabeth Warren, Bernie Sanders và Tammy Duckworth.

Họ nói dân Mỹ cần thêm trợ cấp vì nhiều người không mất việc làm, nhưng giờ làm việc bị giảm hay là mức lương giảm. Nghiên cứu của Urban Institute rằng cứu trợ thêm tiền, thì sẽ giữ thêm 6.3 triệu người thoát nghèo.

--- Bạch Ốc hôm Thứ Ba cho biết đang đưa ra các bước để ngăn chận bạo lực chống người gốc Á, trong đó sẽ cấp tiền 49.5 triệu đôla cho những người thoát nạn bạo lực tình dục, bạo lực trong gia đình trong các cộng đồng Mỹ gốc Á.

Bản văn của Joe Biden cũng hứa: mở lại chương trình Bạch Ốc về người gốc Á Thái Bình Dương, tái lập ủy ban Đặc Nhiệm Chống COVID-19, và cho Bộ Tư Pháp lập ra một chương trình liên bộ ngăn chận bạo lực gốc Á.

--- Hãng xe Volkswagen nói công ty không có ý đổi tên hiệu xe tại Mỹ, và chuyện lộ tin đổi tên Volkswagen thành Voltswagen là trò đùa cá tháng 4 của hãng xe nhằm quảng cáo các kiểu xe điện mới.

--- Tiền hứa quyên tặng các hội đoàn gốc Á Thái Bình Dương đã tăng vọt kể từ vụ thảm sát ngày 16/3/2021 tại Atlanta làm 8 người chết, trong đó có 6 phụ nữ gốc Á. Phân tích sơ khởi cho thấy khoảng 24 triệu đôla đã được hứa tặng cho các tổ chức gốc Á từ gần 30 người hay tổ chức từ thiện.

Trước vụ thảm sát, chỉ có $595,000 được hứa tặng, tức là tăng vọt gần 4,000%. Tính trọn năm 2020, số liệu mới cho thấy khoảng 54 triệu đôla hứa tặng các hội gốc Á. Phân tích này không kể các số tiền nhỏ, hay các số tiên trao trực tiếp tới các gia đình ạnn nhân.

--- Trong phán lệnh một-dòng từ tòa cao nhất tiểu bang New York, cựu Tổng Thống Trump được thông báo rằng Trump có thể bị lôi ra tòa để trả lời các câu hỏi từ luật sư của cô Summer Zervos, người kể rằng cô bị Trump hiếp dâm và rồi khi cô kiện Trump thì cô bị Trump bôi nhọ, thế là cô kiện Trump tội bôi nhọ. Hai luật sư của cô là Beth Wilkinson và Moira Penza nói rằng Trump bây giờ không còn là Tổng Thống nữa thì bị lôi ra tòa là hợp lý.

--- Quận Cam Đổi Lên Màu Cam – Nới Rộng Các Sinh Hoạt Cộng Đồng từ Thứ Tư 31/3/2021. Nghĩa là nên giãn cách và mang khẩu trang chống dịch, nhưng có quyền mở tất cả các tiệm tóc, nail, chăm sóc cá nhân, buôn bán lẻ như bình thường; dung lượng tối đa 50% khách ngồi trong tiệm ăn hay 200 khách, với dung lượng nào thấp hơn; nhà thờ hay chùa cho 50% dung lượng tín đồ vào; rạp hát với dung lượng tối đa 50% khách ngồi trong rạp hay 200 khán giả, với dung lượng nào thấp hơn...

--- Vẫn còn 30 triệu người lãnh tiền già hay tiền An sinh Xã hội vẫn chưa nhận được tiền cứu trợ 1,400$. Sở Thuế IRS và Bộ Ngân Khố nói rằng đa số trong nhóm 30 triệu người đó sẽ nhận được tiền cứu trợ 1,400$/người gửi trực tiếp vào tài khoản vào ngày 7/4/2021.

Hiện thời IRS đã gửi tiền cứu trợ 1,400$ tới 127 triệu người dân Mỹ, tổng trị giá là $325 tỷ đôla. Hầu hết các khoản tiền đó gửi đi trong vòng 1 tuần lễ sau khi TT Biden ký thành luật cho gói cứu trợ American Rescue Plan trị giá $1.9 ngàn tỷ đôla.

--- Chính phủ Biden hôm Thứ Ba ra lệnh ngưng thu tiền nợ từ hơn 1 triệu người vay nợ liên bang khi còn đi học đại học, giúp nhẹ gánh mùa dịch cho những người vay bị chệch ra ngoài chương trình cho đông lạnh sự trả nợ và lãi suất trong năm qua.

Bộ Giáo Dục nói đã ra lệnh tạm ngưng thu tiền sinh viên vay nợ do liên bang bảo đảm nhưng định chế tư doanh (như ngân hàng tư) sở hữu chủ các nợ này. Bộ cũng ấn định lãi suất về số không đối với các khoản nợ này.

--- TT Joe Biden sẽ tiết lộ một gói dự luật trị giá 2.25 ngàn tỷ đôla để xây dựng hạ tầng và tạo ra việc làm. Kế hoạch sẽ cấp 650 tỷ đôla xây đường lộ, cầu cống, xa lộ, cảng... khắp Hoa Kỳ.

Cùng lúc kế hoạch sẽ có 400 tỷ đôla cho việc chăm sóc người già và khuyết tật, $300 tỷ đô xây hạ tầng gia cư , và 300 tỷ đôla cho ngành sản xuất.

--- HỎI 1: Một thẩm phán nói rằng máy Dominion Voting Systems gài để gian lận?

ĐÁP 1: Không thẩm phán nào nói thế. Những người bảo thủ lưu chuyển câu chuyện rằng một thẩm phán ra phán lệnh rằng máy bầu Dominion Voting thiết kế để "gian lận" phiếu bầu trong bầu cử 2020. Câu chuyện nhiều tháng nay cho thấy hàng chục đơn kiện b5i tòa bác, do vậy không gian lận nào đưa ra. Tuy nhiên, câu chuyện phía người ủng hộ Trump cuồng nhiệt có vẻ ám chỉ tới cuộc điều tra độc lập về máy bầu của Dominion Voting Systems tại quận Antrim County, Michigan. Khi đếm lại phiếu, kết quả là không chứng cớ gian lận nào. Bản phúc trình về cuộc điều tra được lệnh thẩm phán Kevin Elsenheimer của tòa 13th Circuit Court cho phổ biến, theo báo Detroit Free Press. Nhóm điều tra viên độc lập do William Bailey, một cư dân quận Antrim County, thuê đưa ra báo cáo rằng có gian lận. Nhưng Thứ Trưởng Tư Pháp Erik Grill của Michigan chứng minh rằng nhóm điều tra viên kia sai lầm, đưa ra số liệu không chính xác, không đầy đủ... Chi tiết ở đây:

--- HỎI 2: Nghi can bắn loạn xạ tại Colorado đã vào Mỹ lậu và mua súng bất hợp pháp?

ĐÁP 2: Sai. Tin đồn nói nghi can vào một siêu thị Colorado bắn loạn xạ là từ Mexico vào Mỹ lậu và rồi mua 1 khẩu súng thuộc loại súng trộm cắp. Thực sự là: sát thủ là Ahmad Al Aliwi Alissa, 21 tuổi, cư dân Arvada, Colorado, đã vào Mỹ hợp pháp và mua súng hợp pháp. Chi tiết ở:

