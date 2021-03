Tấm tranh năm 1839 vẽ lại trận đánh nổi tiếng năm 1505 nơi cầu trên sông Garigliano giữa quân Pháp và Tây Ban Nha. Khoảng nửa triệu tác phẩm nghệ thuật đã được Louvre Museum chuyển sang ảnh kỹ thuật số để lên mạng cho xem miễn phí: https://collections.louvre.fr/en/.

.

Biden sẽ tăng thuế đối với người lương cao hơn 400,000$/năm về mức trước khi Trump giảm thuế. Trump mở trang mới: 45office. Luật sư của Dominion: suy tính kiện Trump. 1 mục sư ủng hộ Trump đòi nội chiến, 2 con tuyên bố theo phe cấp tiến chống lại. New York: bắt 1 hung thủ quấy nhiễu cụ bà gốc Á. Trump lại đổ lỗi cho BS Fauci, BS Birx. Điểm của Biden tăng vọt nhiều vấn đề. Maryland: khai gian địa chỉ để tranh cử chức Thị Trưởng, ông cảnh sát ra tòa. Chết vì súng: 35% các vụ chết vì người khác bắn; hơn 60% chết vì tự bắn. Lindell: Trump sẽ vào Bạch Ốc tháng 8/2021. Hoa Kỳ: Đi nhà thờ giảm thê thảm. 57% cử tri muốn thêm luật kiểm soát súng. Xe chạy điện Volkswagen sẽ là Voltswagen. Louvre lên mạng 1/2 triệu tác phẩm nghệ thuật. Căng thẳng nhất Hoa Kỳ: 1. Nevada; Ít căng thẳng nhất: 50. South Dakota. HỎI 1: Có đúng không về lời Thượng nghị sĩ Alex Padilla rằng tại đa số các tiểu bang, tân cử tri mua được súng trường nhanh hơn là họ có thể bầu phiếu lần đầu tiên? ĐÁP 1: Hầu hết là đúng. HỎI 2: Joy Behar nói trên ABC rằng Tổng Thống George W. Bush gỡ bỏ lệnh cấm súng trường kểu tấn công (AR-15) và từ đó số lượng thảm sát tăng 183%. ĐÁP 2: Đúng nửa phần.

.

QUẬN CAM (VB- 30/3/2021) --- Luật sư Tom Clare của công ty sản xuất máy bầu phiếu Dominion Voting Systems nói trên làn sóng phát thanh "Axios Re:Cap" hôm Thứ Hai rằng công ty suy tính có thể sẽ kiện cựu Tổng Thống Trump và các cơ quan truyền thông khác sau khi nộp đơn kiện Fox News đòi bồi thường 1.6 tỷ đôla vì bịa đặt rằng máy của Dominion đã chuyển phiếu bầu cho Trump sang phiếu bầu cho Biden.

.

--- Bây giờ bạn có thể ngồi nhà để xem khoảng 1/2 triệu tác phẩm nghệ thuật của bảo tàng viện Louvre Museum tại Paris. Lần đầu tiên bảo tàng này chuyển được công trình sang tác phẩm số cho 482,000 tác phẩm nghệ thuật để đưa lên mạng, gồm tranh, tượng, vải, nữ trang, bàn ghế... trong đó có những tác phẩm rất hiếm gặp. Xem ở mạng bảo tàng:

https://collections.louvre.fr/en/

.

--- Tổng Thống Joe Biden dự kiến sẽ tiết lộ kế hoạch thuế vào hôm Thứ Tư 31/3/2021, trong đó sẽ tăng thuế doanh nghiệp từ 21% lên tới 28%, theo bản tin Axios sáng Thứ Ba 30/3/2021. Biden cũng dự định áp thuế tối thiểu toàn cầu vào lợi tức của các chi nhánh có tài trợ ngoại quốc, vào lợi tức cổ phiếu đối với những người triệu phú, vào thuế thu nhập của những người có lương trên $400,000/năm trở lại mức thuế 39.6%, tức là mức thuế trước khi Trump cho giảm. Bốn biện pháp về thuế hy vọng giúp chính phủ thu vào 1.8 ngàn tỷ đôla để chi trả cho các kế hoạch xây hạ tầng và cho mạng lưới an sinh xã hội.

.

-- Cựu Tổng Thống Trump và cựu đệ nhất phu nhân Melania Trump đã chính thức mở một trang web --- www.45office.com --- để tương tác với những người ủng hộ Trump. Bạn có thể qua trang này để gửi lời mời cựu Tổng Thống Trump tham dự một sự kiện.

.

--- Cảnh sát New York hôm Thứ Bảy đã bắt Bobby Eli, 48 tuổi, vì tội quấy nhiễu một cụ bà gốc Á 65 tuổi tại thị trấn Midtown Manhattan hôm Thứ Sáu, truy tố Eli tội quấy nhiễu bậc nhì và tội hăm dọa bậc ba; cả 2 tội đều là tội thù ghét.

.

Eli tới gần nạn nhân trên khu phố W. 40th Street, nằm giữa 2 đường Seventh và Eighth Ave. lúc 4 giờ chiều, chửi mắng bằng ngôn ngữ kỳ thị, như "Mày đồ ngu Tàu chệt tóc xanh. Con mụ Tàu ngu..." Eli cầm trên tay một vật và nhắm vào bà cụ để vung tay múa chân rồi bỏ chạy. Cụ bà kinh hoàng tìm báo cảnh sát, hôm sau thì Eli bị bắt.

.

--- Hai cuộc thăm dò mới cho thấy điểm của Tổng Thống Biden tăng vọt trên các vấn đề người Mỹ quan tâm. Thăm dò của ABC News/Ipsus cho thấy điểm chấp thuận Biden đối phó đại dịch là 72%, điểm về giúp dân Mỹ chích ngừa tới 75%, điểm Biden thực hiện về kinh tế tới 60%.

.

Trong khi đó, thăm dò tháng 3/2021 của Gallup cho thấy quan tâm kinh tế là hàng đầu lần đầu tiên trong 7 tháng. Cả hai thăm dò ABC và Gallup đều cho thấy Biden không được điểm về các vấn đề kém quan trọng với dân Mỹ -- 57% dân Mỹ không hài lòng về Biden đối phó về: di trú và kiểm soát súng.

.

--- Mục sư Rick Joyner, 71 tuổi, thuộc hệ phái Tin Lành Phúc Âm (Evangelical) có lập trường ủng hộ Trump cuồng nhiệt, từng kêu gọi nội chiến nhưng không thuyết phục nổi các con của ông. Hồi tháng 9/2020, MS Joyner kêu gọi tín đồ con Chúa ở Hoa Kỳ sẵn sàng cho một cuộc chiến chống lại các nhà hoạt động cấp tiến.

.

Thế nhưng các con của Mục sư Joyner nói rằng nếu có nội chiến, các con của ông sẽ gia nhập phe cấp tiến để chống lại bố. Con trưởng của Joyner là cô Anna Jane Joyner, 36 tuổi, hoạt động cứu môi trường và là giữ một làn sóng phát thanh podcast, nói với báo New York Times rằng: "Bố tôi kêu gọi giáo dân vũ trang chống ai? Chống nhà hoạt động cấp tiến? Chính tôi đó."

.

Cô Anna Joyner lo ngại ngôn ngữ kích động của mục sư Joyner sẽ dẫn tới bạo động, có thể sẽ có ai đó tin theo để cầm súng gây bạo động vì họ nghĩ là phải bảo vệ đất nước. Cậu Ben Joyner, một đạo diễn làm phim 28 tuổi, nói với New York Times rằng ông bố "sai hẳn về đạo đức rồi" vì cứ đưa ra các tư tưởng nguy hiểm.

.

--- Trump đã chỉ trích 2 thành viên chủ lực trong ban đặc nhiệm chống đại dịch trong chính phủ cũ của ông, tố cáo rằng họ "tìm cách tái sáng tạo lịch sử." Trump nói rằng BS Anthony Fauci (Cố vấn trưởng về y tế Bạch Ốc) và Deborah Birx (Điều hợp Bạch ốc để đối phó dịch siêu vi khuẩn) tìm cách "che đậy trực giác tệ hại của họ và các lời khuyên sai lầm của họ" trong khi bây giờ Trump không còn là Tổng Thống.

.

Trump đưa ra bản văn nói rằng hai bác sĩ kia đã đưa ra các quyết định về chính sách sai lầm và rồi làm Hoa Kỳ mở ngõ cho Trung Quốc và nước khác, khép lại việc tái mở cửa kinh tế Mỹ, và nhiều năm trì trệ đối với thuốc chích ngừa được chấp thuận --- làm hàng triệu người nguy hiểm." Có vẻ như Trump muốn nói hơn nửa triệu dân Mỹ chết dịch không phải vì Trump, mà vì 2 bác sĩ từng bị Trump cấm trả lời phỏng vấn của TV?

.

--- Hãng xe Volkswagen xem xét đổi tên tại Hoa Kỳ thành Voltswagen, theo tin AP. Loan báo chính thức sẽ là Thứ Ba (tức hôm nay), và việc đổi thương hiệu xe sẽ không đổi đối với tên tập đoàn Volkswagen Group of America, trong đó bao gồm các hiệu xe: Audi, Bentley, Bugatti và Lamborghini.

.

Tên mới đổi chữ k sang chữ t là thương hiệu mới cho toàn bộ xe chạy điện của hãng tại Hoa Kỳ, trong khi các xe chạy xăng sẽ vẫn mang thương hiệu biểu tượng VW. Việc đổi tên cho xe điện còn để đẩy lùi vào quá khứ cú xì căng đan "khói xe chạy diesel" hồi năm 2015. Thú nhận tội gian lận thử nghiệm khói xe, hãng VW bị tòa Mỹ phạt 4.3 tỷ đô năm 2017, và bị tòa Đức phạt 1.5 tỷ đô.

.

--- Mike Lindell, Tổng quản trị công ty MyPillow, đưa ra lời tiên tri rằng cựu Tổng Thống Trump sẽ chính thức vào nhậm chức lần nữa tại Bạch Ốc vào tháng 8/2021. Mike Lindell đưa ra lời nói đó hồi cuối tuần, trong cuộc phỏng vấn trên làn sóng phát thanh "War Room: Pandemic" của Steve Bannon (cựu chiến lược gia của Trump).

.

Lindell giải thích rằng ông sẽ đưa ra nhiều chứng cớ mới về bầu cử 2020 lên Tòa Tối Cao, và bầu cử với kết quả Biden chiến thắng là "một cú tân công bởi các quốc gia khác... chủ nghĩa cộng sản đang vào." Khi Bannon tìm cách ngăn chận lời Lindell nói, thì Lindell tiên tri: "Trump sẽ trở lại văn phòng vào tháng 8/2021."

.

Không rõ đơn kiện của Lindell đã nộp rồi hay chưa, và có những chứng cớ nào mới. Cho tới giờ, tất cả đơn kiện của Trump và nhóm luật sư của Trump đưa ra đều bị các thẩm phán bác bỏ. Lindell cũng cho biết trang mạng xã hội sắp tới của Lindell có tên là Frank, có thể đón tới hơn 1 tỷ người sử dụng khi xuất hiện vài tuần tới. Lindell hiện đang bị Dominion Voting Systems kiện, đòi bồi thường $1.3 tỷ đôla vì cứ tung ra các lời nói dối về "gian lận" bầu cử 2020.

.

--- Cuộc thăm dò mới của Hill-HarrisX thực hiện trong các ngày 24-26/3/2021 cho thấy đa số cử tri muốn siết chặt luật về súng.

. 57% cử tri muốn thêm luật kiểm soát súng.

. 13% cử tri muốn bớt luật kiểm soát súng.

. 30% cử tri muốn để vậy, chớ thêm bớt gì.

. 79% cử tri Dân Chủ và 55% độc lập muốn tăng luật siết súng.

. 44% cử tri Cộng Hòa muốn để vậy, chớ thêm bớt gì.

.

--- Cảnh sát viên Ivan Gonzalez tại Baltimore, Maryland đã bị mất việc vì nói dối về địa chỉ cư trú để ông có thể ra tranh cử chức Thị Trưởng Baltimore City trong cương vị ứng viên Cộng Hòa năm 2020 và nói rằng ông cư ngụ ở thị trấn Canton, nhưng thực sự ông là chủ một căn nhà ở Essex và nới này là cư trú chính của ông.

.

Truyền hình WMAR cho biết Ivan Gonzalez bị truy tố trước một đại bồi thẩm đoàn hôm Thứ Hai về tội khai gian. Công tố Charlton T. Howard III của tiểu bang Maryland nói rằng tiểu bang sẽ tiếp tục điều tra về tất cả những thông tin sai trái đối với tất cả các ứng viên tranh cử.

.

--- Lần đầu tiên tại Hoa Kỳ, dân số đi nhà thờ (tất cả hệ phái) giảm xuống dưới 50%, theo bản thăm dò Gallup đưa ra hôm Thứ Hai. Bản văn viết: "Tín đồ tại các nhà thờ Hoa Kỳ là 73% dân số khi Gallup lần đầu tiên đo lường năm 1937, và vẫn là gần 70% trong 6 thập niên kế tiếp, trước khi mất tín đồ đều đặn kể từ chuyển sang thế kỷ 21."

.

Trong 2 thập niên qua, tỷ lệ dân Mỹ không gắn liền với tôn giáo nào tăng từ 8% trong các năm 1998-2000 lên tới 13 % trong các năm 2008-2010, và tăng tới 21% trong 3 năm qua. Chính vì số người "không tôn giáo" tăng tới 13%, nên xảy ra hiện tượng giảm 20% số người đi nhà thờ.

.

Có nhiều người mộ đạo nhưng không chịu gắn liền với nhà thờ nào. Từ 1998 tới 2000, có 73% người nói rằng họ mộ đạo nhưng không là thành viên nhà nào nào. Bây giờ con số đó giảm còn 60% mộ đạo nhưng không đi nhà thờ. Tất cả hệ phái --- Tin Lành Phúc Âm (evangelical Protestant), Tin Lành không hệ phái --- đều bị giảm tín đồ, Công Giáo La Mã thiệt hại nhiều nhất, số tín đồ tới nhà thờ còn 18%.

.

--- Tiền bạc và đại dịch là 2 vấn đề làm dân Mỹ lo ngại nhất, theo bản nghiên cứu của công ty tài chánh WalletHub, khi khảo sát 50 tiểu bang xem cư dân nơi nào căng thẳng nhất, dựa theo hơn 3 tá thang điểm chia làm 4 lĩnh vực: căng thẳng liên hệ tới việc làm, tiền bạc, gia đình và y tế và an toàn. Nevada căng thẳng nhất, South Dakota ít căng thẳng nhất.

.

Căng thẳng nhất: 1. Nevada; 2. Louisiana; 3. New Mexico; 4. West Virginia; 5. Mississippi; 6. Oklahoma; 7. Tennessee; 8. California; 9. Kentucky; 10. Texas.

.

Ít căng thẳng nhất (đọc ngược): 41. Kansas; 42. Montana; 43. New Hampshire; 44. Nebraska; 45. Wisconsin; 46. North Dakota; 47. Iowa; 48. Minnesota; 49. Utah; 50. South Dakota.

.

--- Dùng súng tự sát phổ biến hơn là bắn giết tập thể. Mỗi năm, sát nhân (người này giết người kia) chiếm 35% các vụ chết vì súng. Nhưng hơn 60% chết vì súng là do tự sát.

.

Theo National Crime Victimization Survey, 470,840 người là nạn nhân của các tội phạm liên hệ tới súng trong năm 2018, và 481,950 người trong năm 2019. Thống kê này ghi mỗi người một vụ riêng rẽ, dù nhiều người liên hệ cùng mộts ự kiện, và không nhất thiết súng phải nổ hay có ai bị giết. Khi tính số người chết vì súng, FBI ước tính súng dùng trong 10,258 vụ trong tổng số 13,927 vụ sát nhân trong năm 2019.

.

--- HỎI 1: Có đúng không về lời Thượng nghị sĩ Alex Padilla rằng tại đa số các tiểu bang, tân cử tri mua được súng trường nhanh hơn là họ có thể bầu phiếu lần đầu tiên?

.

ĐÁP 1: Hầu hết là đúng. Thượng nghị sĩ Alex Padilla, Dân Chủ-Calif., nói hôm 22/3/2021 trong buổi điều trần ở Thượng Viện. Tại nhiều tiểu bang, thời gian chờ từ lúc ghi danh tới khi bỏ phiếu và bầu phiếu có thể lâu tới 30 ngày, trong khi mua súng thì nhanh hơn. Nhưng ở vài tiểu bang mua súng phải chờ lâu hơn bầu phiếu sau khi ghi danh. Các chuyên gia nói so sánh không hoàn toàn chính xác, vì điều kiện mua súng và điều kiện bầu phiếu khác nhau.

. Tại 13 tiểu bang, cả hai tiến trình mau súng và bầu phiếu đều nhanh: thí dụ, tại Vermont, bạn có thể mua một khẩu súng trường mà không cần chờ gì, và bạn có thể ghi danh bầu phiếu ngay trong Ngày Bầu Cử.

. Tại 3 tiểu bang Illinois, Minnesota và Washington, thời gian bầu phiếu sau khi ghi danh thì nhanh hơn thời gian mua súng trường.

. Đa số tiểu bang (34 tiểu bang và thủ đô D.C.) thời gian từ ghi danh cử tri tới lúc bầu phiếu thì dài hơn thời gian mua súng trường.

. Thực tế còn tùy tiểu bang, thời gian chờ mau súng trường dị biệt nhau. Như tại Hawaii, chờ mau súng trường là 14 ngày, nhưng tại California và thủ đô D.C. cần 10 ngày. Tại Florida, cần 3 ngày hay lâu hơn để kiểm tra lý lịch người mua súng. Tại Minnesota là 7 ngày, tại Washington là 10 ngày.

. Trong khi đó, theo thống kê dữ kiện từ trang Vote.org, vài tiểu bang như Alaska và Arkansas đòi ghi danh cử tri 30 ngày trước Ngày Bầu Cử, trong khi tại Colorado nếu bầu trực tiếp thì có thể ghi danh ngay trong Ngày Bầu Cử. Thủ tục bầu cử nhanh nhất là ở 17 tiểu bang và thủ đô D.C., có quyền ghi dah và bầu phiếu trong cùng ngày.

. Kết luận: 2/3 tiểu bang có thủ tục mau súng nhanh hơn là thời gian từ ghi danh tới bầu phiếu. Tức là "đa số" như TNS Padilla nói. Chi tiết ở đây:

https://www.politifact.com/factchecks/2021/mar/29/alex-padilla/it-easier-obtain-rifle-register-vote-alex-padilla-/

.

--- HỎI 2: Joy Behar nói trên ABC rằng Tổng Thống George W. Bush gỡ bỏ lệnh cấm súng trường kểu tấn công (AR-15) và từ đó số lượng thảm sát tăng 183%.

.

ĐÁP 2: Đúng nửa phần. Joy Behar là đồng điều hợp chương trình “The View” trên ABC sau khi xảy ra thảm sát 10 người ở Colorado đã nói rằng vì TT Bush gỡ bỏ lệnh cấm súng AR-15 hồi năm 2004 nên số vụ thảm sát tăng 183%. Behar nói: "Trong thời gian lệnh cấm, có 12 vụ bắn giết tập thể. Từ khi Bush gỡ lệnh cấm, có 34 vụ."

. Lệnh cấm súng loại tấn công đưa ra năm 1994, do Thượng nghị sĩ Biden đưa ra và TT Bill Clinton ký thành luật. Nhưng Bush không phải là người gỡ bỏ lệnh cấm này. Vì luật 1994 có điều khoản "hoàng hôn" (sunset provision), tức là tự động mất hiệu lực sau 10 năm, nếu không tái gia hạn. Khi luật 1994 mãn hạn năm 2004, Quốc Hội cứu xét tái gia hạn thêm, thì TT Bush nói sẽ không đồng ý gia hạn. Thống kê cho thấy:

. Thập niên trước lệnh cấm, 1984-94: 19 vụ bắn giết tập thể (ít nhất 6 người bị bắn chết trong 1 vụ).

. Thập niên trong lệnh cấm, 1994-04: 12 vụ.

. Thập niên sau khi lệnh cấm hết hiệu lực, 2004-14: 34 vụ. Tức là tăng 183%.

. Tính từ 2004 tới 2021: 62 vụ (ít nhất 6 người bị bắn chết trong 1 vụ), mới nhất là bắn giết ở Atlanta và Boulder, Colorado. Chi tiết ở:

https://www.poynter.org/fact-checking/2021/fact-checking-the-view-host-joy-behar-on-mass-shootings-and-the-assault-weapons-ban/

.

.