Kinh tế mở lại sau đại dịch: Giá xăng 2 quận L.A., Quận Cam tăng vọt.

.

Giá xăng 2 quận L.A., Quận Cam tăng vọt. Thuyết âm mưu nói ở Fox News: Obama giựt dây Biden. Luật sư của Dominion: Fox News tự biết sẽ thua kiện. Trump dự đám cưới, cầm micro nói toàn về Biden và Iran. Montana: bác dự luật in hình súng trường lên cờ tiểu bang. Fox News thuê Lara Trump làm bình luận viên cộng tác. LS Lin Wood sẽ tranh cử chức Chủ Tịch Đảng Cộng Hòa South Carolina, để đưa các nhóm cực hữu vào hoạt động CH. Dân số Mỹ chưa tới 5% toàn cầu, nhưng chiếm tới 30% vụ bắn giết tập thể toàn cầu. Brazil: mùa dịch, phụ nữ vất vả tìm việc làm. HỎI 1: Trump nói rằng bác sĩ Fauci đã nói thuốc chủng ngừa COVID-19 cần 5 năm mới bào chế ra? ĐÁP 1: BS Fauci không nói thế. HỎI 2: Có phải khẩu trang ngoài việc chống dịch, còn có hiệu qủa y tế khác? ĐÁP 2: Đúng vậy, còn ngăn dị ứng phấn hoa mùa xuân.

.

QUẬN CAM (VB - 29/3/2021) --- Kinh tế mở cửa lại sau đại dịch đã dẫn tới kết quả: Giá trung bình một gallon xăng loại bình thường khi người lái vào tự bơm ở một cây xăng quận Los Angeles County đã tăng nnửa cent hôm Chủ Nhật, như thế là 3 ngày tăng liên tục, để tới $3.947, giá cao nhất kế từ ngày 21/11/2019.

.

Giá xăng trung bình ở Quận Cam tăng 2/10 cùa một cent để tới $3.924/gallon, giá cao nhất kể từ ngày 18/11/2019. Như thế là cao hơn 1.8 cents so với một tuần trước, hơn 19.6 cents so với tháng trước, và hơn 81.5 so với một năm trước.

.

--- Dân biểu tiểu bang Caleb Hinkle (Cộng Hòa, Montana) đưa ra đề nghị sửa lá cờ tiểu bang Montana bằng cách găn thêm hình khẩu súng trường AR-15 vào lá cờ, nhưng Hạ Viện nhanh chóng bác bỏ với tỷ phiếu 12 ủng hộ và 88 chống.

.

DB Hinkle nói in thêm hình súng trường vào cờ tiểu bang là để ghi dấu 200 năm tiền nhân, người tiền phong khai phá, các thợ săn, các trại chủ vào mở cõi cho Montana. Nhưng dân biểu tiểu bang Jonathan Windy Boy (Dân Chủ), thành viên bộ lạc da đỏ Chippewa Cree, nói rằng in thêm súng vào lá cờ là xúc phạm, vì sắc tộc da đỏ là phía bên kia của mũi súng.

.

--- Con dâu cựu Tổng Thống Trump là cô Lara Trump chính thức được đài Fox News thuê làm bình luận viên cộng tác. Cô Lara Trump nguyên là cố vấn cao cấp ban vận động của Trump, trước giờ cũng trả lời phỏng vấn nhiều lần trên đài này, bây giờ sẽ vào chương trình "Fox & Friends" với người đồng nhiệm là Ainsley Earhardt. Trump từng nói rằng cô Lara Trump nên ra ứng cử và xứng đáng Thượng nghị sĩ North Carolina. Trong cương vị bình luận gia Fox News, cô Lara Trump hiển nhiên là có ưu thế để tranh cử.

.

--- Luật sư Lin Wood, người nổi tiếng trong ban pháp lý của Trump trong nỗ lực giúp nộp hàng chục đơn kiện đòi lật ngược chiến thắng của Biden, cho biết sẽ tranh cử chức Chủ Tịch Đảng Cộng Hòa South Carolina, chưa đầy một tháng sau khi dọn nhà từ Georgia về South Carolina.

.

Trong email gửi khuya Chủ Nhật, LS Wood, 68 tuổi, xác định rằng ông sẽ chiếm ghế của Chủ tịch đương nhiệm Drew McKissick, người điều hành Đảng Cộng Hòa South Carolina từ 2017. Lý do Wood nói muốn lãnh đạo đảng là sẽ đưa những người cực hữu Patriots vào hoạt động chính thức của Đảng Cộng Hòa. Bản thân Wood là người nhiều lần chuyển ra thuyết âm mưu của QAnon. Wood sinh ra và lớn lên ở Georgia, hiện đang bị Georgia điều tra về nghi vấn gian lận vì bầu phiếu ở Georgia tháng 11/2020 dù là Wood nói với báo chí Wood dọn nhà sang South Carolina trước bầu cử đó.

.

--- Trong khi nhận định về di sản Biden, nhà bình luận bảo thủ Charlie Kirk nói trên Fox News rằng Biden đang tìm cách chứng minh rằng Biden có thể làm được những chuyện mà Obama không làm nổi.

.

Người dẫn chương trình trên Fox News lúc đó là Bartiromo liền tung ra thuyết âm mưu rằng: "Tôi biết rằng Biden nói điện thoại liên tục cả ngày với Obama và tôi nghe rằng Obama đứng đằng sau bức màn để giựt dây." Tuy nhiên, không có chứng cớ nào đưa ra trên Fox News về chuyện Obama bí mật giựt dây Biden. Và Biden đã chứng minh rằng chính Biden đã lật ngược nhiều chính sách của Trump và chính Biden đã làm rất nhiều điều hiệu quả hơn Obama.

.

--- Luật sư Stephen Shackleford, đại diện công ty Dominion Voting Systems, nói chuyện trên CNN đã giải thích về hồ sơ Dominion kiện Fox News đã loan tin vịt rằng máy bầu Dominion đã bí mật chuyển phiếu bầu cho Trump thành phối bầu cho Biden, và nói công ty Dominion đang suy tính nộp đơn kiện Donald Trump.

.

Luật sư Stephen Shackleford nói rằng ban giám đốc Fox News bây giờ biết là sẽ thua kiện, nên đã cho các bình luận gia Fox News đưa ra các lời bình luận đảo ngược các lời quy chụp trước kia. Khi nỗ lực đính chánh sau nhiều tuần lễ cho các thuyết âm mưu nói trên Fox News, nhưng bây giờ trễ rồi. Bởi vì Dominion trước kia đã liên tục gửi email yêu cầu Fox News rút lại, đính chánh và xin lỗi, nhưng Fox News đã để quá trễ mới thanh minh thanh nga. Và bây giờ thì phải ra tòa, và cầm chắc là sẽ thua kiện, sẽ phải bồi thường Dominion.

.

--- Trong nhiều trường hợp, những kẻ xả súng bắn người loạn xạ quyết định sẽ bắn giết rồi mới đi mua súng để thực hiện. Nói chuyện trên CNN hôm Chủ Nhật, Giáo sư Adam Lankford tại đại học University of Alabama nói rằng các số liệu thống kê cho thấy Hoa Kỳ là nơi hung hiểm nhất thế giới vì súng.

.

Hoa Kỳ có dân số chưa tới 5% dân số toàn cầu, nhưng chiếm tới 30% những vụ bắn giết tập thể của thế giới, nghĩa là gấp 6 lần nhiều hơn lẽ ra mức nên có. Thêm nữa, dân Mỹ sở hữu hơn 40% súng sở hữu cho dân sự toàn cầu. Nghĩa là, người dân tiếp cận súng ở Mỹ dễ hơn người dân các nơi khác.

.

--- Trong một băng video do báo TMZ tìm được, cựu Tổng Thống Donald Trump khi được mời nói chuyện trong một đám cưới tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của ông đêm Thứ Bảy 27/3/2021, Trump chỉ nói vài lời với cặp tân hôn John và Megan Arrigo, rồi Trump chỉ nói về Trump, về Joe Biden, về Iran, về tình hình di dân tìm tới biên giới Mỹ-Mễ. Dĩ nhiên, quan khách đám cưới tuy bất ngờ, nhưng cũng lịch sự cười với Trump.

.

--- Trong thời đại dịch, thê thảm là việc làm cho nữ giới. Câu chuyện xảy ra tại Brazil: các quan chức thị trấn Sao Paulo đưa ra thông báo tuyển mộ 4,500 người lao công chùi dọn trong trường học để giúp các trường vệ sinh theo tiêu chuẩn chống COVID-19, thế là chỉ trong vòng 2 ngày, có tới hơn 90,000 phụ nữ nộp đơn xin việc.

.

Marilene Paixão, một trong những bà mẹ may mắn được tuyển cho việc làm chùi dọn trên. Tuy nhiên, một tháng sau khi Sao Paulo thuê chị vào, thì thành phố lại ra lệng đóng cửa trường lần nữa vào ngày 15/3/2021.

.

Thực ra, ngay cả trước đại dịch, chỉ 53% phụ nữ Brazil vào thị trường lao động, trong khi nam giới là 71% đàn ông.

.

--- HỎI 1: Trump nói rằng bác sĩ Fauci đã nói thuốc chủng ngừa COVID-19 cần 5 năm mới bào chế ra?

.

ĐÁP 1: BS Fauci không nói thế. Chỉ vì cựu Tông Thống Donald Trump hôm Thứ Năm 25/3/2021 lên đài Fox News trả lời phỏng vấn của Laura Ingraham, và Trump đổ thừa cho BS Fauci nói là thuốc chủng ngừa COVID-19 cần ba, bốn, hay năm năm mới bào chế được. Nhưng Trump khoe công rằng chính nhờ Trump nên trong vòng 9 tháng là có thuốc chủng ngừa, thay vì 5 năm như Fauci nói. Thực tế, theo BioCentury tường trình, BS Fauci nói rằng nhanh nhất một thuốc chủng ngừa có thể có để dùng trên nguyên tắc khẩn cấp là 1 năm, mặc dù tiến trình có thể chiếm tới 2 năm. Sau đó, Fauci cũng nói trong một cuộc điều trần ở một ủy ban Thượng Viện ngày 3/3/2020: "Sẽ cần ít nhất 1 năm rưỡi để có thuốc chủng mà chúng ta có thể sử dụng." Thế rồi tiến độ nghiên cứu tăng tốc, vào tháng 8/2020, Fauci nói với Reuters rằng ông dự kiến sẽ có hàng chục triệu liều thuốc vào đầu năm 2021. Vào giữa tháng 12/2020, FDA cho phép dùng theo thủ tục khẩn cấp loại thuốc chủng ngừa BioNTech & Pfizer COVID-19. Thuốc này được nghei6n cứu, bào chế, thử nghiệm trong thời gian kỷ lục: 10 tháng. Kết luận: Trump nói sai. Fauci không hề nói tiến trình bào chế cần 3, hay 4 hay 5 năm như Trump quy chụp. Chi tiết ở đây:

https://www.newsweek.com/dr-fauci-donald-trump-covid-vaccines-fact-check-years-develop-1579083

.

--- HỎI 2: Có phải khẩu trang ngoài việc chống dịch, còn có hiệu qủa y tế khác?

.

ĐÁP 2: Đúng vậy, còn ngăn dị ứng phấn hoa mùa xuân. Bác sĩ Do-Yeon Cho, giáo sư tại đại học University of Alabama ở Birmingham, nói rằng nhiều bệnh nhân kinh niên dị ứng phấn hoa mùa xuân nhưng trong mùa này đã thoát nạn, vì họ ở nhà nhiều hơn mọi năm và khi ra ngoài họ đã mang khẩu trang thì khẩu trang giúp họ giảm cơ nguy bị dị ứng phấn hoa mùa xuân. Chi tiết ở đây:

https://www.upi.com/Health_News/2021/03/27/masks-may-prevent-symptoms-allergy-season/2721616795915/

.

.