Mỹ, Đài hợp tác tuần tra đường biển, chống TQ. Trump: bạo loạn 6/1/2021 ôn hòa, nhiều người ôm hôn cảnh sát, vẫy tay, bước ra, bước vào, và bị truy tố bất công. DB Cộng Hòa Kinzinger: Trump bệnh hoạn. Thống Đốc Cộng Hòa Georgia ký luật dìm phiếu; DB Dân Chủ gõ cửa, bị lính bắt. Dominion kiện Fox News đòi bồi thường 1.6 tỷ đô.

Hợp tác Hải quân: Ngày 25/3/2021, Mỹ và Đài Loan ký Bị vong lục về Thành lập Tổ công tác tuần tra đường biển (Coast Guard Working Group) ngăn chận cơ nguy Trung Quốc tấn công.

Liên thủ chống TQ: Mỹ, Đài Loan ký văn bản hợp tác tuần tra đường biển. Trump: bạo loạn MAGA ngày 6/1/2021 ôn hòa, nhiều người ôm hôn cảnh sát, vẫy tay, bước ra, bước vào, và bị truy tố bất công. DB Cộng Hòa Kinzinger: Trump bệnh hoạn. Thống Đốc Cộng Hòa Georgia ký luật dìm phiếu; Dân Biểu Dân Chủ gõ cửa, bị lính bắt, áp giải ra. Dominion kiện Fox News đòi bồi thường 1.6 tỷ đô. Trưởng Ty Cứu Hỏa thị trấn Bentonville đấm 1 anh gốc Việt bầm mắt, ra tòa. Điều tra về Trump kinh doanh "gian lận": Một người gốc Việt xuất hiện. Pelosi: đừng ai Dân Chủ ra ứng cử trong bầu cử truất phế Thống Đốc California. Newsom đề cử DB/TB Rob Bonta (gốc Philippines) vào chức Bộ Trưởng Tư Pháp California. Quốc Hội làm cửa chống đạn, ngừa bạo loạn. Biden họp báo: có kế hoạch 3 phần để đối phó TQ, nhiều phần sẽ tranh cử tiếp 2024. Đại học USC bồi thường 1 tỷ đô cho hàng trăm phụ nữ bị 1 bác sĩ USC lạm dụng. Kentucky: 1 ông mang súng, áo giáp bị bắt. California sẽ chích ngừa Covid-19 cho mọi người từ 16 tuổi trở lên kể từ 15/4/2021. HỎI 1: Các trại chủ trồng cam kinh hoàng khi có tin nhiều trái cam có dương tính COVID-19. ĐÁP 1: Không chính xác. HỎI 2: Một dự luật ở California sẽ không cho người Cộng Hòa làm cảnh sát viên? ĐÁP 2: Hầu hết là đúng, nên sẽ sửa lại.

QUẬN CAM (VB-26/3/2021) --- Dân Biểu Adam Kinzinger (Cộng Hòa-IL) hôm Thứ Sáu 26/3/2021 chỉ trích cựu Tổng Thống Trump sau khi Trump nói trên Fox News đêm Thứ Năm rằng cuộc bạo loạn MAGA làm chết 5 người vào ngày 6/1/2021 khi tấn công tòa nhà Quốc Hội là "không nguy hiểm gì" đối với các dân cử Quốc Hội.

Phóng viên Laura Ingraham của Fox News hỏi Trump qua điện thoại là nghĩ gì khi Quốc Hội tăng biện pháp an ninh sau bạo loạn MAGA, Trump trả lời là Quốc Hội không cần tăng cường an ninh. Vì, Trump nói, người tham dự bạo loạn xông vào, một số người ôm hôn cảnh sát, nhiều người vẫy tay, bước ra, bước vào, không gây nguy hiểm gì, và rồi bị "truy tố bất công" về các hành vi không nguy hiểm. Kinzinger viết trên Twitter là Trump hỏng hoàn toàn, bệnh hoạn hết cỡ nói, không biết ân hận gì.

--- Thống Đốc Georgia là Brian Kemp (Cộng Hòa) hôm Thứ Năm đã ký thành luật nhiều biện pháp siết phiếu bầu: đòi hỏi căn cước ID (tiểu bang Georgia hiện có 200,000 cử tri chưa có thẻ ID), hạn chế thùng nhận phiếu, rút ngắn thời gian giữa bầu sơ bộ và chung kết từ 9 tuần còn 4 tuần lễ, cấm không cho trao thực phẩm hay nước uống cho người xếp hàng chờ vào bầu phiếu...

Buổi ký thành luật bị nhiều người biểu tình phản đối. Dân Biểu da đen Park Cannon (Dân Chủ, Atlanta) khi tới gõ cửa Thống Đốc để đòi chứng kiến giây phút ký luật thì bị vệ binh tiểu bang bắt, áp giải ra ngoài, theo báo Atlanta Journal-Constitution.

--- Công ty Dominion Voting Systems đưa đơn kiện đài Fox News vì đã bôi nhọ, cho rằng máy bầu của Dominion đã chuyển phiếu bầu cho Trump thành phiếu bầu cho Biden năm 2020. Đơn kiện đòi Fox News bồi thường 1.6 tỷ đôla vì đài này đã có ý thức bôi nhọ, bịa đặt vì mục tiêu thương mại riêng để loan truyền những lời nói dối gây hại cho Dominion.

--- Ngày 25/3/2021, người đại diện Đài Loan tại Mỹ Tiêu Mỹ Cầm (Hsiao Bi-khim), và Giám đốc điều hành Hiệp hội Mỹ tại Đài Loan (AIT) Ingrid Larson, đã cùng ký kết Bị vong lục về Thành lập Tổ công tác tuần tra đường biển (Coast Guard Working Group), và trong tương lai “Tổ công tác tuần tra đường biển” này sẽ tạo điều kiện cho cơ quan đại diện của hai bên (Đội Phòng vệ và tuần tra đường biển Hoa Kỳ và Sở Tuần tra đường biển trực thuộc Ủy ban Hải dương Đài Loan) có cơ sở để thảo luận, quan sát, đồng thời tăng cường liên hệ, xây dựng hợp tác và chia sẻ thông tin giữa hai bên, tạo dựng cột mốc đánh dấu chặng đường mới trong quan hệ hợp tác giữa Đài Loan và Mỹ.

Về việc này, ngày 26/03, Thủ tướng Tô Trinh Xương (Su Tseng-chang) đã trả lời phỏng vấn bày tỏ, việc Trung Quốc đặt ra luật Cảnh sát đường biển khiến cho các quốc gia ở khu vực lân cận đều cảm thấy bất ngờ, hành động sử dụng vũ lực đơn phương này cũng đã khiến cho các nước xung quanh cảm thấy căng thẳng và áp lực, trên cơ sở những giá trị chung, Đài Loan và Mỹ sẽ cùng hợp tác duy trì hòa bình của khu vực. Ông Tô Trinh Xương nói: “Trên cơ sở những giá trị chung, duy trì hòa bình và ổn định của khu vực, mọi người cùng hỗ trợ nhau trong các mặt khác nhau, cùng duy trì hòa bình, và cũng hy vọng phía Trung Quốc đừng tiếp tục gây thêm căng thẳng cho khu vực.”

--- Cảnh sát Kentucky đã truy tìm Bryan Carroll, cư dân thị trấn Versailles, sau khi được bệnh viện Chandler Hospital của đại học University of Kentucky báo động người này mang súng vào bệnh viện --- khi người này bước ra bệnh viện thì bị bắt.

Cảnh sát nói người này khai vào bệnh viện thăm thân nhân. Carroll có mang súng. Cảnh sát kham xét xe người này cũng thấy một áo giáp và có thể là nhiều thiết bị nổ trong xe. Carroll sẽ bị truy tố ở cả 2 cấp liên bang và tiểu bang. Đại học U.K. đã báo động lúc 11 giờ sáng để mọi trười tránh xa, 4 tiếng đồng hồ sau mới gỡ lệnh báo động.

--- Đại học University of Southern California (USC) hôm Thứ Năm nói đã đạt được 1 thương lượng sẽ bồi thường thêm 850 triệu đôla cho hàng trăm phụ nữ, nâng tổng số bồi thường tới hơn 1 tỷ khi cộng với một đơn kiện tập thể trước đó. Hàng trăm phụ nữ cựu bệnh nhân USC nói rằng cựu bác sĩ phụ khoa George Tyndall ở USC đã lạm dụng tình dục họ trong khi khám nghiệm. Đơn kiện nói USC biết họ bị lạm dụng nhưng không làm gì để bảo vệ sinh viên.

Tyndall bị bắt hồi tháng 6/2019 và khai vô tội đối với 35 truy tố hình sự, và dự kiến sẽ ra tòa tiếp vào Thứ Sáu. Cô Anika Narayanan, trả lời phỏng vấn của đài CBS News năm 2018, nói rằng cô chưa bao giờ đi bác sĩ phụ khoa nào trước khi hẹn khám với Tyndall, và rồi bị Tyndall dùng 2 ngón tay làm các cử chỉ thô bạo.

--- Các công nhân đang củng cố các thiết bị chống đạn trong Quốc Hội, trong khi Hạ Viện sẽ nghỉ 2 tuần, theo tin của báo Axios. Hạ Viện sẽ trở thành phòng an toàn khổng lồ cho các dân biểu vì thêm các cửa chống đạn. Có 5 bộ cửa để vào Hạ Viện, và 15 bộ cửa vào phòng triển lãm Quốc Hội. Tất cả các cửa mới đều dùng thêm vật liệu kevlar — loai dùng trong áo giáp và nón sắt chống đạn.

Trong ngày bạo loạn 6/1/2021, cảnh sát thường phục đã chận các cửa vào sàn và rút súng chỉa ra cửa để bảo vệ các dân cử trong khi những người cuồng Trump xông vào đập phá và đòi lật ngược kết quả bầu cử 2020.

--- Một người gốc Việt bỗng nhiên xuất hiện trong cuộc điều tra về kinh doanh "gian lận" của Donald Trump. Biện Lý Cyrus Vance Jr. của hạt Manhattan đã yêu cầu các viên chức quận Cook County cung cấp hồ sơ địa ốc từ tháng 9 tới tháng 11/2020 liên hệ tới khách sạn Trump International Hotel and Tower tại Chicago, theo tin đài WBEZ.

Khang P. Trinh, luật sư chính của văn phòng hồ sơ quận Cook trả lời Daniel Kenny, người phân tích tài chánh của văn phòng Biện Lý hạt Manhattan rằng ngoại trừ các hồ sơ địa ốc nộp trước năm 1985, còn thì tất cả đều có thể tìm trên mạng trực tuyến.

Karen Yarbrough, Thư ký Quận Cook County, nói với đài WBEZ rằng văn phòng của bà hợp tác toàn diện với văn phòng Biện Lý Vance khi Biện Lý này từ New York muốn tìm hồ sơ về Trump trên Chicago, bà không ngạc nhiên chút nào hết vì hẳn là "có một vài làn khói bốc lên" nơi đây để phải dò ra chỗ có lửa.

--- Benjamin Snodgrass, 44 tuổi, Trưởng Ty Cứu Hỏa thị trấn Bentonville, tiểu bang Arkansas, bị truy tố về tội tấn công bậc 3 sau khi đấm anh Liêm Nguyễn trong một vụ bị xem là kỳ thị gốc Á. Vụ này xảy ra trong đêm 13/3/2021 bên ngoài sòng bài Oaklawn Racing Casino Resort ở Hot Springs.

Liem Nguyen nói với cảnh sát rằng Snodgrass, một người da trắng, tới gần và hỏi là mày có biết đây là nước Mỹ không, rồi xô Nguyen và 2 người đàn ông khác té xuống đất. Nguyen đấm trả Snodgrass để tự vệ và Snodgrass đấm Nguyen bầm mắt trái và rách áo. Cảnh sát nói Snodgrass có vẻ say rượu, đã thú nhận có kình chống Nguyen rằng đây là nước Mỹ. Snodgrass cũng bị chảy máu nơi tai và môi.

--- Tiểu bang California sẽ chích ngừa Covid-19 cho mọi người từ 16 tuổi trở lên kể từ 15/4/2021, và mọi người từ 50 tuổi trở lên sẽ được lấy hẹn để chích ngừa kể từ 1/4/2021. Thống Đốc Gavin Newsom tuyên bố như thế khi thăm Quận Cam hôm Thứ Năm.

--- Chủ Tịch Hạ Viện Nancy Pelosi hôm Thứ Năm yêu cầu không một người Dân Chủ nào nên ra ứng cử trong kỳ bầu cử đặc biệt năm nay sẽ do tiểu bang California thực hiện vì Cộng Hòa đã có đủ chữ ký để bầu cử truất phế Thống Đốc Gavin Newsom. Bà Pelosi nói trong một cuộc họp báo rằng chớ có người Dân Chủ nào nghĩ tới việc tiếp tay Cộng Hòa truất phế Newsom.

Tiểu bang California đang kiểm tra chữ ký và dự kiến sẽ có bầu cử đặc biệt với 2 câu hỏi: (1) nên truất phế Thống Đốc Newsom hay không, và (2) nếu truất phế, thì chọn ai thay Thống Đốc. Bà Pelosi lo sợ nếu có người Dân Chủ nào ra ứng cử chức Thống Đốc, thì Dân Chủ sẽ bị chia phiếu và Cộng Hòa sẽ thắng cử.

--- Thống Đốc Gavin Newsom đã đề cử Dân biểu tiểu bang Rob Bonta, 49 tuổi, vào chức vụ Bộ Trưởng Tư Pháp California thay thế cho vị tiền nhiệm là Xavier Becerra được Tổng Thống Biden bổ nhiệm vào chức Bộ Trưởng Y Tế và vừa được Thượng Viện phê thuận.

Dân Biểu Bonta (Dân Chủ, Alameda) là người gốc Philippines nổi tiếng về lập trường cấp tiến trong 8 năm phục vụ ở Hạ Viện tiểu bang. Newsom nói Bonta là người đấu tranh hàng đầu cho công lý xã hội, công lý sắc tộc, công lý kinh tế, và công lý môi trường. Các nhà bình luận nói rằng Newsom bổ nhiệm Bonta để chiêu mộ phiếu cử tri gốc Á giúp ông vượt thắng trong cuộc bầu cử sắp tới do Cộng Hòa dựng lên để truất phế ông.

--- Cộng Hòa lạnh cẳng khi nhìn thấy Tổng Thống Joe Biden họp báo hôm Thứ Năm với một phong thái điềm tĩnh, hiểu biết tận tường các vấn đề, và biết tôn trọng các phóng viên bất kể các câu hỏi khó. Trong khi Trump ưa bày tỏ thái độ quyền lực, đôi khi chỉ mặt phóng viên không ưa và mắng là kẻ thù nhân dân hay tin giả, Biden luôn giữ nụ cười thân thiện và nói từ tốn.

Biden nói hôm Thứ Năm rằng chính phủ ông đã có một kế hoạch 3 phần để đối phó Trung Quốc một cách hiệu quả. Biden nói sẽ tăng tiền vào nghiên cứu, đầu tư thật sự vào kỹ thuật mới. Kế tiếp sẽ tái thiết lập các liên minh với Mỹ để buộc TQ có trách nhiệm theo đúng luật quốc tế. Sau cùng, Mỹ sẽ tiếp tục kiên trì chống các vi phạm nhân quyền của TQ. Nhưng, Biden giải thích: "Chúng ta sẽ không chạm trán với TQ, mặc dù chúng ta biết là sẽ có cạnh tranh rất là gay gắt, rất là gay gắt."

Khi trả lời các câu hỏi của phóng viên, TT Biden hôm Thứ Năm cũng xác nhận sẽ tranh cử nhiệm kỳ thứ nhì vào năm 2024. Thêm nữa, Biden nói ông sẽ giữ Phó Tổng Thống Kamala Harris trong liên danh tranh cử. Tuy nhiên, khi được hỏi Trump có thể sẽ là đối thủ tranh cử sắp tới trong năm 2024, Biden nói rằng ông "không biết là sẽ có hay không một Đảng Cộng Hòa vào năm 2024."

--- HỎI 1: Các trại chủ trồng cam kinh hoàng khi có tin nhiều trái cam có dương tính COVID-19.

ĐÁP 1: Không chính xác. Kinh hoàng thì có, kể cả các Bộ Trưởng Nông Nghiệp khi nhiều tin lan truyền ở Châu Âu rằng các chuyên gia thấy một số trái cam xét nghiệm có dương tính COVID-19. Thực sự là không đúng, vì phương pháp xét nghiệm gọi là "lateral flow test" nhiều phần không thích nghi và không chính xác. Tiến sĩ Alexander Edwards, giáo sư viện nghiên cứu kỹ thuật sinh y hóa Biomedical Technology tại đại học University of Reading, đã từng nói với Full Fact rằng nếu không giữ đúng chỉ thị của công ty sản xuất hay là sử dụng xét nghiệm cho những gì hoàn toàn khác biệt thì bạn sẽ không ngạc nhiên khi thấy một kết quả rất tức cười. Giáo sư ngành sinh hóa Annette Beck-Sickinger của University of Leipzig nói rằng dung dịch trung hòa (buffer solution) pha loãng khi dùng xét nghiệm nhanh sẽ không có thể trung hòa lượng lớn chất acid như các số lượng người ta thấy trong các trái cây như xoài hay táo. Tại Anh quốc, chính phủ dùng cách khác: xét nghiệm theo kỹ thuật "Innova rapid tests" và nhận thấy các mẫu xét nghiệm âm tính tới 99.68% trường hợp. Chi tiết ở:

https://fullfact.org/online/orange-covid-positive/

--- HỎI 2: Một dự luật ở California sẽ không cho người Cộng Hòa làm cảnh sát viên?

ĐÁP 2: Hầu hết là đúng. Do vậy, dự luật đang được chính tác giả tìm cách tu chính. Các dân cử tiểu bang California đang xem xét một dự luật buộc các ty, sở về an ninh, cảnh sát phải lọc các cảnh sát để loại ra những người là thành viên các tổ chức có lập trường căm thù, hay có tham dự các hoạt động của các tổ chức thù ghét, hay là "bày tỏ công khai tư tưởng thù ghét." Dự luật tên là AB-655, trình lên bởi Dân biểu tiểu bang Ash Kalra (Dân Chủ, San Jose), còn có tên là dự luật "CLEAR Act" sẽ buộc các cơ quan phải xét lý lịch khi thuê nhân viên an ninh hay cảnh sát, và cũng cho lập một tiến trình để khi có đơn khiếu nại thì sẽ buộc phải điều tra, và nếu điều tra chứng minh rằng cảnh sát nào có hành vi thù ghét (sắc tộc, tính phái, tôn giáo...) thì phải bị sa thải.

. Tuy nhiên, dự luật trên nguyên tắc là để sa thải những người da trắng thượng tôn và người cực đoan ra khỏi ngành cảnh sát, nhưng California Family Council (CFC) nói rằng dự luật có thể sẽ ngăn cản tín đồ Công Giáo và Hồi Giáo không cho vào cảnh sát. Bởi vì tín đồ thuần thành các tôn giáo này thường bày tỏ lập trường bảo thủ về phá thai, hôn nhân [đồng tính], tính phái hay với thành viên trong một đảng chính trị hay một giáo hội. CFC nói rằng dự luật của Kalra có thể áp dụng để không tuyển một người vào cảnh sát nếu người này theo đạo Công Giáo lên tiếng chống phá thai, hay một thành viên Đảng Cộng Hòa có lập trường chống hôn nhân đồng tính.

. Giáo sư Brian Levin, Giám đốc viện nghiên cứu về thủ ghét và cực đoan Center for the Study of Hate & Extremism tại đại học California State University, San Bernardino, nói ông ca ngợi ý định tốt trong dự luật, nhưng ngôn ngữ viết trong dự luật quá bao quát rồi sẽ cấm những người có lập trường riêng về dân sự nhưng không nhất thiết là họ sẽ bạo lực làm hại người khác. Levin nói phải sửa văn từ trong dự luật vì ai cũng có quyền hiến định về tự do phát biểu.

. Văn phòng Dân Biểu Kalra đưa ra bản văn nói rằng Kalra và các dân biểu bảo trợ dự luật sẽ tu chính để làm sáng tỏ ý định của dự luật CLEAR Act, và những cuộc thảo luận và tranh luận sẽ giúp cho tu chính dự luật minh bạch hơn. Chi tiết ở:

https://www.sacbee.com/news/politics-government/capitol-alert/article250124979.html

.