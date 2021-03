Nhiều Nhóm Thiện Nguyện Trên Khắp Nước Mỹ Xuống Phố Tuần Tra Để Bảo Vệ Người Mỹ Gốc Á Khỏi Bị Tấn Công

Nhóm thiện nguyện xuống phố tuần tra để giúp người Mỹ gốc Á khỏi bị tấn công tại New York. (nguồn: The Wall Street Journal)

FLUSHING, N.Y. – Trước hoàng hôn Thứ Hai, vài chục người Mỹ gốc Á mặc áo khoác có neon đi xuống các đường của khu phố Thành Phố New York, theo báo The Wall Street Journal cho biết hôm Thứ Tư, 24 tháng 3 năm 2021.

Họ không phải là cảnh sát. Họ là các học sinh, những công nhân ngành bán lẻ và những người về hưu được trang bị với chỉ chiếc điện thoại cầm tay trong trường hợp họ đến người nào đó đang bị sách nhiễu hay bị tấn công. Sứ mệnh của họ: chận đứng những kẻ tấn công không làm hại những người Mỹ gốc Á khác, có thể bằng cách gọi cảnh sát tới giúp hay chính họ can thiệp vào.

“Nó làm tôi cảm thấy bệnh,” theo thiện nguyện viên Wan Chen, 37 tuổi, về sự gia tăng trong các tội phạm thù ghét chống lại người gốc Á trên khắp nước. “Vì thế đây là thời gian mà chúng tôi cần lên tiếng và làm hết sức mình để giúp đỡ. Nếu có ai đó cố làm bất cứ điều gì,có thể họ sẽ suy nghĩ trở lại.”

Các nhóm thiện nguyên như nhóm này đã gia tăng trên khắp Hoa Kỳ, đang tuần tra các đường phố của những cộng đồng Á Châu từ Thành Phố New York tới Oakland của California. Họ có nhiều mục đích: để hộ tống các những người lo sợ về sự an toàn của họ khi họ cần đi đâu đó, kiểm tra trong các thành viên cộng đồng, và nếu cần, can thiệp nếu họ thấy người nào đó bị sách nhiễu.

Các thành phố trên khắp nước đã chứng kiến sự gia tăng tội phạm thù ghét chống người Á Châu kể từ khi bắt đầu đại dịch. Một phân tích được thực hiện bởi các nhà nghiên cứu tại Đại Học California State University ở San Bernardino, cho thấy rằng tội phạm thù ghét nhắm vào người Á Châu tại 16 thành phố lớn nhất Hoa Kỳ đã tăng 149% từ năm 2019 đến 2020. Cùng thời gian này, các báo cáo về tội phạm thù ghét nói chung đã giảm 7%, theo các nhà nghiên cứu cho thấy.