Thông tấn Bắc Hàn ngày 24/3/2021 cho biết Kim Jong-un đã gửi điện thư cho Nguyễn Phú Trọng: đoàn kết để đi tới thắng lợi của thiên đường "chủ nghĩa xã hội". Chưa thấy báo VN đăng tin này. Trước đó, hôm Chủ Nhật 21/3/2021, Bắc Hàn đã phóng 2 phi đạn tầm ngắn. (Hình hồ sơ, 2019)

.

Cộng Hòa kinh hoàng: Biden lộ ý tranh cử 2024. Đô Đốc John Aquilino điều trần ở Thượng Viện: TQ có ý tấn chiếm Đài Loan 6 năm tới. Mỹ, Nam Hàn: Bắc Hàn bắn 2 hỏa tiễn tầm ngắn. Kim Jong-un điện thư cho Nguyễn Phú Trọng: đoàn kết đi tới thắng lợi của ​chủ nghĩa xã hội. Biden: hãy gấp chống bạo lực súng, thông qua dự luật hạn chế súng. Có thể truy tố tội nổi loạn đối với kẻ tham dự ngày 6/1/2021 theo thư hướng dẫn tháng 9/2020 của Bill Barr khi làm Bộ Trưởng Tư Pháp cho Trump. Cựu Biện Lý Preet Bharara: LS Sidney Powell nói với tòa chỉ kẻ khờ mới tin bà, nhưng bà Powell đã muốn thuyết phục hàng chục triệu người tin bà. TNS Cộng Hòa Ted Cruz: hễ nổ súng là Dân Chủ đòi "tước quyền dùng súng" của dân Mỹ. TNS Cộng Hòa John Kennedy: đừng kiểm soát súng, hãy "kiểm soát bọn ngu ngốc" dùng súng. TNS Tom Corbin (Cộng Hòa-SC) ra luật: trên 17 tuổi tại South Carolina tự động là dân quân để có quyền mang súng. Quận Cam: ông cụ gốc Á chết, hàng xóm thư viết vui mừng bớt 1 kẻ gốc Á. Đa số cử tri sẽ bầu phiếu để giữ Gavin Newsom ở chức Thống Đốc California. HỎI 1: Dân Biểu Madison Cawthorn (Cộng Hòa, N.C.) nói rằng chính phủ Biden không xài 1 xu nào cho cựu chiến binh vô gia cư. Có đúng không? ĐÁP 1: Sai, Cawthorn vu khống. HỎI 2: Không cần giấy thông hành (passport) để qua lại giữa biên giới Mỹ-Mễ? ĐÁP 2: Sai, phải cần có giấy thông hành.

.

QUẬN CAM (VB - 24/3/2021) --- Cộng Hòa kinh hoàng, trong khi có tin cho biết Tổng Thống Joe Biden nhiều phần sẽ ứng cử nhiệm kỳ thứ nhì vào năm 2024, bất kể những tấn công quy chụp về tình hình sức khỏe và tuổi tác, bởi vì nhiều nhà hoạt động Dân Chủ tin rằng Biden đang trên đà có điểm rất cao, phong thái điềm tĩnh và những kinh nghiệm chính trị của Biden đã đè bẹp được Trump trong năm 2020 thì sẽ bất khả thua phiếu năm 2024 đối với người Cộng Hòa nào.

.

Báo The Hill ghi lời một người cố vấn lâu năm của Biden rằng không có lý do nào mà Biden không ứng cử năm 2024. Một người thân cận khác nói rằng chưa hề nghe Biden nói gì là Biden sẽ không tranh cử 2024 nữa. Biden năm nay sẽ tròn 79 tuổi, là Tổng Thống cao niên nhất trong lịch sử Mỹ. Biden là một hiện thân trái nghịch với Trump và nhiều người Cộng Hòa. Biden không bị tai tiếng về tiền và tình, không hề đưa con/dâu/rể vào Bạch Ốc, tất cả thông tin về cuộc đời đều hiển lộ ra ánh sáng, say mê làm việc nước tới mức không thấy đi vui chơi cuối tuần, một hình ảnh trái nghịch vì Trump cuối tuần là đi đánh glf và đưa cả phái đoàn Bạch Ốc về các sân golf của Trump để cơ sở kinh doanh của Trump kiếm tiền công quỹ.

.

Nếu tranh cử 2024, Biden ở ưu thế tối đa. Do vậy, Sean Hannity, bình luận gia đài Fox News gần đây liên tục nêu nghi vấn về sức khỏe Biden, về trí nhớ, thậm chí giễu cợt cả tật nói lắp còn vướng chút ít. Những người gần với Biden nói rằng có dấu hiệu Biden sẽ ứng cử 2024 và sẽ thắng cử. Thượng nghị sĩ Chris Coons (Dân Chủ, Del.) nói với báo Politico trong tháng 1 rằng "Biden dự định tranh cử nữa. Biden biết chúng ta đang ở chặng giữa của điểm xoay hướng tuyệt đối, một điểm xoay hướng trong lịch sử Mỹ, và Biden sẵn sàng nhận thách thức đó."

.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn với “Axios on HBO” hồi tháng 11/2020, Valerie Biden Owens, người em gái của Biden và là cố vấn cho Biden từ khi Biden vào chính trị, nói ông anh của bà "tuyệt đối" sẽ tranh cử nhiệm kỳ thứ nhì, vì "Biden là chuyển tiếp trong ý nghĩa thu hút toàn bộ giới trẻ và mang chúng ta trở lại, để chúng ta không là một đất nước chia rẽ. Bảo đảm, Biden ưu thế rất mạnh."

.

Thăm dò cho thấy 55% dân Mỹ nói họ ủng hộ việc làm của Biden, theo bản thăm dò FiveThirtyEight. Điểm chính trị tăng vọt nhờ cách đối phó đại dịch và chiến dịch chích ngừa. Cộng Hòa sẽ kinh hoàng một lần nữa vào năm 2024 vì ông già gân này?

.

--- Bắc Hàn đã bắn 2 hỏa tiễn tầm ngắn vào sáng Chủ Nhật 21/3/2021, theo tin từ Bộ tư lệnh quân lực Nam Hàn và Bộ tư lệnh quân lực Hoa Kỳ. Trong buổi họp báo chiều ngày 23/3/2021 phía Hoa Kỳ cũng xác nhận Bắc Hàn đã vừa mới phóng hai hỏa tiễn tầm ngắn. Nhưng quan chức Mỹ nhận định lần phóng hỏa tiễn này của Bắc Hàn không vi phạm các nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc bởi đây là hoạt động theo thông lệ mà nước này có thể tiến hành khi tình hình quân sự căng thẳng.





Quan chức Mỹ cho biết thêm quân đội Mỹ luôn trong tư thế phòng thủ cao và sẽ không có bất kỳ biện pháp đối phó công khai nào với các cuộc thử nghiệm của Bắc Hàn. Reuters cũng ghi lời Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 23/3/2021 nói rằng vụ phóng hỏa tiễn tầm ngắn vào cuối tuần qua của Bắc Hàn đã cho thấy chính quyền miền Bắc hầu như không có sự thay đổi nào.

.

---- Trung Quốc có nhiều dấu hiệu chuẩn bị quân lực và vũ khí để sẽ tấn công quân sự Đài Loan, một cuộc chiến có thể xảy ra trong 6 năm tới, theo lời Đô Đốc John Aquilino, người được Biden đề cử vào chức Tư lệnh quân lực Mỹ vùng Ấn Độ Thái Bình Dương, nói hôm Thứ Ba 23/3/2021 trong cuộc điều trần trước Ủy Ban Quân Vụ Thượng Viện để được xét duyệt vào chức vụ mới.

.

Đô Đốc John Aquilino nói rằng theo ông, vấn đề này (TQ tấn công Đài Loan) thì rất là gần hơn là nhiều người suy nghĩ, và TQ đang xem việc kiểm soát toàn bộ Đài Loan là "ưu tiên một" của họ. Aquilino nói quân đội Mỹ có thể sẽ phối hợp với đồng minh và đối tác, các nước cùng chung những giá trị để phản ứng nhanh chóng, duy trì vị trí vững chắc cho khả năng răn đe. Aquilino nói các tàu Mỹ sẽ tiếp tục đi qua Eo biển Đài Loan và các hoạt động vì tự do hàng hải mà các tàu của Mỹ đang thực hiện tại một phần trong vùng Biển Đông (South China Sea) mà TQ đang tranh chủ quyền.

.

--- Thiên đường xã hội chủ nghĩa là khi Kim Jong-un của Bắc Hàn đứng bên Nguyễn Phú Trọng của CSVN? Bản tin Yonhap ghi rằng theo tin từ thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 24/3/2021, lãnh tụ Kim Jong-un đã gửi điện thư thoại (voice mail) tới các lãnh đạo Cuba, Việt Nam và Lào, nhấn mạnh sự liên kết của các nước xã hội chủ nghĩa, thông báo kết quả Đại hội đảng Lao động tại Bắc Hàn lần thứ 8 hồi tháng 1 vừa qua.

.

KCNA cho biết trong thư thoại gửi lãnh tụ Cuba là Raul Castro, họ Kim kêu gọi đoàn kết, sẵn sàng đấu tranh chống lại "chủ nghĩa đế quốc." Khi gửi cho Nguyễn Phú Trọng, Kim Jong-un nói sẽ không ngừng củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị, hợp tác truyền thống với Việt Nam trên con đường đấu tranh giành thắng lợi của "chủ nghĩa xã hội vĩ đại." Các điện thư thoại gửi đi chỉ 3 ngày sau khi Bắc Hàn bắn 2 hỏa tiễn tầm ngắn ra biển.

.

--- Tổng Thống Joe Biden hôm Thứ Ba nói rằng một "không muốn chờ thêm phút nào" để chống lại dịch bạo lực nổ súng. Nhưng 63 ngày vào Bạch Ốc rồi, Biden vẫn chưa hành động đơn phương nào chống lại súng, bất kể lời hứa sẽ chống súng ngay ngày đầu nhậm chức.

.

Tình hình này nhức nhối thêm, sau khi xảy ra vụ 1 tên xông vào, bắn súng loạn xạ trong một siêu thị ở Bolorado chiều Thứ Hai 22/3/2021 làm chết 10 người, trong đó có một cảnh sát. Hung thủ bị bắt. Nhưng cuộc tranh luận bây giờ là làm gì để ngăn chận nổ súng tương lai. Biden đã ra lệnh treo cờ rủ trên tất cả các cột cờ liên bang.

.

Biden hôm Thứ Ba kêu gọi Quốc Hội thông qua luật hạn chế súng, trong đó quy định siết chặt kiểm tra quá khứ người mua súng và ra lệnh cấm bán súng loại tấn công và các băng đạn chứa nhiều đạn. Hạ Viện do Dân Chủ kiểm soát đã thông qua dự luật siết chặt súng năm nay, nhưng dự luật đang bị Cộng Hòa Thượng Viện chống đối.

.

Chính phủ Biden chưa đưa ra sắc lệnh hành chánh nào về súng, mặc dù nhiều dân cử và các nhà hoạt động đã đề nghị hàng chục sắc lệnh có thể thực hiện. Trong khi đó, Thượng nghị sĩ Ted Cruz (Cộng Hòa-Texas) lên tiếng chế giễu rằng sau cứ mỗi vụ nổ súng là Dân Chủ "trình diễn kỳ cục" những màn đòi "tước quyền dùng súng" của dân Mỹ.

.

--- Thượng nghị sĩ John Kennedy (Cộng Hòa-LA) lên Fox News trả lời phỏng vấn, đề nghị ra luật thay vì kiểm soát súng mà hãy có luật "kiểm soát những thằng ngu" ("idiot control"). Người ta chưa rõ làm sao TNS Kennedy soạn ra luật đó, nhưng như thế sẽ đòi kiểm tra độ thông minh IQ hay là phải huấn luyện kỹ người mua trước khi bán súng cho họ. TNS Kennedy cũng nói rằng người say rượu lái xe nguy hiểm hơn là súng. Tuy nhiên, đó là lý do phải có bằng lái, bảo hiểm xe... nhưng súng thì mua dễ hơn nhiều.

.

--- Thượng nghị sĩ Tom Corbin (Cộng Hòa-SC) đã đề ra rằng bất kỳ ai trên 17 tuổi tại tiểu bang của ông sẽ trở thành một phần tử dân quân vũ trang, như thế bảo đảm chính quyền không thể tịch thu súng của họ, theo báo Moorseville Tribune loan tin.

.

Dự luật của Corbin dẫn ra bản hiến pháp tiểu bang South Carolina cho Thống Đốc động viên "dân quân không tổ chức" đối với bất kỳ "nam công dân nào có sức khỏe thể chất" từ 18 tới 45 tuổi. Theo đó, nếu bất kỳ ai có tư cách dân quân, họ được Tu Chính Án số 2 bảo vệ quyền mang súng. Một tiểu ban Thượng Viện đã thông qua dự luật này, và sẽ trình ra buổi họp ủy ban đầy đủ vào Thứ Tư 24/3/2021. Thượng nghị sĩ Dân Chủ Kevin Johnson nói dự luật Corbin đưa ra chỉ làm hại thêm.

.

--- Cụ bà Xiao Zhen Xie, 75 tuổi, người cầm gậy đánh lại kẻ tấn công ở San Francisco, cho biết trao tặng toàn bộ số tiền gây quỹ GoFundMe cho cộng đồng Mỹ gốc Á để chống lại nạn kỳ th5i gốc Á. Mục tiêu gây qũy ban đầu để giúp y phí chữa trị chỉ là 50,000 đôla, nhưng rồi quyên lên tới $936,028. Có tin nói rằng cụ bà là người Việt gốc Hoa.

.

Hung thủ là Steven Jenkins, 39 tuổi, trong cùng hôm y tấn công cụ Xie cũng đã tấn công cụ Ngọc Phạm, 83 tuổi, trong cùng khu vực ở San Francisco. Tổ chức Community Youth Center of San Francisco (CYCSF) cũng mở trang GoFundMe giúp y phí cụ Phạm, mục tiêu gây quỹ 25,000 đô nhưng khi bản tin này viết đã gây quỹ tới $285,350.

.

--- Andrew Weissmann, một cựu công tố làm việc trong ban điều tra của Robert Mueller, giải thích rằng nhờ vào các bản hướng dẫn pháp lý từ cựu Bộ Trưởng Tư Pháp Bill Barr thời Trump, bây giờ các công tố có thể truy tố các thành viên Oath Keepers về tội nổi loạn vì đã tham dự cuộc tấn công Quốc Hội ngày 6/1/2021.

,

Bản tin AP ngày 17/9/2020 ghi rằng một lá thư nội bộ trong tháng 9/2020 do Bộ Tư Pháp của Barr gửi các công tố nói rằng công tố liên bang nên truy tố những người biểu tình gây bạo động, và thậm chí có thể truy tố về tội nổi loạn (sedition charges) vì trường hợp tội nổi loạn không cần chứng cớ có âm mưu lật đổ chính quyền, mà "có thể dùng khi 1 nghi can tìm cách chống lại thẩm quyền chính phủ bằng sức mạnh." Lúc đó Bộ TRưởng Tư Pháp Barr muốn ghép tội nổi loạn với những người biểu tình phe tả, án sẽ dài hơn và có thể 20 năm tù.

.

--- Hôm Thứ Ba, nói chuyện trên CNN, cựu Biện Lý liên bang Preet Bharara phân tích về lý luận của luật sư Sidney Powell đưa ra trước tòa đối với đơn kiện từ hãng Dominion đói bồi thường 1.3 tỷ đôla vì bà Powell vu khống Dominion đã "gian lận" bầu cử bằng cách cho máy bầu Dominion chuyển bí mật phiếu bầu TRump thành phiếu bầu Biden. Bà Powell xin tòa bác đơn Dominion vì bà chỉ nói ý kiến, không phải nói sự thật, và chỉ "những kẻ ngu mới tin lời bà" (no reasonable person would have believed).

.

Bharara nói rằng bà Powell lý luận trước tòa là kẻ khờ mớit in bà, nhưng thực sự là bà Powell "có ý định thuyết phục rất nhiều, rất nhiều, rất nhiều người hãy tin lời bà nói. Những người khác có thể nghĩ về Trump là người hợp lý hay ngu khờ hay không, và chuyện đó thì hàng chục triệu người ủng hộ Trump là người hợp lý hay ngu khờ hay không. Họ đã tin [lời bà Powell vu khống Dominion]. Họ đã muốn để tin lời bà và họ đã ăn trọn các lời vu khống đó. Chỉ các quan tòa không tin vì tất cả đơn bà kiện [đòi lật ngược bầu cử] đều bị tòa bác."

.

--- Bây giờ là chuyện kỳ thị gốc Á tại Seal Beach, một thị trấn trong Quận Cam, California. Vào hôm Thứ Sáu 19/3/2021, khi tang gia làm lễ an táng cụ ông Byong Choi, thì cùng ngày một lá thư gửi tới tang gia, dấu ấn bưu điện ghi đúng ngày Thứ Sáu đó. Con gái ông cụ là cô Claudia Choi đau buồn kể với đài CBS và đọc lá thư viết tay xúc phạm tang gia trên đài này.

.

Thư viết, "Bây giờ Byong lìa đời rồi, thế là bớt đi 1 người gốc Á mà chúng tôi phải chịu đựng trong khu phố Leisure World. Coi chừng nhé. Hãy cuốn gói về đất nước của bọn mi, nơi bọn mi tùy thuộc vào." Cộng đồng Leisure World tại Seal Beach chỉ dành cho người già trên 55 tuổi, vậy mà cũng kỳ thị như thế. Cô Choi đã trình lá thư cho cảnh sát để điều tra qua đường bưu điện.

.

--- Thống Đốc Gavin Newsom (Dân Chủ) của California có thể thoát chiến dịch Cộng Hòa truất phế hay không? Chiến dịch truất phế đã gom được 2.1 triệu chữ ký đòi lật đổ Newsom qua cuộc bầu cử đặc biệt trong năm nay, nhưng Cộng Hòa không chắc giành được ghế của Newsom. Cuộc thăm dò thực hiện bởi hãng Probolsky Research cho thấy đa số lòng dân còn ở với Newsom, đặc biệt là phía Dân Chủ.

.

. 56% toàn bộ cử tri và 53% những người nói họ nhiều phần sẽ đi bầu trong bầu cử truất phê sẽ bầu để giữ Newsom trong chức Thống Đốc.

. 40% toàn bộ cử tri và 35% những người nói họ nhiều phần sẽ đi bầu nói sẽ bỏ phiếu để lật đổ Newsom.

. 2/3 cử tri Dân Chủ sẽ bầu để giữ Newsom lại (cử tri Dân Chủ đông hơn cử tri Cộng Hòa tại California theo tỷ lệ 2-đối-1).

. cử tri không đảng phái: 43% muốn giữ Newsom, 41% muốn lật đổ Newsom.

.

--- HỎI 1: Dân Biểu Madison Cawthorn (Cộng Hòa, N.C.) nói rằng chính phủ Biden không xài 1 xu nào cho cựu chiến binh vô gia cư. Có đúng không?

.

ĐÁP 1: Sai, Cawthorn vu khống, vì có hơn 2 tỷ đô xài cho cựu chiến binh vô gia cư. Trước tiên, DB Madison Cawthorn than phiền rằng chính phủ Biden xài $86.9 triệu đôla hợp đồng để một số gia đình di dân đang xin tỵ nạn vào khách sạn cư ngụ tạm trong khi chờ thủ tục trục xuất về nguyên quán. Rồi Cawthorn nói rằng chính phủ Biden không xài 1 xu nào cho cựu chiến binh vô gia cư. Sự kiện về ngân sách: "Bộ Cựu Chiến Binh sẽ xài hơn 2 tỷ đôla trong tài khóa năm 2021 để hỗ trợ các cựu chiến binh vô gia cư hay gặp nguy cơ có thể bị vô gia cư," theo lời phát ngôn nhân Bộ này là Terrence Hayes viêt trong một email trả lời. Luật cứu nguy American Rescue Plan do Tổng Thống Joe Biden ký trong tháng này --- mà chính bản thân DB Cawthorn bỏ phiếu chống lại -- cung cấp phần lớn tài trợ để giải quyết nạn bất an gia cư, cả về tổng quát và cả cụ thể với cựu chiến binh. Kế hoạch American Rescue Plan của Biden cũng có $14.5 tỷ đôla chăm sóc y tế cho cựu chiến binh, một cách tổng quát.

. Kathryn Monet, Giám đốc điều hành tổ chức bất vụ lợi National Coalition for Homeless Veterans (Liên Đoàn Quốc Gia vì Cựu Chiến Binh Vô Gia Cư) nói rằng lời nói "không xu nào" của Cawthorn là hoàn toàn sai sự thực. Chi tiết ở:

https://www.cnn.com/2021/03/23/politics/fact-check-cawthorn-veterans-homelessness-migrants-hotels/index.html

.

--- HỎI 2: Không cần giấy thông hành (passport) để qua lại giữa biên giới Mỹ-Mễ?

.

ĐÁP 2: Sai, phải cần có giấy thông hành. Tin vịt cứ mãi phóng phi tiêu không ngừng, nói rằng từ phía Mexico vào Mỹ là thoải mái, vì không cần giấy tờ thông hành gì hết. Sự thật là: các quân nhân biên phòng của cả 2 nước đều đòi hỏi phải có giấy thông hành thích nghi đều đa số người bước qua biên giời. Tòa Đại Sứ & Lãnh Sự Hoa Kỳ tại Mexico trả lời báo USA Today rằng một thông hành (passport) đòi hỏi phải có để qua lại giữa biên giới Mỹ-Mễ trong "hầu hết các trường hợp." Riêng công dân Mexico phải trình 2 giấy --- một thông hành (passport) và một hộ chiếu (visa) -- để được phép vào Mỹ bằng đường bộ hay đường biển, theo lời Sở Biên Phòng và Thuế Quan Hoa Kỳ (CBP). Chi tiết ở:

https://www.usatoday.com/story/news/factcheck/2021/03/23/fact-check-passport-other-proof-required-cross-u-s-border/4768745001/

.

.