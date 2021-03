Cựu Tổng Thống Bush nói rằng cuộc bạo loạn ngày 6/1/2021 làm ông thấy ghê tởm, và Tổng Thống Biden đã thắng cử minh bạch, không có chuyện "trộm cắp bầu cử" gì.

.

Đài Loan: hoan nghênh lập trường mới của Mỹ là hợp tác chống TQ. Biden: treo cờ rủ tưởng niệm 8 người bị bắn chết tại Atlanta. Biden và Harris hôm nay sẽ gặp các lãnh đạo Mỹ gốc Á tại Georgia. Nhà thờ Mỹ gốc Á kêu gọi hành động chống kỳ thị. Dân cử gốc Việt, cộng đồng nhiều tiểu bang kêu gọi chống kỳ thị sắc tộc. Đại Học UCSF: Trump phóng chữ ‘Chinese virus’ làm tăng bạo lực kỳ thị gốc Á. Cựu Tổng Thống Bush: Biden thắng cử minh bạch, không có chuyện "trộm bầu cử" gì. Texas: bảo tàng cất tượng Trump vào kho, vì nhiều người tới đấm vào mặt tượng. Cực hữu Oath Keepers và Roger Stone âm mưu tấn công Quốc Hội cả tuần lễ trước 6/1/2021. Biden xóa nợ 1 tỷ đô cho 72,000 sinh viên. Hạ Viện OK dự luật hợp pháp hóa 3.4 triệu di dân bất hợp pháp vào Mỹ khi là trẻ em. Hạ Viện OK dự luật hợp pháp hóa hơn 1 triệu lao động di dân lậu ở nông trại. Thặng dư 7 triệu liều thuốc AstraZeneca, Mỹ chia sẻ với các nước. LHQ cho điểm hạnh phúc nhất: 1. Finland; 2. Iceland; 3. Đan Mạch; 4. Thụy Sĩ; 5. Hòa Lan. Úc châu: biểu tình toàn quốc suốt tuần lễ, kêu gọi tôn trọng phụ nữ. HỎI 1: Có phải một người quay phim cuộc nổi loạn ngày 6/1/2021 ở Quốc Hội là phóng viên CNN? ĐÁP 1: Không phải. HỎI 2: Người vô gia cư có được lãnh cứu trợ 1,400$ không? ĐÁP 2: Được lãnh.

.

QUẬN CAM (VB - 19/3/2021) --- Quốc gia nào hạnh phúc nhất thế giới? Bản báo cáo The World Happiness Report 2021 cho biết Finland (Phần Lan) là nước hạnh phúc nhất, như thế là 4 năm liền ở vị trí này trong bản khảo sát 149 quốc gia. Nghiên cứu thực hiện bởi cơ quan Liên Hiệp Quốc "U.N. Sustainable Development Solutions Network" sẽ khác một chút với các năm trước vì ảnh hưởng đại dịch.

.

Hai mươi nước đầu sổ hạnh phúc nhất là: 1. Finland; 2. Iceland; 3. Đan Mạch; 4. Thụy Sĩ; 5. Hòa Lan; 6. Thụy Điển; 7. Đức quốc; 8. Na Uy; 9. Tân Tây Lan; 10. Áo quốc; 11. Israel; 12. Australia; 13. Ireland; 14. Hoa Kỳ; 15. Canada; 16. Cộng Hòa Tiệp; 17. Bỉ quốc; 18. Vương quốc Anh; 19. Trung Quốc; 20. Pháp quốc.

.

--- Trưởng phòng Báo chí Bạch Ốc Psaki nói rằng chính phủ Mỹ sẽ chia sẻ Mexico 2.5 triệu liều thuốc và Canada 1.5 triệu liều thuốc AstraZeneca để chích ngừa chống COVID-19. Bà nói Hoa Kỳ thặng dư 7 triệu liều thuốc chích ngừa AstraZeneca và có thể chia sẻ với các nước khác trên thế giới. Tuy nhiên, chưa rõ là Hoa Kỳ tặng các liều thuốc hay chỉ cho vay.

.

--- Cô Brittany Higgins, 26 tuổi, hôm Thứ Hai 15/3/2021 đứng trước tòa nhà Parliament House (nơi có 4,700 phòng và là Dinh Thủ Tướng và Lưỡng Viện Quốc Hội Úc làm việc) nói trước đám đông biểu tình ở Canberra về chuyện cô đã tố cáo từ tháng trước: cô bị một đồng nghiệp nam hiếp dâm trong Dinh Thủ Tướng Úc châu năm 2019. Cảnh sát Úc đang điều tra, nhưng chưa bắt ai.

.

Cô Brittany Higgins là cựu công chức, kể rằng năm 2019 một nam đồng nghiệp đưa cô vào một văn phòng trong Dinh Thủ Tướng sau một đêm say rượu, cô bất tỉnh và khi từ từ tỉnh dậy thì biết đang bị hiếp dâm. Sau đó, cô nghỉ việc, kiện ra cảnh sát. Sau khi cô nói với báo chí tháng trước, có 3 phụ nữ khác cũng nói họ bị tấn công tình dục bởi cùng hung thủ đó.

.

Chuyện tệ hơn khi một cáo buộc nhắm vào Bộ Trưởng Tư Pháp Christian Porter: ông này hiếp dâm một thiếu nữ năm 1988, khi cả 2 đều là vị thành niên. Nạn nhân đã báo cáo cảnh sát năm 2020 nhưng rồi tự sát trước khi ra khai chính thức, thế là hồ sơ khép lại.

.

Khắp Úc châu trong tuần lễ này đã, đang và sẽ là những cuộc biểu tình và tuần hành kêu gọi tôn trọng phụ nữ --- chiến dịch có tên là "March 4 Justice" --- kêu gọi chấm dứt bạo hành tính phái. Các cuộc biểu tình đều được kêu gọi ôn hòa, giữ gìn luật địa phương, mang khẩu trang và giữ giãn cách ngừa dịch. Thông tin chiến dịch ở đây: https://www.march4justice.com.au/

.

--- Cựu Tổng Thống George W. Bush nói trong cuộc phỏng vấn mới rằng cuộc bạo loạn ngày 6/1/2021 làm ông thấy ghê tởm: "Tôi không có thể nhớ tôi đang làm gì lúc đó... nhưng tôi thấy đau nhói trong bụng... khi thấy tòa nhà Quốc Hội bị lực lượng hung hiểm xông vào tràn ngập," theo lời Bush nói với Evan Smith, Tổng chủ bút báo Texas Tribune.

.

Bush nói rằng chuyện đó làm suy yếu pháp quyền và khả năng bày tỏ trong những cách ôn hòa nơi công chúng: "Đó là một cuộc bày tỏ không ôn hòa chút nào." Cuộc phỏng vấn là một phần cựu TT Bush đi quảng bá sách mới xuất bản nhan đề "Out of Many, One: Portraits of America's Immigrants" với nội dung về các đóng góp của dân dân vào Hoa Kỳ.

.

Từ tháng 11/2020, Bush đã đưa ra bản văn chúc mừng Biden thắng cử Tổng Thống. Nhưng trong cuộc phỏng vấn này, Bush nói rõ rằng cuộc bầu cử Tổng Thống 2020 "không hề bị đánh cắp" chút nào như Trump nói. Được Smith hỏi cụ thể về bầu cử 2020, Bush nói đó kết quả xác minh là Biden thắng cử và đăng quang. Được hỏi lại, có phải bầu cử bị đánh cắp, Budh nói "Không" một cách đơn giản, ngắn gọn.

.

--- Ông Khâu Thái Tam (Chiu Tai-san), Bộ trưởng Hội đồng Các vấn đề Đại lục (Mainland Affairs Council) của Đài Loan, lên tiếng hoan nghênh lập trường mới của chính quyền Mỹ là hợp tác với đồng minh để chống lại Trung Quốc. Bản tin KBS ghi rằng Ông Khâu cũng nói trong cuộc họp báo hôm thứ Năm rằng Bắc Kinh nên ngừng gây áp lực đối với Đài Loan.

.

Ông nói Đài Loan hoan nghênh việc chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden nhấn mạnh tầm quan trọng của dân chủ, nhân quyền và các quy tắc quốc tế. Ông kêu gọi Trung Quốc ngừng áp đặt khuôn khổ chính trị đối với Đài Loan, cũng như ngừng các biện pháp thù địch, đặc biệt là hành động khiêu khích quân sự, xung quanh eo biển Đài Loan. Ông kêu gọi Bắc Kinh phát triển quan hệ xuyên eo biển theo hướng tích cực.

.

--- Hôm Thứ Năm, báo San Antonio Express-News loan tin rằng một bảo tàng viện tượng sáp tại San Antonio, Texas buộc phải cất pho tượng Trump vào kho, vì quá nhiều người tới đấm vào mặt tượng sáp này.

.

Bảo tàng viện tượng sáp này là Louis Tussaud's Waxworks tại khu quảng trường Alamo Plaza đã cất tượng sáp Donald TRump vào kho vì một số khách vào xem cứ nổi giận đấm vào mặt tượng, thậm chí cào cấu tượng nữa, theo lời Clay Stewart, người quản lý công ty Ripley Entertainment, nơi sở hữu bảo tàng tượng sáp này.

.

Ông nói chuyện đó là bình thường, vì các tượng sáp của Bush, Obama hay Trump đều cứ bị đấm hoài, thậm chí lỗ tai tượng Obama bị nhéo sứt tới 6 lần, lỗ mũi tượng Bush từng bị đấm bẹp. Bản tin nói tượng gỗ Đệ Nhất Phu Nhân Melania Trump được khánh thành tại quê nhà cô năm 2019 thì một năm sau bị đốt rụi.

.

--- Một "người hùng" Cộng Hòa đã góp sức dàn dựng cuộc bạo loạn ngày 6/1/2021. Mới đầu tháng này, FBI đã bắt 2 thành viên tổ chức cực hữu Oath Keepers về tội tham dự bạo loạn tấn công Quốc Hội, cả 2 người này đều là "cận vệ" cho Roger Stone, một người từng là cánh tay mặt của Trump và là người móc nối với Wikileaks để trộm và phóng lên các email của bà Hillary Clinton. Stone và Julian Assange đều chối không tấn công bà Clinton, nhưng Stone bị 7 tội đại hình vào tháng 11/2019 vì cản trở công lý, khai gian... và được Trump ân xá toàn bộ trước khi Trump rời Bạch Ốc.

.

Một trong 2 người bảo vệ an ninh cho Stone hôm 6/1/2021 cũng là tài xế chở Stone. Bây giờ FBI đưa ra các tin nhắn (text messages) cho thấy tổ chức da trắng thượng tôn Oath Keepers đã lên kế hoạch từ ngày 1/1/2021 để cung cấp "an ninh" cho Roger Stone trong ngày 6/1/2021. Như thế cho thấy, cuộc tấn công tòa nhà Quốc Hội là âm mưu sắp xếp từ nhiều ngày trước. Và trong kế hoạch thì nhóm Oath Keepers móc nối với Roger Stone, một thủ hạ thân tín của Trump.

.

--- Một nghiên cứu của đại học University of California San Francisco cho thấy có mức tăng chống người gốc Á trên mạng xã hội Twitter trong tuần lễ sau khi Donald Trump phóng tweet ra hai chữ ‘Chinese virus’ (siêu vi Tàu) hồi tháng 3/2020. Nghiên cứu này khảo sát gần 700,000 tweets và gần 1.3 triệu hashtags (chữ tóm tắt nội dung) trong các tuần trước và sau khi Trump phóng tweet ngày 16/3/2020, sử dụng ngôn ngữ các chuyên gia y tế nói là kích động kỳ thị sắc tộc.

.

Khoảng 20% của gần 500,000 hashtags "#covid19" cho thấy có nội dung chống người gốc Á, trong khi 50% của 775,000 tweets có hashtag "#chinesevirus" thì có nội dung chống người gốc Á. Như thế, chính Trump góp phần chống người gốc Á. Nghiên cứu này đăng trên American Journal of Public Health.

.

--- Tổng Thống Joe Biden hôm Thứ Năm đã ra lệnh treo cờ rủ (ở mức giữa cột cờ) để tưởng niệm 8 người bị bắn chết tại Atlanta hôm Thứ Ba. Bản văn của Biden nói rằng cờ tại tất cả các cột cờ ở các tòa nhà chính quyền, khuôn viên, quân sự, ngoại giao đều phải treo cờ rủ cho tới chiều Thứ Hai 22/3/2021.

.

--- TT Joe Biden và Phó Tổng Thống Kamala Harris dự định hôm Thứ Sáu 19/2021 (tức hôm nay) sẽ gặp các lãnh đạo Mỹ gốc Á tại Georgia sau vụ thảm sát 8 người gốc Á tại Atlanta. Chương trình trước đó dự định sẽ nói về luật cứu trợ COVID-19 trị giá 1.9 ngàn tỷ đôla, nhưng chuyến đi mang thêm ý nghĩa mới sau vụ thảm sát.

.

--- Các hội thánh Tin Lành Mỹ gốc Á hôm Thứ Năm nói rằng giáo dân đã lo buồn và phẫn nộ sau khi một hung thủ da trắng bắn chết 8 người, trong đó 6 phụ nữ gốc Á tại Atlanta, Georgia. Các nhà thờ gốc Á lên tiếng kêu gọi hành động, chứ không chỉ cầu nguyện.

.

Mục sư trưởng phái của nhà thờ Korean Central Presbyterian Church tại Atlanta, chỉ vài dặm cách nơi thảm sát, nói ông sẽ yêu cầu giáo dân trong bài giảng Chủ Nhật sắp tới là "không chỉ cầu nguyện, không chỉ lo lắng" bởi vì "đã tới lúc chúng ta phải hành động. Tôi sẽ kêu gọi mọi người với yêu thương và hòa bình rằng chúng ta cần bước lên, giải quyết vấn đề... để thế hệ kế tiếp sẽ không bị rơi vào bạo lực bi thảm," theo lời Mục sư Byeong Han.

.

--- Không chỉ ở Georgia, cộng đồng gốc Á khắp Hoa Kỳ đều chấn động trước vụ thảm sát người gốc Á hôm Thứ Ba. Tại thành phố Oklahoma City, Thuan Nguyen, Chủ tịch hội Asian District Cultural Association (Hội Văn Hóa Khu Vực Gốc Á), nói hy vọng các bài học có thể rút ra từ thảm sát, trong cương vị làm việc cho cộng đồng gốc Á, ông rất buồn và lo lắng về chuyện thàm sát người gốc Á.

.

Thuan Nguyen hy vọng sẽ có thêm ý thức về bạo lực và về kỳ thị nhắm vào các cộng đồng gốc Á kể từ khởi đầu đại dịch, rằng phải xác nhận có những chuyện này xảy ra để chúng at tìm giải pháp, và ông nói ông hy vọng trở thành tiếng nói gây ý thức chống kỳ thị. Nguyen dự định đem vấn đề này trình bày trong tổ chức tân lập Human Rights Commission Task Force (Ban Đặc Nhiệm Ủy Ban Nhân Quyền) do Thị trưởng Oklahoma City là David Holt vừa thành lập, mà Nguyen là một thành viên.

.

--- Tương tự, người Mỹ gốc Việt tại tiểu bang Virginia cũng lo buồn và phẫn nộ. Tram Nguyen, đồng giám đốc điều hành hội bất vụ lợi New Virginia Majority, viết trên Twitter rằng bà cùng với nhiều người Mỹ gốc Á đã "trả qua kinh nghiệm bị kỳ thị và bắt nạn khi còn trẻ tuổi, nhưng đã bị ép vào thói quen là cúi đầu và bỏ quên. Một số người đã thấy tiếng nói của chúng ta, người khác đang khám phá tiếng nói đó. Nhưng đối với #StopAsianHate chúng at cần toàn bộ lên tiếng và hành động. Chúng ta có thể khởi đầu bằng cách ngưng nói đùa về kỳ thị sắc tộc, vốn ẩn tàng ngôn ngữ kỳ thị tính phái và ám chỉ về các phụ nữ gốc Á trong ngành dịch vụ..."

.

Tương tự, Tinh Phan, sáng lập và là chủ tịch Virginia Asian Chamber of Commerce (Phòng Thương Mại Người Gốc Á tại Virginia), nói ông cực kỳ quan ngại về tội phạm kỳ thị chống lại người Mỹ gốc Á trong năm ngoái. Ông nói: "Chúng ta phải có biện pháp ngăn chận, không cho xảy ra. Người Mỹ gốc Á trả cùng mức thuế, tôn trọng cùng luật pháp, do vậy chúng ta xứng đáng được cùng mức bảo vệ như mọi người khác."

.

Ông Tinh Phan nói nhiều người gốc Á vẫn sợ, không dám nói vì sợ bị trực diện trở thành ạnn nhân. Phan nói hội của ông đại diện cho hơn 50,000 chuyên gia và cơ sở kinh doanh trong tiểu bang Virginia: "Họ không thích nói ra như tôi. Họ không muốn lộ hình ra. Một số người có thể nói ra và có vài hành động bảo vệ cộng đồng. Ngay cả tôi, khi lên TV hay trả lời phỏng vấn, tôi phải rất cẩn trong trong các lời tuyên bố." Tiểu bang Virginia có khoảng 7% là gốc Á.

.

--- Người gốc Á ở tiểu bang Oregon cũng kinh hoàng trước bản tin 8 người, trong đó có 6 phụ nữ gốc Á bị bắn chết tại Atlanta. Dân Biểu tiểu bang Khanh Pham, đại diện khu vực Jade District, gửi một bản văn tới báo The Oregonian/OregonLive viết: "Tôi cảm thấy buồn và giận dữ. Tôi nhói đau tận trong lòng. Tôi sợ hãi cho cộng đồng của tôi."

.

DB Pham nói rằng người Mỹ gốc Á Thái Bình Dương đang mang nỗi sợ bạo lực và thúc giục các dân cử hãy xác nhận hiện tượng này và phải giải quyết các vụ tấn công nhắm vào cộng đồng gốc Á. Nữ dân biểu viết rằng "Tất cả chúng ta phải cùng nhau dòi hỏi thay đổi."

.

--- Thảm sát tại Georgia cũng gây chấn động cộng đồng gốc Á tại Massachusetts. Sau khi xảy ra vụ bắn chết 8 người gốc Á tại Georgia, Dân biểu tiểu bang Tram Nguyen (Dân Chủ, Massachusetts) viết trên mạng xã hội rằng sự kiện thảm sát này rất mực đau đớn, và bà thúc giục mọi người lên án thái độ kỳ thị gốc Á và hãy lắng nghe nhu cầu và sự sợ hãi của cộng đồng Mỹ gốc Á.

.

DB Tram Nguyen nói với thông tấn News Service rằng dự luật HD 1653 do bà và nhiều Dân biểu trình ở Hạ Viện tiểu bang Massachusetts và dự luật SD 972 tương tự ở Thượng Viện tiểu bang không chỉ riêng giải quyết bạo lực chống người gốc Á, nhưng là giải quyết tất cả bạo lực trong mọi hình thức kỳ thị và căm ghét. Bà nói thảm sát ở Georgia cũng là một cú đánh thức để buộc mọi người hành động.

.

--- Trong khi đó, mạng lưới Hội Người Mỹ Gốc Việt Cấp Tiến (PIVOT - pivotnetwork.org) đã lên tiếng trong "Thông Điệp của PIVOT Về Các Án Mạng Tại Atlanta" trích như sau:

"Chúng ta không đủ ngôn ngữ để diễn tả cái bi kịch ở Atlanta và những nơi khác của xứ sở này hoặc giúp các nạn nhân sống lại. Chúng ta kêu gọi những thủ phạm phải bị trừng trị. Chúng ta tiếp tục đòi hỏi các chính quyền cấp liên bang, tiểu bang và địa phương giải quyết nạn kỳ thị chủng tộc có hệ thống đã nằm sâu trong hạ tầng cơ sở của họ. Trong công việc của chúng tôi, PIVOT cam kết xây dựng năng lực cộng đồng và sự tiếp cận chính trị để mở đường cho người Mỹ gốc Á trong cuộc đấu tranh của chúng ta chống lại nạn kỳ thị chủng tộc, sự thù hận và bạo lực."

.

--- Hàng chục ngàn sinh viên vay nợ đi học bị các trường cao đẳng vì lợi tức lừa gạt sẽ được chính phủ Biden cứu nguy: Bộ Giáo Dục xóa nợ 1 tỷ đôla cho khoảng 72,000 sinh viên đã vay nợ từ 2 trường cao đẳng đã đóng cửa là Corinthian Colleges và ITT Technical Institute.

.

Cựu Bộ Trưởng Giáo Dục Betsy DeVos của chính phủ Trump trước đó chỉ xóa một phần nợ sinh viên, những người bị lừa gạt để vay ở các cao đẳng vì lợi nhuận. Nhưng Bộ Trưởng Giáo Dục đương nhiệm Miguel Cardona của chính phủ Biden sẽ xóa toàn bộ nợ của nhóm sinh viên này, vì họ bị lừa gạt để vay nợ.

.

Xóa nợ này dựa vào một điều khoản luật liên bang nói rằng người vay tin rằng họ bị lừa gạt bởi một trường cao đẳng hay đại học để xin nợ được xóa. Bản văn của Bộ Trưởng Miguel Cardona nói rằng các đơn xin xóa nợ sẽ được duyệt xét kỹ cùng với chứng cớ cho thấy người vay đã bị cố ý làm hại.

.

Chính phủ Obama đã từng bố ráp các trường cao đẳng vì lợi nhuận mời mọc sinh viên vay nợ khổng lồ, buộc hai hệ thống trường Corinthian Colleges và ITT Technical Institute phải đóng cửa, chấpt huận ít nhất 655 triệu đôla hủy nợ từ các đơn sinh viên khiếu nại. Nhưng chính phủ Trump đã chận lại vì bà DeVos cho là nhẹ nhàng quá và rồi bác bỏ cuối năm 2019.

.

--- Hạ Viện hôm Thứ Năm bỏ phiếu lần đầu tiên trong năm nay mở đường nhập tịch Hoa Kỳ cho các di dân bất hợp pháp vào Mỹ khi là trẻ em. Dự luật này cùng với dự luật khác sẽ cung cấp quy chế hợp pháp cho các công nhân nông trại không giấy tờ đã được Dân Chủ thông qua trong nhiệm khóa Quốc Hội trườc, nhưng bế tắc ở Thượng Viện lúc đó do Cộng Hòa nắm đa số.

.

Bây giờ Dân Chủ đưa lên Thượng Viện nhưng không rõ có thể kiếm đủ 10 phiếu từ các Thượng nghị sĩ Cộng Hòa hay không để thông qua. Dự luật có tên là "American Dream and Promise Act", sẽ mở lộ trình nhập tịch cho di dân bất hợp pháp vào Mỹ khi còn là trẻ em, thường gọi là “Dreamers” (Người ước mơ) và những người khác tại Mỹ đang sống với quy chế bảo vệ tạm thời --- thông qua với tỷ phiếu 228-197. Có 9 Dân biểu Cộng Hòa bỏ phiếu chung với Dân Chủ thông qua dự luật.

.

Theo dự kiến, dự luật này sẽ ảnh hưởng 3.4 triệu người. Dân biểu Pramila Jayapal (Dân Chủ-Wash.) nói rằng những người này sống im lặng đã quá lâu. Chủ Tịch Hạ Viện Nancy Pelosi (Dân Chủ-Calif.) nói trong một sự kiện trước khi bỏ phiếu: "Với chúng ta, đây là một ngày không chỉ là thông qua dự luật, nhưng là một chính nghĩa để ăn mừng."

.

Cũng hôm Thứ Năm, Hạ Viện đã thông qua dự luật The Farm Workforce Modernization Act, để sẽ cho hơn 1 triệu lao động di dân lậu tại các nông trại Mỹ xin quy chế trở thành di dân hợp pháp. Dự luật cũng đơn giản hóa chương trình H-2A để các chủ nông trại có thể tìm và thuê lao động thời vụ gọi là "lao động khách" (H-2A guest worker program).

Ngay khi vừa thông qua dự luật này, Tổng Thống Joe Biden đưa ra bản văn chúc mừng dự luật sẽ tạo ra quy chế hợp pháp và điều kiện lao động tốt hơn, nhân đạo hơn và ổn định hơn cho các nông dân di dân lậu và cho ngành nông nghiệp Hoa Kỳ.

.

--- HỎI 1: Có phải một người quay phim cuộc nổi loạn ngày 6/1/2021 ở Quốc Hội là phóng viên CNN?

.

ĐÁP 1: Không phải. Tin đồn trên mạng xã hội phóng ra đã chụp mũ CNN rằng một phóng viên CNN đã tham gia cuộc bạo loạn để quay phim. Trước tiên là từ một bài trên Facebook ngày 8/3/2021 nói rằng "có các nhân viên CNN tham gia bạo loạn ở tòa nhà Quốc Hội. Họ vào tòa nhà Quốc Hội cùng với John Sulluvan (sic, sai chính tả), quay phim, phỏng vấn anh này, rồi đổ tội toàn bộ cho Donald Trump." Tuy nhiên, người viết đó không trả lời yêu cầu xin bình luận từ báo USA TODAY.

John Sullivan là người quay phim trường hợp Ashli Babbitt bị một cảnh sát Capitol bắn chết sau khi xông vào tòa nhà Quốc Hội. Sullivan sau đó bị bắt ở Utah và bị truy tố ra tòa liên bang theo bản thông cáo ngày 14/1/2021 của Bộ Tư Pháp. Đi kèm với Sullivan là nhiếp ảnh gia Jade Sacker. Nhưng không có chứng cớ gì Sacker làm việc cho CNN trong các sự kiện ngày 6/1/2021. Nhưng ai là nữ nhiếp ảnh gia Jade Sacker? Sacker là phóng viên tự do, bản doanh ở Los Angeles, theo lời ghi trên trang web của cô. Cô chụp hình cho nhiều thông tấn, kể cả NBC, NPR và BuzzFeed News. Không thấy CNN trên trang của Sacker.

Sullivan là chủ đề một dự án phim tài liệu quay bởi Sacker, theo một tweet ngày 13/1/2021 của nhà báo Max Blumenthal, Chủ biên trang tin điều tra The Grayzone. Blumenthal có nhắc về cuộc phỏng vấn Sullivan vào ngày 6/1/2021 thực hiện bởi ngườid ẫn chương trình CNN là Anderson Cooper. Cuộc phỏng vấn đó có cả cô Sacker bên cạnh Sullivan.

Trong một đoạn video có Sacker bên cạnh Sullivan trong tòa nhà Quốc Hội, người ta nghe tiếng nói của cô Sacker chúc mừng Sullivan: "Chúng ta thực hiện xong. Không đây là phim hay nhất mà anh từng làm trong đời anh chăng?" Nhưng trong đoạn phim Sacker không nhắc gì tới CNN, và Cooper giới thiệu cô Sacker như người quay phim tài liệu.

Matt Dornic, Trường phòng viễn thông CNN, trả lời báo USA TODAY qua email rằng không có liên hệ nào giữa cô Sacker và CNN: "Jade Sacker không ở tòa nhà Quốc Hội thay mặt chúng tôi. Cô không làm việc gì cho CNN, và cũng chưa từng bao giờ được CNN thuê." Chi tiết ở:

https://www.usatoday.com/story/news/factcheck/2021/03/17/fact-check-journalist-who-filmed-capitol-rioter-not-employed-cnn/4707083001/

.

--- HỎI 2: Người vô gia cư có được lãnh cứu trợ 1,400$ không?

.

ĐÁP 2: Được lãnh. Các khoản tiền cứu trợ trực tiếp vào tài khoản ngân hàng hầu hết đã tới trong tuần này. Người vô gia cư vẫn được lãnh. Nếu họ dùng tài khoản ngân hàng và có khai thuế thì hẳn là đã hay sẽ lãnh trong tuần này. Người vô gia cư cũng đủ điều kiện để lãnh 2 đợt cứu trợ trong năm 2020. Jodie Reynolds, phát ngôn nhân Sở Thuế IRS, trả lời qua email tới báo USA TODAY rằng IRS đang làm việc tích cực với các nhóm đối tác trong và ngoài cộng đồng thuế để giúp càng nhiều người càng tốt, kể cả những người vô gia cư để nhận tiền cứu trợ.

Đối với các câu hỏi, thắc mắc, và với những người không có Internet hay điện thoại thông minh, có thể gọi đường dây nóng "211" để được trả lời về mọi dịch vụ thuế. Thắc mắc về chi phiếu cứu trợ có thể gọi đường dây nóng của United Way ở số 866-698-9435. Nếu không có tài khoản và không có địa chỉ nhận chi phiếu, người vô gia cư có thể nhờ địa chỉ các hội đoàn từ thiện nhận giùm. Chi tiết ở:

https://www.usatoday.com/story/news/factcheck/2021/03/18/fact-check-yes-people-experiencing-homelessness-eligible-stimulus/4739346001/

.

.