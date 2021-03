San Francisco: cụ bà gốc Á vô cớ bị hung thủ tới đấm bật máu mắt. DB Judy Chu, Trưởng Phòng Báo Chí Bạch Ốc: Trump đã kích động căm thù người gốc Á. Cộng đồng gốc Hàn: cảnh sát Georgia do dự đối với tội kỳ thị gốc Á & phụ nữ. Hung thủ vụ thảm sát 8 người ở Georgia hoãn ra tòa. DB/TB Bee Nguyen: ít nhất 2 trong 8 người bị giết đã sống tại nơi làm việc, họ mong manh. Đại sứ Nga tại Mỹ bị gọi về tham

DB/TB Bee Nguyen họp báo hôm Thứ Năm ở Atlanta: ít nhất 2 trong 8 người bị giết đã sống tại nơi làm việc, họ mong manh, cô lập.

QUẬN CAM (VB-18/3/2021) --- Một bà cụ tên là Xiao Zhen Xie, 76 tuổi, cư dân San Francisco đã bị một người đàn ông vô cớ tấn công hôm Thứ Tư, khi bà cụ đứng chờ đèn ở một ngã tư. Hung thủ đấm vào mặt bà cu, làm mắt trái tóe máu.

Bà cụ quơ được cây gậy gần đó liền chụp lấy, đánh trả. Đài KPIX 5 kể rằng kết cục, cả bà cụ và hung thủ đều vào bệnh viện chữa trị vết thương. Cảnh sát phải dùng cáng cứu thương đưa hung thủ lên xe về bệnh viện.

Cụ bà Xie là cư dân 26 năm tại San Francisco, chiều hôm Thứ Tư vẫn còn rỉ máu từ mắt trái, nói với đài KPIX 5 rằng hoàn toàn không có thấy cớ khiêu khích hay gì hết, chỉ là tự nhiên hung thủ trờ tới đấm vào mặt bà cụ.

--- Cộng Hòa không có cớ gì nói là ông già Joe ngủ gục: Tổng Thống Joe Biden sẽ đạt dấu mốc 100 triệu mũi thuốc chích ngừa hoàn tất vào hôm nay, Thứ Năm 18/3/2021, như thế là sớm hơn 40 ngày so với lời hứa 100 ngày đưa ra khi tranh cử.

Báo cáo hôm Thứ Tư 17/3/2021 cho thấy đã y tế Mỹ chích ngừa 96 triệu liều thuốc ngừa COVID-19 kể từ khi Biden vào Bạch Ốc, tức là trung bình chích gần 2.5 triệu liều thuốc chích ngừa mỗi ngày riêng trong tuần qua, theo thống kê NBC News.

--- Công ty Google sẽ đầu tư hơn $7 tỷ đôla vào Hoa Kỳ năm nay, thiết lập các văn phòng và trung tâm dữ kiện tại 19 tiểu bang, sẽ tạo ra ít nhất 10,000 việc làm toàn thời gian. Tổng quản trị kỹ thuật Sundar Pichai nói trong bản văn rằng Google muốn là một phần hồi phục kinh tế Hoa Kỳ sau đại dịch.

--- Những người gốc Á ở Georgia vẫn chưa hết bàng hoàng trước vụ thảm sát 8 người, trong đó 6 người là gốc Á châu (trong đó 4 người gốc Hàn). Tiểu bang Georgia có dân gốc Á chiếm 4.1% dâns ố tiểu bang, tức là 500,000 người, hầu hết là Đại Hàn hay con em mang dòng máu Hàn. Sarah Park, chủ tịch hội "Korean American Coalition - Metro Atlanta", nói rằng thảm sát hôm Thứ Ba thực sự là kỳ thị chống người Mỹ gốc Á, chỉ trích thái độ do dự của cảnh sát đối với bạo lực chống phụ nữ làm việc lương thấp và kém tiếng Anh. Cảnh sát nói động cơ kỳ thị sắc tộc trong vụ thảm sát chưa rõ ràng.

--- Có ít nhất 2 trong 8 người bị giết ở các tiệm mát-sa tại Atlanta, Georgia, đã sống trong cùng nơi họ làm việc, theo lời tiết lộ của Dân Biểu Tiểu Bang Bee Nguyen. DB Nguyen nói trong buổi họp báo hôm Thứ Năm rằng: "Riêng sự kiện đó thôi [ngủ ở nơi làm việc] làm nổi bật sự mong manh, sự hiển lộ rõ ràng và sự cô lập của các phụ nữ gốc Á lao động trong đất nước chúng ta."

DB Bee Nguyen nói: "Khi họ mất tích, hay khi họ chết, sự mất mát sinh mạng của họ sẽ không gợi lên cùng một phẫn nộ, Và họ cũng không được đối xử ngang hàng như những người khác. Và trong trường hợp này, họ bị xem như là một nan đề cần bị xóa bỏ."

--- Robert Aaron Long, hung thủ vụ thảm sát 8 người ở Georgia, hôm Thứ Năm không ra tòa Cleveland County thụ lý như lịch trình, theo yêu cầu của luật sư của Long, người đã thú tội bắn chết 8 người hồi đêm Thứ Ba. Chưa rõ buổi thụ lý sẽ hoãn tới khi nào, nhưng công tố đã khởi tố hôm Thứ Tư: Long đối diện 8 tội sát nhân đối với 8 người bị giết và 1 tội gây bị thương 1 người đàn ông ở tiệm Young's Asian Massage ở thị trấn Acworth.

Hai nơi thảm sát khác của Long là Gold Spa và Aromatherapy Spa, cùng ở phía đông bắc Atlanta. Trong 8 người bị giết có 6 người là gốc Á, trong đó 4 người gốc Đại Hàn. Theo cảnh sát, Long khai rằng Long bắn giết vì Long thường xuyên và đã nghiện tới các nơi này, do vậy bắn giết để triệt hạ thói quen nghiện tới đây. Long bị mô tả là nghiện súng, sex và tôn giáo.

--- Dân Biểu Judy Chu (Dân Chủ-Calif.) hôm Thứ Tư 17/3/2021 quy lỗi cho cựu Tổng Thống Trump đã dùng ngôn ngữ kích động để góp phần làm tăng bạo lực chống người Mỹ gốc Á, như vụ bắn chết 8 người gốc Á hôm Thứ Ba tại Georgia.



Dân Biểu Judy Chu: Trump đã dùng ngôn ngữ kích động tăng bạo lực chống người Mỹ gốc Á.

DB Chu nói như thế trong buổi họp báo của các dân biểu Dân Chủ. DB Chu cũng là chủ tịch khối các Dân Biểu Mỹ gốc Á Thái Bình Dương, nói rằng CDC và Tổ Chức Y Tế Thế Giới WHO yêu cầu chúng ta sử dụng ngôn ngữ chính thức là COVID-19, để bảo đảm dịch này không gắn liền với địa phương hay sắc tộc nào, "Và Tổng Thống Trump từ chối xác nhận như thế. Trump dùng các chữ như "China virus, Wuhan virus, Kung Flu" (vi khuẩn Tàu, vi khuẩn Vũ Hán, Cúm Võ Tàu) và kết quả là tội căm thù chống người gốc Á tăng vọt. Thảm sát ngày hôm qua là kết quả cách gọi kỳ thị đó."

Judy Chu là phụ nữ gốc Hoa đầu tiên được bầu vào Hạ Viện Hoa Kỳ, ghi nhận rằng sát thủ 21 tuổi Robert Aaron Long vào bắn đầu tiên là tiệm "Young’s Asian Massage" ở ngoại ô Atlanta: "Sự kiện y vào tiệm đó, ngay bảng hiệu tiệm cho thấy sát thủ suy nghĩ gì rồi. Rõ ràng nạn nhân bị thảm sát vì họ là những người yếu đuối nhất trong đất nước này: di dân, phụ nữ gốc Á. Cộng đồng Mỹ gốc Á Thái Bình Dương sống trong nỗi sợ bị tấn công bằng lời nói và hành động và bây giờ chúng ta kinh nghiệm ngày càng tăng các thảm kịch chết chóc về kỳ thị sắc tộc và bạo lực."

--- Trưởng Phòng Báo Chi Bạch Ốc Jen Psaki hôm Thứ Tư 17/3/2021 nói rằng ngôn ngữ của Trump trong thời đại dịch đã kích động kỳ thị chống người Mỹ gốc Á. Nhận định của Psaki đưa ra một ngày sau vụ bắn chết 8 người trong đó có 6 phụ nữ gốc Á châu tại Atlanta.

Psaki cũng nói rằng Tổng Thống Joe Biden đã tập trung vào đối phó tinh thần kỳ thị gốc Á trong thời đại dịch, trong đó có một văn thư Biden lên án kỳ thị gốc Á và kêu gọi ngăn chận kỳ thị chống người Mỹ gốc Á.

--- Hạ Viện Hoa Kỳ đã thông qua dự luật hôm Thứ Tư để tái thực hiện luật để trừng phạt bạo lực chống phụ nữ có tên là Violence Against Women Act (VAWA), dự luật ban đầu do Tổng Thống Biden đưa lên còn kẹt hồi năm 2019. Các dân biểu bỏ phiếu tỷ lệ 244-172 để chấpt huận, chỉ 29 DB Cộng Hòa hỗ trợ dự luật này.

Dự luật sẽ cung cấp tiền cho các chính quyền tiểu bang và địa phương cho các chương trình đối phó với lạm dụng trong gia đình, tấn công tình dục, bạo lực khi hẹn hò và bám sát quấy nhiễu. Luật này ban đầu thực hiện năm 1994, rồi phái tái cho phép nhiều lần trong các thập niên qua. Lần mới nhất là hết hiệu lực tháng 2/2019, nhưng chưa cho luật tái hiệu lực tới bây giờ.

Biden thúc giục tái trình luật và tái hiệu lực luật này vì trong thời gian phong tỏa đại dịch, bạo lực gia đình đã tăng vì người ta phải sống chung nhà với người lạm dụng họ. Bản báo cáo của viện CDC cho thấy 44% phụ nữ Mỹ từng gặp một vài hình thức bạo lực tình dục trong đời của họ.

--- Nga hôm Thứ Tư đã triệu hồi đại sứ Nga tại Mỹ về Moscow để tham khảo về tương lai quan hệ Nga-Mỹ, vài giờ sau khi TT Biden nói rằng Putin là "một tên sát nhân" và Putin sẽ phải trả giá vì đã nhúng tay can thiệp bầu cử Hoa Kỳ.

Biden nói như thế sau khi bản báo cáo tình báo Mỹ cho biết Putin đã trực tiếp ra lệnh quậy phá bầu cử 2020 để giúp Trump thắng cử. Chính phủ Nga đã chối. Bộ Ngoại Giao nga đưa ra bản văn nói đã triệu hồi đại sứ Anatoly Antonov về lại Moscow để thảo luận về tương lai quan hệ Nga-Mỹ. Bản văn nói quyết định triệu hồi nhằm bảo đảm quan hệ Mỹ-Nga sẽ không bị xuống dốc.

--- Một người đàn ông đã bị bắt hôm Thứ Tư sau khi Mật Vụ chận xét ở gần tòa nhà Naval Observatory tại thủ đô Washington DC, nơi truyền thống là tư dinh Phó Tổng Thống Mỹ. Mật Vụ tìm thấy trong xe của Paul Murray, 31 tuổi, một khẩu súng trường và nhiều đạn.

Chưa rõ Murray vì sao lái xe từ Texas về thủ đô, mang vũ khí tới đậu gần tư dinh Phó Tổng Thống, nơi PTT Kamala Harris và chồng là Doug Emhoff chưa chính thức dọn toàn bộ vào ở vì còn sửa chữa. Không rõ khi y can Murray bị bắt, hai vợ chồng Harris và Emhoff có mặt nơi đó hay không.

--- Cảnh sát đang điều tra về cái chết của Neil S. Clark, 67 tuổi, nhà vận động hành lang lâu năm ở Ohio và đã bị truy tố về âm mưu hối lộ gần 61 triệu đôla. Người ta thấy Clark chết trong một xe hơi ở một góc rừng hôm Thứ Hai 15/3/2021, trên xe có khẩu súng lục và một viên đạn bắn xuyên đầu ông.

Neil S. Clark bị bắt ngày 21/7/2020 cùng với cựu Chủ Tịch Hạ Viện Ohio là Larry Householder, cựu Chủ Tịch Đảng Cộng Hòa Ohio là Matt Borges, nhà vận động hành lang Juan Cespedes và nhà chiến lược chính trị Jeff Longstreth. Nhóm này bị công tố cáo buộc là cầm 61 triệu đ6ola tiền đen từ các công ty tiện ích (như điện, nước...) để đưa Householder vào chức Chủ Tịch Hạ Viện và bù lại sẽ kiếm 1.3 tỷ đôla tiền cứu nguy cho các công ty này. Clark khai vô tội trước tòa.

Khi được tin Clark chết, quyền Biện Lý Liên Bang Khu Vực Phía Nam Ohio là Vipal J. Patel đưa ra bản văn nói rằng văn phòng Biện Lý chia buồn với gia đình và bạn hữu của Clark, nhưng hồ sơ tham nhũng của nhóm còn lại vẫn điều tra. Theo các công tố, Clark là cánh tay mặt chuyên làm những hành vi bóng tối cho Householder.

--- Một dự luật để vinh danh các cảnh sát trong Ty Cảnh Sát Capitol đã can đảm bảo vệ Quốc Hội, ngăn cản bọn nổi loạn hôm 6/1/2021 --- trong đó sẽ tưởng thưởng 3 Huy chương vàng cho Cảnh Sát Capitol và các cảnh sát đã bảo vệ các dân cử hôm đó --- đã được thông qua với tỷ phiếu 413-12. Nhóm 12 người bỏ phiếu chống đều là Dân Biểu Cộng Hòa, 5 người không bỏ phiếu.

Trong các dân biểu bỏ phiếu chống dự luật có nữ dân biểu "QAnon" Marjorie Taylor Greene của tiểu bang Georgia, cùng với các Dân biểu Louie Gohmert, Andy Biggs, Andy Harris, Lance Gooden, Michael Cloud, Andrew Clyde, Bob Good, Greg Steube, và John Rose. DB cực hữu Matt Gaetz của Florida cũng bỏ phiếu chống.

Tại sao nhóm 12 dân biểu Cộng Hòa bỏ phiếu chống dự luật này, trong khi ngày 6/1/2021 họ suýt bị những người cuồng Trump xông vào đánh đập, tra tấn, bắt cóc và thậm chí là treo cổ xử tử như lời họ hăm dọa bà Chủ Tịch Hạ Viện Pelosi trong các băng video đang được FBI điều tra? Hay là họ sợ Trump trả thù?

--- Tuyên truyền da trắng thượng tôn khắp Hoa Kỳ đã lên mức cao nhất trong ít nhất một thập niên vào năm 2020, theo một bản báo cáo từ tổ chức Anti-Defamation League. Bản nghiên cứu ghi nhận 5,125 trường hợp các bài viết in trên sách, báo, giấy đầy thù hận nhắm vào những người da màu, da đen, Do Thái giáo, Hồi giáo hay tự nhận là đồng tính, tăng từ 2,724 trường hợp năm 2019.

Nếu tính các bài viết chỉ đăng ở Internet, tuyên truyền da trắng thượng tôn nhiêu tới nhiều triệu bản văn. Jonathan Greenblatt, Giám đốc Điều hành hội ADL, nói với AP rằng trong 4 năm vừa qua là tăng vọt.

Trong khi đó, Christian Picciolini, một cựu thành viên cực hữu và đã tổ chức hội chống cực hữu có tên là Free Radicals Project, nói rằng trong năm 2020 thì đại dịch, thất nghiệp, bầu cử căng thẳng, phản đối bạo lực cảnh sát... đã tạo môi trường để cực hữu tuyển mộ thành viên. Hội ADL dò các bản văn tuyên truyền da trắng thượng tôn tới ít nhất 30 nhóm, nhưng 92% là xuất phát từ 3 nhóm: the New Jersey European Heritage Association, Patriot Front, và Nationalist Social Club.

--- Sở Thuế IRS hoãn ngày chót mùa khai thuế 2020 một tháng. Như thế, lẽ ra hạn chót khai thuế 2020 là ngày 15/4/2021, bây giờ sẽ hoãn tới ngày 17/5/2021. Lý do hoãn một tháng vì Bộ Ngân Khố Hoa Kỳ bận rộn trong việc gửi chi phiếu cứu trợ tới hàng chục triệu người dân lao động và đồng thời tiến hành hoàn thuế tax return cho dân Mỹ.

--- Trump sẽ nổi giận mà chết, nếu nhớ lại Trump từng tuyên bố rằng hễ Biden vào Bạch Ốc thì Thị trường Chứng khoán sẽ sụp đổ: hôm Thứ Tư 17/3/2021, Chỉ số thị trường Dow Jones Industrial Average và chỉ số Thị trường S&P 500 đều cao kỷ lục khi tới giờ đóng cửa, sau khi quỹ dự trữ liên bang Federal Reserve nói rằng dự kiến lãi suất chính sẽ vẫn gần xero cho tới hết năm 2023.

Cam kết của ngân hàng trung ương giữ lãi suất thấp tận cùng đưa ra ngay cả khi có dự toán rằng kinh tế Mỹ sẽ hồi phục nhanh chóng trong năm 2021. Chỉ số S&P 500 đã tăng 11.41 điểm, tức là 0.3%, tới 3,974.12. Chỉ số Dow Jones Industrial Average tăng 189.42 điểm, tức 0.6%, tới 33,015.37. Chỉ số Nasdaq tăng 53.64 điểm, tức là 0.4%, tới 13,525.20.

Quỹ dự trữ Liên bang hôm Thứ Tư đưa ra tuyên đoán mới, dự kiến kinh tế Mỹ tăng 6.5% năm nay, tăng vọt so với bản tiên đoán trước đó đưa ra hồi tháng 12/2020 là sẽ tăng 4.2%.

--- Các viên chức tình báo Mỹ hôm Thứ Tư 17/3/2021 đưa ra bản tiên đoán rằng bọn cực đoan nội địa "sẽ gần như chắc chắn" sẽ tung ra các trận tấn công mới trong năm nay, sau khi củng cố được trận tấn công tòa nhà Quốc Hội ngày 6/1/2021. Bản nghiên cứu do Văn Phòng Giám Đốc Tình Báo Quốc Gia (DNI) đưa ra kết hợp với Bộ An Ninh Nội Địa và Bộ Tư Pháp.

Cảnh báo đưa ra trong khi FBI điều tra và truy tố hàng trăm người liên hệ bạo loạn ngày 6/1/2021. Bộ Tư Pháp đã tố cáo nhiều thành viên của nhóm Oath Keepers đã âm mưu, bỏ ra nhiều tháng nghiên cứu tổ chức việc phối hợp, tham dự tấn công bạo loạn ngày 6/1/2021.

--- HỎI 1: Có phải Thống Đốc Gavin Newsom (Dân Chủ, Calif.) nói rằng lãnh tụ nhóm đòi truất phế ông đã từng gợi ý là nên cấy microchip vào người di dân?

ĐÁP 1: Đúng là người hô hào truất phế Newsom từng đòi cấy như thế. Trong khi chữ ký để đòi bầu cử đặc biệt truất phế Newsom đã có đủ chữ ký, Thống Đốc Newsom trả lời phỏng vấn của Jake Tapper trên đài CNN chiều Thứ Ba 16/3/2021 rằng người lãnh đạo phong trào đòi truất phế ông đúng là từng đòi cấp các microchip vào người di dân. Newsom muốn nhắc tới bài viết tháng 4/2020 trên Facebook của Orrin Heatlie, cảnh sát hồi hưu của quận Yolo County. Chính Orrin Heatlie là người khởi động truất phế Newsom, và trong bài viết tháng 4/2020 chính Heatlie viết bài nhan đề “Microchip Illegal Aliens. It Works! Just Ask Animal Control” (Hãy Gắn Microchip vào di dân lậu. Hiệu quả. Y hệt như kiểm soát gia súc.).

. Sau khi bị báo chí tìm phỏng vấn, Heatlie xác nhận có viết bài như thế, nhưng chỉ là viết theo hình thức "nói quá lời, nói cường điệu thôi." Y trả lời báo Sacramento Bee rằng y chống lại việc cưỡng bách gắn chip, cưỡng bách xâm mình, cưỡng bách chích ngừa." Bài viết gây sóng gió đã gỡ khỏi trang Facebook. Heatlie nói rằng mạng xã hội này xóa tài khoản của ông mà không giải thích. Chi tiết:

https://www.sacbee.com/news/politics-government/capitol-alert/article249991184.html

--- HỎI 2: Bảo vệ kinh tế Mỹ là phải bảo vệ di dân?

ĐÁP 2: Đó là lý luận của Luật sư Martha E. Menendez, một viên chức trong viện UNLV Immigration Clinic. Bà viết rằng trong khi Cộng Hòa chụp mũ rằng di dân là gánh nặng kinh tế Mỹ vì sẽ vào ăn trợ cấp, lãnh phiếu trợ cấpt hực phẩm, vân ân. Thực tế, hầu hết di dân hợp pháp và bất hợp pháp là những người làm việc cực nhọc nhất, siêng năng nhất, và là một phần nền tảng để chống đỡ kinh tế Mỹ. Trước tiên phải thấy, hầu hết di dân, đặc biệt di dân lậu, là không đủ điều kiện lãnh trợ cấp liên bang, không được lãnh tiền trợ cấp xã hội (welfare), không được lãnh phiếu thực phẩm (food stamps). Và cũng không được lãnh chi phiếu cứu trợ của Biden.

. Tác giả nhắc rằng người lao động sinh ngoài Hoa Kỳ chiếm hơn 17% lực lượng lao động của Mỹ. Riêng ở tiểu bang Nevada, con số đó là 25%. Tác giả nói rằng, khi một du khách tới thăm Las Vegas, tới phi trường, điện thoại hỏi dịch vụ xe, thì 41% cơ hội là tài xế là người sinh ở nước ngoài. Khi du khách này được chở tới khách sạn, 43% cơ hội là người mở cửa, người xách va-ly giùm, và người thư ký ngồi giữ sổ khách sạn là di dân. Khi du khách vào một tiệm ăn [ở Las Vegas] thì 51% cơ hội là di dân nấu bữa ăn đó. KHi du khách hôm sua ngủ dậy, bước ra với giường xô chiếu lệch thì 74% cơ hội là sẽ có một di dân vào dọn dẹp trong phòng. Hãy hình dung nếu Las Vegas không có những di dân như thế? Tại sao tất cả di dân đó không nên lãnh một chi phiếu cứu trợ đại dịch?

Để nói thêm, tác giả lý luận, đa số di dân tại Nevada là hợp pháp, nhưng có tới:

. 29% là di dân bất hợp pháp.

. 1/8 hộ gia đình trong Nevada có ít nhất 1 thân nhân là di dân bất hợp pháp.

. di dân lậu tại Nevada trong năm 2019 trả thuế tiểu bang 129 triệu đôla, và 243 triệu thuế lợi tức liên bang.

. Hơn 10,000 di dân lậu ở Nevada là chủ doanh nghiệp, tức tạo ra việc làm.

. Mãi lực (sức mua) di dân lậu Nevada là 3.4 tỷ đôla.

Tác giả nói rằng, như thế bảo vệ kinh tế Mỹ cũng phải bảo vệ di dân. Chi tiết ở đây:

https://thenevadaindependent.com/article/protecting-the-economy-means-protecting-immigrants

.