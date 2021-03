Lãnh đạo Mỹ, Nhật, Úc và Ấn Độ viết chung bài báo: Xây khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương tự do và cởi mở. Miến Điện: 12 người biểu tình chết; các dân cử trốn thoát liên kết với các nhóm vũ trang sắc tộc hứa sẽ lập liên bang dân chủ Miến Điện. TQ bênh vực Miến Điện. Bill Gates: nên mang khẩu trang, cũng y như mặc quần. TNS Ron Johnson (Cộng Hòa-Wis.): không sợ khi người bạo loạn da trắng tấn công tòa

Miến Điện: 12 người biểu tình chết hôm Thứ Bảy; các dân cử trốn thoát liên kết với các nhóm vũ trang sắc tộc hứa sẽ lập liên bang dân chủ Miến Điện. TQ bênh vực Miến Điện.

Lãnh đạo Mỹ, Nhật, Úc và Ấn Độ viết chung bài báo: Xây khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương tự do và cởi mở. Miến Điện: thêm 12 người biểu tình chết; các dân cử trốn thoát liên kết với các nhóm vũ trang sắc tộc hứa sẽ lập liên bang dân chủ Miến Điện. TQ bênh vực Miến Điện. Bill Gates: nên mang khẩu trang, cũng y như mặc quần. TNS Ron Johnson (Cộng Hòa-Wis.): không sợ khi người bạo loạn da trắng tấn công tòa nhà Quốc Hội, chỉ sợ nếu da đen. 3,000 y tá đã chết vì siêu vi coronavirus toàn cầu. Phụ nữ Mỹ gốc Á châu Thái Bình Dương lãnh chỉ 0.85 đôla đối với mỗi $1.00 chi trả cho đàn ông da trắng. Hội từ thiện về chó đã xài 1.9 triệu đôla để gây quỹ cho Trump. Khách sạn Trump International Hotel tại thủ đô hoang vắng như ma ám. Mỹ 10 năm, có 53,435 người đi bộ bị xe đụng chết. HỎI 1: Chuyện Dân biểu Lauren Boebert kể về một người bị đánh chết bên ngoài tiệm ăn của bà có đúng không? ĐÁP 1: Sai, nạn nhân chết vì ma túy. HỎI 2: Hình Nữ Hoàng Elizabeth II cảm ơn Thủ Tướng Ấn Độ Modi vì được giúp đỡ thuốc chủng ngừa COVID-19 có phải là thực? ĐÁP 2: Hình giả, ghép.

QUẬN CAM (VB-14/3/2021) --- Theo báo The Guardian, khách sạn Trump International Hotel tại thủ đô Washington D.C. đang trở thành hoang vắng như khách sạn ma ám trong phim "The Shining" trong khi cựu Tổng Thống Donald Trump dọn về ở khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago tại Florida và các đám đông MAGA biến mất.

Trong 4 năm Trump cầm quyền, khách sạn này đông đảo các nhà vận động hành lang và những người say mê Trump tới để hy vọng nhìn thấy Trump hay liên lạc với các phụ tá để xin gặp Trump. Riêng chiếc bàn số 72 là để giành cho Trump, nếu hôm nào TRump tới đây. Bây giờ, hoang vắng y hệt như khách sạn ma, có lẽ nhiều người say mê cuồng nhiệt tin Trump đã tỉnh bớt rồi, từ sau khi Trump tuyên bố nôi chiến Cộng Hòa, hăm dọa trả thù 17 dân cử Cộng Hòa và đưa tới viễn ảnh Cộng Hòa có thể mất thêm ghế năm 2022.

--- An ninh Miến Điện đã giết thêm ít nhất 12 người hôm Thứ Bảy, trong đó 5 người chết vì lính bắn thẳng vào một đám đông biểu tình ngồi ở Mandalay. Si Thu Tun, một người biểu tình, kể với Reuters anh chứng kiến 2 người bị bắn chết, trong đó có 1 nhà sư Phật Giáo. Những cái chết xảy ra sau khi bộ tứ Mỹ, Ấn, Úc, Nhật cam kết hồi phục dân chủ cho Miến Điện.





Một nhóm dân cử trốn thoát và đang ẩn trốn đã thành lập tổ chức đấu tranh dân chủ, kêu gọi cuộc cách mạng chống nhà nước quân đội để hồi phục chế độc dân chủ. Lãnh tụ Mahn Win Khaing Than đang ẩn trốn được nhóm dân cử trốn thoát bầu làm Phó chủ tịch Ủy Ban CRPH gồm các đại biểu Quốc Hội chạy thoát trận bố ráp khi quân đội đào chánh.



Lãnh tụ Mahn Win Khaing Than trong băng hình kêu gọi cách mạng tới cùng.

.

Băng hình CRPH cho thấy Khaing Than đọc diễn văn, nói đã liên kết với các nhóm vũ trang sắc tộc để sẽ lật đổ nhà nước quân đội, hồi phục dân chủ và sẽ lập quy chế liên bang dân chủ cho Miến Điện tương lai. Trong khi đó, những cuộc biểu tình vẫn tiếp tục: cả đêm và ngày. Tuổi trẻ đã tràn ra phố biểu tình đêm, ngồi hát, tay cầm điện thoại di động bật sáng, trong khi nhiều khu phố ban ngày đã trở thành các chiến khu, khi công nhân nhiều nơi đình công tham dự đấu tranh.





Tòa Đại Sứ Trung Quốc tại Miến Điện hôm Chủ Nhật thúc giục nhà nước Miến Điện có biện pháp "ngưng bạo động và trừng phạt bọn phạm pháp" sau khi nhiều công ty TQ bị "đập phá, đốt và cướp bóc" trong những cuộc biểu tình. Tuyên bố đưa ra kêu gọi quân đội Miến Điện ngăn cản "bọn phạm pháp" đừng làm hại công dân TQ. Có vẻ như TQ bênh vực quân đội Miến Điện. Tới giờ 80 người biểu tình đã chết tại Miến Điện.

.

--- Lãnh đạo các nước Mỹ, Nhật, Úc và Ấn Độ bày tỏ cam kết xây dựng khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương tự do và cởi mở. Bản tin NHK ghi rằng Washington Post hôm thứ Bảy đăng tải bài báo do Tổng thống Mỹ Joe Biden, Thủ tướng Nhật Suga Yoshihide, Thủ tướng Úc Scott Morrison và Thủ tướng Ấn Độ Nerandra Modi cùng viết.

.

Các nhà lãnh đạo nói về hội nghị thượng đỉnh "Quad" (tức “Bộ tứ”) đầu tiên được tổ chức trực tuyến hôm thứ Sáu. Họ nói “đã đến lúc cần hợp tác và cùng hành động”. Họ muốn khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương trở thành nơi “được bảo vệ bởi luật pháp quốc tế và các nguyên tắc cơ bản như tự do hàng hải và giải quyết tranh chấp một cách hòa bình”.

.

Họ nói sẽ hợp tác để tăng cường các biện pháp đối phó với biến đổi khí hậu theo khuôn khổ hiệp định Paris. Về đại dịch COVID-19, họ nói sẽ đảm bảo để thuốc chủng ngừa đến được với người dân trên toàn khu vực. Bài báo không nhắc đến Trung Quốc, nhưng đã nhấn mạnh quyết tâm của 4 nước cùng hợp tác để giải quyết các vấn đề của khu vực.

.

--- Mọi người nên mang khẩu trang, đó là đề nghị của tỷ phú Bill Gates trong khi nói chuyện trên chương trình Late Night với xướng ngôn viên Seth Meyers trên đài NBC. Bởi vì, Bill Gates nói, mang khẩu trang nên xem như mặc quần dài.

.



Bill Gates than phiền rằng chuyện khẩu trang đã bị chính trị hóa, và ông kinh ngạc khi thấy nhiều người Mỹ do dự về chuyện mang khẩu trang để tự vệ: "Tôi không nghĩ mang khẩu trang là bất tiện lớn lao. Khẩu trang giúp nhiều lắm. Mặc dù chúng ta sắp qua dịch rồi, nhưng mỗi cái chết đều bi thảm."

.

Meyers nói giễu rằng Meyers không đang "mặc quần bây giờ." Bill Gates nói, "Vậy thì đừng bước ra phố, vì bạn có thể lây cho người khác." Bill Gates cũng than phiền rằng chính phủ Mỹ phản ứng quá tệ hại đối với dịch, trong một lời chỉ trích ẩn kín nhắm vào Trump. Tuy nmhiên, ngay khi đó, Bill Gates khen ngợi Trump đã cho tài trợ nghiên cứu thuốc chủng ngừa.

.

--- Tiền lương của phụ nữ Mỹ gốc Á châu Thái Bình Dương hầu hết là thấp hơn đàn ông da trắng. Nghiên cứu phổ biến hôm 9/3/2021, trong ngày vận động lương bình đẳng #AAPIEqualPay Day 2021 cho thấy rằng phụ nữ Mỹ gốc Á châu Thái Bình Dương lãnh chỉ 0.85 đôla đối với mỗi $1.00 chi trả cho đàn ông da trắng, không Latino, và như thế người phụ nữ mất hàng trăm ngàn đồng trong sự ngjiệp 40 năm làm việc của họ.

.

Trên mức thang lương nêu trên, phụ nữ gốc Việt lãnh lương $0.67, phụ nữ gốc Hmong lãnh $0.61, phụ nữ gốc Miến Điện lãnh $0.52, và họ là nhóm lương thấp nhất Hoa Kỳ. Trong khi đó, các phụ nữ lãnh lương cao nhất là từ 3 quốc gia: Đài Loan, Ấn Độ, Mã Lai: lương 1.21$. Tuy nhiên, so với nam giới da trắng cùng trình độ, các phụ nữ này vẫn lãnh lương thấp hơn.

.

--- Thượng nghị sĩ Ron Johnson (Cộng Hòa-Wis.) nói trong một cuộc phỏng vấn trên đài phát thanh rằng ông không sợ hãi khi người bạo loạn da trắng tấn công tòa nhà Quốc Hội hôm 6/1/2021, nhưng ông sẽ chỉ "quan ngại" nếu người bạo loạn đó là da đen.

.

TNS Ron Johnson cũng nói hôm Thứ Năm với người phỏng vấn ông là Joe Pags rằng lời tuyên bố của ông có thể dẫn tới "rắc rối" cho ông. Nhưng Johnson cũng ghi nhận rằng ông từng bị chỉ trích về những bình luận như thế rằng "ông chưa bao giờ thấy "vì cuộc tấn công.

.

TNS Johnson nêu giả thuyết rằng nếu tình hình quay trở ngược, rằng nếu TT Trump thắng cử, và hàng chục ngàn người biểu tình antifa và Black Lives Matter ông mới có thể quan ngại. Johnson nói về những người bạo loạn da trắng rằng "Tôi biết họ là những người yêu nước, rằng họ thực sự tôn trọng pháp luật và sẽ không bao giờ phạm pháp, và tôi không quan ngại." Thực tế, người bạo loạn da trắng đã phạm pháp, giết ít nhất vài người tại khuôn viên tòa nhà Quốc Hội, và hơn 300 người đã bị truy tố.

.

--- Trump lại xuất hiện trong một sự kiện từ thiện chó, nơi cô Lara Trump (con dâu của Trump, vợ của Eric Trump) là một viên chức trong một hội từ thiện về chó. Từ lâu đã có tin đồn rằng cô Lara TRump sẽ ra ứng cử chức Thượng nghị sĩ tiều bang North Carolina, một tiểu bang màu tím, tức là tiểu bang chiến trường nghiêng ngửa của Dân Chủ & Cộng Hòa.

.

Báo Huffington Post ghi rằng hội từ thiện của Lara là hội giải cứu chó “Big Dog Ranch Rescue” troong đó cô Lara ngồi trong ban giám đốc. Hồ sơ thuế của hội này cho thấy hội đã xài 1.9 triệu đôla để gây quỹ cho Donlad Trump trong nhiều sự kiện gây quỹ lúc ở bản doanh Mar-A-Lago và líuc thì ở sân golf Florida.

.

Tại sao hội từ thiện chó lại cúng tiền bạc triệu cho Trump? Hội trưởng hộ từ thiện chó là Lauren Simmons nói rằng mọi chuyện không có vấn đề gì. Trong khi đó, cựu Tổng Thống Doanld Trump xuất hiện trong sự kiện hội cứu chó hôm Thứ Sáu 12/3/2021 trong buổi gâyq ũy cho hội từ thiện này, khen ngợi cô Lara Trump rằng có thể cô sẽ ứng cử chức Thượng nghị sĩ năm 2022 và như thế là tuyệt vời.

.

--- Một liên đoàn các y tá toàn cầu có tên là International Council of Nurses (ICN) đưa ra bản khảo sát về tình hình toàn cầu cho thấy khoảng 3,000 y tá đã chết vì siêu vi coronavirus trên toàn cầu. Nghiên cứu này đưa ra trong dịp tròn một năm Tổ Chức Y Tế Thế Giới tuyên bố COVID-19 là đại dịch toàn cầu.

.

Nghiên cứu nói con số 3,000 y tá chết toàn cầu vì đại dịch có thể chưa nói đúng con số thực, vì hẳn là nhiều hơn, vì chưa có dữ kiện từ nhiều quốc gia. ICN cũng ước tính khắp thế giời hiện nay thiếu tới 13 triệu y tá. Hội trưởng ICN là Annette Kennedy nói rằng căng thẳng của nghề y tá là vô lường, và các chính phủ cần biết ơn và đền đáp.

.

--- Nhiều thành phố Mỹ đã trở thành nơi nguy hiểm, chết chóc cho người đi bộ. Nghiên cứu của hội bất vụ lợi Smart Growth America so sánh các số liệu tại 100 khu vực thành thị lớn Hoa Kỳ, đưa ra bản xếp hạng các nơi nguy hiểm nhất cho người đi bộ. Bản phân tích chấm điểm theo chỉ số nguy hiểm cho bộ hành “Pedestrian Danger Index” (PDI). Tính toàn quốc Hoa Kỳ, trong thời kỳ 10 năm từ 2010 tới 2019, có 53,435 đi bộ bị xe đụng chết.

.

Nhóm 20 thành thị nguy hiểm nhất Mỹ là: 1) Orlando-Kissimmee-Sanford, FL. 2) Bakersfield, CA. 3) Memphis, TN-MS-AR. 4) Palm Bay-Melbourne-Titusville, FL. 5) Deltona-Daytona Beach-Ormond Beach, FL. 6) North Port-Sarasota-Bradenton, FL. 7) Jackson, MS. 8) Tampa-St. Petersburg-Clearwater, FL. 9) Lakeland-Winter Haven, FL. 10) Jacksonville, FL. 11) Cape Coral-Fort Myers, FL. 12) Albuquerque, NM. 13) Miami-Fort Lauderdale-Pompano Beach, FL.

14) Greenville-Anderson, SC. 15) Stockton-Lodi, CA. 16) Baton Rouge, LA. 17) Birmingham-Hoover, AL. 18) Houston-The Woodlands-Sugar Land, TX. 19) Atlanta-Sandy Springs-Alpharetta, GA. 20) El Paso, TX.

.

--- HỎI 1: Chuyện Dân biểu Lauren Boebert kể về một người bị đánh chết bên ngoài tiệm ăn của bà có đúng không?

.

ĐÁP 1: Sai, nạn nhân chết vì ma túy. Dân biểu Lauren Boebert (Cộng Hòa, Colorado), người bênh vực quyền sử dụng súng nồng nhiệt, từ nhiều năm đã kể câu chuyện làm cho bà thấy cần phải mang súng trong người. Bà Lauren Boebert kể, có một người bị đánh chết năm 2013 bên ngoài Shooters Grill, tiệm ăn của bà tại thị trấn Rifle, Colorado.

Boebert, một Cộng Hòa, kể chuyện đó với đài Fox News trong miột chương trình năm 2014 về tiệm ăn này, nơi tiếp viên đều mang súng. Bà cũng kể lại trong cuộc vận động tranh cử 2020 vào Hạ Viện. Rồi bà cũng kể trong hội nghị bảo thủ CPAC hồi tháng 2/2021 tại Florida. Rồi mới hôm Thứ Tư 10/3/2021 bà kể giữa sàn Hạ Viện trong cuộc tranh luận về một dự luật đòi kiểm tra lý lịch người mua súng. DB Boebert kể giữa Hạ Viện: "Có gây gỗ bên ngoài tiệm ăn của tôi, rồi một người đàn ông bị đánh chết. Không có vũ khí liên hệ. Người này bị đánh chết vì đôi tay người đàn ông khác. Tôi có nhiều cô thiếu nữ làm việc trong tiệm. Và chúng tôi cần súng."

. Câu chuyện đó không đúng sự thực, theo lời các quan chức địa phương. Một quan chức giảo nghiệm tử thi nói rằng một người nằm gục chết ngoài hè phố gần tiệm của bà hồi tháng 8/2013 chết vì "ngộ độc ma túy," không phải bạo lực sát nhân. Tuy nhiên, bà Boebert không nghĩ ra chuyện tiểu thuyết hóa. Ty Cảnh Sát Rifle Police Department cung cấp hồ sơ cho CNN cho thấy nhân chứng kể cho điều tra viên rằng người chết vì ngộ độc ma túy kia trước khi chết có xô xát gây gỗ trước khi gục chết., rồi một người bỏ chạy khi người này nằm chết, nhưng lời kể nhân chứng không được xác minh dù có cuộc điều tra. Nghĩa là Boebert nhầm lẫn. Tuy nhiên, cảnh sát tuyên bố rằng nạn nhân chết vì ma túy vào tháng 9/2013, nghĩa là bà Boebert có 7 năm để nói cho đúng sự kiện, nhưng bà vẫn cứ nói là người kia bị đánh chết, ngay cả sau khi báo Colorado Sun viết một bài dài trong năm 2020 về bà, và nói rằng cái chết kia là do ma túy. Chi tiết ở đây:

https://www.cnn.com/2021/03/13/politics/fact-check-lauren-boebert-beaten-to-death-restaurant-shooters/index.html

.

--- HỎI 2: Hình Nữ Hoàng Elizabeth II cảm ơn Thủ Tướng Ấn Độ Modi vì được giúp đỡ thuốc chủng ngừa COVID-19 có phải là thực?

.

ĐÁP 2: Hình giả, ghép. Báo India Today kể rằng một tấm hình phóng ở nhiều mạng xã hội, cho thấy Nữ Hoàng Anh Elizabeth II cảm ơn Thủ Tướng Ấn Độ Narendra Modi phóng lên một màn hình lớn ở quảng trường Piccadilly Circus atị thủ đô London của Anh. Nữ Hoàng Anh không hề bình luận hay cảm ơn gì về Thủ Tướng Modi về chuyện Ấn Độ giúp cung cấp thuốc chủng ngừa COVID-19. Ngày 5/3/2021, Anh quốc đã nhận một lô thuốc chủng ngừa do Ấn Độ sản xuất. Nhưng không có chuyện dựng bảng cảm ơn. Chi tiết ở đây:

https://www.indiatoday.in/fact-check/story/image-queen-elizabeth-ii-thanking-pm-modi-for-covid-vaccines-morphed-1778975-2021-03-13

.

.