Tiền cứu trợ 1,400$ có thể vào tài khoản của bạn vào Thứ Bảy 13/3/2021. Bộ Trưởng Quốc Phòng của Trump: Trump kích động bạo loạn, tấn công Quốc Hội 6/1/2021. TQ xóa sổ dân chủ Hồng Kông. Nga: sẽ phản ứng, nếu Mỹ bố trí phi đạn vào Châu Á Thái Bình Dương. Thủ tướng Nhật thăm Mỹ đầu tháng 4, họp với Biden. California: có hơn 2 triệu chữ ký để truất phế Thống Đốc. Biden: toàn dân Mỹ chích ngừa vào 1/

Tiền cứu trợ 1,400$ có thể vào tài khoản của bạn vào Thứ Bảy 13/3/2021. Quyền Bộ Trưởng Quốc Phòng của Trump: Trump kích động bạo loạn, tấn công Quốc Hội 6/1/2021. TQ xóa sổ dân chủ Hồng Kông. Nga: sẽ phản ứng, nếu Mỹ bố trí phi đạn vào Châu Á Thái Bình Dương. Thủ tướng Nhật thăm Mỹ đầu tháng 4, họp với Biden. California: có hơn 2 triệu chữ ký để truất phế Thống Đốc. Biden: toàn dân Mỹ chích ngừa vào 1/5/2021. CBS: 67% dân Mỹ nói Biden chống dịch xuất sắc. Các ngân hàng đưa 4 tài sản địa ốc của Trump vào sổ xét duyệt lại. Sắp truy tố thêm ít nhất 100 cá nhân bạo loạn ngày 6/1/2021, sau 316 cá nhân đã bị truy tố. Nhóm 10 hãng bảo hiểm đã hoàn trả 1.75 tỷ đôla cho dân Calif. vì phong tỏa chống dịch, ít đụng xe. Biện Lý Manhattan sẽ không tái ứng cử tháng 11/2021: truy tố Trump sẽ chuyển cho người kế nhiệm. DB/TB John Kavanagh (Cộng Hòa, Arizona): siết quyền bầu phiếu vì bầu phiếu cần chất lượng cử tri, không cần số lượng cử tri. Cảnh sát San Jose xin giúp tìm nghi can vụ bắn chết Thu Nguyen. Gần 1/2 đàn ông Mỹ tự nhận là Cộng Hòa nói không dự tính chích ngừa COVID-19. HỎI 1: Hóa đơn tiền rượu của Chủ Tịch Hạ Viện Nancy Pelosi trên các chuyến bay là 52,000 đôla/năm và chi bằng công quỹ? ĐÁP 1: Sai, bà Pelosi không uống rượu. HỎI 2: Có phải thuốc chủng ngừa hiệu J&J có tế bào phôi thai? ĐÁP 2: Sai, chỉ vì ngộ nhận một khái niệm khoa học.

QUẬN CAM (VB - 12/3/2021) --- Bạn có thể lãnh vào cuối tuần này, tức là vào ngày mai Thứ Bảy 13/3/2021 hay ngày mốt Chủ Nhật 14/3/2021, khoản tiền cứu trợ 1,400 đôla gửi trực tiếp qua điện tử vào tài khoản ngân hàng của bạn, theo lời Jen Psaki, Trưởng Ban Báo Chí Bạch Ốc. Và đó là đợt gửi tiền đầu tiên sau khi Tổng Thống Biden ký thành luật Kế Hoạch Cứu Nguy Hoa Kỳ 1.9 ngàn tỷ đôla.

--- Chính phủ Biden sẽ gỡ bỏ điều kiện chích ngừa siêu vi COVID-19 vào ngày 1/5/2021, lúc đó cho toàn dân Mỹ chích ngừa, bất kể nghề nghiệp hay hạn tuổi. Biden dự kiến cũng sẽ cho tụ họp các đám đông nhỏ từ ngày Lễ Độc Lập (4/7/2021) trong khi ngườid ân tiếp tục chích ngừa và giữ biện pháp an toàn. Biden cũng nói về kế hoạch đưa 4,000 chiến binh giúp các tiểu bang tăng tốc chích ngừa.

--- Ngay cả khi người dân Hoa Kỳ chia rẽ về nhiều vấn đề, đa số vẫn công nhận rằng cách Tổng Thống Biden chống dịch là tuyệt vời: bản thăm dò CBS sáng Thứ Năm ghi rằng 67% dân Mỹ nói Biden chống dịch xuất sắc; bản thăm dò NPR-PBS NewsHour-Marist ghi rằng 62% dân Mỹ khen ngợi Biden chống dịch hay.

--- Bộ Tư Pháp sẽ truy tố thêm ít nhất 100 cá nhân tham dự bạo loạn ngày 6/1/2021, theo hồ sơ công tố đưa ra hôm Thứ Sáu. Một viên chức Bộ Tư Pháp nói là đã có 316 cá nhân bị truy tố nhưng Bộ vẫn còn 290 hồ sơ chưa mở ra (còn niêm phong) vào Thứ Sáu, nghĩa là nhiều hồ sơ khi mở ra sẽ dẫn tới quyết định truy bắt và truy tố các cá nhân liên hệ.

Công tố nói ít nhất 900 lệnh bắt đã thực hiện tại gần 50 tiểu bang và thủ đô, trong khi điều tra viên đã gom được và xem xét hơn 15,000 giờ băng hình quay phim từ các thiết bị giám sát và máy quay mang trên người, chứng cớ bao gồm từ 1600 thiết bị điện tử, 210,000 lời báo cáo từ công chúng, 80,000 bản báo cáo và 93,000 hồ sơ đính kèm liên hệ tới các cuộc phỏng vấn của cảnh sát đối với nghi can và nhân chứng.

--- Cyrus Vance, Biện Lý khu vực Manhattan, nói hôm Thứ Sáu ông sẽ không tái ứng cử khi mãn nhiệm tháng 11/2021, và công việc điều tra và truy tố Trump sẽ chuyển cho người kế nhiệm. Từ lâu Vance đã ngừng gây quỹ tranh cử, do vậy tuyên bố này là điều ai cũng biết trước. Vance, 66 tuổi, đã thắng cử chức Biện Lý này từ năm 2009.

Vance nổi tiếng khi điều tra Trump về nghi vấn gian lận tài chánh và trốn thuế, đưa ra trát đòi về ít nhất 5 tài sản địa ốc của Trump, được Tòa Tối Cao buộc công ty kế toán của Trump giao nộp hồ sơ tài chánh 8 năm của Trump và nhiều triệu trang giấy về thuế của Trump. Có ít nhất 8 ứng cử viên, tất cả đều Dân Chủ, đang tranh cử thay chức chỗ Vance. Trong cuộc phỏng vấn trên CBS, tất cả đều nói họ sẽ tiếp tục điều tra Trump nếu thắng cử.

--- Quốc Hội Trung Quốc bỏ phiếu thuận một nghị quyết sửa luật bầu cử Hồng Kông, với tỷ phiếu 2,895-0 trong đó chỉ một người không bỏ phiếu, cho ủy ban thân TQ quyền bổ nhiệm thêm đại biểu trong nghị viện Hồng Kông, giảm tỷ lệ người được bầu cử trực tiếp và bảo đảm là những người ứng cử ở Hong Kong phải là trung thành tuyệt đối với TQ.

Ngoại Trưởng Mỹ Antony Blinken gọi việc bỏ phiếu của TQ này là tấn công tiếp vào định chế dân chủ Hồng kông. Khoảng 47 cựu đại biểu và các nhà hoạt động dân chủ Hong Kong đã bị bắt về tội nổi loạn, có thể lãnh án tối đa là chung thân. Báo Washington Post gọi việc bỏ phiếu xóa sổ dân chủ Hong Kong là đợt trấn áp chính trị tệ hại nhất TQ kể từ Thiên An Môn.

--- Dân biểu tiểu bang John Kavanagh (Cộng Hòa, Arizona) nói rằng bầu phiếu cần chất lượng cử tri, không cần số lượng cử tri, và đó là lý do Cộng Hòa muốn hạn chế quyền bầu cử, gây nhiều khó khăn và cản trở đối với việc bầu phiếu ở Arizona, như giảm thùng nhận phiếu, hạn chế ngày bầu sớm, điều kiện khó khăn để xin bầu qua thư, vân vân.

DB Kavanagh nói như thế hôm Thứ Năm trong cuộc tranh luận ở Hạ Viện Arizona, nơi ông giữ chức Chủ tịch Ủy ban Công quyền và Bầu cử Arizona. Ông nói càng bầu dễ sẽ càng thêm gian lận. Kavanagh nói: "Không phải ai cũng muốn bầu phiếu, nghĩa là họ hoàn toàn không có đủ thông tin về những vấn đề trong phiếu bầu."

--- Maria Zakharova, phát ngôn nhân Bộ Ngoại Giao Nga, nói rằng nếu Mỹ bố trí phi đạn tầm ngắn và tầm trung vào nhiều khu vực, kể cả Châu Á Thái Bình Dương, Nga sẽ có phản ứng. Bà nói trong buổi họp báo, nếu Mỹ làm thế là sẽ gây ra chạy đua vũ trang với hậu quả không thể tiên đoán được. Mới đây, truyền thông Nhật Bản nói rằng Mỹ và Nhật dự định thảo luận về bố trí tại Nhật các phi đạn tầm trung do Mỹ sản xuất.

--- Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide sẽ công du Mỹ sớm nhất là vào nửa đầu tháng 4 để hội đàm với Tổng thống Joe Biden. Như thế, ông Suga sẽ là lãnh đạo nước ngoài đầu tiên họp thượng đỉnh trực tiếp với tân Tổng thống Mỹ kể từ khi Biden nhậm chức vào tháng 1. Phái đoàn Nhật sẽ đông không hơn 90 người, và tất cả sẽ được tiêm 2 liều vắc-xin COVID-19 trước chuyến đi. Nhiều đề tài sẽ thảo luận.

--- Bây giờ là chuyện California: đã có hơn 2 triệu chữ ký để tổ chức bầu cử đặc biệt nhằm truất phế Thống Đốc Gavin Newsom (Dân Chủ). Hiện nay đã đưa 1,800,000 chữ ký tới các phòng ghi danh cử tri của 58 quận để xác minh chữ ký. Điều kiện cần để bầu cử đặc biệt để truất phế chỉ là: 1,497,000 chữ ký được xác nhận.

Nếu bầu cử tổng tuyển cử trong các đợt 4 năm, Cộng Hòa không hy vọng gì thắng nổi ghế Thống Đốc, vì cử tri ghi danh Dân Chủ ở California đông hơn Cộng Hòa 5 triệu cử tri. Do vậy, Cộng Hòa chỉ hy vọng bầu cử đặc biệt qua thủ tục truất phế, vì sẽ có nhiều cử tri Dân Chủ làm biếng đi bầu hay bận nhiều lý do. Bầu cử đặc biệt sẽ có 2 câu hỏi: muốn truất phế Newsom hay không, nếu muốn thì bầu ai?

Đã có ít nhất 2 người Cộng Hòa nổi tiếng vận động ứng cử --- Kevin Faulconer (cựu Thị Trưởng San Diego) và doanh nhân John Cox. Bi hài là, 2 người này mở đầu chiến dịch bằng cách tấnc ông nhau. Người Cộng Hòa thế lực thứ 3 đã lộ ý tham gia là Richard Grenell, cựu viên chức nội các Trump. Nếu cả 3 cùng tranh cử, thì sẽ chia phiếu và Cộng Hòa có thể thua phiếu, đó là báo động của Dân Biểu Devin Nunes (Cộng Hòa-Calif.) khi nói rằng chỉ cần 1 ứng viên Cộng Hòa để gom đủ phiếu thắng Newsom.

--- Hôm Thứ Năm 3/11/2021 là tròn 1 năm tuyên bố khởi đầu dịch và cách ly nhiều nơi ở Hoa Kỳ. Trong khi kinh tế California thiệt hại, nhưng xe cộ chạy ít hơn, thế là đụng xe giảm 55% và chết và bị thương vì đụng xe giảm 53% ngay trong tuần lễ sau khi Thống Đốc Gavin Newsom tuyên bố đóng cửa trường và các kinh doanh không cần thiết.

Ricardo Lara, Ủy viên Bảo hiểm xe California, nói rằng ông đã ra lệnh các công ty bảo hiểm xe hoàn tiền cho người lái xe vì đụng xe giảm. Nhóm 10 hãng bảo hiểm hàng đầu, đại diện 80% thị trường bảo hiểm xe, nói đã hoàn trả 1.75 tỷ đôla cho khách hàng. Tức là, các hãng hoàn trả khoản 9% tiền hóa đơn bảo hiểm xe của khách hàng, nhưng Lara nói là lẽ ra nên là 17% vì đơn đòi bồi thường vì đụng xe đã giảm trung bình 40-42%.

--- Chuyện qua rồi mới nói: Bộ Trưởng Quốc Phòng của Trump tố Trump kích động bạo loạn, tấn công Quốc Hội ngày 6/1/2021. Chris Miller, quyền Bộ Trưởng Quốc Phòng (từ 9/11/2020 tới 20/1/2021) của Trump, nói trên chương trình Showtime của đài VICE rằng ông nghĩ là bài diễn văn Trump vào buổi sáng ngày 6/1/2021 đã kích động bạo loạn tấnc ông tòa nhà Quốc Hội vài giờ sau đó.

Miller nói rằng có liên hệ nhân quả, nếu Trump không đọc diễn văn thúc giục tuần hành tới Quốc Hội ngăn chận "màn trộm cắp bầu cử" thì sẽ sẽ không có tuần hành và tấn công tòa nhà Quốc Hội. Nhưng Miller nói theo hình thức câu hỏi: "Vấn đề là, Trump có biết Trump đang kích động người khác bạo động hay không? Tôi không biết."

Miller cũng bị chỉ trích vì Bộ Quốc Phòng phản ứng chậm, chờ vài giờ sau lời kêu cứu mới đưa Vệ Binh vào, nhưng Miller nói tốc độ phản ứng là đúng tiêu chuẩn. Cuộc phỏng vấn độc quyền này sẽ chiếu trên đài VICE ở Showtime lúc 8 p.m. vào Chủ Nhật 14/3/2021.

Cũng nên nhắc rằng, ngay hôm sau, ngày 7/1/2021, Miller trong cương vị quyền Bộ Trưởng Quốc Phòng đã gửi thư cho toàn quân, khen ngợi phản ứng của các nhânv iên Bộ Quốc Phòng, đặc biệt vinh danh Vệ Binh Thủ Đô đã trấn áp được bạo loạn và bảo vệ thủ đô. Miller trong thư đã lên án những người bạo loạn, và cam kết chuyển quyền: "Tôi lên án hànhv i bạo động chống lại nền dân chủ của chúng ta. Tôi và những người tôi lãnh đạo ở Bộ Quốc Phòng tiếp tục nhiệm vụ theo lời thể công vụ, và sẽ thi hành chuyển giao quyền lực một cách ôn hòa tới Tổng Thống tẩn cử Biden ngày 20/1/2021."

--- Cảnh sát San Jose đang yêu cầu công chúng giúp nhận ra và báo cáo về các nghi can trong vụ bắn chết Thu Nguyen, 55 tuổi, vào rạng sáng ngày 5/3/2021 tại góc đường Glen Keats Ct và Glen Ferguson Circle. Khi cảnh sát tới, Nguyen đã chết vì ít nhất 1 vết thương trúng đạn, chết tại chỗ.

Cảnh sát điều tra nói Nguyen từ nhà nhìn ra thấy các nghi can đang muốn trộm xe của ông, nên bước ra cản, thì 1 nghi can bắn Nguyen ngay trước mặt con trai Nguyen, khi cậu này tới giúp ba. Cảnh sát nói có ít nhất 2 nghi can, ít nhất 1 trong đó là một người đàn ông.

Cảnh sát nói cần biết thông tin vê một chiếc xe ghi được trong máy ảnh giám sát, có vẻ như loại xe 4 cửa màu bạc. Sẽ có giải thưởng tiền cho ai giúp tin về xe này hay bọn gian. Không có tin gì để nghị vụ sát nhân này là kỳ thị chủng tộc. Ai có thông tin, xin gọi Thám tử Miri hay Thám tử Rickas của Ty Cảnh Sát San Jose: 408-277-5283. Muốn giấu tên, xin gọi: Crime Stoppers: 408-947-7867.

-- Bản tin CBS ghi rằng 4 tài sản địa ốc của Trump đã bị đưa vào "xét duyệt lại" bởi các ngân hàng đã giữ các khoản nợ, và một ngân hàng xem đó là "khoản vay quan ngại." CBS giải thích một phần lý do vì COVID-19, làm hoạt động địa ốc của Trump khó khăn hơn, trong khi mấy năm gần đây các tài sản địa ốc của Trump Organization đã gặp khó khăn từ trước rồi.

CBS News nói rằng ngân hàng Wells Fargo và các ngân hàng khác đã nói với những người đầu tư, những người cho Trump vay, rằng lợi tức suy giảm vì đại dịch nghĩa là các tòa cao ốc của Trump sẽ có thể không kiếm đủ tiền mặt chi trả nợ vay tài trợ địa ốc. Sau trận bạo loạn, nhiều doanh nhân cũng tránh né Trump.

--- Nghiên cứu mới của PBS NewsHour/NPR/Marist phổ biến hôm Thứ Năm cho thấy gần 1/2 đàn ông Mỹ tự nhận là Cộng Hòa nói họ không có ý định chích ngừa COVID-19. Nghiên cứu hỏi 1,227 người thành niên Mỹ từ 3/3 tới ngày 8/3/2021, thấy khoảng 30% dân Mỹ không tính chích ngừa.

Tỷ lệ cao là Cộng Hòa không ưa chích ngừa: 41% nói họ sẽ không chích, 49% đàn ông Cộng Hòa cũng nói như thế. Chỉ 50% đàn ông Cộng Hòa nói họ sẽ chích hay đã chích ngừa. Còn 1% không quyết định.

Trong khi đó, 87% Dân Chủ nói họ dự định chích ngừa hay đã chích. Tính vào hôm Thứ Năm 11/3/2021, khoảng 19% dân số Mỹ, tức hơn 64 triệu dân, đã chích ít nhất 1 mũi chích ngừa, với 10%, tức 33.9% chích đầy đủ 2 mũi.

--- HỎI 1: Hóa đơn tiền rượu của Chủ Tịch Hạ Viện Nancy Pelosi trên các chuyến bay là 52,000 đôla/năm và chi bằng công quỹ?

ĐÁP 1: Sai, bà Pelosi không uống rượu. Những người ủng hộ Trump cuồng nhiệt luôn luôn nghĩ ra hay giúp phóng ra các tin giả về bà Pelosi. Một người viết trên Facebook hôm 9/3/2021 và được chuyển đi khắp mạng Cộng Hòa rằng bà "Nancy Pelosi có chính phủ chi trả hóa đơn tiền rượu trên các chuyến bay từ thủ đô DC về San Francisco mỗi tuần là 1,000 đôla, thế là trung bình 52,000$/năm cho rượu. Công quỹ trả." Bài viết tuần này dẫn ra từ Woolery, người ban đầu viết chuyện đó ngày 17/1/2019 và được 17,000 phóng tweets đi xa hơn và 28,000 người thích. Người thứ ba hâm nóng này ngày 25/2/2021.

Thực ra con số họ bịa đặt 52,000 đôlla/năm tiền rượu (nếu có) là không thấm gì với Trump đi chơi golf gần 4 năm làm công quỹ mất khoảng 141 triệu đôla. Và tại sao họ không nói rằng Tổng Thống Biden không hề đi chơi golf vì không muốn mất thì giờ và tốn tiền trong khi người dân thê thảm hơn một năm qua vì đại dịch? Trước tiên, nên nhớ rằng bà Nancy Pelosi không uống rượu. Drew Hamill, Phụ tá văn phòng của bà Pelosi, nói với báo USA TODAY rằng bà Pelosi không uống rượu. Mấy tuần trước cũng có tin vịt là bà Pelosi bay hàng tuần trên chiếc Boeing 200 ghế ngồi làm tốn vô số tiền, thì sự thực là không hề như thế, và CNN nói rằng nếu bà không bay trên chiếc phi cơ riêng 12 chỗ thì bà bay hàng không thương mại, ghế hạng bình dân. Xem chi tiết ở đây:

https://www.usatoday.com/story/news/factcheck/2021/03/10/fact-check-claims-nancy-pelosis-flight-bar-tab-unfounded/6937908002/

--- HỎI 2: Có phải thuốc chủng ngừa hiệu J&J có tế bào phôi thai?

ĐÁP 1: Sai, chỉ vì ngộ nhận một khái niệm khoa học. Vào tháng 3/2021, vài ngày trước khi FDA chấp thuận thuốc chủng ngừa một mũi hiệu Johnson & Johnson để ngăn cản COVID-19, nhiều lãnh tụ Công Giáo và Tin Lành kêu gọi giáo dân đừng chích ngừa hiệu J&J vì có dùng tế bào phôi thai lấy từ các bệnh viện phá thai. Đó là ngộ nhận sự kiện khoa học. Giải thích khoa học thì phức tạp, vì có một vụ phá thai từ nhiều thập niên trước, có vài tế bào được các nhà khoa học lấy ra làm môi trường cấy siêu vi đã hiệu đính, và rồi tất cả những gì trong tế bào người đã được tách rời ra bằng phương tiện vật lý và hóa học để tách ra còn thành phần để dùng làm thuốc chủng ngừa. Nhưng nói ngắn gọn là như BS Michael Head, đai học University of Southampton, nói với BBC: "Không có tế bào phôi thai nào dùng trong tiến trình sản xuất thuốc chủng ngừa nào." Trong khi sôi nổi tranh luận như thế, Vatican kêu gọi giáo dân hãy chích ngừa, vì bất kỳ thuốc chủng ngừa nào cũng tốt hơn là không thuốc chủng ngừa. Chi tiết ở đây:

https://www.snopes.com/fact-check/covid-vaccine-aborted-fetal-cells/

.