Hạ Viện OK dự luật HR-1, đòi các tiểu bang: cho 15 ngày bầu sớm, cho bầu phiếu thư dễ dàng, cho bầu cùng ngày ghi danh, cho ghi danh cử tri tự động, hồi phục quyền bầu cử cựu tù hình sự. Dự kiến Cộng Hòa Thượng Viện chống tới cùng. Biden: kết thân Nhật, Âu, tăng quân sự Mỹ ở Ấn Độ - Thái Bình Dương và châu Âu, vì Mỹ đang bị bao vây bởi TQ, Nga, Iran, Bắc Hàn. Đại sứ Mỹ ở Nhật lần đầu họp với đặc s

QUẬN CAM (VB-4/3/2021) --- Thượng nghị sĩ Cộng Hòa Mitch McConnell, cũng là lãnh tụ thiểu số Thượng Viện, lên đài Fox News hôm Thứ Tư 3/3/2021 nói rằng Cộng Hòa nhìn về tương lai, không nhìn về quá khứ, nói rõ rằng McConnell không hề mở TV xem Trump nói chuyện hôm Chủ Nhật ở hội nghị CPAC.

Nhưng có lẽ McConnell mở TV xem CPAC bài diễn văn của vợ là bà Elaine Chao, cựu Bộ Trưởng Giao Thông của Trump và đã mau chóng từ chức sau khi Trump kích động bạo loạn ngày 6/1/2021. Mitch McConnell và Trump đang tranh quyền kiểm soát Cộng Hòa. Trump hôm Chủ Nhật nói rõ sẽ bứng ghế nhiều dân cử Cộng Hòa, trong đó có 7 Thượng nghị sĩ đã bỏ phiếu luận tội Trump, và trong số này có TNS Lisa Murkowski (Alaska) sẽ tái ứng cử 2022.

Trả lời đài Fox News hôm Thứ Tư, TNS McConnell nói "chúng tôi tuyệt đối ủng hộ TNS Murkowski," và bác bỏ lời hăm dọa của Trump rằng "tôi không xem TV [diễn văn của Trump]" và rằng Cộng Hòa nhìn về tương lai, không quay lại quá khứ. Hàm ý, Cộng Hòa vĩnh biệt Trump.

--- Thủ Tướng Anh Boris Johnson lên mạng Twitter hôm Thứ Năm lên án quân đội Miến Điện đàn áp biểu tình đẫm máu, nói Anh ủng hộ biểu tình dân chủ ở Miến Điện. Có ít nhất 38 người biểu tình bị bắn chết hôm Thứ Tư, ngày đẫm máu nhất từ khi quân đội Miến Điện đảo chánh.

Đặc sứ LHQ về Miến Điện là Christine Schraner Burgener nói như thế, từ khi quân đội đảo chánh ngày 1/2/2021, đã có ít nhất 50 người chết trong các cuộc biểu tình đòi dân chủ. Các cuộc biểu tình tiếp diễn hôm Thứ Năm. Hội Đồng Bảo An LHQ sẽ họp vào Thứ Sáu, nhưng có lẽ không làm được gì vì Nga và Trung Quốc đã có ý không can thiệp.

--- Hạ Viện đêm Thứ Tư đã thông qua với tỷ phiếu 220-210 mọ6t dự luật nhằm ra tiêu chuẩn toàn quốc về bầu cử liên bang, trong nỗ lực chống các hạn chế quyền bầu cử do Cộng Hòa đang áp đặt ở nhiều tiểu bang.

Dự luật do Dân Chủ Hạ Viện có tên là HR-1, đòi các tiểu bang cho 15 ngày bầu sớm, cho bầu phiếu khiếm diện dễ dàng, cho bầu ngay cùng ngày ghi danh cử tri, kêu gọi tiểu bang cho ghi danh cử tri tự động, hồi phục quyền bầu cử cho cựu tù hình sự, và một số dễ dàng khác.

Như tại Georgia, nghị viện tiểu bang này (nhờ Cộng Hòa nắm đa số) vừa thông qua dự luật xóa bỏ ngày Chủ Nhật bầu sớm, giảm tối đa các thùng nhận phiếu bầu, truy tố hình sự những ai trao thức ăn hay nước uống cho người đang đứng xếp hàng chờ vào phòng phiếu bỏ phiếu.

Lãnh đạo Cộng Hòa tại Hạ Viện liên bang trong thảo luận hôm Thứ Ba, DB Kevin McCarthy (R-Bakersfield) nói dự luật HR-1 do Dân Chủ đưa ra là để gian lận ảnh hưởng trên bầu cử toàn liên bang vì đa số tạm của Dân Chủ có thể biến thành đa số kiểm soát vĩnh viễn. Dân Chủ nói rằng cần tạo sự dễ dãi vì phải tôn trọng quyền bầu phiếu của toàn dân, vì không thể buộc người dân bỏ một ngày làm việc để xếp hàng nhiều giờ trước phòng phiếu. Dự đoán, Cộng Hòa Thượng Viện sẽ chống tới cùng.

--- Ty Cảnh Sát New York City cho biết một người đàn ông gốc Á 56 tuổi đã bị đấm đá liên tục trong một vụ không hề có duyên cớ gì bên ngoài một trạm xe điện Lower East Side lúc 8:52 p.m. giờ tối Thứ Ba 2/3/2021. Nạn nhân bị đánh khi bước vào lối vào trạm xe F-line ở góc đường East Broadway và Rutgers Street thì bị một người đàn ông lạ đấm vào mặt.

Băng hình giám sát chiếu lên đài ABC7 cho thấy nạn nhân ngã xuống đất, thì hung thủ đấm đá thêm nhiều lần rồi phóng chạy vào trạm xe điện F-line. Nạn nhân được chở vào bệnh viện NYC Health + Hospitals/Bellevue, chữa trị và đã về nhà. Chưa ai bị bắt. Nhiều vụ tấn công người gốc Á đã xảy ra ở New York, Nam và Bắc California, và một số nơi khác.

--- Chính phủ Biden đã phổ biến bản văn Hướng dẫn Chiến lược An ninh Quốc gia Tạm thời (Interim National Security Strategic Guidance), sẽ thắt chặt quan hệ đồng minh với Nhật Bản và châu Âu, tăng cường hiện diện quân sự của Mỹ ở vùng Ấn Độ - Thái Bình Dương và châu Âu.

Bản văn ghi rằng Mỹ đang đối mặt với các nguy cơ mang tính toàn cầu, trong đó có đại dịch và khủng hoảng khí hậu, cho biết các nền dân chủ toàn cầu, trong đó có Hoa Kỳ, đang dần bị bao vây bởi ảnh hưởng của các chế độ độc tài như Trung Quốc, Nga, Iran và Bắc Hàn. Do vậy, ưu tiên của Mỹ hiện nay là củng cố, đầu tư và hiện đại hóa Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), cũng như các đồng minh Nhật Bản, Australia và Nam Hàn, những nước mà Mỹ gọi là ”Tài sản chiến lược lớn nhất của nước Mỹ”.

Bản văn nói TT Biden sẽ làm việc có trách nhiệm để chấm dứt chiến tranh ở Afghanistan, điều chỉnh hợp lý quy mô hiện diện quân sự của Mỹ ở Trung Đông, duy trì sự hiện diện quân sự mạnh mẽ ở khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương và châu Âu.

--- Mỹ kết thân hơn với Đài Loan. Bản tin RTI kể rằng vào ngày 4/3, ông Joseph M. Young – Quyền Đại sứ Mỹ tại Nhật Bản đã bày tỏ trên Twitter, tuần này đã cho mời ông Tạ Trường Diên (Frank Hsieh)- Trưởng đại diện Văn phòng Kinh tế văn hóa Đài Loan tại Nhật Bản đến phủ đại sứ để thảo luận. Đây là lần đầu tiên Mỹ mời đại diện của Đài Loan đến nơi ở của đại sứ Mỹ tại Nhật để họp kể từ sau năm 1979 khi Đài Loan và Mỹ đã cắt đứt quan hệ ngoại giao.

Ông Joseph M.Young đã dùng tiếng Anh và Nhật bày tỏ, tuần này đã cho mời ông Tạ Trường Diên đến phủ của đại sứ Mỹ tại Nhật để thảo luận về trình tự ưu tiên của các vấn đề thường thấy như ổn định, phồn vinh kinh tế, tăng cường giao lưu nhân viên… Ông Joseph M. Young viết, hi vọng tình thân giữa Đài Loan, Mỹ, Nhật Bản trường tồn. Tên đại diện của ông Tạ Trường Diên là “Đại diện Đài Loan tại Nhật”.

Đồng thời, ngày 3/3, Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng đã cho tuyên bố “Hướng dẫn chiến lược an toàn quốc gia” đầu tiên kể từ sau khi ông lên nhậm chức Tổng thống. Trong hướng dẫn này cũng chỉ ra, Mỹ sẽ ủng hộ Đài Loan – thể chế chính trị dân chủ, mấu chốt, đối tác an toàn, kinh tế chủ đạo, đây là phù hợp với lời hứa lâu dài của Mỹ.

Cựu Ngoại Trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo nói rằng ông có thể ra tranh cử Tổng Thống 2024 nếu Trump không ra tranh cử. Pompeo nói ông luôn luôn sẵn sàng cho một cuộc tranh cử lớn vì quan tâm sâu sắc về Hoa Kỳ, và ông là một người bảo thủ từ rất lâu rồi.

Trong cuộc thăm dò mới đây lại hội nghị bảo thủ CPAC, nếu Trump không ứng cử Tổng Thống 2024, Pompeo sẽ được 7% phiếu cử tri Cộng Hòa, đồng hạng 3 với Thượng nghị sĩ Ted Cruz và con trai Trump là Donald Trump Jr. Thống Đốc Florida là Ron DeSantis có điểm cao nhất nếu không có Trump, ở mức 43%, kế tiếp là Kristi Noem (Thống Đốc South Dakota) với 11%.

--- Tính tới đêm Thứ Tư đã có hơn 1.9 triệu chữ ký của cử tri California để truất phế Thống Đốc Gavin Newsom (Dân chủ), theo loan tin của Orrin Heatlie, người tổ chức nỗ lực này. Chỉ còn 2 tuần nữa là tới hạn chót, trong khi chỉ cần 1.5 triệu chữ ký, số lượng chữ ký thặng dư là để phòng hờ những người ký tên bất hợp lệ vì sai địa chỉ hay vì những lý do nào đó.

Hạn chót trình chữ ký là 17/3/2021. Nếu đủ chữ ký, và bâyg iờ có vẻ là dư, cuộc bầu cử đặc biệt sẽ tổ chức cuối năm nay với 2 câu hỏi: có truất phê Newsom hay không, và chọn ai thay nếu truất phế. Có vẻ như nhiều ứng cử viên Cộng Hòa đang chuẩn bị nghiêm túc để tranh chức Thống Đốc California.

--- Cựu Tổng Thống Donald Trump đã nhận một đơn kiện về dân quyền tố cáo Trump kích động bạo loạn làm chết người hôm 6/1/2021. Các luật sư của Dân Biểu Bennie Thompson (Dân Chủ-MS) và tổ chức NAACP đã chính thức trao đơn kiện, nguyên nộp từ tháng 2/2021, tới Trump tại địa chỉ câu lạc bộ Mar-A-Lago, theo báo The Daily Beast.

Đơn kiện nói Trump kích động bạo loạn và như thế là có tội âm mưu theo luật "Klan Act" năm 1871, xâm phạm dân quyền khi chận lại việc chiến thắng bầu cử của Joe Biden. Đơn kiện kể tên Trump, cùng luật sư của Trump là Rudy Giuliani, nhóm Proud Boys và nhóm Oath Keepers là bị can. Người ký nhận đơn kiện gửi qua thư bảo đảm cho Trump chỉ ghi là "Ricky" khi đơn kiện tới Mar-A-Lago.

--- Ngoại Trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken hôm Thứ Tư mô tả Trung Quốc như là "thử nghiệm địa chính trị lớn nhất" đối với Tổng Thống Joe Biden, là "quốc gia cạnh tranh nghiêm trọnh nhất" đối với Hoa Kỳ và là nước duy nhất có thể biến đổi hệ thống toàn cầu về "luật lệ, giá trị và quan hệ."

Blinken nói quan hệ giữa Mỹ với TQ sẽ là cạnh tranh khi cạnh tranh, hợp tác khi hợp tác và đối thủ khi là đối thủ. Ông nói Mỹ sẽ bênh vực các giá trị của chúng ta khi nhân quyền bị bạo hành ở Tân Cương, khi dân chủ bị chà đạp ở Hong Kong bởi vì nếu chúng ta không làm như thế, TQ sẽ hành động không kềm chế được. Đầu tuần này, Blinken nói Mỹ cần tiếp cận TQ "từ vị trí của sức mạnh."

--- Những người thân tín của Trump nói rằng bất kể sự trung thành kiên cố, cựu Phó Tổng Thống Mike Pence sẽ không được mời đứng Phó cho Trump, nếu TRump ra ứng cử Tổng Thống 2024. Bản tin Bloomberg News ghi lời những người thânc ậnc ủa Trump, nói Trump đang suy tính ra tranh cử Tổng Thống 2024, mặc dù công khai Trump chỉ nói trong hội nghị CPAC là có thể sẽ quyết định sau.

Trong các cuộc nói chuyện với người thân tín, Trump nói đang suy nghĩ tìm người thay cho Pence, theo lời những người thân tín của Trump với Bloomberg. Theo lời 3 người quen thuộc trong các thảo luận này của Trump, thì Pence nhiều phần sẽ bị Trump cho ra rìa năm 2024.

Theo lời các cố vấn của Trump, người dự kiến sẽ đứng Phó Tổng Thống cho Trump sẽ hoặc là da đen, hoặc là phụ nữ, thí dụ như Thống Đốc Kristi Noem (Cộng Hòa-SC), người trung thành kiên cố với Trump. Tuy nhiên, Jason Miller, một cố vấn của Trump, nói với Bloomberg News rằng chưa có thảo luận nào về chọn người thay Pence nếu Trump ứng cử 2024, và Trump cũng chưa quyết định ứng cử hay không.

--- Báo Mashable SEA ghi rằng Đỗ Quyền, 26 tuổi, nói rằng anh đi tìm việc, liên tục thất bại vì khuôn mặt không đẹp trai. Do vậy, Quyền đã xài tới 400 triệu đồng VN (= US$17,256) để giải phẫu thẩm mỹ tới 9 lần để có khuôn mặt đẹp trai như diễn viên điện ảnh.

Báo Mashable SEA ghi rằng khi Đỗ Quyền về nhà, ba mẹ anh này không nhận ra con mình. Sau đó, Quyền lên mạng xã hội TikTok phóng lên nhiều video kể về tiến trình giải phẫu. Cho dù bị nhiều người chỉ trích, Quyền nói rằng anh không ân hận, vì anh hạnh phúc với khuôn mặt mới. Bản tin tiếng Anh không nói rõ Quyền ở tỉnh, thành nào ở VN.

--- Báo Lao Động ghi rằng có một số thông tin chia sẻ rằng Tiếng Hàn trở thành môn học bắt buộc từ lớp 3 đến lớp 12 kể từ tháng 2/2021 khiến nhiều người lo lắng. Bản tin này làm sáng tỏ vấn đề hơn. Học sinh từ lớp 3 tới lớp 12 tại Việt Nam sẽ bắt buộc học một ngoại ngữ. Nhóm ngoại ngữ bắt buộc học này gọi là "ngoại ngữ 1" sẽ được lựa chọn -- và Bộ Giáo Dục Đào Tạo nói rằng: hiện ngoại ngữ 1 sẽ có 7 thứ tiếng gồm: Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Pháp, Tiếng Trung Quốc, Tiếng Nhật, Tiếng Hàn, Tiếng Đức.

Các trường sẽ bắt buộc chọn dạy 1 trong 7 thứ tiếng trên. Bản tin ghi thêm, còn “ngoại ngữ 2” là ngoại ngữ tự chọn, không bắt buộc, tùy theo nhu cầu của người học và điều kiện dạy học, các trường phổ thông có thể bố trí dạy học đáp ứng nhu cầu của học sinh. Như thế, học sinh chọn 1 trong 7 ngoại ngữ trên là môn chính thì gọi là "ngoại ngữ 1" và nếu muốn học thêm ngoại ngữ khác thì sẽ chọn 1 trong nhóm 6 ngoại ngữ còn lại.

--- HỎI 1: Có phải nhân viên tiệm McDonald's tại Đan Mạch có lương 22 đôla/giờ, mỗi năm được nghỉ 6 tuần lễ có lương?

ĐÁP 1: Đúng vậy. Thắc mắc này khởi lên từ một tuyên bố của Dân Biểu Alexandria Ocasio-Cortez, khi bà nói rằng nhân viên tiệm McDonald's tại Đan Mạch có lương 22 đôla/giờ, có thêm một số phúc lợi, trong đó có phúc lợi mỗi năm được nghỉ 6 tuần lễ có lương. Tuyên bố đó đưa ra khi các dân cử Mỹ thảo luận về chuyện có nên tăng lương tối thiểu liên bang tới 15 đôla/giờ hay không. DB Alexandria Ocasio-Cortez phóng tweet nói rằng lương tối thiểu tại Mỹ không đủ cho ai sống sót, vậy mà cứ thảo luận chuyện nên hay không về chuyện "trả lương đủ để sống còn, trong khi lương nhân viên tại các tiệm McDonald's ở Đan Mạch có lương 22 đôla/giờ, có thêm một số phúc lợi, trong đó có phúc lợi mỗi năm được nghỉ 6 tuần lễ có lương." Ocasio-Cortez nói đúng. Lương nhân viên toàn thời ở tiệm McDonald's tại Denmark là khoảng $44,000 đôla/năm, tức là trung bình hơn 21 đôla/giờ, và thêm một số phúc lợi khác, trong đó có nghỉ phép 6 tuần lễ có lương. Theo trang Snopes, bản phúc trình năm 2019 cho các tiệm McDonald's tại Denmark ghi rằng nhân viên McDonald's có lương 373,000 kroner/năm, đổi ra tiền Mỹ là $43,954.41 đôla/năm, tức là 21.13 đôla/giờ. Như thế là nhiều gấp 3 lần lương tối thiểu tại Hoa Kỳ ($7.25/giờ). Phúc lợi khác cho nhân viên McDonald's tại Denmark là: bảo hiểm nhân mạng, nghỉ thai sản có lương, có kế hoạch tiền hưu. Nhưng giá một chiếc bánh Big Macs tại Đan Mạch chỉ đắt hơn 27 cents so với giá bán tại Mỹ. Ngoài ra, cũng như tất cả các công dân Đan Mạch, họ được chính phủ cho bảo hiểm y tế toàn dân. Xem chi tiết ở:
https://www.ibtimes.sg/fact-check-do-mcdonalds-employees-denmark-get-paid-22-hour-six-weeks-paid-vacation-55960

https://www.ibtimes.sg/fact-check-do-mcdonalds-employees-denmark-get-paid-22-hour-six-weeks-paid-vacation-55960

--- HỎI 2: Các mạng xã hội Thái Lan nóng bỏng vì tin đồn rằng Tổ Chức Y Tế Thế Giới WHO cảnh cáo đừng nấu bất cứ gì với giấy nhôm (aluminium foil) vì sẽ ngộ độc. Đúng không?

ĐÁP 2: Sai, WHO không hề nói như thế. Nhiều bài viết trên Facebook đăng lại tin đồn từ Thái Lan rằng Tổ Chức Y Tế Thế Giới WHO cảnh cáo đừng nấu bất cứ gì với giấy nhôm (aluminium foil) vì sẽ ngộ độc. Thông tấn AFP được một phát ngôn nhân WHO nói rằng WHO không hề đưa ra cảnh báo y tế nào nhữ thế. Trong khi các chuyên gia y tế nói rằng sử dụng giấy nhôm (aluminium foil) trong khi nấu ăn thì an toàn về y tế, không gây ra bệnh nào như lời đồn, và cũng không có phản ứng hóa học nào dẫn tới ngộ độc. Chi tiết ở đây:
https://factcheck.afp.com/thai-social-media-users-share-misleading-claim-who-warned-against-cooking-aluminium-foil

https://factcheck.afp.com/thai-social-media-users-share-misleading-claim-who-warned-against-cooking-aluminium-foil

