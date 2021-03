Tấm hình trên báo New York Times cho thấy Thống Đốc New York khiếm nhã với cô Ruch ngay trong một buổi tiệc.

Bloomberg: Xe VinFast của VN bán tại California kể từ 2022. Cựu Giám Đốc CIA John Brennan: xấu hổ vì là da trắng khi thấy người da trắng hoang tưởng, giả hình trong CPAC. Ủy Ban Giám Sát Hạ Viện đòi hồ sơ thuế của Trump. LS Cộng Hòa thú nhận trước Tòa Tối Cao: phải dìm phiếu mới thắng nổi Dân Chủ. Hai dân cử Dân Chủ trình dự luật để Puerto Rico thành tiểu bang 51 của Mỹ. QAnon ồn ào: ngày 4/3/2021 Trump sẽ tái đăng quang Tổng Thống. Phải để 5,000 lính Vệ Binh giữ an ninh tới 12/3. Lãnh tụ Đa số Thượng Viện Schumer: Cáo buộc sex với Cuomo là rất rắc rối. Lưỡng viện New York tước bỏ quyền khẩn cấp của Thống Đốc Cuomo. TNS McConnell chọc quê Trump: Trump đã giúp thắng cử năm 2014 với hơn 15% điểm? FBI bắt 1 lãnh tụ thượng tôn da trắng có 40,000 người theo dõi. Texas và Mississippi gỡ bỏ lệnh bắt buộc mang khẩu trang. Texas: sẽ chết nhiều hơn, BS khuyên dân tiếp tục mang khẩu trang. HỎI 1: Các công ty dược phòng có thể bị kiện vì người chích ngừa bị hội chứng phản ứng? ĐÁP 1: Hầu hết là có thể. HỎI 2: Một hình cho thấy nhiều mục sư nổi tiếng đang thờ tượng vàng Trump là thật? ĐÁP 2: Hình giả, ghép từ hình cũ.

QUẬN CAM (VB-3/3/2021) --- Cựu Giám Đốc CIA John Brennan nói trên đài MSNBC rằng ông "cảm thấy xấu hổ" vì là một người da trắng khi nhìn thấy những người da trắng khác nói chuyện trong trong hội nghị bảo thủ CPAC cuối tuần qua ở Florida.

Ông cũng nói rằng những người Cộng Hòa trong CPAC đầy tính giả hình khi tiếp tục đi theo Trump đẩy Hoa Kỳ vào chỗ hoang tưởng sau ngày bạo loạn 6/1/2021. Ông nói may mắn là Cộng Hòa vẫn còn vài người đáng kính trọng: "Như với vài ngoại lệ, như Mitt Romney, Liz Cheney, Adam Kinzinger, còn vài Cộng Hòa trong Quốc Hội biết trân trọng sự thật, sự lương thiện và phẩm cách."

--- Hai dân cử Dân Chủ hôm Thứ ba loan báo sẽ trình dự luật để biến lãnh địa Puerto Rico trở thành một tiểu bang Hoa Kỳ. TNS Martin Heinrich (New Mexico) và DB Darren Soto (Florida) nói dự luật có khoảng 50 dân cử bảo trợ. Dự luật đưa ra tiến trình để biến lãnh địa Puerto Rico thành tiểu bang thứ 51 của Mỹ, nếu đa số cư dân bỏ phiếu thuận trong cuộc trưng cầu dân ý.

Báo Axios nói rằng thủ tục tương tự như khi biến các lãnh địa Alaska và Hawaii trở thành hai tiểu bang mới của Mỹ. Các dân cử Cộng Hòa lộ vẻ không muốn, vì đa số cư dân Puerto Rico hiện có khuynh hướng Dân Chủ, và như thế sẽ cho Thượng Viện vào thêm 2 ghế Thượng nghị sĩ Dân Chủ. Lãnh tụ thiểu số McConnell tiên đoán Dân Chủ cũng muốn biến thủ đô Washington DC thành quy chế tiểu bang; nếu thế là Dân Chủ sẽ thêm ưu thế vì đa số cử tri thủ đô là Dân Chủ.

--- Ủy Ban Giám Sát Hạ Viện lại đưa ra trát đòi để xem hồ sơ tài chánh và thuế của Donald Trump từ công ty kế toán Mazars USA, theo lời luật sư Hạ Viện Doug Letter hôm Thứ Ba.

Trong một hồ sơ nộp lên tòa liên bang ở thủ đô DC, Letter cho biết rằng Ủy Ban Giám Sát Hạ Viện đã một lần nữa đưa ra trát đòi tới công ty kế toán của Trump là Mazars USA hồi cuối tháng trước. Nhóm luật sư của Trump sẽ kéo dài thủ tục cho tới tháng 6/2021, và không chắc gì sẽ có một quyết định trước giữa mùa hè. Nếu Trump khiếu nại, thì thời gian sẽ kéo dài thêm.

Các dân biểu Dân Chủ nói rằng họ cần đọc hồ sơ tài chánh của Trump để tìm hiểu về các quan hệ bất chính với nước ngoài và có thể là mâu thuẫn lợi ích, nhằm soạn ra các dự luật giám sát tương lai để ngăn ngừa tình báo quốc tế sẽ lợi dụng các sơ hở luật pháp Hoa Kỳ.

Theo lịch trình, Trump sẽ phải trả lời vào ngày 5/4/2021, và ủy ban sẽ trả lời một tháng sau. Hai thời điểm điều trần kế tiếp cho hồ sơ của Trump là 19/5/2021 và 2/6/2021. Sau đó sẽ điều trần bằng lời nói theo lịch trình quy định sau. Hiện thời công ty Mazars USA đã trao hồ sơ tài chánh của Trump cho Biện Lý Manhattan để điều tra.

--- Lãnh tụ thiểu số Thượng Viện Mitch McConnell hôm Thứ Ba đã cười không thôi trước các phóng viên khi được hỏi về chuyện Trump tự kể công rằng nhờ Trump mà Thượng nghị sĩ McConnell tái thắng cử 2020. McConnell chọc quê lại: "À, tôi muốn cảm ơn Trump về chuyện tôi thắng cử năm 2014 với hơn 15% điểm." (Ghi chú: Năm 2014, Trump chưa xuất hiện trong làng chính trị.)

--- Coi chừng Thứ Năm, ngày 4 tháng 3/2021. Phóng viên Donie O'Sullivan hôm Thứ Ba nói trên CNN, trong chương trình "OutFront," rằng những người tin vào thuyết âm mưu QAnon nói rằng vào ngày 4/3/2021 Trump sẽ tái đăng quang để vào Bạch Ốc, trở lại làm Tổng Thống chân thực.

Donie O'Sullivan nói với người dẫn chương trình Erin Burnett rằng ngôn ngữ của những người ủng hộ Trump và các tổ chức dân quân trong mấy tuần qua đã nói về cuộc đảo chánh quân sự đẫm máu ở Miến Điện, nói rằng họ hy vọng một sự kiện như thế xảy ra tại Hoa Kỳ và họ tin là sẽ có một diễn biến vào ngày 4/3/2021 tại thủ đô Hoa Kỳ, rất là nguy hiểm khi tin như thế. Hiện vẫn còn 5,000 lính Vệ Binh trợ giúp Cảnh Sát Capitol để giữ an ninh tòa nhà Quốc Hội cho tới ngày 12/3/2021.

--- Một bản tin hôm 1/3/2021 trên báo Bloomberg nói về kế hoạch của người giàu nhất Việt Nam dự tính xây cơ xưởng ráp xe hơi điện tại Hoa Kỳ. Đó là công ty VinFast, trong năm ngoái đã bán được 30,000 xe hơi. Công ty sẽ mở văn phòng nghiên cứu với 50 người tại San Francisco, rồi sẽ sản xuất và bán xe VinFast tại California kể từ năm 2022.



Báo Bloomberg ghi rằng hãng xe VinFast, sáng lập bởi tỷ phú Phạm Nhật Vượng, đã bắt đầu sản xuất xe hơi chạy xăng với động cơ theo mô hình BMW cho khách hàng VN từ 2019. Vượng nói sẽ bơm tiền riêng 2 tỷ đôla cho kế hoạch ráp và bán xe VinFast tại Hoa Kỳ. Công ty dự kiến sẽ bán xe VinFast sang Canada và Châu Âu từ năm tới.

Bản tin nói, VinFast cũng sản xuất xe môtô điện và xe buýt chạy điện, dự định mở ra 35 phòng trưng bày và trung tâm dịch vụ xe hơi tại California trong năm nay (tức là: 2021). Công ty dự định bán xe chạy điện cho khách hàng Hoa Kỳ từ năm tới (tức là: 2022).

--- Tòa Tối Cao Hoa Kỳ hôm Thứ Ba nghe tranh biện về một luật tiểu bang Arizona muốn siết quyền bầu cử bằng các quy định mới để chèn ép phiếu bầu từ các nhóm cử tri thiểu số. Một luật sư đại diện cho Ủy Ban Cộng Hòa Toàn Quốc thú nhận trước Tòa Tối Cao rằng nếu không dìm phiếu, Cộng Hòa sẽ không thắng nổi ở nhiều địa phương.

Tòa Tối Cao hôm Thứ Ba nghe về luật mới do Cộng Hòa tiểu bang Arizona đòi áp đặt: "Cử tri nào bầu phiếu tại phòng phiếu khác với phòng phiếu đã ấn định thì phiếu đó sẽ bất hợp lệ."

Để dễ hiểu, chúng ta lấy Quận Cam nơi đông cư dân gốc Việt nhất để giải thích chuyện Arizona dìm phiếu. Nguyên tắc, phòng phiếu thường đặt ở một nhà thờ hay trường học gần nhà. Nhưng nếu bạn đi làm ở thành phố khác, bạn không thể về phòng phiếu gần nhà để bầu phiếu được; do vậy nếu không được phép bỏ phiếu ở phòng phiếu xa nhà thì lá phiếu của bạn là bất hợp lệ.

Quận Cam có 34 thành phố, tổng cộng là 1,795 phòng phiếu. Tiểu bang California ảnh hưởng Dân Chủ, nên cư dân Quận Cam được bỏ phiếu ở bất kỳ phòng phiếu nào. Trong khi đó, bây giờ Arizona bắt buộc bạn phải về gần nhà, xếp hàng để bầu phiếu, nghĩa là bạn mất một ngày làm việc (theo luật là Thứ Ba tuần đầu tháng 11), thì dân nghèo không dám bỏ việc để về nhà bầu phiếu. Thế là Cộng Hòa dìm được phiếu của dân nghèo.

Thầm phán Tòa Tối Cao Amy Coney Barrett (do Trump bổ nhiệm) hỏi hôm Thứ Ba: "Tại sao Đảng Cộng Hòa Arizona muốn quăng bỏ các phiếu bầu ở những phòng phiếu ngoài quy định?"

Luật sư Michael Carvin trả lời: "Bởi vì [quăng bỏ phiếu bầu như thế] sẽ cho chúng tôi ưu thế cạnh tranh đối với ứng cử viên Dân Chủ," theo báo Mother Jones tường trình. (“Because it puts us at a competitive disadvantage relative to Democrats," the lawyer, Michael Carvin, responded, as Mother Jones reports.)

LS Carvin nói thêm: "Chính trị là trò chơi zero-sum (người này thắng, thì kẻ kia thua). Đó là dị biệt giữa thắng một cuộc bầu cử 50-49 và..." Thẩm Phán Barrett liền chận lại vì sợ Carvin thú nhận nhiều thêm về kỹ thuật dìm phiếu.

Bạn có thể nghe lời thú nhận dìm phiếu dài 29 giây đồng hồ ở video này:

https://twitter.com/therecount/status/1366822969331351558?s=20

--- Hôm Thứ Ba, báo The Daily Beast loan tin rằng FBI đã bắt một nhà hoạt động thượng tôn da trắng đang truyền mạng trực tuyến tuyên truyền trong trận bố ráp rạng sáng ở Florida. FBI kết hợp với cảnh sát Fort Lauderdale và ban Đặc Nhiệm FBI Chống Khủng Bố, đã bắt Paul N. Miller, 32 tuổi, về cáo buộc "cựu tù hình sự đang sở hữu súng."

Miller bị đưa vào tù quận Broward County Jail và có thể bị án 10 năm tù nếu bị kết tội. Miller có khoảng 40,000 người theo dõi qua mạng tin nhắn Telegram, qua đó Miller lient ục tuyên truyền tư tưởng da trắng thượng đẳng. Nhiều người ủng hộ Miller bây giờ lo ngại FBI có thể thấy tên và địa chỉ của họ trong các dàn máy của Miller và rồi họ có thể lộ ra các hoạt động cực hữu có thể sẽ trở thành tình nghi.

--- Lãnh tụ Đa số Thượng Viện Charles Schumer (Dân Chủ-N.Y.) hôm Thứ Ba nói rằng các cáo buộc quấy nhiễu tình dục đối với Thống Đốc New York, Andrew Cuomo (Dân Chủ) là "rất rắc rối" nhưng Schumer không yêu cầu Cuomo phải từ chức. Cuomo đang bị kêu gọi từ chức từ nhiều người sau khi bị 3 phụ nữ tố cáo có hành vi quậy sex với phụ nữ.

Khi được báo chí hỏi rằng Cuomo có nên từ chức hay không, Schumer đã nói: "Thế này, các cáo buộc đưa ra từ bà Ruch, bà Boylan và bà Bennett rất là nghiêm trọng, rất là rắc rối. Cần phải lắng nghe các phụ nữ này. Tôi luôn luôn tin rằng quấy nhiễu tình dục không chấp nhận được, không thể để dung dưỡng." Bộ Trưởng Tư Pháp New York đang điều tra về các cáo buộc trên.

--- Andrea Stewart-Cousins (Lãnh tụ đa số Thượng viện tiểu bang New York) và Carl Heastie (Chủ Tịch Hạ Viện New York) loan báo rằng Thống Đốc Andrew Cuomo đã bị tước bỏ thẩm quyền khẩn cấp liên hệ tới đại dịch coronavirus.

Các giới chức liên bang và tiểu bang đang điều tra Cuomo về các hành động đối phó đại dịch, kể cả cáo buộc là Cuomo đã khai giảm 50% số người chết dịch tại các nhà dưỡng lão.

--- Hai tiểu bang Texas và Mississippi sẽ gỡ bỏ lệnh bắt buộc mang khẩu trang, và cho biết gỡ bỏ các hạn chế ngừa dịch do CDC đưa ra vì đã đỡ rồi. Thống Đốc Greg Abbott nói tiểu bang Texas sẽ mở cửa hoàn toàn "100%" vào ngày 10/3/2021. Tương tự, Thống Đốc Tate Reeves nói tiểu bang Mississippi sẽ bỏ lệnh bắt buộc mang khẩu trang từ Thứ Tư.

Thống Đốc Greg Abbott nói Texas tuần sau sẽ mở cửa hoạt động toàn bộ bình thường, trong khi dân chúng không cần mang khẩu trang, "COVID chưa biến mất, nhưng lệnh ép mang khẩu trang không cần nữa."

Điều nguy hiểm là Texas đang gặp biến chủng mới coronavirus, cụ thể là Houston là thành phố đầu tiên ở Mỹ ghi nhận có tất cả những biến chủng khác nhau của COVID. Phil Huang, Giám đốc Sở Y Tế quận Dallas County, nói rằng quyết định của Thống Đốc Abbott là "chưa chín chắn."

Bác sĩ John Carlo, Tổng quản trị Prism Health North Texas, kêu gọi dân Texas mang khẩu trang, mặc kệ Thống Đốc ra lệnh. Ban Biên Tập nhật báo Fort Worth Star-Telegram gọi lệnh của Thống Đốc Abbott là sai lầm, sẽ gây bệnh nhiều hơn và chết nhiều hơn, lẽ ra nên để địa phương tự quyết định theo tình hình riêng.

--- HỎI 1: Các công ty dược phòng có thể bị kiện vì người chích ngừa bị hội chứng phản ứng?

ĐÁP 1: Hầu hết là có thể. Hội chứng phản ứng đối với thuốc chủng ngừa rất hiếm xảy ra. Một số người trên mạng xã hội nói rằng bạn không có thể thưa kiện, nếu thuốc chủng ngừa làm bạn sinh bệnh. Các công ty dược phòng được miễn tố đối với các thưa kiện pháp lý liên hệ phản ứng phụ khi chích ngừa dịch COVID-19. Tuy nhiên, không hoàn toàn miễn tố như thế. Một công ty vẫn có thể bị kiện nếu công ty này có "cố ý sai phạm: trong việc sản xuất thuốc chủng ngừa. Các phản ứng nghiêm trọng rất hiếm, nhưng những người bị hội chứng nghiêm trọng vẫn có thể xin chi trả từ một tín quỹ thiết lập.

Peter Meyers, Giáo sư luật tại George Washington University, nói rằng nếu bạn bị phản ứng phụ hay bị bệnh do chích ngừa, bạn không thể kiện công ty dược đó. Lawrence O. Gostin, một giáo sư luật tại Georgetown University, đồng ý rằng các hãng dược được hưởng quyền miễn tố.

Nhưng 2 giáo sứ nói sẽ vẫn không hoàn toàn miễn tố. Một công ty dược vẫn có thể bị kiện nếu "có sự sai phạm cố ý." GS Gostin nói rằng: "Họ không thể dẫn dụ sai lạc. Lừa gạt, gian lận , hay giấu thông tin." Luật cho miễn tố một phần này có tên là "Public Readiness and Emergency Preparedness" Act, viết tắt là PREP Act. Chi tiết xem ở đây:

https://www.wusa9.com/article/news/verify/adverse-effects-side-effects-covid-19-can-vaccine-comapnies-be-sued-for-complications-from-symptoms-verify-fact-check/65-ae9305ac-1193-4b7a-a90f-eb8536f06058

--- HỎI 2: Một hình cho thấy nhiều mục sư nổi tiếng đang thờ tượng vàng Trump là thật?

ĐÁP 2: Hình giả, ghép từ một hình cũ. Mạng xã hội hôm Thứ Ba 2/3/2021 lưu chuyển tấm hình nhiều lãnh tụ Tin Lành Phúc Âm đứng quang tượng vàng của Trump trong hội nghị CPAC để cầu nguyện. Tấm hình đó là giả, ghép từ một hình gốc xuất hiện từ một năm trước: tượng vàng ghép thay cho Trump.



Tấm hình gốc là chụp vào tháng 1/2020 trong buổi vận động có tên là "Tin Lành Phúc Âm Cầu Nguyện cho Trump" “Evangelicals for Trump” tại Miami, Florida do phóng viên AP Lynne Sladky chụp. Còn tượng vàng chỉ mới xuất hiện cuối tháng 2/2021 trong hội nghị CPAC 2021. Xem chi tiết ở:

https://factcheck.afp.com/manipulated-photo-shows-evangelicals-worshipping-trump-statue

.