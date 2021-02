Hơn 300 người biểu tình ở thành phố New York, cùng với nhiều dân cử và lãnh tụ cộng đồng --- lên án tình hình tăng bạo lực chống người gốc Á trong thành phố và tại khắp Hoa Kỳ.

TNS Cassidy (Cộng Hòa): Trump sẽ không là ứng viên Cộng Hòa 2024, vì Cộng Hòa muốn thắng, chứ không muốn thua. Cựu viên chức chính phủ Trump: Trump là quá khứ, giỏi chơi golf, không biết cầm quyền. Họp CPAC, DB McCarthy bảo đảm Cộng Hòa thắng đa số ở Hạ Viện 2022, cá cược căn nhà. Cộng Hòa Alabama nghị quyết đòi Mỹ rút khỏi LHQ. Cộng Hòa xúi cô Guilfoyle (bạn tình của Trump Jr.) ra tranh ghế Thống Đốc California của Newsom (chồng cũ của cô). Pelosi: phải có đa số Dân Chủ trong ủy ban điều tra bạo loạn 6/1/2021. Scaramucci (Giám Đốc Truyền Thông cho Trump 2017): Trump sẽ ứng cừ 2024 vì tiền. Thống Đốc New York bị cô thứ nhì tố quậy sex. Hồng Kông bắt, khởi tố 47 nhà hoạt động dân chủ về nổi loạn. LHQ: Miến Điện đàn áp biểu tình, chết ít nhất 18 người, bị thương 30 người, bắt hàng trăm người. Biểu tình ở New York, lên án bạo lực chống người gốc Á. HỎI 1: Tiền hoàn thuế có thể bị siết nếu bạn còn nợ tiền học vay chưa trả? ĐÁP 1: Đúng vậy, trong các năm bình thường, trừ năm nay. HỎI 2: Có phải sân khấu đại hội CPAC cố ý làm theo hình biểu tượng Nazi? ĐÁP 2: Giống nhau, nhưng không có chứng cớ.

QUẬN CAM (VB-28/2/2021) --- Các bạn ủng hộ Trump sẽ rất buồn khi nghe Thượng nghị sĩ Bill Cassidy (Cộng Hòa-La.) tiên đoán sáng Chủ Nhật trên đài CNN rằng Trump sẽ không trở thành ứng cử viên Cộng Hòa trong bầu cử Tổng Thống 2024.

TNS Cassidy được hỏi rằng ông sẽ ủng hộ Trump hay không nếu Trump ứng cử 2024, và về câu nói của Lãnh tụ thiểu số Thượng Viện Mitch McConnell (Cộng Hòa-Ky.) rằng McConnell sẽ ủng hộ nếu Trump thắng sơ bộ Cộng Hòa 2024. Cassidy nói rằng câu nói của McConnell chỉ là trình diễn vì vận động chính trị là để thắng, trong khi hễ dính vào Trump là sẽ thua thê thảm.

TNS Cassidy nói rằng sự thật ai cũng thấy kết quả là sau 4 năm cầm quyền của Trump thì Cộng Hòa mất Bạch Ốc, mất đa số Thượng Viện và đa số Hạ Viện, rằng lịch sử chưa từng thua thê thảm chỉ trong 4 năm như thế kể từ cựu Tổng Thống Herbert Hoover. Do vậy, Trump sẽ không thắng nổi sơ bộ Cộng Hòa.

--- Chưa hết: Các bạn cuồng Trump sẽ còn buồn hơn nữa, khi một cựu viên chức của Trump thú nhận là Trump hết xài rồi. Lên đài MSNBC sáng Chủ Nhật, Miles Taylor, cựu Chánh Văn Phòng Bộ Nội An của Trump, nói rằng hội nghị CPAC không xóa được sự thật mà các chiến lược gia Cộng Hòa suy tính: Trump hết xài rồi, và Cộng Hòa sẽ tìm ứng cử viên khác cho 2024.

Taylor nói, con số thần diệu là 50%, nhưng Trump không kiếm nổi 50%, trong bầu cử mới nhất Trump không thắng cử, và Đảng Cộng Hòa có một tiêu chuẩn là cần người nào kiếm được ít nhất 50% để có cơ hội thắng cử, "nhưng Trump không thể, Trump đã thua bầucử vừa qua... và Cộng Hòa sẽ đẩy Trump vào quá khứ."

Taylor nói nhiều người Cộng Hòa đã sẵn sàng đẩy Trump vào quá khứ: "Thực sự, hầu hết chúng tôi nhận ra rằng Trump chơi golf giỏi hơn là cầm quyền... Trump thua, không phải vì Dân Chủ xuất hiện đông hơn. Trump thaa chỉ vì cử tri của Trump rời bỏ TRump."

--- Hơn 300 người biểu tình ở thành phố New York, cùng với nhiều dân cử và lãnh tụ cộng đồng --- lên án tình hình tăng bạo lực chống người gốc Á trong thành phố và tại khắp Hoa Kỳ.

Tổ chức Liên minh Mỹ gốc Á châu (Asian American Federation, AAF) tổ chức cuộc biểu tình có tên là Đứng Dậy Chống Tội Căm Thù Người Gốc Á (Rise Up Against Asian Hate) tại quảng trường Foley Square nơi khu phố chính Manhattan, 2 đoạn phố cách nơi một người đàn ông gốc Á 36 tuổi bị đâm vào đêm Thứ Năm.

--- Cảnh sát Hồng Kông hôm Chủ Nhật đã bắt giam 47 nhà hoạt động dân chủ với cáo buộc âm mưu nổi loạn theo luật an ninh quốc gia. Đây là đợt truy bắt và khởi tố đông nhất tại Hồng Kông kể từ khi luật an ninh hiệu lực từ tháng 6/2020. Họ sẽ ra tòa vào hứ Hai.



Biểu tình Miến Điện

--- Ủy ban Nhân Quyền LHQ nói rằng họ có thông tin khả tín nói có ít nhất 18 người bị giết và 30 người bị thương khi cảnh sát Miến Điện đàn áp biểu tình hôm Chủ Nhật. Đó là số lượng chết cao nhất riêng trong một ngày trong những cuộc biểu tình phản đối đảo chánh lật đổ chính phủ của bà Aung San Suu Kyi do quân đội thực hiện ngày 1/2/2021.

Ủy ban Nhân Quyền LHQ nói rằng đạn thật đã bắn vào đám đông biểu tình ở Yangon, Dawei, Mandalay, Myeik, Bago và Pokokku. Trong khi nhiều nơi an ninh cũng đàn áp biểu tình bắng lựu đạn cay, roi điện. Một phóng viên AP bị bắt và đã được thả ra. Có tin hàng trăm người đã bị bắt giam.

--- Chủ Tịch Hạ Viện Nancy Pelosi (Dân Chủ-Calif.) nói rằng bà đề nghị phải có đa số người Dân Chủ trong ủy ban điều tra về bạo loạn 6/1/2021 là dựa vào tiền lệ trong lịch sử và vào ưu thế của các Tổng Thống đương nhiệm.

Tuy nhiên các dân cử Dân Chủ khác nêu lên quan tâm của họ, rằng họ không muốn số người trong ủy ban điều tra chia đều cho 2 đảng, vì họ không tin người Cộng Hòa, mà theo nhiều người Dân Chủ thì chính các dân cử Cộng Hòa đã kích động bạo loạn.

Dân biểu Gerry Connolly (Dân Chủ-Va.) là người trước ngày 6/1/2021 đã tiên đoán sẽ có bạo loạn dựa vào ngôn ngữ kích động của Trump và các đồng minh Cộng Hòa, nói: "Chúng ta không mang nợ những kẻ hoang tưởng đó một vị trí hay một nghị trình trong một ủy ban có nhiệm vụ gạt bỏ những kẻ cực đoan và ngăn cản không cho bạo lực tái diễn. Bọn đó nguy hiểm lắm."

--- Câu chuyện sẽ diễn ra y hệt như một cuốn phim gay cấn: Cộng Hòa đang tìm chữ ký truất phế Thống Đốc Gavin Newsom (Dân Chủ) của California, và chữ ký thì dự rồi, nhiều phần dự kiến sẽ có bầu cử đặc biệt cuối năm nay. Rồi Cộng Hòa đang xúi giục cô Kimberly Guilfoyle -- từng là xướng ngôn viên nổi tiếng của Fox News và là vợ cũ của Gavin Newsom, rồi 4 năm qua là cố vấn cao cấp của Trump và là bạn gái ở chung nhà nhiều năm với cậu Don Trump Jr. -- ra tranh cử chức Thống Đốc của Newsom. Một kịch bản tuyệt vời và đầy định mệnh.

Cô Kimberly Guilfoyle không xa lạ gì với cử tri California, vì khi Newsom giữ chức Thị Trưởng San Francisco thì cô vẫn còn là vợ Newsom và do vậy là Đệ nhất Phu nhân San Francisco. Bây giờ, với cô Lara Trump, vợ của Eric Trump, dự định tranh cử chức Thượng nghị sĩ North Carolina do TNS Richard Burr (Cộng Hòa) bỏ trống vì về hưu, cô Kimberly Guilfoyle đã chứng minh khả năng gây quỹ thượng thừa trong vận động 2020 của Trump, về lại quê nhà California tranh ghế Thống Đốc của chồng cũ hẳn là hứa hẹn sẽ có nhiều độc chiêu, vừa hại cho Newsom và vừa hấp dẫn cho làng báo và TV.

--- Tại sao không rời bỏ Liên Hiệp Quốc? Cộng Hòa từ lâu đã ấp ủ giấc mơ này từ lâu, vì cho rằng vào LHQ tốn tiền nhiều quá, mà lại ngồi chung bàn họp với Trung Quốc, Iran... thì chỉ mất công thêm. thế là hôm Thứ Bảy 27/2/2021, báo Al.com loan tin rằng Đảng Cộng Hòa Tiểu Bang Alabama đưa ra một nghị quyết kêu gọi chính phủ Hoa Kỳ kết thúc vai trò hội viên trong LHQ.

Tại sao rút khỏi LHQ? Bản nghị quyết nói rằng lý do Mỹ nên rút khỏi LHQ vì chính sách LHQ đang hỗ trợ phá thai, cấm công dân mang súng, và vì ảnh hưởng của các quốc gia theo chủ nghĩa xã hội. Thực ra, từ lâu rồi, nhiều người Cộng Hòa đã kêu gọi Mỹ tách ra khỏi LHQ vì nhiều thuyết âm mưu, trong đó có thuyết nói rằng một chính phủ toàn cầu ẩn kín đang ảnh hưởng và vi phạm chủ quyền Hoa Kỳ.

--- Hôm Thứ Bảy 27/2/2021, trong Đại hội thường niên bảo thủ CPAC ở Orlando, Florida, Lãnh tụ thiểu số Hạ Viện Kevin McCarthy (Cộng Hòa-CA) nói rằng ông tin rằng Cộng Hòa sẽ chiếm đa số ghế ở Hạ Viện trong bầu cử giữa kỳ 2022.

Ông nói ông tin chắc thật như thế, tới mức ông sẵn sàng cá cược ngôi nhà của ông về chiến thắng đó. Có một truyền thống kỳ lạ trong chính trị Mỹ: đảng không nắm được Bạch Ốc gần như luôn luôn thắng đa số ghế Hạ Viện trong bầu cử giữa kỳ. Truyền thống đó chỉ sai một lần là năm 1998, khi Cộng Hòa chỉ trích TT Bill Clinton tới mức bị phản ứng nghịch, và năm 2002 khi nỗi sợ từ khủng bố tấn công 9/11 đã làm cử tri ủng hộ Cộng Hòa tiếp tục giữ ưu thế.

--- Donald Trump sẽ tranh cử Tổng Thống vào năm 2024, nhưng nỗ lực phần lớn sẽ chỉ là để kiếm tiền bỏ túi riêng từ việc vận động tranh cử, theo nhận định của Anthony Scaramucci, người từng giữ chức Giám Đốc Truyền Thông cho Trump hồi năm 2017.

Scaramucci trả lời phỏng vấn của đài MSNBC, nói: "Tôi nghĩ rằng Trump sẽ tranh cử năm 2024, đó là tiền nhiều nhất mà TRump có thể kiếm được --- hãy hình dung là kiếm 300 triệu đôla từ những người thơ ngây mà Trump đang lừa gạt sau cuộc bầu cử bằng lời nói dối vĩ đại. Do vậy Trump sẽ tranh cử lần nữa vào năm 2024."

Scaramucci nói thêm: "Hiện thời đã có từ 10 tới 12 dân cử Cộng Hòa tự thấy họ là Tổng Thống tương lai. Họ sẽ tìm cách làm Trump suy yếu, hiển nhiên là Nikki Haley đã bắt đầu tiến trình đó, do vậy tôi không biết Trump sẽ tranh cử trọn vẹn được không, nhưng tại sao không ứng cử và gây quỹ để moi tiền từ nhũng kẻ ngây thơ?"

Được MSNBC hỏi là Trump sẽ được Cộng Hòa chọn trong sơ bộ hay không, Scaramucci nói là nếu bầu sơ bộ hôm nay thì Trump ăn trùm, ngay tới Thượng nghị sĩ McConnell cũng nói là sẽ ủng hộ Trump nếu Trump thắng sơ bộ Cộng Hòa, nhưng Trump có vẻ sẽ gặp trở ngại vì các cuộc điều tra hình sự về gian lận tài chánh, về trốn thuế và có thể về tội kích động bạo loạn ở thủ đô ngày 6/1/2021.

--- Andrew Cuomo, Thống Đốc New York, hôm Thứ Bảy kêu gọi một cuộc điều tra độc lập về lời cáo buộc từ một cựu phụ tá của ông: cô Charlotte Bennett, 25 tuổi, tố rằng Cuomo quấy nhiễu tình dục cô. Cuomo đã bác bỏ, nói rằng tất cả các nhân viên của ông sẵn sàng hợp tác và sẽ khai với cuộc điều tra đó, dự kiến sẽ thực hiện bởi Barbara Jones, một thẩm phán liên bang hồi hưu mà văn phòng Cuomo đã chọn.

Cô Charlotte Bennett là phụ nữ thứ nhì tố Cuomo quậy sex. Báo New York Times ghi lời cô cáo buộc Cuomo trong số báo Thứ Bảy, nói rằng Cuomo hỏi cô về đời sống tình dục, hỏi xem cô từng quan hệ với người lớn tuổi chưa và có vẻ gạ gẫm cô quan hệ. Cuomo, 63 tuổi, chối rằng không hề có ý định bất chính nào với cô, mà chỉ muốn cố vấn và nâng đỡ.

--- HỎI 1: Tiền hoàn thuế do IRS gửi bạn có thể bị liên bang tịch thu nếu bạn còn nợ tiền học vay từ thời đại học chưa trả?

ĐÁP 1: Đúng vậy, trong các năm bình thường, nhưng mùa thuế 2021 là đặc biệt. Vì tình hình đại dịch kéo dài qua 2020-2021, cho nên chính phủ sẽ ngưng việc thu hồi nợ tiền học vay từ thời đại học chưa trả. Trong các năm bình thường, nếu bạn trễ nợ tiền vay liên bang thời đi học, Bộ Giáo Dục có thể chận và trừ tiền hoàn thuế từ IRS trước khi tiền này gửi tới tay bạn. Đó là trong các năm bình thường. Nếu bạn bị chận và cấn tiền như thế, bạn nên khiếu nại vì rất nhiều khi bị đòi nhầm, hoặc vì trùng tên hay vì tên viết rút ngắn bị nhầm với người khác, hoặc là do máy vi tính làm nhầm, hay thậm chí giấy tờ thiếu sót -- vì các khoản tiền vay thời đi học có khi bán từ ngân hàng này sang ngân hàng kia liên tục, và trong các thủ tục hoán chuyển như thế, sự nhầm lẫn là bình thường. Nhưng nếu hiển nhiên là bạn trễ nợ tiền học liên bang, thì chính phủ có quyền chận tiền hoàn thuế. Chỉ trừ mùa thuế năm nay. Tổng Thống Biden đã yêu cầu quyền Bộ Trưởng Giáo Dục nới rộng việc tạm ngưng các khoản chi trả và thu hồi tiền sinh viên vay nợ liên bang và "giữ lại suất ở mức 0%" đối với các khoản nợ vay đi học đó. Nghĩa là, nếu bạn trễ nợ, tiền hoàn thuế (tax return) của bạn vẫn không bị chận lại. Lệnh của Biden sẽ hiệu lực tới ngày 30/9/2021. Chi tiết ở đây:

https://www.kcentv.com/article/news/verify/deadline-for-taxes-2021-how-to-know-if-student-loans-are-taking-taxes-fact-check-defaulted-student-loans-2021/65-12608e35-1837-451e-86c3-e4cb8d66e70f

--- HỎI 2: Có phải sân khấu đại hội CPAC cố ý làm theo hình biểu tượng Nazi?

Sơ đồ sân khấu CPAC giống huy hiệu Nazi.

ĐÁP 2: Giống nhau, nhưng không có chứng cớ cố ý. Huy hiệu Nazi được Phát xít Đức sử dụng rộng rãi từ trước 1945 để chứng minh quyền lực của một chủng tộc thượng đẳng. Có thể là tình cờ, cũng có thể là cố ý, những người thiết kế sân khấu đại hội đã làm mô hình giống như thế. Biểu tượng đó được gọi là "Odal rune" được sử dụng bởi nhiều sư đoàn quân Phát Xít Đức trong đầu thế kỷ 20. Các phóng viên Snopes đã xem nhiều video về CPAC, hình ảnh từ nhiều góc cạnh cho thấy đúng là gống biểu tượng “Odal rune” --- một hình ảnh bị tổ chức Anti-Defamation League nói rằng các nhóm Tân Phát Xít dùng như biểu tượng căm thù. Snopes chỉ có thể trả lời rằng không rõ ý định của người thiết kế sân khấu, có phải cố ý hay chỉ là tình cờ. Quan chức CPAC là Matt Schlapp đã bác bỏ chuyện giống nhau như thế, và nói rằng CPAC có quan hệ thân thiết với cộng đồng người Do Thái, nhóm sắc tộc bị Đức Phát Xít truy tìm để tận diệt trong các năm 1930s và 1940s. Trả lời: không có chứng cớ về cố ý. Chi tiết ở:

https://www.snopes.com/fact-check/cpac-stage-nazi-symbol/

.