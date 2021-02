Cộng Hòa họp CPAC: đúc tượng vàng hình Trump để tạo không khí thần linh. Texas: thay mặt 29,000 khách hàng, kiện công ty điện lực đòi 1 tỷ đôla bồi thường. Dân Mỹ hài lòng trong tháng 2/2021, tăng gấp đôi kể từ tháng 1/2021. Biden: Crimea là của Ukraine, đòi Nga trả lại; trước đó, Trump họp G7 nói từ tháng 6/2018: Crimea là của Nga, và G7 nên mời Nga vào. Ivanka Trump kiếm $1,463,449

Nhà hoạt động Carolyn Tran đã vận động tranh cử từ nhiều tháng nay để tranh ghế Nghị viên địa hạt 25 trong quận Queens của New York City.

QUẬN CAM (VB-26/2/2021) --- Hạnh phúc tuyệt vời... đó là cảm giác rất nhiều người sau khi bứng gốc Trump ra khỏi quyền lực. Cuộc thăm dò Gallup phổ biến hôm Thứ Sáu 26/2/2021 ghi rằng hài lòng của dân Mỹ với Hoa Kỳ trong khảo sát từ ngày 3/2/2021 tới ngày 18/2/2021, tức là tăng gấp đôi kể từ thăm dò tháng 1/2021.

. 27% người thành niên Mỹ hài lòng với chuyện ở Hoa Kỳ, tăng từ 11% người nói thế trong tháng 1/2021.

. 45% người tự nhận là Dân Chủ nói hài lòng, tăng từ 40% trong tháng 1.

. 27% người độc lập nói hài lòng, tăng từ 14% trong tháng 1.

. 6% người Cộng Hòa hài lòng, giảm từ 14% trong tháng 1.

. nan đề lớn nhất của Mỹ: 26% dân Mỹ nói đại dịch, 19% nói năng lực quản lý công quyền.

--- Tổng Thống Joe Biden hôm Thứ Sáu 26/2/2021 nhấn mạnh rằng Hoa Kỳ sẽ không bao giờ công nhận việc Nga sáp nhập bán đảo Crimea vào Nga, vì Mỹ chỉ công nhận "Crimea là đất của Ukraine." Biden nói như thế trong dấu mốc 7 năm Nga gây biến loạn, và sáp nhập Crimea vào Nga.

Như thế là Mỹ đổi chính sách. Trong tháng 6/2018, Tổng Thống Donald Trump nói với lãnh tụ khối G7 rằng phải công nhận bán đảo Crimea là lãnh thổ của Nga vì "mọi người nơi đây nói tiếng Nga" (tuyên bố này của Trump sai, vì không phải 'mọi người'). Trump nói như thế khi thảo luận về đối ngoại với G7 tại Quebec, Canada. Cũng trong thượng đỉnh G7, Trump nói G7 cần mời Nga tham dự, theo tin Reuters. Cuối cùng G7 từ chối.

--- Đại hội bảo thủ của người Cộng Hòa --- The Conservative Political Action Conference (CPAC)--- sẽ tới cao điểm Chủ Nhật này, với bài diễn văn của Trump dự kiến vạch đường cho Cộng Hòa giành ưu thế trong bầu cử 2022 và sẽ hàm ý Trump ứng cử Tổng Thống 2024.

Cuồng Trump là bầu không khí tràn ngập, kể cả đối với nhiều người Thiên Chúa Giáo, bất kể hành vi của họ làm sai với Kinh Thánh, như cấm thờ ngẫu tượng, theo lời các nhà phân tích: Trong một video do Bloomberg News phóng lên mạng, cho thấy Cộng Hòa đúc tượng vàng hình Trump để tạo không khí thần linh trước khi Trump nói chuyện.

Xem video Cộng Hòa đúc tượng vàng thờ Trump ở đây:

https://twitter.com/WilliamTurton/status/1365109969490567169

--- Một đơn kiện ký tên tập thể đưa ra kiện công ty cung cấp điện lực Griddy Energy tại Texas để đòi bồi thường 1 tỷ đôla vì công ty này tính giá trên trời trong khi nhiều triệu dân mất điện trong bão tuyết lạnh cóng.

Đơn kiện hôm Thứ Hai do bà Lisa Khoury ở quận Harris County đưa lên nhân danh tập thể cư dân quận Chambers County. Bà Khoury nói rằng hóa đơn điện hàng tháng trung bình của bà là từ 200$ tới 250$, nhưng trong tuần lễ bão tuyết hóa đơn điện tăng tới $9,340.

Đơn kiện nói một số khách hành có hóa đơn cao tới $17,000. Đơn kiện tố cáo công ty tính quá giá đối với 29,000 khách hàng trong khi biết khách hàng sẽ bị nguy hiểm.

--- Cô Ivanka Trump và chồng là Jared Kushner đã nộp hồ sơ tài chánh cho thấy nơi họ kiếm tiền từ trong năm 2020, trong khi cả nước Mỹ ngập tràn đại dịch. Theo bản tin Yahoo Finance, hồ sơ cho biết cô Ivanka Trump kiếm được $1,463,449 từ khách sạn Trump ở thủ đô Washington, D.C. nơi trước kia là trụ sở bưu điện.

Vấn đề khó hiểu là: khách sạn thê thảm mùa dịch, trong khi hóa đơn nợ của Trump Organization trên tài sản địa ốc này là nặng nề. Tiền vay địa ốc $170 triệu đô sắp tới hạn, trong khi khách sạn này mất 60% thương vụ, theo bản tin báo Forbes tháng 1/2021.

Cô Ivanka không còn kiếm được tiền nào từ thương hiệu thời trang mà cô đóng cửa năm 2017, mà cũng không kiếm được tiền từ sách cô in. Còn Kushner có mức lương $1,800,000 từ tài sản địa ốc gia đình, công ty Westminster Management Company. Kushner cũng có một số sở hữu trong hơn 100% chung cư và văn phòng tại New York City xuyên qua nhiều tín quỹ.

--- Dân Biểu nào đã dẫn một nhóm cực hữu đi dạo để do thám các ngõ ngách trong tòa nhà Quốc Hội vài ngày trước bạo loạn? Cuộc điều tra của Hạ Viện Mỹ cho biết nhiều người chứng kiến một số Dân biểu Cộng Hòa đã dẫn đường cho những người cực hữu đi tour trong tòa nhà Quốc Hội và vài ngày sau là bạo loạn 6/1/2021.

Hạ Viện đã đưa các kết quả điều tra cho Ty Cảnh Sát Capitol trong khi khôngt iết lộ về điều tra. Dân biểu Tim Ryan, người phụ trách điều tar nội bộ, nói bây giờ đã chuyển sang cho Biện Lý Thủ Đô. Có nghĩa là có nghi ngơ hình sự, và hẳn là liên hệ tới các dân biểu liên bang. Có phải có một số dân biểu chỉ đường cho bọn bạo loạn trước ngày 6/1/2021? Dân biểu nào dính vào hành vi dẫn đường cho người bạo loạn do thám Quốc Hội như vậy?

--- Chơi xong là chạy, đó là kiểu Trump. Hai quận ở tiểu bang Georgia đã nộp đơn kiện Trump, đòi trả tiền lệ phí pháp lý và tiền đếm phiếu lại còn thiếu. Ban vận động của Trump đã đưa hơn 50 đơn kiện, đòi đếm phiếu lại nhiều nơi.

Các viên chức ở quận Cobb County và quận DeKalb County, gần thủ phủ Atlanta, đưa đơn kiện lên tòa Georgia hôm Thứ Hai: quận DeKalb County đòi $6,105 bồit hường, và quận Cobb County đòi $10,875. Kết qảu lúc đó, quận Cobb County đếm lại phiếu bầu, tổng cộng 393,728 phiếu bầu được đếm 2 lần, thế rồi ủy ban Cobb County Elections Department xác nhận tỷ lệ chính xác là 99.99% khi đối chiếu chữ ký cử tri.

--- Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ đưa ra bản văn xác nhận đã mở ra đợt tấn công tại Syria nhắm vào các mục tiêu quân sự của dân quân do Iran yểm trợ. John Kirby, Trưởng Phòng Báo Chí Bộ Quốc Phòng, nói mục tiêu tấn công là để giảm căng thẳng vùng phía đông Syria và Iraq, đồng thời bảo vệ các chiến binh Mỹ trú đóng gần đó.

Kirby nói nhiều cơ sở đã bị phá hủy. AFP ghi lời một quan sát viên địa phương nói là có nhiều ngườic hết, sơ khởi là khoảng 17 chiến binh của lực lượng Popular Mobilisation Forces bị giết cùng với 3 xe kéo khổng lồ chở đạn bị hủy diệt.

--- Hạ Viện đã thông qua một dự luật hôm Thứ Năm, nội dung bảo đảm những người giới tính thứ ba (viết tắt: LGBTQ) trong bộ luật dân quyền và luật lao động Hòa Kỳ, một ưu tiên hàng đầu của chính phủ Biden nhưng sẽ gặp khó khăn ở Thượng Viện. Dự luật thông qua với tỷ phiếu 224-206 trong đó 3 người Cộng Hòa cùng về phe Dân Chủ bỏ phiếu thuận.

Dự luật có tên là Luật Bình Đẳng -- Equality Act --- cho biết không ai có quyền kỳ thị người LGBTQ khi tuyển dụng nhân viên, quyền lợi gia cư, đơn vay tiền, giáo dục, nơic ông cộng và các lĩnh vực khác. Người ủng hộ nói rằng lẽ ra phải từ lâu đã hỗ trợ người giới tính thứ ba.

Tuy nhiên, các tổ chức tôn giáo lo ngại rằng dự luật sẽ buộc nhiều người làm trái nghịch với đứn tin của họ. Thí dụ các hội đoàn giúp về con nuôi muốn đưa trẻ em cho các cặp ba mẹ là nam và nữ thay vì đưa trẻ em cho các cặp đồng tính nuôi. Các trường đạo cũng nhức đầu: không muốn thuê giáo viên hay nhân viên thuộc thành phần giới tính thứ ba là sẽ trở ngại với dự luật này.

--- Những người dân quân cực hữu liên hệ trận bạo loạn ngày 6/1/2021 đã hăm dọa sẽ cho nổ tung tòa nhà Quốc Hội khi Tổng Thống Joe Biden đọc diễn văn trước một khóa họp lưỡng viện, theo lời Yogananda Pittman, người đang giữ chức quyền Tư Lệnh Cảnh Sát Capitol, nói trước một ủy ban Hạ viện hôm Thứ Năm.

Pittman nói cảnh sát dự kiến giữ y tình trang siết chặt an ninh này vì hiểm họa. Pittman nói có chứng cớ bọn cực hữu hăm dọa nổ lớn và muốn giết càng nhiều dân cử càng tốt --- dự kiến trong ngày Biden đọc Diễn Văn Tình Hình Đất Nước (State of the Union) mà bây giờ ngày đọc diễn văn này chưa xác minh hay chưa tiết lộ.

Pittman nói cảnh sát đã biết bọn cực hữu liên hệ các nhóm nổi loạn ngày 6/1/2021 bây giờ muốn tấn công Quốc Hội, giết nhiều dân cử và cảnh sát càng nhiều càng tốt. FBI hiện đã bắt và truy tố hơn 200 người tấn công bạo loạn đó. Pittmn nói không muốn giữ Vệ Binh ở lâu hơn cần thiết, cũng như không muốn giữ hàng rào vây Quốc Hội, nhưng tình hình vẫn còn cơ nguy bạo loạn.

--- Lãnh tụ Thiểu số Thượng Viện Mitch McConnell nhấn mạnh rằng ông sẽ "tuyệt đối" ủng hộ cựu TT Trump nếu Trump thắng sơ bộ và trở thành ứng cử viên Tổng Thống Cộng Hòa cho bầu cử 2024. Nhưng bầu cử sơ bộ Cộng Hòa 2024 vẫn còn có thể có nhiều diễn biến mới.

McConnell nói trên đài Fox News rằng ông biết có 4 Thượng nghị sĩ Cộng Hòa dự tính tranh cử Tổng Thống, cộng thêm vài Thống đốc và người khác. Trước đây, McConnell đã bỏ phiếu để tha bổng Trump trong buổi luận tội, lấy cớ Trump đã rời chức Tổng Thống nên không cần luận tội, nhưng lên án Trump là "có trách nhiệm về thực tiễn và đạo đức đối với cuộc nổi loạn."

--- Bạn coi chừng: nhiều thông báo Tìm Người Thân trên các mạng xã hội thực ra là giả. Báo Thanh Niên ngày 26/2/2021 kể về trường hợp chị Lâm Quế Châu (48 tuổi) tại Kiên Giang bỗng nhiên ‘nổi tiếng’ trên khắp các diễn đàn mạng xã hội, vì hình ảnh của chị bị phóng lên mạng kể rằng chị là một "phụ nữ có tên Megan Jolie (50 tuổi, quốc tịch Mỹ) tìm người thân ở Việt Nam. Theo thông tin trên các bài viết, người phụ nữ hiện sống tại Austin, Texas (Mỹ) nhưng sinh ra tại Sài Gòn. Năm 1974, cả bố và mẹ ruột đều bị chết do bom nổ tại Chợ Lớn. Sau đó, Megan Jolie được cha mẹ nuôi dẫn qua Mỹ sống, hiện bố mẹ nuôi đã mất và cô có ý định tìm lại người thân. Thứ tôi còn giữ duy nhất là tấm ảnh cũ này thôi. Ký ức có nhiều mơ hồ, chỉ nhớ mang máng là nhà tôi bên Q.5."

Bản tin ghi rằng bài viết còn có thêm 2 hình ảnh minh chứng cho câu chuyện là bà Jolie lúc nhỏ chụp cùng 2 anh ruột và số điện thoại liên lạc. Tuy nhiên, không số điện thoại nào liên lạc được. Chị Châu kể với báo TN: “Đang yên lành, tự nhiên bạn bè bên Texas có gọi về cho tôi hỏi tôi bị lạc người thân hay sao... Tôi vội tìm hiểu thì mới thấy hình ảnh của mình được đăng tải ở nhiều nơi. Tôi kinh doanh shop thời trang ở Kiên Giang, tự nhiên giờ thành người Mỹ tìm thân nhân. Mỗi ngày có hàng trăm tin nhắn hỏi thăm tôi.” Chị liên lạc với tài khoản Facebook kia thì bị blocked. Thế là bó tay.

--- Không phải người Hồng Kông nào xin vào Đài Loan cũng được, dù là nổi tiếng tới đâu. Bản tin RTI kể rằng đơn xin đến Đài Loan cư trú theo diện bảo lãnh thân nhân của diễn viên nổi tiếng Hong Kong Hướng Hoa Cường (Charles Heung Wah-Keung) đã bị Sở Di trú Đài Loan từ chối với lý do “an ninh quốc gia”. Ngày 26/02, Thủ tướng Tô Trinh Xương (Su Tseng-chang) bày tỏ, mọi hồ sơ liên quan đều được các cơ quan chính phủ xem xét với tiêu chuẩn nghiêm khắc nhất, nhằm đảm bảo cho an ninh quốc gia.

Ngày 25/02, Sở Di trú trực thuộc Bộ Nội chính đưa ra thông cáo báo chí cho biết, hồ sơ xin đến Đài Loan cư trú của hai cha con ông Hướng Hoa Cường được các đơn vị thẩm tra, chiếu theo điều 22 của “Biện pháp cấp phép nhập cảnh và cư trú, định cư tại Đài Loan dành cho cư dân Hong Kong, Macau”, quyết định từ chối cấp phép cư trú.

Ông Hướng Hoa Cường là diễn viên điện ảnh nổi tiếng trong loạt phim Thần Bài, vợ ông là Trần Lam (Tiffany Chen) là người Đài Loan. Tháng 12/2020, hai cha con ông Hướng Hoa Cường đã nộp hồ sơ xin đến Đài Loan cư trú theo diện bảo lãnh thân nhân, nhưng ông Hướng Hoa Cường từng công khai ủng hộ TQ thực thi Luật An ninh Hong Kong (Hong Kong’s National Security Law), cộng thêm bà Trần Lam từng có bài viết chỉ trích thanh niên Hong Kong trong giai đoạn xảy ra cuộc biểu tình “Phản đối Luật Dẫn độ”, con trai Hướng Tả (Jacky Heung Cho) thì là ủy viên trong Hội liên hiệp Thanh niên toàn quốc Trung Hoa - một tổ chức nằm dưới Đoàn Thanh niên Cộng sản Trung Quốc (All-China Youth Federation). Đọc thêm về Hướng Hoa Cường:

https://en.wikipedia.org/wiki/Charles_Heung

--- Một phụ nữ gốc Việt hy vọng thắng cử chức Nghị viên trong Hội Đồng Thành Phố New York City Council: chị Carolyn Tran, cựu Chánh văn phòng của Nghị viên Danny Dromm (Dân Chủ-Jackson Heights), bây giờ tranh cử vào chức mà Dromm mãn nhiệm và không thể ứng cử nữa vì luật hạn chế nhiệm kỳ.

Chị Carolyn Tran đã vận động tranh cử từ nhiều tuần nay để tranh ghế Nghị viên địa hạt 25 trong quận Queens của New York City, bao gồm 3 thị trấn nhỏ Elmhurst, East Elmhurst và Jackson Heights. Cũng sẽ gian nan: có 9 ứng cử viên cho chức nghị viên này.

Chị Carolyn Tran đã làm việc cho nghị viên Daniel Dromm trong 12 năm, với 5 năm cuối chị giữ chức Chánh Văn Phòng cho Dromm. Chị tuyên bố ứng cử từ tháng 12/2020. Cuộc vận động của chị nhiều gian nan, vì bản thân chị là mẹ đơn thân với 2 con nhỏ. Theo các báo địa phương, chị trong năm ngoái lãnh lương hơn $110,000, nhưng ngay khi tuyên bố ứng cử thì bị nghị viên Dromm sa thải, vì có lẽ Dromm muốn ủng hộ người khác tranh cử chức này.

Trên trang web của chị, viết bằng 6 ngôn ngữ. Phần giới thiệu bằng tiếng Việt như sau:

XIN GIỚI THIỆU BÀ CAROLYN

Phục vụ Dân

Tôi là Carolyn Trần.

Con tôi gọi tôi bằng Mẹ. Vì Nữ quyền. Chơi lướt sóng. Phục vụ dân.

Hơn mười năm vừa qua, tôi chăm lo phục vụ Hội đồng Thành phố Hạt 25. Ngọn đuốc soi đường cho tôi vẫn là được tận tình phục vụ và nâng đỡ những người cô thế nhất trong các cộng đồng của chúng ta. Đó là điều tôi yêu thích và tâm niệm. Vai trò của tôi sau hậu cung phục vụ và làm việc dưới sự lãnh đạo của người khác. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình là ứng cử viên chính trường vì theo truyền thống các vị trí công chính ấy không được lập ra để cho người dân lao động, hay người mẹ đơn chiếc theo nổi. Hôm nay tôi sẽ thay đổi truyền thống này.

Là mẹ của hai đứa con gái, Makana và Makai, tôi có trách nhiệm phải đảm bảo tất cả tương lai của chúng ta sáng lạn và không còn rào cản nào ngoài các rào cản mà chúng ta đang bị chặn lại ngày nay. Cuộc vận động này to tát hơn tôi và bất cứ ai; cuộc vận động này là một liên minh của các nhà tổ chức cộng đồng, các bà mẹ, cô dì, các nhà vận động cho mọi quyền đồng tính và các đồng minh thay mặt cho cái thế giới mà chúng ta phải đấu tranh tạo dựng. Cuộc vận động tâm huyết này sẽ nâng cao vai trò lãnh đạo của phụ nữ da màu, của mọi giới đồng tính, người di cư và giới trẻ để họ đứng ra lãnh đạo xây dựng tầm nhìn mới của chúng ta.

Tôi không phải là một ứng cử viên bình thường.

Tôi tranh cử bởi vì các cộng đồng đang bị gạt ra ngoài lề xã hội là người xứng đáng có chỗ ngồi trong nghị trường và xứng đáng có tiếng nói trong quá trình làm quyết định trong suốt và quảng đại. Biết bênh vực cho ai, biết chuyên môn sâu về chính quyền các cấp, và hiểu biết vận động của tôi trong chính quyền địa phương và thành phố về hàng loạt các vấn đề ảnh hưởng lên cộng đồng chúng ta sẽ góp thêm vào các nguồn lực cần thiết sao cho bà con xóm giềng được sống có nhân phẩm. Đã quá lâu rồi, chúng ta đã lơ là với cái cơ cấu quyền lực và do đó đã đưa chúng ta đến tình huống lịch sử hôm nay với đầy bất công chủng tộc, bạo lực cảnh sát, và áp bức có hệ thống. Giờ phải thay đổi đã điểm.

Nghề phục vụ công chính của tôi bắt đầu năm 2010 làm việc trong văn phòng của ông Dromm, Hội đồng viên Thành phố. Tâm huyết của tôi trong phường này đã giúp tôi thăng chức lên Chánh Văn phòng trong suốt 5 năm qua. Tôi đã phục vụ hàng trăm cử tri trong hàng loạt các vấn đề từ ghi danh, nghiên cứu các uẩn khúc, sục sạo trong rừng bàn giấy của các đơn vị hành chánh để tìm giải pháp, và theo dõi kết quả với cử tri về những uẩn khúc của họ. Tôi cũng trông coi nhóm ngân sách dùng để phân bổ các nguồn lực và dịch vụ cho hạt của chúng ta, tổ chức các diễn đàn để trưng cầu vấn nạn của khu phố, và phối hợp tổ chức các lễ lạc văn hoá phản ánh sự giàu có đa dạng của chúng ta, rất nhiều loại chương trình này đều mới xảy ra lần đầu tiên.

Tôi sinh ra tại Thành phố Honolulu, tiểu bang Hawaii, là con gái của một gia đình tị nạn Việt Nam lánh nạn chiến tranh. Trong một cuộc di tản vĩ đại nhất trong lịch sử cận đại, mẹ tôi, chạy nạn bằng thuyền. Là một trong hàng trăm ngàn “thuyền nhân”, trải nghiệm của cha mẹ tôi đã hình thành sự hiểu biết sâu sắc của tôi về ảnh hưởng của chiến tranh trên cơ thể con người và môi trường cũng như các cách nhìn chống đế quốc sâu đậm trong tôi. Mặc dù họ đã tìm được nơi an toàn thân thể, họ đã gặp muôn vàn khó khăn tìm việc làm ổn định ở Hạ Uy Di và do đó lại chăn các con di tản tiếp về Thành phố San José, tiểu bang California.

Tôi theo học chuyên ngành Á châu tại Mỹ, Đại học bang California tại San Francisco, và tôi đã tiếp thu được cảm hứng từ Chương trình Mười Điểm của Đảng Báo Đen; các nhà hoạt động xã hội như Grace Lee Boggs, Yuri Kochiyama, và Richard Aoki và di sản của họ vinh danh sức mạnh của tình đoàn kết người Da Đen và người Mỹ gốc Á vì công bằng chủng tộc và công cuộc Giải phóng Người Da Đen. Sức mạnh của tiếng nói đại diện cho mình luôn luôn cần có trong công luận chính trị trong quá khứ, hiện tại và tương lai. Ví dụ, các cố gắng chung của Tổ chức DRUM, Uỷ ban Công lý, Tập thể Văn hoá Chuyển giới đã đem lại tiến bộ cho cuộc sống trong mọi xóm giềng. Một khi toàn thể dân chúng đã tham gia, toàn thể cộng đồng đã biến thành một cấu phần của tinh thần đoàn kết trong hạt này và kết nối với phong trào công xã vì công bằng xã hội và chủng tộc. Sự trỗi dậy và bao dung của người dân: phụ nữ, dân trong các cộng đồng Da đen, gốc la-tinh, nguyên gốc, người Da đỏ Caribê gốc Á, người đồng/lưỡng/chuyển/lai giới, và các đồng minh là động lực chính cho thay đổi thật sự. Tôi sẽ và đã tiếp cận trách nhiệm của mình vì cộng đồng với sự cương quyết không nhân nhượng.

Năm 2009 tôi chuyển đến Quận Queens để theo đuổi bằng cao học tại Phân viện Milano về Chính sách, Quản lý và Môi trường thuộc Đại học New School, và năm 2013 tôi chuyền về Jackson Heights để làm nhà cho mình.

Với vai trò một người lãnh đạo cộng đồng, tôi đã...

. Phục vụ các nhu cầu cơ bản cho cử tri từ việc điền các đơn xin dịch vụ xã hội, lùng sục trong rừng đơn vị hành chánh vì các cử tri từ năm 2010 và quản một đội ngũ để đáp ứng, theo dõi và đảm bảo các nhu cầu của xóm giềng được chăm sóc kể từ năm 2015;

. Bênh vực cho cư dân Đường 80 năm 2015 sau khi đường dẫn gaz do Công ty National Grid sơ suất để hiện trường không an toàn và lộ thiên;

. Bắt đầu từ năm 2011 tổ chức Ăn Tết Âm lịch đầu tiên trong vùng kèm theo hội chợ nguồn lực địa phương vùng Elmhurst. Năm nay chúng tôi đã tổ chức thành công Ăn Tết và Hội chợ Nguồn lực năm thứ 10;

. Tổ chức Hội Songkran hàng năm tại Elmhurst để ăn mừng tất niên của cộng đồng gốc Thái;

. Tổ chức Ngày Hội Gia đình tại Quảng trường Diversity với Hội Bằng hữu Quảng trường Diversity và Hội SUKHI, một lễ hội trọn ngày của sự đa dạng xóm giềng qua các nhạc sĩ, người trình diễn, các hoạt động bằng hữu gia đình và hội chợ nguồn tài nguyên;

. Đã làm việc với các doanh nghiệp nhỏ để vận động “Ăn Elmhurst,” một sáng kiến để hỗ trợ các tiệm ăn địa phương trong hạt;

. Thắt chặt mối quan hệ giữa các tổ chức hoạt động cộng đồng, người dân và chính quyền địa phương;

. Bênh vực cho quyền có thông dịch cho các cư dân bằng cách tuyển thêm nhân viên và giáo sinh nội trú để đáp ứng các nhu cầu ngôn ngữ trong huyện;

. Giám sát và hỗ trợ các cuộc họp báo về nhiều đề tài tin tức khác nhau ví dụ như sự đột phá của các dự án vốn mới; bạo lực chống lại những người Chuyển giới và không theo lệ Giới; cà các lễ hội ăn mừng nội bộ hạt;

. Hỗ trợ mở rộng tiếp xúc cho chương trình Thẻ Căn cước Thành phố IDNYC và phối hợp các trung tâm đăng ký đột phát trong văn phòng hạt;

. Bênh vực cho các gia đình vô gia cư và sinh viên học sinh trong hạt;

. Trông nom các phân bố ngân sách vốn và ngân sách tuỳ nghi dành cho các tổ chức và các định chế địa phương có đóng góp vào phúc lợi kinh tế, xã hội và văn hoá của cộng đồng chúng ta;

. Hỗ trợ cho công cuộc mở rộng không gian công cộng trong khu vực Công viên Travers, Quảng trường Diversity, và Đường Mở Đại lộ 34th.

. Tình nguyện phát thức ăn tại Bếp Thức ăn Love Wins, là một bếp thức ăn do người đồng/lưỡng/chuyển/lai giới không phân biệt lãnh đạo giúp hơn 500 người mỗi tuần;

. Đã tham gia các cuộc vận động chính trị tìm giải pháp cho tệ nạn bạo lực bằng súng tại San Francisco;

. Lên tiếng chống lại hành vi thú tính chống phụ nữ trong văn hoá thể thao lướt sóng;

. Tham dự vào Ban Giám đốc Hội Mêkông NYC, tổ chức cơ sở quận Bronx, phục vụ các cộng đồng Đông Nam Á, trong 4 năm qua;

. Phản đối cùng với Phong trào Người Da đen Đòi Quyền Sống Black Lives Matter, Tuần hành của Phụ Nữ, và tuần hành xe đạp với Nhóm Đạp xe Vì Công lý hơn 100 dặm với con tôi;

. Thu thập và phân phát hàng nghìn khẩu trang và thuốc rửa tay chống vi-rút cho những người làm việc và doanh nghiệp thiết yếu trong mùa đại dịch

Ngay sau khi nhậm chức Thành viên Hội đồng Thành phố, tôi sẽ làm việc không ngừng nghỉ để mang lại nhiều dịch vụ và cơ hội hơn cho hạt chúng ta, tranh đấu để bảo đàm người mướn nhà và người có nhà có đủ chỗ ở, bào vệ khu phố người nhập cư, mở rộng mạng lưới bảo vệ công nhân, hỗ trợ sự thành công của các doanh nghiệp nhỏ và bán hàng rong, tham gia vào công tác chi ngân sách có cộng đồng đầy đủ và trong suốt, mở rộng không gian xanh và đường xá mở, giúp xây dựng một tương lai bền vững và điều chính một cách trân trọng lãnh đạo hàng ngang và các quy trình do cộng đồng lãnh đạo.

Tôi là Carolyn Trần và cùng chung sức chúng ta có thể tạo ra sự thay đổi diện mạo của Thành phố này.

Cần ghi nhận: chị Carolyn Trần là Dân Chủ. Bầu sơ bộ là ngày 22/6/2021, tổng tuyển cử là 2/11/2021. Xin chúc chị Carolyn Trần thắng cử. Độc giả có thể xem thêm ở trang:

https://www.carolyntran.us/

--- HỎI 1: Lẽ ra hạn chót để Tổng Thống Joe Biden đọc Diễn Văn Tình Hình Đất Nước trước lưỡng viện vào ngày 20/2/2021?

ĐÁP 1: Sai. Vào ngày 8 tháng 1/1790, Tổng Thống George Washington đọc bài diễn văn Tình Hình Đất Nước đầu tiên, cũng là ngắn nhất. Từ đó mở ra một truyền thống nơi đây Tổng Thống cung cấpc ho Quốc Hội về tình hình đất nước. Nhưng chỉ tới năm 1947, diễn văn này mới được chính thức gọi là "State of the Union" (Diễn Văn Tình Hình Đất Nước). Một người lên mạng Facebook nhắc rằng TT Joe Biden không đọc Diễn Văn Tình Hình Đất Nước đầu tiên của ông, và ghi sai rằng "lẽ ra phải đọc trước hay trong ngày 20/2/2021. Thực tế, Hiến Pháp Mỹ không ấn định ngày cụ thể cho diễn văn này.

Đã có 6 Tổng Thống tiền nhiệm của Biden không đọc diễn văn Tình Hình Đất Nước chính thức trong suốt cả năm mà họ đăng quang. Người tiền nhiệm gần nhất, Tổng Thống Trump trong năm 2017 không đọc một Diễn Văn Tình Hình Đất Nước nhưng thay vào đó là một “Address Before a Joint Session of Congress” (Diễn văn trước khoáng đại lưỡng viện Quốc Hội).

Như thế, Trump chỉ đọc 3 bài Diễn Văn Tình Hình Đất Nước trong 3 năm 2018, 2019, 2020. Một hình ảnh ghi nhớ rất độc đáo là vào ngày 4 tháng 2/2020, sau khi Trump đọc xong bài Diễn Văn Tình Hình Đất Nước thì Chủ Tịch Hạ Viện Nancy Pelosi đã xé bài diễn văn bằng giấy trước ống kính TV cả nước. Kết luận: không có quy định gì về hạn chót Diễn Văn Tình Hình Đất Nước với ngày 20/2/2021. Hiến Pháp yêu cầu Tổng Thống cung cấp thông tin đất nước cho lưỡng viện, nhưng trước đó theo thủ tục, Hạ Viện và Thượng Viện sẽ ra một nghị quyết ấn định ngày và giờ cho Tổng Thống ra đọc diễn văn ở khóa họp chung lưỡng viện. Bà Pelosi nói vào ngày 11/2/2021 rằng khóa họp lưỡng viện sẽ không thể triệu tập cho tới sau khi Quốc Hội thông qua dự luật cứu nguy COVID-19, nghĩa là, diễn văn đầu tiên của Joe Biden sẽ sớm lắm là trong tháng 3/2021. Pelosi nói, ưu tiên là thông qua luật cứu trợ COVID, sau đó mới bàn chuyện khác. Chi tiết ở đây:

https://www.usatoday.com/story/news/factcheck/2021/02/24/fact-check-state-union-has-no-annual-requirement-deadline/4575682001/

--- HỎI 2: Tại sao Thượng nghị sĩ tiểu bang Virginia này phải ngồi làm việc sau một tường kính plexiglass?

ĐÁP 2: Vì bệnh đặc biệt. Nhiều người thắc mắc về một tấm hình AP đăng ngày 2/2/2021 của phóng viên nhiếp ảnh Ryan M Kelly, cho thấy TNS tiểu bang Amanda Chase (Cộng Hòa) ngồi trong bức ngăn phòng các vách bằng kính che. Theo lời TNS Chase và Thư Ký Thượng Viện Tiểu Bang Virginia, TNS Chase gặp điều kiện y khoa và bác sĩ chứng nhận là không mang được khẩu trang. Phòng kính này dựng lên trước khóa họp đặc biệt tháng 8 trong năm 2020. Bà Chase được suy đoán là ứng viên Cộng Hòa hàng đầu để tranh ghế Thống Đốc Virginia.

Khi nhà bình luận Mark Elliott thấy tấm hình, viết lời suy đoán sai rằng TNS Chase là người trung thành với Trump, và "đã từ chối mang khẩu trang, cho nên bị cưỡng ép ngồi trong lồng kính." Bình luận gia Jimmy Kimmel trên đài ABC cũng suy luận sai như thế, vì không chịu mang khẩu trang, nên bị ép ngồi lồng kính trong buổi họp.

Trong Thượng Viện tiểu bang Virginai, bà Chase không phải là người duy nhất ngồi trong phòng kính. Thượng nghị sĩ TB George Barker (trong hình trên, ngồi trong phòng kính sau lưng bà Chase, nhưng Barker có mang khẩu trang, mặc dù ngồi trong phòng kính). TNS Barker cũng bị một bệnh lý y khoa, được khuyến cáo phải ngồi tách biệt trong lồng kính. TNS Barker là Dân Chủ, nên dù ngồi riêng, mang khẩu trang để bày tỏ tôn trọng lời khuyên của CDC. Xem chi tiết ở:

https://www.wusa9.com/article/news/verify/virginia-senator-jimmy-kimmel-senator-amanda-chase-plexiglass-box-fact-check/65-072ef317-3d12-4c8d-9d50-127eefc67ee8

