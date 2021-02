Thượng nghị sĩ Ron Johnson (Cộng Hòa - WI): bạo loạn ngày 6/1/2021 là phe tả antifa ngụy trang giả bộ ủng hộ Trump để tấn công Quốc Hội. Tuy nhiên sự thực là, FBI đã bắt hơn 250 người bạo loạn, nhiều năm trong quá khứ đã ủng hộ Trump. (Photo TV)

.

Cậu Donald Trump Jr. có thể vô tù New York trước bố. TNS Cộng Hòa Ron Johnson: bạo loạn ngày 6/1/2021 là antifa giả bộ ủng hộ Trump để tấn công Quốc Hội. TNS Cộng Hòa Romney: Trump sẽ thắng lớn ở sơ bộ Cộng Hòa nếu ứng cử 2024. 26 tiểu bang bầu lại Bộ Trưởng Hành Chánh năm 2022: Cộng Hòa sợ Trump trả thù. Đại đa số dân Mỹ: Biden đã chống dịch COVID-19 tuyệt vời. Dominion Voting Systems dự tính kiện Fox News. 100 mục sư ký Thư chung lên án "Chủ nghĩa dân tộc Thiên Chúa Giáo cực đoan hóa" đã dẫn tới da trắng thượng tôn và bạo loạn. Dân Chủ: 65 triệu đôla để chống tin giả. McConnell sẽ OK Garland chức Bộ Trưởng Tư Pháp. Dân biểu TB Tram Nguyen (Dân chủ) nộp lên 27 dự luật trong những ngày đầu năm. Fry's Electronics đóng cửa vĩnh viễn. FDA: OK thuốc chủng ngừa COVID-19 của Johnson & Johnson. HỎI 1: Có tin lưu chuyển trên mạng nói Biden trao cho Trung Quốc kiểm soát lưới điện Hoa Kỳ? ĐÁP 1: Sai, không phải. HỎI 2: Có phải có một dự luật ngăn cấm an táng Trump trong nghĩa trang Arlington? ĐÁP 2: Đúng hầu hết.

.

QUẬN CAM (VB-24/2/2021) --- Công ty Fry's Electronics, hệ thống tiệm bán vật dụng điện tử và điện khí, hôm Thứ Tư 24/2/2021 cho biết sẽ đóng cửa vĩnh viễn, sau 36 năm mở cửa. Các tiệm của Fry's Electronics tập trung vào các thành phố bờ biển phía Tây, nhưng có tổng cộng 31 tiệm ở 9 tiểu bang.

.

Trận đại dịch đã tàn phá ngành bán lẻ Hoa Kỳ, trong khi công ty không kịp ứng biến để chuyển lên bán trực tuyến cho sớm, và đã cạnh tranh không nổi với Best Buy và Amazon. Công ty nói, các tiệm sẽ bắt đầu đóng cửa tức khắc, và nếu khách hàng có gửi máy móc sửa ở tiệm này, hãy tới lấy về ngay.

.

--- Thượng nghị sĩ Mitt Romney (Cộng Hòa, Utah) nói ông tin là cựu Tổng Thống Donald Trump sẽ thắng vòng sơ bộ Tổng Thống Cộng Hòa nếu Trump ứng cử năm 2024. Romney nói như thế trong sự kiện trực tuyến New York Times DealBook hôm Thứ Ba rằng ông không biết Trump sẽ ứng cử 2024 hay không, nhưng nếu ứng cử thì sẽ thắng long trời lở đất trong vòng sơ bộ Cộng Hòa.

.

Romney nói từ bây giờ tới 2024 sẽ còn nhiều chuyển biến, và bản thân Romney thú nhận không giỏi tiên đoán tương lai, nhưng ông biết Trump còn ảnh hưởng lớn trong Cộng Hòa. Romney nói nhìn các bản thăm dò thì thấy trong các tên người Cộng Hòa dự kiến đưa ra ứng cử 2024, khi đưa tên Trump vào là thấy điểm Trump tăng vọt ngay ở vòng sơ bộ.

.

--- Một nhóm lãnh đạo Thiên Chúa Giáo khuynh hướng Tin Lành Phúc Âm (Evangelical Christian) đã ký thư chung báo động hiện tượng "Chủ nghĩa dân tộc Thiên Chúa Giáo cực đoan hóa" mà họ nói đã dẫn tới bạo loạn ngày 6/1/2021. Báo NPR nói có hơn 100 mục sư và lãnh đạo truyền thống này lên án các giáo dân tham dự bạo loạn 6/1/2021 vì tham dự vào "đức tin Ky Tô đã bị điều hướng sai trái."

.

Thư chung nói rằng chủ nghĩa dân tộc cực đoan kết hợp với tinh thần thượng tôn da trắng do nhiều lãnh đạo tôn giáo hòa hợp sai trái đã dẫn tới bạo lực, và "Chúng tôi phải nói lên bây giờ vì chúng tôi không muốn làm đồng phạm lặng lẽ trong tội lỗi đang diễn ra này."

.

Mục sư Doug Pagitt của Tin Lành Phúc Âm nói rằng điều quan trọng là phải trực diện lên án các hành vi trái đạo đầy bạo lực. Thư chung viết rằng "sai lầm cho giáo dân trong thế kỷ 20 lại ủng hộ Ku Klux Klan và ý thức hệ Nazi (Phát xít Đức), cũng không thể nghĩ được khi Ky tô hữu ủng hộ Proud Boys, Oathkeepers, QAnon, 3 Percenters, America Firsters, và các nhóm tương tự.

.

--- FDA đã chấp thuận theo thẩm quyền khẩn cấp cho sử dụng thuốc chủng ngừa COVID-19 của công ty dược phòng Johnson & Johnson bào chế. Thuốc chủng J&J chỉ cần một mũi, thay vì 2 mũi như các thuốc chủng ngừa Pfizer/BioNTech và Moderna.

.

Thuốc chủng ngừa J&J trong thử nghiệm lâm sàng bệnh viện Hoa Kỳ có hiệu lực 72%, và có hiệu lực 85% ngăn ngừa tại tất cả các khu vực được thử nghiệm. Đây là thuốc chủng thứ ba để sử dụng tại Hoa Kỳ trong cuộc chiến chống dịch.

.

--- Các Bộ Trưởng Hành Chánh nhiều tiểu bang tiên đoán rằng họ sẽ bị Trump trả thù cay đắng, khốc liệt: những người phải tái tranh cử năm 2022 sẽ gặp thủ hạ Trump ngay ở vòng sơ bộ. Tình hình đại dịch 2020 đã làm cho nhiều tiểu bang phải chấp nhận sửa luật để chấp nhận bầu cử bằng thư và kết quả là Biden thắng Trump ngay tại nhiều tiểu bang truyền thống Cộng Hòa.

.

Chiến trường lớn nhất 2022 là tiểu bang Georgia, nơi Bộ Trưởng Hành Chánh Brad Raffensperger (Cộng Hòa) đã bị Trump công khai hăm dọa bứng ghế sau khi áp lực sửa phiếu bầu bị Raffensperger từ chối. Raffensperger bị ứng viên Cộng Hòa do Trump đưa ra giành vòng sơ bộ, và nếu qua được thì sẽ gian nan với đối thủ Dân Chủ tại một Georgia đang chuyển sang màu xanh.

.

Jordan Fuchs, Trưởng ban vận động tranh cử cho Raffensperger năm 2018 và bây giờ là Thứ Trưởng Bộ Hành Chánh Georgia, nói rằng có nỗi đau đớn bây giờ vì Trump không phải là lãnh đạo Đảng Cộng Hòa nhưng "bầu cử vòng sơ bộ sẽ quyết định số phận chúng tôi trong một thời gian rất dài."

.

Có 26 tiểu bang sẽ bầu Bộ Trưởng Hành Chánh trong năm 2022, trong đó có 5 trong 10 tiểu bang ngang ngửa phiếu xôi đậu trong bầu cử Tổng Thống 2020, và các Bộ Trưởng Hành Chánh đương nhiệm từ cả 2 đảng để sửa soạn cho tranh phiếu gay go.

.

Hari Sevugan, cố vấn cao cấp cho iVote, một tổ chức Dân Chủ tập trung vào các cuộc tranh cử chức Bộ Trưởng Hành Chánh, nói Dân Chủ tập trung lo giữ ghế ở Arizona, Colorado, Michigan và Minnesota trong khi tìm giành ghế ở Georgia, Iowa, Nevada và Ohio. Sevugan nói ngân sách tranh cử cho ghế Bộ Trưởng Hành Chánh hồi 6 năm trước là 4 triệu đôla, bây giờ sẽ tốn từ 12 tới 15 triệu đôla ở các chiến trường rất mực gay go.

.

--- Đại đa số dân Mỹ chấp nhận rằng Tổng Thống Joe Biden đã đối phó chống dịch COVID-19 tuyệt vời, bao gồm cả 1/3 người đảng viên Cộng Hòa, theo bản thăm dò Gallup.

.

. 67% dân Mỹ chấp nhận cách Biden đối phó chống dịch, trong đó: 95% từ Dân Chủ, 66% độc lập, 34% Cộng Hòa.

. 6/10 cử tri hài lòng với tiến trình chích ngừa chống dịch tại địa phương, trong đó 50% độc lập và 51% Cộng Hòa.

. 56% dân Mỹ hài lòng tính chung về mọi mặt của Joe Biden, chỉ 40% không hài lòng.

.

--- Có vẻ như cậu Donald Trump Jr. sẽ vào tù New York trước ông bố, theo một bản tin trên tờ The Daily Beast khi cho biết Công tố địa hạt thành phố Manhattan đang tiếp cận hồ sơ gian lận tài chánh của gia đình Trump từ một hướng tập trung ban đầu: Công tố đang phỏng vấn một số nhân chứng về cả Donald Trump và cậu Donald Trump Jr.

.

Người ta suy đoán có một nhân chứng quan trọng đã khai rồi: cựu luật sư Michael Cohen đã nói rằng chính cậu Donald Trump Jr. ký chi phiếu để hoàn trả tiền Cohen chi ra để bịt miệng cô Stormy Daniels trong một thương lượng nhằm ém chuyện cô này dan díu với Donald TRump. Như thế, cậu Trump Jr. trực tiếp vi phạm luật tài chánh vận động lộ liễu và có nhân chứng, vật chứng.

.

Cậu cũng còn vướng hồ sơ khác ở thủ đô Washington DC, khi năm 2020 Công Tố thủ đô kiện ủy ban đăng quang của Trump và công ty Trump Organization, nói rằng họ dùng sai hơn 1 triệu đô tiền gây quỹ khi ủy ban đặt chỗ tại khách sạn Trump International Hotel tại D.C. trong khi tổ chức lễ đăng quang năm 2017. Mới tháng 1/2021, phát ngôn nhân văn phòng công tố thủ đô nói là muốn thẩm vấn cậu Trump Jr. cho cuộc điều tra này.

.

--- Hôm Thứ Ba 23/2/2021, thông tấn Vox nói rằng một chiến lược gia Dân chủ dự định mở ra một chiến dịch truyền thông trị giá 65 triệu đôla để làm đối trọng các thuyết âm mưu cực hữu và luồng tin nhảm đang tràn ngập không khí chính trị Hoa Kỳ.

.

Tổ chức mới dự kiến có tên là Project for Good Information (PGI), theo phóng viên Theodore Schleifer. Người sáng lập là Tara McGowan, một chiến lược gia Dân Chủ từng có mấy năm qua hoạt động trong tổ chức đương hữu của bà tên là Acronym, nhằm khuyến khích đảng Dân Chủ tiến hành bằng thông tin trung thực để xóa sổ tin giả.

.

--- Hôm Thứ Ba 23/2/2021, CNBC loan tin rằng công ty máy bầu phiếu Dominion Voting Systems dự tính đưa thêm một số đơn kiện nhắm vào các nhân vật vu khống rằng máy bầu của Dominion đã lật ngược các phiếu bầu Trump chuyển sang cho Biden, và có thể một đơn kiện sẽ nhắm vào đài truyền hình Fox News.

.

John Poulos, Tổng quản trị công ty Dominion, một ngày sau khi kiện Mike Lindell (Tổng quản trị công ty MyPillow) đòi bồi thường 1.3 tỷ đôla vì vu khống "gian lận bầu cử", nói với phóng viên Eamon Javers trên đài CNBC rằng sẽ có thêm nhiều đơn kiện nữa. Khi được hỏi Dominio có kiện Fox News hay không, Poulos nói là không loại trừ ai ra ngoài cả.

.

--- Lãnh tụ thiểu số Thượng Viện Mitch McConnell nói sẽ bỏ phiếu để chuẩn thuận Merrick Garland vào chức Bộ Trưởng Tư Pháp cho Biden, 5 năm sau khi từ chối hành động việc đề cử Garland vào Tòa Tối Cao.

.

Garland đã ra điều trần trước Ủy Ban Tư Pháp Thượng Viện để xin xác nhận tuần này. Dự kiến Ủy ban sẽ bỏ phiếu về đề cử Garland vào ngày 1/3/2021. Garland đã cam kết là sẽ giữ Bộ Tư Pháp độc lập và không để chính trị can thiệp vào việc điều tra hay khởi tố. Ông nói, "Tôi là luật sư của Hoa Kỳ, không phải luật sư của Tổng Thống." Garland cam kết sẽ truy tố tới nơi tới chốn những người tham dự bạo loạn ngày 6/1/2021. Nghĩa là, có thể hiểu là có thể sẽ điều tra và truy tố Trump, người đã kích động bạo loạn.

.

--- Dân biểu tiểu bang Tram Nguyen (Dân Chủ - Andover) khởi đầu nhiệm kỳ thứ nhì đã nộp lên 27 dự luật trong những ngày đầu năm, trước hạn chót 19/2/2021. Nhóm 27 dự luật do DB/TB Dân Chủ Tram Nguyễn tại tiểu bang Massachusetts bao gồm nhiều chủ đề và lĩnh vực, từ chống bạo lực gia đình, chống tấn công tình dục, cho tới biến đổi khí hậu và công lý cho da màu.



DB Tram Nguyen



Vài điểm nổi bật trong các dự luật DB Tram Nguyen đưa ra:

. Có 9 trong các dự luật liên hệ cứu trợ COVID-19, cho nghỉ vì lý do y khoa liên hệ siêu vi coronavirus, cứu trợ thuế khẩn cấp và tăng phúc lợi cho người thất nghiệp, vân vân.

. Có 6 trong các dự luật liên hệ tới nạn nhân của tội hình sự. Thí dụ, một dự luật chống bạo lực kỹ thuật (qua mạng xã hội...), dự luật bảo vệ nạn nhân buôn người vì tình dục, bảo vệ nạn nhân là di dân...

. Cải tổ tội hình sự về căm ghét, đa dạng văn hóa trong chương trình học đường...

.

--- Có phải cả ngàn người bạo loạn ngày 6/1/2021 không phải là những người cuồng Trump, mà thực sự là cánh tả antifa ngụy trang chen vào giả bộ biểu tình ủng hộ Trump để tấn công Quốc Hội? Đó là tuyên bố của Thượng nghị sĩ Ron Johnson (Cộng Hòa - WI), Chủ tịch Ủy ban Nội An Thượng Viện, nói trong buổi điều trần về trận bạo loạn ngày 6/1/2021 mà Phó Tổng Thống Mike Pence và tất cả các Thượng nghị sĩ, Dân biểu gặp cơ nguy bị thảm sát hay thương tích.

.

TNS Ron Johnson nói những lời bịa đặt như trên để bênh vực rằng những người ủng hộ Trump đều là hiếu hòa, không bạo lực, rằng những người tấn công ở Quốc Hội là "giả làm ủng hộ Trump để biểu tình" ("fake Trump protesters"). Tuy nhiên, tới giờ FBI đã bắt hơn 250 người tham dự bạo loạn đó, NPR nói rằng FBI không thấy ai là "giả làm ủng hộ Trump" vì trong quá khứ họ đã hoạt động ủng hộ Trump từ tiểu bang nhà của họ.

.

Chịu uốn cong lưng như Johnson cũng có hại. Thuyết âm mưu của TNS Johnson đã bị một tờ báo tại tiểu bang nhà lên án: bài quan điểm của báo Milwaukee Journal Sentinel viết rằng Thượng nghị sĩ Ron Johnson cần "phải về vườn."

Kinh khủng, ngôn ngữ Thượng nghị sĩ Cộng Hòa này y hệt như nhà nước Hà Nội nói về vụ bạo lực tấn công Đồng Tâm ở VN. TNS Johnson nói ở đây:

https://youtu.be/vVYL_-hpD2w

.

--- HỎI 1: Có tin lưu chuyển trên mạng nói Biden trao cho Trung Quốc kiểm soát lưới điện Hoa Kỳ?

.

ĐÁP 1: Sai, không phải. Bài viết trên mạng nói rằng Joe Biden đã trao lưới điện cho TQ xuyên qua sắc lệnh hành chánh về đường ống Keystone Pipeline. Một số người nối kết thêm chuyện mất điện ở Texas với một trong các sắc lệnh hành chánh do Biden ký về một chính sách ban đầu do Trump đưa ra. Bài viết cũng nói Biden gỡ bỏ an ninh lưới điện trong 90 ngày trong cùng ngày Biden đóng băng dự án Keystone Pipeline. Bài viết cũng có hình và tiểu sử Yunzhi Cheng, một kỹ sư cao cấp tại cơ quan mạng điện Electrical Reliability Council of Texas. Sự thực không phải thế: Biden không hề trao lưới điện nào cho TQ. Hoa Kỳ hiện nay chia khu vực quản lý 3 mạng điện khác nhau: một vùng phía Tây, một vùng phía Đông, và thứ ba là mạng điện Texas bao trùm hầu hết diện tích Texas. Đứng riêng một góc trời như thế, mạng điện Texas không nối dây với các mạng điện khác. Mất điện Texas vì do bão tuyết, làm các thiết bị không hoạt động được trong thời tiết quá lạnh. Hoàn toàn không do nguyên nhân nào ngoài Texas tác động. Các sắc lệnh của Biden cũng không dính gì tới chuyện Texas sẽ tê liệt mạng điện. Xem chi tiết ở:

https://www.usatoday.com/story/news/factcheck/2021/02/22/fact-check-posts-falsely-claim-biden-gave-china-control-power-grid/4523427001/

.

--- HỎI 2: Có phải có một dự luật ngăn cấm an táng Trump trong nghĩa trang Arlington?

.

ĐÁP 2: Đúng hầu hết. Dự luật có tên là “No Glory for Hate Act” đưa ra hồi tháng 1/2021 tại Hạ Viện ghi rõ là sẽ ngăn cản an táng "bất kỳ cựu Tổng Thống nào 2 lần bị luận tội bởi Hạ Viện Hoa Kỳ" tại nghĩa trang quốc gia Arlington National Cemetery. Dự luật không nhắc tên Trump, nhưng nói thế là hiểu, vì Trump là Tổng Thống 2 lần bị Hạ Viện luận tội để truất phế. Dự luật cũng không cho xài tiền liên bang để "đặt tên, thiết kế, tái thiết kế một tòa nhà liên bang hay khu đất liên bang nhằm vinh danh" một Tổng Thống như thế (2 lần bị luận tội). Dự luật này chỉ đưa ra ở Hạ Viện và chưa có hành động nào khác. Nghĩa là, chưa thành luật. Hiện thời chỉ có 2 cựu Tổng Thống an táng ở Arlington National Cemetery: John F. Kennedy, và William Taft. Hầu hết Tổng Thống cho an táng ở tiểu bang nhà của họ. Chi tiết ở:

https://www.snopes.com/fact-check/trump-buried-arlington-cemetery/

.

.