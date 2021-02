Tòa Tối Cao: Trump phải nộp hồ sơ thuế cho New York điều tra. Trump sẽ nói ở CPAC: ra ứng cử Tổng Thống Cộng Hòa 2024. Dominion kiện ở ông chủ MyPillow vu khống "gian lận bầu cử" và đòi bồi thường 1.3 tỷ đôla. Mike Pence sẽ không dự đại hội Cộng Hòa CPAC. Mỹ tới dấu mốc 500,000 người chết vì COVID-19, Biden sẽ nghi thức tưởng niệm chiều nay.

Nha Lộ Vận DMV gửi bằng lái xe về cho cô Leslie Pilgrim với tấm hình mang khẩu trang. Văn phòng DMV này ở thành phố Laguna Hills, Quận Cam, Nam California. (Photo from TV)

.

Tòa Tối Cao: Trump phải nộp hồ sơ thuế cho New York điều tra. Trump sẽ nói ở CPAC: ra ứng cử Tổng Thống Cộng Hòa 2024. Dominion kiện ông chủ MyPillow vu khống "gian lận bầu cử" và đòi bồi thường 1.3 tỷ đôla. Mike Pence sẽ không dự đại hội Cộng Hòa CPAC. Mỹ tới dấu mốc 500,000 người chết vì COVID-19, Biden sẽ nghi thức tưởng niệm chiều nay. Công đoàn giáo viên không muốn mở lại trường học vì chưa được chích ngừa. Gia đình cậu bé chết cóng kiện hãng điện, đòi bồi thường 100 triệu đô. Các gia đình Mỹ sống cũng không nổi với lương tối thiểu 15$/giờ. Đa số Mỹ da đen sùng mộ tôn giáo, tin Thượng Đế và cầu nguyện. Cựu cố vấn Bạch Ốc Larry Kudlow: chính Biden gây thảm họa mất điện Texas. Quận Cam: DMV gửi bằng lái xe 1 phụ nữ với hình mang khẩu trang. HỎI 1: Tấm hình đóng băng, từ trần nhà tới sàn nhà, có phải là từ bão tuyết Texas? ĐÁP 1: Không phải. HỎI 2: Có bản tin nói có bà bầu sẩy thai vì chích ngừa COVID-19, đúng không? ĐÁP 2: Sai.

.

QUẬN CAM (VB - 22/2/2021) --- Tấm hình trên bằng lái xe, cũng dùng như căn cước cho dân Mỹ, đều là hình chân dung mặt mũi sáng rỡ dễ nhận dạng, chỉ trừ một phụ nữ Quận Cam: Nha Lộ Vận DMV gửi bằng lái xe về cho cô Leslie Pilgrim với tấm hình mang khẩu trang.

.

Trả lời phỏng vấn trên đài truyền hình KRON4, Leslie Pilgrim giải thích rằng chị theo đúng chỉ thị chống dịch khi bước vào văn phòng DMV ở thành phố Laguna Hills, Quận Cam, Nam California. Có ghi trên bảng an toàn là phải mang khẩu trang. Thế là DMV gửi về một bằng lái xe là có hình khẩu trang.

.

--- Trump lãnh búa tạ từ Tòa Tối Cao Hoa Kỳ: đại bồi thẩm đoàn New York được phép thực hiện trát đòi hồ sơ thuế và các hồ sơ tài chánh khác của Trump. Phán quyết hôm Thứ Hai 22/2/2021 của Tòa Tối Cao không ghi bình luận nào và cũng không ghi ý kiến bất đồng nào.

.

Công tố Cy Vance của địa hạt Manhattan District, New York, đang điều tra Trump về tội trốn thuế, khai gian tài chánh và đã yêu cầu Trump đưa các hồ sơ trong 8 năm về tài chánh ra trước một đại bồi thẩm đoán. Trump từng bị báo New York Times phân tích về những cách trốn thuế, và bản thân Trump từng nói trước báo chí rằng "gian thuế được mới là người thông minh."

.

--- Báo The Guardian dẫn nguồn tin riêng nói trên báo Axios rằng trong bài diễn văn Trump sẽ đọc trong đại hội thường niên Cộng Hòa Chủ Nhật 28/2/2024 tại Florida, Trump sẽ nói rằng, "Tôi vẫn là người lãnh đạo Cộng Hòa. Tôi trên nguyên tắc là ứng cử viên Tổng Thống của Cộng Hòa 2024."

.

Một bản thăm dò mới phổ biến từ Suffolk University và USA Today cho thấy:

. 46% cử tri đã bầu cho Trump sẽ đi theo Trump nếu Trump thành lập đảng thứ 3.

. 58% cử tri đó tin vào thuyết âm mưu, rằng bạo loạn ngày 6/1/2021 tại tòa nhà Quốc Hội hầu hết là "phe tả antifa với một ít là người ủng hộ TRump."

.

Con dâu của Donald Trump là Lara Trump, cũng là cựu cố vấn cao cấp của chính phủ Trump, nói trên Fox News rằng Trump có thể muốn tranh cử Tổng Thống trong năm 2024.

.

--- Chỉ trong vài giờ đồng hồ nữa, tức là vào trưa Thứ Hai 22/2/2021, Hoa Kỳ sẽ tới dấu mốc 500,000 người chết vì COVID-19. Tổng Thống Joe Biden sẽ làm nghi thức tưởng niệm với một phút im lặng vào đêm Thứ Hai. Biden sẽ nói bài diễn văn tại tòa nhà Cross Hall ở Bạch Ốc, và khi mặt trời xuống là một phút mặc niệm và rồi nghi thức thắp nến tưởng niệm.

.

Tham dự lễ tưởng niệm sẽ có Đệ nhất phu nhân Jill Biden, Phó Tổng Thống Kamala Harris và phu quân. Hiện thời Hoa Kỳ là quốc gia có số người chết dịch nhiều nhất, nhiều kế tiếp là Brazil với số tử vong khoảng 1/2 số người chết ở Mỹ. Tiến sĩ Anthony Fauci nói trên CNN hôm Chủ Nhật rằng dân Mỹ có thể sẽ mang khẩu trang vào năm 2022.

.

--- Hôm Thứ Hai 22/2/2021, Công ty sản xuất máy bầu phiếu Dominion Voting Systems đã đưa đơn kiện ở tòa liên bang ở thủ đô để kiện Mike Lindell, Tổng quản trị công ty MyPillow, vì tung ra những lời bịa đặt về bầu cử 2020 xào nấu lại từ các lời nói dối của Trump.

.

Đơn kiện của Dominion nói rằng Mike Lindell vu khống công ty đã gian lận bầu cử, gài máy chuyển phiếu bầu Trump sang bầu Biden mà không chứng cớ gì, gây thiệt hại cho công ty nặng nề, và bây giờ đợn kiện đòi Lindell bồi thường hôn 1.3 tỷ đô.

.

Những lời nói dối và bịa đặt của Lindell đã giúp thương vụ bán gối MyPillow của Lindell tăng 30-40% và tiếp tục lừa gạt người nghe tìm mua sản phẩm MyPillow của Lindell, theo đơn kiện viết.

.

Lindell tuyên bố trên đài CNBC sau khi nhận đơn kiện, rằng Lindell "rất hạnh phúc" khi biết là bị kiện.

.

--- Như thế là cựu Phó Tổng Thống Mike Pence sẽ không tham dự đại hội thường niên những người Cộng Hòa CPAC năm nay, dự kiến là sẽ tổ chức tuần sau tại Florida, trong đó cựu Tổng Thống Donald Trump sẽ xuất hiện đọc diễn văn.

.

Hai bình luận gia Alex Witt (MSNBC) và Mehdi Hasan (Peacock TV) nói rằng Pence không muốn dự là tốt, vì trong những người tham dự đại hội CPAC có rất nhiều người ủng hộ Trump cuồng nhiệt từngt húc đẩy hay tham dự cuộc bạo loạn ngày 6/1/2021, lúc đó họ đòi treo cổ hay giết Mike Pence vì Pence không chịu lật ngược kết quả bầu cử để đổi chiến thắng Bạch Ốc từ Biden sang cho Trump. Tuần sau mà Pence tham dự, có khi có kẻ sôi máu hô hào đổ tội cho Pence nữa.

.

--- Đa số người Mỹ da đen vẫn sùng mộ tôn giáo, tin vào Thượng Đế và cầu nguyện ngay cả khi họ không đi nhà thờ, theo một cuộc khảo sát của Pew Research Center từ ngày 19/11/2019 tới ngày 3/6/2020 đối với 8,600 người da đen toàn quốc Hoa Kỳ.

.

. Có tới 21% dân Mỹ da đen tự nhận là vô thần (1%), hay bất khả tri (2%) hay "không gì cụ thể" (18%).

. 59% người thành niên da đen — trong khi 40% toàn bộ thành niên không kể màu da --- nói rằng tôn giáo "là quan trọng đối với họ."

. 97% người Mỹ da đen và 90% toàn bộ dân Mỹ nói họ tin Thượng Đế hay một quyền lực trên cao.

.

Trong những người da đen không đi nhà thờ nào:

. đa số tin vào Thượng Đế (90%) hay một quyền lực trên cao (72%).

. khoảng 1/2 tin vào thuyết tái sinh luân hồi, 1/3 tin rằng cầu nguyện tiền nhân có thể bảo vệ họ khỏi nguy hiểm.

. đa số cầu nguyện ít nhất vài lần mỗi tháng (54% cầu nguyện vs. 28% không).

.

---

Cựu cố vấn Bạch Ốc Larry Kudlow trả lời phỏng vấn của Howard Kurtz trên Fox News hôm Chủ Nhật 21/2/2021 rằng Joe Biden chỉ "giả vờ" nói về đoàn kết, nói về trung dung, "nhưng thực sự Biden chuyển sang phía cực tả nhiều hơn trong nghị trình. Bất hạnh là các tuần này -- chúng ta có một tháng [Biden cầm quyền] rồi -- Biden thay đổi kỹ nghệ năng lượng. Quý vị thấy đó, vài hậu quả ở Texas. Đó chỉ là một mỏm đầu tảng băng." Khán giả không ai hiểu vì sao Kudlow đổ tội Biden về chuyện cúp điện, thiếu nước khi Texas bị bão tuyết, trong khi Thống Đốc là Cộng Hòa và Texas độc lập về mảng điện lực.

.

--- Randi Weingarten, Chủ tịch liên đoàn giáo viên American Federation of Teachers (AFT), hôm Chủ Nhật lên đài NBC nói rằng bà cần phải thanh minh thanh nga rằng các công đoàn giáo viên không muốn mở cửa lại trường học chỉ vì chưa được chích ngừa đầy đủ để giữ an toàn cho môi trường học đường.

.

Bà nói trường học cần mở lại, vì học sinh không thể học tốt qua mạng. Nhưng giãn cách xã hội 6 feet (2 mét) nghĩa là chỉ có mặt 50% hay 60% người có mặt trong trường bất ky thời điểm nào, không phải 100%. Nghĩa là, cần thêm 30% không gian, cần thêm 30% giáo viên, cho nên bây giờ làm được tới đây hay đó, rồi tới qua mùa hè thì chuẩn bị niên học kế tiếp.

.

Tổng Thống Biden cam kết sẽ mở cửa lại đa số các trường từ mẫu giáo tới lớp 8 trong 100 ngày đầu nhậm chức, tức là ngày 30/4/2021 sẽ mở lại như thế. Nhưng CDC mới hôm Thứ Sáu đưa ra quy định trường học mở lại phải mang khẩu trang, giãn cách xã hội, rửa tay, lớp phải thông gió, tẩy rửa khuôn viên trường và theo dõi người dương tính. Nghĩa là, khó khăn.

.

Weingarten nói hướng dẫn từ CDC và tài nguyên từ gói cứu trợ 1.9 ngàn tỷ của Biden có thể tạo ra một lộ trình dựa vào 3 yếu tố: từng bậc giảm rủi ro, xét nghiệm để dò lây nhiễm, và ưu tiên chích ngừa COVID. Nhưng bây giờ thì chưa có nhiều giáo viên được chích ngừa. Weingarten nói bản thăm dò mới đây cho thấy 85% thành viên liên đoàn AFT sẽ thoải mái vào trường nếu họ có lộ trình 3 yếu tố đó; và 71% thành viên sợ là họ sẽ mang COVID về nhà rồi lây cho cả nhà.

.

--- Gia đình của Cristian Pavon -- một cậu bé 11 tuổi ở Texas vừa chết vì lạnh hôm Thứ Ba 16/2/2021 vì bão tuyết -- đã đưa đơn kiện các công ty điện để đòi bồi thường 100 triệu đôla, theo lời luật sư đại diện hôm Thứ Bảy 20/2/2021. Luật sư Tony Buzbee nói với đài KTRK rằng gia đình này kiện các sở điện ERCOT và Entergy về tội bất cẩn.

.

Cậu bé Pavon chết hôm Thứ Ba trong khi đang ngủ ở căn mobile của gia đình ở thị trấn Conroe, nơi mất điện nên nhiệt độ lạnh cóng, và nhiều lớp mền không giữ được hơi ấm cho cậu bé. Luật sư nói các công ty điện chỉ tìm lợi nhuận, không quan tâm về an toàn cho khách hàng.

.

--- Nhiều người Mỹ, đặc biệt các gia đình, sống cũng không nổi với lương tối thiểu 15$/giờ. Tổng Thống Biden muốn dân Mỹ phải có lương tối thiểu 15$/giờ trong gói cứu trợ 1.9 ngàn tỷ đôla. Như thế, 15$ là gấp đôi mước lương tối thiểu liên bang hiện nay là 7.25$/giờ.

.

Độc thân thì lương 15$/giờ còn tạm được, nhưng có gia đình vẫn thiếu kém, vì chi phí đắt đỏ với chăm sóc trẻ em, theo phân tích của CNBC dựa vào các số liệu chi phí đời sống do viện Massachusetts Institute of Technology nghiên cứu đối với gia đình có ba mẹ và 2 con nhỏ, trong đó ba mẹ cùng làm việc toàn thời gian với lương tối thiểu.

.

Chi phiếu tính bao gồm thực phẩm, chăm sóc trẻ em, y tế, nhà ở, giao thông và nhu yếu phẩm khác. Không tính các chương trình trợ cấp dân nghèo. Kết quả: tại 1/2 các tiểu bang, chi phí đời sống cao hơn lương công nhân 15$/giờ.

.

Đặc biệt là thê thảm với công nhân ở các tiểu bang phía Tây và Đông Bắc --- ở các tiểu bang như California, Hawaii, Massachusetts và New York, cũng như thủ đô Washington DC --- vật giá và thuế cao hơn.

.

--- HỎI 1: Tấm hình đóng băng, từ trần nhà tới sàn nhà, có phải là từ bão tuyết Texas?

ĐÁP 1: Không phải. Trên mạng xã hội mấy ngày qua có một tấm hình ghi là từ trận bão tuyết Texas, chụp trong tháng 2/2021. Tấm hình chuyền đi qua nhiều tài khoản Twitter và rồi qua các mạng khác. Thực sự, tấm hình này đã thấy trên Internet từ nhiều năm. Trước đó người ta thấy hình này từ một bài trong tháng 1/2018 của mạng EbaumsWorld nhan đề “36 Amusing Pictures That Will Destroy Your Boredom” (36 tấm hình tuyêt vời sẽ hủy diệt sự chán nản của bạn). Và rồi cũng thấy trên bài viết tháng 12/2019 về cách ngừa đóng băng ống nước trên trang nhà của công ty Thompson Building Associates. Vì hình đã xuất hiện nhiều năm, nên là hình không phải từ bão tuyết tháng 2/2021 ở Texas. Chi tiết ở:

https://www.snopes.com/fact-check/icicle-texas-storms/

.

--- HỎI 2: Có bản tin nói có bà bầu sẩy thai vì chích ngừa COVID-19, đúng không?

.

ĐÁP 2: Sai. Một số mạng xã hội lưu chuyển một bài nói có trường hợp sẩy thai vì chích ngừa COVID-19, dẫn theo dữ kiện chính phủ Hoa Kỳ. Thực tế không có tương quan nhân quả giữa chích ngừa và sẩy thai. Hiện tượng sẩy thai có trên cõi đời này từ khi có nhân loại, không liên hệ gì tới chích ngừa COVID. Trung tâm Phòng Chống Bệnh Liên Bang CDC nói hiện nay không có chứng cớ tăng mức sẩy thai sau khi chích ngừa COVID-19 hàng chục triệu người. Bản báo cáo liên bang về chích ngừa Vaccine Adverse Events Reporting System (VAERS) có ghi 10 trường hợp 10 phụ nữ sẩy thai một thời gian sau chích ngừa, nhưng VAERS nói rõ là không có xác minh nhân quả là chích ngừa gây ra sẩy thai. AFP Fact Check cũng dẫn ra bản báo cáo Mayo Clinic, nói rằng sẩy thai là "kinh nghiệm tương đối phổ biến" và xảy ra khoảng 10-20% các trường hợp thai sản, thường vì bào thai không phát triển được. Trang web của VAERS nói rằng các bản báo cáo không quyết định được chích ngừa là nguyên nhân, và "cho tới giờ thì không có chứng cớ có mức tăng sẩy thai sau khi chích ngừa Covid-19 và không thấy nỗi quan ngại nào được quan sát thấy." Chi tiết ở đây:

https://www.samaa.tv/living/health/2021/02/fact-check-miscarriage-reports-prove-covid-19-vaccine-not-dangerous-to-pregnancy/

.

.